DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bakan Ziya Selçuk'tan atama istediler

Bursa'daki son programı olan İnegöl Müzakere cemiyetinin toplantısına katılmak için ilçeye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanına toplantıya girerken atanamayan iki öğretmen katıldı. Atamalarının yapılıp yapılmayacağını soran atanamayan iki öğretmene Bakan Selçuk, "Ben de Maliye'den haber bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" cevabını verdi.

Daha sonra toplantını yapılacağı salona gelen Bakan Selçuk'u Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel karşıladı. Burada konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İnegöl'ün şehir dışından farklı bakış açısı olan kişiler ve kurumlardan destek alması gerektiğini belirterek, "Bu güzel birlikteliğimizi İnegöl için hayallerimizi hedeflerinizi bir araya getirip buluşturmanız mutluluk verici. Bir söz vardır hiçbir yağmur tanesi kendisini selden sorumlu tutmaz ama her yağmur tanesi selden sorumludur hepimiz İnegöl'den sorumluyuz. İnegöl ile alakalı çok güzel başarılar duyuyoruz. Fakat çeşitli kalkınma projeleri var. ABD'de eyaletler düzeyinde kalkınma programları var. Bu programların başarısı dışarıdan farklı bir gözün desteği ile oluyor. İnegöl'ün çok dışından bakış açıları olan kişileri kurumları burası için kalkınma projesinde değerlendirmenizde fayda var" dedi.

Bilimin önemine vurgu yapan Bakan Selçuk "Eğer siz burası için bir şeyler planlıyorsanız dış gözlerden destek almanızda fayda var. Bunun için bir irade koymak çok önemli. Sizin paranız kudretiniz olabilir fakat bunu tamamlayan bilim değilse burada uzun soluklu bir maraton gözetemezsiniz.ö ifadelerini kullandı.

İNEGÖL'E ÜNİVERSİTE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İnegöl Müzakere Cemiyeti toplantısına katıldı. İnegöl'e üniversite kurulması için hazırlanan dosyalar Bakan Selçuk'a iletildi. Selçuk, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İnegöl Köftesi tadını nasıl buldunuz?" sorusunu şakacı bir dille cevaplayan Bakan Selçuk, "İnegöl'e üniversite kurulacak mı sorusuna ise, "İnegöl için harika bir haber. İnşallah güzel çalışmalar olacak. İnegöl Türkiye'de parmakla gösterilen, eğitimiyle, üretimiyle her türlü imkanıyla güzel bir şehrimiz. El birliğiyle çalışıyoruz. Daha güzel olacak" dedi.

Bakan Selçuk, Ankara'ya gitmek üzere İnegöl'den ayrıldı.

İnce: Atatürk'ün partisine küsülmez



CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'millet ittifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Parti'li Orkun Şıktaşlı ile CHP'nin Salihli Belediye Başkanı adayı Mazlum Nurlu'ya destek istedi. İnce, "Hem büyükşehrin hem de ilçe belediye başkan adayının arkasında duracaksınız. Kızmak, küsmek yok. Küsülseydi, ben küserdim. Atatürk'ün partisine küsülmez" dedi.

CHP'nin 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, Manisa'nın Salihli ilçesine geldi. Muharrem İnce, CHP Salihli İlçe Başkanlığı binası önünde, 'millet ittifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Parti'li Orkun Şıktaşlı ve Salihli Belediye Başkanı adayı CHP'li Mazlum Nurlu'ya destek istedi. Parti binası önünde hitap eden İnce, "31 Mart yerel seçimleri için Salihli belediye başkan adayını parti içi bir yarışla belirlediniz. Kızmak ve küsmek yok. Hepiniz adayımızın arkasında duracaksınız. Partimiz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile bir ittifak yapmış. Doğrudur, yanlıştır; ama partimiz bu kararı vermiş. Parti bu kararı verdi mi arkasında duracaksınız. Hem büyükşehrin hem de ilçe belediye başkanının arkasında duracaksınız. Kızılsaydı, küsülseydi, ben küserdim. Atatürk'ün partisine küsülmez. Sonuna kadar devam. 31 Mart saat 17.00'ye kadar var gücünüzle çalışacaksınız. Bu bir seçimdir. Savaşta kan dökülür, seçimde ise ter dökülür. Ter dökerek, bu seçimi kazanacağız" diye konuştu.

Muharrem İnce, daha sonra Orkun Şıktaşlı, Mazlum Nurlu, CHP Manisa Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Salihli Başkanı İsmet Kocabıyık, İYİ Parti Salihli Başkanı Şentürk Tütüncü ve partililer ile birlikte Sevgi Yolu'ndaki esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyareti sırasında CHP'li İnce, kent sakinleri ve partililer ile fotoğraf çektirdi.

KIRKAĞAÇ KAVUNU HEDİYE EDİLDİ

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Salihli'deki programının ardından Kırkağaç ilçesine geçti. Muharrem İnce, partisinin Belediye Başkan adayı CHP'li Şerif Ozan İren'e destek istedi. İnce, CHP İlçe Başkanlığı'nda partililer tarafından karşılandı. Kendisine yörenin meşhur, Kırkağaç kavunu hediye edildi. İlçe teşkilatı önünde sandalye üzerine çıkarak halka seslenen İnce, "Şu sıralar Kırkağaç'tan söz edilmiyor, kavundan söz edilmiyor. Soğandan söz ediliyor. Bu seçimin sloganı olsa şöyle olurdu. 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, sakın oy verme seni soyana' derdim. Kavunu koklayarak, iktidarı yoklayarak anlayabilirsin. 17 senedir durum ortada, yerel seçimlerde tepkinizi sandıkta gösterin" dedi.

İnce, daha sonra halkla bir araya gelip başkan adayı İren için oy istedi.

CHP'nin Bodrum Adayı Mustafa Saruhan oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart'taki yerel seçimlerde Muğla'nın Bodrum ilçesi belediye başkan adayını Mustafa Saruhan olarak açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun partilerinin Bodrum Belediye Başkan adayının Mustafa Saruhan olduğunu duyurdu. Saruhan, Konacık Mahallesinde bulunan seçim ofisinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tebrikleri kabul eden Saruhan, yaptığı açıklamada, "Öncelikle bize bu görevi verdikleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine, genel başkanımıza, yardımcılarına ve örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki bize verilen bu güveni boşa çıkarmayacağız. Burada yaşayan herkesle, Bodrum halkıyla kenetleneceğiz, el ele vereceğiz. Bodrum için en iyi hizmetler nasıl yapılabilir bunun çalışması içerisinde olacağız. Önümüzdeki süreç önemli yerel seçimlere gireceğiz. Sonuçta Bodrum belediye başkanı belli olacak. Biz de partimiz tarafından görevlendirildik ve adayız. Bodrum'da yaşayan herkesle beraber bu görevleri yapacağız. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Basın mensuplarının başkan seçilmesi durumunda ilk projesini sorması üzerine Saruhan, şunları söyledi;

"Biz baştan beri şuna söylüyoruz. Belediyecilik bir ekip işi. Ekip ruhu gerektiren bir iş. Tabii işin siyasi ruhu da var. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında belli projelerimizi iyi- kötü belirledik, bunları hayata geçireceğiz. Ama şunu söylemek bizim en doğal hakkımız; Biz Bodrum'da yaşayan herkesin ilk olarak mutluluğunu sağlamak için çalışacağız. Ben, şahsım olarak daha önceden belediyecilik yaşamım olduğu için konuya yakınım, tecrübeliyim, ilk yapacağım iş bellidir. Bu da tamamen hoşgörü, sevgi, düzen ve birlik beraberliği sağlamak" dedi.

Saruhan, gün boyu seçim ofisine gelen partililer ve vatandaşlardan tebrikleri kabul etti. Saruhan'ın bugün CHP İlçe ofisinde adaylığıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

KOCADON, 'KIRGIN DEĞİLİM'

CHP'nin aldığı bu kararın ardından Bodrum'un mevcut belediye başkanı Mehmet Kocadon, kırgın olmadığını belirtip, "Siyasette dünkü çocuk değilim. Verilen kararı saygıyla karşılıyorum. Hayırlısı olsun. Genel Merkez böyle takdir etmiş, yorum bile yapmayız. Böyle şeyler beni kırmaz. 20 yıldır başkanlık yapıyorum. Eğer hatırlatmam gerekirse biliyorsunuz ki Bodrum'a aday olmamıştım ve dilekçem bile yoktu. Genel Başkanım rica ettiği için aday olabileceğimi söyledim. Bundan sonrası için şu anda herhangi bir düşüncem yok. Elbette ki başka partilerden teklifler geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Mustafa Saruhan zaten iyi bir arkadaşımız ve Yalıkavak Belediye Başkanlığı'nı da başarıyla yaptı" diye konuştu.

Öte yandan Saruhan, 2004 yılında Bodrum'un o dönemde belde olan Yalıkavak Mahallesi'nden Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve 10 yılı aşkın bir süre bu görevi sürdürmüştü.

Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın

Gaziantep'te iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, 25 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

1'inci Organize Sanayi Bölgesindeki Ay İplik Fabrikası'nın depo bölümünde dün saat 17.20 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi fabrika çalışanlarının yaptığı yangın, kısa sürede büyürken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Çalışanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 25 araç ve 60 itfaiye eri ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada büyük zarar meydana geldi.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Artvin'de 4 hektarlık orman alanı yandı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Osmaniye köyündeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı 4 hektarlık alan zarar gördü.

Osmaniye köyündeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, belediye ve orman ekiplerine haber verdi. Yolu olmayan bölgeye yürüyerek, güçlükle ulaşan ekipler, kazma ve kürekler ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ekiplerin müdahalesi ve rüzgarın etkisini yitirmesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangında, 4 hektar çalılık ve ağaçlık zarar gördü.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergün Akçiçek, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, "Rüzgarın etkisiyle gece yangın büyüdü. Sabaha karşı rüzgarın durmasıyla yangın kendiliğinden azaldı. Şu anlık korkulacak bir durum yok" dedi.

Bolu'da eşini bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü



Bolu'da, 4 çocuk annesi Iraklı Saja Jamel Mansur (29), hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Haydar Fadıl Haşim (36) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Türkiye'ye gelmeden önce Irak'ta polis memurluğu yapan Haydar Fadıl Haşim, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim, bir süredir ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Saja Jamel Mansur'un evine gitti. Daha önce Irak'ta polis memurluğu yaptığı öğrenilen Haydar Fadıl Haşim ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Haydar Fadıl Haşim, eşini göğsünden 3 kez bıçaklayıp boğazını kesti. Haydar Fadıl Haşim, daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Cinayetin gerçekleştiği giriş katındaki eve Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler evde incelemelerde bulundu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

4 çocuk annesi Saja Jamel Mansur'un 1 hafta önce eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyip uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ayrıca cinayet sırasında yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğun Irak vatandaşı bir yakınlarının yanında oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Bekçilerin üzerine otomobil süren şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da kendisini durdurmak isteyen mahalle bekçilerinin üzerine otomobilini sürüp kaçan sürücü ve yanındaki 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gece saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, şüphelendikleri 01 EMC 88 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp, bekçilerin üzerine otomobili süren sürücü kaçtı. Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, otomobilin kaçış güzergahlarında önlem aldı. Dadaloğlu Bulvarı'nda önlem polislerin durdurmak istediği otomobil, yine kaçınca bu kez kovalamaca başladı. Birkaç kilometre süren kovalamaca sonunda otomobili durduran polisler, ismi öğrenilemeyen sürücüyü ve yanındaki iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ve otomobil, detaylı arama yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Datça sahilinde 2'si ölü, 3 deniz kaplumbağası bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde, sahilde temizlik yapan kirlilik avcıları, çevreciler ve belediye işçileri çöplerin arasında 3 deniz kaplumbağası buldu. Yapılan incelemede 2'sinin öldüğü belirlenirken, ağır yaralanan yavru caretta caretta kurtarıldı.

Datça ilçesinde etkili olan kuvvetli lodosun ardından, dalgaların kıyıya taşıdığı atıklarla adeta çöplüğü andıran sahiller, kirlilik avcıları, çevreciler ve belediye işçileri tarafından temizlenirken, ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı. Temizlik çalışması yapılırken, çöplerin arasında can çekişirken fark edilen yavru caretta caretta kurtarıldı, iki dişi carettanın ise ölüsü bulundu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) yapılan incelemede her iki ölü deniz kaplumbağasının da midesinden plastik atıklar çıktı.

ÇUVALAR DOLUSU ÇÖP TOPLANDI

Datça Kirlilik Avcıları'nın çağrısı üzerine, Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) Datça Belediyesi ve Datça Kent Konseyi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen kıyı temizliği çalışmaları, denizlerimizde ki kirliliğinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. İlçe merkezinde Hastane altı plajı ve Kızlan altı plajında çuvallar dolusu atık malzeme toplandı. Atık malzemelerin arasında, naylon poşetler, pet şişeler, gıda ambalajları, plastik şişe kapakları, ayakkabı ve ilaç kutularının çokluğu dikkat çekerken, çöplerin arasında yaşama tutunmaya çalışan bir caretta caretta yavrusu da bulundu. Yavru caretta kadar şanslı olmayan iki ölü caretta caretta ise görenlerin yüreklerini burktu. DEKAMER'DE tedavi altına alınan yavru deniz kaplumbağasının, 206 gram ağırlığında, 13 santimetre boyunda ve 2 yaşlarında olduğu tespit edildi.

MİDELERİNDEN PLASTİK MALZEME ÇIKTI

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yavru carettann kabuğunda küçük darbe izlerine rastlandığını, ayrıca sol yüzgecinin harekette sıkıntılı olduğu ve az hareket edebildiğini söyledi. Prof. Dr. Kaska, merkeze ölü halde getirilen her iki deniz kaplumbağasının da midesinden plastik malzeme çıktığını belirterek, "Caretta carettalardan her ikisi de dişi ve biri 57 santimetre uzunluğunda, 19 kilo 400 gram ağırlığında ve 25-30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Diğeri ise biraz daha büyük ve 66 santimetre boyunda, 31 kilo 800 gram ağırlığa sahip ve 35-40 yaşlarında olabilir. Denizlerdeki naylon ve plastik atıklar, deniz kuşları ve kaplumbağalarına karşı ölümcül bir tehlike yaratıyor" dedi.

UTANÇ VERİCİ MANZARA

Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, karşılaşılan manzaranın utanç verici olduğunu söyledi. Balkan, "Sahildeki bu pisliklerden insanlık adına utanıyorum. Deniz bir şekilde kendini temizliyor. Bir şekilde bizim ona attıklarımızı bize geri veriyor. Bu pislikleri gördükçe, kendi kedime insanlığımdan utandım. Bugün burada sahilleri temizleyen insanları görünce, yine de gelecek adına umutlanıyorum. İçlerinde yaşlısı genci onlarca doğasever insan var. Kendilerine minnettarım" diye konuştu.

Adana'da 7 kaçak göçmen yakalandı

Adana'da göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine durdurulan otomobilden 7 kaçak Suriyeli göçmen çıktı. Yine Suriyeli olan otomobil sürücüsünün, göçmen kaçakçılığından kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ceyhan ilçesinden il merkezine giden 31 MA 3947 plakalı otomobille göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarını alan polis, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önlem aldı. İncirlik uygulama noktasında polislerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, otoyol boyunca önlem alan polisler tarafından merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Bulvarı bağlantısında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada yurda kaçak yoldan girdikleri belirlenen 7 Suriyeli göçmen yakalandı. Kendisi de Suriyeli olan otomobil sürücüsünün ise göçmen kaçakçılığından kaydının bulunduğu tespit edildi. Sürücünün de aralarında bulunduğu toplam 8 Suriyeli, işlemleri yapılmak üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şehit oğlunun saçlarını bağışlamaya kıyamamıştı, hayatını kaybetti

Vatani görevini yaptığı Ağrı'da terhisine 21 gün kala, nöbet dönüşü tartıştığı arkadaşı tarafından vurularak şehit edilen piyade çavuş Çağlar İnan'ın(27) annesi Aynur İnan(51) kansere yenik düştü. Anne İnan, şehit askerler için hazırlanan 'Yankı' isimli belgeselde, oğlunun askere gitmeden bir gün önce kestirdiği saçlarının LÖSEV'e bağışlamasını istediğini ancak 'kıyamadığı' için bu isteği yerine getiremediğini söylemişti.

Çorlu'da yaşayan Çağlar İnan, 2015 yılında vatani görevini yapak için Ağrı'ya gitti. Terhisine 21 gün kala ise, nöbet dönüşü tartıştığı silah arkadaşı O.K. tarafından vurularak, şehit edildi. İnan, 14 Aralık 2015 tarihinde Çorlu Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. Oğlunun acısıyla yıkılan anne Aynur İnan'a ise dil kanseri teşhisi konuldu. İnan, 3 aydır tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynur İnan için Merkez Garaj Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Çorlu Kaymakam Vekili, Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, 5'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, eşi Davut İnan ile şehit aileleri ve yakınları katıldı. Aynur İnan, kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mahallesi'nde toprağa verildi.

OĞLUNUN SAÇLARINI SAKLIYORDU

Çorlu Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz yıl şehit askerler için hazırlanan 'Yankı' adlı belgeselde konuşan Aynur İnan, oğlundan geriye askere giderken kestirdiği saçları kaldığını anlatarak, "Çağlar ile ilgili o kadar çok anı var ki, hangisini paylaşayım, mesela saçımız var. Yavrucuğum o kadar iyi bir çocuktu ki o sesi hala kulaklarımda yankılanıyor. Saçlarını bir gün önce kestirdi. Bana 'anne ben bunları LÖSEV'e bağışlayacağım, ama vaktim olmadı, sen götür ver' dedi. Ben de dedim ki 'oğlum sen bu eve geri gelmeden ben bu saçları kimseye veremem, sen git, gel kendin götür, bağışla, düşünceni takdir ediyorum ama ben bunu yapamam, git, gel kendin götür ver' dedim. Ve şu an o saçları elimde kaldı. Yapamadım, veremedim, veremiyorum. Onun isteği yerine gelsin diye gittim yine bağışımı yaptım ama saçlarını veremedim" demişti.

Kömür sobasından zehirlenen yaşlı çift toprağa verildi

İzmir'in Kınık ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Alibey Kavram (76) ve eşi Şaziye Kavram (72), gözyaşları içinde yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Kınık'ın kırsal Hamzahocalı Mahallesi'ndea yaşayan Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram, Salı gecesi kömür sobasını yakıp, yattı. Ertesi gün saat 14.00'te çiftin evine giden gelini Arife Kavram, Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram'ı yataklarında hareketsiz olarak bulup, mahalle muhtarı Nihat Şenses'ten yardım istedi. Muhtar Şenses, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesi sonrasında, Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram'ın cesetleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Kavram Çifti'nin yakınları tarafından dün Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeleri, ilk olarak Hamzahocalı Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilip, helallik alındı. Ardından çiftin cenazeleri, ikindide Hamzahocalı Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine, Kavram çitfinin oğulları Mustafa Kavram, yakınları, komşuları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Kavram çiftinin cenazeleri, Hamzahocalı Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Sosyal medyadan çocuklara istismarda bulunan çiftçi tutuklandı



Bartın'da, sosyal medyada arkadaşlık isteğini kabul eden 10-15 yaş arası çocuklara cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler gönderip, kıyafetlerini çıkarmalarını isteyen çiftçi S.U. (41) tutuklandı.

Bartın'da çiftçilik yapan S.U., iddiaya göre 7 gün önce sosyal medya hesabından Kocaeli'de yaşayan 10 yaşındaki S.Y.'ye arkadaşlık isteğinde bulundu. S.Y. arkadaşlık isteğini kabul etti. Anne ve babası, psikolojisinin bozulduğunu fark ettikleri kızlarının sosyal medya hesaplarındaki mesajlara bakınca, S.U.'nun cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler gönderdiğini gördü. Şok yaşayan anne ve baba, Bartın'a gelerek, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

ÇOCUKLARDAN SOYUNMALARINI İSTEMİŞ

Polis, S.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. S.U. emniyetteki sorgusunda çocuklara mesajlar attığını, bundan dolayı pişman olduğunu söyledi. S.U.'nun sosyal medya hesabı incelediğinde Ankara ve Muğla'da yaşayan yaşları 13 ile 15 yaş arasında olan kızlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve çocukların üzerlerini çıkarmalarına ilişkin yazışmalar bulunduğu tespit edildi. Ankara ve Muğla'daki çocukların ailelerine ulaşılarak durumun bildirilmesi üzerine buradaki aileler de S.U.'dan şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece 'küçük yaştaki çocuklara cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Bartın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli sosyolog Ayşegül Çarşamba konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle siber zorbalık artmıştır. Genellikle aileleriyle birlikte yaşayan çocuklar başta olmak üzere, çocukların başkalarıyla konuşma eğilimlerinin arttığını görüyoruz. Bu durum istismarın da bir türüdür. Ailelerin mutlaka çocukların sosyal medya hesaplarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Aksi durumla karşılaştıklarında ise ivedilikle gerekli mercilere başvurmalarında fayda vardır" dedi.

Okul yanındaki evde uyuşturucu imalatı yapan 4 kişi tutuklandı

Bolu'da, okul yanındaki uyuşturucu imalathanesinde 397 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ve 38 kilogram metamfetamin ile yakalanan, Recep Yiğitel(46), İsmail Arslan(69), Özdemir Veyiş(38) ve Ali Çalışkan(37) tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu kenarında tek katlı bir evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti. Yanı başında bir ortaokul bulunan eve Pazartesi günü polis ekipleri drone destekli operasyon düzenledi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, evde bulunan 3 kişiyi etkisiz hale getirdi. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda ekipman bulundu. Ayrıca 397 kilo katı ve sıvı halde uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ve 38 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu yapımında kullanılan 397 kilo maddeden 200 kilogram uyuşturucu madde üretilebileceği öğrenildi. Evde kurulan imalathanede uyuşturucu üretimi yapan Recep Yiğitel, İsmail Arslan ve Özdemir Veyiş ile şehir dışında bulunan Ali Çalışkan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler savunmalarında ele geçirilen maddelerin uyuşturucu yapımında kullanılmadığını, tarımda kullanılacak gübre yapımı için gerekli malzemeler olduğunu öne sürdü. Recep Yiğitel, İsmail Arslan, Özdemir Veyiş ve Ali Çalışkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Para koymaya geldi, ATM'deki kopyalama düzeneğini fark etti

Adana'da kentin en işlek caddelerindeki ATM'ye yerleştirilen kart kopyalama düzeneği banka görevlisinin dikkati sayesinde bulundu.

Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki ATM'lere para yerleştirmeye gelen banka görevlisi, hemen yanda bulunan ATM'de farklı bir durum olduğunu görerek kart haznesini kontrol etti. Kart bölmesine baktığında içine bir kart okuma düzeneği yerleştirildiğini gören görevli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ATM içinde bulunan kart okuma düzeneğini sökerek çıkardı. Kart okuma düzeneğinin ne kadar süredir orada olduğu henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vali Memiş, Palandöken'in tanıtımı için gece kayağına çıktı

ERZURUM'daki dünyanın sayılı kış turizmi merkezlerinden Palandöken Dağı'nın tanıtımını yapmak için Vali Okay Memiş, protokol ile birlikte gece kayağına çıktı. Vali Memiş, Avrupa'nın en uzun pistine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi'nde bu yıl 1 milyon turist hedeflediklerini söyledi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Doluluk oranının özellikle hafta sonları yüzde 100'e ulaştığı Palandöken'in en büyük özelliklerinden birisi ise tüm pistlerin ışıklandırılmış olması. Türkiye'de en uzun kayak sezonunun yaşandığı Palandöken'e dikkat çekmek için Erzurum'un daire müdürleri ile birlikte gece kayağına çıkan Vali Okay Memiş, hedeflerinin 1 milyon turisti şehre çekmek olduğunu belirtti. Palandöken'de toplam pist uzunluğunun 45 kilometre olduğunu belirten Vali Memiş şunları söyledi:

"Ejder pistinde 15 kilometre kesintisiz kayak yapılabiliyor. Bu yıl ki rakamlara göre, şehrimize gelen turist sayısında yüzde 150 oranında bir artış var. Bu yıl ziyaret eden turist sayısı 530 bini buldu. Valilik ve belediye olarak bizim hedefimiz bu sayıyı 1 milyona çıkarmak. Palandöken önümüzdeki yıl 5 yıldızlı bir otele daha kavuşuyor. Jandarma, AFAD, Belediye, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri şehrimize ve Palandöken'e gelen konuklara her türlü konfor için büyük çaba gösteriyor. Palandöken'in diğer bir özelliği ise ışıklandırılmış pistleri. Gündüz kayak yapmaya doymayan kayak severler gecede ışıklandırılmış 6 bin 200 metre uzunluğundaki pistte kayak yapabiliyor. Erzurum'u tercih eden herkese çok teşekkür ediyorum."

Kayak malzemeleri ile birlikte acemi pistinde buluşan Erzurum protokolü, Vali Okay Memiş önderliğinde gece kayağı yaparak basın mensuplarına görüntü verdi. Yapılan açıklamaların ardından Vali Memiş ve daire müdürleri zirveye çıkarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar kayak yaptı.

Virajda savrulan otomobil, 100 metreden vadiye uçtu

Ankara'da virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek 100 metreden vadiye uçtu. Hurdaya dönen araç içinde sıkışan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabaha karşı Keçiören ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde Günebakan Sokak üzerinde meydana geldi. Erbakan Bulvarı üzerinden Günebakan Sokak yönüne dönen Sakine Y.'nin kullandığı 06 BFC 842 otomobil, virajda savrularak yeşil alana girdi. Yol kenarındaki ağacı deviren otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten Kuzey Yıldızı Vadisi'ne uçtu. Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi önünde takla atarak duran otomobilin sürücüsü Sakine Y., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerine gelen polis ve vadi güvenlik personelleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Hastanede tedavisi süren Sakine Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, servis minibüsüne çarparak otobüs durağına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Altındağ ilçesi Battal Gazi Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Aydınlıkevler Mahallesi yönünde ilerleyen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 GB 8795 plakalı otomobil, döner kavşakta sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine, park halindeki 06 C 4612 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, otobüs durağına girerek durabildi. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralanırken araç hurda yığınına döndü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Cadde bir süreliğine tek yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de, olası bir patlama ihtimaline karşı, yakındaki 06 GB 8796 plakalı otomobilin aküsünü söktü. Yapılan incelemelerin ardından, iki araç da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Öte yandan, yaralı 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

