DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)TRAFİK MAGANDASI DEHŞET SAÇTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI



ADANA'da işlek bir caddede yarış yaptığı öne sürülen lüks otomobil sürücüsü, önce yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence, sonra da iki otomobile çırpıp olay yerinden kaçtı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet A.'nın kullandığı 01 ASL 75 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir genci ezip, kontrolden çıktı. Lüks otomobil daha sonra 48 M 0606 ile 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan Muhammet A., kazanın hemen ardından aracı terk edip, olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin ezdiği ve üzerinden kimlik çıkmayan gencin öldüğü belirlendi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan 4 kişi de, itfaiye erlerince çıkartıldı. Araçlardan çıkartılan Hacer Akgül, Sena Nur Akgül, Ahmet Akgül ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sena Nur Akgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan otomobil sürücüsü Muhammet A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRNÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Hurdaya dönen otomobilden görüntü

- Yaralı bir çocuğun ambulansa taşınması

- Ambulanstaki yaralı kadından görüntü

- Kaza karışan araçlardan görüntü

- Ambulanstan görüntü

- İtfaiye erlerinden görüntü

- Üzeri örtülü cesetten görüntü

- Ölen gencin yola savrulan ayakkabısından görüntü

- Ölen gencin üzerinden yola düşen yırtık 50 lira banknottan görüntü

- Trafik polisinin çalışmasından görüntü

- Olay yerinden ayrılan ambulanstan görüntü

- Kaza yerinde toplanan vatandaşlardan görüntü

- Görgü tanığı vatandaş ile röp

- Gencin cenazesinin tabut ile cenaze aracına taşınması

- Cenaze aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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2)BURUN AMELİYATINDAN SONRA KOMAYA GİREN ÜNİVERSİTELİ LEYLA, HAYATINI KAYBETTİ

ADANA'da özel bir hastanede yapılan burun eti ameliyatından sonra kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başlayan, 3 gün sonra da fenalaşıp yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez (24), hayatını kaybetti.

Gece uyurken nefes darlığı çektiği için kentteki özel bir hastanede 29 Ocak günü burun eti ameliyatı olan İstanbul'da özel bir üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya devam etti.

KALBİ DURDU, İÇ ORGANLARI ÇÖKTÜ

Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşıp Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Leyla Sönmez'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının iflas ettiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde 2 gün yaşam savaşı veren Sönmez, doktorların tüm çabalarına karşı kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kızlarının ölümünde ameliyatta görevli doktorun ihmali olduğunu öne süren baba Ali Haydar Sönmez, avukatları aracığı ile suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Leyla'nın şarkı söylediği görüntü

-Leyla'nın çocuklarla görüntüsü

-Hastanede sedyedeki görüntüsü

-Leyla'nın sağlık fotoğrafları

Haber: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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3)OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN SERVİS MİDİBÜSÜ REKLAM PANOSUNA ÇARPTI: 12 YARALI



BİLECİK'te, işçilerin taşındığı servis midibüsü, otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. İşçileri taşıyan Kadri Değirmenci'nin kullandığı 11 S 0056 plakalı servis midibüsü, henüz bilinmeyen nedenle Mir Abbas Seyidov yönetimindeki 34 MM 1844 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Değirmenci'nin kontrolünden çıkan midibüs, yol kenarındaki reklam panosuna çarparak, durdu. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile midibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçların,

-Yaralıların ambulansla götürülmesi,

-Midibüs şoförünün konuşması

Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,()

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4)MAĞARAYI ZİYARETE GİDERKEN KAZA: 10 YARALI



MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Taşkuyu Mağarası'nı ziyaret etmek üzere yola çıkanların içinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Tarsus'taki Taşkuyu Mağarası yakınlarında meydana geldi. Mağarayı gezmeye gidenlerin içinde bulunduğu, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 SF 197 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 10 kişi, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazadan görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: TARSUS,()

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5)KIRIKKALE'DE 6 KİŞİLİK AFGAN AİLE, KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ

KIRIKKALE'de 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olay, Ovacık Mahallesi 581. Cadde'de meydana geldi. Cadde üzerindeki bir evde yaşayan aynı aileden Afganistanlı Kazemali (43), Shahnaz (39), Hasseın (25), Muhammed Soshedl (7), Zahra (15) ve Yasaman Heıdarı (12) rahatsızlanarak komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, rahatsızlanan aile üyelerini, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Tedavi altına alınan Afgan ailenin, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastaneden detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

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6)OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI: 4 YARALI

ZONGULDAK'ta, tünel girişinde duvara çarpan otomobilde bulunan 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Cüneyt Kıyak (23) yönetimindeki 34 NF 0578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Sapça Tüneli girişinde duvara çarptı. Kazada, sürücü Cüneyt Kıyak ile araçta bulunan Tugay Çavdar (23), Tuncay Çavdar (16) ve Türkan Arslan yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulansa sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tugay ve kardeşi Tuncay Çavdar'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan otomobil

-Tünel ve bekleyen ambulans

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Hastaneden detay

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,()

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7)DEVE GÜREŞLERİNDE ORTALIK KARIŞTI

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen Deve Güreşi Festivali'ne, iki grup arasında çıkan kavga damga vurdu. Yaklaşık 20 kişinin birbirine girip kavga ettiğini olaya jandarma biber gazı ve jopla müdahale etti. Kavgayı ayırmak için havaya tabancayla ateş eden jandarma ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı. Sarayköy Belediyesi tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Festivali yaklaşık 10 bin kişinin katımıyla Yıldıztepe Demircidere mevkisindeki sahada yapıldı. Güreşler için İzmir, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Balıkesir ve Antalya'dan 130 deve getirildi. Deve güreşlerinin yapıldığı arena çevresindeki yamaçlarda, vatandaşlar traktör römorklarında mangal keyfi yaptı. Güreşten sonra sahibinin elinden kurtulan bir deve, kaçarak arenayı çevreleyen tel örgülere takıldı. Telden kurtulmak için çaba harcayan deve ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar deveden kaçarken yere düştü. Saha görevlileri deveyi yakalayıp, götürdü.

AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, ilçede deve güreşlerinin yaklaşık 300 yıldır yapıldığını belirtip, "Biz belediye olarak bu kültürel faaliyeti 35 yıldır düzenliyoruz. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'ni on binlerce seyirciyle, cazgırlarla, zurnacılarla, davulcularla hep beraber manilerle güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Festival sonunda dereceye giren deve sahiplerine kupaları verildi.

DEVELER ARENADA, İZLEYENLER YAMAÇLARDA BİRBİRİNE GİRDİ

Deve güreşleri sürdüğü sırada, yamaçta piknik yapan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişinin birbirine yumrukla saldırdığı olaya jandarma ekipleri biber gazı ve jopla müdahale etti. Grupların ayrılmaması üzerine jandarma havaya tabancayla ateş etti. Yapılan müdahale sonrası jandarma ekipleri kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Deve güreşlerinden görüntü

-AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ın konuşması

-Arbededen görüntü

-Kavgaya karışanların jandarma tarafından gözaltına alınması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT /DENİZLİ,()

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8)KABLOLARI ÇALMAYA ÇALIŞAN 3 KİŞİ, SUÇÜSTÜ YAKALANDI



KAHRAMANMARAŞ'ta, Türk Telekom'a ait kabloları makasla kesip çalmaya çalışan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Yeşiltepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde devriye gezen polis ekibi, Ayhan U. (30), Ümit D. (21) ve H.İ.Z.'yi (16) Türk Telekoma'a ait direklerdeki kabloları makasla kestiğini fark etti. Bu sırada polisleri gören şüpheliler kaçmaya başladı. Şüpheliler kısa kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede ise makas ve rulo halinde kablo ele geçirildi.

2 MAHALLEDE DAHA HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlarını itiraf etti. Yakalandıkları yerdeki hırsızlık dışında 1 ay önce Döngel Mahallesi'nden bin, Yenicekale Mahallesi'nden de 100 metre kablo çaldıklarını itiraf eden 3 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ayhan U. ve Ümit D. tutuklandı, H.İ.Z. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin otodan indirilmesi

- Hastaneye alınmaları

- Hastane önü

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

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9)YIKIM ÇALIŞMASI YAPILAN BİNA ÇÖKTÜ, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ



DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin ek binası olan Doktorlar Caddesi'ndeki 7 katlı binada yıkım çalışması yapılırken, 3 ve 4'üncü katlar çöktü. Çökme sırasında inşaat atıkları çevreye yayıldı, ortalık toza büründü. İnşaat atıkları nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin Saraylar Mahallesi Doktorlar Caddesi'ndeki daha önce hizmet verdiği binada eski olması nedeniyle bir süre önce yıkım işlemi başlatıldı. Yıkım işlemini başlatan firma iş makineleriyle 7 katlı olan binanın katlarını tek tek yıkmaya başladı. Ancak dün saat 18.00 sıralarında binanın yıkım işleminin yapıldığı arka bölümünde iddiaya göre iş makinesi operatörünün 2'ince kattan itibaren 3'üncü katta taşıcıyı kolonları yıkmaya başlaması çökmeye neden oldu. Binanın geri kalan 3 ve 4'üncü katları taşıcıyı kolonların zayıflaması üzerine birden çöktü. Çökmeyle birlikte etrafa inşaat atıkları dağıldı. Doktorlar caddesi çökmeyle birlikte toz bulutu içerisinde kaldı. Yıkılan binanın yanındaki iki apartman girişi inşaat atıkları nedeniyle kapanırken, bazı işyerlerinde de zarar oluştu. Katların çökmesi sırasında hiç kimsenin bölgede bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Binanın çevresinde olası bir tekrar çökme ihtimaline karşı önlem aldı. Sabah bina çevresinde hasar tespit çalışması yapılacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Caddeden ve binadan detay

-Yıkılan inşaat atıklarından görüntü

-Zarar gören işyerlerinden görüntü

-İtfaiye ve afat ekiplerinden görüntü

-Bir vatandaşın olayı anlatması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()

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10)KÖPRÜDE BOMBA PANİĞİ



KARAMAN'da Piri Reis Köprüsü'ne bırakılan valiz,endişe yarattı. İçinde patlayıcı olabileceği şüphesiyle uzman ekip tarafından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Olay, dün gece saat 22.50 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Piri Reis Köprüsü'nde meydana geldi. Köprü üzerinden geçenler bir valizin ters bir şekilde bırakılmış olduğunu fark etti. Ardından polise haber verdi. Polis, valizin içinde bomba olabileceği şüphesiyle köprüyü trafiğe kapatıp, çevrede önlem aldı. Ardından bomba uzmanları çağrıldı. Özel kıyafetlerini giyen uzman ekip, fünye ile valizi imha etti. Patlatılan valizin boş olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Köprünün trafiğe kapatılması

- Önlem alınması

- Bomba imha uzmanın patlatması

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,()

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