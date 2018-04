DHA YURT BÜLTENİ - 1

Yolcu otobüsü şarampole düştü: 18 yaralı



KONYA'da yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.15 sıralarında Konya-Aksaray karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Kayseri'den aldığı yolcuları Antalya'ya götüren Sıla Özlem Seyahat'e ait sürücüsü öğrenilemeyen 41 TB 029 plakalı yolcu otübüsü, 4'üncü Organize Sanayi kavşağını döndüğü sırada kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü ile birlikte 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten indirilip, ambulanslara alınan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelene kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kars'a 20 nisan akşamı yağan kar korkuttu

KARS'ta gün boyu etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde hava sakinken Kars-Digor-Iğdır Karayolu Harlar Mevkiinde şiddetli kar yağışı kendini gösterdi. Birçok aracın kayarak yoldan çıktığı, ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda Karayolları 18'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.

Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve ağır seyretmeleri konusunda uyarılırken bazı sürücüler bunu şaka sanıp yolda ilerledi. Hanlar Mevkiine geldiklerinde ise kar yağışı ve kayan TUR'ları gördüklerinde geri dönmek zorunda kaldılar. Bahar mevsimi nedeniyle yazlık lastikleriyle zincirsiz yola çıkan sürücüler karla karşılaşınca önce şaşırdılar sonra da yol açıktır düşüncesiyle devam ettiler. 2286 rakımlı Hanlar mevkiine geldiklerinde kar yağışının artması ve yaklaşık 10 santime ulaşmasıyla rampada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktılar.

Karayolları 18'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar küreme çalışması başlattığı yolda Gürcistan?dan Iğdır?a doğru gitmekte olan TIR'da yoldan çıktı. TIR sürücüsü Özdemir Güler, Gürcistan?dan Iğdır?a gitmek üzere yola çıktığını ancak kar yağışı nedeniyle TIR'ın yoldan çıktığını söyledi. Sürücü Güler, öBöyle birşey beklemiyordum hazırlıksız yakalandım. Valla bu ayda karın yağması bizi şaşırttı, yarını bekleyeceğizö diye konuştu.

Yolda kalanlardan Berke İlgar ise kar yağışına ilk başta inanmadıklarını anlatarak, ?Görüyorsunuz nisan ayında kar yağıyor anlatmaya gerek yok. Allah nasip ederse yazı da göreceğiz. Yola çıktık kar yağışını beklemiyorduk şimdi geri dönüyoruz. Millet kar yağdığını söyledi biz inanmadık geldik gerçekten de kar yağıyor. Nisan şakası diye inanmadık ama gerçekten kar yağıyor dedi.

Akşam saatlerinde küne giderken kara yakalanan vatandaşlardan Müslüm Köyme de nisan ayında yağan karın şaşırttığını belirterek, ?Hastaneye gittik gelirken ve geri dönerken zor anlar yaşadık. Bu ayda kar yağışını beklemiyorduk yolda kaldık yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. şeklinde konuştu.

Trafikte tırpanlı, demir zincirli kavga

İZMİR'in Menemen ve Buca ilçelerinde, trafikte yaşanan kavgalar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Menemen'in, Harmandalı Mahallesi yakınlarında dün öğle saatlerinde sürücüler arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine sürücüler demir zincir, sopa ve tırpanla birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kimse yaralanmadan kavga önlendi.

Buca'nın Evka-1 Mahallesi Muhtarlığı'nın önündeki olayda ise, iki kişinin tekme ve yumruklu kavgası o sırada otomobille yoldan geçen vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Her iki kavganın görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medyada kullanıcılar, "Havaların ısınmaya başladığı belli oldu", "İzmir mi, Teksas mı belli değil" yorumları yaptı.

Yanan araçta mahsur kalan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Hareket halindeki aracından bir anda yükselen alevlerin arasında kalan ve Ahmet Özgür isimli sürücü, olayı gören ve çevreden yetişen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Antalya-Alanya Karayolu Konaklı Sanayi Kavşağı'nda hareket halindeki bir araçtan alevler yükselmeye başladı. Motor kısmından ani alev alan O7 ZP 791 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Özgür, şöför mahalinde mahsur kaldı. Çevreden yetişen vatandaşların çabası ile kurtarılan ve dumandan etkilenen sürücü, yine vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen traktörün sürücüsü öldü



DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde devrilen odun yüklü traktörün altında kalan sürücü Mürsel Baş (50), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyünde meydana geldi. Fındık tarlasında çalıştıktan sonra evine dönmek için yola çıkan Mürsel Baş yönetimindeki 81 FK 683 plakalı traktör, rampadan inerken kontrolden çıkıp, devrildi. Mürsel Baş, odun yüklü traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin yaptığı tüm müdahalelere karşın Mürsel Baş, kurtarılamadı.

Hurdaya dönen TIR'dan hafif yaralı kurtuldu

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda 2 TIR'ın karıştığı trafik kazasında, hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü Emre Çekici(29) hafif yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Koca(27) yönetimindeki 46 LB 773 plakalı TIR, önünde seyreden otomobilin ani bir kararla yavaşlayarak yol üzerindeki dinlenme tesisine girmesi üzerine ani fren yaptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Emre Ekici idaresindeki 81 EG 736 plakalı traktör yüklü TIR da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki TIR'a çarptı. Kazada, sürücü Emre Ekici hurdaya dönen TIR'dan hafif yaralı olarak kurtuldu. 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ekici, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarmaya mektup yazıp öz babasının cinsel istismarını ortaya çıkardı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, L.Y.'nin (15) jandarmaya yazdığı mektupla öz babası M.Y. ile onun 3 arkadaşının, kendisinin de aralarında bulunduğu yaşları 13 ile 17 arasındaki 3 kıza cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Y. ile birlikte 4 kişi tutuklandı.

Mevlana Mahallesi'nde oturan L.Y.'nin jandarmaya mektup yazıp, öz babası M.Y.'nin, kendisiyle birlikte yaşları 13 ile 17 arasında değişen 3 kızı para karşılığında başkalarına pazarladığını anlattı. Mektup üzerine harekete geçen jandarma, L.Y. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kızı, Şanlıurfa Çocuk İzleme Merkezi'ne (ÇİM) sevk etti. Burada ifadeleri alınan kızlardan L.Y.'nin, babası M.Y. tarafından tacize uğradığı ve kızını para karşılığında pazarladığı ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri L.Y.'nin babası M.Y. ile kızlara istismarda bulundukları iddia edilen C.H., M.B. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kızlar ise devlet korumasına alındı.

Cinsel saldırı davasında beraat kararına savcı ve avukattan itiraz

ESKİŞEHİR'de geceleyin alkollü olarak sokakta yürüyen E.A.'ya (20) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan T.D.'nin (34) delil yetersizliğinden beraat edilmesi kararına, E.A.'nın avukatı ile duruşma savcısı itirazda bulundu.

Olay, 21 Şubat 2017 tarihinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 01.30 sıralarında alkollü olarak yürüyerek evine giden E.A.'yı gören T.D. ile O.U. (17), dönüp genç kadını takip etti. T.D. ardından bir evin garajına doğru götürdüğü E.A.'ya burada cinsel saldırıda bulundu, O.U. ise kadının yere düşen cep telefonunu aldı. E.A.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki binalarda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, T.D. ve O.U.'yu yakaladı. T.D. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan, O.U. hakkında da Eskişehir 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde 'nitelikli hırsızlık' suçundan dava açıldı.

BERAAT ETTİ

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın son duruşması geçen 17 Nisan'da yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık T.D. katılmazken mağdur E.A.'nın ve sanığın avukatı katıldı. Mahkeme heyeti delil yetersizliğinden sanık T.D.'nin 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi.

O.U.'nun ise geçen 10 Ekim'de Eskişehir 2'nci Çocuk Mahkemesi tarafından 'hırsızlık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mağdur E.A.'nın avukatı Pınar Çelik Arpacı, T.D.'ye beraat kararı verilmesine tepki gösterdi. Kararın bozulması için kendisinin ve savcının istinaf yoluna başvurduğunu söyleyen avukat Arpacı şöyle konuştu:

"Müvekkilimizin mağdur olduğu, tecavüze uğradığı dosyada sanık hakkında beraat kararı verildi. Bu kararda çok şaşkınız. Çünkü her türlü delil var, DNA'sı var yapan kişinin. Şahitler var. Ama buna rağmen biz bu beraat kararını anlamıyoruz. Cinsel istismar konusunda tasarılar konuşuldu. 30-40 yıllık hapis cezasının tartışıldığı bu günlerde aslında cezasızlık sorunu yaşadığımızı görüyoruz. Mesele cezaların fazla olması değil, az olması değil, mahkemeler bunları uygulamıyor. Bizim gördüğümüz, dosyalarda tüm sanıklar beraat ediyor. Ama bu dosya özellikle önemli. Kadının gece vakti sokağa çıkma hakkına yapılan bir gasptı bu tecavüz. Mahkeme diyor ki 'gece vakti siz saat 01.30 gibi sokağa çıkarsanız ve tecavüze uğrarsanız, şahitleriniz de olsa tecavüz edenin DNA'sı pantolonunuza da çıksa bile biz o kişiyi beraat ettiririz' diyor. Bu, kadınların gece sokağa çıkma haklarına indirilen çok büyük bir darbedir. Bunu kabul etmiyoruz. İstinafa gittik, savcılık da istinafa gitti. Bu kararın bozulacağını düşünüyoruz."

Çanakkale'de çevrecilerden altın madeni tepkisi

ÇANAKKALE Merkeze bağlı Kirazlı köyünde, bir altın madeni şirketi tarafından alınan 'Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi' ÇED olumlu kararının Danıştay tarafından bozulmasına rağmen, bölgede ağaç kesiminin devam ettiğini ve yapılacak altın madeni çalışması ile kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar barajının kirletileceğini iddia eden çevreciler duruma tepki gösterdi.

Çanakkale iskele meydanında bugün saat 17.30'da Tarım Orman-İş Sendikası tarafından Kirazlı köyünde ağaç kesimin devam ettiği ileri sürülerek, basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Çanakkale Çevre Platformu üyeleri ve çevreciler katıldı. Çevreciler meydana ellerinde, 'Diren Atıkhisar, 'Diren Bin Pınarlı İDA', 'Su İle Barış Hemen Şimdi', Bir Ağacı Savunmakla Başlar Herşey', 'Atikhisar, Atık Hisar Olmasın', 'Kirazlı'nın Üstü Altından Değerlidir' ve 'Su Gibi Ömrümüz Olsun' yazılı döviz ve pankartlarla geldi. 'Çanakkale Suyuna Sahip Çıkıyor', 'Altıncı Filo Kirazlı'dan Defol' ve 'Havana, Suyuna, Toprağına Sahip Çık' sloganları attı.

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, "Biz Atıkhisar barajımızı risk altına almak istemiyoruz. Bu kentte sağlıklı yaşamak istiyoruz. Bu kenti çocuklarımıza sağlıklı bırakmak istiyoruz. Sularımızı korumak istiyoruz. Ormanımızı korumak istiyoruz. Oksijenimizi korumak istiyoruz. Hayatımızı korumak istiyoruz. Bu istediğimiz insani bir talep değil mi? arkadaşlar, hakkımız değil mi?. Anayasal hakkımız. Anayasal hakkımızı istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından çevreciler sessiz bir şekilde dağıldı.

Parasını alamayan inşaat işçisi eylem yaptı

ŞANLIURFA Topçu Meydanı'nda, devam eden inşaat çalışmasında yüklenici firmadan 1000 lira olan alacağını alamayan İbrahim Y. (25), yolda lastik yakıp, kendisine engel olmak isteyen polislere taş atarak eylem yaptı.

Olay, akşam saatlerinde Topçu Meydanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre bir süredir meydan düzenlemesinde inşaat işçisi olarak çalışan İbrahim Y., beraberinde getirdiği lastiği yolda yakarak ?Paramı istiyorum? diye bağırmaya başladı. Çalıştığı inşaat işinde yüklenici firmadan 1000 lirasını alamadığını iddia eden İbrahim Y.'yi gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine bölgeye en yakın olan sivil polisler sevk edildi. Lastik yakan genci bir süre sakinleştirmeye çalışan polis, başarılı olamayınca vatandaşlar araya girdi. Bu sırada öfkelenen genç yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki taş parçasını kendisini gözaltına almak isteyen polis memuruna attı. Şans eseri polis memuru atılan taşla yaralanmazken, eylemci gencin arkasından yaklaşan sivil bir vatandaş İbrahim Y.?nin boğazını sıkıp yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Ardından bölgede bulunan polisler gence müdahalede bulunarak gözaltına aldı. Yolda yanan lastikler ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ali Şen, Koç'a desteğini açıkladı

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Ali Koç, Fenerbahçelilerle yaklaşık 3 saat süren toplantı yaptı. Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen'in de aralarında bulunduğu 800 kişi toplantıya katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Şen ise Koç'a desteğini açıkladı.

Basın mensuplarına kısa açıklama yapan Ali Koç ise, "Bugün aslında bu toplantıyı yapmak istemiyorduk. Dünkü olaylardan sonra üzüntümüz büyük. Bu olaylar araştırılmalı, nedenleri bulunmalı. Kısa bir süre sonra Bodrum'da yine bir araya geleceğiz. O zaman daha çok konuşma açıklama yapma fırsatı bulacağız. Siz sayın basın mensuplarının sabrı için teşekkür ediyorum" dedi.

Koç ardından İstanbul'a dönmek üzere karayoluyla Bodrum'dan ayrıldı.

BAŞKAN ETRAFINDA KENETLENME ÇAĞRISI

Öte yandan Koç'un dernek üyelerine ve taraftarlarla yaptığı toplantıda, "Dönem kavga etme dönemi değil. Başkan etrafında kenetlenme dönemi. Birlikte olalım, Fenerbahçe en zor günlerinde birlikte olduğu için bugün bu başarıyı sağlamıştır. Her şey bizim lehimizeyken, böyle bir maçta Fenerbahçe taraftarının böyle bir olaylara yer vermiş olabileceğine inanmıyorum. Bu, çok ciddi bir şekilde araştırılmalı" dedi.

