DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ULUDAĞ'DA 2 DAĞCI YOĞUN TİPİ NEDENİYLE KAYBOLDU



BURSA Uludağ'da zirveye tırmanırken gruptan ayrılan ve tipi nedeniyle kaybolan 2 dağcı AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinin 3 saatlik zorlu çalışmasıyla bulundu. İki dağcının şiddetli fırtına ve tipide hayatta kalabilmek için kar mağarası yaptığı ortaya çıktı. İstanbul'dan gelen 25 dağcıdan ikisi, akşam saatlerinde Uludağ Küçük Zirve yakınlarında yoğun tipi ve sis nedeniyle kayboldu. Dağcılar 156'yı arayarak yardım istedi. Tüm ekipler, ihbar sonrası alarm durumuna geçtiler. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve AKUT ekipleri, kar motorlarıyla maden bölgesine kadar gidebildiler. Ekipler hava şartları neticesinde telefonlarını şarjı biten 2 dağcıya ulaşmakta güçlük yaşadı. Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı, hava sıcaklığı eksi 10 dereceyi bulduğu zirvede mahsur kalan Eray Şuvman (25) ve Doğan Düz (25) isimli dağcılar saat 23.00 sıralarında AFAD ve JAK ekiplerince sağlıklı olarak bulundu.

Öte yandan, dağcıların yoğun tipi ve fırtınadan korunmak için kendilerine kar mağarası yaptıkları öğrenildi. Yaklaşık 3 saat yürüyerek kayıp dağcılara ulaşan 15 kişilik arama kurtarma ekibinin 25 dağcı ile birlikte Oteller Bölgesi'ne ineceği öğrenildi.

2)BUSE Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın arama çalışmalarına ara verildi. Dün yapılan çalışmalarda Ağva Deresi ile deniz arasındaki 5 kilometrelik alanda arama yapıldı. Arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekibi, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi, İl Emniyet Müdürlüğünün dalgıç ekipleri, jandarmanın kara ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağlı 4 dalgıcın da aralarında bulunduğu 180 kişilik ekip katıldı.

BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

İki arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışmaları Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar dere kenarında izledi. Askerlerden bilgi alan Acar'ın ayakta güçlükle durduğu gözlendi. Acar, bir ara dere kenarında oturarak jandarmaları gözledi.

BODRUM'DA OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI; ÇAĞLAR VE NİŞANLISI BİLLUR ÖLDÜ (EK)

3)GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde bulundukları otomobilin sel sularına kapılmasıyla, nişanlısı Çağlar Bencik ile birlikte hayatını kaybeden öğretmen Billur Atik'in cenazesi, evinin önünde dua edildikten sonra Hasanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç öğretmen toprağa verildi. Cenaze namazına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'de katıldı. Ailenin acısını paylaşıp, baş sağlığı diledi.

ÇAĞLAR BENCİK YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan, yaşamını yitiren nişanlı çiftten Çağlar Bencik'in de bugün, Milas'ın kırsal İçme Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

4)ANTALYA' DA HORTUM İŞ YERLERİNE DE ZARAR VERDİ

Antalya'da hortum nedeniyle Lara'daki Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Yan yana hizmet veren restoran, diş hastanesi ve çiçekçinin önündeki dev reklam tabelaları devrilerek çevreye saçıldı. İş yerlerinin camlarını kıran hortum, binaların duvarlarını yerinden söktü.

Hortum sırasında korkudan dükkanın içine kaçtığını belirten Gökhan Gali Gökmen, deprem olduğunu düşündüğünü söyledi. Hortum ile birlikte tabela ve güneşliklerin yerinden sökülerek etrafa savrulduğunu anlatan Gökmen, "Hortumla birlikte dolu yağmaya başladı. Göz gözü görmedi. Çok korktuk ve dükkanımızın içine doğru kaçtık. Dışarısı sessizleştiğinde ise manzarayı görünce şaşkına döndük. Yan yana üç iş yerinin camları kırılmış, sandalyeleri etrafa saçılmıştı. Savaş alanı gibiydi. Tesellimiz can kaybı olmaması. Maddi hasarımızı bir şekilde karşılayacağız" dedi.

Yaşanan olayın ardından bölgeye itfaiye sevk edildi. Ardından gelen belediye ekipleri enkazı kaldırmak için çalışma yaptı.

ÖNCEKİ GÜNKÜ HORTUM ANI KAMERADA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen hortum, Kumluca Belediyesi 50'nci Yıl Kültür Merkezi'ndeki güvenlik kameralarına yansıdı. Hortumun şiddetini ortaya koyan görüntülerde, hızla ilerleyen hortumun önüne gelen her şeyi yıkıp, dağıttığı görülüyor. Görüntülerde hortum geldiği sırada araçlarına binerek uzaklaşan bazı kişilerin, son anda kurtuldukları da yer aldı.

ALANYA'DA HORTUM, SERALARI VURDU

Antalya'nın Alanya ilçesinin kırsal bölgesinde bulunan Toslak Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında etkili olan fırtına ve yağışın ardından çıkan hortum seralara zarar verdi. 20 üreticiye ait 30 dekarlık domates ve salatalık ekili sera zarar gördü. Çoğu kullanılmaz hale gelen seralardaki ürünlerin de telef olduğu belirtildi.

AKSU ÇAYI TAŞTI TEKNELER BATTI

Antalya'da yağışın etkisiyle debisi yükselen Aksu Çayı'nda iskeleye bağlı çok sayıda günübirlik gezinti teknesi ve özel tekne halatlarının kopması nedeniyle sürüklendi. Kontrolsüz şekilde sürüklenen teknelerden 5'i battı. Bazı tekneler ise açık denize sürüklendi. Sürüklenen teknelerden birinde ise köpek mahsur kaldı. Çevredeki uzun süre köpeği kurtarmak için çaba gösterdi. Suyun akış hızının yüksel olması nedeniyle Aksu Çayı'na giremeyen vatandaşlar tekneyi karadan takip etti. Teknenin karaya yaklaştığı nokta tekne sahiplerinden Ahmet Ogün Göbüş can yeleği giyerek suya atladı. Tekneye yaklaşan Göbüş, köpeği bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkması yardım etti. Bir süre sonra suya atlayan köpek yüzerek kıyıya çıktı. Tekne ise bir süre sürüklendikten sonra karaya oturdu.

5)ANTALYA TOZ BULUTU ALTINDA KALDI

Antalya'da öğleden sonra şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından kent merkezi toz bulutu altında kaldı. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, Toros Dağları toz bulutunun arkasında kaldı. Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşımının Pazar sabah saatlerine kadar etkili olacağını kaydedildi.

AKSU'DA TEKNE BATTI

Diğer yandan Aksu Çayı'nda yapımı devam eden 5 metrelik tekne, bağlı bulunduğu iskeleden halat kopması nedeniyle denize doğru sürüklendi. Tekne Aksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada battı.

6)SERİK'TE HORTUM EV VE İŞ YERLERİYLE SERALARI VURDU

Antalya'nın Serik ilçesinde denizden gelen hortum evler, iş yerleri ve seralara zarar verdi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi sahilinde dün saat 13.00 sıralarında şiddetli yağışın ardından hortum meydana geldi. Hortumun vurduğu bazı iş yerlerinin camları kırılırken, Ahmediye mevkisinde 3 evin çatısı uçtu, 3 ahır, 6 serayla ağaçlar ve elektrik direkleri yıkıldı. Park halindeki bir traktörün römorku da hortumun şiddetiyle devrildi. Seralardaki karpuz, domates ve biber fideleri telef oldu.

Boğazkent Mahallesi'nde oturan Hasan Yılmaz, "Aniden denizden gelen bir hortum seraları ve bazı evleri yerle bir etti. Büyük oranda maddi zarar oluştu. Ahır içerisinde bulunan hayvanlar da hortumdan etkilenirken, telef olan hayvanımız olmadı" dedi.

Serik'e bağlı Gebiz ve Kocayatak kavşakları arasındaki bölümde ise şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Yerlerin beyaza büründüğü karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

EVLERDE MAHSUR KALAN SURİYELİLER KURTARILDI

Serik'in Yukarıkocayatak ve Şatırlı mahalleleri arasında kalan Kuzulcak Deresi yoğun yağmur ve dolunun etkisiyle taştı. Bölgedeki seralarda çalışan Suriyeli 20 kişi, taşan suların etkisiyle kaldıkları evleri su basınca mahsur kaldı. Suriyelilerin çalıştıkları seraların sahiplerine haber vermesinin ardından olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler kepçe ve iş makineleriyle Suriyeli işçileri evlerden kurtardı.

Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan Suriyeli işçiler, bel hizasına kadar su altında kaldıklarını ve çok korktuklarını anlatırken, su baskını sırasında evde küçük yaşta çocuklar olduğunu da kaydetti. Bölgede birçok seranın ve evin su altında kaldığı belirtildi.

7)BODRUM'DA TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

BODRUM'da sel felaketi nedeniyle bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.

İlçede önceki gün gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası ilçenin tarım deposu olarak bilinen Karaova bölgesinde tarlalar sular altında kaldı. Bazı tarlalarda su yüksekliği 1 metreye kadar ulaştı. Arazide bulunan bazı ev ve depolar da su altında kaldı. Sağanak yağış sonrası Mumcular Barajı'ndaki su miktarı da son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bahçesindeki evi ve eşyaları sular altında kalan Ahmet Alakuş, "Bahçemde çapa makinesi ve jeneratör vardı. Tarım için gerekli olan her şey vardı. Hepsi sular altında kalmış. İlk kez böyle bir şey gördüm" dedi.

Sel sularına kapılan otomobilde elektrik teknisyeni Çağlar Bencik (27) ile 2 aylık nişanlısı, Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik'in (23) yaşamını yitirdiği ilçede, yağışın bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

8)SU BASAN ÇİFTLİKTE KOYUNLAR TELEF OLDU

MANİSA'nın Salihli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle sular altında kalan bir çiftlikte 30'a yakın koyunun telef oldu.Caferbey Mahallesi yakınlarında bulunan ve içinde 400'den fazla küçükbaş hayvan bulunan Murat Şen'e ait çiftlikte dün öğle saatlerinde, şiddetli yağmur sonrası su baskını meydana geldi. Çiftlikte 1.5 metreye kadar yükselen su nedeniyle 30'a yakın koyunun telef olduğu belirtildi. Bir tümsekte toplanan hayvanların çoğu ise boğulmaktan kurtuldu. Suyun, bu bölümde çekilmesiyle birlikte, buradaki hayvanlar kurtarıldı. Hayvanlarının telef olduğunu belirten çiftlik sahibi Murat Şen, üzgün olduklarını dile getirerek, "Aşırı yağış nedeniyle Caferköyü Mevkiinde olan ve 400 adet Sönmez ırkı koyunların olduğu çiftliğimiz sular altında kaldı. Burada karayolları çalışmasında menfez var ama yetersiz geliyor. Belediye ve karayollarının buna bir çözüm bulması gerekir. Aşırı derecede mağdur olduk. Hayvanlarımız telef oldu. Yetkililerin bunu duymasını istiyoruz" dedi.

9)ÇAY SULARI SU DEPOSU VE ARITMA TESİSİNDE ZARARA YOL AÇTI

MANİSA'nın Kula ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası, Söğüt Çayı'nın akış hızı arttı. Çay kenarına kadar taşan sular, buradaki su deposu ve arıtma tesisinde büyük hasara yol açtı. Bebekli Mahallesi yakınlarından geçen Söğüt Çayı'nın akış hızı, şiddetli sağanak yağmur sonrası arttı. Hızla yatağında akan çay, kıyısına taşarak ilerledi. Hızla akan sular, çay kenarındaki, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yaptırılan içme suyu deposu ve arıtma tesisine zarar verdi. MASKİ ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı.

10)AMANOSLAR'DA TERÖRİSTLERE AİT 9 SIĞINAK TESPİT EDİLDİ



HATAY'da, Amanoslar bölgesine düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanoslar bölgesinde terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları tarafından 17-26 Ocak tarihlerinde planlı operasyonların düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda teröristlere ait 9 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarında banyo, oda ve mutfak olarak 3 bölme olduğu belirtilen açıklamada, "Sığınaklarda teröristlere ait jeneratör, roketatar mühimmatları, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, amonyum nitrat, çok sayıda mutfak tüpü, elektrik malzemeleri, aküler, bol miktarda yaşamsal malzeme ve ilk yardım malzemesi yanında sığınak-barınak yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edilmiştir" denildi.

11)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: OLDU OLDU, OLMADI BİR GECE ANSIZIN ORALARDAYIZ



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekât için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Siyasi ve diplomatik süreçlerin sonuçlanmasını beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Halen süren siyasi ve diplomatik süreçlerin neticesini bekliyoruz. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Bunun için bize bedel ödetme tehdidi yapanlar var. Biz bu bedeli öderiz ama istiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının tanıtımı için Gaziantep'e geldi. Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtımına; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Fatma Betül Sayan Kaya, Genel Sekreter Fatih Şahin, milletvekilleri ile AK Parti ve MHP üyesi binlerce kişi katıldı. Salonun dolmasıyla salon dışına kurulan ekranlarda aday tanıtımını takip eden binlerce kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart günü için tüm vatandaşlardan Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Gaziantep ve Türkiye'de destan yazacaklarına inandığını dile getiren Erdoğan, Gaziantepli vatandaşlara, sınır komşusu Suriye'deki iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyelilere sahip çıkarak, merhamet ve sabrı ile dünyaya insanlık dersi verdikleri için teşekkür etti. Gaziantep'in teröristlerden arındırılan bölgelerin yeniden ayağa kalkmasında da büyük sorumluluk üstlenerek fedakârlık yaptığını belirten Erdoğan, "Bu vesileyle iki hafta önce Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinin idari yapılanmasını yürütürken görevi başında vefat eden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'e rahmet diliyorum" dedi.

Terör ve teröristle mücadelede şehit düşen asker, polis, jandarma, vatandaş ve kamu görevlilerini de rahmetle yâd eden Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin huzurunu bozmak, milletimizin arasına fitne sokmaya uğraşan içerideki gafillere, teröristlere, dışarıdan gelen ajanlara itibar etmeyen Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. O tertemiz kalpleri bana göre dünyanın en itibarlı madalyasıdır. Rabbim bu fedakârlığınızın mükafatını iki dünyada da verecektir" diye konuştu.

Gaziantep'in yerel seçimlerde tercihini hizmet siyaseti ve gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, Cumhur İttifakı ile kurulan gönül birliğine özellikle sahip çıkılarak en yükseğe çıkarılacağı kentten, rekor oy oranı beklediğini kaydetti.

'GAZİANTEP'E 35 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın, ahde vefanın ve bölüşmenin yanı sıra sanayi, ticaret, ihracat, tarım ve turizm şehri Gaziantep'e bugüne kadar 35 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti. AK Parti iktidarlarında kente yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, şöyle dedi:

"Eğitimde 10 bin 830 adet yeni derslik inşa ettik. İkinci devlet üniversitesini kurduk. 9 bin 440 kişi kapasiteli yurt binalarını hizmete soktuk. Birkaç yıl içinde 2 bin 250 yatak kapasiteli yurt binalarını da kazandıracağız. Gaziantep'e 33 bin seyirci kapasiteli stadyum inşa ettik. Millet bahçesi projemizin en güzellerinden birini burada gerçekleştiriyoruz. 546 bin metrekarelik alanda çocuk kütüphanesi, yüzme havuzu, sosyal ve spor tesisine sahip millet bahçesine, rahmetli Hasan Celal Güzel adını verdik. Ayrıca içinde millet kıraathanesi olan 65 bin metrekarelik ikinci millet bahçemizi de eski stat yerine yapıyoruz. Bir zamanlar Gaziantep'in kültürünü, kimliğini sembolize eden Alleben Deresi'ni rehabilite ederek eski günlerine kazandıracağız. Antep savunması kahramanı Şahin Bey'in şehit edildiği bölgeyi Milli Mücadele Tabiat Parkı haline getiriyoruz. TOKİ olarak şu ana kadar 16 bin 219 konutu hak sahibine teslim ettik. Bu çerçevede en büyük ve kapsamlı proje olan Kuzey Şehir projesini Gaziantep'te başlattık. Yerel ve yatay mimari ilkesiyle inşa edeceğimiz proje 50 bin konuttan oluşuyor. Bu projenin 2 bin 795 konutluk ilk etabı halen devam ediyor. Ayrıca şehrimizin güneyindeki Geneyik bölgesinde 140 bin kişinin yaşayacağı bir şehir daha kuruyoruz. Sağlıkta şehre son 16 yılda 19'u hastane olmak üzerde 80 sağlık tesisi inşa ettik. Aralarında, önümüzdeki yıl hizmete açılacak olan 1875 yataklı şehir hastanemizin de bulunduğu 6 sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. Bu bizim Gaziantep'e olan aşkımızı gösteriyor."

'BAY KEMAL, BUNLARDAN HABERİN VAR MI?'

Gaziantep'e yapılan hizmetleri ve destekleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara yaklaşık 4 katrilyon kaynak aktardık. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? Bey Kemal'e sorarsan; yok, hiçbir destek verilmiyor, insanlar sefalet içinde. Bak ben sana resmi rakamları veriyorum Bay Kemal. Biz iktidara gelen kadar 116 kilometre olan bölünmüş yolu 396 kilometreye ulaştırdık. Şimdi, Gaziantep'in çevre il ve ilçelerle olan yollarını yapıyoruz. Gaziantep'i İskenderun Limanı'na Amanos Dağı'nı tünellerle geçerek, bağlayarak ulaşımı kısaltarak, yeni bir sanayi ve ticaret hattı oluşturuyoruz. Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin hızlı tren projemizin inşası etap etap devam ediyor. Bu hızlı tren hattını Nurdağı üzerinden Kahramanmaraş'a da bağlıyoruz. Ayrıca Gaziantep-Şanlıurfa hızlı tren projesi etüt çalışması sürüyor. Bu CHP'nin yapabileceği iş değil, bu izim yaptığımız ve yapacağımız işler. Gaziantep Havalimanı yolcu sayısı 2002 yılında 223 bin iken geçen yıl 2 milyon 655 bin oldu. Laf değil, icraat icraat. Bay Kemal, bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz. Gaziantep Havalimanı kapasitesini yıllık 5 milyon yolcuya çıkarmak için yaptığımız yeni terminal binası ile apronu seneye tamamlıyoruz. 500 hektarlık alanda, içinde her türlü lojistik hizmetinin verildiği, gümrük hizmeti olan otoyol ve demir yolu olan lojistik köy kuruluyor. Buranın da tahsisi bitti, inşasına başlıyoruz. İş yapıyoruz iş, laf değil. Kulağı var duymaz, gözü var görmez, dili var, ağzı var ama hakkı söyleyeme. 16 yılda sulama tesisleriyle 203 bin dekar alanı sulamaya açtık. 80 bin dekar araziyi sulayacak Doğanpınar Barajı inşasında da sona gelindi. Gaziantepli çiftçilerimize 1,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal, 'Çiftçiler aç' diyordun, bu paraları onlara biz verdik. Bunlar kayıtlı, senin attığın lafların nerede kaydı var bilmiyorum. 2 katrilyon tutarında teşviklerle 86 bin işverene destek sağladık."

'TÜRKİYE'NİN POLİTİKALARINI ANLAMAK İSTEYEN GAZİANTEP'E BAKSIN'

Türkiye'nin kendi sınırlarındaki vatandaşları kadar sınır ötesindeki kardeşlerinin hak ve hukuklarını da korumakla görevli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin; Suriye, Irak, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkaslar, Orta ve Güney Asya politikalarını anlamak isteyenler gelip Gaziantep'e, buradaki manzaraya baksınlar. Biz bölüşmenin bereketine, dayanışmanın gücüne inanan milletiz. Biz bir tas çorbayı Çanakkale'de nasıl bölüştüysek burada da aynı şekilde bölüşüyoruz, bölüşmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki sevgililer sevgilisi Peygamberimiz 'Veren el alan elden hayırlıdır' diye buyuruyor. Biz bununla büyüdük, güçlendik ve böyle devam edeceğiz. Bunun için siyasette, ekonomide elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaşmaktan memnunuz" diye konuştu.

Türkiye'de insanların huzur ve güven içerisinde yaşarken, yanı başındaki insanları da zalimlerin insafına ve bombalarıyla baş başa bırakmayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunu kimi zaman göstere göstere yaparız, kimi zaman da sessizce yaparız. Bir gece ansızın gider gereğini yaparız. Coğrafyamızda hiçbir tarihi ve insani ilişkileri olmayanlar, 12 bin kilometreden gelip Suriye'de cirit atarken, biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Bizi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi Suriye halkını özgürlüğe kavuşturmak değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir. 'Türkiye'nin burada ne işi var?' diyorlar. 1998 yılında baba Esed ile o zaman Türkiye bir Adana Mutabakatı anlaşması imzaladı. Ve bu anlaşma hâlâ hükmü icra edilmesi gerekli bir anlaşmadır, anlaşma metni içinde bunlar vardır. 2001'de bu aynı şekilde yenilenmiş, yola devam edilmiştir. Bu daha sonra ayrı kararlılıkla şu anda hükmünü icra etmektedir."

'2300 DEAŞ MENSUBU TUTUKLANDI'

"Sorarsanız bunlar DEAŞ ile mücadele için Suriye'de. DEAŞ'a ne yaptılar bilmiyoruz ama 1 milyon Suriyeli kardeşimizin ölümüne ya göz yumdular ya da doğrudan ortak oldular" diye sözlerini sürdüren Erdoğan, şöyle konuştu:

"İslam'ın en büyük düşmanı olarak gördüğümüz DEAŞ ile mücadelede somut başarıları olan tek ülke Türkiye'dir. Mesela son 2 yılda yaklaşık 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına aldık, 2 bin 300'den fazlasını tutukladık. Suriye krizi başladığından bu yana sınır dışı ettiğimiz DEAŞ'lı sayısı 7 binin üzerindedir. Sadece El Bab'da 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Denizlerde veya topraklarımız içinde çeşitli ülkelerden 1 milyona yakın kaçak göçmeni yakaladık, bunlardan 240 binini ülkesine gönderdik. Hâlâ ülkemizde 4 milyona yakın çoğu Suriyeli sığınmacı hayatını sürdürüyor. Koskoca Avrupa Birliği ülkeleri birkaç yüz bin sığınmacıyı koyacak yer bulamadı ve birbirine girdi. Mesele Suriye, Irak, DEAŞ meselesi değil, çok daha alçak bir senaryo, derin oyun ve karmaşık hesap var. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Unutmayın herkes hesabını yapar ama hesapların üzerindeki hesap Allah'ın hesabıdır. Bu böyle bilinmeli."

'OLDU OLDU, OLMADI BİR GECE ANSIZIN ORALARDAYIZ'

Suriye'ye dönenlerin sayısının şu ana kadar 300 bine ulaştığını ve güvenli hale getirilen alanlar arttıkça dönenlerin sayısının da artacağını belirten Erdoğan, Fırat'ın doğusu için siyaset ve diplomasi çabalarının sonuç vermemesi halinde askeri harekâtın kaçınılmaz olduğuna dikkat çektiği konuşmasına şöyle devam etti:

"Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz yerleri çoğalttıkça yükümüzü hafifleteceğiz. Şu ana kadar Suriye'ye geri dönenlerin sayısı 300 bine yaklaştı. Menbiç, Tel Rıfat ve Fırat'ın doğusunu teröristlerden arındırdığımızda milyonlara varan sayıda Suriyeli kardeşimiz evlerine dönme imkanı bulacak. Bu konunun çözümü için çabalıyoruz. Ruslarla, İranlılarla, ABD ile en başta Suriye'nin kendi halkıyla iş birliği içinde bölgemizi bu büyük felaketten kurtarmakta kararlıyız. Önceliğimiz siyaset ve diplomasi yollarını sonuna kadar kullanmaktır. İdlib meselesini bu şekilde çözüm yoluna koyduk. Eğer İdlib'de ortak müdahaleyi Ruslarla yapmasaydık bilin ki yüz binler İdlib'ten nereye, bizim topraklarımıza gelecekti. Ama yaptığımız operasyonla bu iş çözüldü, İdlibli kendi topraklarında kaldı. Gerektiğinde askeri yöntemleri kullanmaktan kaçınmayacağımızı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile gösterdik. Menbiç ve Fırat'ın doğusu için gerektiği durumda kullanmak üzere askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Şimdi sürecin neticelerini bekliyoruz. İki gün önce Moskova'daydık, görüşmeleri yaptık. Diğer taraftan ABD ve koalisyon ile görüşmelerimiz devam ediyor. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Bunun için bize bedel ödetme tehdidi yapanlar var. Biz bu bedeli öderiz ama istiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz."

Geçen yıl Ağustos ayından itibaren Türkiye'nin ekonomik tehdit ve saldırılara maruz kaldığını belirten Erdoğan, istihdam seferberliği ile TOBB toplantısında oda ve borsa başkanlarından 2,5 milyon istihdam sözü aldığını hatırlattı. Erdoğan, "Bu daha da artacak, inanıyoruz. Ben sanayicilerimize güveniyorum. Yaşadığımız kaybı telafi etmek ve atılım için yeni seferberlik başlatıyoruz. Sanayiciden esnafa, çiftçiden ihracatçıya kadar her kesime üretim ve istihdamı artırmak için destek, teşvik, muafiyet getiriyoruz. Üretim ve istihdamı artırmanın yolu yatırımdır ve yerli yabancı tüm yatırımcılara kapılarımızı sonuna kadar açtık. Batı, Orta Doğu, Körfez, Orta Asya ve Uzak Doğu'dan ciddi yatırımcı ilgisi var. Bunların fiilen hayata geçmesi, istihdama dönüşmesi zaman alıyor, bir anda olmuyor ama artık tünelin ucu gözüktü. Bunun için kısa vadeli imkanları devreye alıyoruz" dedi.

'MARKETLERİ SİLKELEMENİZ LAZIM'

Konuşmasının son bölümünde marketlerdeki fiyatların yüksekliğine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fırsatçılık ve ülkeye ihanet olarak yorumladığı fiyat farklılığına yol açanların belediyeler tarafından hesaba çekilmesini isteyerek şunları kaydetti:

"Dolar düştü, borsa yükseldi ama benim bir ricam var. Marketlere bakıyoruz, çarşı pazara bakıyoruz; maalesef çarşı pazarda ve marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşürüyor. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım. Bunları silkelemeniz lazım. Bu şekilde vatandaşa yüksek rakamlarla, bu fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız. Bunun adı ticaret değil, para kazanma değil, olsa olsa fırsatçılık, riyakârlık, tefecilik hatta ülkeye ve millete ihanettir. Bazıları buna 'serbest piyasa' diyor. Geç bu işi, serbest piyasa başka."

ADAYLARI TANITTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilen belediye başkan adaylarını salonu dolduranlara tanıttı. Alfabetik sıraya göre adayları platforma çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin aday çıkarmadığı Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde aday olan MHP'li isimleri de tanıtarak 'Cumhur İttifakı' kapsamında partililerin oylarını vermelerini istedi.

Yerel seçimlerde Gaziantep'te başkanlık için mevcut isimlerden Fatma Şahin, Büyükşehir; Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey; Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil; Kemal Vural, İslahiye; Mehmet Özdemir, Araban ve Kemal Sakaroğlu, Yavuzeli ilçesine yeniden aday gösterildi. Nizip ilçesinde Mehmet Sarı, Nurdağı'nda ise Ökkeş Kavak AK Parti'nin yeni başkan adayları oldu. Gaziantep'in daha önce de MHP'den Oğuzeli belediye başkan adayı olan Mehmet Sait Kılıç yine MHP'den Cumhur İttifakı adayı olarak tanıtıldı. Geçen dönem AK Partili Nuh Kocaaslan'ın başkanlık yaptığı Karkamış ilçesinde de ittifak kapsamında MHP'li isim Mehmet Seydi Yılmaz aday olarak gösterildi.

12)MHP'Lİ ENGİNYURT: YOZGAT'I DA ÜLKÜCÜLER YÖNETSİN



MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin Yozgat belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Yozgat'ta MHP'nin bir belediyesi var. Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsin" dedi.

MHP Yozgat İl Teşkilatı tarafından düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısına, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve çevre illerden eski ve yeni milletvekilleri katıldı. Grup Başkanvekili Levent Bülbül, memleketin nasıl bir durumda olduğunu herkesin çok iyi bildiğini ifade ederek, "Bugün iletişim şartlarını göz önüne aldığımızda en ücra köyümüzdeki vatandaşımız bile eğer vicdanlıysa, merhametliyse, içinde bir nebze Allah korkusu varsa, bir nebze olsun bir vatan sevgisi varsa, Türkiye'de neyin ne olduğunun çok iyi farkında. Mesele bu iradenin sandığa doğru bir şekilde yansımasıdır" diye konuştu.

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise "Yozgat'ta MHP'nin bir belediyesi var. Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsin. Milletin tercihine tepki göstermeyin" dedi.

13)ANKARA'DA ET RESTORANINDA KORKUTAN YANGIN



ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 3 katlı apartmanın girişindeki et restoranında yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi üzerindeki bir apartmanın girişinde bulunan restoranda saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangından yükselen duman apartmanı sardı. Binayı kendi imkanlarıyla tahliye edenler, itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binadaki doğal gaz patlaması riskine karşı vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis ekipleri Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'ni çift taraflı olarak trafiği kapattı. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, restoranda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

14)BARAKAYI YAKTI; OĞLU ÖLDÜ, EŞİ VE DİĞER OĞLU YARALANDI, KENDİSİ DE İNTİHAR ETTİ

Aydın'ın Karacasu ilçesinde eşiyle tartışıp cinnet getiren çoban Aybars Ö. (37), iddiaya göre, benzin dökerek ailesiyle yaşadığı barakayı ateşe verdi. Yangında, Aybars Ö.'nün oğlu Gökhan Ö. (11) yaşamını yitirdi, eşi Urkiye Ö. (28) ve küçük oğlu Fatih Ö. (9) yaralandı. Olayın ardından Aybars Ö., av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, kırsal Palamutçuk Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan barakada meydana geldi. Barakada çoban Aybars Ö. ile ev kadını eşi Urkiye Ö. (28) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, dışarı çıkan Aybars Ö., bir süre sonra benzin dolu bidonla döndü. Aybars Ö.; eşi Urkiye Ö. ile çocukları Gökhan Ö. ve Fatih Ö. içerideyken, bidondaki benzini döküp, barakayı ateşe verdi, ardından kaçtı.

Barakadan yükselen dumanları görenler, yangını itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki anne ve çocuklarını dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gökhan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücutlarında yanık oluşan ve dumandan etkilenen Urkiye Ö. ile oğlu Fatih Ö., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Yaralıların ambulans helikopterle Ankara'da daha donanımlı bir hastaneye sevk edileceği belirtildi.

İNTİHAR ETTİ

Barakayı ateşe verip kaçan Aybars Ö.'nün ise bir süre sonra dönerek söndürme çalışmalarını izlediği, oğlunun öldüğünü görünce tekrar bölgeden ayrılıp, eve yakın bir alanda av tüfeğiyle intihar ettiği belirlendi. Aybars Ö. ile oğlu Gökhan Ö.'nün cansız bedenleri, yapılan inceleme sonrası Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANNE VE OĞLU ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Aydın'ın Karacasu ilçesinde cinnet getiren eşinin yaşadıkları barakayı benzin döküp yakması sonucu yaralanan Urkiye Ö. (28) ve oğlu Fatih Ö.'ye (9), Nazilli Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale yapıldı. Anne ve oğlu, yapılan ilk müdahale sonrası, kara yoluyla İzmir'e oradan da hava yoluyla Ankara'ya sevk edildi. Urkiye Ö.'nün, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Fatih Ö.'nün ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edileceği belirtildi.

15)SİTENİN ESKİ YÖNETİCİSİ, 2 YENİ YÖNETİCİYİ ÖLDÜRDÜ



MERSİN'in Erdemli ilçesinde, çıkan silahlı kavgada eski site yöneticisi Erol K. tarafından vurulan yeni yöneticiler Abdullah Yener ve Cavit Mirli hayatını kaybetti.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil Sitesi'nin eski yöneticisi Erol K. ile yeni yöneticileri Abdullah Yener ve Cavit Mirli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Erol K., üzerinde taşıdığı silahla Abdullah Yener ile Cavit Mirli'ye ateş açtı. Abdullah Yener ile Cavit Mirli, vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken Abdullah Yener ile Cavit Mirli cenazeleri Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yakalanan şüpheli Erol K., sorgulanmak üzere gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

16)KATİL ZANLISI BABA TUTUKLANDI, ÖLDÜRDÜĞÜ DAMADI VE DÜNÜRÜ TOPRAĞA VERİLDİ



TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kızının kaçarak evlendiği eşinden şiddet gördüğü için babaevine dönmesi nedeniyle çıkan tartışmada, damadı ile dünürünü öldüren Vahit Er tutuklandı, oğlu Duran Er adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda hayatını kaybeden Mahsun Şengül ile babası Ömer Şengül ise gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında, Kapaklı'ya bağlı Atatürk Mahallesi Şükran Sokak'ta meydana geldi. Er ailesinin kızı Hümeyra (18), iddiaya göre yaklaşık 7 ay önce ailesinden gizlice kaçarak, Mahsun Şengül ile evlendi. Buna kızan Er ailesinin fertleri, düğüne gitmeyip tepki gösterdi. Hümeyra Şengül yaklaşık 1 hafta önce eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek babasının evine döndü. Kızının koca şiddetine uğrayıp, kendi evine dönmesi üzerine Vahit Er, yanına oğlu Duran Er'i de alarak, olayı konuşmak için dünürlerinin evine gitti. Burada Vahit Er, damadı Mahsun ile onun babası Ömer ve kardeşi Fatih Şengül arasındaki konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Vahit Er'in, yanında getirdiği pompalı tüfekle açtığı ateşte damat Mahsun ve onun babası Ömer hayatını kaybetti. Fatih Şengül ağır yaralanırken, ailenin 2 ferdi de saçmaların isabet etmesiyle hafif yaralandı.

Olayın ardından Vahit Er ve oğlu Duran Er polis ekiplerince gözaltına alındı. Kapaklı Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından baba ve oğlu geniş güvenlik önlemleriyle Çerkezköy Adliyesi'ne getirildi. Çorlu Çevik Kuvvet ekipleri ile Çerkezköy ve Kapaklı emniyeti adliye önünde gün boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Baba Vahit Er çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Duran Er ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABA VE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ömer Şengül ve Mahsun Şengül, yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ömer Şengül ve oğlu Mahsun Şengül Kapaklı Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'nın da katıldığı cenaze töreninde, acılı aile ve yakınlar gözyaşlarına hakim olamadı.

17)TARTIŞTIĞI BABAANNESİNİ POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ



ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde Olcay K. (19), iddiaya göre tartıştığı babaannesi Nazlı K.'yı (73) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20021 Sokak'taki Nazlı K.'ya ait evde meydana geldi. Nazlı K., iddiaya göre torunu Olcay K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Olcay K. pompalı tüfek ile babaannesi Nazlı K.'yı ateş açarak evden kaçtı. Silah sesleri üzerine eve gelen komşular ve aile yakınları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirtti. Nazlı K.'nın çocukları, annelerinin öldüğünü öğrenince evin önünde sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan Olcay K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

18)ZONGULDAK'TA ÇAYDA KADIN CESEDİ BULUNDU

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, çay kenarında ağaç dallarına takılmış kadın cesedi bulundu.

İlçe girişindeki çay kenarında odun toplayan vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark etti. Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiyenin dalgıç ekibi, suya girerek sürüklendikten sonra ağaç dallarına takıldığı belirlenen cesede ulaştı. Yapılan kontrolde, cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatının ardından ceset dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldı. Henüz kimliği tespit edilemeyen ceset, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, ölen kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

19)OTOMOBİL TOPRAK YIĞININA ÇARPTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlimtepe Yolu üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre freni boşalan Süleyman Şahin yönetimindeki 34 AF 3629 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada sürücü Süleyman Şahin ile birlikte araçta bulunan G.Ş., N.Ş. ve S.Ş. yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.Ş.'nin (88) durumunun ağır olduğu bildirildi. Sürücünün ehliyetsiz olduğu iddia edilen kazayla ilgili polis soruşturma başlattı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

20)KAHVEYE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

ELAZIĞ'da otomobilinden inip kahveye silahla ateş açan kişi, 1 kişiyi yaraladı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Çarşı Mahallesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Kahvenin önüne otomobili ile gelen silahlı kişi, içeriye doğru ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden otomobili ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği kişiyi ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

21)AYDIN'DA MİDİBÜS İLE SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI: 7 YARALI



AYDIN'ın Germencik ilçesinde, midibüs ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Aydın-İzmir yolu Germencik ilçe girişinde meydana geldi. Söke yönünden gelen Ömer Yorulmaz yönetimindeki 09 M 2837 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, önünde seyir halinde olan Ali Yılmaz yönetimindeki 09 P 5145 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan minibüs, yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, midibüs sürücüsü Yorulmaz, minibüs sürücüsü Yılmaz ve minibüste bulunan Mine Kaya, Ahmet Zerek, Ayfer Sayın, Yeşim Sevim ile Dilan Adıyaman'ın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

22)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ, AĞIR YARALANDI



BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mürsel Cenik'e (57) hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gemlik-Orhangazi yolu Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mürsel Cenik'e, 16 ACA 354 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Cenik, düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cenik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cenik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23)KEDİ YEŞİM'İN ÖLÜMÜ ÜZDÜ

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, patilerinin üstünde kasaptan yiyecek beklemesiyle ünlenen 'Yeşim' adlı sokak kedisi, yaşamını yitirdi. Kedinin ölümü, başta onu besleyen kasap İkram Korkmazer (47) olmak üzere kentte üzüntü yarattı.

Turgutlu'da 37 yıldır kasaplık yapan İkram Korkmazer'in her sabah dükkanı açar açmaz işyerine gelen 'Yeşim' adlı sokak kedisini beslediği görüntüler, sosyal medyadan paylaşınca, büyük beğeni topladı. Ön patilerini havaya kaldırarak duran, yoğunluk varsa bekleyen, ne istediği sorulunca yemek ister gibi miyavlayan kedinin görüntüleri tebessüm yaratıp, başkalarınca da sosyal medyadan paylaşıldı. Videonun yurt dışında da yayınlanmasıyla iyiden iyiye ünlenen sosyal medya fenomeni kedi 'Yeşim', bu hafta başında işletmeye bitkin halde geldi. Hemen veterinere götürülen Yeşim, 3 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi. Çiftlik evinin bahçesine kediyi gömdüğünü söyleyen Kasap İkram Korkmazer, üzüntülerinin büyük olduğunu söyledi.

24)İZNİK'TE YAŞANAN ÇEVRE KİRLİLİĞİ İÇİN YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

BURSA'nın İznik ilçesindeki Karasu Deresi'nde yaşanan çevre kirliliğinin önceki gün medyaya yansıması üzerine dün Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bölgede incelemede bulunup, tutanak tuttu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Temizleme Ekipleri de bölgede temizlik çalışması yaptı.

İznik Gölü'nü besleyen derelerden biri olan Karasu Deresi'ne çifçilerin attığı zirai ilaçlar sebebiyle yaşanan çevre kirliliğinin haber yapılması üzerine Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri dün bölgeye gelerek, tutanak tuttu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Temizleme Ekipleri de dereye atılan atıkların temizlenmesi için çalışma başlattı. Bölgede yaşayanlar ise derenin temizlenmesinin tek başına yeterli olmadığını belirterek, denetimlerin yapılmasını istedi.

25)AĞZINDA SİGARAYLA 'DOĞAL GAZ' SAATİNİ PARÇALADI, BORUYU KESTİ



BURSA'da Akgül Y., ağzında sigara varken önce kapısının önündeki doğal gaz saatini balta ile parçaladı ardından da bıçakla gaz borusunu kesti. Akgül Y. daha sonra 'gaz kaçağı' ihbarında bulundu. Bölgeye gelen ekiplere, "Kolum çarptı, doğal gaz kutusu yere düştü" diyen Akgül Y. güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesinin ardından yalan söylediği anlaşılarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elindeki balta ile evinin önünde bulunan doğal gaz saatini parçalayan Akgül Y. ardından bıçakla doğal gaz borusunu kesti. Bir süre sonra doğal gaz kaçağı olduğunu fark eden Akgül Y. durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursagaz ekipleri gazı kesti.

Akgül Y. polis ekiplerine ilk ifadesinde, "Dışarıda iken kolum çarptı, doğal gaz kutusu yere düştü. Daha sonra içeri girdim. Bir müddet sonra ses geldiğini fark ettim ve durumu ihbar ettim" dedi. Kadının ifadesinin ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Akgül Y.'nin yalan söylediğini tespit etti. Görüntülerde Akgül Y.'nin ağzında sigara ile önce balta alıp doğal gaz saatini parçaladığı, daha sonra evden bıçak alıp doğal gaz borusunu kestiği ve gaz sızıntısıyla birlikte içeriye kaçtığı görüldü.

'YERE DÜŞECEKTİ, KIRIKMIŞ'

Akgül Y. basın mensuplarına ise "Yere düşecekti, ben kolumu böyle yapınca zaten kendiliğinden düştü. Eski bir doğal gaz kutusu zaten kırıkmış çıkıkmış, yere düştü ortaya bende aldım çöpe attım. Akşamüzeri ses geldi gaz sızıntısı oldu, eski ev zaten doğal gaz kullanmıyorum soba yakıyorumö dedi. Görgü tanıkları ise gaz sıkıntısının sesini duyduklarını ve bomba gibi patlayacağını sandıklarını ifade etti.

'SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI, KÖPEK SOKAĞA FIRLADI'

Görüntülerin incelenmesinin ardından Akgül Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, evde beslediği Rottveiler cinsi köpek ise karakola götürülen sahibinin ardından bir anda sokağa fırladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26)EDİRNE'DE 'BOCUK GECESİ' KUTLAMALARI YAPILDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkanlardan kalma eski bir gelenek olan 'Bocuk Gecesi' beyaz çarşaf giyen ve yüzlerini boyayan gençlerin, evlerin pencerelerine vurup köy sakinlerini korkuttuğu etkinlikle kutlandı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde korku masalı ve hikayelerin anlatılmasının ardından, gençlerin beyaz çarşaf giyip camları vurup köylülerin korkutulduğu 'Bocuk Gecesi' kutlaması yapıldı. Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Bocuk Gecesi', Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen binlerce kişi katıldı.Türk Patent Enstitüsü'nce 'Çamlıca Bocuk Gecesi' olarak tescillenen ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar başlatılan etkinlikte, Antik Dönem, Ortaçağ ve bölgenin etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürlerin izlerini taşıyan koreografiler ile gösteriler sahnelendi.

CAMLARI VURARAK KÖYLÜYÜ KORKUTTULAR

Gecede, katılımcılara kış aylarına özgü kabak tatlısı da dağıtıldı. Yüzlerini boyayan, maske takan ve pelerin giyen gençler, bazı evlerin pencerelerine vurarak, vatandaşları korkuttu. İstanbul'dan kutlamalar için Çamlıca köyüne gelen Güler Arabacı çok Bocuk gecesinin güzel bir gelenek olduğunu söyleyerek, "İlk önce sahnede eğlendik. Sonra ev korkutmalarına başladık. Kabak verenleri kormutmaktan vazgeçtik. Çok güzel bir gelenek. Kabak yediğimiz zaman Bocuk bizi korkutamıyor" dedi.

Yüzüne makyaj yaparak köyde yaşayanları korkutan Görkem Civan'da, "Bu gece Bocuk için bir araya geldik. İnsanların evlerine gidip camlarına vurup onları korkutacağız. Bocuk çok eski bir gelenek dedelerim bana hep anlatıyordu. Bu gece için özel kıyafetler giyip yüzümüzü boyadık."dedi.

'BOCUK GECESİ'

Bocuk Gecesi, Orta Çağ'dan kalma bir gelenek. Balkanlar'daki Hristiyanların 'bojic' adetleriyle ilişkisi yok. Tamamen Türk halk kültürünün bir parçası. Bocuk Gecesi, her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıtığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. İnanışa göre, 'Bocuk' verilen varlık, kabak pişen eve gelmez ve kötülük yapmazmış. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını 'Bocuk geliyor' diye korkuturlar. Gecede 'Bocuk' diye adlandırılan bir varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, kışın, en sert gecenin simgesi. Bu gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

YILDIZ DAĞI'NDA GECE KAYAĞINA BÜYÜK İLGİ

SİVAS'ta "Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılında 100 Etkinlik" sloganıyla planlanan programların ilki olan 'Valilik Kupası Geleneksel Kayak Yarışları' Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapıldı. Gece yapılan meşaleli kayak gösterisi ilgi çekti.

Birçok organizasyonunun yapıldığı Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen yarışlar; kayaklı koşu, snowboard, alp disiplini, kuzey disiplini ve aileler kızak yarışı şeklinde gerçekleşti. Yarışlara, ülke genelinden birçok sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Salih Ayhan ve programa katılan il protokolü takdim etti. Kayak sporunu geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışlar sonrası gece kayağı ve meşaleli kayak gösterisi de gerçekleştirildi. Kayakçılar ellerinde meşaleler ve Türk bayrağı ile gösteri sundu. Kayakçıların gösterisi ilgi ile izlendi.

Yarışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, "Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen Valilik Kupası Kayak Yarışları'nı son dört yıldır Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde başarılı ve sağlıklı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer bir mutluluk sebebimiz ise her yıl artarak yoğun bir katılımın olmasıdır" dedi.

Sivas başta olmak üzere ülke genelinde birçok ilden çok sayıda sporcunun yarışlara katıldığını ifade eden Ayhan, "Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne talebin artması ile birlikte bu merkezi Türkiye'nin gündemine taşımaya ve uluslararası platformda temsil etmeye başladık. Sivas, kış memleketi. Bunu berekete, kâra, eğlenceye çevirelim dedik. 4 yılda tesisimiz önemli ve fark edilir bir mesafe kat etti. Hem kayak sporcularının yetiştirilmesinde, hem de vatandaşlarımıza sosyal aktivite imkânı sağlanması noktasında Sivas'ta önemli bir eksikliği giderdi. Şehrimiz yazın kaplıcaları ve doğal güzellikleri ile vatandaşlarımıza birçok imkân sunarken, kışın kar belki de eziyet gibi görünüyordu. Şimdi ise görüyoruz ki çocuklarımız, ailelerimiz ve kırsalda yaşayan bölge halkı için önemli bir nimet oldu. Ben kayağı aile sporu olarak görüyorum. Kışın çocuklarımızı sanal âlemden, teknolojinin esiri olmaktan kurtarmak için önemli bir merkez burası. Onları gereksiz dijital ağdan kurtarmak, etkileşime kapalı olan kapılarını aralamak için bu tür organizasyonlarda dayanışma, beraberlik görüyor, deşarj olduklarını izliyoruz. Çocuklarımız sosyal ve sportif etkinliklerden mutlaka faydalanmalıdır." diye konuştu.

Hafta sonu ailelerin hafta içi ise öğrencilerin kayak eğitimi aldığını aktaran Ayhan, "Buranın cazibesini daha da artıracağız, tanıtımı daha çok yapacağız. Burası Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezi. Buraya herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Bizim maksadımız ticaret değil. Bu bölgenin kalbi burada atacak. Burası daha da yoğun olacak. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu pistler bizlere yetmeyecek, yeni pistler yapacağız. Şu an merkezin en büyük eksikliği yatak kapasitesinin yetersiz gelmesi. Yıldız Dağı Sivas'ın bir değeri, bir markasıdır. Bu tarz organizasyonlar, hem spora hem de tesislere önemli katkı sağlıyor. Bu kapsamda, Valilik Kupası Geleneksel Kayak Yarışları'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ, İZLEYENLER ŞAŞTI

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki otobüs terminalinde bekleyen bir erkek, yolda topu andıran bir cismi, tekmeyle tek vuruşta yolun karşısındaki çöp konteynerine soktu. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anları görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Nazilli İlçe Otobüs Terminali'ndeki bir işyerinin önünde bekleyen ve kimliği öğrenilemeyen bir erkek, sokağa atılmış topu andıran bir cismi fark etti. Yolun karşısındaki çöp konteynerini gören adam, karşıya gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlık yaşadı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda vatandaş, önce sağını soluna bakınıp herhangi bir aracın gelip gelmediğini kontrol etti, yolun boşalmasını bekledi. Sonra sağ ayağıyla tek bir vuruş yapıp, yaklaşık 10 metre mesafedeki konteynere bu cismi soktu. Güvenlik kamerasını izleyen işyeri çalışanları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

