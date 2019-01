DHA YURT BÜLTENİ - 1

Kayak merkezinde 200 kişi mahsur kaldı



Denizli'nin Tavas ilçesindeki 2 bin 400 metre yüksekliğindeki Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 200 tatilci mahsur kaldı. Yaklaşık 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle yol ulaşıma kapandı, çalışmalara ara verildi.

Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki Denizli Kayak Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında başlayan etkili kar yağışı nedeniyle, kayak merkezine giden yol ulaşıma kapandı. Kayak merkezine tatil için giden, aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kaldı.

Ekipler, kayak merkezine giden yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Ulaşımın kapanması nedeniyle, tahliye edilemeyen tatilciler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Tesisleri'nde toplandı. Vatandaşların burada ısınma ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılandı. Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, görüş mesafesinin tipi nedeniyle sıfıra düşmesi ve kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Ulaşıma kapanan yolu açmak için çalışmalara yarın sabah saat 06.00'da devam edileceği belirtildi.

'MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR'

Denizli İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, çalışmalara ara verildiğini belirterek, "Çalışmalarımız sabah saat 06.00'da devam edecek. Mahsur kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Yanlarında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri var. Çalışmalar gün ışığında devam edecek. Vatandaşlarımızı en kısa sürede kurtaracağız. Yer yer kar kalınlığı 1 metreyi buluyor. Tipiden dolayı göz gözü görmüyor. Vatandaşlarımız güvende sağlık sorunu olan da bulunmuyor" dedi.

İzmir'de fırtına etkili oluyor

İzmir'de akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu, bir minarenin külah bölümü yıkıldı. İzmir Körfezi'ndeki vapur seferleri de geçici bir süreyle iptal edildi.

İzmir'de bugün öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar, saat 18.00'den itibaren etkisini arttırıp fırtınaya dönüştü. Fırtına İzmir kent merkezinde çeşitli ilçelerde ve semtlerde bazı ağaçların, sokak ve caddelere devrilmesine, binaların çatılarının uçmasına, Karabağlar'da Cennetçeşme semtindeki bir caminin minaresinin külah bölümünün devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaçlar ile uçan çatılar özellikle taşıtlarda hasara neden oldu.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı hizmeti veren kuruluşu İZDENİZ'den yapılan açıklamada da bugün saat 18.15 itibariyle olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin geçici süre iptal edildiği duyuruldu.

BALÇOVA'DA BARAJ KAPAKLARI AÇILDI

İzmir'de kente içme suyu sağlayan ve yoğun yağışlarla su seviyesi yükselen Balçova Barajı'nın kapakları açıldı.

İzmir'de günlerdir etkili olan sağanak yağış, Balçova Barajı'ndaki su seviyesini artırdı. Barajda doluluk oranının yüzde 84.23'lere çıkmasının ardından, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, herhangi bir sorun yaşanmaması için baraj kapaklarını açarak, suyu tahliye etmeye başladı. Bugün saat 16.00'dan itibaren tahliyesine başlanan baraj suyu, Ilıca Deresi'nden İzmir Körfezi'ne akıtılıyor. Yaklaşık 2 kilometrelik dereden akan sular İnciraltı'nda bulunan yerleşim alanlarından geçerek, Körfez'e ulaşacak. Barajdaki su tahliyesinin, birkaç gün daha devam etmesi planlanıyor. Yağışların etkisini yitirmesi halinde, baraj kapaklarının da kapatılacağı belirtildi.

BALÇOVA'DA AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

İzmir'in Balçova ilçesi İnciraltı bölgesinde, bugün saat 18.00 sıralarında bir ağaç yola devrildi. Bu sırada seyir halinde olan 3 araç da, devrilen ağacın altında kaldı. Araçlarda bulunanlar olaydan yara almadan kurtuldu. Araç sahiplerinden Emrah Dilenç (31), "Ağaç devrildi. Bir anda fren yaptım ama aracın üstüne devrildi" dedi. Kendisine bir zarar gelmediğine şükrettiğini söyledi. Araçta eşi ve çocuklarının bulunduğunu söyleyen sürücülerden Süleyman Alper de, "Eşim ve çocuklarımla birlikte Konak yönüne gidiyorduk. Arabayla giderken birden ağaç devrildi. Ağacın devrildiğini görünce frene bastım. Allah'a şükür durabildim. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu. Yaşanan olayın ardından yol tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

HIZI 76 KİLOMETREYE ÇIKTI

İzmir'de akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtınanın saatteki hızı zaman zaman 76 kilometreye kadar çıktı.

FIRTINAYA HIZI GÜNEY EGE'DE 100 KİLOMETREYİ BULACAK

İzmir Meteroloji 2 Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı. Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de güney yönlerden rüzgarın saatteki hızının 60 ila 90 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi. Güney Ege'de ise kuvvetli fırtınanın satteki hızı 100 kilometreyi bulacağı belirtildi. Fırtınanın, yarın (cumartesi) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının ise güneybatılı akışlarla birlikte batı kesimlerini etkilediği ifade edildi. Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyıları olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı bildirildi. Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

KARŞIYAKA'DA TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, fırtınanın etkisiyle deniz yükselmesi nedeniyle, tramvay seferleri aksadı. Deniz yükselmesi nedeniyle Yunuslar-Alaybey arasında sefer yapan tramvay, hizmete ara verdi. Tramvay hattında yolcular, ESHOT otobüsleri ile taşınıyor.

ÇEŞME DE OLUMSUZ ETKİLENDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olduğu ilçedeki bir derede taşkın meydana geldi. Ovacık Ovası'ndaki enginar tarlaları sular altında kaldı. Çeşme Çarşısı da sağanak yağmurdan nasibini aldı. Çarşı yolu suyla doldu. Zemin kattaki bazı ev ve işyerlerinde su baskını oldu.

Hatay'da, binanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü, 6 yaralı



Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 2 katlı binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 6 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın kazan dairesinde meydana geldi. Çevredeki evlere de büyük etki eden patlama sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, UMKE ekibi sevk edildi. Patlamada bazı bölümleri yıkılan binanın altında kalan biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altından çıkarılan ikisi ağır 6 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama sırasında bazı evlerin duvarları yıkılırken, bir minibüs ile otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Patlamayla ilgili valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"25 Ocak 2019 Cuma günü saat 18.06'da İlimiz Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesinde bir binanın bodrum katında patlama meydana gelmiştir. Patlamanın ardından saat 18.12'de olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak inceleme başlatılmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

BAŞKAN SARI: ARAŞTIRMA YAPILIP, DETAYLI BİLGİLER AKTARILACAK

Patlamanın ardından olay yerine gelen Altınözü Belediye Başkanı Fırat Sarı ise 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını söyledi. Binada bulunan kazanın patlaması sonucu olayın gerçekleştiğini belirten Sarı, "Emniyet güçlerimiz, savcımız buradalar. Bizler de vatandaşımızın ihtiyaçları için buradayız. İnşallah araştırma yapılıp detaylı bilgiler aktarılacak. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. İnşallah memleketimizde böyle hadiseler yaşanmaz" dedi.

AK Parti Seyhan adayı Fikret Yeni, bacağından bıçaklandı

Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği eski il başkanı Avukat Fikret Yeni, seçim çalışması için gittiği kebapçıda uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Nuri Sabuncu Bulvarı üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. Partililerle birlikte seçim çalışması yapan AK Parti'nin merkez Seyhan ilçe belediye başkan adayı Fikret Yeni, burada Murat A. ile karşılaştı. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu Murat A., Yeni'yi bacağından bıçakladı. İkinci kez hamle yapan saldırganı partililer engelledi. Çıkan arbededen faydalanan Murat A., olay yerinden kaçtı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı belediye başkan adayı Yeni'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Fikret Yeni'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, saldırının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayımız Avukat Fikret Yeni'ye, akşam saatlerinde Seyhan ilçe teşkilatının düzenlediği yemekli toplantıya katılmak için gittiği restoranda bıçaklı saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda hafif şekilde yaralanan Av. Fikret Yeni, Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, herhangi hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

VALİ DEMİRTAŞ: FAİLİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bacağından bıçaklanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Avukat Fikret Yeni'yi kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklama yapan Vali Demirtaş, Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sağlık durumu çok iyi. Kendisini hastanede ziyaret ettik. Olayın failini tespit ettik. İnşallah kısmet olursa en yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum. Restoranda ciddi bir şey de yok aslında. Geliyor 'merhaba' diyor bıçağı çekiyor. İnşallah bizde yakalamaya çalışıyoruz" dedi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL'DAN YENİ'YE ZİYARET

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Jülide Sarıeroğlu, bacağından bıçaklanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Avukat Fikret Yeni'yi kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Ünal, "Sağlığı son derece yerinde. Maalesef talihsiz bir olay yaşanmış. Şu anda saldırgan aranmakta. Dolayısıyla bu saldırının amacı, gerekçesi nedir şu anda bilinmiyor. Saldırgan yakalandığında konu açıklığa kavuşacaktır. Ama saldırının herhangi bir şekilde husumetten kaynaklanmadığı, görüldüğü kadarıyla, ilk aşamada baktığımızda ruh sağlığı bozukluğundan kaynaklanan bir saldırı gibi gözüküyor" dedi.

Menemen'de 4.3 büyüklüğünde deprem



İzmir'in Menemen ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'in birçok ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.20'de merkez üssü Menemen ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir merkez ve birçok ilçesinde de hissedildi. Can ya ada mal kaybının olmadığı depremi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.4 olarak açıkladı. Merkez üssünün Yahselli Köyü olarak bildirildiği depremin derinliği ise 16 kilometre olarak kaydedildi.

'İZMİR'DE MEYDANA GELEN DEPREM ANA ŞOK DEPREMDİR'

Menemen'deki sarsıntının ardından, Deprem Uzmanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, "Marmaris'teki depremin ardından İzmir'de meydana gelen deprem ana şok depremdir" dedi.

Sözbilir, dün Marmaris'teki depremin ardından İzmir'de meydana gelen depremin ana şok deprem olduğunu ifade ederek, "Menemenin yakınında deprem fayı mevcut, bu nedenle Marmaris'teki depremin ardından İzmir'de meydana gelen deprem ana şok depremdir. İzmir'deki deprem şu an olağandır" diye konuştu.

DEPREM MENEMEN'DE PANİĞE NEDEN OLDU

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem İzmir'de paniğe neden oldu.

Merkez üssü Menemen olan 4.3 büyüklüğündeki deprem, Menemen merkezi ve mahallelerinde hissedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar korkuarak, açık alanlara çıkarken, bazı vatandaşlar de depremin kısa sürmesi sonrası evlerine geri döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri herhangi bir olumsuz duruma karşı Menemen merkezine gelerek, bölgede nöbet tuttu.

"HER ŞEYİ BIRAKARAK DIŞARIYA KAÇTIK"

Depremin meydana geldiği sırada iş yerinde olan İsmail Taşdemir daha önce böyle bir deprem hissetmediğini söyleyerek, "Daha önce böyle büyük bir deprem hissetmemiştim. Şu an gözlerim hala korku dolu, çok korktuk. Yani bir sessizlik vardı zaten, deprem olunca direk her şeyi bırakarak dışarıya kaçtık. Can havli ile o hamleyi yaptık ama içeriye girdiğimde hala bir sarsıntı vardı, avizeler falan sallanıyordu. Yani şu an hala korku içerisindeyim, evde hanım bekliyor. Bir an önce eve gitmek istiyorum, geceyi dışarda geçirebilirim" dedi.

Öte yandan nöbetçi eczane olarak görev yapan Deniz Dağaşan da depremin olduğu sırada bir hastayla ilgilendiğini belirterek, "Ben ayaktaydım, ilk başta hissetmedim. Arkadaşım deprem oluyor dedi. Sonra emziklere baktım sallanıyordu. O sırada fark ettim, korktum yani" diye konuştu.

Bodrum'u rüzgar ve Afrika tozu olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olmaya başlayan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüş mesafesini düşürürken, fırtına da zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dikkatli olunması konusunda uyardığı Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, Bodrum'da da etkili oluyor. İlçede görüş mesafesi düşerken, rüzgarın hızı ise saatte 70 kiometreye kadar ulaştı. Yarımadanın Güney sahillerine vuran dalgalar, dalgakıranlara çarpınca metrelerce yükseldi. Dalgaların kıyıya çarpmasıyla deniz suyu, Kumbahçe sahilinde ev ve işletmelerin önlerine kadar geldi. Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımının yarın (cumartesi) akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini kaydetti. Bu akşamdan itibaren çamurlu su şeklinde yağmurun yağması bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BODRUM'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtınayla birlikte başlayan gök gürültülü sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bodrum'da dün öğle saatlerinde başlayan fırtına gece saat 23.00 sıralarında yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Ardı ardına çakan şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlatırken, sağanak yağış cadde ve sokakları dereye çevirdi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde su birikintisine giren bir araç arızalanırken, ilçede sokaklarda bulunan çok sayıda rögarın taşması sonucu çevreye koku yayıldı. Araç sürücüleri de cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Kuzey Afrika'dan gelen toz aşınımı nedeniyle yağışın yer yer çamur olarak yağdığı görülürken, şimşek ve yıldırımlar çaktığında gökyüzünde zaman zaman sarı ve turuncu renkler hakim oldu. Yağışlı havanın Pazar günü sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Manisa'da bir evin ve bir deponun çatısı uçtu

Manisa'da öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bir evin ve deponun çatısının uçmasına neden oldu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev ve depoda maddi hasar meydana geldi.

Manisa'da öğle saatlerinin ardından başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Yunusemre ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6248 sokakta satt 20.00 sıralarında bir yer evin ve hemen yanında bulunan deponun çatısı sokağın ortasına uçtu. Şiddetli sesi duyduktan sonra evlerinden dışarıya çıkan mahalleliler, sokağın ortasında rüzgar nedeniyle uçan çatıyı gördü. Yaşanan olay nedeniyle sokaktaki elektrik telleri de koparken, İtfaiye, Gediz elektrik ve polis ekipleri bölgeye intikal etti. Bölgedeki elektrik akımı kesildikten sonra, güvenlik önlemi alınarak kontrollü bir şekilde elektrik telleri toplatıldı.

"ANNEM EVE GİREMESEYDİ ÇOKTAN ÖLMÜŞTÜ"

Evinin çatısı uçan mahalle sakini Cahit Çelik, "Annem evin içerisinden çıkıyordu. Bir baktım, top gibi bir şey annemin arkasına düştü. Annemin tansiyonu var, çok korktu. Sonra bir baktım çatı uçmuş. Annem canını zor kurtardı. Kendini evin içine geri atmasaydı çoktan ölmüştü" dedi.

"SANKİ BOMBA PATLADI ZANNETTİK"

Çatısı uçan deponun sahibi Mehmet İnan ise, "Ben evin içerisindeydim, işten gelmiştim. Birden gürültü geldi. Sanki bomba patlamış gibiydi. Hemen pencereden dışarıya baktım. Yanımızdaki evin ve bizim deponun çatısı uçmuş. Rabbime şükürler olsun ki insanların sokağa çıktığı bir saat değildi. Cana zarar gelmemesi tek tesellimiz oldu. Allah bir daha böyle olaylar yaşatmasın" ifadelerini kullandı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralama olmaması yüreklere su serperken, ev ve depoda maddi hasar meydana geldi.

Didim'deki Poseidon heykeli fırtınada devrildi

Aydın'ın Didim İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bulunan Poseidon Heykeli de fırtına nedeniyle devrildi.

Didim'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi. İlçede yağmurun da yağmasıyla zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı. Fırtınada, ünlü Altınkum Yalı Caddesi'nde bulunan Poseidon heykeli devrildi.

Didim Belediyesi, Didim Turizm Derneği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında 2012 yılında yenilenen Altınkum Yalı Caddesi'nin girişine yapılan ve Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak bilinen Poseidon heykelinin yıkıldığını gören vatandaşlar, olayı sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.

Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle denizde de dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise tekneleriyle Taşburun Balıkçı Barınağı'na sığındı. Altınkum İskelesi'nde rıhtıma çarpan dalgalar, yürüyüş yoluna kadar taştı.

Tartıştığı eniştesini bıçaklayarak öldürdü



Kahramanmaraş'ta Fatih A. (24), boşanma aşamasında olan ablasının eşi İdris Ağca'yı (28), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Şeyhadil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 hafta önce boşanma kararı alan ve ayrı yaşayan Zehra Ağca ile İdris Ağca, boşanma sürecini konuşmak için buluştu. Ancak çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada olay yerine Zehra Ağca'nın kardeşi Fatih A. da geldi. Tartışmaya dahil olan Fatih A., eniştesi İdris Ağca'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ağca, ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Fatih A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyup hastaneye giden Ağca'nın yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.

Gözaltına alınan Fatih A.'nın ablasına hakaret ettiği için eniştesini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 2 yaralı, 5 gözaltı



Adıyaman'da, iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya büyükler de karıştı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birbirine komşu ailelerin çocukları arasında sokakta oynarken kavga çıktı. Büyüklerin de karıştığı taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Bekir T. (23) ile Halil D. (27) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Borç-alacak tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı



BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan borç-alacak tartışmasında Volkan A., Cüneyt Güzelbakan'ı (48), tabancayla ayağından vurdu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir hukuk bürosunun girişinde meydana geldi. Borç-alacak meselesi yüzünden uzlaşmak için hukuk bürosuna gelen taraflardan Cüneyt Güzelbakan ile Volkan A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Volkan A. belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Bacağına 2 kurşun isabet eden Cüneyt Güzelbakan yere yığılırken, şüpheli Volkan A. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Hukuk bürosu çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Cüneyt Güzelbakan olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Volkan A.'yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kardeşler arasındaki kavga kanlı bitti

BURSA'da iki kardeş kavga etti. Kavga esnasında Tuncay Karlı (55), emekli Astsubay olan babasının beylik silahını alarak abisi Koray Karlı'yı (61) iki bacağından vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Cami Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın birinci katında ikamet eden Koray Karlı, alkol aldıktan sonra ikinci katta bulunan kardeşi Tuncay Karlı'nın evine gitti. İki kardeş arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyünce, Tuncay Karlı, emekli Astsubay olan babası Mustafa Karlı'ya (94) ait olan silahı alarak abisini 2 bacağından vurarak yaraladı. Çocuklarının silahla birbirlerini yaraladıklarını gören anne Cemile Karlı (88) balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Koray Karlı'yı evden çıkartarak ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabeyini vuran Tuncay Karlı ise gözaltına alındı.

Şüpheli kardeşin verdiği ifadede, "Alkol aldık. Gece de alkol alıp kapıya dayandı. Ben de emekli Astsubay olan babamın silahını alarak korkutmak istedim. O sırada silah ateş alınca ağabeyimi vurdum" dediği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Büyükmenderes'e düştü, cesedine 12 gün sonra ulaşıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Büyükmenderes Nehri'ne düşüp, suda kaybolan Tuncay Asar'ın (59) 12 gün sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) temleri tarafından cesedi bulundu. Asar'ın düştüğü yerin 3 kilometre ilerisinde çalılıklar arasında bulunan cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Nazilli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Tuncay Asar, arkadaşı Adem Balcı ile geçen 13 Ocak akşamı bir restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Akçay Mevkisi'nden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde, bir selüloz fabrikasından emekli olan Asar, otomobili durdurup, indi. Nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, yakındaki bir restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri ile Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde arama kurtarma çalışması başlattı.

JAK Timleri, bugün saat 14.30 sıralarında Asar'ın cesedini, düştüğü yerin 3 kilometre ilerisindeki Tıranyem mevkisinde, çalılıkların arasında buldu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Asar'ın cesedi önce Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Isparta'da, çöplükte 12 köpek ölüsü bulundu

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki çöp depolama alanında, 12 köpek ölüsü bulundu. Isparta Sokak Hayvanları Derneği Başkanı Aynur Gül Asem, hayvanların telef olmasıyla ilgili sorumluların bulunup, cezalandırılması için tüm şikayetleri yaptıklarını söyledi.

Yenişarbademli ilçesinde bulunan çöplük alana, hayvanları beslemek için giden Isparta Sokak Hayvanları Derneği Başkanı Asem, çok sayıda köpek ölüsü ile karşılaştı. Jandarma ve belediyeye haber veren Asem, köpeklerin yüksek olasılıkla ateşli silahla vurulduğunu söyledi. Zaman zaman çöplük alanlarına giderek, hayvanları beslediklerini belirten Asem, "Bu kez böylesine korkunç bir manzarayla karşılaştık. Nasıl öldürüldükleri inceleme sonunda ortaya çıkacak. Ancak bizim gördüğümüz kadar aralarında ateşli silahla vurulmuş olanlar var. Bu çok önemli bir noktadır" dedi.

Çöplerin arasından 12 köpek ölüsü çıkardıklarını, jandarma ve belediye ekiplerinin bu yönde tutanak tutuğunu vurgulayan Aynur Gül Asem, "Bu sayı daha da fazla olabilir. Görebildiğiniz bu kadardı. Elimizle çıkarttığımız sayı 12. Sorumluların bulunup cezalandırılması için tüm şikayetlerimizi yaptık" diye konuştu.

Karabük'te DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 1 kişi tutuklandı

Karabük'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Irak uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon yaptı. Operasyonda Irak uyruklu A.A., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.A., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.A., cezaevine gönderildi.

Selfie için çıktığı dağda mahsur kalan Suriyeli, 4,5 saatte kurtarıldı

Kayseri'de, selfie çekmek için tırmandığı karla kaplı Yılanlı Dağı'nda mahsur kalan Suriyeli Ahmed Naif (18), AFAD ve UMKE'nin yaklaşık 4,5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Suriyeli Ahmed Naif, merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Yılanlı Dağı'nın zirvesine tırmanarak cep telefonu ile selfie çekmek istedi. Kayseri manzarasını arkasına alarak selife çeken Ahmed Naif, kar nedeniyle dağda mahsur kaldı. Dağdan inemeyen Ahmed Naif, cep telefonu ile yakınlarına haber verdi. Yakınlarının durumu bildirdiği polis, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, bölgede yaptıkları keşfin ardından dağa tırmandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile Suriyeli gence ulaşıldı. Bulunduğu bölgede bacakları kara batan ve bu yüzden ıslanarak donma tehlikesi geçiren Ahmed Naif'e müdahale edildi. Serum verilen Ahmed Naif, sedyeye konuldu. Suriyeli genç, dağdan yaklaşık 3,5 saatte indirilerek ambulansa nakledildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza yapan minibüsün sürücüsü, sıkıştığı yerde kurtarıldı



Bursa'da, özel halk otobüsüne arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Fatih Menteşe (41), sıkıştığı yerde itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 M 00280 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Nahit Babli, yan cepteki otobüs durağına girmeyerek cadde üzerinde durup yolcu indirdi. Bu sırada seyir halinde olan 25 AZ 070 plakalı minibüsün sürücüsü Fatih Menteşe, aniden duran otobüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmında büyük hasar oluşurken, sürücü Menteşe ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Menteşe'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Vücudunun birçok bölgesinde kırık olan Menteşe, sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekiler, otobüs şoförünün, cepteki durağa girmediğini ve cadde üzerine durarak yolcu indirdiğini ve kazanın bu sebepten dolayı meydana geldiğini ileri sürdü. Otobüs şoförü Nahit Babli ise "Şahitlerim var, ben seyir halindeyken arkadan gelip vurdu. Yolcu indirip ya da bindirmedim. Yolculara sorun" diye konuştu. Babli, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazanın ardından hurdaya dönen minibüs ise çevredekilerin desteğiyle yoldan çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü yayaya çarptığı kaza anı kamerada

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Ahmet Işık'a, halk otobüsü çarptı. Bir işyerinin güvenlik kamerasının görüntülediği kazada yaralanan Işık, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İbrahim Dirit yönetimindeki 20 BLD 57 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Işık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Işık, yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevrede bulunan zabıta memurları ve vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Işık'ın yolun karşısına geçmek için yürürken, halk otobüsünün kendisine çarpması yer aldı.

Gaz tankeri denize düştü

İzmir Limanı'nda bir gaz tankeri denize düştü. Kazada, tanker şoförü Deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Alsancak Mahallesi'nde bulunan İzmir Limanı'nda meydana geldi. 55 yaşındaki Bilal Yurdakalan'ın kullandığı boş gaz tankeri İzmir Limanı D kapısından girdikten sonra U dönüşü yapmak istedi. Yurdakalan'ın yaptığı manevra sonucu, gaz tankerinin ön kısmı denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Deniz Polisi sürücüyü kurtardı. Tanker şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler denize düşen tankeri çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.

CHP'li Özgür Özel: İttifaka uygun davranacağız



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti olarak ittifaka uygun davranacaklarını belirterek, "Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 26'ncı yılı nedeniyle Edirne'de partisi tarafından düzenlenen '26. Adalet ve Demokrasi Haftası' söyleşisine katıldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonundaki söyleşi için gelen CHP'li Özgür Özel, programdan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimlerde İYİ Parti ile yapılacak olan ittifakın sorulması üzerine konuşan Özel, çok büyük bir başarı elde edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz, İYİ Parti ile liderlerimizin bugün yapmış oldukları ittifak anlaşması, karşı tarafın birlikteliği ve onların o birlikteliğinden dolayı bazı belediyelerde ortaya çıkabilecek tablodan endişe edecek vatandaşlarımızı da rahatlattı. Sayın genel başkanın da dediği gibi bu imzaların atılması herkes açısından son derece önemlidir. Bunun demokrasiye katkı sağlamasını ümit ediyorum. İttifak yaptığımız tüm yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem bu ittifaka uygun davranacağız hem de Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz. Havada 1989'un havası, rüzgarı var bunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli sayıda belediye kazanmıştı. Geçmişte de bu Cumhur İttifakı ilk ittifak kanunu çıkarınca kendilerine bunun çok yarayacağını düşünmüşlerdi. Biz 'Kazdığınız kuyuya düşersiniz' demiştik. Sonuçta 24 milletvekili eksik aldı o Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan. Sonuçta hiç ittifak yapılmasaydı onlar 24 milletvekili avantajlı olacaktı. Yerel seçimlerde de göreceksiniz. Bizi şeytanlaştırma dili üzerinden kurdukları millete, 'illet, zillet' diye lakap takan bu kişilere millet gerekli cevabı 31 Mart günü verecek. Bu iki ittifakın yarıştığı noktalarda demokrasiden, cumhuriyetten, kardeşlikten ve barıştan yana olanların birleştiği sandıklarda çok büyük bir başarı elde edeceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından konferans salonuna geçen Özgür Özel'i partililer yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide CHP Parti Okulu Koordinatörü ve Mersin eski milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı moderatörlük yaparken, Özgür Özel ise konuşmacı olarak yer aldı. Uğur Mumcu'nun arabasının altına konulan bombanın aslında demokrasiye ve ülke barışına yönelik bir saldırı olduğunu kaydeden Özel, "Uğur Mumcu'nun arabasının altına konulan o bomba, aslında o demokrasiye, ülkenin barışına, özgür, çağdaş, araştırmacı gazetecilere ve halkın haber alma hakkına yapılan bir saldırıydı. O saldırıdan sonra dün Güldal hanımla bir kez daha tekrar etme şansı bulduk. Hatırlayacaksınız, o dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, daha sonra İçişleri Bakanlığı'nı da yürüttü, 'Güldal hanım bir tuğla çeksem, bütün duvar üstümüze yıkılır' ifadesini kullanmıştı. O tuğlayı, ne Mehmet Ağar ki çekmeyi de istedi mi? Bilmiyoruz tabi. Veya o tuğla da nasıl bir yeri vardı, o duvarda nasıl bir tuğlaydı temsil ediyor ama o günün iktidarı da sonra gelen iktidarı da bugünün iktidarı da o tuğlayı çekmeye korktular ve korkmaya devam ediyorlar" dedi. CHP olarak bütün derin devlet düzenlemelerine karşı durduklarını belirten CHP'li Özel, sözlerini söyle sürdürdü:

"Biz bütün derin devlet düzenlemelerine karşı, hukukun üstünlüğünü, halkın haber alma özgürlüğünü, nerede işlenirse işlensin, faili meçhul cinayetlerinin sorgulanmasını tetiği çekenlerin, azmettiricilerin, piyonların ortaya çıkarılmasını savunduk, savunmaya devam edeceğiz. AK Parti ve MHP ile ayrıştığımız nokta devletin hukuk içerisinde kalıp kalmayacağı noktasıdır. Ayrıştığımız nokta adalet kavramının kendisidir."

26. Adalet ve Demokrasi Haftası söyleşisine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yanı sıra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir ile çok sayıda partili de katıldı.

Yaralı adam itfaiye operasyonuyla kurtarıldı

Antalya'da, yaklaşık on metreden düşen Bahri Keskin (63), itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yavuz Özcan Parkı'nda gezen Bahri Keskin, park içindeki Kadın Yarı'na inmek istedi. Yağmur nedeniyle ıslak zeminde ayağı kayan Keskin, yaklaşık 10 metreden kayalık zemine düştü. Başında yaralanan ve sol bacağı kırılan Bahri Keskin'in, yardım çığlıklarını duyan çevredekilerden İsa Dönmez, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Acil çağrı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşamaması üzerine itfaiye ekipleri ip istasyon kurdu ve kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri halatla yaralının yanına indi. İlk müdahaleden sonra Bahri Keskin halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleden Bahri Keskin ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Keskin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Özhaseki, ilçe danışma meclisi toplantısına katıldı

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Altındağ ilçe danışma meclisi toplantısına katıldı. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. CHP'nin bir hastalığı olduğunu ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Eskiden laiklik üzerine, 'Cumhuriyet elden gidiyor' gibi söylemlerle muhalefet edenler, son dönemde başka türlü bir havaya girdiler. Durmadan yalan söylüyorlar. Cumhurbaşkanımıza, hükümet üyelerine, bizlere, yalan üzerine yalan. Hitler'in propaganda Bakanı var adı Goebbels. Onun teorisini benimsemişler, hareket ediyorlar. Nedir Goebbels'in teorisi? Bir, yalan söyleyeceksiniz. İkinci kural, 'Yalanı tekrar edeceksiniz' diyor. Üçüncüsü, 'Büyük büyük yalan söyleyin ki insanlar inansın' diyor. Bizim CHP'nin geldiği yer burası. Belediyeciliklerini de iktidarlarını da muhalefetlerini de gördük. Ama hep bu huydan vazgeçmediler. Bu fakir kardeşinize de zamanında iftiralar attılar ama ben de burunlarından fitil fitil getirdim. Cenabı hakka şükürler olsun, çok para aldım buradan. Zamanındaki bir yalanından dolayı dava açmıştım, itiraz, itiraz, Hukuk Genel Kurulu'na çıktı, bugün yayınlandı, bir 25 bin lira daha alacağım. Para geliyor şimdi. Ödeme emrini gönderdim. Ödeyecek, çaresi yok. Bu kadar yalan söylüyorsanız, insanlara iftira ediyorsanız, bunun bedelini ödeyeceksiniz."

'DAVA AÇMAYAYIM DA BEN NE YAPAYIM BU ADAMA ŞİMDİ?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uğur Dündar ile yaptığı bir televizyon programını anımsatan Özhaseki şöyle devam etti:

"Altyazı geçiyor, 'Kayseri Belediyesi'nde rüşvetin belgesi bulundu' hey güzel Allah'ım, görelim bakalım rüşvetin belgesi neymiş? Sırası geldi, bizim Kemal Bey konuşmaya başladı elinde bir resim, karanlık bir resim, benzinlik gözüküyor içinde de 9 katlı ev gözüküyor. Dedi ki 'Rüşvetin belgesi bu işte. Bir belediye benzinlik içine ev verir mi? Vermez. Ama Kayseri Belediyesi vermiş. Bunu rüşvet alarak verirler. İnsanların hayatı hiçe sayılır mı? Benzinliğin içine 9 katlı ev verir mi?' veriyor veriştiriyor. 'Burası neresiymiş? Bulun bakalım' dedik. Ertesi sabah koştuk gittik gazetecilerle benzinliğe, benzinlik yerinde duruyor da 9 katlı ev yok. Meğer arka taraflarda bir ev var, karanlıkta evi oturarak çekmişler o ev sanki benzinliğin içinde gibi çıkmış. Ama konuşurken diyor ki, 'Burada düğün salonu, restoran, 9 katlı ev var' anlattıkça anlatıyor bizimki. Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan. En son benzinci tabela astı. Benzinliklerde büfe olur ya oraya tabela astı, 'Siz benim küçücük gözüktüğüme bakmayın ben aslında 9 katlıyım' diye. Dava açmayayım da ben ne yapayım bu adama şimdi? Kayseri'ye 19 milletvekili, ellerinde 300 sayfalık dilekçeyle geldiler. İçinde adım birkaç yerde geçiyor ama çalışma arkadaşlarım geçiyor hep. İmar komisyon başkanımıza diyor ki, 'Bu adamın 400 dairesi var' ola ki bir numara var mı işte diye kafalar karışıyor. Temiz adam ama insan hali. Arkadaşımızı çağırdık dedik ki, '400 direyi anlat neymiş?' arkadaşımız getirdi tapuları. Dedesinden, babasına kalmış bir arsa. Babasından da kendisine kalmış. O da müteahhide vermiş, 4 tane 100 metrekarelik daire almış. Bizimkine göre yüzlerce daire el insaf. Bütün dünyaları yalan."

'BAŞKENTTE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLMAK BAŞKA BİR DUYDU'

Yıllarca Belediye Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı ve Bakanlık yaptığını aktaran Özhaseki, "Başkentte Büyükşehir Belediye Başkanı olmak başka bir duydu. Bu beni heyecanlandırıyor. Burası hepimizin kenti, hepimizin başşehri. Ankara'da yapılacak çok şey var. Projelerimin hepsini yaparım. Çünkü daha önceden tecrübem, bilgim var. Yaptım hepsini. Kasabadan gelerek buraya aday filan değilim. Sizler de uygun görürseniz sizlere hizmet etmeye talibiz" dedi.

Başkent'te 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı

Ankara'nın Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Mamak ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydan gelen trafik kazasında 19 Mayıs Bulvarı üzerinde Kırıkkale yönünde ilerleyen Eray Y.'nin kontrolündeki 72 DY 937 plakalı otomobil, Üreğil TOKİ Konutları önünde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Nuh Naci C.'nin kullandığı 06 HYD 06 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hurdaya dönen 72 DY 937 plakalı otomobildeki Sedanur V., Zehra Ç., Rüveyda M., Rana D. ve sürücü Eray Y. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İkinci kaza da Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi'nde yaşandı. 2368. Cadde üzerinde ilerleyen 06 GC 4296 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, otomobilde bulunan yolcu U.D. araçta sıkıştı. İtfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

