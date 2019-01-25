DHA YURT BÜLTENİ - 1

Antalya'yı fırtına vurdu: 2 ölü, 1 kayıp

VALİ KARALOĞLU: . KEMER KUZDERE'DE ANNESİYLE BERABER BİR YAVRUMUZ ARAÇLA NEHRE DÜŞTÜ

ANTALYA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: HASAR BÜYÜK

DEREYE UÇAN OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI

5 TEKNE BATTI, 10 TEKNE ZARAR GÖRDÜ

KEMER DEVLET HASTANESİ FIRTINADA ZARAR GÖRDÜ, BOŞALTILDI

Finike ASAT Hizmet Birimi'nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde beklediği sırada çıkan hortumun uçurduğu işçilerden Devrim Bayram Demir, tedavi gördüğü Kumluca'daki hastanede yaşamını yitirdi, ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kemer'de kaybolan Buse Acar'ın bulunması için çalışmalar bugün devam edecek.

Antalya'da önceki gün akşam başlayan sağanak ile fırtına, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu, çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi. Bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Kumluca ve Finike ilçelerindeki hortum ise bölgedeki yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi. Kumluca'da Berivan Karakeçi (13), rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi, Finike'de ise 5 kişi yaralandı. Fırtına, Kemer, Kaş ve Korkuteli ilçelerinde de etkili oldu. Phaselis bölgesinde denizde oluşan hortumda otomobil, dereye uçtu. Araçtaki Buse Acar'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Antalya'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, devam fırtına ve yağış, kent merkezi ile ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç ve tabela devrildi. Konyaaltı ile Kepez ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Konyaaltı Sahili Akdeniz Bulvarı'na ise dev dalgalar ulaştı. Fırtına nedeniyle dev dalgalar, dalgakıranları döverken, turistler de dikkatle izledi. Sahil kenarında bulunan işletmelerin şemsiye ve masaları fırtınada yola savruldu. İlçede Çakırlar Mahallesi ile Hurma Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü, su seviyesi artınca yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Konyaaltı'na bağlı Altınkum Mahallesi'ndeki kreşin ise fırtına nedeniyle çatısı uçtu.

RÜZGARIN HIZI 100,5 KİLOMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezinde rüzgarın saatteki hızı 100,5 kilometreye kadar ulaştı. Son 24 saatte Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde metrekareye 240 kilogram, Döşemealtı ilçesi Dağbeli mevkisine ise 146 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağış ve fırtınanın saat 22.00'ye kadar süreceğini, vatandaşlara mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı.

13 YAŞINDAKİ BERİVAN ÖLDÜ

Fırtınanın etkili olduğu Kumluca'ya bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Berivan Karakeçi (13), rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi. Kumluca'ya bağlı Kum Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu. Bölgedeki bazı yerleşim yerleri, tarım ve sera alanlarının zarar gördüğü belirtildi. Hortum nedeniyle Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesisleri'nin çatısı uçtu. Antalya- Kumluca yolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye Kumluca Belediyesi, itfaiye, 112 ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri yönlendirildi.

'BÜYÜK BİR FELAKET VAR'

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Ciddi bir hortum var. Seralarda ve evlerde zarar var. Karatepe Stadyumu'nu tamamen yerle bir etti. Yıkılan evleri ve seraları dolaşacağız. Büyük bir felaket var. Hortum Kumluca'ya bağlı Camikırığı mevkisinden başlayıp Karatepe ve Kasapçayı mevkisine doğru ilerlemiş" dedi.

FİNİKE'DE 5 YARALI

Finike ilçesinde de yaklaşık 15 dakikalık dolu yağışının ardından hortum oluştu. Sahilkent Mahallesi'nden denizde başlayan hortum, karada bir süre ilerledikten sonra kayboldu. Hortumun bölgedeki tarım alanlarında ve yerleşim yerlerinde zarara yol açtığı kaydedildi. Sahilkent Mahallesi'nde etkili olan hortum portakal bahçelerini vurdu. Ağaçtaki portakallar yere dökülürken, bazı ağaçların dalları hortumun şiddetiyle kırıldı, bazı ağaçlar ise devrildi. Bölgede hortum nedeniyle 5 kişinin yaralandığı, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Fırtına nedeniyle Sahilkent Mahallesi'ndeki ASAT binasında da ciddi hasar oluştu.

'HORTUM DENİZDEN GELDİ'

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu da hortumun denizden geldiğini belirterek, "Sahilkent bölgesinde, Finike ile Kumluca yolunun tam ortasında bir yer. Yoldaki araçlar da dahil olmak üzere, vatandaşlar da dahil olmak üzere yaklaşık 100- 200 metre fırlatmış. 5 yaralımız var. Bunlardan biri Büyükşehir Belediyesi personelimiz. Sahile yakın olan bölgede hasar var. Büyükşehir hizmet birimine ait araçlar ve sivil araçlar da dahil 30'a yakın araç ciddi hasar görmüş. Bahçelerin arasına kadar büyük araçları, otomobilleri fırlatmış. Şu ana kadar ölüm haberi almadık. Ama 3 hemşehrimiz ağır yaralı. Geçen yıllarda da ciddi bir ağır felaket yaşadığımızda denizde 3-4 farklı hortumun ilerlediğini biliyoruz. Bu da muhtemelen aynı olmuş. ASAT hizmet binasının olduğu noktada ciddi hasar oluşmuş. Personel tam yemekteyken olmuş. Dışarıda olan birini de yaralamış" diye konuştu.

KAMYONET, RÜZGARDA DEVRİLDİ

Fırtına, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde de etkili oldu. Bölgedeki elektrik direkleri devrilirken, Mahalle Muhtarı Mustafa Kartın, yaklaşık 20 dönüme yakın serada zarar olduğunu söyledi. Kınık Mahallesi'nde de bazı seraların örtüsünü yırtan rüzgar ve fırtına, telefon tellerini kopardı. Toptancı Hali'nde, dün saat 12.00 sıralarında, Durmuş Kartın'a ait, park halindeki 07 SCA 94 plakalı kamyonet, şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yattı. Bu sırada boş olan kamyonet, çevredekilerin yardımıyla düzeltildi. Yeşilköy Mahallesi'nde yaklaşık 20 dönüme yakın seranın plastik örtüsü de şiddetli rüzgar nedeniyle yırtıldı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

KORKUTELİ'DE DOLU YAĞDI

Diğer yandan Korkuteli'ne bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde, dolu ve şiddetli yağmur etkili oldu. Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle biriken sular, mahalleye giden yolu ulaşıma kapattı. İş makineleriyle bölgeye yönlendirilen Korkuteli Belediyesi ekipleri, çalışmaya başladı. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da inceleme yapmak üzere bölgeye geçti.

KEMER'DE DOLU; AĞVA DERESİ YÜKSELDİ

Kemer ilçesinde önceki gün saat 22.00'de başlayan yağmur ve rüzgar etkisini sürdürürken, Kuzdere Mahallesi'nin Kesmeboğazı mevkisinde dolu yağışı görüldü. Geçen yıl 16 Aralık'ta taşarak sele neden olan Ağva Deresi'nin yeniden taşma noktasına gelmesi, bölge sakinlerini tedirgin etti. Kemer Balıkçı Barınağı'nda da ise fırtına nedeniyle bir tekne battı. Dalgalar nedeniyle birbirine ve beton iskeleye çarpan teknelerde hasar oluştu. Bakım için kıyıya çekilen tekneler de rüzgarın etkisiyle devrildi.

HORTUM OTOMOBİLİ DEREYE UÇURDU

Phaselis bölgesinde denizde oluşan hortum ise Kuzdere Mahallesi'ne doğru ilerledi. Hortum park halindeki otomobili havalandırarak, yakındaki Ağva Deresi'ne uçurdu. Araçtaki Ayla Akın kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaklaşık 5 metreden suya düşen araçta kızı Buse Acar'ın bulunduğunu söyleyen Ayla Akın, gelen sağlık ekipleri tarafından Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KIZIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu sırada kıyıda görülen otomobilde Buse Acar'ı bulmak için Semih Şahin suya atladı. Aracın içini kontrol eden Semih Şahin, kimse olmadığını gördü. Şahin'in çıkmasından kısa süre sonra da araç suda sürüklenerek, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kemer Belediyesi ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yağış nedeniyle Kemer Belediyesi ekipleri yollarda çalışma başlattı. Sel felaketi yaşanmaması için önlemler alındı. Yağış akşam saatlerine kadar devam etti.

DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI

Kemer Devlet Hastanesi, fırtınada zarar gördü. Fırtına nedeniyle hastanenin camlarının büyük bölümü kırıldı. Hastane çatısında bulunan klima dış üniteleri, çatıyla birlikte uçtu. Hastanenin park yerinde bulunan ağaçlar, fırtına nedeniyle yerinden sökülüp otoparktaki araçların üzerine devrildi. Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Çiftçi, "Hastanemizi büyük bir fırtına vurdu. Çok şükür can kaybımız yok. Ancak ciddi derecede maddi kaybımız var. Klima dış ünitelerinin bulunduğu çatıyı fırtına uçurdu. Hastane personelini tahliye ettik. Acil servis dışındaki tüm hizmetler durdu. Yatan hastalarımız 112 ile başka hastanelere sevk edildi. Uzun yıllardır burada görevdeyim. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diye konuştu.

YOLA KAYA PARÇASI DÜŞTÜ

Korkuteli- Antalya yolunun Cehennem Deresi mevkisinde yola kaya parçası düştü. Sabaha karşı meydana gelen olayın ardından trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda önlem alındı. Kaya parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

VALİ KARALOĞLU: . KEMER KUZDERE'DE ANNESİYLE BERABER BİR YAVRUMUZ ARAÇLA NEHRE DÜŞTÜ

Finike'de hortum anını gören Ramazan Eken, "Hortum çıktığı anda çok yakın bir yerdeydim. Hortum denizden çıktı. Sahilde bulunan ASAT Hizmet Birimi ve İtfaiye Hizmet Birimi'ndeki araçlar ve insanlara zarar verdi. 3 kilometre ileriye gitti. Oradaki portakal ve narenciye ağaçlarına zarar verdi" dedi.

'30 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ'

Kaymakam Ergün Baysal da bölgede inceleme yaptı. Kaymakam Baysal, "Finike'de 13.40 sıralarında Sahilkent Mahallesi'nde hortum faciası oldu. 1'i ağır olmak üzere 5 vatandaşımız yaralandı. Hastalarımız tedaviye alındı. Hortum direkt Büyükşehir Belediyemizin araç ve binasını olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 araç zarar gördü. Dolu yağışına bağlı olarak tarımsal alanlarda zararlar var. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını yapacak" diye konuştu.

200 METRE UÇURDU

ASAT Hizmet Birimi'nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde beklediği sırada hortumun çıktığı belirtildi. Hortumu fark eden çalışanlar kaçarak uzaklaşmaya çalışırken, işçilerden Devrim Bayram Demir'in (35) hortuma kapılarak havalandığı kaydedildi. Hortumun Devrim Bayram Demir'i yaklaşık 200 metre uçurduktan sonra yere düştüğü belirtildi. Ağır yaralanan Devrim Bayram Demir, ambulansla Kumluca'daki özel bir hastaneye götürüldü. Devrim Bayram Demir yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Ramazan Küçükada ise aracıyla yolda ilerlerken hortuma kapıldı. Metrelerce havalandıktan sonra refüje düşen ve hurdaya dönen otomobilinde yaralandı. Ambulansla Kumluca'daki özel hastaneye götürülen Ramazan Küçükada da tedaviye alındı. Olay sırasında yaralanan Mustafa Gökbelen (63), Finike Devlet Hastanesi'ne buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Şimşek (43), Mehlika Şehime Bülbül (57) Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kemer'de denizde oluşan hortumun park halindeki otomobili havalandırarak, yakındaki Ağva Deresi'ne uçurduğu olaydan yaralı kurtulan ve eşinden ayrı yaşadığı belirtilen Ayla Akın'ın bir kızının da bir süre önce Çamyuva Mahallesi'ndeki trafik kazasında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Diğer yandan olay anını çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dereye düşen aracı gören vatandaşların hızla olay yerine gittiği, bunlardan bazılarının aracı kontrol etmek için suya girdiği görüldü. Bu sırada vatandaşlardan birinin içine girdiği aracın suyun debisiyle sürüklenmeye başladığı görüntülerde yer aldı. Bir süre aracın içinde sürüklenen kişinin derenin içine doğru ilerlediği görüldü. Edip Reyhandalı olduğu öğrenilen vatandaşın daha sonra kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan kurtulduğu kaydedildi.

VALİ, ZARAR GÖREN İLÇELERE GİTTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortum nedeniyle kentte zarar gören ilçelerde inceleme yaptı. Kemer'de açıklama yapan Vali Karaloğlu, Antalya'nın özellikle batı ilçeleri Finike, Kumluca ve Kemer'de yoğun yağış ve hortum, dolu nedeniyle zarar oluştuğunu belirterek, "Kumluca'da portakal bahçesinde portakal toplarken 13 yaşında yavrumuz hortum dolayısıyla başına isabet eden cisimden rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ailesine başsağlığı diliyoruz. Üç ilçemizde özellikle hortumlardan 11 vatandaşımızın yaralandığını, özellikle 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiğini, kırmızı kod uygulandığını ifade edebiliriz. 9 hasta ayakta tedavi edildi, evlerine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden yaralılarımız da var. Kemer'de devlet hastenesinde ciddi zarar oluştu. Hastanenin çatısını açtı, camlar duvarlarda yıkıntı var. Hastanede yatan 11 hastayı Antalya'daki sağlık bakanlığımızın hastanelerine naklettik. Hastanemizin acil servisi hizmete devam edecek ama yataklı bölümleri hastanenin soğutma ve ısıtma sistemlerinin çatıda zarar görmesi nedeniyle bir müddet yataklı kısmını açmayacağız. Acil hizmet verecek, ihtiyaç olursa ambulanslarla hastalarımızı merkeze göndereceğiz" diye konuştu.

KAYIP KIZI ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Çok sayıda sera, meyve bahçesinin zarar gördüğünü aktaran Vali Karaloğlu, "Finike'de, Kumluca'da, Kemer'de vatandaşlarımızın yüzlerce aracı zarar gördü. Kemer Kuzdere'de annesiyle beraber bir yavrumuz araçla nehre düştü. Annesi kurtarıldı, şu anda Antalya'da hastanede tedavisi devam ediyor. Kızımız 20 yaşında, Kader Buse Acar. Üniversite öğrencisi kızımız kayıp. Arama alışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, dalgıç ekipleri ve AFAD tarafından devam ediyor. Bulabilmiş değiliz maalesef, arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kemer'de vatandaşların evlerinde hasar olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Kamu kurum kuruluşları, ilçe belediye, büyükşehir belediye ekipleri vatandaşımızın yaralarını sarmak, hasar tespiti yapmak için arazideler. Tarım arazilerindeki hasar tespiti için hasar olmayan ilçelerden takviye yaparak yarın hasar tespiti ve yaraların sarılması ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Antalyamıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnşalllah kayıp kızımızı en kısa sürede bulmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.

ANTALYA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: HASAR BÜYÜK

Antalya'da etkili olan fırtına, Muratpaşa ilçesindeki seraları da vurdu. Muratpaşa'da zarar gören seraları gezen Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, kentte fırtınayla birlikte hortum meydana geldiğini belirterek, zararın büyük olduğunu söyledi. Başkan Alp, "Antalya'nın özellikle Yenigöl ve Güzelbağ mahallelerinde 10- 15 çiftçimizin seraları zarar gördü. Çiftçimiz perişan halde. Bu konuda Ankara'ya da bilgi verdim. Ayrıca Kumluca ve Finike'de de büyük hasar var. Aldığım bilgiye göre Kumluca'da hortumun yol açtığı zararda 700- 800 dönüme yakın serada hasar var. Finike'de 400 dönüme yakın serada zarar var. Aynı zamanda dolunun verdiği 10 bin dönüm hasar var. Narenciyede büyük hasar var. Allah bundan daha kötü etmesin. Gerçekten durumumuz kötü" dedi.

Yenigöl Mahallesi'nde çiftçilik yapan Süleyman Boyacıoğlu da evde eşiyle birlikte otururken, fırtınaya yakalandıklarını belirterek, "Eşime 'Bir şey tangırdadı, kasırga geliyor' dedim sonrasında eşime 'Dışarı kaç' dedim. Evin bir kısmı ve seralarımız uçtu. Her şey bir anda oldu. Büyük hasarımız var. Seralarımda maydanoz vardı. Patlıcan dikmiştik. Zararımız büyük. Buna da şükür. Allah'tan gelen bir şey daha önce de başımıza gelmişti. O zaman da yaralarımızı sarmıştık" diye konuştu.

5 TEKNE BATTI, 10 TEKNE ZARAR GÖRDÜ

Antalya'da etkili olan fırtına nedeniyle Balıkçı Barınağı'nda 5 tekne battı. Bakım için kıyıya çekilen 10 tekne ise rüzgarın etkisiyle devrilip zarar gördü.

DEREYE UÇAN OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI

Kemer ilçesinde hortumun Ağva Deresi'ne uçurduğu Ayla Akın'a ait otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin de desteğiyle çıkarılan araçta, ekipler inceleme yaptı. Derede bir süre daha arama yapan dalgıçlar, kayıp Kader Buse Acar'a ulaşamadı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter havadan destek verirken, insansız hava araçlarıyla da dere üzerinde arama yapıldı. Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bugün sabah devam edileceği kaydedildi.

Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alınan anne Ayla Akın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

VALİ, FIRTINANIN VURDUĞU İLÇELERE GİTTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortumun etkili olduğu ilçelere gidip, hasar meydana gelen yerlerde incelemelerde bulundu. Kemer'de açıklama yapan Vali Karaloğlu, Antalya'nın özellikle batı ilçeleri Finike, Kumluca ve Kemer'de yoğun yağış ve hortum ile dolu yüzünden hasar oluştuğunu söyledi. Karaloğlu, "Kumluca'da portakal bahçesinde portakal toplarken 13 yaşında yavrumuz, hortum dolayısıyla başına isabet eden cisimden rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, ailesine başsağlığı diliyoruz. 3 ilçemizde özellikle hortumlardan 11 vatandaşımızın yaralandığını, özellikle 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiğini, kırmızı kod uygulandığını ifade edebiliriz. 9 hasta ayakta tedavi edildi, evlerine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden yaralılarımız da var. Kemer'de devlet hastanesinde ciddi zarar oluştu. Hastanenin çatısını açtı, camlar duvarlarda yıkıntı var. Hastanede yatan 11 hastayı Antalya'daki Sağlık Bakanlığı'mızın hastanelerine naklettik. Hastanemizin acil servisi hizmete devam edecek ama yataklı bölümleri hastanenin soğutma ve ısıtma sistemlerinin çatıda zarar görmesi nedeniyle bir müddet yataklı kısmını açmayacağız. Acil hizmet verecek, ihtiyaç olursa ambulanslarla hastalarımızı merkeze göndereceğiz" diye konuştu.

20 YAŞINDAKİ BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Çok sayıda sera ve meyve bahçesinin zarar gördüğünü aktaran Vali Karaloğlu, annesiyle beraber araçla nehre düşen kızın, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar (20) olduğunu açıkladı. Karaloğlu, "Finike'de, Kumluca'da, Kemer'de vatandaşlarımızın yüzlerce aracı zarar gördü. Kemer Kuzdere'de annesiyle beraber bir yavrumuz araçla nehre düştü. Annesi kurtarıldı, şu anda Antalya'da hastanede tedavisi devam ediyor. Kızımız 20 yaşında, Kader Buse Acar. Üniversite öğrencisi kızımız kayıp. Arama alışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, dalgıç ekipleri ve AFAD tarafından devam ediyor. Bulabilmiş değiliz maalesef. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kemer'deki bazı evlerde de hasar olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Kamu kurum ve kuruluşları, ilçe belediye, büyükşehir belediye ekipleri vatandaşımızın yaralarını sarmak, hasar tespiti yapmak için arazideler. Tarım arazilerindeki hasar tespiti için hasar olmayan ilçelerden takviye yaparak yarın hasar tespiti ve yaraların sarılması ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Antalya'mıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah kayıp kızımızı en kısa sürede bulmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.

URFA'DAN AİLESİYLE GELMİŞ

Kumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada hortum oluştu. Hortumun yakındaki bir apartmanın çatısından uçurduğu sac Berivan Karakeçili'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan Berivan Karakeçili için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Berivan Karakeçili'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Karakeçili'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu. Berivan Karakeçili'nin Şanlıurfa'dan mevsimlik çalışmak üzere Finike'ye bağlı Hasyurt Mahallesi'ne ailesiyle birlikte geldiği, Kumluca'ya da ailesiyle birlikte portakal toplamaya gittiği belirtildi.

'HORTUMUN GETİRDİĞİ DEMİR KAFASINA ÇARPMIŞ'

Narenciye Mahalle Muhtarı Hasan Salur, "Mahallemizde bugün çok büyük bir afet yaşandı. Allah bir daha bunu göstermesin. Vefat eden bir çocuk var. Portakal toplarken hortumun getirdiği demirden dolayı vefat etmiş, kafasına çarpmış. Burada vefat etti. 112 geldi ama kurtaramadılar" dedi.

'2 BİN DÖNÜME YAKIN ZARARIMIZ VAR'

Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, "Saat 14.00 sıralarında çıkan hortumdan dolayı portakal toplayan bir işçimiz vefat etti. Hortumun getirdiği parçalarla isabet almış 2 tane de yaralımız var. Kumluca'mızda 2 bin dönüme yakın çok ciddi bir hasar var. Allah beterinden korusun" diye konuştu.

SERİK'TE HORTUM

Serik'te dün öğle saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına Belek- Kadriye turizm yolunda ağaçları ve elektrik direklerini devirirken, bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Evlerin çatılarındaki güneş enerjisiyle ısınmayı sağlayan kazanlar ve güneş panelleriyle bazı eşyaları da uçuran hortumun Kökez, Orta ve Gedik mahallelerinde etkili olduğu belirtildi. İlçede yağmur ve fırtına devam ederken, ara ara dolu yağışı da görüldü. Kadriye ve Çakallık mahallelerinde de hortum nedeniyle plastik seraların zarar gördüğü belirtildi.

FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ 1 ARAÇ ALTINDA KALDI

Antalya Serik Belek turizm merkezinde dün yaşanan fırtına ve dolu yağışı sırasında aracıyla hareket halinde bir kişi cep telefonuyla kayıt aldığı sırada yol kenarındaki ağaçlar fırtınanın etkisiyle Kral Yolu'na devrildi. Bir araç devrilen ağaçların altına kaldı. Olay saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, sürücü büyük korku ve panik yaşadı. Olay sonrası bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

BERİVAN'IN CENAZESİ ŞANLIURFA'YA GÖNDERİLDİ

Kumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berivan Karakeçi'nin cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi. Kumluca Devlet Hastanesi'ne giden Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri aileye başsağlığı dilerken, cenazenin Şanlıurfa'ya gönderilmesi işlemlerini de yakından takip etti.

YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI

Finike ASAT Hizmet Birimi'nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde beklediği sırada çıkan hortumun uçurduğu işçilerden Devrim Bayram Demir, tedavi gördüğü Kumluca'daki özel hastanede yaşamını yitirdi. Finike'ye bağlı Sahilkent Mahallesi'nde oturan evli ve 1 çocuk babası Devrim Bayram Demir'in cenazesi morga konuldu. Demir'in 2015 yılından bu yana ASAT'ta işçi olarak çalıştığı belirtildi. Devrim Bayram Demir'in cenazesinin bugün Sahilkent'in Kum Mahallesi Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından Sahilkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ULAŞTI

Antalya'da oluşan hortum felaketinde Devrim Bayram Demir'in de yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu Berivan Karakeçi de yaşamını yitirmişti. Yaralanan 15 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı.

KAYIP BUSE BULUNAMADI

Kemer ilçesinde hortumun Ağva Deresi'ne uçurduğu otomobilde bulunan Kader Buse Acar'da suya sürüklenerek kaybolmuştu. Buse Acar'ı arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamamış ve havanın kararmasıyla ara verilmişti. Genç kızı arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanılacak.

Görüntü Dökümü

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(ANTALYA)

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Şiddetli yağan yağmur görüntüsü

Karşı kaldırımdan geçmeye çalışan şahsın görüntüsü

Dolu yağmurundan görüntü

Araçların su birikintileri içinden geçerken görüntüsü

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DRONE GÖRÜNTÜLERİ

(EK)

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- Fırtınanın vurduğu seralardan görüntü

- Çifti Süleyman Boyacıoğlu ile röp

- Yıkılan sera ve dökülen portakalların görüntüsü

- Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp röp

(KUMLUCA)

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- Sera görüntü

- Yıkılan iş yerleri

- Araç görüntü

- Yıkılan duvar

- Vatandaş röp..

- Yıkılan çatı

- Vatanda röp..

- Kaymakam alanı incelemes

- Devrilen ağaçlar

- AK Parti Milletveki Atay Uslu ve vataşlarla görüşmesi

- Sokaklardan görüntü

(FİNİKE)

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- Finike ASAT Müdürlüğü önünden görüntü

- Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun görüntüsü

- Hortumun devirdiği ve savurduğu araçların görüntüsü

- Hizmet binasının içinden harabe görüntüleri

- Devrilen ve zarar gören araçlardan detay görüntüler

- Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun açıklamaları

- Devrilen baz istasyonunun görüntüsü

- Kırılan portakal ağaçları detay

- Hortumu gören Ramazan Eken'in olay anını anlatması

- Kaymakam Ergül Baysal'ın hastanedeki bir yaralıyı ziyaret etmesi

- Kaymakam Ergül Baysal'ın açıklamaları

(FİNİKE - EK)

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- Hortumun geçtiği noktalarda hasar gören portakal bahçeleri

- Devrilen baz istasyonundan görüntü

- Devrilen araçlardan görüntüler

- Hizmet biriminde devrilen araçların görüntüsü

- Araçların kaldırılması

- Detaylar

(KORKUTELİ)

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- Yolda ilerleyen aracın camına çarpan dolu görüntüleri

- Bayatbademli Mahallesi'ndeki su basan yerlerin görüntüsü

- Yolda akan sudan görüntü

- Detaylar

(KEMER)

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- Vatandaşların aracın düştüğü yere koşması

- Suya giren vatandaşların aracı kontrol etmesi

- Araca giren bir vatandaşın araçla sürüklenmesi

- Aracın suda gidişi

KUMLUCA

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- Berivan Karakeçili'nin öldüğü portakal bahçesinden görüntü

- Narenciye Mahalle Muhtarı Hasan Salur röportaj

- Bahçeden görüntü

- Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe röportaj

SERİK

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- Hortumun savurduğu malzemeler

- Elektrik direkleri ve ağaçtan görüntü

- Evlerden detay

- Vatandaşla röportaj

KEMER

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-Kemer Devlet Hastanesi drone görüntüsü

-Kayıp Buse Acar'ın fotoğrafları

SERİK - EK

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Fırtına ve dolu yağışı

-Sürücünün konuşması

-Ağaçların devrilmesi ve aracın kaybolması

ANTALYA - EK

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- Hastane önünde bekleyenler

- Cenazenin çıkarılıp aracı konulması

- Cenaze aracının gidişi

Haber-Kamera: ANTALYA,()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Şiddetli yağmur, İzmir'in birçok ilçesinde etkili oldu

İzmir'de iki gündür aralıklarla yağan yağmur, Karşıyaka, Çiğli, Memenen, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili oldu. Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarındaki yağmur sularıyla dolan bir sokakta vatandaşlar, yolun karşısına geçebilmek için tahta ve tuğlalar kullanarak geçit yaptı. Bir vatandaş tarafından, cep telefonuyla görüntülenen geçit, sosyal medyada, 'Survivor Karşıyaka etabı' yazılarak paylaşıldı.

Çiğli'ye bağlı Egekent Mahallesi'nde de, aşırı yağmur nedeniyle yumuşayan yamaçta küçük çaplı toprak kayması oldu. Olayda bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Menemen ve ile Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez'de de aşırı yağmur nedeniyle caddeler ve sokaklar su altında kaldı. Ürkmez'de, traktörün üstündeki bir vatandaş tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir çöp kovasının yağmur suları içinde yüzdüğü görüldü.

Menderes'teki Emiralem Deresi ise, aşırı yağmur yağışı nedeniyle taştı. Taşan sular, derenin yanındaki yolu kapladı. Yoldan geçmek isteyen bir otomobil ise, mahsur kaldı. Mahsur kalan otomobil sürücüsünün yardımına traktör sürücüsü koştu.

ÇEŞME'DE KÖPRÜ ÇÖKTÜ

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ovacık Mahallesi'nden geçen dere yatağının üzerinde bulunan ve mahalleye ulaşımı sağlayan köprü, yükselen yağmur sularına dayanamayarak çöktü. 18 sitenin bulunduğu mahalledeki köprünün onarımı için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşların tahta ve taştan yaptıkları yoldan görüntü

- Yüzden çöp kovasından görüntü

- Emiralem deresi yakınlarındaki yolda mahsur kalan araçtan görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sabuncubeli Tüneli yakınında heyelan meydana geldi

MANİSA'da sağanak yağış sonrası yaşanan heyelan nedeniyle Sabuncubeli Tüneli'ne 100 metre mesafedeki tali yolda trafik 1 saat süreyle tek şeritten verildi.

Manisa'da etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Manisa-İzmir karayolunun Karakoca Mahallesi bölümünündeki Sabuncubeli Tünelleri'nin Manisa yönünden giriş kısmına 100 metre mesafede dün saat 15.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu ağaçlar devrilirken, bir kaya parçası tali yola düştü. Yolun bir bölümü de kayan topraklar nedeniyle kapandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 23. Bölge Şefliği ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, yolun kaya parçası düşen bölümünü dubalarla kapattı, yoldaki toprak ve kaya parçası dozerlerle temizlendi. Çalışmalar sırasında ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Ekipler, 1 saat süren çalışmanın ardından yolu tekrar trafiğe açtı.

Görüntü Dökümü

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-İş makinesinin çalışması

-Karayolları ekiplerinin heyelanın meydana geldiği alanda çalışması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Trafik polisi, kazada şehit oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, hasarlı trafik kazası sonrası yola güvenlik önlemi için duba koymak isterken minibüsün çarptığı polis memuru Tahir Kartal (27), 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Yaralanan Kartal (27), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İzmir- Aydın karayolunun Ödemiş Köprüsü yakınlarında iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine hasarlı kaza yerine, polis ekipleri sevk edildi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Tahir Kartal, saat 15.00 sıralarında, güvenlik önlemi almak için yola duba koymak istedi. Bu sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 COM 58 plakalı minibüs, Kartal'a çarptı. Savrulan Tahir Kartal, 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Yaralanan Tahir Kartal, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kartal, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

MESLEKTAŞLARI HASTANEYE KOŞTU

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kaza sonrası yolda güvenlik önlemi alırken, minibüsün çarpması sonucu şehit olan, 2 yıllık trafik polisi Tahir Kartal'ın (27) acı haberi alanlar, büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini alan Ziyaettin Kartal ve eşi başta olmak üzere genç polisin yakınları ile meslektaşları, hastaneye koştu. Hastanede aileye başsağlığı dileğini ileten İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Kazaya polis arkadaşımız müdahale ediyordu. Başkalarının can ve mal güvenliğine zarar gelmemesi için önlem aldığı sırada, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağ olsun" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı AK Parti'li Adnan Yaşar Görmez de hastaneye gelerek, acılı aileye başsağlığı diledi.

Öte yandan polis memuruna çarpan minibüs sürücüsü Hüseyin Uzun'un, emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü, yapılan testte alkolsüz olduğunun belirlendiği kaydedildi.

EMNİYETTE TÖREN YAPILACAK

Şehit Tahir Kartal'ın babası ve annesinin Erzurum'da yaşadığı öğrenildi. KOAH hastası baba Ziyaettin Kartal'ın ameliyatı için ailenin 1 hafta önce Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan en küçük oğullarının yanına geldiği, öncesinde Torbalı'da görevli Tahir Kartal'ı da ziyaret ettikleri belirtildi. Şehit Tahir Kartal'ın ağabeyinin ise Tekirdağ'da polis olarak görevli olduğu öğrenildi.

Şehit trafik polisi Tahir Kartal için bugün saat 10.00 Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit Tahir Kartal'ın fotoğrafı

- Kaza yerinden görüntü

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- Hastaneden görüntü

- Kaza yerinden görüntü

- Hastaneden görüntü

- Silah arkadaşlarından görüntü

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - İbrahim DANIŞ - Tekin GÜRBULAK / TORBALI(İzmir),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 3 metreden dereye uçtu. Kazada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Karabük- Zonguldak yolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Satılmış Kocabaş'ın (66) kullandığı 67 NK 124 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazayı gören sürücüler, araçlarını durdurarak, yardıma koşarken, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredekilerin de yardımıyla suya gömülen otomobilde bulunanları çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, sürücü Satılmış ile eşi Emine (65), gelinleri Sevgi (32) ve torunları İrem Nur Kocabaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Enes Ali Kocabaş (4) ise ağır yaralı olarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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(Cep telefonuyla)

-Olay yerinin görüntüsü

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /YENİCE (Karabük),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Marmaris'in yanı sıra Muğla ve İzmir'de de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre deprem, dün saat 17.30'da Akdeniz'de Oniki Ada açıklarında meydana geldi. Marmaris'e 86.74 kilometre mesafedeki deprem, yerin 51.33 kilometre derinliğinde oldu. Deprem Marmaris ilçe merkezi ile kırsal Taşlıca, Söğütköy, Bozburun, Selimişye ve Bayırköy mahalleleri ve Muğla kent merkezi ile İzmir'de de hissedildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.1 olarak belirledi.

'BU BÖLGE DAHA BÜYÜK DEPREMLERE GEBE'

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Deprem Uzmanı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, bundan sonraki depremin 5 ile 7.5 büyüklüğü arasında olmasının şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Depremin Türkiye kıyılarına yakın olmasının daha büyük bir deprem için gerildiğini gösterdiğini belirten Prof.Dr. Ercan, Afrika anakarasının Anadolu Yarımadası'nın altına 700 yıldır yaptığı yıllık 2-3 santimlik dalışın, son 10 yılda 4-5 santimetreye çıkarak hız kazandığını dile getirdi. Prof.Dr. Ercan, "Bugünkü deprem Afrika batma kuşağında oluyor. Türkiye'nin en büyük ve en derin depremleri bu bölgede oluyor. Bugünkü deprem Türkiye sınırlarına 80 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, Türkiye kıyılarını etkiledi. Bu bölge daha büyük depremlere gebe. 7.7 olsa dahi şaşırtıcı olmaz. Özellikle son 10 yıldır Afrika'nın Ege Denizi ve Batı Anadolu altına dalışında 2-3 santim olan yıllık hızı 4-5 santime ulaştı. Daha hızlı kaktırmanın sonucunda Ege Denizi kabuğu ile batı Anadolu Yunanistan kabuğunda büyük gerilmeler oluyor. Bu gerilmeler özellikle Güney Ege dalma-batma kuşağının Yunanistan tarafında son 5-6 yıldır 5 ve 6.2'lik depremler yarattı. Aynı şekilde bugünkü depremin Türkiye kıyılarına yakın olması bu bölgenin daha büyük bir deprem için gerildiğini gösterir" dedi.

'7.5'LİK DEPREM ŞAŞIRTICI OLMAZ'

Prof.Dr. Ercan şöyle devam etti:

"Güney Ege yayının hep batı ucundaki depremlere tanık olduk, ilk kez Türkiye kıyılarında gerildiğini anladık. Bunun bir öncü deprem olduğunu söylemek mümkün değil. Şu açık ki bu bölge daha büyük bir deprem için geriliyor. Afrika karasının dalması sonucunda yer yer deniz içi yanardağ etkinliklerinde de artmalar beklenebilir. Bunların en büyük örneği Santorini'dir. 5-6 yıldır çalıştığımız Marmaris Bozburun'daki Küdür Yanardağı'nda etkinlikler sürmektedir. Bunların beslendiği yer bu dalıştır. Bundan sonraki büyük deprem beklentisi 5 ile 7.5 büyüklüğü arasında şaşırtıcı olmaz. Geçmişte bu depremlerin süprüntü dalgalarını oluşturup adalar ve Ege kıyılarında on binlerce kişinin ölümüne neden olduğu rapor edilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sokaklardan görüntüler

-Röportajlar

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN - Latif SANSÜR / MARMARİS(Muğla),() - KUŞADASI (Aydın),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Fırtınanın devirdiği ağacın altında öldü

Kayseri'de Hasan Öztürk (58), fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi, Gözbaşı Sokak üzerinde bulunan kavak ağacı devrildi. Bu sırada yolda yürüyerek evine gitmek isteyen Hasan Öztürk, kökünden devrilen yaklaşık 25 metre boyundaki kavak ağacının altında kaldı.

Haber verilmesiyle gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Hasan Öztürk'ü kurtarmak için çalışma başlattı. Öztürk, itfaiyenin ağacı kaldırmasıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan Öztürk, ilk müdahalesi ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Devrilen kavak ağacı 2 elektrik direğine de zarar verdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Yıkılan ağaç

- Genel detay

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kayıp kişinin, Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu

Eskişehir'de, 3 gündür kayıp olan Kadir Öztürk'ün (52) Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Kadir Öztürk'ten Salı gününden beri haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis, Öztürk'ü bulmak için çalışma başlattı. Önceki gün öğle saatlerinde bir vatandaş, Porsuk Çayı'nda çanta içerisinde bir dizüstü bilgisayar bulunca polisi aradı. Ekipler, bilgisayarın Öztürk'e ait olduğunun ortaya çıkması üzerine bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden Öztürk'ün en son önceki gün saat 05.00'te Kırmızı Toprak Mahallesi Porsuk Bulvarı Nilay Sokak'ta görüldüğü tespit edildi.

Kadir Öztürk'ün Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine UMKE, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Porsuk Çayı'nın su seviyesi düşürüldükten sonra başlatılan arama çalışmaları suda ve karada eş zamanlı yürütüldü. Dün de devam eden arama çalışmalarında Porsuk Çayı'nın su seviyesi daha fazla düşürüldü. Akşam saatlerinde de Kadir Öztürk'ün cesedi, düştüğü tahmin edilen bölgeden yaklaşık 100 metre ileride bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından sudan alınarak, kurtarma botuna konulan Kadir Öztürk'ün cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadir Öztürk'ün cesedi sudan çıkarılırken,

-Olay yerinden,

-Tabutun cenaze aracına konulması,

-Kadir Öztürk'ün sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN /ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yanan TIR'ın sürücüsü öldü



Adana'da, kontrolden çıkan TIR'ın beton refüj bariyerlerine çarpıp alev alması sonucu, sürücü yanarak van verdi.

Kaza, dün saat 23.00 Sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolu Kışla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AV 922 plakalı otomobil parçaları yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton refüj bariyerlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kupa kısmında patlama meydana gelen TIR, alev topuna döndü. Alevler TIR'ın kupa ve dorsesini sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede, TIR sürücüsünün yanmış bedeni bulundu. TIR sürücüsünün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimliği ise yapılacak DNA testinin ardından belli olacak. Kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerinin çalışmasının tamamlamasının ardından yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Yanan TIR'dan görüntü

- İtfaiye erlerinden görüntü

- İtfaiye erinin TIR'ın dorsesine tazyikli su sıkması

- TIR'ın dorsesinden tüten dumandan görüntü

- TIR etrafından inceleme yapan itfaiye erleri

- Otoyolda ilerleyen araçlardan görüntü

- İtfaiye araçlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı



Konya'da ısınmak için yaktığı kömür sobasından karbonmonoksit gazından zehirlenen Abdurrahman Doğan (33), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Meram ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikada gece vardiyasında işçi olarak çalışan Abdurrahman Doğan, sabah eve geldiğinde ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra uyudu. Akşam saatlerinde Doğan'a, telefonla ulaşamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenip polise bildirildi. Kapıyı güçlükle açıp içeri giren polis ve yakınları Doğan'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Sobadan sızan karbonmonotsik gazından zehirlendiği belirlenen Doğan, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evin dışından detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK /KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Düzce'de muhtarın evi yandı, 3 kişi dumandan etkilendi



Düzce'de, Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'nin evi yandı, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cedidiye Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi. Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'ye ait 2 katlı evin alt katında sobadan çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, Cemalettin Yesirci'nin babası Mahmut Yesirci (90), ablası Ayşe Yesirci (55) ve oğlu Abdülmenan Yesirci (19), dumandan etkilendi. 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evi yanan Cemalettin Yesirci ise "Alt katta bulunan sobadan yangın çıktı. O sırada evde bulunan babam, oğlum ve ablam dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Evden görüntü

İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

Yangında dumandan etkilenenlerin ambulansa bindirilirken görüntüsü

Yangına müdahale

Cemalettin Yesirci ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Canlı yayına çıkan kişi, kendini ele verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 1990 yılında cinayetten tutuklandıktan sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılan K.D., ardından birçok suça karıştı. Bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programa çıkarak kızının kaybolduğunu ileri süren K.D., yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1990 yılında 17 yaşındaki bir çocuğu öldüren K.D., o tarihte tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılan K.D., serbest kaldıktan sonra da suç işledi. Bıçaklama, hırsızlık, yağma, gasp gibi bi çok suça karışan K.D., kızının kaybolduğunu iddia ederek özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı.

EŞKALİ TELEVİZYON PROGRAMINDAN TESPİT EDİLDİ

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, televizyon programının ekran görüntülerinden K.D.'nin eşkalini tespit etti. Daha sonra sosyal medyada ve Gebze ilçesinde araştırma yapan ekipler, K.D.'nin Gebze Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evini tespit ederek operasyon düzenledi. Şartlı tahliye edildikten sonra işlediği suçlardan dolayı tahliye kararı bozulan K.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet suçundan dolayı kalan 15 yıl 3 ay 21 günlük cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. K.D.'nin şartlı tahliyenin ardından işlediği suçlarla ilgili açılacak davalardan ise ayrıca ceza alması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının asayişten çıkışı

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Spiralle açılmak istenen çelik kasadaki fünyeler patladı: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir hurdacıda çelik kasanın spiral kullanılarak açılmak istendiği sırada içerisinde bulunan fünyelerin üzerine kıvılcım sıçraması sonucu patlama meydana geldi. Olayda, hurdacıda çalışan Ahmet Akan (41), oğlu Muhammed Akan (13) ve Afganistan uyruklu Hasan Mirzae ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, İspat Cami Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Keşan'a bağlı Mecidiye köyünde daha önce kapatılan bir kum ocağında içerisinde patlayıcı fünyelerin bulunduğu ve anahtarı kayıp olan çelik kasa, çilingir yardımıyla açılmak üzere Birlik Sokak'ta bulunan hurdacıya teslim edildi. Hurdacıda çalışan Ahmet Akan, uyarıya rağmen yanında oğlu Muhammed Akan ve çalışanı Afganistan uyruklu Hasan Mirzae ile birlikte spiral makinesiyle çelik kasayı keserek açmak istedi. Bu sırada spiralden çıkan kıvılcımların fünyelerin üzerine sıçraması sonucu hurdacıda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu Ahmet Akan, oğlu Muhammed Akan ve Hasan Mirzae ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlı ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol bacağı kopan Ahmet Akan ve sırtından yaralanan oğlu Muhammed Akan ilk müdahalelerinin ardından Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasından yaralanan Hasan Mirzae ise ameliyata alındı.

Polis, olay yerinin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanları da patlamanın olduğu hurdacıda incelemede bulundu.

Olayın ardından hurda işyeri işletmecisi M.K., çelik kasayı, hurdacıya bırakan eski kum ocağı işletmecisi N.Y. ve oğlu E.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri genel gör.

-Polislerin emniyet şeridi

-Olay yerine gelen polis ekipleri

-Polislerin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Muhtar adayı ile muhtar çocukları arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'da mahalle muhtarının çocukları ile muhtar adayı arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma tabancalı kavgaya dönüştü. Kavgada bacağından vurulan 2 kardeş, yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı'nda meydana geldi. 31 Martta yapılacak muhtarlık seçimleri çalışmaları kapsamında sosyal medya hesabı üzerinde 'Oy verirken adayın ailesine iyi bakın, iyi düşünün' yönünde paylaşımda bulunan mevcut muhtar M.D.'nin çocukları A.D. ve R.D. ile aynı mahalleden muhtar adayı olan M.N. K. arasında tartışma çıktı. Sosyal medya üzerinde başlayan tartışma, bir süre sonra M.N.K.'nın muhtarlık bürosuna gitmesi ile kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, yanındaki tabancayla A.D. ile R.D. kardeşleri bacağından vurdu. Yaralı kardeşler çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, M.N.K.'yi gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Polis, kardeşleri yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Polis ekipleri olay yerine gelmesi

- Bacağından yaralı genç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eşref Kolçak: Allah'a çok şükür sapasağlamım

USTA oyuncu Eşref Kolçak, sevk edildiği Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde Demirören Haber Ajansı'na sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Allah?a çok şükür beni tedirgin edecek herhangi bir rahatsızlığım yok diyen usta oyuncu, Biraz nefes almakta zorluk çektim, hastaneye gittik. Dediler ki akciğeriniz su toplamış. Onun için hemen beni Bursa?ya sevk ettiler. 1 litreden fazla su alındı. Onun tedavisi, başka herhangi bir rahatsızlığım yok. Allah?a çok şükür sapasağlamım. Ayaktayım, konuşabiliyorum. Bütün değerli seyircilerimden özür dilerim lütfen yalan yanlış haberlerle kendinize üzüntü yapmayın. Sağlamım, daha da sağlıklı olarak yine karşınıza geleceğim, beraber çalışmalarımız da olacak inşallah ifadelerini kullandı.

HAKİKAT OLAN ŞEYLERİ YAZIN

Sağlık durumu ile ilgili çıkan haberlere de üzüldüğünü dile getiren Eşref Kolçak, Yanlış haber yazan arkadaşlar neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor anlamıyorum. Yalan yanlış seyirciyi üzecek şeyler yapılması ustalık mı Hakikat olan şeyleri yazın, aksini iddia etmiyorum. Varsa ben derim ki bu rahatsızlığım var niye çekineyim dedi. Resmi olarak tedavisinin dün sona erdiğini ancak kendini zinde hissettiği o gün hastaneden ayrılacağını dile getiren Kolçak, son olarak sevenlerine ise Hepinizi çok seviyorum çünkü ben sizlerin sayesinde ayaktayım. Daha birçok zaman beraber olacağız mesajını verdi.

Görüntü Dökümü

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-Eşref Kolçak'ın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ - Feyzi SARIKAYA / BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hastayı karlı yolda merdivenle taşıdılar



Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hacılar köyünde rahatsızlanan Ömer Erdoğan (15), kar nedeniyle kapanan yolda, köy sakinlerince demir merdiven üstünde taşınarak yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ambulansa ulaştırıldı.

Karlıova ilçesi Hacılar köyünde kardan dolayı yolu kapanan köyde daha önceden kalça kemiğinde oluşan kitle nedeniyle ameliyat olan ve 4 tane platin takılan Ömer Erdoğan, aniden rahatsızlanınca yakınları, sağlık ekiplerinden ambulans talebinden bulundu. İhbar üzerine hemen yola çıkan sağlık ekipleri, ancak kar nedeniyle yolun kapanması nedeniyle köye ulaşamadı. Ambulans, ancak köye 1 kilometre uzaklığa kadar gelebildi. Burada bekleyen sağlık görevlileri, hasta yakınları ile temasa geçerek, hasta Erdoğan'ın getirilmesini talep etti. Bunun üzerine köylüler, demir merdiveni sedye gibi kullanarak hasta Erdoğan'ı, ambulansın bulunduğu 1 kilometre uzaklığa taşıyarak sağlık ekiplerine teslim ettiler.

Erdoğan, ambulansa ulaştırılmasıyla sağlık görevlileri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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-Hastanın merdivenle taşınması

-Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL - SERKAN BİNGÖL / BİNGÖL,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yolunu şaşıran yaban domuzu konyaaltı sahilinde yüzdü



Antalya'da, yolunu şaşıran domuz ormanlık alandan kent merkezine kadar indi. Dere kenarında gezinen ve Konyaaltı Sahilinde denize giren domuz, bir süre sonra geldiği yöne doğru kaçarak gözden kayboldu.

Antalya'da yağış ve fırtına nedeniyle yolunu şaşıran yaban domuzu, kent merkezinde yeni düzenlenen Boğaçayı'nın kenarında bir süre gezindi. Boğaçayı'nın Konyaaltı Sahili'nde denizle buluştuğu noktaya kadar gelen yaban domuzu, sahildekilerden ürkünce denize girdi. Kıyıdan yaklaşık 50 metre açılan domuz, kısa süre sonra geri gelerek kıyıya çıktı.

Gürsu Mahallesi ara sokaklarında gezinen domuz, ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Yaban domuzu dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde görüntüleyen Cengiz İncesu, uzun yıllardır bu bölgede yaşamasına rağmen ilk kez kent merkezinde domuza rastladıklarını söyledi. Heyecanla domuzu görüntülediğini belirten İncesu, domuzun önce keyifle derede gezdiğini ve çevredekilerden ürkünce de denize girdiğini söyledi. Domuzun bir süre sonra kıyıya çıktığını anlatan İncesu, hayvanın daha sonra ormanlık alana kaçarak gözden kaybolduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü

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(Cep telefonu kamerası)

- Domuzdan görüntü

- Deniz kenarındaki domuz

- Detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ /ANTALYA,()

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Park halindeki otomobil yandı



ADIYAMAN'da, park halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Küçükkavaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Celal Baba'ya ait 02 LC 069 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Yanan otomobil

- Otomobilden alev ve dumanlar yükselmesi

- İtfaiye ekipleri müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,()

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Sürücü fren yerine gaza bastı, hafif ticari araç uçurumda asılı kaldı



KIRIKKALE'de, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı hafif ticari araç, yaklaşık 30 metrelik uçurumda asılı kaldı, sürücü yara almadı.

Kaza, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. İş çıkışı evine gitmek için 71 BB 371 plakalı aracına binen Metin Demirel (40), iddiaya göre, geri manevra yapmak isterken gaza basması sonucu araç öne doğru ilerledi. Hafif ticari araç, yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumda asılı kaldı. Kazadan yara almadan kurtulan Demirel, araçtan inerek çekiciye haber verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından hafif ticari araç asılı kaldığı yerden kurtarıldı. Bu arada, uçurumun alt kısmında restoranların olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Aracın asılı kaldığı yerden görüntü

- Araçtan görüntü

- Aracı kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ /KIRIKKALE,()

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