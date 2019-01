DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bestler Dereler'de 11 terörist sığınağı imha edildi

Şırnak'ta, Bestler Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Mehmet Yusuf Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon yaptı. Operasyonda karla kaplı Bestler Dereler bölgesinde, teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak bulundu. Sığınaklarda ise 3 adet şemsiye, sırt çantası, dörtlü ocak, çadır, kazma ve kürek ele geçirildi. Sığınaklar, imha edildi.

Görüntü Dökümü

- Operasyon bölgesi

- Güvenlik güçlerinin operasyonu

- Bulunan sığınaklar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK,()

Silvan Emniyet Müdürü ile birlikte 8 kişi tutuklandı

Diyarbakır Silvan ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazar günü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik Silvan ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, dün gündüz saatlerinde Silvan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi, 'Kültür Varlıklarını Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj Yapmak' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

- Adliye binasında görüntü

- Adliye inaısnın önünde bekleyenler

- Polis araçları

- Tutuklananların minibüsle cezaevine götürülmesi

- Polis eşinin kucağındaki bebekle adliyeden ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ / SİLVAN(Diyarbakır),()

17 yaşındaki genç, 10 kişilik gruba av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre kavga ettiği grubun üzerine av tüfeğiyle ateş açan Mehmet Can Ş. (17), 5 kişiyi yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide toplanan 15 kişilik grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mehmet Can Ş., iddiaya göre evine giderek av tüfeği aldı. Kavganın olduğu yere geri gelen Mehmet Can Ş., av tüfeğiyle 10 kişilik gruba doğru ateş açtı. Mehmet Can Ş'nin ateş açmasıyla Mehmet C. (16), Samet Bayram (18), Kemal Kıyar (19), Ahmet Bayram (19) ve Emircan K. (15) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, 5 kişiyi yaralayan Mehmet Can Ş.'yi olayda kullandığı tüfekle birlikle yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

-Yaralıların hastanedeki görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı



Adıyaman'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde taşkınlık yapan hasta yakınları, kendilerine müdahale eden 4 güvenlik görevlisini yaraladı. Hastanenin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde kavgaya karıştığı belirlenen 5 hasta yakını gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servis girişinde iddiaya göre ziyaret saati dışında hastalarını görmek isteyen kişiler ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede güvenlik görevlileri B.Ö., M.M., Z.D. ve M.F.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavganın ardından yaralılar hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan hasta yakınları F.D., M.D., K.Ç., G.Ç. ve E.Ç. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga anı ise hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde hasta yakınları ile güvenlik görevlilerinin tartışması ve sonrasında yaşanan kavga yer aldı.

Polisin olayla olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(Güvenlik Kamerası)

-Kavga anı

Haber: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem



Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında AFAD verilerine göre dün gece saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre dün saat 23.12'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Gökova Körfezi'nde yerin 65.88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra Muğla merkez ve çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ilk olarak 4.4 büyüklüğünde açıkladığı depremi, ardından 4.1 büyüklüğünde revize etti.

-Muğla merkez Menteşe ilçesinden görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,()

Kamyonun ezdiği bisiklet sürücüsü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da kontrolden çıkan kamyonun çarptığı kaldırımda bisikletiyle giden Musa el Faris(23) hayatını kaybetti. kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; Alanyurt istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İbrahim Terzi (40) yönetimindeki 41 GR 922 plakalı tomruk yüklü Kamyon kontrolden çıkarak, kaldırım üzerindeki elinde bisikletiyle yürüyen Suriye uyruklu Musa el Faris(23)'e çarpıp, üzerinden geçti.Kaza sonucunda bisiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.Kazanın ardından kamyonu yol kenarına park eden sürücüsü yaya olarak kayıplara karıştı.Emniyet ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

-Kaza yeri genel görüntü

-Ölünün görüntüsü

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

İZBAN'da aylar sonra uzlaşma

İzmir'de raylı sistem ile yolcu taşımacılığı yapan İZBAN'da, işveren ile işçi sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, yüzde 26 oranında artış ile sonuçlandırıldı. İşçilerin örgütlü olduğu Demiryol- İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, ücretler ile sosyal haklara yönelik artışların çok kötü olmadığını, ancak imzalanan sözleşmenin, personelin yola çıkış nedenini karşılamadığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığında işletilen İZBAN'da, geçen temmuz ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 7 ay boyunca devam etti. Toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması üzerine, Türk-İş'e bağlı Demiyol-İş Sendikası İzmir Şubesi'ne üye 343 personel, 10 Aralık 2018'de greve başladı. Bir ay boyunca, trenler sefere çıkmadı. İşveren, grevin başladığı ilk hafta, yolcu yoğunluğunun yaşandığı 06.00-11.00 ile 16.00-22.00 saatleri arasında, grev dışında kalan personelden emekli makinistler ile tren seferlerini sürdürdü. Sendikanın, 'grev kırıcılığı' ile suçladığı ve işverene karşı açtığı davada, Karşıyaka 1'inci İş Mahkemesi, seferlerin durdurulmasına karar verdi. Grev devam ederken, 8 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı ve grev 2 ay süresince ertelendi.

AYLAR SONRA UZLAŞMA

Grevin ertelenmesinin ardından, İZBAN personeli yeniden seferlere başladı. Bu sırada, işveren ile sendika arasında da görüşmeler devam etti. İZBAN yönetimi, 27 Aralık'ta işçilere teklif ettiği yüzde 26'lık teklif kabul görmeyince, o dönemde bu teklifini geri çekti. Grevin ertelenmesinin ardından, işveren geri çektiği yüzde 26'lık teklifi bir kez daha masaya koydu. Sendika, yüzde 26'lık teklifi kabul etti.

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, toplu iş sözleşmesinin Yüksek Hakem Kurulu'na (YKH) götürülmemesi için uzlaştıklarını söyledi. Ervüz, "Biz ya Yüksek Hakem Kurulu'na gidecektik ya da imzalayacaktık. İmzaladık. İstediğimiz sonucu elde edebildik mi? Hayır. Yüzde 65-70 oranında istediğimizi elde ettik. Ama en azından bazı şeylerin yolu açıldı. Sosyal yardımlarda en düşük haklar, yüzde 33 oranında zam gördü. Ücretler yüzde 22 ile yüzde 30 arasında zam gördü. Çok kötü değil ama yola çıkış nedenimizi karşılamadı" dedi.

İZBAN ile sendikanın imzaladığı toplu iş sözleşmesi, 2 yılı kapsıyor.

-Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi'nden görüntü

-Sendika Başkanı Hüseyin Ervüz'den görüntü

-Hüseyin Ervüz'ün açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

İzmir'de otelde korkutan yangın



İzmir'in Konak ilçesinde, bir otelin çatı katındaki çamaşırhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi üzerindeki bir otelde saat 00.15 sıralarında yangın çıktı. Otelin teras katında bulunan çamaşırhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler hızla yayıldı. Otelden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Konaklayanın olmadığı, sadece 1 personelin çalıştığı belirtilen oteldeki yangın ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

-Otelin çatısından görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

Arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Bartın'da arızalanıp sürücünün arkadaşı tarafından itilen otomobile arkadan gelen araç çarptı. Kazada aracı iten Tanju Kalaycı (31) yaşamını yitirirken, ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ile arızalanan otomobile çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde, Bartın Polisevi kavşağında meydana geldi. Bir otelde çalışan Mustafa Akkabak (42) ve Tanju Kalaycı, Çeştepe Köyü'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Mustafa Akkabak idaresindeki 74 DF 831 plakalı otomobil arızalandı. Tanju Kalaycı'nın aracı ittiği sırada Recep Bayrak (31) idaresindeki 74 AAD 252 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada Tanju Kalaycı olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mustafa Akkabak yaralandı. Arızalanan otomobile çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Recep Bayrak ve aynı araçta bulunan Yusuf Kaynak (50) ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Tanju Kalaycı'nın cenazesi de savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Kaza yerinden detay

-Ağlayanlardan detay

-Ambulansa bindirilen yaralı

-Otomobilden görüntü

-Vatandaşlardan detay

-Cenazeden detay

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,()

Sobadan zehirlenen anne ve kızı tedaviye alındı

Kayseri'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatun Çağlışek (63) ve kızı Duru Çağlışek (20), hastanede tedaviye alındı.

Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi, Kanal Caddesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Hatun Çağlışek ve kızı Duru Çağlışek, dün akşam saatlerinde evde komşuları tarafından baygın bulundu. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri, anne ve kıza ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızının, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Tedaviye alınan Hatun Çağlışek ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Anne kızın ambulansa binişi

- Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Samed Aydın SUN / KAYSERİ,()

Barajda kaybolan balıkçının cesedi bulundu

Edirne'nin psala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan Esat Akbaş'ı (71) cesedi bulundu. Akbaş'ın cansız bedeni İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyündeki Hamzadere Barajı'na balık avlamak için açılan Nevzat Güneş ile Eset Akbaş'ın içinde bulunduğu balıkçı teknesi, bilinmeyen nedenle battı. Nevzat Güneş, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılırken, Esat Akbaş ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi atlatan Güneş, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Esat Akbaş'ın cenazesi ise bugün (salı) akşam saatlerinde bulundu. Akbaş'ın cansız bedeni İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Cep telefonu kamerası)

-Cesedin çıkarılışı

Haber: Ali Can ZERAY / EDİRNE,()

Dolandırdığını iddia ettiği kızını 3 yerinden bıçakladı

Bursa'da akli dengesi yerinde olmayan Mehmet Adnan Soydemir (61), bankadan kredi çektirerek kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kızı Yasemin Soydemir'i (33), çıkan tartışma sonucu 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan Soydemir ile beraber yaşadığı kızı Ayşe Yasemin Soydemir, bir bankadan çekilen kredi nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre baba Soydemir, kızının kendisine kredi çektirerek borçlandığını öne sürdü. Baba- kız arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adnan Soydemir, evde bulunan bıçakla Yasemin Soydemir'i göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı.

Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Ayşe Yasemin Soydemir'i Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ayşe Yasemin Soydemir'in akciğerlerindeki kanama nedeniyle ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Baba Mehmet Adnan Soydemir ise polis tarafından gözaltına alındı.

-Bıçaklanan Yasemin Soydemir'in hastaneye getirilmesinden görüntü

-Bıçaklayan Adnan Soydemir'in sağlık kontrolü için hastanete getirilmesinden görüntü

-Olayın olduğu ikametten detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM / BURSA,()

Kanala düşen müdür yardımcısı, kayboldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde eski öğrencisiyle gittiği piknik yerinde bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşüp, akıntıya kapılan Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı (45), kayboldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Reşit Can Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı yapan Nihat Kaylı, 15 yaşındaki eski erkek öğrencisiyle piknik yapmak için bağlı Kulak Mahallesi'ndeki yeşillik alana geldi. Burada henüz bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşen Kaylı, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik'e bağlı sualtı ekipleri, kanal içerisinde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmada Kaylı'yı bulamayan ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Arama çalışmalarına bugün sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacağı bildirildi.

(Cep telefonu görüntüsü)

- Polislerden ve itfaiye erlerinden görüntü

- Sualtı polilerinin çalışmasından görüntü

Haber-Kamera: TARSUS(Mersin),()

Bursa'da 17 yaşındaki engelli genç kayboldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zihinsel engelli Arif Karakoç (17), babası ile birlikte bağ evine kayboldu. Ev ve çevresinde yaptığı aramalarda oğlunu bulamayan baba Karakoç'un haber vermesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli Arif Karakoç, babası Nizamettin Karakoç ile birlikte kendilerine ait olan bağ evine gitti. Baba Nizamettin Karakoç, bir süre sonra oğlunu evde bulamayınca dışarı çıkıp aramaya başladı. Bağevi çevresinde de oğlunu bulamayan baba Karakoç, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, engelli genci bulabilmek için çalışma başlattı. Bu arada bölge sakinleri de Karakoç'un bulunması için ekiplerin başlattığı arama çalışmalarına katıldı.

-Köy meydanından görüntüler

-Mahalle muhtarı Recep Kurhan ile röportaj

-Arama çalışmalarından ve ekiplerden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa),()

Kızı ihbar etti, polis ipten aldı



Düzce'de, psikolojik sorunları olan Mevlüt K. iple kendini ağaca asarak intihar etmek istedi. Kızının ihbarıyla harekete geçen polis, Mevlüt K.'yı ipten alarak hayatını kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Düzce Mergiç Mahallesi yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Mevlüt K. kızına mesaj atarak, intihar edeceğini yazdı. Bunun üzerine Mevlüt K.'nın kızı durumu polis ihbar hattına bildirdi. Babasının Mergiç yolunda boş bir alanda kendisini asacağı ihbarını veren genç kızın tarifi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Bölgede yapılan aramada Mevlüt K.'nın bir ağaca kendisini asarak intihar ettiği görüldü. Polis, ipi keserek Mevlüt K.'yı ağaçtan indirdi. Mevlüt K. yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt K. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ve sağlık ekiplerinin arama yaparken görüntüsü

Polis ve sağlık ekiplerinin intihar eden şahsı ipten alırken görüntüsü

Polis ekiplerinin yardım isterken görüntüsü

Ambulansa alınması ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

Kamer Genç, vefatının 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Kamer Genç, vefatının 3'üncü yıl dönümünde Tunceli'deki mezarı başında anıldı. Anma törende konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Kamer Genç bizim ustamızdır.Her zaman demokratik bir Türkiye'den yanaydı. Ömrü demokrasi mücadelesi ile geçti" dedi.

CHP eski Milletvekili Kamer Genç, vefatının 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Nazimiye ilçesi Ramazan köyündeki kabri başında törenle anıldı. Törene Nazimiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, CHP Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ile Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, Nazimiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçicek ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Nazimiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Kamer Genç'in halkın büyük sevgisini kazanan bir milletvekili olduğunu belirterek, "Kamer Genç, Tunceli'nin bir dağ köyünden çıkarak aldığı eğitimler sonrası önce Danıştay'da görev aldı, sonrasında 1970'lı yıllarda Paris'te yüksek lisans yaptı. Yaşamı boyunca başarılı hizmetlere imza attı. Milletvekilliği boyunca da her zaman halkın sevgisini kazanmış biri oldu. Kendisini saygı ile anıyorum" dedi.

'ÖMRÜ DEMOKRASİ MÜCADELESİYLE GEÇTİ'

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Kamer Genç'in halkına hizmet etmek için gece gündüz çabaladığını ifade ederek, "Ölümünün 3'üncü yıl dönümünde her zaman olduğu gibi bugün yine merhum milletvekilimiz Kamer Genç'i mezarı başında anıyoruz. O her zaman eşit yurttaşlık bilinci ile hareket eden bir yapıya sahip olduğu için kendi insanına, bölgesine, memleketine hizmet etmek için çabaladı ve bu yönde çok başarılı işlere imza attı. Kamer Genç bizim ustamızdır. Meclis çalışmalarında gece yarılarına kadar çalışırken hep o aklımıza geliyor ve hep anıyoruz. Her zaman demokratik bir Türkiye'den yanaydı. Ömrü demokrasi mücadelesi ile geçti. FETÖ'nün, Türkiye'nin, başına bela olacağını meclis kürsüsünde defalarca haykırdı. Onu asla unutmayacağız" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, törene katılanlara teşekkür etti. Anma töreni, Genç'in mezarına karanfil bıraktıktan sonra dağıtılan lokma ile sona erdi.

ÖZEL, PARTİ TOPLANTISINI KÖYDE YAPTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, daha sonra geçtiği ilçe meydanında kar üzerinde, gündemi değerlendirdi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, belediye başkan adaylarını belirleme konusunda yaptığı açıklamaları eleştirirken, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı diyor ki '31 Mart yerel seçimleri için göstereceğimiz tüm adaylar için MİT'in, jandarma istihbaratın ve polis istihbaratın bütün belgeleri önümüze geliyor, ince eleyip sık dokuyoruz' diyor. Ne demek bir partinin aday adayları ile ilgili MİT çalışacak, jandarma istihbarat çalışacak, emniyet istihbarat çalışacak, önüne raporlar getirecek. Bu durum demokrasilerde olmaz. Demokrasilerde devlet, devletin işlerini yapar, partinin işini partililer yapar. Biz de adaylarımızı birçok kritere göre inceliyoruz. Ama bunu devlet memurlarına yaptırmıyoruz. Böyle bir şey yok."

'GÜNAYDIN SADİ GÜVEN'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, YSK Başkanı Sadi Güven'i de eleştirirerek, şunları söyledi:

"Bugün YSK Başkanı Sadi Güven, ittire kalktıra, zorlaya zorlaya sonunda birazcık YSK Başkanı gibi davranmaya başladı. Bugün açıkladı '50 bin kişinin seçmen kaydını dondurduk' diye. 100 kişi, 100 yaşından büyükmüş diye kayıtları silinmiş. Yani Sadi Güven, CHP'nin bu çabaları olmasa, 185 yaşındaki ninelerin, 168 yaşındaki dedelerin sandığa gideceğini düşünecek kadar iyi niyetli, saf, her şeyi kabul eden bir adam. Ya böyle bir adamın YSK'nın başında ne işi var diye insan düşünür. Bugün diyor ki '100 kişinin seçmen kaydını dondurduk, yaşları 100 yaşından büyükmüş diye.' Günaydın Sadi Güven, iyi ki CHP var. CHP herkesi için var. En çok da Sadi Güven'i görevini yapmaya davet etmek için var. Ama her şeye rağmen 50 bin seçmenin kaydının dondurulması için verdiğimiz mücadelenin önemini gösteriyor. Biz takip etmeye, araştırmaya ve tespit etmeye devam edeceğiz. Hiçbir haksızlığa izin vermeyeceğiz."

- Kamer Genç'in mezarı

- Mezar başında toplanan kalabalık

- Alevi dedesinin Kuran'ı Kerim okuması ve dua etmesi

- Nazimiye Kaymakamı'nın konuşması

- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması

- Kamer Genç'in eşi Sevim Genç'in teşekkür konuşması

- Mezara karanfil bırakılması

- Genel ve detay görüntüler

- Özgür Özel'in basın toplantısı

Haber-Kamera: Ferit DEMİR / NAZİMİYE(Tunceli),()

Balkondan evine girilip, hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evinde yarı baygın halde bulunan 65 yaşındaki Kamile Tunç, merdivenli araç yardımıyla eve giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Soğuk algınlığı nedeniyle aldığı haplar yüzünden kendinden geçtiği belirlenen Tunç, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Lale Sokak'taki 4 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Kamile Tunç'un dün ortalıklarda görünmemesi üzerine komşuları merak edip, dün saat 17.30 sıralarında ziline bastı. Ancak, kapıyı açan olmadı. Tunç'un telefonuna da cevap vermemesi üzerine endişelenen komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla balkon kapısından eve girdiklerinde, yaşlı kadını kanepede yarı baygın halde buldu. Soğuk algınlığı nedeniyle aldığı haplar yüzünden kendinden geçtiği belirlenen Tunç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tunç'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Sosakta yaşayanlardan Yılmaz Özsoy, "Kamile Teyze, uzun yıllardır burada yaşıyor. Aldığı ilacın etkisiyle sersemlemiş, kendinden geçerek uyuya kalmış. Neyse ki komşularının dikkati sayesinde yardım ulaştırılıp, hastaneye kaldırıldı. Allah, komşularından ve kendisini kurtaran itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden razı olsun. Kendisine de geçmiş olsun" dedi.

-İtfaiye ekibinin merdiven aracı ile eve girmesi

-Meraklı kalabalığın görüntüsü

-Kamile Tunç'un fotoğrafı

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),()

Nesli tükenmekte olan kızıl akbabayı çobanlar kurtardı



Denizli'nin Çivril ilçesinde koyun otlatan çobanların bitkin halde bulduğu kızıl akbaba, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi. Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbaba, kısa süre sonra doğal ortamına bırakılacak.

Çivril'in kırsal Akdağ Mahallesi'nde koyun otlatan çobanlar, yerde bitkin haldeki kızıl akbabayı fark etti. Çobanların ihbarıyla harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, kızıl akbabayı teslim aldı. Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbabaya zehirlenme teşhisi konuldu. Yediği yiyecekten zehirlendiği değerlendirilen yırtıcı kuş, tedaviye alındı. 10 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturulan kızıl akbabanın kısa süre sonra doğal yaşamına yeniden bırakılacağı belirtildi.

TEKRAR DOĞAYA BIRAKILACAK

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerinden Hasan Kılıç, kızıl akbabanın Çivril Akdağ'da çobanlar tarafından bitkin halde bulunduğunu belirterek, "Kızıl akbabanın ilk müdahalesinde zehirlendiği teşhisini koyduk ve buna yönelik müdahalelerde bulunduk. İlk önce zehrin kana karışmaması için gerekli enjeksiyonları yaptık. Daha sonra destekleyici tedaviler uyguladık ve sağlığına yeniden kavuşturduk. Nesli tehlike altına olan kızıl akbabayı tekrar doğaya salacağız" diye konuştu.

-----------

- Tedavi edilen akbabadan detaylar

- Veteriner hekim Hasan Kılıç röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

Levyeyle otomobilin camını kıran kişiyi kamera görüntüledi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, elindeki levyeyle park halindeki otomobilin arka camını kırdı. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akkonak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir, önceki gün akşam saatlerinde 20 EP 177 plakalı otomobilini, 1793 Sokak'taki evinin önüne park etti. Özdemir, bu sabah uyandığında, otomobilinin arka camının kırıldığını fark etti. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Özdemir, gece kimliği belirsiz bir kişinin, levyeyle otomobilinin arka camı kırıldığını gördü. Özdemir'in ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Camı kıran kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Özdemir, "Park halinde 6 araç vardı. Yüzünü kapatan şahıs, o kadar aracın içinde benim otomobilimin yanına geliyor. Elindeki levyeyi arka cama vurup kaçıyor. Sabah geldiğimde şoke oldum. Benim malıma zarar veren kişinin bulunmasını istiyorum" dedi.

- Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

- Camı kırılan otomobilden detaylar

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()

Antalya'da tehlikeli balık avı

ANTALYA'da 30 metre yükseklikteki falezler üzerinde balık tutan amatör balıkçı ve çocuk, görenleri korkuttu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki varyant üzerinde 30 metre yükseklikte yer alan falezlerde amatör balıkçı ve 10 yaşlarındaki erkek çocuğun tehlikeli balık avı korkuttu. Falezlerdeki kayalıkların ön kısmındaki adam ve çocuk, bölgede bulunan uyarı levharına aldırmadan saatlerce balık avladı.

Son birkaç gündür Antalya'da etkili olan sağanak sonrasında oluşan kaygan zeminde kayalıkların üzerinde oturup balık avlayan adam ile çocuğu görenler, endişeyle izledi.

- Falezlerin kıyısında balık avlayan amatör balıkçıdan detay görüntüler

- Amatör balıkçı ve çocuktan detay görüntüler

Haber- Kamera: Aslı DURAN / ANTALYA,()

Bakan Akar: Kadına şiddetin önüne geçilmesi eğitimle olacaktır

Milli Savunma Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 'Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi İşbirliği' protokolü imzaladı. Bakan Hulusi Akar, "İdari adli tedbirler söz konusu olmakla beraber kadına şiddetin önüne geçilmesi ve kalıcı bir çözüm bulunması ancak orta ve uzun vadeli, ciddi, geniş ve kapsamlı bir eğitimle mümkün olacaktır" dedi.

'Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol' töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kadına şiddet konusunun ciddi bir problem olduğunu söyledi. Binlerce yıllık tarihte kadınların her zaman sosyal hayatın en etkili yerlerinde olduklarını ve önemli sorumluluklar almak suretiyle hayatın akışında önemli etkileri olduğunu anlatan Akar "Günümüzde milli ve manevi değerlerle bağdaşmamasına rağmen, ne yazık ki kadınların şiddet gördüğü vakalar yaşanmaktadır. Tüm çabalara rağmen bunların hepsini önlemek bugüne kadar mümkün olmamıştır. Ancak hiçbir şekilde yılmak yok, tamamen ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti her aşamada yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

Akar, kadına şiddet konusunda farkındalık ortaya koymak ve zihniyet duygusunu sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) erbaş, erlere ve tüm personele farkındalık eğitimleri verildiğini kaydetti. Bakan Akar, "Bu kapsamda TSK personeli tarafından 2014-2016 yılları arasında toplam 637 bin 818 personelimize farkındalık eğitimi verilmiştir. Bu çalışmamız bundan sonra daha kapsamlı bir şekilde devam edecektir. İdari adli tedbirler söz konusu olmakla beraber kadına şiddetin önüne geçilmesi ve kalıcı bir çözüm bulunması ancak orta ve uzun vadeli, ciddi, geniş ve kapsamlı bir eğitimle mümkün olacaktır" diye konuştu.

BAKAN SELÇUK: 34 BİN TSK PERSONELİNE ULAŞTIK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da 2013 yılından itibaren Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği protokolleri kapsamında eğitim ve seminerler gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Selçuk "Bu seminerlerle 34 bin TSK personeli ve 464 bin er ve erbaşa ulaşmış durumdayız. 2018 yılı Eylül ayında başlatılan bedelli askerlik eğitim programında 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu seminere yer verilmesi de önemliydi. Söz konusu seminerlerle ilk 4 ayda yaklaşık 99 bin er ve erbaşa ulaştık. Tüm celp dönemleri boyunca vereceğimiz seminerlerle bu rakamın 500 bine yaklaşacağını umuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakanlar Akar ve Selçuk, protokolü imzaladı.

-------------------------------

-Bakanların konuşması

-İmzaların atılması

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN / ANKARA,()

Özhaseki, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı ziyaret etti

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Sincan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Özhaseki, projeler hazırlayıp, kendisini anlatma derdinde olduğunu, başkasını karalama taraftarı olmadığını belirterek, "O alışılmış eski siyaset üslubunu çoktan biz bıraktık, onlar bazen uğraşıyorlar; ama umurumuzda bile değil. Çok lüzumsuz iftiralar, gerginlikler peşindeler; ama dönüp, bakıp, cevap vermeye tenezzül etmiyoruz. Biz işimizi yapıyoruz, kendimizi anlatıyoruz" dedi.

'EYVALLAH DEMEYİ BİLMİYORSA İŞİNE GÜCÜNE GİTSİN'

3 aydır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belediye başkanı adaylarını belirlediklerini aktaran Özhaseki, adaylarda aradıkları kriterleri şöyle anlattı:

"Adayımız bu işin ehli olsun, liyakat sahibi olsun, emaneti yukarı taşısın. Çünkü milletin bütçesini vereceğiz, kocaman bir şehri teslim edeceğiz. Emin adam olması lazım. Arkasından bir şeye daha baktık, bunun yüzü gülüyor mu? Eli cebine yakın mı? Gelene yemek ısmarlar mı? Gönlü, kapısı açık mı? İnsanlar bir şey dediği zaman 'eyvallah' demeyi biliyor mu? Bilmiyorsa işine gücüne gitsin, başka işe baksın. Belediye başkanı para, insan, zaman ve mekan yönetimini bilecek. Yöneticiyseniz sorumluluk omzunuzda sonuna kadar hizmet edeceksiniz."

ŞOFÖRLER İLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Sincan Şoförler Odası mensupları ile Rüstem Altınbaş Konferans Salonu'nda bir araya geldi. Burada konuşan Özhaseki, Türkiye'nin beka sorunu ile alay edildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Var işte 50 yıldır lanet adamları besleyenler bu günlerde açığa çıkardılar. Bizim kolumuza giren, ihtilal gecesi partisine giden tek lider vardı o da Devlet Bahçeli'ydi Allah razı olsun. Öbürleri ne yapıyordu peki? 'İhtilal olursa tankın üzerine çıkarım' diye hava atıyorlardı. Batılıların yaptığını anlıyoruz, inancımızdan dolayı, tarihsel misyonumuzdan dolayı düşmanlık ediyorlar. İçeridekilere ne demeli? Onlara uyanlara ne demeli? Hayretler içerisinde Allah ıslah etsin diyoruz."

'YARIN BİR GÜN REZİL OLACAKLAR'

MHP ile yürüttükleri ittifak görüşmelerinde il-ilçe pazarlığı yapmadıklarının belirten Özhaseki, "Öbür türlü şehirleri birbirlerine bağışlayan Genel Başkanlar yarın bir gün rezil olacaklar zaten. Ora senin olsun, ora da senin olsun. Sanki vatandaşın oyu ceplerinde, beyefendiler isteyince vatandaş o tarafa gidecek. Böyle bir saygısızlık olamaz. Ama bizim ilkelerimiz doğru. Belirli ilkelerle anlaştık ve böyle devam ettik" dedi.

Belediye Başkanı'nın ihaleyi kime vereceğini düşünmemesi gerektiğini belirten Özhaseki, "İhaleyi kim kazanırsa o alır, hak eden alır. Sen devlet millet namına takip edersin adamın yaptığı işin parasını verirsin. O kadar. Eğer öbür türlü, 'Falan adam alsın, filan adam alsın, o oradan bir şey yapsın, o ona ortak olsun' dersen, affedersiniz şerefsizliğin en büyüğü de bu işte. O adamların hem dünyası hem ahireti berbat olur" diye konuştu.

-Ziyaretten genel ve detaylar

-Özhaseki'nin açıklamaları

-Özhasekinin açıklamaları

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN / ANKARA,()

Hasarlı kaza sonrası otomobilin çarptığı 3 kişiden baba ve oğlu öldü

Ankara'da önceki gün meydana gelen hasarlı kaza sonrası araçlarından inince arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 3 kişiden Süleyman Duran (39) ve oğlu Mehmet Duran (16), hastanede hayatlarını kaybetti.

Çankaya ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda önceki gün öğle saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Aynı yöne giderken kazayı görünce yavaşlayan Süleyman Duran yönetimindeki 06 YA 7894 plakalı hafif ticari araca ise arkadan gelen T.Z'nin kullandığı 55 AZM 95 plakalı minibüs çarptı. Hasarlı kaza sonrası araçlardan inen Süleyman Duran ve oğlu Mehmet Duran ile minibüsün sürücüsü T.Z. ve ablası M.A. konuşmaya başladı. Bu sırada arkadan gelen Erkan Acar yönetimindeki 06 FC 5278 plakalı otomobil, baba ve oğlu ile M.A'ya çarptı. Bu sırada araçların yanından uzaklaşan T.Z. kurtuldu.

BABA VE OĞLU HASTANEDE ÖLDÜ

Yaralanan 3 kişiye, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Ağır yaralanan Süleyman Duran'a olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Süleyman Duran ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan oğlu Mehmet Duran, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. M.A. ise hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi.

Ölen Süleyman Duran ve oğlu Mehmet Duran, Sinop'un Saraydüzü ilçesi Uluköy Köyü'nde dün kılınan cenaze namazları ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otomobil sürücüsü Erkan Acar gözaltına alındı.

-Kaza yerinden görüntü

-Ölen sürücüye olay yerinde kalp masajı

Haber: Muhammet BAYRAM / ANKARA,()

