DHA YURT BÜLTENİ - 1

Çanakkale'de soğuk hava deposunda patlama: 1 ölü



ÇANAKKALE'de soğuk hava deposunda meydana gelen patlamada, çalışanlardan Metin Özçevik (60) yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Kepez beldesi Çınarlı köyü Dardanos mevkisinde, dün saat 16.30 sıralarında özel firmaya ait soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, depo çalışanlarından Metin Özçevik yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi.

Metin Özçevik'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

İzmir'de havaya sızan kokulandırma maddesi paniğe neden oldu



İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, doğalgaz istasyonunda meydana gelen arıza sonucu kokulandırma gazı havaya sızdı. İlçenin bazı mahallelerinde yoğun gaz kokusunu alanlar endişeye kapılarak sokağa döküldü.

Karşıyaka ilçesinde, dün akşam saatlerinde doğalgaz istasyonundaki kokulandırma ünitesinde arıza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Gaz ekipleri istasyondaki arızayı giderdi ancak, havaya kokulandırma gazı sızdı. Rüzgarın da etkisiyle bazı mahallelerde etkili olan kokuyu doğal gaz kaçağı sananlar, açık alanlara çıktı. Kokudan korunmak isteyen bazı kişiler ise maske takarak önlem almaya çalıştı. Yüzlerce kişinin polisi araması ile bilgilendirilen 110 AKS ekipleri bölgeye gelerek çevrede inceleme yaptı.

Bu arada Örnekköy Mahallesi'nde nefes darlığı yaşayan kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yoğun gaz kokusunu aldığı için dışarıya çıktığını ifade eden 60 yaşındaki Tuncer Zinkaya, "Ben televizyonda film seyrediyordum, gaz kokusu hissettim sonra tüpten mi kaçırıyor dedim, tüpü kontrol ettim ve bahçeye çıktık. Dışarıda daha acayip bir koku var, kokudan duramayınca ben polisi aradım adres verdim durumu anlattım. Polis ekipleri de bana 'yetkililere iletiyoruz' dedi ailecek dışarı çıktık dışarıda da durulmuyor. Gaz kokusundan yatamıyoruz yatsak belki öleceğiz." dedi.

'MAHSUR KALDIK'

Yoğun kokudan dolayı evde duramadıklarını söyleyen Adile Kara ise "Gaz kokusundan evlerimizde duramıyoruz, onun için dışarı çıktık. Yaklaşık bir saattir dışarıdayız çocuklarımızla birlikte. Biz tüpten geliyor zannettik dışarı çıktık, dışarısı daha kötüydü. Ne evde ne de dışarıda duramıyoruz nasıl olacak böyle bilmiyorum mahsur kaldık" diye konuştu.

İZMİR GAZ'DAN 'SIZINTI YOK' AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili İzmir Gaz, resmi sitesinden açıkalamada bulundu. İzmir Gaz yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Doğalgaz şehir şebekesinden kaynaklı olarak cadde ve sokaklarda herhangi bir kaçak veya sızıntı söz konusu değildir. Örnekköy RMS-A istasyonumuzdaki kokulandırma ünitesinde meydana gelen teknik bir arızadan dolayı bir miktar kokulandırma maddesi havaya sızmıştır. Ekiplerimiz anında müdahale ederek gerekli tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımızın can ya da mal güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durum söz konusu değildir."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap

HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, proje tanıtım toplatısında bölgesel sorunlara değinerek, Hatay'ın jeopolitik ve jeostratejik olarak önemine vurgu yaptı.

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve mevcut Başkan Lütfü Savaş, geçmişten bugüne yaptığı hizmetleri ve 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yapmayı vaad ettiği projeleri, Hatay Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) toplantı salonunda gerçekleştirilği etkinlikte anlattı. Son günlerde Türkiye'de Hatay ile ilgili birçok konuşma olduğunu kaydeden Savaş, kentin jeopolitik ve jeostratejik olarak önemine değinerek şöyle konuştu:

"Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki; Ortadoğu kaynıyor; enerji savaşlarıyla, Akdeniz kaynıyor; enerji çıkartma peşinde, bir tarafta doğal gaz bir tarafta petrol. Hatay ve Türkiye jelolojik, jeopolitik ve jeostratejik anlamda çok önemli bir yer. Ben hangi ilin belediye başkanıyım, hangi ilin kanaat önderiyim farkındayım. Bu konuşulanlar, bu gerçekler önümüzdeki süreç içerisinde mutlaka aydınlığa kavuşacaktır ama bu kavganın içinde lütfen beni görmeyin, olur mu? Babamdan ve anamdan öğrendiklerim; vatan sevgisi, devlet sevgisi beni bu polemiklerin dışında tutuyor."

'BİZ GELMEDİK KAVGA İÇİN, BİZİM İŞİMİZ SEVDA İÇİN'

Pozitif anlamda yapacak çok işlerinin ve gidecek çok yollarının olduğunu belirten Savaş, "Biz önce birbirimize sarılmaya devam edeceğiz, sonra bütün varlıklarımıza sarılacağız. Şehrimize sarılacağız, ülkemize sarılacağız ve özellikle bu Ortadoğu'nun kaotik ortamından kurtulana kadar birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Sobadan zehirlenen 100 yaşındaki anne ve oğlu öldü



Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 100 yaşındaki Tumey Yener ile oğlu 64 yaşındaki Abdullah Yener, yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çiksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Yener, yalnız yaşayan annesi Tumey Yener'in ihtiyaçlarını karşılamak için sabah gittiği evde sobayı yaktı. Anne- oğuldan gün içinde bir daha haber alamayan yakınları camı kırarak girdiği evde Abdullah ve Tumey Yener'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne- oğlun, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Anne- oğlun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Edremit'te bitkisel ürün fabrikasının deposunda yangın

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir bitkisel ürün fabrikasına ait depoda yangın çıktı. Deponun bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna ait LPG tankına sıçramadan yangının söndürülmesi büyük bir faciayı önledi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bitkisel ürünler üreten fabrikaya ait depoda bilinmeyen nedenle çıktı. Bitişiğinde akaryakıt istasyonu bulunan depodaki yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ile Akçay, Zeytinli ve Altınoluk itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 3 saat içerisinde güçlükle söndürülebildi. Bitişiğindeki akaryakıt istasyonundaki LPG tankına sıçramadan yangının söndürülmesi büyük bir faciayı önledi. Yangında, fabrikanın deposunda bulunan 5 ton zeytinyağı ile plastik malzemeler kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kar nedeniyle 1 hafta mahsur kalan dayı-yeğen kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 1600 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nde, yolun karla kapalı olması nedeniyle 1 hafta mahsur kalan Mustafa Erkek ile yeğeni Cengiz Erkek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu Çiğşar Mahallesi'ndeki gölet inşaatında bekçilik yapan Cengiz Erkek ile dayısı Mustafa Erkek, bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. Tipi nedeniyle yol açma çalışmalarını güçlükle yürüten belediye ve jandarma ekipleri dün öğle saatlerinde yolu açarak dayı-yeğene ulaştı. Mustafa Erkek, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Konuyla ilgili Andırın Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kar yağışı ile birlikte bekçilerin gitmemeleri konusunda uyarıldıkları ancak dayı-yeğenin mahalleye gittiği belirtilerek, "Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan iki vatandaşımız ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılmışlardır. Herhangi bir çığ düşmesi ya da çatı çökmesi vb. bir olayla karşılaşılmamış olup yanlarında kendilerine yetecek erzakın da bulunduğu gözlemlenmiştir" denildi.

Kardan yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye getirildi



Bingöl'ün Genç ilçesinde rahatsızlanan Emine Özek (87), karla kaplı yolda tam paletli ambulansla ulaşılarak hastaneye götürüldü.

Genç'e bağlı Yayla Demirlibağ köyünde yaşayan Emine Özek çoklu organ yetmezliği nedeniyle rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye tam paletli ambulansla 2 saatte ulaştı. Özek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Genç Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Özek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TIR sürücüsü yük indirirken kalp krizi geçirerek öldü



DÜZCE'de, TIR'dan yük indiren sürücü Ruhi Topçu dorsede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Konuralp Mahallesi D-655 Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ruhi Topçu akaryakıt istasyonuna çektiği TIR'ın dorsesinden yük indirirken bir anda yere yığıldı. Ruhi Topçu'yu dorsede hareketsiz görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ruhi Topçu'nun kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Ruhi Topçu'nun son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ruhi Topçu'nun, TIR'ın dorsesinde yük kaldırırken aniden düştüğü görüldü. Ruhi Topçu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Nehirde erkek cesedi bulundu

Adana'da nehir yatağında kimliği belirsiz 20 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Karaisalı ilçesi Salbaş Mahallesi'ndeki Çakıt Nehri'nden geçenler, nehre baktıklarında kıyıda hareketsiz yatan 20'li yaşlarında bir erkek görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kişinin ölü olduğunu tespit etti. Kimlik tespit çalışmasının süren ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Liseli Zinnur, son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de, yolun karşısına geçerken yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Zinnur Tomay için memleketi Kale ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bekirler Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Zinnur Tomay, Kayabaşı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Defin işlemi öncesinde gözü yaşlı baba Yıldıray Tomay, kızının kefen içindeki cansız bedenine sarılarak, "Canım kızım, bir tanecik kızım" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Bursa Büyükşehir adayları Aktaş ve Bozbey bir araya geldi

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Bozbey, doğru planlanan yatırımlarda Aktaş'ın yanında olduklarını ifade ederek, "31 Mart'tan itibaren de Bursa halkı kime vize verirse, ondan sonra da yine birbirimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Aktaş ise "Sandıktan çıkan karar, hepimizin başının üzerinedir. Demokrasinin gereği budur zaten" diye konuştu.

Seçim çalışmaları kapsamında il protokolüne resmi ziyaretler gerçekleştiren CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Alinur Aktaş'a makamında ziyarette bulundu. Başkan Bozbey, seçim sürecinin demokrasinin kurallarına uygun devam etmesi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

HİZMETLERİ İÇİN AKTAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a ve Bursa'ya bugüne kadar hizmet etmiş tüm belediye başkanlarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Bozbey, "Sayın Alinur Aktaş'ın yapmış olduğu güzel işlerde yanında olduk. Ama tabii ki kentin sorunları noktasında, farklı projelerimizle biz de gündemi ona göre belirleyip, Bursalılarla paylaşacağız. 31 Mart'tan itibaren de Bursa halkı kime vize verirse, ondan sonra da yine birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Seçim çalışmalarınızda da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da seçimlerin kazasız, belasız ve sorunsuz gerçekleşmesi temennisinde bulunup, "Demokrasinin gereği olarak insanlar sandığa gidecek ve hür iradeleriyle bugüne kadar yapılanlar, yapılmak istenenler ve bundan sonraki süreç, dünya konjonktürü içindeki Türkiye'nin yerini göz önüne alarak kararlarını verecekler. Nihayetinde sandıktan çıkan karar, hepimizin başının üzerinedir. Demokrasinin gereği budur zaten" ifadelerini kullandı.

Yalova'da devremülk mağdurlarından suç duyurusu

Yalova'da devre mülk satın aldıkları şirket tarafından dolandırıldığını iddia eden yaklaşık 30 kişilik grup, 8 şirket ve 11 kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yalova'nın Armutlu ilçesi ile Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde inşa edileceği öne sürülen devremülk projesinden 2015 yılında devre mülk satın aldıklarını, ancak aradan geçen zamana rağmen henüz inşaata başlanılmadığı için mağdur olduklarını belirten yaklaşık 30 kişilik grup, Yalova Adliyesi'ne giderek şahıs ve firmalardan şikâyetçi oldu.

Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde grup adına basın açıklaması yapan avukat Oktay Doğan, müvekkillerinin 2015 yılında 'devremülk satıyoruz' diyerek bir programa çağırıldığını ve onların iradesini sakatlayıcı şekilde bir sunum yapılarak satış yapıldığını savundu. Kişilerin paralarının tahsil edilmesinin ardından verilen sürede hiçbir şey yapılmadığını iddia eden avukat Doğan, Daha sonra 'Burası olmadı ama size başka yerden satalım. Verdiğinizi peşinat sayalım' diyererek aynı kişilere yeni satışlar yapmışlar. Onlar da tabiiki gerçek dışı satışlar. Sonuçta bugüne kadar binlerce insanı mağdur etmişler, dolandırmışlar. Bir de ilk başta satış yapmışlar yüzlerce insana. O insanlar hukuken alacaklarına ulaşmasınlar diye başka bir firma adına faaliyetlerine devam etmişler. Tahsilâtlarına devam etmişler. Pek çok insan, pek çok firma işin içine karışmış ve sonuçta binlerce insanı mağdur etmişler. Milyonlarca lirayı haksız yere kazanmışlar, elde etmişler. Suçtan gelir elde etmişler" dedi.

'BİNLERCE MAĞDUR VAR'

Müvekkilleri adına Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli şikayetleri yaptıklarını bildiren Avukat Doğan, Yalova Emniyeti'ne de gelerek de konu hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Doğan, şikâyetçi olunan firmaların çalışmalarına devam ettiğini belirterek, ?Pek çok insanı hala kandırarak satış yapmaya para tahsil etmeye devam ediyorlar. Şu anda şebekenin eylemlerine devam etmesi engellenmiş olacak, hem de bundan sonra bu tür suç teşkil eden eylemleri yöntem olarak kullananların da önü kesilmiş olacak. Bir caydırıcılık söz konusu olacak. Müvekkillerimin çoğunun kaybettikleri paradan ziyade şüphelilerin hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyor. Sadece bana 100'e yakın termal mağduru geldi. Tabi bir çok avukata giden veya gitmeyen mağdurlar da söz konusu. Bir müvekkilimiz 300 mağduru olduğunu söylüyor. Binlerce olduğunu biliyoruz. Söz konusu olan onlarca milyon lira. Korkunç bir dolandırıcılık şebekesi var" şeklinde konuştu.

Doğan, şebekenin insanları nasıl ikna ettiklerini de anlatarak, Tatil kazandınız, birkaç saat içinde bitecek sonra sizi geri getireceğiz', diyerek vatandaşlar bir devremülk otelde toplanıyor. Burada insanlar baskı altına alınıyor. Sonra nasıl aldıklarından haberi olmadan insanlar oradan devremülk alıp çıkıyorlar. Sonra birçoğunun aklı başına geliyor. Cayma hakkını kullanıyor. Birçoğu öyle bir hakkı olduğunu bilmiyor. 2 yıl içinde kendisine devremülkün teslim edileceği belirtiliyor. 2 yıl boyunca ödemelerini yapmaya devam ediyor. 2 yıl sonunda 'Biz sana başka yer verelim. Bu ödediğinizi peşinat sayalım' diyerek yeni bir yer satıyorlar. Bu aşamada geri dönenler oluyor ama onlar her zaman ana kütleyi koruyorlar. Yeniden para tahsilâtı yapıyorlar. Yeni satışlar yapmış oluyorlar. Tabi aradan yine 1-2 sene geçiyor. Yine hiçbir şey olmuyor. Bazıları uyduruk araziler gösteriyor. Bir şey yapıyormuş görüntüsü sergiliyorlar ama 2015'ten bugüne 4 sene geçiyor. Çete 4 sene içinde hiçbir şekilde bir imalat ortaya koymuyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda gerekli yaptırımları uygulaması gerekiyor. Bu mağduriyetlerin önü kesilmesi gerekiyor. Aksi halde Çiftlikbank türü mağduriyetleri her zaman yaşayacağız" dedi.

Esenköy'de yapılacağı iddia edilen projeden 2015'te devremülk satın alarak 15 bin lira ödeyen Güler Arslan da, hukuki yoldan hakkını aradıklarını belirterek, ?Bu firmaya 3 defa gittim. Tehdit ediliyoruz. İhtar çektim ihtarıma yanıt gelmedi. Bunlar dolandırıcı diye ben gönül rahatlığıyla bağırıyorum. Evet, bunlar dolandırıcı" diye konuştu.

Başsavcı, hükümlülerle birlikte okulda boya yaptı



BURSA'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işlerini yapmaya başladı. Selçukgazi İlk ve Ortaokulu'nun 45 takım sıra, 1 ana sınıfı takımı, 3 öğretmen kürsüsü ve 3 sınıf dolabı Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları Müdürlüğü'nce sağlanırken, boya ve badanası da Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde kamu yararına çalışan hükümlüler tarafından yapıldı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik tedbiri altında olan hükümlülerinin, yarı yıl tatilinde boya, badana ve tadilat eksiklikleri bulunan ilk ve orta öğretim okullarında görevlendirilmesi kararı alındı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 81 ilde 909 eğitim öğretim kurumunda yaklaşık 5 bin hükümlü boya ve badana işlerini yapmak üzere görevlendirildi.

OKULLARIN YARI YIL BAKIMI HÜKÜMLÜLER TARAFINDAN YAPILDI

Bursa adli yargı sınırları içerisinde bulunan 40 okulda yaklaşık 380 hükümlü temizlik, boya ve badana işleri yapmak üzere görevlendirildiğini söyleyen Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Osmangazi ilçesi kırsal Selçukgazi Mahallesi Selçukgazi İlk ve Ortaokulu'nun boya ve tadilat çalışmaları ile birlikte tüm okullarda yapılacak olan çalışmalar başlatıldığını belirtti. Kuş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, hükümlülerin bu tür sosyal faaliyetlerle topluma yararlı işlerde çalıştığını belirterek, "Hem yükümlülerimizin kamuya yararlı işlerde çalışması hem de okullarımızın eksikliklerinin giderilmesi için böyle bir uygulama gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

BAŞSAVCI VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NDEN ZİYARET

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Salih Şengöz, Cumhuriyet Savcısı Musa Ayaz, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gökhan Çokgezer, Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selahattin Tutkun, İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ahmet Duzman, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Torun okulu ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Başsavcı Kuş ile İl Milli Eğitim Müdürü Dülger, okulun boyama işlemine katıldı. Kamu hizmeti cezasıyla denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerce, 4 Şubat'a kadar olan yarı yıl tatilinde okullarda boya, badana, tadilat ve temizlik gibi işlerin yapılacağı bildirildi.

Özhaseki: Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalacağız



AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bir grup yerli ve milli düşünüyor. Öbür tarafta başka bir grup üstü kapalı vaziyette FETÖ'nün, PKK'nın sözcülüğüne soyunuyor, gizli kapaklı toplantılar yapıyor. Olabilecek tehlikeler karşısında Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalarak gayret edeceğiz" dedi.

AK Parti'li Özhaseki, Etimesgut'taki Erzurum Özyurt Dolunay Derneği'ni ziyaret etti. Özhaseki, Erzurumlular tarafından coşkuyla karşılandı. Programda bulunan Etimesgut Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı MHP'li Enver Demirel, 31 Mart seçimlerinde Etimesgut'un birlik beraberlik içinde üzerine düşeni yapacağına inandığını belirterek, "Nüfus taşımalarının hepimize zararı var. Sadece seçmen taşınmasıyla kalmıyor, genel bütçeden ilçe olarak pay alıyoruz kişi başına 20 lira civarında. 30 bin insanın taşındığını düşünün, yıllık 7 milyon 200 bin lira, 5 yılda 50 milyonun üzerinde para demektir. Bu Etimesgut'un ciddi kaybıdır. Bu ilçede yaşayıp hizmet bekleyenlerin bir başka yerdeki seçim için burayı terk etmesi bize ciddi sıkıntı oluşturuyor" diye konuştu.

'DEVLET BEY'E SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Türkiye'de Ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanmaya değinen AK Parti'li Özhaseki, "Milleti tankla tüfekle sindiremediler, ekonomiyle, gelirini daraltarak, devleti zorda bırakarak, yatırımlarını engelleyerek dize getirmeye çalıştılar. Bütün oyunları görüp bu milleti sevenlerin elbette bir araya gelmesi lazım. O oyunlar karşısında particilik, belediyecilik geçin bunları. Hepimizin kol kola girerek bu kötülükler karşısında savaşması lazım" dedi. Özhaseki, şöyle devam etti:

"Burada partilerin ve değişik grupların ikiye ayrıldığını gördük, bir grup yerli ve milli düşünüyor. 'Belediye ne ki önemli olan bekadır' diyor. Başta Devlet Bahçeli Bey bunu söylüyor. Öbür tarafta başka bir grup üstü kapalı vaziyette FETÖ'nün, PKK'nın sözcülüğüne soyunuyor, gizli kapaklı toplantılar yapıyor. İstanbul'da ilçe pazarlıkları yapılıyor. Bir yandan PKK ile bir taraftan milli değerlere sahip insanların oyuna talip olarak ikiyüzlü davranışları hep birlikte seyrediyoruz. Böyle bir ortamda elbette biz Cumhur İttifakı'nı kuracaktık. Elbette kol kola girecektik, bu konuda Devlet Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Olabilecek tehlikeler karşısında Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalarak gayret edeceğiz, yerli- milli düşüncemizi taşıyacağız. Burada bizim adayımız, Cumhur İttifakı'nın adayı değerli belediye başkanımız. Sonuna kadar beraber olacağız, kol kola gireceğiz 5 yıl boyunca hizmetlerde asla ayrım olmayacak."

'İDEOLOJİK TAKINTILI HEVESTEN ÇOK ÇEKTİ İNSANLAR'

Büyükşehir belediyelerini 'ağabey' olarak gördüğünü söyleyen Özhaseki, "'Ağalık vermekle', 'yiğitlik vurmakla' derler. Büyükşehirlere düşen, eğer 'ağayım', 'büyüğüm' diyorsan vermektir, yardımlaşmaktır, buradaki insanlara hizmette asla siyaset gütmemektir. Karşılıklı ilçe-büyükşehir çekişmelerinden Ankara çok çekti. İdeolojik takıntılı hevesten çok çekti insanlar. İnşallah bunlar geride kalır" dedi.

'HER ALANDA BİRİNCİ DEĞİLİZ'

Özhaseki, belediyeciliğin bilgi, birikim ve liyakat istediğini söyledi. Özhaseki, "Dünyanın geldiği en son noktadaki seviyeyle ilgili projeler hazırladık. 'Altgeçit', 'üstgeçit', 'yol' bana vaat olarak gelmiyor, zaten yapacağım. Ankara'nın müthiş bir avantajı var, adı başkent; fakat her alanda birinci değiliz. Dünyada ülkelerle birlikte şehirler de yarışıyor. Kendi içimizde de şehirler yarışıyor. Burada yerel yöneticilere düşen o şehirdeki bütün sektörleri en önde tutabilmek. Böyle olursa, her iş gelişirse bundan hepimiz istifade ederiz" diye konuştu.

ERYAMAN STADINDA İNCELEMEDE BULUNDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Etimesgut'ta yapımı tamamlanan Eryaman Stayumu'nu ziyaret etti. Stadın loca, tribün ve saha bölümlerini gezen Kasapoğlu ile Özhaseki, yetkilerden bilgi aldı. Ankaragücü'nün yeni stad inşaatının tamamlanmasında bazı ihtilaflar yaşandığını ve takımın aylardır iç saha maçlarını şehir dışında oynamak zorunda kaldığını belirten Mehmet Özhaseki, "Stat yapılmış, ortaya güzel bir eser çıkmış, bunun için onca fedakarlık edilmiş. Başta Belediyemiz olma üzere müteahhit firmanın eline sağlık, ancak gelinen noktada bir takım ihtilaflar var. Bu ihtilaflar çözülemediği için de anahtar Bakanlığımıza teslim edilemiyordu. O zaman da Bakanlığımız stada maç veremiyor, gerekli eksikleri görüp, oynanabilir raporu veremiyor. Gerek bakanlığım döneminde, gerekse devam eden süreçte ve adaylığım döneminde bu konuyu bildiğim için Cumhurbaşkanımıza arz ettim. O da benim hakem olmamı istedi ve geldiğimiz noktada en son müteahhit firma anahtarı Bakanlığımıza teslim etti. 3-5 gün içinde bütün eksiklikler bitecek. Bundan sonra Ankaragücü burada maçını yapacak, biz de sonuna kadar destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıkımı devam eden 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılacak spor kompleksi hakkında bilgi veren Özhaseki, "19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılacak kompleks var. Muhteşem bir kompleks orası, sadece 55 bin kişilik UEFA standartlarında bir stadyum değil, 26 ayrı branşta spor yapılabilecek, binlerce Ankaralı gencin istifade edebileceği bir kompleks." dedi. Özhaseki, çimin durumuna göre Ankara'daki tüm takımların bu yeni stadı kullanabileceğini kaydetti.

Özhaseki, yarın vefatının ikinci yılına girilecek Gençlerbirliği'nin efsane Başkanı İlhan Cavcav hakkında ise "Yıllarca kulüp başkanlığı yaptığım için İlhan Ağabeyle her platformda bir araya geldim. En son rahmetli olmasından kısa bir süre önce yine bir araya geldik. Onunla sohbetlerimiz hep futbol üzerine, memleket üzerine, ticari gelişmeler üzerine dönerdi. Onun Türk futboluna yapmış olduğu katkı hakikaten dillere destandır. Herkesin yurt dışından çok büyük paralarla futbolcu transfer ettiği dönemde, İlhan Ağabey bir kapı açtı. Hepimize önderlik etti, gitti Güney Afrika'dan veya değişik ülkelerden genç futbolcular getirdi, parlattı, sattı, bütçeyi doldurdu. Aynı taktiği ben de epeyce uyguladım, bayağı da işe yaradı. Onun Türk futboluna katkısını kimse inkar edemez. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun diye dua ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Mehmet Kasaoğlu, Türk sporunun son 17 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devrim niteliğinde geçtiğini belirterek, "Bu dönemin bir parçası olarak şu an Ankara Eryaman Stadı'ndayız. Dört dörtlük bir stadı hep birlikte gezdik. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü de Ankaragücü-Alanyaspor maçına ev sahipliği yapacak. Diğer tesislerimizle kıyasladığımızda, Türkiye dünyanın en modern, en yeni statlarına sahip. İnşallah spor hamlemizle birlikte yeni dönemde çok farlı yerlerde sporumuzu başarıya ulaştıracağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu ise stadın tamamlanmasında yaşanan pürüzlerin giderilmesinde Özhaseki'nin kilit rol oynadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonraki süreçte kendisinin Ankara'ya yönelik projelerinde biz de Bakanlık olarak destekleyeceğiz. Seçim sürecinden sonra da çok önemli projelerimiz var, kendisinin de özellikle bu son süreçteki desteklerine teşekkür ediyorum. Bugün de o sevinci kendisiyle paylaşma imkanı bulduk. Ankaramıza, Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Centilmenlik dolu, rekabetin dostça, kardeşçe yaşandığı maçlara sahne olması dileğiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Ankara'da kumar operasyonu: 21 gözaltı



Ankara polisi, Çankaya'da bir evi sanal kumarhaneye çeviren şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynatan ve yer temini yapan 4 kişi ile kumar oynayan 17 kişi olmak üzere toplam 21 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde, Çankaya ilçesindeki Hilal Mahallesi'ndeki bir evde 'bilişim yöntemiyle' kumar oynandığını belirledi. Bunun üzerine ekipler bir süre kumar oynanan evi takibi aldı. Elde edilen deliller doğrultusunda gece geç saatlerde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynatan ve yer temini yapan M.Ç., U.A., F.M. ve N.B.'nin yanısıra kumar oynayan 17 kişi olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, sanal kumarhaneye çevrilen evde yaptıkları aramada çok sayıda masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve çok sayıda flash bellek ele geçirdi.

SANAL KUMAR OYNATTILAR

Ekipler tarafından derinleştirilen çalışmalar neticesinde, yer temini ve kumar oynatma suçlarından gözaltına alınan M.Ç., U.A., F.M. ve N.B.'nin söz konusu adreslerde bilgisayar üzerinden sanal ortamda kumar oynattığını belirledi. Ayrıca, kumarın para karşılığında verilen flash belleklerle oynatıldığı saptandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

