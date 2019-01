DHA YURT BÜLTENİ - 1

Kocaoğlu: Ne İzmirliyi ne partimi bırakmak gibi bir düşüncem var

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 uzlaşma ile gerçekleştireceği Gaziemir Aktepe ve Emrez kentsel dönüşüm projesi için tanıtım toplantısı düzenledi. Ankara'dan döner dönmez yapılan toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Aday adaylık başvurusu yaptım. Kim aday olursa olsun, bana bu ulvi görevi veren partime ve İzmirliye karşı çalışmak istiyorum. Ne İzmirliyi ne partimi bırakmak gibi bir düşüncem olmadığını, namusum ve şerefimle çalışacağımı buradan taahhüt ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ankara'da iki gün süren temaslarının ardından, dün akşam saatlerinde kente döndü. Adnan Menderes Havalimanı'ndan doğrudan Fuar İzmir'de düzenlenen Aktepe-Emrez kentsel dönüşüm projesinin tanıtım toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu yüzlerce kişi karşıladı. Toplantıya, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile çok sayıda partili ve hak sahipleri katıldı. katılanlar "İzmir Aziz'dir, Aziz kalacak" diyerek slogan attı. Yüzde 100 uzlaşma ile gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Aziz Kocaoğlu, Ankara temaslarına dair, şunları söyledi:

'10 yıl belediye başkanlığı yeterli dedim. 10 yılın sonunda yapmak istemedim. Başka bir arkadaşımız gelsin bayrağı alsın, belediye başkanlığı meslek değildir' dedim. Sonra şartlar başka türlü gelişti. Rakip güçlü geldi, bizim kaçmamız olmadı. 2014'te mecburen Binali Bey ile yarıştık. Sonra bu sefer 15 sene oldu, 150 yıllık İzmir belediye tarihinde 15 sene başkanlık yapan yok. Bu bize nasip oldu, 'biz bırakalım, bir genç arkadaşımız bu bayrağı alsın ileriye götürsün' dedik ama gelişmeler, yaşadığım olaylar, dün sabah tekrar aday adayı olma kararı vermeme neden oldu. Bu konuyu kesmek istiyorum. Çünkü bu salonun işi değildir. Ben aday adayı olarak müracaat ettim. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum. Kim aday olursa olsun, bana bu ulvi görevi veren partime ve İzmirliye karşı çalışmak istiyorum. Ne İzmirliyi ne partimi bırakmak gibi bir düşüncem olmadığını, namusum ve şerefimle çalışacağımı buradan taahhüt ediyorum. 15 yıldır hemşehrilerim için çalışıyorum. Kumpaslara karşı birlikte direndik. Eğer aday gösterilirsem geceli gündüzlü hemşehrilerim için çalışacağım. Aktepe-Emrez'i birlikte yapacağız. İzmir'i beraber kalkındıracağız benim canım hemşehrilerim."

Şiddetli fırtına, balıkçı teknesini batırdı

MERSİN'in Silifke ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava ve fırtına nedeniyle koyda demirli bir balıkçı teknesi battı.

Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'ndeki koyda meydana gelen olayda, fırtına nedeniyle çapadan kurtulan Uğur Mecit Geçen'e ait UMG Albatros adlı 9 metrelik balıkçı teknesi, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait mendireğe çarptıktan sonra battı. Teknenin battığını görenler, telefonla ulaştıkları Geçen'e durumu bildirdi. Geçen, battığı sırada içinde kimsenin bulunmadığı tekneyi iş makinesi yardımı ile barınağa çektirdi.

Bölgede fırtınanın 2 gündür etkili olduğunu belirten olayın görgü tanığı Osman Uysal, "Fırtına nedeniyle teknenin çapası kopmuş. Bir anda olduğu yerden kopan tekne, önce kayalara vurdu, sonra su aldı ve battı. Burası sit alanı olduğu için iskele yapamıyoruz, devlet de yapmıyor" dedi.

Amik Ovası sular altında

HATAY HAVALİMANI YOLU KAPATILDI

Kent merkezini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle birçok noktada yollar sularla dolarken, Amik Ovası'nı kaplayan sular da Hatay Havalimanı çevresine taştı. Ekipler, havalimanı yolunu sivil araç trafiğine kapattı. Devlet Su İşleri'ne ait kepçelerle yol kenarına set kuruldu, Belediye ekipleri alanda çalışma yaptı. Havalimanı yolunda güvenlik sağlanana kadar ulaşımın otobüslerle sağlanacağı belirtildi.

Kırıkhan'da aşırı yağışlar nedeniyle köprü çöktü, kamyon devrildi

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde etkisini gösteren yoğun yağış ve yumuşayan toprak nedeniyle Toklucu Mahallesi'nde çöp aktarma istasyonu üzerindeki köprü çöp kamyonunun ağırlığına dayanamayarak çöktü, kamyon ise köprü üzerinde devrildi.

Önceki gün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda Kırıkhan Çöp Aktarma İstasyonu'na çöp almaya gelen Altınözü Çöp Ayrıştırma Merkezi'ne ait çöp aktarma kamyonu, istasyondan ayrılırken köprünün ağırlığa dayanamayarak yan yatarak devrildi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken devrilen kamyon Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçle çekilerek kaldırıldı.

Besni'de yağış nedeniyle yol çöktü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle, Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi.

Besni'de etkili olan yağmur ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi. Yolda önlem alan trafik ekipleri, levhalarla sürücülere hızlarını düşürmeleri ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Sürücüler bölgeden geçerken tedirgin olduklarını belirterek, yolun bir an önce onarılması gerektiğini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sıkıntılı süreci birlikte aşacağız

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 12'ncisi Erzurum'da düzenlenen 'Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'nda konuştu. Özel sektör ve finans sektörünün durumunun aynı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "İkimiz birbirimizin bütünüyüz, sıkıntılı süreci birlikte atlatacağız" dedi.

TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yapıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, 12 bankanın genel müdür ve genel müdür yardımcıları 11 ilden oda, borsa başkanlarının katıldığı toplantıya bölgedeki işadamları büyük ilgi gösterdi.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Bankalar Birliği ve TOBB olarak Anadolu'daki diyalog toplantılarının 12'ncisini Erzurum'da yapıyoruz. 11 ilden oda ve borsa başkanlarımız ve 11 ilin iş dünyası buradalar. 10 büyük bankamızın genel müdürleri, genel müdür yardımcıları bizlerle beraber" dedi.

Tarihte ilk defa bankalarla özel sektörün sıkıntılı ortamda sahaya indiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Aslında hepimiz aynı gemideyiz, ortak çözümler geliştireceğiz. Özel sektörün durumu neyse, bankacılık sektörünün durumu da o. İkimiz, birbirimizin ayrılmaz bütünüyüz. Sıkıntılı süreci birlikte atlatacağız. Finansmana erişim noktasında, firmaların önünü açmamız lazım. Bankalar sağolsun bunun için bizlerle beraberler. Son 25 yılda buna benzer dönemleri atlattık, bunu da atlatacağız. Bu sıkıntılı dönemin sonucunda daha güçlü çıkacağız.Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak diyoruz. Daha hızlı gidecek, bu tümseği aşacağız. El ele verdik, işbirliği yaptık."

Erzurum'daki toplantıda sorunları ve dertleri konuşacaklarını belirten Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Finans serktörü ve reel söktür birbirinden ayrılamaz. Aynı gemide olduğumuz ifade ettik, sorunlarımızı, dertlerimizi konuşacağız, Bizim tarafımızdan bakığınız zaman kredi kanallarını sürekli açık tututuyoruz. Ama hasseten bu bölgede krediye erişimde ve sürdürülebilirliğinde bizim yaptığımız, eksik noksan varsa sizlerin eksik noktası ne varsa onları açık yüreklilikle tartışacağız. Bugüne kadar yaptığımız toplantılar faydalı yararlı oldu. Burada da birebir görüşmeler olacaktır. Toplantının hayırlı ve bol kazançlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından 'Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' basına kapalı olarak devam etti.

OKUL VE YURT BİNASI AÇTILAR

Bu arada AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum'un Pasinler ilçesinde ortaokul ve yurt binası açılış törenlerine katıldı. TOBB tarafından yaptırılan ve Efkan Ala'nın ismi verilen İmam Hatip Ortaokul'nun kurdelesini Vali Okay Memiş, Milletvekilleri Efkan Ala, Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu birlikte kesti. Açılış sonrası sınıfları gezen Vali Okay Memiş, Efkan Ala ve Hisarcıklıoğlu, öğrencilere kitap hediye etti.

YILLARDIR KARDA DOLAŞMADIM

Ortaokul açılışından sonra davetliler hemen yanındaki Aşkale Çimento Ekrem Ceyhun yurt binasının açılışını yaptı. Karla kaplı yurt bahçesinde yürüyen AK Parti Milletvekili Efkan Ala, "Yıllardır Erzurum'daki kadar güzel bir karda dolaşmadım. Kendimi öyle iyi hissediyorum ki işte bu kardeşim, harika" dedi. Ala, daha sonra beraberindekilerle yurt binasının açılışını yaptı.

Ukrayna'da öldürülen Buket'in babası: Kadın cinayetlerini araştırmak için komisyon kurulsun

UKRAYNA'nın Harkov kentinde, Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız, kadın cinayetlerinin araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti.

Buket Yıldız'ın ailesi Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu ve Samandağ Kadın Platformu ile ortak basın açıklaması düzenledi. Abdullah Cömert Alanı'nda gerçekleşen açıklamaya Buket Yıldız'ın ailesinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, oda başkanları çok sayıda vatandaş destek verdi. Yıldız ailesi adına açıklamalarda bulunan Buket Yıldız'ın kuzeni ve Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon, "Ukrayna'da tıp eğitimi için bulunan kızımız Buket Yıldız, aynı sınıfı paylaştığı ev arkadaşı olan Zeynep Hüsünbeyi maalesef kadın cinayetine kurban gittiler. Pırıl pırıl, başarılı geleceğe dair hayalleri vardı. Kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı olma hedeflerini bir cani yok etti. Onlar birer doğa, insan severdi. Katilin arkadaşlık teklifini reddettiği için, arkadaşı ile evinde hunharca öldürüldü. Kızımız Buket Yıldız ısrarlı takip mağduruydu. Katilin ifadesi ile sevgili olduğunun haberlerde yer alması olayı şahsileştirmek, basitleştirmektedir. Medya 'namus cinayeti', 'sevdiği için öldürdü' açıklamaları ile algının devamını sağlamakta. Seven öldürebilirmiş gibi algı ortaya çıkarmakta. Genelleyici haberler cinayetlerin kanıksanmasına yol açıyor. Katili mazur gösterecek biçimde haberleşiyor. Kadının birey olduğuna, hak ve özgürlüklerinin olduğuna, cinsiyet eşitliğinin insan hakları temelinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

KAMU SPOTLARI FARKINDALIK YARATIR

Toplumun her kesiminde, birey hakları eğitiminin yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Kimyon, "Bu hususta kamu spotlarının da farkındalık yaratacağına inanıyoruz. Ayrıca, bu acı sadece kadınların değil baba, amca, dayı, ağabey dediğimiz etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan insan olan herkesin acısıdır. Tasarlayarak hunharca öldürülen kızımız Buket ve Zeynep'in katilinin yakalanması bizlerin içine su serpmiştir. Ancak katilin en ağır cezayı alması talebimizi yeniliyoruz. Katiller yargıdan haksız tahrik indirimi aldığında, diğer canileri cesaretlendiriyor. Başka Buket, Zeynep'ler öldürülmesin. Bu son olsun" diye konuştu.

BABA YILDIZ: ACIM BÜYÜK VE YOK OLMAZ

Baba Levent Yıldız ise yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sözün başlayamadığı yerde olduğum için basın açıklamasında bir şey konuşamadım. Ama biricik kızlarımızın hunharca katledilmesinden dolayı acımıza ortak olup alanı dolduran tüm insanlara kızlarım Zeynep ve Buket adına teşekkürü borç bilirim. Ayrıca kendi cinsiyetini karşı cinsiyete karşı üstün görüp Allah'ın vermiş olduğu canı, canice almayı kendinde hak gören bu tür canilerin en ağır şekilde cezalandırılması kadına yönelik, insanlığa yönelik şiddetin en azından azaltılacağına inanıyor. Cumhurbaşkanımız rica ediyorum cinayetlerin ve şiddetin sebeplerini araştıracak bir komisyon görevlendirebilirler mi? Acım büyük ve yok olmaz, çünkü ölüm haktır. Çocukların ebeveynlerinden önce ölmesi de çok çok acıdır. Geride kalan analar babalar yaşamasın. Allah kimseyi inşallah çocuklarının ölümüyle sınamaz."

Çağlayancerit'te çığ düştü

BELEDİYE BAŞKANI: 1 KİŞİNİN ÇIĞ ALTINDA OLDUĞU KANAATİNDEYİZ

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kaldığı belirtilen kişiyi kurtarmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Son durum hakkında bilgi veren Çağlayancerit Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki, "Akdere Mahallemize bağlı Keklicek mevkiinde bir vatandaşımızın kaynak suyunu kontrol etmek üzere araziye çıktığını ve bir daha dönmediği ihbarını aldık. Araştırmalarımız neticesinde bu vatandaşımızın üzerine çığ düştüğü kanaatine vardık. Şu anda tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın desteğiyle olay mahalline ulaşmaya çalışıyoruz. Tek temennimiz vatandaşımızı sağ salim kurtarıp evine, çocuklarının yanına göndermek. Tüm vatandaşlarımızın duasına ve desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Başkan Üzeyir Kızılseki, ayrıca, Soğukpınar Mahallesi'nde bir evin üzerine çığ düştüğünü ve can kaybı yaşanmadığını, sabah da Engizek Mahallesi'nde çiftliğin üzerine çığ düştüğünü, 10-15 hayvanın telef olduğunu söyledi.

Aileleri tarafından ikna edilen 2 terörist teslim oldu

ŞANLIURFA'da PKK/PYD/YPG terör örgütüne katılan 2 kişi ailelerinin ikna etmesiyle güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütüne 3 ile 7 yıl önce katılan adı açıklanmayan 2 kişinin, Irak ve Suriye'de silahlı örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlendi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri teröristlerin ailelerine ulaşılarak ikna çalışması başlattı. Yapılan görüşmeler sonucu ikna olan 2 terörist, Suriye'den Akçakale ilçesine geçiş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 terörist alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristin, PKK'nın dağ kadrosunda ve Suriye'deki PYD/YPG terör örgütünden kaçmak isteyenler olduğu ve yerel halkın da bu örgütleri istemediği yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

Ankara'da toprak kayması nedeniyle iki apartman tahliye edildi



Ankara'da bir apartmanın zemininde yaşanan toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten bitişikteki binanın üzerine çöken duvar nedeniyle iki apartman da tahliye edildi.

Mamak ilçesine bağlı Fahri Korutürk Mahallesi 877. Sokak üzerinde bulunan apartmanda yaşayanlar, dün saat 16.00 sıralarında binadaki çatlakları fark etti. Çatlakların derinliğinden şüphelenen vatandaşlar, polis, itfaiye ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre sonra adrese gelen ekipler, binanın zemininde kayma olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, kaymanın yaşandığı bina ile bitişiğindeki binadaki vatandaşların tahliye edilmesini sağladı. İki binadaki vatandaşların ve otoparktaki araçların olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından, toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu zemini boşalan binanın istinat duvarı yaklaşık 10 metre yükseklikten bitişikteki aparmanın üzerine devrildi. Yan binadaki bir dairenin balkonu ve dış duvarı, üzerine yıkılan istinat duvarı nedeniyle çöktü.

İki binanın da girişini kapatan zabıta ekipleri, vatandaşların göçük alanından uzak durmasını sağladı. Göçük nedeniyle evlerinde hasar oluşan iki apartmanın sakinleri, geceyi akraba ve komşularında geçirdi. Öte yandan zabıtalar ve gece bekçileri, tedbir amaçlı apartmanın önünde nöbet tutuyor.

BİNALAR BOŞALTILDI

Binadaki çatların fark edilmesinin ardından yetkililere haber verdiklerini aktaran Hasan Gündoğar, "Ben çarşıya gitmiştim, baktım arkadaşlar burada bakışıp duruyorlar. Duvarların çatladığını söylediler. Saat 16.00-17.00 aralarıydı. Belediye geldi, muhtarı aradık. Saat 20.00 sıralarında da çöktü. Öncesinde binaları boşatmıştık. İki binada da ortalama 50 daire var. Binalar boşaltıldı, otoparktaki araçlar çekildi, bir saat sonra da duvar çöktü. 2014 yılında yapılmış, üstteki bina, burası da en fazla 10 yıllık bir binadır" diye konuştu.

Olayın fark edilmesinin ardından iki binanın da tahliye edildiğini aktaran mahalle sakinlerinden Himmet Kaya, çöken istinat duvarının bitişiğindeki binanın camlarının kırdığını, dış duvarını ve balkon duvarlarının göçtüğünü söyledi. Olay hakkında inceleme sürüyor.

Mahallede kaldırım çöktü, 2 metrelik çukur oluştu

Sivas'ta yaya kaldırımının aniden çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik çukur oluştu.

Olay, dün akşam saatlerinde Diriliş Mahallesi'nde meydana geldi. Yerleşim yeri sayısının az olduğu sokak üzerinde bulunan kaldırım aniden çöktü. Çökme sonucu yaklaşık 2 metre genişlikte ve 2 metre derinliğinde çukur oluştu. Çukurun içine kısa sürede su dolduğu görüldü. Çukuru gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekibi çukur çevresini şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Çökme sırasında her hangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Çökmenin nedeni araştırılıyor.

Kaldırımda erkek cesedi bulundu

Adana'da 23 yaşındaki Seyid Samed Han, kaldırımda ölü halde bulundu. Gencin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay, bugün saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdaki bir bankın yanında hareketsiz şekilde bir erkeğin yattığını gören vatandaş, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Ceset üzerinde yapılan incelemede Seyid Samed Han adına düzenlenmiş kimlik bulunurken, baş kısmında yara izleri olduğu tespit edildi. Yaraların düşmeden kaynaklı olduğu üzerinde durulurken, Han'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Han'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Dalgıçlar, Porsuk Çayı'na düştüğü iddia edilen kişiyi aradı



ESKİŞEHİR'de, görgü tanığının Porsuk Çayı'na bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatan dalgıçların araması sonuç vermedi. Çalışmalara ara verildi.

Yeni Mahalle Suboyu Sokak'tan geçen Porsuk Çayı'nda, mahalle sakinlerinden Hamza Kaya, bir kişinin suda çırpındığını görüp polise haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli dalgıçlar, suya girerek, arama yaptı. Görgü tanığı Kaya'nın gösterdiği bölgede aramalarını yoğunlaştıran dalgıçlar, sonuç alamayınca sudan çıktı. Yaklaşık bir saat süren aramadan sonra çalışmalara ara verildi.

Dağda kaybolan 2 teknisyen 6 saat sonra kurtarıldı

MANİSA'nın Demirci ilçesinde bir baz istasyonunda meydana gelen arızayı tamir etmek için giden 2 teknisyen dağda kayboldu. 2 teknisyen, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 6 saat sonra kurtarıldı.

Bir GSM firmasında teknisyen olarak çalışan İlyas Ermiş ve Mustafa Çelik, önceki gün gündüz saatlerinde Söğütçük Mahallesi yakınlarındaki bir baz istasyonunda meydana gelen arızayı tamir etmek için yola çıktı. Kar yağışının etkili olması nedeniyle yollar kapanınca, araçlarını bırakan teknisyenler daha sonra yola yaya olarak devam etti. Uzun bir süre sonra baz istasyonuna ulaşan teknisyenler, meydana gelen arızayı tamir ettikten sonra dönmek için yola çıktı. Teknisyenler yoüğun kar yağışında dağda kayboldu. Bir süre doğru yolu bulmaya çalışan teknisyenler, başarılı olamayınca çareyi Demirci İlçe Jandarma Komutanlığını aramakta buldu. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Teknisyenlerin Söğütçük ile Sarıçayır mesire sahası arasında bir bölgede olduklarını değerlendiren jandarma ekipleri, arama çalışmalarını başlattı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaşması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından bölgeye kepçe ve greyder de sevk edildi. İş makinelerinin açtığı yolda ilerleyen jandarma ekpileri, havaya ateş ederek kayıplara ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda, kayıp teknisyenler jandarma ve itfaiye ekiplerine seslerini duyurmayı başardı.

BİR KULÜBEYE SIĞINMIŞLAR

Teknisyenlerin ormanlık alanda buldukları bir kulübeye sığındığı ve yaktıkları ateşle ısınarak soğuktan korunmaya çalıştıkları öğrenildi. Yapılan ilk incelemede teknisyenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, İlyas Ermiş ve Mustafa Çelik kendilerini kurtaran jandarma, itfaiye ve iş makinesi operatörlerine teşekkür etti.

250 bin tl dolandırdıkları kadını, üçüncü kez arayınca yakalandılar

Elazığ yaşlı bir kadın, birer gün arayla iki kez telefonla aranıp, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından 250 bin TL dolandırıldı. Dolandırıcıların üçüncü kez para istediği kadının polisle işbirliği yapmasıyla 4 şüpheli yakalandı. Gözaltında işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde kimliği açıklanmayan yaşlı bir kadını telefonla arayan şüpheliler, kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Şüpheliler yaşlı kadının adının terör operasyonuna karıştığını iddia ederek birer gün arayla toplam 250 bin TL parasını bankadan çektirip elden teslim edilmesini sağladı. Sonradan dolandırıldığını anlayan yaşlı kadının yakınları durumu polise bildirdi.

ÜÇÜNCÜ KEZ DOLANDIRILMAK İSTENDİ

Şüpheliler, daha sonra üçüncü kez para istemek için yaşlı kadını aradı. Polisle irtibatta olan kadın, 'Tamam' diyerek buluşma adresini polise bildirdi. Şüphelilerin parayı almak için buluşma adresine gönderdiği M.S., bölgede önlem alan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.S.'nin ifadesiyle yola çıkan polisler çalışmasını derinleştirip M.Ö., R.E. ve M.H.'yi de evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise olayda kullanılan cep telefonları ile GSM hatları ele geçirildi. Emniyette ifadesi tamamlanan 3 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden M.Ö. ve R.E. tutuklanırken, M.H. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Karlar üzerinde drift yapan sürücülere ceza yağdı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma trafik timleri, karla örtülü yol üzerinde drift yapan sürücülere göz açtırmadı. 19 araç sürücüsüne toplam 95 bin 190 TL ceza kesildi.

Uludağ Milli Parklar bölgesinde kış sezonunun açılmasıyla birlikte trafik güvenliğini tehlikeye sokarak vatandaşın canını hiçe sayan driftçilere jandarma ekipleri tarafından işlem yapıldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1 maddesi kapsamında drift yapan 19 araç sürücüsüne toplamda 95 bin 190 TL cezai işlem yapılırken, araçlar ise trafikten men edildi. Jandarma, bundan sonraki süreçte de özellikle karlar üzerinde drift yapan sürücülere karşı uygulamalarının devam edeceği bilgisini paylaştı.

Otomobilini polislerin üzerine sürdü, üzerinden ağabeyinin ehliyeti çıktı



Adana'da, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili polislerin üzerine sürüp, kaçan ve 5 kilometre süren kovalamacada yakalanan sürücü Şüpheli Alican D.'nin üzerinden ağabeyine ait ehliyet çıktı. Şüpheli Alican D.'nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği öğrenildi.

Merkez Çukurova ilçesinde, dün saat 22.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 01 BOB 77 plakalı otomobilden şüphelenen Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'ne bağlı sivil polisler, 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobilin sürücüsü, polislerin üzerine aracı sürüp, kaçınca kovalamaca başladı. Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinden Seyhan ilçesine geçen şüpheli, Kasım Gülek-Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşağı trafiği kapatan polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis, adının Alican D. olduğunu tespit ettiği şüphelinin ehliyetinin bulunmadığını, üzerinde de ağabeyi Yunus D.'ye ait ehliyeti taşıdığını belirledi. Ehliyetsiz olduğu için polislerden kaçtığını öne süren Alican D. hakkında trafik ekiplerince işlem yapıldı.

Köpek dövüştürüp görüntüsü çeken genç, gözaltına alındı

NİĞDE'de iddiaya göre kendisine ait çoban köpekleriyle, sokak köpeğini dövüştürüp, videosunu çeken ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşan B.D. (19), gözaltına alındı.

Niğde'de çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan köpek dövüştürme videosu, hayvanseverlerin büyük tepkisini topladı. Vatandaşların şikayetleri üzerine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, konuya ilişkin soruşturma başlattı. Videoyu çekip, sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen çoban B.D.'nin, jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin jandarma komutanlığındaki sorgusu devam ediyor.

Fazıl Say, Konya'da hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 13 yıl sonra Konya'da hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı, 2 bin kişinin doldurduğu salonda yeni besteleri 'Truva Sonatı' ve İzmir Süiti'ni de seslendirdi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne alan dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Konya'da hayranlarıyla buluştu. Aylar önce biletleri tükenen konseri 2 bin kişi izledi. 13 Yıl sonra Konya'da yeniden sahne alan Fazıl Say, yeni eserleri 'Truva Sonatı' ve 'İzmir Süiti'nin yanı sıra, ünlü bestecilerin eserlerini de yorumladı. Hayranlarına teşekkür eden piyanist Fazıl Say, “Konserin biletleri aylar öncesinden bitti. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Umarım her yıl birkaç kere konsere gelirimö diyerek Konyalı hayranlarına müjde verdi. Fazıl Say'ın yarın akşam da ATO Congresium'da gerçekleşecek konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

