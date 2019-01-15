DHA YURT BÜLTENİ-1

1)TORBALI'DA FABRİKADA KAZAN PATLADI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI



İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazan patladı, 2 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı. Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bakır tozu üretimi yapılan fabrikada saat 17.15'te, üç üretim kazanından biri, büyük bir gürültüyle patladı. Bu sırada kazanın yanında çalışan işçilerden Selçuk Çelebi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.

Fabrikadaki diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Aziz Yıldız'ın durumunun ağır olduğu, duran kalbine müdahalede edildiği bildirildi.

ÖLENLERİN SAYISI 2'YE ÇIKTI

Ağır yaralanan mühendis Aziz Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın yaşamını yitirmesi ile birlikte ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Tedavileri süren diğer 2 işçinin ise durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olay anında patlayan kazanın bulunduğu bölümde 11 işçinin çalıştığı öğrenildi. Şans eseri yara almadan kurtulan 7 işçi ise uzun süre yaşadıkları olayın şokunu üzerinden atamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Patlamanın yaşandığı fabrikanın dışardan görüntüsü

- Fabrikanın içi görünecek şekilde dışardan çekilen görüntüsü

- İtfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerinden görüntü

- Yetkililerin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)KANALİZASYON KAZISINDA TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kanalizasyon şebekesi için açılan hendekte toprak altında kalan işçi Mahsum Cebe (22) yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Gırnavaz Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında kazılan kanalizasyon borusunun döşeneceği hendekte toprak kayması meydana geldi. Bu sırada hendekte bulunan işçilerden Mahsum Cebe, toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince toprak yığınından kurtarılan Cebe, sağlık görevlileri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cebe, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cebe'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, ceset otopsi için morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Toprak altında kalan işçi

- İşçinin çukurdan çıkarılması

- İşçinin sedyeyle götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet AKKUŞ-Kamera: NUSAYBİN (Mardin),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)ÜZERİNE TOMRUK DÜŞEN ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI



DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi yaralandı. Olay, saat 17.00 sıralarında Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kepir mevkiindeki dağlık alanda kesim işlemi yapan, orman işçisi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Bayram Gök'ün üzerine tomruk düştü. Tomruğun çarpması sonucu bayılan Gök'ü gören diğer orman işçileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, engebeli sarp arazide yaralıya ulaşmaya çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gök, sedyeyle ambulansa kadar taşındı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gök'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı, omzunda ve kaburgasında kırıkların olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi

- Yaralının sedyeyle taşınması

Haber - Kamera: Sezgin ÖZDEMİR /ÇAMELİ, (Denizli), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)MENDERES'TE YAĞMUR SULARININ BİRİKTİĞİ ARAZİDE DERİN ÇATLAK OLUŞTU

İZMİR'de üç gün boyunca devam eden rekor düzeydeki yağışlar sonrasında ilginç doğa olayları da yaşandı. Menderes ilçesinde yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde toprakta derin çatlak meydana geldi. Suyun da bu çatlaktan yeraltına şelale oluşturur şekilde akması güzel bir manzara oluşturdu. Köylüler de arazinin yanında toplanıp ilgiyle yaşananları izledi.İzmir'de geçen hafta üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. Yağışların en etkili olduğu bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle toprak kayması oldu, yeraltındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yeraltına şelale şeklinde akmaya başlaması ilginç görüntü oluşturdu. Köylüler de arazinin bulunduğu alana gelip şaşkınlıkla suların akmasını izledi.

YERALTINDA KÜÇÜK MAĞARALAR VARMIŞ

Köylülerin bir bölümü daha önce böyle bir olaya tanık olmadıklarını anlattı. Köylülerden 66 yaşındaki Ümmü Aydoğdu, "Bu yaşıma kadar böyle bir olayı ne duydum ne de gördüm. Biz de tarlada şelale oluştuğunu duyunca görmek için geldik. Çok şaşırdık" dedi. Köylülerden Hasan Coşkun da, "Bizim tarım arazilerimizin yanlarında yeraltında böyle küçük mağaralar vardı. Bu bölgelere su akışları olurdu. Ancak bu sefer aşırı yağış alınması ve suyun çok birikmesi yeni bir çatlak oluşturdu ve su bu şekilde buradan yeraltına oradaki boşluklara akmaya başladı" dedi.

Yaklaşık 12 yıl önce de aynı bölgede benzer bir durumun yaşandığını anlatan Mahalle Muhtarı Mustafa Coşkun ise "Arazideki toprakla yeraltındaki kaya arasında iki metrelik mesafe var. Toprakta yazın oluşan çatlaklardan yağmur sularının girmesi üzerine toprak kayması oluştu. Sonrasında da bu olay yaşandı. Geçmiş yıllarda da bu kadar büyük oranda olmasa da çatlaklar oluştu. Sonrasında üzerleri kapatıldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bölgeden çekilen görüntü

- Köylülerin görüntüsü.

- Köylülerle röportaj.

- Suyun yeraltına aktığı bölümden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)KAHTA'DA 10 DÖNÜMLÜK ALAN HEYELAN NEDENİYLE KAYDI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 10 dönümlük alandaki toprak, tarım arazilerine kaydı. Olay, Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından bölgede bulunan arazide heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan nedeniyle 10 dönümlük arazideki tonlarca toprak, tarım arazilerine kaydı. Yerleşim birimlerine 50 metre mesafedeki heyalan büyük paniğe neden olurken, ekili araziler ve ağaçlar zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Heyelanın yaşandığı alan

- Kayan toprak görüntüsü

- Toprağın kaymış hali

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)FIRTINANIN SÜRÜKLEDİĞİ KAÇAKLARI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen şişme bottaki 26 kaçak göçmen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kara Ada açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden şişme botla denize açılan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, bu akşam saatlerinde fırtınaya yakalandı. Fırtına nedeniyle botları yaklaşık 15 mil sürüklenen, soğuk nedenile de zor anlar yaşayan kaçaklar, yardım talebinde bulunduktan sonra Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kara Ada açıklarında Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. Cunda Adası'nda sahile çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 26 kaçak göçmene, giysi, yiyecek ve tıbbi yardım yapıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma minibüsünden indirilen göçmenler

- Göçmenler merkeze götürülürken ve araçlara bindirilirken

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)SU BASAN ÇİFTLİK EVİNDE 3 GÜNDÜR MAHSUR KALAN 4 KÖPEĞİ AFAD KURTARDI



İZMİR'in Torbalı ilçesinde meydana gelen su taşkınları nedeniyle bir çiftlik evinde mahsur kalan 4 köpek, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.Torbalı'nın kırsal Yeniköy Mahallesi'nde, geçen 11 Ocak'ta yağan sağnak yağmur nedeniyle, Barış Kurt'a ait 3 katlı çiftlik evinin alt katını su bastı. Kurt'a ait 4 köpek çiftlik evinde mahsur kaldı. Suların çekilmesini bekleyen ve kendi imkanları ile köpeklerini kurtaramayan Kurt, 3 gün sonra İzmir İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine gelen AFAD ekipleri, zodyak botla, çiftlik evine ulaşıp, 2 saat süren bir çalışma sonucu 4 köpeği kurtardı. Köpekler, sahibine teslim edilirken, çiftlik evine dolan suyun tahliyesinin ise sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- AFAD ekibinin zodyak botla açılması

- Köpeklerle geri dönmeleri

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / TORBALI (İzmir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ, YAŞLI ADAMI EZİLMEKTEN KURTARDI

İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçtiği sırada dengesini kaybeden yaşlı adam, yere düştü. Yaşlı adam, sürücünün dikkati sonucu ezilmekten kurtulurken, yaşananlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün saat 14.45 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 yaşındaki Selim Köse, 16 LM 424 plakalı otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, otobüsten inen ve yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adam dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı adamın yolun ortasında düştüğünü gören Köse, otomobilini durdurarak arkadaki araçlara uyarıda bulundu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve Köse, yaşlı adamın yardımına koştu. Yol kenarına götürülen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Selim Köse'nin dikkati yaşlı adamı ezilmekten kurtarırken, yaşanan olay ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Köse seyir halinde olduğu sırada, karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam dengesini kaybediyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüsü Köse, yaşlı adama yardım ediyor.

SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ, SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Bir sosyal paylaşım platformunda paylaşılan görüntüyü gören sosyal medya kullanıcıları, dikkatli bir şekilde ilerleyen ve olaya hızla müdahalede bulunan Selim Köse'yi tebrik etti. Çoğu kullanıcı, trafikteki sürücülerin bu şekilde dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araç kamerasına yansıyan olay anı

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIM/İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)DİYARBAKIR'DA FACİADAN 2 METREYLE DÖNÜLDÜ: 4 YARALI



DİYARBAKIR'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştıktan sonra savruldu. Kontrolden çıkan iki araç park halindeki otomobile çarptıktan sonra içerisinde müşterilerin bulunduğu markete 2 metre masafede durabildi. Kazaya karışan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde meydana geldi.

Seyir halinde olan ve sürücülerin isimleri henüz bilinmeyen 21 FC 640 plakalı hafif ticari araç ile yan yoldan çıkan 61 AJ 265 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan iki araç, marketin önündeki park halinde olan otomobile çarparak durabildi. Kazada, 21 FC 640 plakalı aracın tekeri koparken, park halindeki 34 BAJ 927 plakalı otomobil ise kaldırıma çıkarak içerisinde müşteri bulunan markete 2 metre mesafede durdu. Hafif ticari araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Market önündeki araçtan detay

- Kaldırıma çıkan araçtan detay

- Diğer araçlar ve market önünde bekleyen vatandaşlar

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİĞİ HASTANENİN TUVALETİNDE DÜŞÜK YAPTI İDDİASI



ANTALYA'da, 17 yaşındaki H.A., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde iddiaya göre düşük yaptı. H.A. tedaviye alınırken, bebeğin cinsiyeti ya da kaç aylık olduğu ile ilgili bilgi verilmedi.Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. H.A. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Acil servisten girişi yapılan H.A., bir süre sonra tuvalete gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre, H.A. tuvalette bebeğini düşürdü. H.A.'nın çığlıklarını duyan diğer hastaların yakınları hastane görevlilerine haber verdi. Tuvaletten alınan H.A., doğumhanede tedaviye alındı. Bebeğin cinsiyeti ve kaç aylık olduğu konusunda bilgi verilmizken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastaneden detay

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ÇAYDANLIK KALIBI ÇALAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta çaydanlık imalatında kullanılan kalıpları çalan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir fabrikada 2 Ocak'ta meydana gelen olayda, çaydanlık imalatında kullanılan bakır ve pirinç kalıplar çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, incelemeye aldığı güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlığı suç kayıtları olan Hüseyin Y., Ergün K., Serdar Ö., Neşet G. ve Ş.G.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.Adresleri belirlenen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Sorgularında suçlarını itiraf eden ve kalıpları hurdacıya sattıklarını söyleyen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüpheliler polisler arasında

- Hastaneye alınmaları

- Acil servis önü

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)EV EŞYASI TAŞIYAN KAMYONDAKİ UYUŞTURUCUYU, DEDEKTÖR KÖPEK 'ÇAPKIN' BULDU

VAN'dan Antalya yönüne giden, evden eve nakliye şirketine ait kamyonun içerisindeki mobilyaların arasında zulalanmış 217.5 kilo eroin, narkotik köpeği Çapkın sayesinde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 19.00 sıralarında Aşkale polis noktasındaki uygulamada Van'dan Antalya'ya giden 65 plakalı evden eve nakliye kamyonunu durdurdu. İçerisinde ev eşyalarının bulunduğu kamyonda narkotik dedektör köpeği Çapkın ile arama yapıldı. Köpeğin bazı eşyalara tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda eşyalara sarılı halde küçük paketler içerisinde 217.5 kilo eroin ele geçirdi. Polis araç şoförü M.Ç ile eşyaların sahibi olan H.D.'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eroin bulunan araçtaki ev eşyaları

-Mobilyaların zula kısmına bulunan eroin

-Narkotik polislerinin nakliye aracını boşaltması

-Bulunan 217,5 kilo eroinlerinden detay

-Narkotik polislerinin inceleme yapması

-Nakliye aracı ve plakasından detay

-Eroinlerin torbalara konularak götürülmesi

-Narkotik köpeği Çapkın'ın cep telefonu çekilen görüntüsü

Haber - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)GÜNDÜZ VAKTİ SOKAKTA ORTASINDA TUVALET İHTİYACINI GİDERDİ



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, motosikletinden inerek çevredeki esnafların gözü önünde bir arabanın arkasında tuvalet ihtiyacını gideren kimliği belirsiz kişi dayak yemekten son anda kurtuldu.Olay, saat 16.30 sıralarında Tepe Mahallesi 31 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına takılan olay 'pes' dedirtti. Sokakta motosikletiyle giden bir kişi, aniden yol ortasında durarak motosikletinden indi. Park halindeki bir aracın arkasına geçen kişi, tuvalet ihtiyacını gidermeye başladı. Bu sırada tuvaletini yapan kişiyi gören çevredeki esnaflar ellerinde demir borularla dışarı çıkarak tartışmaya başladı. Güvenlik kameraların kaydettiği anlarda esnaflar kimliği belirsiz kişiyi uyararak gitmesini istedi. Fakat görüntülerdeki kişi esnafların uyarısına tepki gösterince, sinirlenen bir esnaf sopa ile omzuna vurdu. Bunun üzerine, alkollü olabileceği düşünülen kimliği belirsiz kişi motosikletine binerek sokaktan uzaklaştı.

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kimliği belirsiz kişi motosikleti ile sokaktan geçerken bir anda duruyor ve park halindeki bir aracın arkasına geçiyor. Ayrıca görüntülerdeki kişinin tuvalet ihtiyacını giderdiği görülüyor. Olayı gören esnafların dışarı çıkışı ve tuvaletini yapan kişi ile tartışmaları da görüntülerde yer alıyor.

-GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)IRAKLI ÇAYCI, YOLDA BULDUĞU 15 BİN TL'Yİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ



KIRIKKALE'de Iraklı Yusuf Karlangöz (40), 1 hafta önce yolda yürüken poşet içinde bulduğu 15 bin TL'nin sahibini, imam Murathan Önder'in cuma namazında cemaate durumu bildirmesiyle bulup, teslim etti.

Kent merkezinde bir çay ocağında garson olarak çalışan Irak uyruklu Yusuf Karlangöz, bir hafta önce akşam saatlerinde yolda yürüken poşet içinde 15 bin TL buldu. Karlangöz, paranın sahibini araştırdı ancak bir sonuç alamadı. Cuma namazı kılmak için gittiği Nur Camii'nde İmam Murathan Önder'e durumu anlatarak, cemaate bu yönde bilgi vermesini istedi. Önder de cemaate yol üzerinde bir miktar para bulunduğunu ve sahibinin arandığını bildirdi. Namaz için gelen bir kişi parayı kaybettiğini bildiği arkadaşı Sezai A.'ya haber verdi. Otomobil galerisi işletmecisi olan Sezai A., önce camiye gidip, imamdan bilgi aldı ardından da çay ocağında Yusuf Karlangöz ile buluştu.Yusuf Karlangöz, parayı nerede, ne zaman kaybettiği yönünde sorular sorduğu Sezai A.'ya doğru cevaplar alması üzerine parayı teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Camiiden detay

- Karlangöz'ün röportajı

Haber-Kamera: KIRIKKALE, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



