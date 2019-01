DHA YURT BÜLTENİ -1

YURT BÜLTENİ -1

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki birlikten Suriye sınırına sevk edilen zırhlı araçlar, demir yoluyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Derince'den sevk edilen aralarında tankların da bulunduğu 19 vagondan oluşan konvoy, akşam saatlerinde demir yoluyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Garı'na ulaştı. Burada verilen molanın ardından askeri personellerin refakat ettiği konvoy, Suriye sınırındaki bölgelere sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

- Fevzipaşa Garı

-Tank yüklü trenin gara gelişi

-Vagon üzerinde tanklar

- Sivil askeri personel

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ AV TÜFEĞİYLE VURARAK ÖLDÜRDÜ



Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Ümit G. (38), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Sibel G. (30) ile kayınvalidesi Fatma Özdemir'i (55) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıllık evli olan Ümit ile Sibel G. çifti arasında, iddiaya göre bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Bunun üzerine boşanma kararı alan Sibel G., babasının evine yerleşti. İddiaya göre, bu akşam eşiyle konuşmak için kayınvalidesinin evine giden Ümit G. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit G., dışarı çıkıp otomobilindeki av tüfeğiyle yeniden döndüğü evde eşi Sibel G. ile kayınvalidesi Fatma Özdemir'e ateş açarak kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan anne ve kızının Acil Servis'te yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ile kızın cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın ardından kaçan Ümit G., ise jandarma ve polis ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Olay yerinden görüntüler

- Jandarmadan görüntü

- Kalabalıktan detay

- Evden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 102 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

CEYLİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA, KOMŞU KADINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan Ceylin Atik'in (10), 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada karar verildi. Tutuklu sanık Şükriye Türkmen (30) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şükriye Türkmen'in eşi tutuklu sanık Serkan Türkmen (37) ile tutuksuz sanık Raziye Ö. (62) ise beraat etti.

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin'in eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi.

Dede Mustafa Atik'in cep telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu. Olay sonrası tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında, 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hazır bulundurulurken, tutuksuz sanık Raziye Ö. ise gelmedi. Tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik ile bazı yakınları da duruşmaya katıldı.

'OLAYI NEDEN YAPTIĞIMI AÇIKLAYAMIYORUM'

Duruşmada tutuklu sanık Şükriye Türkmen'in, yazılı savunması okundu. Daha önce ölen 2 çocuğu için kendisini suçlayan eşine husumet duyduğu için, cinayeti birlikte işlediklerini söylediğini belirten Şükriye Türkmen, "Eşim bu olayda bana yardım etmedi. Olaydan sonra evimin önündeki parka gittim, olanları anlatmak istedim ama yapamadım. Birkaç kez polis merkezin kapısından döndüm. Ceylin'in dedesine mesajı ben gönderdim. Bu olayı neden yaptığımı açıklayamıyorum. Amacım fidye istemek de değildi" dedi. Mahkeme Başkanı sanık Şükriye Türkmen'den olay anını detaylı anlatmasını istedi. Olayı anlatacak durumda olmadığını ifade eden Şükriye Türkmen, "İlaçlarla ayakta duruyorum. Cezam neyse çekmeye razıyım. Eşimin ve annemin suçu yok" diye konuştu.

Diğer sanık Serkan Türkmen ise Ceylin Atik'in öldürülmesiyle bir ilgisinin bulunmadığını ve suçsuz olduğunu belirterek, beraatini talep etti. Duruşmaya katılmayan Raziye Raziye Ö.'nün avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu ifade ederek, beraatini istedi.

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİLER

Duruşmada söz alan küçük Ceylin'in dedesi Mustafa Atik, sanıklardan Şükriye Türkmen'in kendileriyle dalga geçtiğini söyleyerek, "Savunmasındaki ifadelerinin kabul edilmemesini istiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz" dedi. Baba Murat Atik ise "Asıl suçlunun Serkan Türkmen olduğunu düşüyorum. Eşini götürüp tedavi ettirmemiş. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu. Babaanne Ülkü Atik de torununu öldürenlere en ağır cezanın verilmesini istedi.

İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme Başkanı karar için ara verdiği sırada, babaanne Ülkü Atik, sanıklara vurmak istedi ancak polisler engel oldu. Aranın ardından mahkeme heyeti, katil zanlısı Şükriye Türkmen'e 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Cezada indirim yapılmadı. Şükriye Türkmen'in eşi Serkan Türkmen ile Raziye Ö. ise beraat etti. Serkan Türkmen'in tahliyesine de karar verildi.

'SÜREÇ HENÜZ BİTMEDİ'

Şükriye Türkmen'in dünkü duruşmada ifade değiştirdiğini hatırlatan Atik ailesinin avukatı Gürol Uyan, "Şükriye Türkmen bugün verdiği ifade ile tüm suçu kendisinin işlediğini söyledi. Eşinin hiçbir şeye karışmadığını anlattı. En ağır cezayı kendisi aldı, eşi beraat etti. Bunun geçici bir karar olduğunu düşünüyoruz. Serkan Türkmen'in suça katıldığından eminiz. Süreç daha bitmemiştir. Serkan Türkmen ile ilgili verilen karar istinaf ve temyize taşınacaktır. Kararın Serkan Türkmen aleyhine değişeceğine inanıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

AKTÜEL

- Öldürülen Ceylin'in fotoğrafı

- Avukat açıklama

- Adliyeden görüntü

- Babaanne karara tepki göstermesi

ARŞİV

-Kaçırılan Ceylin Atik'in fotoğrafı

-Ceylin Atik'in kaçırıldığı Kazım Karabekir Parkı'ndan görüntü

-Ceylin Atik'in dedesi Mustafa Atik ile röp.

-Ceylin Atik'in dedesi ve babaannesi ile yaşadığı evin dışarıdan görüntüsü

-Akrabalarının feryadı

Haber-Kamera Faruk ÇARK ÖDEMİŞ (İzmir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

CHP'Lİ VEKİLLERDEN 'TANK PALET' İŞÇİLERİNE DESTEK



SAKARYA'da özelleştirme kapsamına alınan Tank Palet Fabrikası işçileri ile buluşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Nasıl ki şehit cenazelerinde hep birlikteysek, nasıl ki vatan korumasında sağcısı solcusu hep birlikteysek bu fabrikanın da satışına karşı hep birlikte omuz omuza mücadele vereceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve 22 milletvekilinden oluşan CHP'li heyet, özelleştirme kapsamına alınan Milli Savunma Bakanlığı 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işçilerine destek vermek amacıyla Adapazarı'na geldi. CHP Sakarya İl Başkanlığı'nda toplanan heyet, kortej halinde Türk Harb İş Sendikası Sakarya Şubesi'ne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Milletvekillerine partililer de eşlik etti.

'TANK PALET FABRİKASI DEMEK TÜRKİYE DEMEKTİR'

Sendika binası önünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Tank Palet Fabrikası herhangi bir fabrika değildir. Bu fabrikada çalışan sendika işçileri sadece işçi değildir. Tank Palet Fabrikası demek Türkiye demektir, Tank Palet Fabrikası demek Türk Silahlı Kuvvetleri demektir, Mehmetçik demektir. Tank Palet işçisi sadece alın teri ile evine ekmek götüren işçi değildir, sınırda savaşan Mehmetçiktir. O nedenle diyoruz ki Harb İş işçisi vatan bekçisi. Sakarya'da tank üreten palet üreten, obüsleri üreten işçi vatan bekçisi bir Mehmetçiktir. Eğer bu fabrikanın satılmasını destekliyorsanız Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyorsunuz. Bu mesele bir siyasi parti meselesi değildir. Sadece Türk İş'in ya da sadece Harb İş Sendikası'nın meselesi de değildir. Bu bütün Türkiye'de yaşayanların meselesidir. Nasıl ki şehit cenazelerinde hep birlikteysek, nasıl ki vatan korumasında sağcısı solcusu hep birlikteysek bu fabrikanın da satışına karşı hep birlikte omuz omuza mücadele vereceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde herhangi bir Mehmetçik bir devletin emrine silahıyla birlikte verilemezse, harb işçisi de bir devlete veya özel şirkete verilemez. Her emekçi bir Mehmetçiktir. Vatan korumasını yapan Mehmetçiklerse burada eline makineyi alıp imalat yapan işçi bizim için odur. Bu mücadelede yalnız değilsiniz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Milletvekillerinin yürümesi

- Sendika binası önü basın açıklaması

- Veli Ağbaba konuşması

- Engin Özkoç konuşma

- Milletvekillerinin ayrılması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

TERMİK SANTRALDE 2 İŞÇİNİN ÖLÜMÜNDE, 5 KİŞİ HAKKINDA HAPİS TALEBİ



Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde, 2 işçinin öldüğü, 9 işçinin yaralandığı kazayla ilgili, 5 yönetici hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yatağan'ın Şahinler Mahallesi'ndeki termik santralde, geçen 19 Temmuz'da meydana gelen olayda, raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu işçiler Seray Şimşek ile Sezgin Kılıç hayatını kaybetti, 9 işçi de yaralandı. Göçük sonrasında olay yerinde incelemelerde bulunan savcı, hem bilirkişi hem de uzmanların raporlarının ardından iddianameyi hazırladı.

İddianamede, işletme mühendisi Ali D., bakım müdürü Murat Ü., ölçü kontrol mühendisi Rıdvan E.A., iş güvenliği uzmanı Semiha D. ve genel müdür yardımcısı Serdar T. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

ARŞİV

- Güvenlik kamerasından olay anı

- Cenaze töreni

- Genel detaylar

Haber: Taylan YILDIRIM- Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================

TARİHİ KONAK KÜL OLDU

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı.

Yangın, öğle saatlerinde meydana geldi. Akçakoca'nın tarihi mahallesi olarak bilinen Akçakoca Orhangazi Mahallesi'nde, Ayhan Özdemir'e ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına, Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürülürken, tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

(Cep telefonu görüntüsü)

- Yangından görüntü

- İtfaiye ekiplerinin görüntüsü, söndürme çalışmaları ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

KARABÜK'TE 1951'DE YAPILAN CAMİ YANDI

Karabük'ün Yeşiltepe Köyü'nde, çıkan yangın sonucu 68 yıllık cami kullanılamaz hale geldi.

Öğle saatlerinde, Yeşiltepe Köyü Camii'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Köylüler, camiyi saran alevleri söndürmek için çaba harcarken itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda yangın söndürülürken, 1951 yılında yapılan cami kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları(Cep telefonu kamerası)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================

MANİSA'DA PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, park halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, Sarıağa Mahallesi eski Soma-Kırkağaç yolunda meydana geldi. Halil İbrahim Değerli'ye ait park halindeki minibüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Minibüsün yandığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası minibüs hurdaya dönerken, ekipler ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Aracın gece alev alev yanması (cep telefonu kamerası)

- Yanan aracın gündüz çekilen iskelet hali

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

KARAMAN'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 5 YARALI

Karaman'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Hakan Ş. (28) , beraberindeki 2 ağabeyiyle, kendisini ihbar ettiklerini ileri sürdüğü grupla silahlı çatışma yaşadı. Çatışmada 5 kişi yaralandı. Çatışmadan yara almadan kurtulan Hakan Ş., gözaltına alındı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı operasyon sonucu Hakan Ş.'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alındı. Hakan Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hakan Ş., bugün saat 02.30 sıralarında da yanına ağabeyleri Ali ve Hidayet Ş.'yi alıp, kendisini uyuşturucu sattığı yönünde ihbar ettiğini ileri sürdüğü Mustafa L.'nin, Mümine Hatun Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada pompalı tüfekle Mustafa L. ve yanında bulunan Ercan Ö. ile Mahmut Ü.'nün üzerine av tüfeğiyle ateş açtı. Karşı tarafından tüfekli karşılık vermesi sonucu silahlı çatışma çıktı. Mustafa L., Ercan Ö., Mahmut Ü. ile Ali Ş. ve Hidayet Ş., vücutlarına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı. Hakan Ş., hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada Mustafa L.'nin yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi otomobille kaçmak isterken kanlar içinde yere yığılan Ali Ş.'nin üzerinden otomobille geçip hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. 5 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ali Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra kaçan Hakan Ş. ise yaklaşık 200 metre ileride polis tarafından yakalandı. Polis, kaçan diğer şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Olay yerinde polisin inceleme yapması

- Yaralıların hastaneye alınması

- Hakan Ş.den detay (Dün sabah adliyeye getirilirken)

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

GASPÇILAR, CÜZDANINI ALAMADIĞI ÜNİVERSİTELİYİ BACAĞINDAN YARALADI

Adana'da, yüzleri maskeli iki kişi, cüzdanını aldıkları Abdullah İ.'nin ardından üniversiteli arkadaşı Serhat Berk B.'yi de gasp etmek istedi. Ancak gencin kendilerine direnmesi üzerine, av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladılar.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Yeşilevler Caddesi'nde meydana geldi. Gece dışarı çıkan üniversite öğrencisi Serhat Berk B. ve kendisini şehir dışından ziyarete gelen arkadaşı Abdullah İ.'nin yolunu elinde av tüfeği bulunan yüzleri maskeli iki kişi çevirdi. Gençlerin cüzdanlarını ve cep telefonları isteyen gaspçılar, Abdullah İ.'nin cüzdanını aldıktan sonra Serhat Berk B.'ye yöneldi. Üniversiteli gencin karşı çıkması üzerine arbede yaşandı. Gaspçılar, Serhat Berk B.'yi bacağından yaralayıp, havaya da bir el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan üniversiteli genç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zırhlı araçlarla bölgeyi ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak çalışma başlattı. Üniversiteli gencin arkadaşı Abdullah İ., ifade vermek için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Ambulanstaki yaralıdan görüntü

- Polislerin yanındaki Abdullah İ.'den görüntü

- Yerdeki boş kartuştan görüntü

- Zırhlı polis araçlarından görüntü

- Ambulansın gidişi

Süre: 01'10" Boyut: 131 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

AYNI MAHALLEDE YARIM SAAT ARAYLA AYNI MİNİBÜSTEN ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI

Konya'da aynı mahallede, farklı sokaklarda yarım saat arayla beyaz renkli bir minibüsten tabancayla ateş açılması sonucu sokakta yürüyen 2 kişi yaralandı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İlk olay, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Munis Sokakta meydana geldi. Sokakta kaldırımda yürüyen Tamer Özkan (19), yanına yaklaşan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen beyaz renkli bir minibüsten tabancayla ateş açılması sonucu kalçasından yaralandı. Yaralı genç, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saat sonra ise aynı mahallede bu kez Dikiciler Sokak'ta bir olay meydana geldi. Oktay Toraman(33,) sokakta telefonla konuşarak kaldırımda yürürken, yanına yaklaşan beyaz renkli minibüsten tabancayla ateş edilmesi üzerine bacağından yaralandı. Toraman da, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisin olay yerlerinde yaptığı aramada ise 6 adet boş mermi kovanı bulundu.

POLİS, ESRARENGİZ MİNİBÜSÜ ARIYOR

Polis, aynı mahallede yaklaşık yarım saat arayla aynı minibüsten yapıldığı düşünülen silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak, aracın plakasının belirlenmesi ve saldırganların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Yaralının ambulanstan indirilip hastaneye alınması

- Polis olay yerinde inceleme yapması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================

AĞABEYİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA VURULDU

Konya'nın Ereğli ilçesinde, ağabeyi Uğur Ünlü(39) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Mehmet Ünlü, kanlar içinde refüjde yatarken bulundu. Göğsünden ve sağ elinden yaralanan Mehmet Ünlü, hastaneye kaldırıldı. Ağabeyi Uğur Ünlü de gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 00.10 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anıt Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Ünlü, aralarında daha önceden husumet bulunan kardeşi Mehmet Ünlü'ye aralarında çıkan tartışma sonucu sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Göğsünden ve sağ elinden yaralanan Mehmet Ünlü, kanlar içinde refüje yığıldı. Uğur Ünlü de olay yerinden uzaklaştı.

Bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gören çevredekiler de polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Ünlü, polise, kendisini ağabeyi Uğur Ünlü'nün vurduğunu söyledi. Mehmet Ünlü, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tekrar olay yerine gelen Uğur Ünlü, kardeşini ruhsatlı tüfeğiyle kendisinin vurduğunu ve aralarında husumet olduğu belirtti. Bunun üzerine Uğur Ünlü gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Polisin olay yerinde inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ (Konya) ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

TARTIŞMA SONUCU AV TÜFEĞİYLE VURULAN İKİ KİŞİ YARALANDI

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada silah kullanıldı ve Deniz Akkış ile Tuncay Kurt, av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi Vefa Caddesi'nde meydana geldi. Deniz Akkış ve Tuncay Kurt, iddiaya göre cadde üzerinde kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine kimliği belirsiz bir kişi, Akkış ve Kurt'a av tüfeğiyle ateş açtı. Vücutlarına isabet saçmalarla yaralanan iki kişi, yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

- Polis aracından görüntü

- Polislerden görüntü

- Olay yerinde inceleme yapan polisten görüntü

- Yerdeki boş kartuşlardan görüntü

- Olay yeri inceleme polisinin kartuşları alması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 00'55" Boyut: 103 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

SİLAHLI KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, kavga ettiği Faruk Bayram (26), Hüseyin Kurtaran (25) ve Abdurrahman Karaaslan'ı (24) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, gece yarısı Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde sohbet eden Faruk Bayram, Hüseyin Kurtaran ve Abdurrahman Karaaslan'ın yanına otomobil ile bir kişi yanaştı. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen kişi ile gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, gençlere tabanca ile ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Bayram, Kurtaran ve Karaaslan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheliyi yakalayan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Polislerin olay yerinde inceleme yapması

Süre: 01'05" Boyut: 122 MB

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

SOPAYI GÖREN ÇARŞAFLI SOYGUNCULAR KAÇTI



Manisa'da, siyah çarşafa bürünen silahlı 2 soyguncu, kuyumcuyu soymaya çalışırken, işletme sahibi Alaattin Yavuz'un sopayla karşılık vermesi üzerine kaçtı. Polis, soyguncuların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, geçen çarşamba günü, Şehzadeler ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi Horozköy Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanda meydana geldi. Yalnızca göz kısımlarının gözüktüğü siyah çarşafa bürünmüş iki kişi, kuyumcu dükkanına girdi. Yüzükleri inceleyen şüphelilerin hareketleri, iş yeri sahibi Alaattin Yavuz'un (60) dikkatini çekti. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda; şüphelilerden biri yüzüklere bakarken belindeki tabancayı, diğeri ise av tüfeğini çıkardı. İki kişi daha sonra silahlarla, evli ve 8 çocuk babası Alaattin Yavuz'a vurdu. Bu sırada dükkanda savunma amaçlı tutulan sopayı eline geçiren Alaattin Yavuz, karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran soyguncular, kaçtı. Bu sırada şüphelilerin yüzünü de gören Yavuz, durumu polise bildirdi. Polis, 2 şüphelinin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

'SOPAYI ALDIM VE VURDUM, SONRA KAÇTILAR'

Olayı anlatan kuyumcu Alaattin Yavuz, "Çarşaflı iki kişi önce kapının önüne geldi. Tezgaha bakıyorlardı. Kapıya doğru giderek seslendim. 'Buyurun bacım' dedim. Sonra yüzüklerin içinde bulunduğu kutuyu çıkarttım, tezgaha koydum. Ama baktım ki onlar bir o yana bir bu yana dükkanın içerisinde gidiyor geliyor, hiç konuşmuyorlar. Yüzüğü işaret etti ve fiyatını el işaretiyle sordu. Ben de 300 lira olduğunu söyledim. Ondan sonra baktım birisi tabancayı çıkardı ve kabzasıyla kulağıma vurdu. Ondan sonra diğeri de av tüfeğini çıkardı ve o da vurmaya çalıştı. Ben de yerdeki sopayı aldım ve vurdum, ondan sonra kaçtılar. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Bunlar yakalansın. Yüzleri açılsın ve bunları herkes görsün" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

- Kuyumcu dükkanından görüntü

- Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü

- Kuyumcu esnafı Alaattin Yavuz röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================

'KALPAZANLIK'TAN TAHLİYE OLDU, AVUKATINA SAHTE PARA VERDİ



KAYSERİ'de avukat Metin Polat, 'kalpazanlık' suçundan tahliye olan müvekkilinin verdiği vekalet ücreti içinde yer alan sahte olduğunu iddia ettiği 100 TL'lik banknotu sosyal medya hesabında paylaştı.

Kayseri Barosu avukatlarından Metin Polat'ın, 'kalpazanlık' suçundan tutuklu yargılanan müvekkili, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Polat, tahliye ettirdiği müvekkilinin kendisine verdiği vekalet ücreti içinde yer alan 100 TL'lik banknotun sahte olduğunu ileri sürdü. Avukat Polat, sahte banknotu, "Kalpazanlıktan tahliye ettirdiğim müvekkilim sağolsun beni es geçmemiş! Vekalet ücretinin arasına sahte 100 TL'yi sıkıştırmış" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

SAHTE PARAYI FARK EDEN AVUKAT KONUŞTU

Kayseri'de 10 yıllık avukat Metin Polat, 'Kalpazanlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan İbrahim B.'nin (30) vekili oldu. 1 kez İbrahim B.'yi ziyaret için, 2 kere de müvekkilinin duruşmaları için Kayseri'den İzmir'e giden Polat, davanın 2'nci duruşmasında İbrahim B.'yi tahliye ettirdi. Duruşmanın ardından İbrahim B.'den parasını alan Polat, daha sonra banknotların arasında sahte 100 TL olduğunu fark etti. Uzman kişiye parayı gösteren avukat Polat, paranın sahte olduğunun belirlenmesi sonrası şaşkınlık yaşadı.

'Dolandırıcılık' ve 'Kalpazanlık' gibi suçlardan tutuklu yargılanan müvekkilini tahliye ettirdiğini ifade eden Kayseri Barosu avukatlarından Metin Polat, "İzmir'de daha önce tutuklanan müvekkilimin 2 kez duruşması için İzmir'e gittim. 1 kez de cezaevinde ziyaret ettim. Kalpazanlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan yargılanıyordu. Ardından tahliye olduktan sonra ödemenin bir kısmını havale yoluyla yaptı. Geri kalan parayı da Kayseri'ye gelerek, elden verdi. Parayı sayarken banknotlardan 100 TL'nin sahte olduğunu fark ettim" diye konuştu.

'İLK KEZ DOLANDIRILDIM, PARAYI HATIRA OLARAK SAKLAYACAĞIM'

Meslek hayatında ilk kez dolandırıldığını belirten Polat, "Müvekkilimi aradığımda paranın sahte olduğunu söyledim. İbrahim Bey de 'Ağabey ben de öyle şeyler olmaz' dedi. Ben de parayı bir kaç yere baktırdım, ışığa tuttum paranın sahte olduğu ortaya çıktı. Parayı da saklamayı düşünüyorum. Bir avukat olarak ilk defa dolandırıldığım için parayı bu şekilde hatıra olarak saklamak istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Avukat röportaj

- Avukatın sosyal medya paylaşımı (foto)

- Sahte para (foto)

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

KANALA BIRAKILDIĞI İDDİA EDİLEN SANAYİ ATIKLARI NEDENİYLE 2 ÇOCUK RAHATSIZLANDI

Düzce'de, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın evlerin bulunduğu kanal içerisine, iddiaya göre atık bırakıldı. Buradan yayıldığı belirtilen kötü kokudan rahatsızlanan 2 çocuğa 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Köylülere maske dağıtılırken, inceleme başlatıldı.

Düzce'nin Duraklar Köyü'nde, 1. OSB'ye yakın evlerin bulunduğu alandan geçen kanala atıkların bırakılması sonucu etrafa yayılan koku nedeniyle 2 çocuk etkilendi. Çocuklar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin oksijen takviyesinin ardından babaları tarafından başka bir köyde bulunan yakınlarına götürüldü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri geldi. 112 Acil, AFAD ve jandarma ekipleri, vatandaşların kokudan etkilenmemesi için maske dağıttı. Bölgeye gelen herkes maske takarak nefes almaya çalıştı. Diğer yandan köyde bulunan ve kendisini kötü hisseden kadınlar ile çocuklar, evlerini boşaltarak başka köylerdeki akrabalarına gitti. AFAD ekipleri, bölgede ölçümlerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir köy sakini, "Biz 4 gündür bu atıklarla sorun yaşıyoruz. Organize sanayiden yağmur suyuyla gelen atıklardan zehirlenme oluyor" diye konuştu.

2 çocuğunun kokudan etkilendiğini söyleyen Erhan Kurnaz, "Evimize gelmek için mahalleye girdik, ağır bir koku duyduk. Önce ne olduğunu anlamaya çalıştık. Eve gelip kapımı açtığımda içeride aynı koku vardı. Kanala baktık, kanaldan siyah su akıyordu. Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdim. Benim 2 çocuğum etkilendi. Sağlık kontrolünün ardından başka bir köye kardeşimin evine bıraktım. Bende etkilenmiş durumdayım. Midem bulanıyor" dedi.

Duraklar Köyü Muhtarı Nail Soydaş ise şöyle konuştu:

"Bu kanal DSİ'nin drenaj, yani arazileri kurutma kanalı. Sanayi ne hikmetse pis sularını buraya akıtıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

- Gazdan etkilenen yaşlı kadın ile röp

- Köy sakinleri ile röp

- Köy muhtarı ile röp

- AFAD ekiplerinin maskelerle inceleme yaparken görüntüsü

- 112 acil sağlık ekiplerinin maske dağıtıp takarken görüntüsü

- Jandarma ve AFAD ekiplerinin bilgi alışverişi görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



Aksaray'da ön lastiği patlayınca kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü Suriye uyruklu Mohammad Al Hasan (69) öldü, yanındaki Abbas Al Hasan (17) yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Aksaray- Ankara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Mohammad Al Hasan yönetimindeki 27 EL 007 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Mohammad Al Hasan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Abbas Al Hasan ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- Kaza yerinden detaylar

- Jandarmanın kaza yerinde önlem alması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================

OTOMOBİLİN ÜZERİNDE KOLTUK TAKIMI TAŞIDI



Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu tarafından kameraya alındı.

İnegöl'ün Mesudiye alt geçidini kullanarak Mesudiye Mahallesi'ne giden sürücüler, otomobilin üzerine bağlanan koltuk takımıyla ilerlediğini görünce şaşırdı. Bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, otomobilin üzerine koltuk takımı bağlanarak taşındığı görülüyor. Tehlikeli yolculuk tepki çekerken, kamyonete zorlukla sığacak koltuk takımının otomobilin üstüne sarılıp taşındığını görenler hayrete düştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

-Aracın üzerinde koltuklarla ilerlemesi

-Trafikte seyri

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), () -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

BAKAN KASAPOĞLU: GAZİANTEP'TEN YÜZME ŞAMPİYONLARI ÇIKARACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM



GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Gaziantep'te, gençlere ve spora yapılacak yatırımların artacağını söyledi. Kasapoğlu, denizi olmayan kentteki havuzlardan yüzme şampiyonları çıkarılacağını düşündüğünü de ifade etti.

Akşam saatlerinde havayolu ile kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti il binasına geçerek partililerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu ardından valiliği ziyaret etti. Vali Davut Gül ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gaziantep'in sahip olduğu genç nüfusla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Buradaki genç potansiyel bizim için önemli bir imkan ve önemli bir sınav. Gençlik merkezlerimizi hem nicelik hem nitelik olarak daha üst seviyelere taşıyacağız, fonksiyonlarını zenginleştireceğiz. Bunun yanında spor tesislerimizi de daha işlevsel hale getireceğiz. Biz Gaziantep'ten çok kısa vadede yüzme şampiyonları çıkartacağımızı düşünüyoruz. Yüzme havuzlarımızda, spor salonlarımızda hem sportif anlamda nitelikli bir gençliği hem zihinsel donanımlı çok yükseklere çıkmış dünya ile rekabet edebilen bir gençliği yetiştirmenin çabasını güttük. Yöneticilerimiz ile birlikte inşallah bunu çok daha güzel bir noktaya taşıyacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Bakan Kasapoğlu'nun valiliğe gelmesi

- Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, KÜTAHYA'DA



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yapılacak '2023 Eğitim Vizyonunu Toplantısı'na katılmak için dün Kütahya'ya geldi.

Bakan Selçuk ilk olarak Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulanan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Kütahya'ya arkadaşlarımızla beraber bir ziyaret planladık. Aslında bu ziyaretleri birçok ilimizde planlayarak ve her ziyaretimizde de söz konusu ilimizin eğitimle ilgili her türlü ihtiyacını ve fotoğrafını çekmek noktasında girişimlerimiz oluyor. Buradaki değerli arkadaşlarımızla birlikte Kütahya için ne yapabiliriz? Nasıl daha ileri gidebiliriz? Alınması gereken tedbirler nedir? Bu konularda istişarelerimiz olacak. Okul yöneticisi arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle, meslektaşlarımızla beraber toplantılar yapacağız. Yapılan değerlendirmeler sonucunda da varsa alınması gereken tedbirler ve önlemler üzerinde hep birlikte yoğunlaşacağız. Başta sayın valim olmak üzere buradaki bütün çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri çabalardan dolayı verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Burada sayın vekillerimiz, il başkanımız ve diğer bütün bürokrasideki arkadaşlarımız zaten Kütahya'nın gelişmesi ve kalkınması için elinden geleni fazlasıyla yapıyorlar. Bize bu çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amaçlı olarak buralara geliyoruz. İnşallah güzel bir ziyaret olacak. Faydalı bir ziyaret olacak."

Bakan Selçuk, valilik ziyaretinin ardından Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'ne geçti. Okulu gezen Bakan Selçuk, öğrencilerin yapmış olduğu projeler hakkında bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenecek '2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un valilik girişinde karışılanması,

-Bakan Selçuk'un valilik şeref defterini imzalaması,

-Bakan Selçuk'un konuşması,

-Vali Ömer Toraman'ın Bakan Selçuk'a hediye vermesi,

-Bakan Selçuk'un Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'ne gelişi,

-Bakan Selçuk'un okulu gezerken çekilen görüntüler

Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİ MUSTAFA: TİCARET VE TURİZM ALANINDA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ



Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Büyükelçi Mustafa, ticaret ve turizm alanında ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından düzenlenecek 'Filistin Özgür Olmadıkça Tüm Şehirler Tutsaktır' konferansına katılmak için Zonguldak'a gelen Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Vali Bektaş, Büyükelçi Mustafa'yı Valilik binası girişinde karşıladı. Mustafa, ardından Valilik Özel Defteri'ni imzaladı.

Filistin ile Türkiye arasında özel ilişki olduğuna inandığını söyleyen Büyükelçi Faed Mustafa, ticaret ve turizm alanında ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti. Filistin'in her zaman Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Mustafa, "Filistin olarak bizim Türkiye ile ilişkimiz özel bir ilişki olduğuna inanıyoruz ve kabul ediyoruz. Bu ilişkileri ileriye götürebilmek için uğraşıyoruz. Tabii Filistin'deki olaylardan dolayı çok zor durumda olmamıza rağmen biz ilişkilerin gelişmesi için uğraşıyoruz. Türkiye ile olan ilişkimiz gelişti son zamanlarda. Ziyaretimizin ticari olaraktan bir faydası olur. Filistin devletinin kurulabilmesi için Türkiye'nin desteği her zaman var ve biz teşekkür ediyoruz. Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Çünkü her fırsatta Filistin'e desteği dille getiren başkanlardan biri. Bütün Türk halkına ve size teşekkür ederiz" dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da, Filistin Büyükelçisini kentte görmekten mutlu olduğunu söyledi. Filistin'in her zaman Türkiye için önemli olduğunu belirten Vali Bektaş, şöyle konuştu:

"Uluslararası her platformda Filistin davası, Türkiye'nin davası haline gelmiş oldu. Orta Doğu'da, Suriye'de ve Irak'ta olan olayları biliyoruz. Türkiye'de 4 milyon oralardan gelmiş göçmen insan var. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bu olaylar nedeniyle Türkiye'ye göçen insanları kabul ettiler. Vatandaşımız da bunu onayladı. Türkiye; devletiyle, milletiyle, Cumhurbaşkanıyla bu konuda komşularımızın ve kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Filistin'de üzüntülü sahneler cereyan etti. Giderek durumun daha da iyileştiğini düşünüyoruz. Umarız yakın gelecekte komşu ülke olarak Filistin sorunlarını çözerek yoluna devam eder. Kudüs, bütün Müslümanların olduğu gibi bizim için de önemli bir yer. Benim 3 sene önce bir süre kadar Kudüs ziyaretim oldu. Uzunca bir ziyaret yaptık. Şartları yakın olarak gördük. Bizim izlerimiz var orada. Ortak tarihimiz, kültürümüz, hatıralarımız var. Hatıralar yaşıyor."

Vali Erdoğan Bektaş, Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'ya madenci heykeli hediye etti. Büyükelçi Mustafa da Vali Bektaş'a plaket verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

-Büyükelçinin Valilik binasına gelişi

-Misafir defterini imzalaması

-Büyükelçi ve valinin açıklamaları

Haber-Kamera Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK ZONGULDAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİ MUSTAFA: KUDÜS SATILIK DEĞİLDİR

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Ereğli Belediyesi ve Memur-Sen tarafından düzenlenen, 'Filistin Özgür olmadıkça Tüm Şehirler Tutsaktır' konulu konferansa katıldı. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Memur-Sen Zonguldak Şube Başkanı Kamuran Aşkar, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve vatandaşlar katıldı. Büyükelçi Mustafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Filistin olarak haklarından hiçbir zaman ödün vermeyeceklerini söyleyen büyükelçi Mustafa, şöyle dedi:

"İroni olan bu ABD yönetimi hala yüzyılın anlaşması olarak adlandırdığı bir şeylerden bahsetmesidir. Bu yönetimin Filistin halkına verebileceği ne kaldı? İnsani çözümler mi? Hayır. Trump, biz dilenci değiliz. İşgal altında kalarak şartlarımızın iyileşmesini istemiyoruz. Meselemiz insani bir mesele değildir. Biz, tam anlamıyla siyasi bir davanın sahipleriyiz. Haklarımızdan ödün vermeyiz. Kudüs satılık değildir. Halkımız canlı bir hafızaya sahiptir. Yanında duran ve durmaya devam edecek olan ülkelerin duruşunu, aynı zamanda adil haklarının karşısında duran ve duracak olan ülkelerin duruşunu unutmayacaktır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'ne başkanlık, hükümet ve halk olarak halkımızın davasına duruşundan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi ve memnuniyetimizi bildirmek istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

-Konferans salonu

-Filistin Marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

-Kur'an-ı Kerim tilaveti

-Büyükelçi Dr. Faad Mustafa'nın tercüman eşliğinde konuşması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

JANDARMA, 70 YAŞINDAKİ KADININ YÜKÜNÜ TAŞIDI



ÇORUM'un Kargı ilçesinde jandarma, hayvanlarına çuvallarla saman taşırken zorlandığını gördükleri 70 yaşındaki Şerife Bilmez'e yardım etti.

Kargı ilçesine bağlı Sinanözü Köyü'nde yaşayan Şerife Bilmez, sırtına yüklediği saman dolu çuvalları hayvanlarının bulunduğu ahıra götürmeye çalıştı. Bu sırada devriye görevinde olan jandarma ekibi çuvalları taşımakta güçlük çeken Bilmez'i gördü. Jandarma ekibi Bilmez'e yardım ederek çuvalları jandarma aracına yükledi. Ardından Bilmez'i ve çuvallarını evine kadar götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- Askerlerin sırtlarında çuvalları taşıması

-Yaşlı kadının askeri araca binmesi

-Detaylar

Haber-Kamera Yusuf ÇINAR ÇORUM, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN 'VAŞAK' GÖRÜNTÜLENDİ

Sivas'ta bir lisede öğretmenlik yapan Levent Zoroğlu (45), nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan vaşağı görüntüledi.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Levent Zoroğlu, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden dönerken Karaçayır köyü yakınlarında arazide bir hayvan fark etti. Aracını durduran ve cep telefonu ile görüntü alan Zoroğlu, hayvanın 'Anadolu kaplanı' olarak da bilinen vaşak olduğunu fark etti. Zoroğlu'nun bir süre cep telefonu ile görüntülediği vaşak daha sonra gözden kayboldu.

Zoroğlu çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Zoroğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Kısa süre önce de Suşehri ilçesi yakınlarında 3 vaşak bir arada görüntülenmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Cep telefonu kamerası)

-------------------

-Vaşağın kar içindeki görüntüleri

-Gözden uzaklaşması

Haber: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ