DHA YURT BÜLTENİ-1

1)SOBADAN ZEHİRLENEN ANNE ÖLDÜ, 2 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI



ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne Hacer Karadağ (53) hayatını kaybetti, 2 çocuğu ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Aşağıgöklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karadağ ailesinin yakınları ziyaret için geldiği evin kapısını çaldı. Işıkların açık olduğunu gören yakınları kapıyı açan olmayınca şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, çilingir yardımıyla girdiği evde anne Hacer Karadağ ile oğulları Şerif (16) ve Halil Karadağ'ı (13) yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri anne Hacer Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler sobadan sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen çocukları Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan çocukların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Hacer Karadağ'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Kamyon şoförü baba Hasan Karadağ'ın ise İstanbul'a yük götürdüğü olay sırasında yolda olduğu öğrenildi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Acil servis önünden detaylar

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)ŞANLIURFA'DA SOLUK BORUSUNA SÜT KAÇAN BEBEK ÖLDÜ



ŞANLIURFA'da annesinin emzirdiği sırada nefes borusuna süt kaçan 1 aylık Hüseyin Bayaltun, nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.Olay akşam saatlerinde Abdurrahman Dede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 1 aylık Hüseyin Bayaltun'u emziren Fadime Bayaltun, bebeğinin nefessiz kalarak morarma olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerini bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri bebeği yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin bebek, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Bayaltun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Acil servis önünden detaylar

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)MANGALDAN ZEHİRLENEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

ADIYAMAN'IN Besni ilçesi'nde, ısındığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine Alış hastaneye kaldırıldı.Olay Cırıt Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Kendilerine ait bakkal dükkanında ısınmak için mangal yakan Emine Alış, karbonmonoksit gazından zehirlenerek fenalaştı. Komşu esnaflar durumu fark ederek sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile Besni Devlet Hastanes'ine götürülen Alış tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Ambulans

- İşyeri

- Mangal

- Zehirlenen Emine Alış'a ambulansta müdahale

- Ambulansın olay yerinden ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN / ADIYAMAN ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)KARS'TA KÖYDE HAVALE GEÇİREN EMİRHAN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU



KARS'ta, yolu kar nedeniyle kapalı olan merkeze bağlı Borluk köyünde havale geçiren 3 yaşındaki Emirhan Ersoy için İl Özel İdare ve sağlık ekipleri seferber oldu. Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Borluk köyünde oturan Ayşe-Serkan Ersoy çiftinin en küçük çocukları Emirhan rahatsızlandı. Bunun üzerine çift, yolların kardan kapalı olması nedeniyle jandarmadan yardım istedi. Jandarma, durumu sağlık ve özel idare ekiplerine bildirildi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapalı olan köy yolunun açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Yolun açılmasıyla köye ulaşıldı ve Emirhan'a ilk müdahale ambulansta yapıldı. Ardından da minik Emirhan, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye yetiştirilen Emirhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Serkan Ersoy, "Oğlum bir anda rahatsızlandı. Ateşi çıktı, havale geçiriyor diye korkumuzdan durumu sağlık ekiplerine bildirdik. Yollar da kapalı olduğu için ambulansa haber verdik. Yolu açtılar ambulans geldi. Devletimize teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekiplerin köye girmesi

- Ambulansın görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)AKSARAY'DA EĞİTİME BİR GÜN 'KAR' ARASI



AKSARAY'da, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Aksaray'da önceki gece başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kent merezi tuzlama çalışmaları

- Yolda uyarı yapan trajik polisi aracı

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)NİĞDE'DE EĞİTİME BİR GÜN 'KAR' ARASI



NİĞDE'de, aşırı buzlanma ve don nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun buzlanma ve don olayı yaşanması dolayısıyla Niğde il genelinde 10 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktırö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çocukların kayması

-Tepsi ile kayan çocuk

-Detay görüntüler

Haber-Kamera Ali KADINİĞDE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME KAR ENGELİ



KAHRAMANMARAŞ'ın 5 ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle perşembe günü okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışının ardından meydana gelen buzlanmalar ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Elbistan ilçelerinin tamamında Andırın ilçesinde ise Yeşilova bölgesindeki okullar ve Kastal Ortaokulu haricindeki tüm okullar 10 Ocak perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)BATMAN'DA 318 KÖY VE MEZRA YOLU KAR NEDENİYLE KAPALI



BATMAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 318 köy ve mezraya ulaşım sağlanamazken, Sason ilçesinde de 3 günden bu yana eğitim verilemiyor.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Batman'da ulaşım ve eğitimde aksamalar yaşanıyor. Kar yağışının en etkili olduğu Sason ilçesinde ise 3 gündür eğitim verilemiyor. İlçeye bağlı 55 köy yolu da ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edilerek, köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Kar temizleme çalışmalarının yapıldığı Dörtbölük köyünde yaşayanlar 4 gün sonra evlerinden çıkabildi. Sason ilçe merkezine bir hafta önce gelen bir grup güvenlik korucusu ise ikamet ettikleri Yiğitler köy yolunun açılmasının ardından evlerine dün ulaşabildi.

Batman genelinde 150 köy ile 168 mezra yolunun kardan temizlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten İl Özel İdare Genel Sekteri Abdulkadir Özer, "Karla mücadelede ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kar yağışından görüntü

- Kapalı köy grup yollarının temizlenmesi

- İlçe merkezinde mahsur kalan korucu ve köylülerle röportaj

- Kara saplanan araç kurtarılırken

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)SAMSUN'DA 'BUZLANMA' NEDENİYLE 14 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 4 YARALI



SAMSUN'da, buzlanma nedeniyle 14 aracın karıştığı trafik kazasında biri hamile 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet devrildi. Arkadan gelen otomobil ise motosiklete çarpmamak için fren yaptı. Ardından gelen diğer 13 araç birbirine çarparak durabildi. Toplam 14 aracın karıştığı kazada biri hamile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

(SÜRE:58 sn) (BOYUT:65 MB)

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)KARABÜK'TE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE CEZA

KARABÜK'te, caddede otomobiliyle drift atarken mobese ve güvenlik kameralarından tespit edilen sürücüye, 5 bin 10 TL para cezası verilirken, geçici süreyle de ehliyetine el konuldu. Sürücünün otomobili trafikten men edildi.

Olay, Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi'nde meydana geldi. Drift yaptığı, diğer sürücüleri tehlikeye düşürdüğü mobese ve iş yerlerinin güvenlik kameralarından tespit edilen otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi. Başlatılan çalışma sonucunda otomobil aynı cadde üzerinde park halinde bulundu. Sürücü R.Ç.'ye, 5010 TL idari para cezası verilirken, 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu, 60 gün süreyle de otomobili trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otomobilin drift atması(Mobese ve güvenlik kamerası görüntüsü)

Haber: Bülent DİKTEPE / KARABÜK, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)KOMŞU KATİLİNE 30 YIL HAPİS; ÖNCE TRAKTÖRLE ÇARPIP, TABURCU OLDUĞU GÜN DE VURMUŞTU



BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde traktörle çarpıp yaraladığı komşusu Hamdi Beyde'yi (77), olayın ardından 9 ay tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu gün tüfekle vurarak öldüren Mehmet Akman'a (69), tutuklu yargılandığı davada 30 yıl hapis cezası verildi.

Kıbrıscık Karadoğan Mahallesi'nde oturan Mehmet Akman, 2016'nın Temmuz ayında aralarında husumet bulunan Hamdi Beyde'ye traktörle çarptı. Yaralanan Beyde hastaneye kaldırılırken, tutuksuz yargılanan Akman hakkında ise 'taksirle yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açıldı. 2017'nin Nisan ayında taburcu olan Hamdi Beyde, aynı gün Mehmet Akman ile konuşmak için bir araya geldi. İki komşu arasında tartışma çıktı. Mehmet Akman, tartışma sırasında eşine küfrettiğini iddia ettiği Hamdi Beyde'yi tüfekle ateş ederek öldürdü. Akman, olayın ardından kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan 8 ay sonra, daha önce de 'kasten yaralama' suçundan sabıkası bulunan Mehmet Akman'ın son olarak Antalya'nın Kemer ilçesinde pansiyonda kaldığını tespit etti. Akman, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla pansiyonun önünde gözaltına alındı. Mehmet Akman'ın üzerinden başka bir isim adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Akman'ın 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. Mehmet Akman'ın kaçak yaşadığı dönemde ona yardımcı olan tanıdıkları S.E., S.E., K.G. ve E.B. hakkında da 'suçluyu kayırma' ve 'delilleri gizleme' suçundan dava açıldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Akman ile tutuksuz yargılanan S.E., S.E., K.G. ve E.B. ile avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan Akman, yazılı savunmasını mahkemeye verdiğini ifade ederek, başka savunma yapmak istemediğini belirtip beraatini talep etti. Diğer tutuksuz sanıklar da, kendilerinin suçsuz olduğunu ifade ederek beraatlarine karar verilmesini istedi.

Daha sonra söz verilen Mehmet Akman'ın avukatı Aydan Özdemir ise müvekkilinin ilk eylemi olan traktörle çarpma olayını kabul etmediğini ifade ederek, "Kendisi bu durumu daha önce anlatmıştı. Bu nedenle bu eylem bakımından beraat talep ediyoruz. Ayrıca ikinci eylemde ise sanığa karşı ağır küfürler edildiği tanık beyanlarında vardır. Bu küfürlerin müvekkilde meydana getirdiği ağır tahrik neticesinde eylemi gerçekleştirmek zorunda kalmıştır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Mehmet Akman'a, kendisine edilen küfürler nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayarak 'kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl ve cinayetten 9 ay önce gerçekleşen traktörle çarpma olayında ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti diğer sanıklara ise 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini gizlemek' suçlarından 5'er ay hapis cezası vererek, bu sanıklar bakımından hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Jandarma aracının adliye önüne gelmesi

- Jandarmanın cinayet şüphelisini adliyeye götürmesi

- Adliye yazısından detay

Haber: Murat KÜÇÜK / BOLU - Kamera: ANTALYA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)CEZAEVİNDEN İZNE ÇIKAN HÜKÜMLÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI



DENİZLİ'de kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan ve uçucu madde soluduğu belirlenen hükümlü Ümit Uğur K. (26), ortalığı birbirine kattı. Yolda söktüğü parke taşlarını çevredeki otomobillerin üzerine fırlatan, ardından eline sürdüğü salçayla duvara yazı yazan Kış'ın kendine zarar verdiğini zanneden çevredekiler polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yazının salça olduğunu belirleyen ekipler Ümit Uğur Kış'ı gözaltına alırken; babası Zafer K., "Oğlumun izne çıkmaması için çok yalvardım. Bir baba olarak yardım bekliyorum" dedi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi 762 Sokak'ta meydana geldi. Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan ve 1 haftalık izne çıkan madde bağımlısı Ümit Uğur K., il merkezi dışında olan ağabeyi Hüseyin Kış'ın evinin kapısını kırdı. Burada kaldığı süre içerisinde ididaya göre, uçucu madde soluyarak geçirdi. Bugün cezaevine teslim olması gereken Ümit Uğur K., bu akşam, iddiaya göre, soluduğu uçucu maddenin etkisiyle yolda bulduğu parke taşlarını park halindeki iki otomobile fırlattı. Otomobillerin camları kırıldı ve kaportalarında hasar oluştu. Ümit Uğur Kış, daha sonra eline aldığı salçayla evin duvarına 'Çerkez Cengiz' yazdı, ardından tekrar ağabeyinin evine girdi.

Ümit Uğur K'nın otomobillere zarar verdiğini gören ve elindeki salçayı kan zanneden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, K.'nın kendine zarar vermediği, duvardaki yazı için salça sürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan Ümit Uğur K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

YAPTIKLARI İLK DEĞİL

Ümit Uğur K. 2016 yılında Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki evlerini ateşe vermiş, 15 Mayıs Mahallesi'nde ise çatıya çıkarak kiremit, demir ve çeşitli inşaat malzemelerini sokağa fırlatmış ve çok sayıda otomobile zarar vermişti.

BABA YARDIM İSTEDİ

1970- 1975 yılları arasında Denizlispor, Göztepe ve Şekerspor'da profesyonel olarak futbol oynayan, eski futbolcu ve antrenör Zafer K., 3 çocuğundan uçucu madde bağımlısı olan oğlunun tedavi edilmesi için yardım istedi. Yetkililere seslenen baba Zafer K., "Oğlumun izine çıkmaması için çok yalvardım. Yardım istedim. Mahalle muhtarına gidip oğlumun çevreye zarar verebileceğini söyledim. Oğlum 1 hafta boyunca evde madde kullanmış. Mahalleye de zarar vermiş. Ben zaten böyle bir olay yaşanacağını tahmin ediyordum. Bir baba olarak yardım bekliyorum. Gelirim yok, sürünüyoruz. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum" diye konuştu.

Otomobili zarar gören kişilerden Yıldıray Aktuğ ise, madde bağımlısı Ümit Uğur K.'nın kaldırım taşlarıyla aracın camlarını kırdığını, maddi hasar meydana geldiğini belirterek mağdur olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Zarar gören otomobillerden detaylar

- Duvara salçayla yazılan yazıdan detaylar

- Kırılan camlardan detaylar

- Mahalle sakinlerinden detaylar

- Baba Zafer K. Röp.

Haber -Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)ALİAĞA'DA TATİL KÖYÜNE UYUŞTURUCU BASKINI: 11 GÖZALTI

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki tatil köyüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 1 ton sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Aranan bir firarinin de daha sonra yakalanmasıyla gözaltındaki kişi sayısı 11'e çıktı. Şüphelilerden birinin, Hakkari'nin Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu madde kaçakçılığı soruşturması kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde Aliağa'daki tatil köyüne operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 1 ton skunk ele geçirildi. Olayla ilgili Adem Ç., Mehmet Ç., Tuncay K., Süleyman Ç., Mehmet Fatih Ç., Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö., Suriye uyruklu Abdulkerim M., Hasan A., Abdulkerim El M. ve yabancı uyruklu İlham B. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 kişi, Yeşilyurt semtindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramaların devam ettiği bildirildi.

CEPHANELİK ÇIKTI

Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 uzun namlulu otomatik silah, silahlara ait 10 şarjör, 1 45 kalibrelik tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 2 adet pompalı tüfek, 58 pompalı tüfeğe ait fişek ve 100 tabanca mermisi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında aranan bir firarinin de yakalandığı öğrenildi. Gözaltı sayısı böylece 11'e çıktı.

ELE GEÇİRİLEN 1 TON UYUŞTURUCU MADDE EMNİYETE GETİRİLDİ

İzmir'in Aliağa ilçesinde, tatil köyüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 1 ton sentetik uyuşturucu, İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi, konuya ilişkin İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın açıklama yaptı. Aşkın açıklamasında, uyuşturucuyla mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirerek, son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Şubeye gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, başarılı operasyon nedeniyle polis memurlarını tebrik etti. Aşkın, daha sonra polis ekiplerinin bir kamyon dolusu uyuşturucu maddeyi taşınmasını izledi.

'UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Operasyona ilişkin açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Arkadaşlarımız aylarca süren titiz bir çalışmayla çok büyük emekle bir tondan daha fazla uyuşturucu madde yakaladılar. Tek bir gencimize tek bir meşe tek bir hap satılmayana kadar satıcılarla mücadelemiz bütün hücrelerimizle sürecek. Bugün yaptığımız başkanlık operasyonda 90 bine yakın uyuşturucu hap yakaladık. Bu operasyonda birçok silah da yakalandı" diye konuştu.

'BU MADDENİN YURTDIŞINDAN GETİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Ayrıca, Hüseyin Aşkın operasyonda gözaltına alınan kişilerin kamu görevlisi olduklarını doğruladı. Aşkın, "Bu maddenin yurtdışından geldiğini düşünüyoruz. Gözaltına alınan şahıslar arasında kamu görevlisi olan da eskiden kamuda çalışanlar da var. Soruşturma devam ediyor" dedi.

Geçen yıl 1,5 ton skunk maddesi ele geçirdiklerini ifade eden Hüseyin Aşkın, bu operasyonla şimdiden 1 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini belirtti. Operasyonda gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorguları devam ederken, şüphelilerin arasında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. de bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyon anlarından görüntü

Haber - Kamera: Davut CAN-Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)NUSAYBİN'DE GÜN BATIMI BÜYÜLEDİ



YURT genelinde kar manzaraları ve sağanak yağış etkili olurken, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara büyüledi.

Nusaybin'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Akşam saatlerinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara izleyenleri hayran bıraktı. Tarihi Zeynel Abidin Camisi minaresi tepesinde güneş ile minare hoş bir görüntü oluştururken, o anlar objektife yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Nusaybin'de günbatımı

- Güneş manzarasından detay

- Güneş ve cami minaresi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



