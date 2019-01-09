DHA YURT BÜLTENİ-1

Çanakkale Boğazında yük gemisinde yangın (EK)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, BOĞAZ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Çanakkale Boğazında Türk bayraklı Ro-Ro gemisinde çıkan yangının, mürettabatın müdahalesiyle kontrol altına alındığı öğrenildi. Çanakkale Boğazı transit gemi trafiği, kuzey yönlü olarak askıya alındı. Yunanistan'dan Türkiye'ye hareket eden ve 242 TIR taşıyan Türk bayraklı Ro-Ro gemisinde, saat 22.30'da yangın çıktı. Yangın üzerine gemi personeli, Gocuk - Karakova Burnu arasında sancak sınırına yakın bir bölgede emniyetli bir şekilde demirledi. Çanakkale Boğazı transit gemi trafiği, kuzey yönlü olarak askıya alındı. Saat 22.45'te geminin makine dairesinde karbondioksit tüpleri patlatılarak yangına mürettebat kendi imkanlarıyla müdahele etti. Kaptan, yangının kontrol altına alındığını Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine telsizle bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 römorkör ve 1 tahlisiye botu emniyet amacıyla geminin yanına yaklaşarak bekletildi, ayrıca gemiye kılavuz kaptan çıkartıldı. Gemi kaptanının, Trafik Hizmetleri merkezine yangının kontrol altına alındığını ve tahliyeye gerek olmadığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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Gemiden görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()

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2)TOKAT'TA MAHSUR KALAN HASTA 6 SAATTE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle köyde mahsur kalan kalp hastası Fidasiye Bekol (63), 6 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İl genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Erbaa ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Engelli köyünün yolu kapandı. Akşam saat 17.00 sıralarında kalp hastası Fidasiye Bekol köydeki evinde rahatsızlandı. Yaşlı kadının akrabaları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak kar yağışı sebebiyle köy yolunun ulaşıma kapanınca, sağlık ekipleri köye ulaşamadı. Yardım istenen İlçe Özel İdare ekipleri köy yolunun açılması için çalışma başlattı. Yolda kalan bir kamyonet sebebiyle yol açma çalışmaları aksadı. Araç iş makineleri tarafından çekilerek çalışmalara devam edildi. İş makineleri yaklaşık 6 saat süren çalışmayla köy yolunu açıp Fidasiye Bekol'a ulaştı. İlçe Özel İdareye ait kamyonete alınan yaşlı kadın yolda vatandaşların da yardımıyla 112'ye ait paletli ambulansa sevk edildi. Bu sırada ekipler tarafından açılan yol, yağışın devam etmesi sebebiyle yeniden kapandı. Özel İdare ekipleri dönüş yolunu da açarak yaşlı kadın 6 saat sonra Erbaa Devlet Hastanesine ulaştırdı. Bu arada il genelinde karayollarında yoğun kar yağışı sebebiyle polis ekipleri tarafından TIR sürücülerinin geçişine izin verilmedi. D-100 karayolu ve Tokat Sivas Karayolu arasında bekletilen TIR sürücülerine AFAD yetkilileri tarafından kumanya dağıtıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin yol açma çalışmaları

-İş makinelerinin çalışması

-Yolda kalanaracın kaldırılması

-Hastaya ulaşılması ve ambulansa taşınması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

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3)ZONGULDAK'TA EKİPLER HASTA KADIN İÇİN SEFERBER OLDU



Zonguldak'ta göğüs ağrısı çeken Semiha Boz (73), kar nedeniyle ulaşılamayan evinden paletli ambulansla alınarak hastaneye yetiştirildi.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahalle ve sokaklar ulaşıma kapandı. Yolu ulaşıma kapanan Dilaver Mahallesi Elma Sokak'ta şiddetli göğüs ağrısı çeken Semiha Boz'un (73) yakınları, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Mahalleye giden ambulans, karla kapanan yoldan çıkamadı. Bölgeye paletli ambulans ve Zonguldak Belediyesi kar kürüme aracı sevk edildi. Kepçe yardımıyla sokak üzerindeki yol temizlendikten sonra paletli ambulans eve ulaştı. Semiha Boz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından paletli ambulansla ana yola getirildi. Ambulansla alınan Semiha Boz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Paletli ambulansın gelmesi

-Hastanın indirilmesi

-Diğer ambulansa konulması

-Ambulansların gitmesi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

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4)AKSARAY'DA ANNE ADAYI AMBULANSTA DOĞUM YAPTI



Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan köyde doğum sancısı başlayan Gülhan Koçak (36), paletli ambulansla hastaneye getirilirken yolda bir kız bebek dünyaya getirdi. Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Cumali köyünde yaşayan Gülhan Koçak'ın doğum sancıları başladı. Bunun üzerine Koçak'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yolları karla kapalı durumda olan köye UMKE ile biri paletli olmak üzere 2 ambulans sevk edildi. Kısa süre sonra köye ulaşan ekipler Koçak'ı paletli ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Sancıları artan ve sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde müdahele edilen Gülhan Koçak, bir kız bebek dünyaya getirdi. 1 saat süren yolculuğun ardından hastaneye getirilen anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

(Görüntü dökümü:

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- Anne ve bebeğin ambulansla hastaneye getirilişi

- Anne ve bebeğin ambulanstan indirilmesi

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY )

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5)SİVAS'TAS KARDA MAHSUR KALAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜ, 6 SAAT SONRA KURTARILDI

SİVAS'ta diyaliz hastalarını köylerine bıraktıktan sonra dönüş yolunda minibüsüyle kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan Mehmet Hasdemir (38) ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yıldızeli Devlet Hastanesi diyaliz servisi şoförü Mehmet Hasdemir, diyaliz tedavisi gören hastaları 33 BG 062 plakalı minibüsle köylerine götürdü. Dönüşte Hasdemir'in kullandığı minibüs saat 20.00 sırılarında kar ve tipi nedeniyle Kıldır ve İncetaş köyleri arasında kara saplandı. Kendi çabaları ile sonuç alamayan Hasdemir, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Bu sırada cep telefonunun şarjı biten Hasdemir ile bir daha irtibat sağlanamadı. İhbarın ardından bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Kar yağışının ve tipinin etkili olduğu bölgede AFAD ekipleri de iş makinelerinin açtığı yolda güçlükle ilerledi. Ekipler yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından 02.00 sırılarında Hasdemir'i aracının saplandığı yere ulaşarak kurtardı.

Dönüş yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle önünü göremeyerek kara saplandığını ifade eden Hasdemir, "Diyaliz hastalarını köylerine bıraktıktan sonra ilçeye dönüşe geçtim. Dönüş yolunda etkili olan fırtına nedeniyle önümü göremeyerek kara saplandım. Durumu kurtarma ekiplerine haber verdim. Telefonumun şarjının bitmesinin ardından irtibatımız kesildi. Ekiplerimiz gelip beni ve aracımı kurtardılar, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Yıldızeli İlçe Özel İdare Müdürü Necati Doğan ise ihbarın ardından bölgeye greyderler ve kepçe sevk ettiklerini söyledi. Doğan, ekiplerin uzun uğraş sonucunda Hasdemir'i sağ salim kurtardıkları için mutlu olduklarını belirterek, mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Öte yandan haber için bölgeye giden basın mensuplarının otomobili de kara saplandı. Otomobil, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin çalışmaları

-Mahsir kalan minibüse ulaşılması

-Minibüs şoförünün konuşmaları

-Özel İdare üdürünün konuşması

-Basın aracının iş makineleriyle çekilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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6)HAMİLE KADINI KARLI YOLLARI AÇARAK HASTANEYE ULAŞTIRDILAR

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı tutan kadın, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla açılan yoldan hastaneye ulaştırıldı.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karın yolu kapattığı Sutepe mezrasında da doğum sancısı tutan bir kadın sağlık ekiplerinden yardım istedi. Paletli ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri ambulansın kara saplanmasından dolayı İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Ekipler 25 kilometre uzunluğundaki yolu yaklaşık 3 saatlik çalışmayla açtı. Sağlık ekipleri açılan yoldan hamile kadına ulaşarak ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hamile kadının sağlıklı bir şekilde doğumunun gerçekleştiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Köy yolunun görüntüsü

-İş Makinalarının çalışması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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7)HASTAYA 'SNOWTRACK' AMBULANS İLE ULAŞTILAR

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Esenköy Mahallesi'nde rahatsızlanan kalp hastası Hüseyin Bozoğlu (77) için ambulans istendi. Mahallede kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaşması nedeniyle Bozoğlu'nu almak için snowtrack ambulans gönderildi.

İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Esenköy Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası Hüseyin Bozoğlu akşam saatlerinde rahatsızlandı. Yakınları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İlk etapta bölgeye paletli ambulans sevk edilmek itendi, ancak kar kalınlılığının yer yer 1 metreyi bulması nedeniyle yetkililer hastayı almak için snowtrack ambulansı gönderdi.

Önünde kar küreme bıçağı olan ambulans yolu açıp Hüseyin Bozoğlu'nun evine ulaştı. Kapıda yaşlı damın yakınları tarafından karşılanan sağlık ekipleri hemen eve girerek hastaya müdahale etti. Hüseyin Bozoğlu daha sonra ambulansa alınarak Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Bozoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Hüseyin Bozoğlu'nun yakınları, zorlu kış şartlarından dolayı ambulansın geleceğini ummadıklarını ancak snowtrack ambulansı görünce şaşırdıklarını söylediler.

Görüntü Dökümü:

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- Ambulansın gelişi

- Ambulansın yolu açması

- Sağlık ekiplerinin aratan inmesi

- Hasta yakınlarının karşılaması

- Hastaya müdahale ve ambulansa alınma fotoları

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 205 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-)

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8)ERZURUM'DA TİPİ HAYATI FELÇ ETTİ,TURİSTLER ZOR ANLAR YAŞADI

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi kentin bazı bölgelerinde hayatı felç etti. Palandöken Kayak Merkezi'nde görüş mesafesi yer yer 1 metreye kadar düştü. Kayak merkezindeki otellere araçlar çıkamayınca yürüyerek gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler zor anlar yaşadı. Turistlerin bazen tipinin içinde kaybolduğu şehirde, okullar ise tatil edildi.

Erzurum'da saat 17.30 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar giderek etkisini artırdı. Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıktı. Kayak merkezinde ve kentin bazı bölgelerinde tipiye dönüşen yağış ve fırtına nedeniyle göz gözü görmezken, vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti. Araçlar buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Kent merkezine inen yerli ve yabancı turistler otellerine yürüyerek gitmek zorunda kalınca zor anlar yaşadı. Birbirlerine sıkıca sarılan turistler güçlükle ilerledi. Zaman zaman tipinin içinde kaybolan turistler yürümekte bile güçlük çekti. Özellikle yanlarında çocuklar olan bazı turistler yakın bazı yerleşim alanlarına sığındı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, 8 Ocak Salı günü saat 17.00'da başlayacak olan kar yağışının Çarşamba günü saat 12.00'a Erzurum kent merkezi başta olmak üzere Çat, Aşkale, Tekman, Hınıs, Karaçoban, Karayazı ve Pasinler ilçeleri ile Erzincan il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini tahmin edildiği açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmalar, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Meteoroloji, özellikle kara yolu geçitlerinde sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında da bulundu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TATİL

Öte Yandan Erzurum Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumlarınad 09 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Valilik ayrıca kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile bayanlar da idari izinli sayılacağını bildirdi.

ERZURUM-BAYBURT KARAYOLU KAPANDI

Erzurum-Bayburt karayolunun Kop Dağı mevkii ise ulaşıma kapandı. Yaklaşık 2 saattir dağda mahsur kaldıklarını söyleyen TIR şoförü Ergün Kaya, "Erzurum'un Horasan ilçesinden arpa yükyeyip Trabzon'a götüyorduk. Ani bastıran kar fırtınası nedeniyle göz gözü görmez oldu. bu nedenle bekleyince yol trafiğe kapandı. Şu anda 25'e yakın araç burada kurtarılmayı bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,()

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9)ŞAVŞAT-ARDAHAN YOLU KAR VE TİPİDEN KAPANDI

Artvin'de, Şavşat-Ardahan karayolu Sahara geçidi kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı.

Artvin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şavşat-Ardahan karayolu Sahara geçidi kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Çok sayıda sürücü araçları ile yolda mahsur kaldı. Karayolları 183'üncü Şube Şefliği ekipleri yolda araçlarında mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kar yağışı detayları

Sahara yolu detayı

Haber-Kamera: Nurbay USTA - ARTVİN,()

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10)KAR VE BUZLANMA NEDENİYLE KARAYOLLARI BÜYÜK ARAÇ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

KONYA'da kar ve buzlanma nedeniyle büyük araçların yola çıkmasına izin verilmedi. İlçe girişlerinde polis tarafından durdurulan araçların parka çekilerek sabaha kadar bekletileceği öğrenildi.

Konya'da dün akşam saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Karayollarında oluşan kar birikintileri ve buzlanma nedeniyle Ankara'dan Konya'ya gelen büyük araçlar, Kulu ilçe girişinde polis tarafından durduruldu. Polis, kaza olmasını önlemek için araçları otoparka çektirdi. Öte yandan Konya-Antalya ve Konya-Ayfonkarahisar yoluda büyük araç geçişlerine kapatıldı. Araçların sabah 09.00'a kadar parklarda bekletileceği öğrenildi. Karayolları ekiplerinin ise yollardaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü:

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- Büyük araçların polis tarafından durdurulması

- Araçların parka çekilmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ KULU ))

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11)ÇATIŞMA ORTASINDA KALAN ESNAF BAŞINDAN VURULDU



Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan esnaf, başından vurularak ağır yaralandı. Aynı olayda taraflardan 2 kişi de isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde meydana geldi. Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G., iddiaya göre aralarında husumet bulunan Akif B. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı. Bu sırada cadde üzerindeki kuruyemiş dükkanı kapatan Fahri Koç, çatışmanın ortasında kaldı. Kimin ateşlediği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla başından yaralanan Koç, kanlar içinde yere yığıldı. Çatışmada ayrıca Akif B. de göğsünden yaralandı.

Çatışmasının ardından Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G., kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılardan Koç, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılırken, Kadirli Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Akif B. ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma başlatan polis, Melih Sencer Ç.'yi evinde ayağından tabanca ile vurulmuş halde yakaladı.

Firari şüpheli Furkan G.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Döküm

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- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Olay yerinden görüntü görüntüsü

- Polislerin olay yerinde inceleme yapması

- Vatandaşlardan görüntü

- Polis araçlarından görüntü

- Hastanenin acil servisinden ve ambulanstan görüntü

Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()

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12)İZMİR'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL BİR ANDA ALEV ALDI

İzmir'in Konak ilçesinde, bir otomobil seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Olayda herhangi ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Hava Eğitim Komutanlığı yakınında meydana geldi. Balıkesir'de öğrenci oldukları öğrenilen Baran Tüfekçi (18) ve arkadaşı Mustafa Keser (19), Balıkesir'de bir otomobil kiralayarak İzmir'e gezmeye geldi. Baran Tüfekçi idaresindeki 10 BEH 69 plakalı kiralık otomobil, Konak yönünden Balçova istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Tüfekçi'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, otomobil orta refüje çarptı. Araçtan inen iki arkadaş, olay yerinden uzaklaşarak kazayı yara almadan atlattı. Yangın kısa sürede büyürken, otomobilde patlama meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Olayda herhangi ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yaşadığı olayın şokunu atlatamayan sürücü Baran Tüfekçi, "Seyir halindeyken otomobilden bir yanık kokusu geldi. Sonra bir anda otomobil alev aldı. Panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili çarptık. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki yangın daha da büyüdü. Hemen araçtan indik yangın tüpünü almaya giderken bir anda patlama oldu. Biz o anda otomobilden uzaklaştık tamamen yanıyordu" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Aracın yanmasından detay

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasında detay

-Genel ve detay görüntüler

-Baran Tüfekçi'den röportaj

(Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

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13)ADANA'DA 3 YIL SONRA KAR YAĞDI

Ülke genelinde kar nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, Adana'nın kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı.

Saat 03.30 sıralarında başlayan kar yağışı sadece bir kaç dakika sürdü. Merkez Çukurova ilçesinde daha etkili olan kar, yağdıktan kısa süre sonra eridi. Kar yağışı gören bazı vatandaşlar, telefonlarına sarılarak bu anı kayda alıp, sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta ise otomobilin üzerine yağan kardan, minik bir kardan adam yapıldığı görüldü. Gece olması nedeniyle çoğu Adanalı, kar yağışına tanıklık edemedi.

Görüntü Dökümü

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** Cep telefonu görüntüsü

- Kar yağışı

- Siyah bir otomobilin üzerindeki kar

- Sokaktan görüntü

Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: ADANA, ()

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14)BİNGÖL-ELAZIĞ KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bingöl- Elazığ yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Çok sayıda aracın da mahsur kaldığı karayolu, ulaşıma kapandı. Polis, sürücüleri uyarırken Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ ve karayolunda görüş mesafesi sıfıra düştü. Elazığ karayolunda ulaşıma kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı" denildi. Yetkililer, mecbur kalınmadığı sürece, özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Görüntü Dökümü:

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- Bingöl- Elazığ karayolu

- Polislerin önlem alması

- Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması

- Yolda kalan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()

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15)SAĞANAK NEDENİYLE DUVAR YIKILDI, OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE DEVRİLDİ

Kahramanmaraş'ta, sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki otomobil ise kayan toprak ile beraber evin bahçesine devrildi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin istinat duvarı, aşırı yağışa dayanamayarak yıkıldı. Olay sırasında duvarın önünde park halinde bulunan otomobil ise kayan toprakla evin bahçesine devrildi.

Duvarın çöküp, otomobilin hurdaya döndüğü olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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- Otomobil

- Molozlar

- Olay yerinden detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 137 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-)

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Tokat'ta eğitim ve ulaşıma kar engeli (2)

16)AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle, Tokat-Sivas karayolunda ulaşım aksadı. Sivas'a gidiş yönünde Geyras mevkisinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri ağır tonajlı araçların ve TIR'ların geçişine izin vermedi. Diğer araçlara ise zincir takmak suretiyle izin verildi. Ağır tonajlı araçlar bölgedeki bir akaryakıt istasyonu içerisine park ettirilirken, buradaki restoranda Tokat Valiliği tarafından bekletilen kişilere çay ve yemek ikramında bulunuldu. Samsun'dan Sivas'a gitmek üzere yola çıkan Muhammet Hacısüleymanoğlu, "Kar nedeniyle burada kaldık. Devletimizden Allah razı olsun. Burada bize çay ve çorba ikramında bulundu" dedi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, akaryakıt istasyonunun restoranında şoförleri ziyaret ederek yol durumu hakkında bilgi verdi.

Aynı güzergahta Kızıliniş mevkisinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sivas istikametine giden bir otomobil yol kenarında duran TIR'ın yanından geçmek isterken aracını kaydırarak orta refüje düşürdü. Aracını kaydıran otomobil sürücüsü Gökhan Kıratik, "Önümüzde bir tane TIR durmuştu. Yanından geçmek isterken tekerin biri soldaydı kaydı bizi aşağı düşürdüö dedi.

Ayrıca Artova'dan Ağmusa köyüne gitmeye çalışan bazı öğrenci ve veliler yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yolda kalan öğrenci ve velilerin imdadına ise AFAD ekipleri yetişti. Öğrenci ve velileri AFAD ekibi araçlarıyla Artova ilçesine getirilerek, ilçede bulunan öğretmenevine yerleştirildi.

ÜNİVERSİTEDE SINAVLAR İPTAL

Olumsuz hava şartları nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi merkez ve tüm ilçelerdeki Meslek Yüksek Okullarında yarın yapılacak olan sınavlar iptal edildi. İptal edilen sınavların 16 Ocak'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı

-Yolda bekletilen araçlar

-Yakıt istasyonunda bekleyenlere yiyecek ikramı

-Yoldaki çalışmalardan görüntüler

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/SİVAS, ()

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17)AMASYA'DA EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Amasya'da, kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Amasya'da dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, buzlanma ve don görüleceği, bu durumun ulaşımı olumsuz yönde etkileyeceği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Amasya kar genel detay

- Vatndaşlardan detay

-Karda kapanan yolların açılması detay

- Diğer detaylar

BOYUT: 294 MB

Süre:5 dakika 0 saniye

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, ()

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18)ŞİDDET MAĞDURU KADININ FERYADI: HABERLERDE 'ÖLDÜ' DİYE MANŞET OLMAK İSTEMİYORUM

Malatya'da 2 çocuk annesi Sevkan O. (31), sürekli şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı eşinin kendisine ve sığındığı ailesine tehditler savurup, zarar verdiğini belirterek, "Haberlerde 'öldü' diye manşet olmak istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorumö dedi.

2003 yılında Özkan O. ile evlenen ve 2 çocukları dünyaya gelen Sevkan O.'nun hayatı, eşinin uyuşturucu kullanmasıyla kabusa döndü. Özkan O.'nun kendisinin yanı sıra anne ve babası ile çocuklarına da şiddet uygulaması sonucu geçen yıl Ekim ayında baba evine sığındığını belirten genç kadın boşanma davası açtı. Boşanma işlemleri devam ederken tehdit ettiğini söylediği Özkan O.'nun babasının işyerini yaktığını öne süren Sevkan O., "Haberlerde 'öldü' diye manşet olmak istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorumö dedi.

Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözleri dolan Sevkan O., "Sürekli kendisinden şiddet gördüm. Hem sözlü, hem fiziki şiddet gördüm ve bu şiddete annesi ile babası da maruz kaldı. Annesini dövdü, babasını bıçakladı. Onlara tehditler hakaretler etti. Onlar evden ayrıldı 3 ay sonra 14 yaşındaki kızıma da şiddet uygulamaya başlayınca ben evden ayrılmak zorunda kaldım. İki çocuğumu da aldım ailemin yanına geldim ve buna kendisi de olumlu baktı. Bana 'işten çıkacağım, ben işlerimi yoluna koyana kadar orada kal ve ailenin yanına gidebilirsin' dedi ama ben kesinlikle dönmemek üzere geldim ailemin yanına. Tabi ondan kurtulmak için ilk etapta bunları söylemedim kendisine. Buraya geldikten 1 hafta sonra beni eve çağırdı, ben de gitmek istemedim. 'Bir daha gelmeyeceğim' dedim. Bu kez kavga çıkardı, karakolluk olduk. Orada kavgalar çıkardı, karakolda bağırdı, çağırdı. Hakaretler, iftiralar, tehditler 'bundan sonra size rahat uyku yok, görürsünüz siz, bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak' dedi. 12 Ekim 2017 gecesinden beri biz bunları yaşıyoruzö dedi.

'SİLAH SESLERİ, SES BOMBALARI ALTINDA YAŞADIK'

Eşi Özkan O.'nun uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 3 yıl cezaevinde kaldığını da kaydeden Sevkan O., "Esrar satıcılığından zaten 3 yıl yatmışlığı var ve hap olmadan kesinlikle yaşayamaz, sürekli uyuşturucu hap ve esrar içiyor. Ardından şiddet uyguluyor. Cezaevine girip çıktıktan sonra daha bir artmaya başladı. Son zamanlarda iyicene arttı baskılar, şiddet. İlk önce arabamızın lastiğini kesti otoparkta, sonra arabamızı kurşunladı, abimin evini kurşunladı, Battalgazi'de evimiz var orada evimizi kurşunladı, Nisan'da dükkan yandı. Hepsi 1 hafta içerisine oldu. Zaten mahkeme aşamasındayız. Bugün bir duruşmamız daha vardı orada da kavga çıkardı. 'Beni içeriye attıramayacaksınız, elinizden geleni yapın' dedi. Bu kez işi başka boyutlara çekmeye çalışıyor. Hakim diyor ki 'olayı farklı boyutlara çekme, sen dükkanı yaktın mı yakmadın mı, bununla alakalı olan bir belgen var mı, yoksa sus dinle' diyor. Bir yaz boyunca biz silah sesleri içerisinde yaşadık, ses bombaları altında yaşadık" diye konuştu.

'HABERLERDE 'ÖLDÜ' DİYE MANŞET OLMAK İSTEMİYORUM'

Yaşadığı babasının evine Özkan O. tarafından ses bombası atıldığını söyleyen Sevkan O., şöyle konuştu:

"Bunlarla alakalı şikâyetçi olduk. Bayramda orada olduğumuzu biliyor ve oraya geliyor. Silah sıkıyor, ses bombaları atıyor, havai fişekler atıyor. Apartmana silah saklamak mı, mühimmat saklamak mı dersiniz. 2015 yılında benim adıma kimliğimle yeşil reçete ilaçları almış. Şu anda bunlarla alakalı beni hastaneye yatırtmaya çalışıyor. Kapıya ambulansı getirtti. İlçe sağlığa gitmiş, başvurup dilekçe vermiş. 'Eşim rahatsız, hastaneye yatırılmasını istiyorum' diye. Ben yetkililerden cezasını çekmesini istiyorum. Yetkililer biraz daha duyarlı olsunlar. Sürekli haberlerde duyuyoruz; bende onlar gibi manşet olmak istemiyorum 'öldü' diye veya ailemden birinin katletmesini istemiyorum. Benim dayımın, teyzemin evine silah sıkıyor, komşularımızı rahatsız ediyor, bize kim selam verse onu rahatsız ediyor. Kimse bize selam vermeyecekmiş. Ben dükkânı yaktığından dolayı ceza çekmesini istiyorum. Çünkü elde tek delil bu var. Yaptıklarının cezasını çeksin. Ben kendi başıma her şeye katlandım ama babama yaptığına katlanamam babamın 40 yıllık emeğini kül etti. Buna katlanamam çocuklarının ekmek yediği kapıyı yaktı. Ben buna katlanamam. Benim babam borçlarını ödeyemez duruma geldi."

'10 GÜN ÖNCE ARKAMIZDA DURDU SİLAH SIKTI'

Sevkan O.'nun annesi Feride G. (55) ise damadının kendisine ait arabayı parçaladığını iddia ederek, "Arabam parçalandı, silah sıkıldı, kardeşimin evine 2- 3 defa ve somut delil istediler. Somut delil götürüyoruz somut delil fayda etmiyor. Göstererek sıka sıka kaçıyor ondan sonra 'somut delil' diyorlar. Somut delili götürüyoruz yine 'somut delil yok' diyorlar. Bundan 10 gün önce biz eşimle çarşıdan gelirken arkamızda durdu silah sıktı. Yine 155'i aradım. 5- 6 ekip geldi, gece yarısı tabanca çekirdeğini, şunu bunu arıyor ama yok. 'Bulamadık, somut delil yok' diyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Silahlı eşinin ateş etmesi

- Sevkan Ordu'dan görüntüler

- Anne Feride Gül'den detay

- Sevkan Ordu röp.

- Feride Gül röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 712 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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19)KAR BESNİ-GAZİANTEP YOLUNU TRAFİĞE KAPADI, UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle Besni-Gaziantep yolu trafiğe kapanınca, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana geldi.

İlçede dün akşam başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken Besni-Gaziantep yolu trafiğe kapandı. Gaziantep'e gitmeye çalışan araçlar yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluşturdu. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana gelirken, karayolları ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama işlemini aralıksız sürdürdü. Polisler ise yolda kalan araçları iterek kardan kurtarmaya çalıştı. Belediye hoparlörlerinden sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kar yağışı

- Yolda kalan araçlar

- Polislerin araçları iterek kurtarmaya çalışması

- Karayollarının çalışması

- Vatandaşların araçları kurtarmaya çalışması

- Araç kuyruğu

- Polis aracının yolu kapatması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 67 MB

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), ()-

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20)NURDAĞI'NDA KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep'e gitmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Nurdağı-Gaziantep yolu Akyokuş mevkii kar nedeniyle buz tuttu. Kar yağışına yolda yakalananlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve yolcular araçları iterek ilerlemeye çalıştı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, polis yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Nurdağı-Gaziantep Karayolu

- Trafik ekipleri

- Uzun araç kuyruğu

- Vatandaş ile röp

- Karayollarının çalışması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU :107 MB

Haber- Kamera: Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-)

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