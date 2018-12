DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

Sınıra askeri sevkiyat (EK)

KİLİS ÜZERİNDEN MENBİÇ'E ASKERİ SEVKİYAT

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Menbiç bölgesine, tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Hatay'dan akşam saatlerinde yola çıkarılan tanklar, güvenlik önlemleri alınarak, Kilis'e getirildi. Askeri TIR'ların üzerine yüklenen tanklar ve zırhlı araçlar, Elbeyli ilçesinden Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Menbiç bölgesine doğru yola çıkarıldı. Kilis'te, sınır hattında yoğunluk meydana gelirken, sevkiyatların sürdürüldüğü belirtildi.

YAYALADAĞI'NDAN KİLİSE SEVKİYAT

Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesindeki askeri birliklerde konuşlanan askeri araçlar, konvoy eşliğnide Kilis'e doğru götürüldü. TIR'lara yüklenen ve geniş güvenlik önlemi altında merkez Antakya ilçesinden geçen askeri araçların sınır birliklerine sevk edileceği belirtildi.

İSLAHİYE'DEN DEMİR YOLU İLE ASKERİ SEVKİYAT

Adapazarı'ndan yola çıkan geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT), zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Adapazarı Arifiye İstasyonu'ndan GZPT, ZPT, çok sayıda askeri araç ve askeri personel ile yola çıkan 25 vagondan oluşan tren, İslahiye'deki Fevzipaşa Garı'na ulaştı. Verilen molanın ardından tren tekrar hareket etti. 15 vagonun askeri araçları Suriye sınırına götürmek üzere Gaziantep'te ayrılacağı, 10 vagonun ise Diyarbakır'a gideceği belirtildi.

ASKERİ ARAÇLAR SURİYE'YE GÖNDERİLMEK ÜZERE TIR'LARA YÜKLENDİ

Tekirdağ'dan Diyarbakır'daki birliklere sevk edilen zırhlı araç ve personeli taşıyan 26 vagonluk tren, akşam saatlerinde Gaziantep'e ulaştı. TCDD Başpınar Lojistik Şefliği'nde duran trenden indirilen bazı zırhlı araçlar, Suriye'ye gitmek üzere TIR'lara yüklendi. Geri kalan zırhlı araçların ise Diyarbakır'a doğru yola çıkacağı bildirildi.

KIRIKHAN'DAN KİLİS VE ŞANLIURFA'YA SEVKİYAT

Kilis ve Şanlıurfa'ya sevk edilen 10 tank, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Kilis'e doğru ilerleyen askeri konvoydaki tankların, sınır hattındaki stratejik noktalara konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Askeri konvoyun gelişi

- Çeşitli açılardan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

+++

- Antakya ilçesinden geçerek Kilis istikametine giden askeri araçların geçişi

+++

- Fevzipaşa Garı

- Askeri araç yüklü tren

- Güvenlik önlemi

- Trenin hareket hali

- Genel ve detay görüntüler

+++

- Gelen askeri araçlar

- Gelen askerler

- Yüklenecek TIR'lar

- Genel ve detay görüntüler

+++

- Askeri TIR'lar ve üzerlerindeki tanklardan görüntü

- Askeri konvoyun gidişi

Haber-Kamera: KİLİS-HATAY-GAZİANTEP,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY: BU SÖZLEŞME BİR AN ÖNCE BİTERSE, SİZ DE MUTLU OLURSUNUZ



İZBAN'ın grevdeki personellerini ziyaret eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu sözleşme bir an önce biterse, siz de mutlu olursunuz, biz de, İzmirliler de. Ulaşımda sıkıntı çekenler sizin de yakınlarınız. Burada aklıselim bir noktada anlaşılırsa, orta noktada buluşulur, sözleşme biter" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 10 Aralık'tan bu yana grevde olan sendika üyesi İZBAN işçilerini ziyaret etti. Akşam saatlerinde İzmir'e gelen Atalay, Alsancak Garı içerisinde bulunan sendikanın şube temsilciğinde işçilerle görüştü. Atalay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yönetimleri ile sürekli temas halinde olduklarını açıklayarak, İZBAN çalışanlarının, banliyö trenlerinde günde 300 bin insan taşıdıklarını belirterek, "Çocuğunuz 2 ya da 4 yıllık üniversite mezunusunuz. Asgari ücret de geldiğimiz nokta ortada. Siz burada sözleşmeyi kendiniz karar veriyorsunuz, sizin istemediğiniz bir sözleşmeye kimse imza atmayacak. Bu sözleşme bir an önce biterse, siz de mutlu olursunuz, biz de İzmirliler de. Ulaşım sıkıntı çekenler sizin de yakınlarınız. Burada aklıselim bir noktada anlaşılır da ortada noktada buluşulur, sözleşme biter" dedi.

'HERKES SİZİN BEDEL ÖDEDİĞİNİZİ BİLİYOR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile görüştüğünü söyleyen Atalay, görüşmenin detaylarını aktararak, "Aziz Kocaoğlu ile görüştüm. 'Siz asgari ücrete yüzde 26 zam yaptınız, biz de TCDD ile görüşerek ücret zammını yüzde 26'ya çektik' dedi. Bunun üzerinde bir ücret zammı vermeyeceklerini belirtti. İşveren ile işçilerin pazarlık konusu yaptığı zamlar arasında 9 puanlık bir fark olduğunu vurgulayan Atalay, ortada henüz anlaşmaya varılacak bir durumun bulunmadığını söyledi. Bu nedenle yaşananların bedelini işçiler ile İzmir halkının ödediğini ileri süren Ergün Atalay, "Herkes burada sizin bedel ödediğinizi biliyor. Biterken de yaşanabilecek bir ücret ile bitsin" diye konuştu. Atalay, gelecek günlerde, kendisine ihtiyaç duyulması halinde İzmir'e tekrar geleceğini de belirtti. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçileri ziyaretinin ardından İzmir'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------

-Alsancak Gar'dar detay

-İşçşlerden detay

-Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

==========================

ERZİNCAN'DA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ

ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayolunda bugün saat 17.00 sıralarında etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi, her iki karayolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolunun 40'ncı kilometresi Sakaltutan Geçidi'nde, kar yağışı ve yoğun tipi, ağır tonajlı araçların kayarak yolu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden çok sayıda yolcu otobüsü, TIR ve kamyonun geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Erzincan- Gümüşhane karayolunda da kar ve tipi etkisini gösterirken, bu güzergaha giden araçlara da bir süre kontrollü olarak izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Karayolundan görüntü

-Karayolunda ilerleyen araçlardan görüntü

-Karayolları ekiplerinin çalışmaları

-TIR'ların yollarda beklemeleri

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

BAŞKALE'DE 54 YERLEŞİM BİRİMİ ULAŞIMA KAPANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edilirken, Van'ın Başkale ilçesinde ise kar nedeniyle 54 yerleşim birimi ulaşıma kapandı.

Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edilirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği Başkale ilçesinde de kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ve 25 mezra oylu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kar yağışı

-Kar yağışı altında çalışan iş makinaları

-Kar topu oynayan esnaflar

-Vatandaşlarla röportaj

-İşyerlerinin önünü temizleyen esnaflar

-Kara gömülen araçlar

Haber-Kamera: Engin ERTÜRK / BAŞKALE(Van),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

BAYBURT'TA KAR YAĞIŞI, ARAÇLAR YOLDA KALDI

BAYBURT'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bayburt-Trabzon yolu Salmankaş geçidinde ağır tonajlı araçlar yolda kalırken, Bayburt ve Gümüşhane'de yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Bayburt'ta, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının sürdüğü kentte, Bayburt-Trabzon yolu Salmankaş geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kalırken, sürücülerin yardımına karayolları ekipleri yetişti. Yolda kalan kamyonlar, iş makineleri ile çekildi. Kar yağışı nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'de ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. İki kentte, kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlarda idari izinli sayıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yolda kalan araçlar

Kurtarma çalışmaları

Bayburt yol açma detayları

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ / BAYBURT,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

SURİYE'DEKİ SEL FELAKETİNDEN, MAĞDUR AİLELER İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

SURİYE'nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde iki gündür şiddetini artıran yağışların sele dönüşmesi nedeniyle mağdur olan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı?nca yardım çağrısında bulunuldu.

Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde iki gündür devam eden şiddetli yağışlar sele dönüştü. İdlib ve Lazkiye kentlerindeki çadır kent ve kamplar selin etkisiyle sular altında kaldı. Bu arada Türkiye sınırına yakın İdlib'in Atme Kasabası'nda selden etkilenen yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı kamplardaki siviller geceyi selden etkilenmeyen bölgelerdeki okul ve mescitlerde geçirmek zorunda kaldı. Kamp bölgelerindeki çadırların sular altında kalması nedeniyle ilk belirlemelere göre yaklaşık 25 bin sivilin mağdur olduğu tespit edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı sel felaketi mağduru siviller için yardım çağrısında bulundu.

İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Şuayip Altun, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Su baskının sele dönüşmesi sonucu iki gündür siviller boş bulabildikleri tüm alanlara sığınıyor. Mağdur olan insan sayısı giderek artıyor. Bu nedenle İdlib kentinin selden etkilenmeyen bölgelerinde kuracağımız barınma merkezlerindeki aileler için çadır, battaniye, sünger yatak, gıda malzemeleri ve kışlık kıyafet ihtiyacı bulunuyor. Tüm hayırseverleri destek olamaya davet ediyoruz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Atme Kampı'ndaki sel suları

-Kasabada yaşayanlar

-Selden etkilenen çadırlar

-Su baskınındaki insanlar, araçlar

-İHH görevlisi röp

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU / REYHANLI(Hatay),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

GENÇ KADIN KENDİNİ ASTI, OLAY ÇOCUKLAR AĞLAYINCA ORTAYA ÇIKTI



SİVAS'ta, 2 çocuk annesi Z.Ş. (21), eşi Y.Ş. tarafından doğalgaz borusuna eşarpla asılı halde ölü bulundu. Olay ise çiftin komşularının ağlayan çocukların sesini duymasıyla ortaya çıktı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Toki Konutları'nda meydana geldi. Binanın 5'inci katındaki daireden çocukların ağlama sesleri duyan komşular, durumu markette çalışan Z.Ş.'nin eşi Y.Ş.'ye (27) bildirdi. Evine gelen ancak içeri giremeyen Y.Ş., itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve giren Y.Ş., Z.Ş.'yi evin giriş kapısının üzerindeki doğalgaz borusunda eşarpla asılı buldu. Biri 4 aylık, diğeri ise 2 yaşında olan iki çocuk ağlarken bulunurken, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Z.Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Z.Ş.'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen Z.Ş.'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Binanın görüntüsü ve ekiplerin çalışması

-Cenazenin götürülmesi



Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN - İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

ORDU'DA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN GÖRÜNTÜ GÜVENLİK KAMERASINDA

ORDU'da bir sitenin girişinde bulunan, kapalı otomatik demir kapının üzerinden içeriye girmeye çalışan çocuk, kapının aniden açılmaya başlamasıyla zor anlar yaşadı. Eşofmanı demire takılarak düşme tehlikesi geçiren çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İddiaya göre olay Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana geldi. Bir sitenin önünde oyun oynayan 3 çocuktan biri, içeriye girmek için kapalı olan otomatik demir kapının üzerine çıktı. Kapının önüne bir araç yaklaşınca otomatik kapı açılmaya başladı. Bu esnada demirin üzerinde panikleyen çocuk düşme tehlikesi yaşadı. Eşofmanı demire takıldığı aşağıya inemeyen çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuk araçtan inen vatandaş ve diğer arkadaşlarının yardımıyla demirin üzerinden yara almadan kurtarıldı. Olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüsü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN /ORDU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

ŞÜPHELİ ARAÇTA 6 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



HATAY'da trafik uygulama noktasında durdurulan şüpheli otomobilde, narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 6 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Merkez Antakya ilçesindeki Bölge Trafik Uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durduran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel eğitimli narkotik köpeği ile araçta arama yaptı. Köpeğin otomobilin yakıt deposuna tepki vermesi üzerine aracın yakıt deposu sökülerek kontrol edildi. Polislerin yaptığı kontrolde, yakıt deposuna gizlenmiş 14 paket halinde 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Narkotik köpeği ile araçta arama yapılması

- Köpeğin yakıt deposuna tepki vermesi

- Polislerin yakıt deposundaki uyuşturucu paketlerini çıkartması

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

ANKARA'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 12 BİN ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ



Ankara'da, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonla toprağa gömülü 11 bin 864 şişe sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 'Şişeci Ö' lakaplı Ö.D.'nin, sahte içkileri yılbaşı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Şişeci Ö' lakaplı Ö.D. adlı kişinin, iddiaya göre yılbaşı öncesi sahte üretilen 15-20 TL değerindeki şarapları, 'yıllanmış' ve 'eskitme' adı altında 250 TL'den piyasaya sürmeye çalıştığını belirledi. Yapılan araştırmada, şarapların Altındağ ilçesinde metruk evlerin altı ve bu evlere yakın boş araziye gömüldüğü belirlendi. Savcılık izni ile alanda yapılan aramada toprağa gömülü sahte içkiler bulundu. İş makinesi kullanmadan kazma ve kürek ile saatler süren çalışma sonucu şaraplar toprak altında çıkarıldı. 11 bin 864 adet sahte içkiye konulurken, olayla ilgili Ö.D. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Polisin kazma ve küreklerle toprağı kazması

-Sahte içkilerin toprak altından çıkarılması

-İçkilerin kamyona yüklenmesi

Haber: Gökhan CEYLAN / ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

KAZI YAPAN İŞ MAKİNESİ DOĞALGAZ BORUSU PATLATTI



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yol çalışması için kazı yapan bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

Olay, akşam saatlerinde Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Yol çalışmasının bulunduğu yerde kazı yapan iş makinesinin kepçesi doğalgaz borusuna isabet etti. Bunun üzerine hasar gören doğalgaz borusu, byük bir gürültü ile patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri geldi. Görevliler yarım saatlik çabanın sonrasında patlayan kapağı kapatarak borudan sızan doğalgazı engellerken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerinde önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

- Görevliler yarım saat uğraş sonrasında patlağı kapatarak borudan sızan doğal gazı engelledi.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),()