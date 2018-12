DHA YURT BÜLTENİ-1

1)300 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANAN PKK'LI TESLİM OLDU



İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan, terör örgütü PKK üyesi Adnan Sav (25), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Valiliği, Diyarbakır'ın Lice ilçesinden terör örgütü PKK/KCK'ya katılarak Irak ve Suriye'de silahlı eylemlerde bulunan, İçişleri Bakanlığı'nca gri kategoride 300 bin lira ödül ile aranan Adnan Sav'ın, Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Açıklamada Adnan Sav'ın gözaltına alındığı bildirildi.

2)BAKAN SOYLU: TERÖRİSTLERİN DİRİSİNİN DE, ÖLÜSÜNÜN DE PEŞİNDEYİZ



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ülkenin ekonomisini terörle beraber terbiye etmeye çalışanlara karşı mücadele verildiğini belirterek, "Ne söylerlerse söylesinler. Bu teröristlerin dirisinin de peşindeyiz, ölüsünün de peşindeyiz" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları'nın danışma meclisi toplantısına katıldı. İzmit'teki Hasan Gemici Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Soylu, salonun sıcak olması nedeniyle konuşması sırada, "Ceketimi çıkarabilir miyim?" diye izin isteyerek sahnede ceketini çıkardı. Soylu, "Polisimiz, askerimiz, jandarmamız, korucumuz, kaymakamımız, valimiz, her birinin, bu milletin bu asil duruşuyla beraber, hep birlikte bu noktaya geldik. Merak etmeyin, çoğu gitti azı kaldı. Hiç endişe etmeyin. Bu milleti terörle beraber, bu ülkenin ekonomisini terörle beraber terbiye etmeye çalışanlara karşı bu millet topyekun bir mücadele vermektedir. Geçen gün Tunceli'de bir mağarada kıstırdılar teröristleri. Tam 9 gün boyunca o mağaranın önünden ayrılmadılar. Sesle çağırdılar, 'Çıkın dışarı' dediler. İçeri girmeye çalıştılar, içeriden silahla cevap verdiler. Ondan sonra gereğini yaptılar. Mağaranın ağzını kapatıp, hem karadan hem de havadan oradaki tüm teröristleri, her birini etkisiz hale getirdiler. Geçen gün, Diyarbakır Hani'de, çok uzun zamandan beri peşinde olduğumuz bir teröristle tesadüfi bir şekilde karşılaşan, oradaki terörle mücadele şube müdürlüğündeki kardeşimiz Nazım Tuncer, iki kız evladı var, şehit oldu. Annesi bana cenazede, 'Bunlar bitti galiba ha?' dedi. Dedim ki, 'Ana bize gerek kalmadı. Senin kahraman evladın, kendi intikamını da kendisinden önce şehit olan evlatlarımızın intikamını da bu pisliklerden aldı'. Bu sabah, Nazım'ın etkisiz hale getirirken şehit olduğu 2 teröristten birisinin leşini, kahraman jandarmamız aradı, buldu, gömüldüğü yerden çıkarttı. Bilmenizi istiyorum. Ne söylerlerse söylesinler. Bu teröristlerin dirisinin de peşindeyiz, ölüsünün de peşindeyiz" dedi.

'FESTİVALDE ÇOCUKLARIMIZI KANDIRIP DAĞA GÖTÜRECEKLERDİ'

Terörle mücadele konusunda bilgi veren İçişleri Bakan Soylu, "Terörle mücadelede bir taraftan lojistiğini, bir taraftan finansmanını, bir taraftan onlara destek olan sözde sivil toplum örgütlerini ve terörün siyasi kolu olan partilerin her birini aynı anlamda değerlendirerek devam ediyoruz. Neymiş, belediyeler görevden alınmayacakmış. Devletin, hazinenin parasını belediyeye gönderdiğimiz parasını Kandil'e aktaran, onu oradan silah olarak evlatlarımıza ve ülkemizin birliğine çeviren bu belediyeler görevden alınmayacakmış, onlar millete hizmet ediyorlarmış. Hiçbir yere hizmet ettikleri yok. Ağrı'da belediye başkanı olarak sosyete bir adam getirmişlerdi. Biz Ağrı'da belediyeyi devraldığımız zaman bir belediyenin arabasında 400 haciz vardı. Neden? Çünkü borçlar ödenmeyecek. Yapılan işlerin parası ödenmeyecek, paralar dağa gidecek. Bütün bunların yanı sıra, festival düzenleyeceklerdi. 12-13-14 yaşında çocukları, gençleri, genç kızlarımızı alacaklar, o festivalde kandıracaklar. Analarının dizinin dibinde durması gereken evlatlarımızı, alıp dağa götüreceklerdi. Kandil'e götüreceklerdi. Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a götürecekler. O 14 yaşındaki kızlarımızı alacaklar, onlara meze gibi sunacaklar. Taciz ettirecekler, tecavüz ettirecekler. Ondan sonra da tekrar kendi annelerinin, babalarının yanlarına dönmelerine müsaade etmeyecekler. Ey cici Avrupa, sevsinler sizi. Kadın haklarından, çocuk haklarından bahseden Avrupa. Bütün bunları önünüze koyduk. Hem de ispatlarıyla ve delilleriyle beraber önünüze koyduk. Bir tek söz söylemediniz. Mecliste, terör örgütünün siyasi kolu olan HDP'nin milletvekilleri, kadın hakları gündeme geldiği zaman, hiçbir zaman mangalda kül bırakmıyorlar. Ama Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu politika, ortaya koyduğu siyaset ve gerçekleştirdiği iradeli kararları, şimdi orada yaşayan çocuklarımızı dağa götürmeye çalışanlara büyük bir engel koydu. Büyük bir set koydu. Şimdi o çocuklarımız okullarında okuyorlar" diye konuştu.

Fırat Nehri'nin doğusunda yapılması planlanan operasyonla ilgili de konuşan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Şimdi önümüzde Fırat'ın doğusu da var, Fırat'ın batısı da var. Önümüzde terör örgütleri ile mücadele var. Hiç merak etmeyin. Hiç kimse endişe etmesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü, Fırat'ın doğusuna da, Fırat'ın batısını da, Kandil'i de, her yeri bütün terör örgütlerinden temizleyebilecek bir güce, bir kudrete sahiptir. Ama bunun için bize 24 Haziran seçimlerinden sonra bambaşka bir güç daha lazım. Çok kuvvetli bir güç lazım. Bakın, Cumhur ittifakının ortaya koyduğu sinerjiyi 31 Mart'tan sonraya da hep birlikte taşımalıyız. Onun için Ak Parti elinden gelen bütün gayreti ortaya koymalı. Bütün mücadeleyi ortaya koymalı" dedi.

3)MOTOSİKLETİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ CAN VERDİ



ANTALYA'nın Kemer ilçesinde devrilen motosikletiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Hasan Uzdemir (35) bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi. Kaza, saat 17.30 sıralarında Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi İnceözü mevkisi D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla motosikletlerle grup halinde Kemer'den Antalya yönüne giden Hasan Uzdemir kullandığı 34 TP 7303 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklenerek bariyerlere çarpan motosikletten fırlayan Hasan Uzdemir, feci şekilde can verdi.

Alev alan motosiklet olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hasan Uzdemir'in arkasından gelen ve olayı gören arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza yerine gelen savcı, jandarma olay yeri ve emniyet bölge trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından Hasan Uzdemir'in cenazesi Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sırasında Hasan Uzdemir'in başında kask olduğu belirtildi.

4)BURSA'DA CENAZE DÖNÜŞÜ KAZA: 19 YARALI



BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, cenazeden dönenlerin taşındığı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Bursa- Orhaneli yolu Nalınlar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 E 4603 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada midibüsteki 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla merkez ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırdı. Midibüste cenazeden dönenlerin taşındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)OTOMOBİL, OTOBÜSLE ÇARPIŞTI: 3 YARALI



AKSARAY'da otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00'de sıralarında Aksaray- Adana karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Hasan Kocatürk (50) yönetimindeki 68 EF 169 plakalı otomobil, kavşakta Nazmi Çelik'in (37) kullandığı 33 SV 894 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, kaldırıma çarpıp yaklaşık 80 metre uzaklıkta durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Kocatürk ve yanında bulunan Fadimana Kocatürk (52) ve Fatma Ceylan (73) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ceylan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Otobüsün ön iki lastiğinin patlaması sonucu bir süre yolun kenarında bekleyen yolcular, yakındaki dinlenme tesislerini götürüldü. Lastikler tamir edildikten sonra yollarına devam edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

6)YAYLADA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 GENÇ KURTARILDI

DÜZCE'de, Sırık Yaylası'nda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 genç, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Bu akşam saatlerinde, Düzce Sırık Yaylası'na çıkan Y.E.T., Ç.Ö. ve C.Ş.'nin araçları kara saplandı. 3 genç, aracı çıkaramayınca yaylada mahsur kaldı. Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle paniğe kapılan gençler durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine Düzce AFAD ve Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleri yaylaya çıkarak gençlerin yerlerini tespit etti. Gençler araçların bulunduğu yerden alınarak şehir merkezine getirildi. Gençler, AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

7)PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN



KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, akşam saatlerinde merkez Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeyken birden alev aldı. Kısa sürede büyüyerek tüm otomobili saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

8)TANKLARIN VANALARI ÇALINDI, İSTANBUL'U BESLEYEN NEHRE YAKIT KARIŞTI



DÜZCE'den geçen ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Nehri üzerinde yağ ve mazot kalıntıları ile yoğun kokunun atıl hale gelen eski devlet hastanesinde bulunan fuel oil ve mazot kazanlarının çalınan vanalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Düzce'den geçen Melen Nehri'nde önceki gece saatlerinden itibaren yoğun koku ile birlikte fuel oil ve yağ tabakası görülmeye başladı. Özellikle Bahçeköy Köyü'nde yoğun şekilde görülen tabaka ve koku vatandaşları rahatsız ettiği gibi İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen'den hayvanlar dahi su içemedi.

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi'nin yaptığı incelemede ise yağ ve mazot tabakası ile yoğun kokunun sebebinin Aziziye Mahallesi'nde bulunan ve 300 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi'nin açılması ile yaklaşık 2 yıldır atıl bekleyen eski devlet binasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada hırsız ya da hırsızların hastanede bulunan fuel oil kazanlarının vanalarını çaldıkları ve kazanlardan akan yakıtın kanalizasyon aracılığı ile Melen Nehri'ne sızdığı anlaşıldı.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü görevlisi Asım Koçak, "Melen suyu ile ilgili şikayet önceki gece saatlerinde geldi. Kanalizasyona fuel oil ve mazotun karıştığı hakkında bilgi geldi. Önceki gece (sabaha karşı) saat 02.00 sıralarında araştırmaya başladık. Sıkıntının Aziziye Mahallesi'ndeki eski SSK hastanesinin kazan dairesinden kaynaklandığı meydana çıktı. Bunun nedeni ise vanaların döküm olmasından dolayı hırsızların vanaları söküp sattıkları ve kazanlar içinde bulunan fuel oil ile mazotun tamamen kanalizasyona aktığı tespit edildi. Akıntının kesilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Hattı tamamen körleyip, fuel oili kanalizasyondan temizleyeceğiz." dedi.

Düzce Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da kirliliğin hırsızlıklar sonrası yaşanmaya başladığı belirtilerek, "Fuel oil tanklarının vanaları çalınmış. Bu nedenle yakıt kanalizasyon sistemimize giriş yapıyor. Bağlantının körlenerek akışın kesilmesi için işleme başlandı." denildi.

Köy sakinlerinden Lütfü İnce, "Hayvanlarımız dereden su içemiyor. Ördekler yok, balıklar ölüyor. Bu nedir? Böyle bir şey olmaz. Yetkililere haber verdik hala ne olduğu belli değil. Ördekler giriyor, altları simsiyah. Hayvanları öldürmeye çalışıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Koku var, gece daha çok yoğunlaşıyor. Geceleri rahatsız oluyoruz. Bunun bir çözümünü bulmaları lazım. İstanbul'un içtiği su buradan geçiyor. Böyle olmaz. Biz de içsek ölüp gideceğiz burada." diye konuştu.

VANALARI ÇALAN KİŞİNİN ÖNCEKİ GECE YAKALANAN HIRSIZ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Düzce'den geçen ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen nehrinde görünen kirliliğe eski devlet hastanesinin fuel oil tanklarının vanalarının çalınmasının neden olduğu belirlenirken, vanaları çalan kişinin önceki gece yakalanan Z.K. olduğu tahmin ediliyor. Önceki gece atıl durumdaki hastaneden hırsızlık yaparken yakalanan Z.K.'nın polisi görünce 17 adet demir doğrama ile 3 adet vanayı atarak kaçmaya çalıştığı anlaşıldı. Bulunan vanaların tankerlere ait olup olmadığı yönünde araştırma yapılıyor.

Adliyeye sevk edilen Z.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

9)DENİZE PALM YAĞI AKTI, SİNGAPUR BANDIRALI GEMİYE 400 BİN TL CEZA KESİLDİ

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı oldu. Denizde donarak kıyaya vuran palm yağı için temizlik çalışması yapılırken, kirliliğe neden olan Singapur bandıralı gemiye 400 bin TL ceza kesildi.

Körfez'deki bir limanda dün gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı oldu. Bir miktar palm yağı denize aktı. Denizde donan palm yağı kütleler halinde kıyıya vurdu. Limanın bulunduğu sahilin bir kısmında kirliliğe neden olan palm yağını görenler, yetkililere haber verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ve gemi personeli, beyaz kütleler halinde kıyıya vuran palm yağını topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Singapur bandıralı gemiye 400 bin TL ceza kesti.

10)2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan 60 yaşındaki Doğan Gençoğlu evinde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi 1901 sokaktaki tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşadığı öğrenilen Doğan Gençoğlu, iki gündür evinden çıkmadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen komşuları, Gençoğlu'nun evine gitti. Defalarca kapıyı çalan komşuları açan olmayınca, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde Doğan Gençoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Gençoğlu'nun şüpheli ölümü nedeniyle, olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı bir çalışma yaptı. Gençoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Gençoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belli olacak.

11)BALIK TUTMAYA GİTTİĞİ SAHİLDE 2 TOP MERMİSİ BULDU



ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Mehmet Taraz (47), oltayla balık avladığı sahilde, savaş yıllarından kalma patlamamış 2 top mermisi buldu. Bomba imha uzmanı, 25 santim uzunluğundaki top mermilerini imha etmek üzere alıp, götürdü.

Alaeddin Mahallesi'nde oturan ve 10 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Taraz, bu sabah oltasını alıp, balık tutmak için Çamlık mevkisine gitti. Oltasını denize atan Taraz, sahilde gezinirken 2 top mermisi buldu ve bunları alarak eve döndü. Ardından da durumu polise bildirdi.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Taraz'ın evinin önüne gelerek, güvenlik amacıyla tedbir aldı. Durum Çanakkale Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanına bildirildi. Bomba uzmanı, Gelibolu'ya gelerek biri işlevini tamamen yitirmiş olan 2 top mermisini alıp, imha etmek üzere götürdü.

Sahilde bulduğu top mermilerini, kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için alıp eve getirdiğini söyleyen balıkçı Mehmet Taraz, "Çamlık'ta balık tutmaya gittim. Sahilde gezerken de bunları buldum. Kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için eve getirdim ve polise teslim ettim" dedi.

12)BURSA'DA SİS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



BURSA'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü otoyollarda, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü. Özellikle merkez Nilüfer İlçesinde etkili olan sis nedeniyle Bursa-İzmir karayolunda seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı. Karayollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

13)BOTAN NEHRİ'NDE MAHSUR KALAN 10 AT KURTARILDI



SİİRT'te su içmek için girdikleri Botan Nehri'nde mahsur kalan 10 at, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla boğulmaktan kurtarıldı.

Siirt'teki Botan Nehri'nde su içmek için giren 10 at, mahsur kaldı. Atların sudan çıkamadığını gören sahipleri, kurtarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen AFAD ekipleri, kurtarma çalışması yaptı. Nehre bot yardımıyla giren ekipler, 2 saatlik çalışmayla atları boğulmaktan kurtardı. Atlar, sahiplerine teslim edildi.

14)İZMİR YENİ FOÇA'DA OLTAYLA 42 KİLOLUK KILIÇ BALIĞI YAKALADILAR

İZMİR Yeni Foça'da, tekneyle balığa çıkan 3 balıkçı, olta ile 42 kilo ve 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu. Balıkları tekneye çekerken zor anlar yaşayan balıkçılar, dana sonra balıklarla poz vererek kazançlı bir avlanmanın keyfini yaşadılar.

Dün saat 11.30 sıralarında, İbrahim Gecekuş ve 2 balıkçı arkadaşı Yeni Foça Gencerli bölgesinde tekneyle balığa çıktı. Bir süre denizde vakit geçiren balıkçılar, olta ile ilk önce 42 kilo daha sonra da 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu. Özellikle büyük olan kılıç balığını tekneye çekmede büyük güçlük yaşan balıkçılar, yarım saatten fazla mücadele ettiklerini belirttiler. Şans eseri 42 ile 25 kiloluk kılıç balığı tutan balıkçılar, şaşkınlığını gizleyemezken, kazançlı bir avlanmanın da keyfini çıkardılar.

Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce Aliağa ile Yeni Foça arasındaki Gencerli bölgesinde akaryakıt sızıntısı yaşanmış ve 1 kilometrelik alanda etkili olmuştu.

15)ATIK MATERYALLERDEN YAPTIKLARI MÜZİK ALETLERİYLE KONSER VERDİLER



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Kültürler Buluşması' adı altında düzenlenen 'Marmaris Yeni Yıl Festivali' kapsamında belediye temizlik ekipleri, çevre bilincini aşılamak ve farkındalık yaratmak amacıyla atık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdi.

Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip 'Ayaz Ata' ile Hıristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' figürünü bir araya getiren 'Kültürler Buluşması' kapsamında düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde, belediye temizlik işleri ekipleri atık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdi.

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 16 personel, plastik çöp konteynırı, atık cam-pet şişe, karton ve tahta parçalarından müzik aletleri yaptı. Yerel sanatçılardan tarafından 10 gün süreyle eğitim alan personel, dün saat.18.00'de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne aldı.

Ellerinde süpürgelerle yerleri süpürerek sahneye çıkan temizlik işleri personeli, rahmetli sanatçı Kazım Koyuncu'nun 'Hayde Gidelum' şarkısını müzik aleti yaptıkları atık materyallerle çalarak söyledi. Meydanı dolduran binlerce kişi alkışlarla destek vererek müziğe eşlik etti. 'Zeytinyağlı yiyemem aman, basa da fistan giyemem aman' türküsünü söyleyen personel oyun oynayarak kalabalığı coşturdu. '"Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman" Türküsünü çevirerek', Çevremizi temiz tutalım aman, yerlere çöp atmayalım' sözleri ile değiştirip söylediler.

Atık materyallerle çeşitli hareketli müzikler çalan temizlik ekipleri, son olarak vatandaşlardan gelen istek üzerine 'Hayde Gidelum' şarkısını kalabalıkla birlikte söyleyerek etkinliği sonlandırdı.

Konser sonrası sahnede açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, "Bir ay süreyle kültürlerin buluşması adı altında yeni yıl festivali yapıyoruz. Amacımız hem şehrimizi canlandırmak hem de sizlerin güzel vakit geçirmesini sağlamaktır. En büyük hedefimiz ise Marmarisimizi sanat ve kültürlerin buluşması şehri haline getirmektir. Çevre bilincini aşılamak ve gelecek nesillerimize yaşanılabilinir bir ortam bırakmak için atıklardan müzik aleti yaparak farkındalık yaratmak için konser veren personelime teşekkür ederim" dedi.

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Bizim tek amacımız gelecek nesillere yaşanabilinir bir doğa ve çevre bırakmaktır. 16 personelim on gün gibi kısa bir sürede atıklardan müzik aleti yapıp eğitim aldı. Müzik aletleri konusunda hiçbir becerisi olmayan mesai arkadaşlarım azimle bir ilki başardı. Buradaki başarı doğa içinde olmalıdır. El birliği ile doğamıza ve Marmaris'imize sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

16)AZİZ NİKOLA ORTODOKS KİLİSESİ'NDE, 'NOEL BABA'DAN ÇOCUKLARA HEDİYE



HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde, Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' kostümlü kişi tarafından çocuklara hediye dağıtıldı.

İskenderun'daki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde, Hristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa'nın doğum günü nedeniyle Noel ayini düzenlendi. Kentte yaşayan Hristiyanlar, ayin için kiliseye erken saatlerde geldi. Ayin öncesi, Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' kostümlü kişi tarafından çocuklara hediye dağıtıldı. Çocuklar, isimlerine özel hazırlanan hediyeleri alınca büyük mutluluk yaşadı. Anne- babalar ise çocukları sevinç yaşarken, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.

