DHA YURT BÜLTENİ - 1

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İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ERSOY: MAĞARADAKİ TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Munzur Vadisi'ndeki bir mağarada sıkıştırılan teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ersoy, "Teröristler, 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince havadan ve karadan yapılan operasyonla mağara kullanılamaz hale getirildi" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Erzurum'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tunceli Munzur Vadisi'nde mağarada sıkıştırılan teröristlere düzenlenen operasyonla ilgili 'nın sorusunu cevaplandırdı. Operasyonun 13 Aralık'ta başladığını hatırlatan Ersoy, "Bugüne kadar teslim ol çağrılarına, her türlü teknolojik imkanı kullanarak kendilerine ulaştırdığımız mesajlara rağmen malesef her defasında ateşle karşılık verdiler. Biz de içerde kurdukları tuzaklara koydukları el yapımı patlayıcılara karşı tedbirli davranarak operasyonu çok dikkatli yürüttük. Nihayetinde bugün yine teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri üzerine havadan ve karadan yapılan operasyonla mağara tümüyle kullanılamaz hale geldi. İçerdeki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Ersoy, etkisiz hale getirilen terörist sayısının yapılacak arama tarama sonrası belli olacağını ancak mağaranın tamamen kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

VALİLİK: TÜM TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tunceli Valiliği, mağaradaki teröristlere yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Mağaraya 13 Aralık'tan bu yana karadan ve havadan sürdürülen operasyonla bütün teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda; bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya gerçekleştirilen Karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanını gelişi

-Mehmet Ersoyun açıklaması

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU / ERZURUM,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CİNNET GETİREN KİŞİ, EŞİ İLE 5 AYLIK BEBEĞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cinnet getiren Oğuzhan Kayalp (25), eşi Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp'i bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polisler kapıyı kırarak eve girdi, belden aşağısı çıplak olan Kayalp'in, eşi ve çocuğunu bıçaklamaya devam ettiğini görerek müdahale etti. Anne ile bebeği tek tabut içerisinde olay yerinden götürüldü. Çevredekiler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Oğuzhan Kayalp, eşi Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp'i cinnet getirerek bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, koçbaşıyla kapıyı kırarak içeri girdiğinde eşi Zuhal Kayalp ile bebeğini bıçaklamaya devam eden ve belden aşağısı çıplak olan Oğuzhan Kayalp'e müdahale etti. Etkisiz hale getirilen Kayalp gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ise anne ile bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, olayı gören komşular ise göz yaşlarına hakim olamazken, anne ile bebeğinin cansız bedeninin tek tabut içerisinde olay yerinden götürüldüğü görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinnin çıplak şekilde evden çıkarılarak polis aracına bindirilmesi

-Ölenlerin yakınlarının ağıt yakması

-Olay yerinden görüntüler

-Anne ve oğulun tek tabutta cenaze arabasına bindirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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SİNCAN ÇOCUK CEZAEVİ'NDE GERGİNLİK: 7'Sİ ÇOCUK 21 YARALI



ANKARA'da, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan çocuklar arasında tartışma çıktı. İnfaz koruma memurlarının müdahale ettiği olayda, 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cezaevinde kalan çocuklar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya, cezaevinde görevli infaz koruma memurları müdahale etti. Olayda 7 çocuk ve 14 infaz koruma memuru yaralandı. Yaralılara, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında tartışma çıktığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Yaşanan tartışmaya görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır."

BAZI AİLELER CEZAEVİ ÖNÜNE GELDİ

Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşanan olayda yaralanan çocuklar ile infaz koruma memurlarına cezaevinde müdahale edildi. İhbar üzerine kampüs içine sevk edilen 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri, yaralılara müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı çocuk ve gardiyanlardan bazılarının cezaevi revirine kaldırıldığı öğrenildi. 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri, yaralıların tedavilerini gerçekleştirdikten sonra cezaevinden ayrıldı.

Öte yandan, polis ve jandarma ekipleri de cezaevine sevk edildi. Cezaevinde çocukları bulunan ailelerden bazıları, yaşanan olayı öğrenince kampüs önüne gelerek yetkilelerden bilgi almaya çalıştı. Ayrıca, bir grup avkuat da cezaevi önüne geldi. Avukatar ve aileler, bir süre bekledikten sonra ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cezaevi önünden görüntüler

-Ambulans ve UMKE ekiplerinin gelişi ve çıkışı

-Ailelerden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Özgür ALTIN / ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BOŞANDIĞI ESKİ EŞİ VE ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Konya'da, 6 yıl önce boşandığı eski eşi Mehmet G., tarafından bıçaklanan Hediye İnanç (34) ile arkadaşı Semi Oğuz Deniz, yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'taki iş yerinde meydana geldi. Kreş sahibi 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğalgaz bakım işleri yapan arkadaşı Semi Oğuz Deniz'ın iş yerinde oturduğu sırada yanlarına 6 yıl önce boşandığı eşi Mehmet G., geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet G., iddiaya göre İnanç ve Deniz'e bıçakla saldırıp kaçtı. Çevredekiler, Deniz'in iş yerinin camlarının kırık olduğunu fark edip, karşı komşusu Sedat Sucu'ya durumu bildirdi. Sucu da, iş yerine geldiğinde İnanç ve Deniz'i kanlar içinde görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Hediye İnanç, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Duran kalbi çalıştırılan Deniz de ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz de doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan Mehmet G.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

'İÇERİSİ KAN GÖLÜYDÜ'

Hediye İnanç ve Semi Oğuz Deniz'i kanlar içinde bulan Deniz'in komşusu Sedat Sucu, " Yoldan geçenler, karşıdaki iş yerinin camlarını kırık olduğunu söyledi. Bizde durumdan şüphelenip iş yerine baktığımızda kadın duvara yaslanmış şekilde, adam da yerde kanlar içindeydi. Polis ve sağlık görevlilerine haber verdik. Biz içeri girdiğimizde içeri adeta kan gölüydü. Vücutlarında defalarca bıçaklanmışlar. "dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İş yerinin dışından detay

polisin inceleme yapması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ANNESİNİN ALEVLER NEDENİYLE ULAŞAMADIĞI YAĞIZ EFE, YANGINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

TOKAT'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Yağız Efe Süsoy(3) yanarak hayatını kaybetti. İçerideki bir oğlunu dışarı çıkarmayı başaran, ancak Yağız Efe'ye alevler nedeniyle ulaşamamanın şokunu yaşayan anne Zeynep Süsoy hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kale Ardı Derbent Mahallesinde, Serdar Süsoy?a ait iki katlı evin en üst katında başladı. Anne Zeynep Süsoy, sobada yakmak amacıyla odun kırmak için evin önüne çıktı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple içeriden alevler yükseldi. Ailenin 3 çocuğundan ikisi olan Yağız Efe Süsoy (3) ve Kaan Süsoy (7) evin içindeyken başlayan yangını gören Zeynep Süsoy hemen eve koştu. Anne Süsoy oğullarından Kaan'ı alarak dışarıya çıktı. Tekrar eve dönüp başka bir odada olan Yağız Efe'yi de kurtarmak isteyen Zeynep Süsoy, alevlerin evi kaplaması nedeniyle başarılı olamadı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İkinci katta başlayan yangın, yandaki bir evinin çatısına da sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını söndüren itfaiye ekipleri, içeride bulunan Yağız Efe'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Acı haberi alan anne Zeynep Süsoy evin önünde sinir krizleri geçirdi. Talihsiz kadın ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sırasında baba Serdar Süsoy ile büyük oğlu Oğuz'un(15) dışarıda oldukları öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından minik Yağız Efe'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yanan evin görüntüleri

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL / TOKAT,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OYUN OYNARKEN TRAKTÖRÜN ARKASINDAKİ ŞAFTA KAPILAN SURİYELİ İKİ KARDEŞ ÖLDÜ

KONYA'da traktör ile yem karma makinası arasında oynadıkları şafta kapılan Suriye uyruklu Selin Ramazan (2) ile ağabeyi Memed Razaman (3), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesine bağlı eskiden köy statüsünde olan Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu Yaylası'nda meydana geldi. Bir çiftlikte çalışan Baba Hasan Ramazan traktörü bağlı yem karma makinasıyla çalıştığı sırada anne Döne Abid (22), çocukları Selin Ramazan ve Memed Razaman'ı oynamaları için traktör kabinin içine bıraktı. İki kardeş kabin içinde bir süre oynadıktan sonra sıkılınca anneleri, traktörden çıkartıp yere indirdi. Ardından da eve gidip yeni doğan bebeğiyle ilgilendikten sonra tekrar dönüp yem karma makinasıyla çalışmaya başladı. Eşi de hayvanları beslenmesiyle ilgilendi. İki kardeş de traktör ve yem karma makinası arasında bulunan makinanın çalışmasını sağlayan şaftla oymaya başladı. Bir süre sonra iki kardeş, elbise ve vücutlarını şafta kaptırdı. Durumu fark eden anne ve baba, traktör ve yem makinasını durdurup, çocuklarını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri iki kardeşin öldüğünü belirledi. Çocuklarının öldüğünü duyup sinir krizi geçiren anne Döne Abid'e sağlık görevlileri müdahale etti. İki kardeşin cesedi itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Jandarma şüphe üzerine anne Döne Abid ve baba Hasan Ramazan'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Traktör ve yem karma makinasından detay

Olay yerinden detay

Anne ve babadan detay

Anna ve babanın jandarma aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DÜĞÜNDE ÇIKAN KAVGADA BIÇAĞI ÖNÜNE GELENE SALLADI, O ANLAR KAMERADA

DÜZCE'de, bir düğünde çıkan kavgada cebinden bıçağı çıkaran kişi sağa sola sallarken, gençler tarafından darp edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Düzce'de bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında bir genç cebindeki bıçağı çıkararak önüne gelene sallamaya başladı. Düğüne katılan diğer gençler tarafından etkisiz hale getirilen kişi darp edildi. Olay anı ise düğünde bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına kayıt edildi. Şahsın elinde bıçakla saldırması sırasında düğüne katılanlar çığlık çığlığa olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri elinde bıçakla sağa sola saldıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü

Şahsın cebinden bıçak çıkarırken görüntü

Şahsın bıçağı sallarken görüntüsü

Şahsın diğer gençler tarafından etkisiz hale getirilirken görüntüsü

Şahsın darp edilmesi

Düğüne katılanların bağırarak kaçması ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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'YAN BAKTIN' KAVGASINDA LİSE ÖĞRENCİSİ BIÇAKLA YARALANDI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 lise öğrencisi yaralandı. Polis, olayın ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kervansaray Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi'nin karşısında dün saat 16.00 sıralarında, iki grup arasında, iddiaya göre, birbirlerine yan baktıkları gerekçesiyle kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada, lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Emre Arıkan, karnından yaralandı. Çevredeki diğer öğrencilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Arıkan, ambulansla Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Arıkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayın ardından kavgada Arıkan'ı bıçakla yaralayıp kaçtıkları ileri sürülen F.B. (19) ve beraberindeki O.U.'yu (20) yakalayıp, gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yerindeki bıçak ve hırkadan görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT /DENİZLİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI



ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Rat Mahallesi Güntepe Sokak'ta meydana geldi. Mevlüt Aydın (30) yönetimindeki 67 LN 331 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mevlüt Ay ile otomobilde bulunan Emrullah Ay (33) ve Tuncay Öztürk (35) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve AFAD tarafından otomobilden çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mevlüt Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

-Hurdaya dönen otomobilden görüntüler

-Yaralılara ambulansta müdahale edilmesi

-Yaralıların sedye ile taşınması

-Yaralılardan birisinin annesinin ambulansa alınması

-Yaralıların hastaneye getirilişi

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SURİYELİ GRUP, SURİYELİLERİN EVİNİ BASTI: 2 YARALI



Konya'da, iddiaya göre Suriyeli bir grup, yine Suriyelilere ait olan evi bastı, çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli olan grup, henüz bilinmeyen nedenle Suriyeli başka bir gruba ait evi bastı. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Mustafa El Hasan (16) ve Hanı Alhasan (30) göğsünden aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hanı Alhasan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

- Olay yerinden detaylar

- Yaralıların hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BURSA'DA 7 KATLI BİNADA YANGIN



BURSA'da, 7 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında apartman sakinleri tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Derince Sokak'ta bulunan binada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 7 katlı binadan yükselen alevler için itfaiye ekipleri harekete geçerken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Apartman sakinleri ise tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Meraklı vatandaşlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY, 'TANK PALET FABRİKASI' İÇİN KONUŞTU: KİMSE BİR ŞEY BİLMİYOR

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, özelleştirme kapsamına alınan Altay Tankı'nın üretileceği ve bin kişinin çalıştığı Tank Palet Fabrikası için, "Kimse bir şey bilmiyor. O işçilerin yerine koyun kendinizi. Onların zarar göreceği bir şey yaptırmayız" dedi.

Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni programına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve kentteki önemli kuruluşların yetkilileri katıldı.

Programa ev sahipliği yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi atlatacağını umduğunu belirterek, "Ülkemizde ekonomide sıkıntılar var. Kriz var, bunlarla ilgili neler yapıyorsunuz derseniz 365 oda ve borsa başkanı var. Sizlerin sıkıntılarını toplayıp Türkiye genelinde çözülecek sorunları bizzat bana iletirler. 4 sektörde otomotiv, mobilya, konut, beyaz eşyada KDV ve ÖTV indirimleri sağlandı. Bu sektörlerdeki ateşlemeyle beraber piyasaya biraz olsun dönmeye başladı. Sıkıntılarımız var, bunlardan bir tanesi istihdam üzerindeki vergi yükleri. Sayın Atalay doğru söylüyor, 1600 lira asgari ücret ama bana maliyeti 2 bin 500 lira. Biz de diyoruz ki işçimiz daha fazla alsın, almasın demiyoruz ama üzerimizdeki vergi yükünü kaldırın da işçimiz hiç olmazsa asgari ücretle sıfır olsun 2 bin 500 lira alsın diyoruz. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünyada şampiyonuz. Vergi maliyetlerimiz yükseldi, krediye ulaşmak zorlaştı, faizler yükseldi, ben ülkemin geleceğine güveniyorum, son 25 senede iç ve dış kaynaklı çalkantı yaşadık, hepsini de atlattık, biz bunun da üstesinden geleceğiz inşallah" diye konuştu.

'ZARAR GÖRMELERİNE İZİN VERMEYİZ'

Törende konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya'da 1.8 milyon metrekare alan üzerine kurulan Altay Tankı'nın üretileceği Tank Palet olarak bilinen TSK'ya bağlı 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı için alınan 'özelleştirme' kararına değindi. Atalay, herkesin kendisini bu fabrikada çalışanların yerine koyması gerektiğini belirterek burada çalışan işçilere zarar verecek hareketlere izin vermeyeceklerini söyledi.

Fabrika ile ilgili kimsenin bilgisi olmadığını söyleyen Atalay konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adapazarı'nda Tank Palet Fabrikası özelleşiyor, kapanıyor dediler canlı yayında. Asgari ücret konuşurken onu anlattım. 714 kişi çalışıyor, 112 memur var, geri kalanı subay astsubay, 970 sayı. Kendimizi onların yerine koyalım bakalım? Onların ailesinin yerine koyalım. Fabrika ne olacak? Oğlum ne olacak, kocam ne olacak? Fabrika kapanacak mı? Hiç kimse bir şey bilmiyor, bir açıklama yapmıyor. Bu şehirde vekiller var, Büyükşehir Belediye Başkanımız var, burada yetkili herkes. Birisi bir şey söylemesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. İnsanlar burnundan soluyor. Dün konuştum Milli Savunma yetkilileriyle, bakan yurt dışında. Ali İhsan Bey'e dedim bir an evvel bakanla konuş, Cumhurbaşkanımızla konuş. Bu şehre bilgi verelim. Ben 3 şeyden sorumluyum, 1 işçi, 2 Türk İş, 3 Sakaryalıyım. O fabrikada çalışanlara zarar verdirecek bir şey yaptırmayız Allah nasip ederse. Asgari ücretle ilgili çalışmalar devam ediyor. Benim görevim ücreti konuşmak değil, çocuğu konuşmak. 8 ile 12 yaş arası 2 milyon çocuğu konuşuyorum. Bu ülkenin yüzde 40'ı, gemi dönmüyor 1600 lira ile onu ifade ediyorum. İş verenin yükü var mı? var."

'ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI SÜRÜYOR'

Asgari ücretle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Genel Başkan Atalay, sosyal medyada hakkında çıkarılan 'Türkiye'yi kışkırtıyor' iddialarına tepki göstererek, "Ayın 4'ünde Kopenhag'da Dünya Sendikaları'nın kongresi vardı. 140 milyon üyesi var, 160 ülke, 330 sendika, ben de delegesiyim. Bir konuşma yaptım, Türkiye'nin bütün STK'ları tamamı salondaydı. Yemen'i anlattım, Kaşıkçı'yı anlattım, Amerika'nın terör örgütlerine silah verdiğini anlattım, dedim ki 'Avrupalılar benim ülkemi kötülüyorsunuz, benim ülkeme 10 ayda 42 milyon turist geldi' ertesi gün buraya döndüm. Perşembe sabahı, Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi çayla simitle kahvaltı yaptım. Bir gazeteci sordu bana '1600 yeter mi sayın başkan?' dedim yetmez. Sonra Fransa örneğini verdi, dedim benzin zamlarını geri çektiler şimdi ne olduğuna beraber bakarız. Telefon kullanmıyorum, sosyal medya yok ben de, oğlum 'baba haberin var mı?' dedi, dedim neden? Bazı yayın organları Ergün Türkiye'yi kışkırtmaya milleti sokağa dökmeye çalışıyor, öyle bir şey olur mu dedim, sonra bir baktı eyvah. 28 Şubat olmasaydı ben Türk-İş Başkanı olmazdım. Bakın 27'sinin sabahı ilk açıklamayı yapan Türk-İş Konfederasyonu, altında benim imzam var, milletin kaçtığı zaman. 15 Temmuz'u beraber yaşadık, 40 senenin her dakikası toplumun önünde. Ömrüm zalimlerle kavga etmekle, darbelerin karşısında durmakla, hırsızlarla mücadele etmekle geçti. Sosyal medyayı anlatıyorlardı inanın bilmiyordum" dedi.

Konuşmaların ardından Sakarya ekonomisine en çok katkı sağlayan kuruluşların yetkililerine ödül verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantı detay

-Hisarcıklıoğlu, Atalay detay

-Konuşmalar

-Kurdele kesimi

-Ödül takdimi

-Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /SERDİVAN(Sakarya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ ÜYELERİNDEN GIYABİ CENAZE NAMAZI

MERSİN'de Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da uyguladığı politkayı eleştirirken, işkence sonucu yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kent merkezindeki Ulu Camii'de cuma namazını kılan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, daha açıklamalarda bulundu. Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şube Başkanı Abdullah Akmaz, "70 yıldır Çin kontrolü altında bulunan ve Türkiye'nin 2.5 katı büyüklükte yüz ölçümüne sahip olan Doğu Türkistan'da müslümanların durumu içler acısıdır. Çin yönetiminin küresel bir güç oluşu ve boşluk bırakmayan bir diplomasi yürütmesi, doğu Türkistan'la ilgili sağlıklı bilgi akışının ve oradaki müslümanlarla iletişimin önüne geçmektedir. Hangi renkten, dilden ve inançtan olursa olsun, bir topluluğun temel haklardan mahrum bırakılarak sistematik baskılarla asimile edilmeye çalışılması kabul edilemez" dedi.

Çin'in baskılara gereçe olarak müslüman Doğu Türkistan halkını şiddetle ilişkilendirilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Akmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair haberler canımızı yakmaktadır. Çin'in bu baskılara gerekçe olarak tüm müslüman Doğu Türkistan halkını şiddetle ilişkilendirmesi de kabul edilemez. Tam tersine insanların temel hak ve özgürlük talepleri karşısında Çin yönetiminin baskı ve tahakküm uygulaması bir şiddettir."

Açıklamanın ardından yaşamlarını yitiren Doğu Türkistanlılar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cami ve cemaatin görüntüleri

- Hazırlanan pankartın görüntüleri

- Dernek üyelerinin görüntüleri

- Dernek Başkanı Abdullah Akmaz'ın açıklaması

- Gıyabi cenaze namazından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SOYMAK İSTEDİKLERİ MARKETİN SAHİBİ SOPAYLA KOVALADI

ANTALYA'da 8 marketten gıda malzemesi ve sigara çalan 8 kişi gözaltına alındı. Soymak istedikleri bir marketin kapı kilidini kırdıkları anda karşılarında elinde sopayla işyeri sahibini gören şüphelilerin kaçma anı görüntülere yansıdı.

Hırsızlık olaylarının ardından araştırma başlatan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını takibe aldı. Şüphelilere ulaşmak için onlarca görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.K., İ.B., H.Ö., Z.A.B., Y.Ç., M.S. ile küçük yaştaki R.K. ve G.Y. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi biten şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İŞYERİ SAHİBİ SOPAYLA KOVALADI

8 marketi soyduğu belirtilen şüphelilerden birinin işyerinin kilidini kırdığı, o sırada içerde bulunan işyeri sahibinin elinde sopayla dışarı çıkması üzerine şüphelilerin kaçtığı görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü binasından genel görüntü

Zanlıların emniyetten çıkışı görüntüsü

Zanlıların polis aracına binerken görüntü

Aracın emniyetten çıkışı detay görüntüsü

Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Bülent TATOGULLARI / Aslı DURAN / ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ESKİŞEHİR'DE 'UÇAK KAZASI' TATBİKATI

ESKİŞEHİR'deki Hasan Polatkan Havaalanı'nda, ekiplerin katılımıyla, olası bir uçak kazası sonrası yapılması gerekenlerle ilgili tatbikat yapıldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'ndeki bulunan Hasan Polatkan Havaalanı'nda, 'Acil Durum Tatbikatı' düzenlendi. Tatbikata Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi itfaiyesi, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri katıldı.

Tatbikat gereği acil iniş sonucu kaza geçiren uçakta yangın çıktı. Uçakta bulunan 40 yolcudan 15'i kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kalan 25 yolcunu kurtarılması için 100 kişiden oluşan ekipler çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri uçaktaki yangını söndürürken kurtarma ekipleri de uçak içerisindeki yolcuları tek tek dışarı çıkardı. Temsili yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cep telefonuyla çekilmiş görüntülerde;

-Kampüsteki eğitim amaçlı duran üniversiteye ait yolcu uçağının görüntüsü,

-Uçağın yakınındaki boş alanda ateş yakılması,

-İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin siren çalarak gelmeleri,

-İtfaiyecilerin yangına müdahelesi,

-Uçaktan kendi imkanları ile dışarı çıkan yolcuların gelişi,

-Kurtarma ekiplerinin uçağın içerisine girerek yaralıları ambulansa götürmeleri

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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