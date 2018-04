DHA YURT BÜLTENİ-1 

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ DURSUN PAMPAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal (28), memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Pampal'ın cenazesi, uçakla Kayseri'ye oradan da karayolu ile Sarıkaya ilçesine getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehit için ikindi namazından sonra Sarıkaya Barbaros İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Tören sırasında şehidin eşi Merve, kızı Elif (2), babası Mehmet, annesi Satı Pampal ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 2 yaşındaki şehit kızı Elif'in babasının tabutuna ve fotoğrafına dokunarak konuşmaya çalışması törene katılanların duygulu anlar yaşamasına neden oldu. Güçlükle ayakta duran şehit eşi Merve Pampal'da şehit eşinin fotoğrafını öptü. Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit, Küçükçalağıl köyü mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Jandarma Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Şehidin annesi ve babasından görüntü

-Şehidin tabutunun taşınması

-Şehit yakınlarının tabuta sarılması

-şehit babası Mehmet Pampal'ın tabuta sarılması

-Şehit eşi Merve(Açık mavi pembe çiçekli esarplı) ve Kızı Elif'ten görüntü

-Şehit eşinin dua etmesi

-Cenaze namazı

-Bakan Özhaseki'den görüntü

-Cenazenin götürülmesi

Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

=================================================

2)SAKARYA'DA MOBİLYA FABRİKASI YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 10 bin metrekare genişliğindeki mobilya fabrikası küle döndü. Yangın esnasında yükselen dumanlar şehrin her yanından görülürken pazar tatili nedeniyle fabrikada işçinin bulunmaması faciayı önledi. Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi'ndeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde mobilya malzemelerinin ve makinelerinin bulunduğu fabrikada alevler kısa sürede tüm kapalı alanı sardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Dakikalar içinde tüm fabrikayı saran alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Fabrikadan çıkan siyah dumanlar, şehrin her yerinden görüldü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nin yanı sıra bölgeye Bolu ve Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Fabrikanın yöneticileri ve sahipleri, iş yeri önünde yaşananları acı içinde izleyerek birbirlerini sarılarak teselli etti. Pazar günü olması sebebiyle fabrikada hiçbir işçinin bulunmaması ise büyük bir faciayı önledi. Dev fabrikanın içindeki tüm malzeme, makineler ve fabrikanın bulunduğu yapı kül oldu. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Yanan fabrikadan görüntü

-Söndürme çalışmaları ve detaylar

Haber:Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya),()

=================================================

3)BATMAN'DA TRAFİK KAZASI. 2 ÖLÜ, 9 YARALI

BATMAN kent merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Kösetarla Köyü yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.10 sıralarında Batman-Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Batman merkeze bağlı Kösetarla Köyü yolu kavşağında Agit Tarhan yönetimindeki 72 BB 649 plakalı otomobil, Beşiri ilçesi yönünden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 72 BC 663 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü 26 yaşındaki Agit Tarhan olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada çoğu çocuk toplam 9 kişi de yaralandı. Yaralılar, Batman'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Hastane görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ / BATMAN,()

=================================================

4)KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, 3 OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 YARALI



KARABÜK'te, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki 3 otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Emir Galip Öztopçu (33) idaresindeki 14 HB 014 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin ayaklarına çarpıp karşı şeride geçti. Savrulan otomobil Sadettin Kahvecioğlu (28) idaresindeki 06 DS 5247 plakalı otomobile sonra da Hüseyin Akbaşoğlı (33) idaresindeki 78 BU 421 ve Can Yüksekarslan (27) idaresindeki 78 SJ 710 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, sürücüler Öztopçu, Kahvecioğlu ve Yüksekarslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

SÜRE:(01.01) - BOYUTU:(46 MB)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

==================================================

5)RESTORANDA SİLAHLAR ATEŞLENDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, restoranda alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay saat 21.30 sıralarında, Karasu Küçükkarasu Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelen 3 kişi iş yeri sahibi 45 yaşındaki Hasan Aydın ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da tabancaları çıkarıp birbirlerine ateş açtı. Olayda, Hasan Aydın, Sefer Çelik , Erdoğan Çelik ve Ruhşen Çelik vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Ruhşen Çelik yaşamını yitirdi.

Güvenlik ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastanelerin önünde yeni bir olay yaşanmaması için önlem aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Yaralıların hastaneye sevki

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / KARASU(Sakarya),()

=================================================

6)POLİS, 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLE ATEŞ AÇTI: 2 YARALI



ADANA'da polis, 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açtı. Araç içinde bulunan 3 şüpheliden 2'si kollarından hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Davut A.'nın uyuşturu kullanmak, hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından arandığı belirlendi. Olay, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44124 sokakta meydana geldi. Mahallede devriye gezen motosikletli yunus ekipleri şüphelendikleri 01 CON 22 plakalı otomobili durdurmak istedi. Tüm uyarılara rağmen durmayan otomobil ara sokaklara kaçtı. Bunun üzerine polis aracı kovalamaya başladı. Motosikletli polislerin ara sokakta yolu kapatması üzerine otomobil sürücüsü, durmayarak polislere çarptı. 2 polis motosikletin üzerinden yere düştü. Bunun üzerin polisler, kaçan otomobile ateş açtı. Araç içerisinde bulunan Davut A, Mehmet İ. kollarından yaralandı. Hızını alamayan otomobil ise, elektirik direğine çarparak durabildi. Arka koltukla bulunan Hakan K. ile diğer 2 şüpheli yakalandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi çevre güvenliğini aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Davut A.'nın uyuşturu kullanmak, hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından arandığı belirtildi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Olay yerinde şüphelilere ait otomobilden görüntü

- Otobilin hasar görün önü ve vurdugu direkten görüntü

- Otomobilin çarptığı polis motosikletinden görüntü

- Olay yerindeki zırhlı polis aracından görüntü

- Otomobilin patlayan hava yastığından görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Çalışmayı izleyen meraklı vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'31" - BOYUT: 93 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,()

=====================================

7)AMATÖR MAÇTA GERGİNLİK: 1'İ POLİS 2 YARALI



GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, amatör maç sonrası statta başlayıp, dışarıda devam eden gerginliğe polis TOMA ile su sıkıp, copla müdahale etti. Olaylarda 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Süper Amatör Lig'de İslahiyespor ile Ankas İstiklalspor Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, hakemlerin 10 Nisan Polis Haftası kapsamında polislere çiçek ve karanfil takdim etmesi ile başladı. Taraftar polislere çiçek takdimi sırasında tribünde 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan maçı, Ankas İstiklalspor, İslahiyespor'u 2-1 yendi. Maç sonrası anlaşılmayan nedenle tribünlerde başlayan gerginlik, stat dışında taşların havada uçuşmasıyla devam etti. Saha dışında devam eden olaylarda taraftarların attığı taşlarla polis memuru Zamir Öner ile 1 vatandaş yaralandı.

Polis, kalabalığa TOMA'yla su sıkıp, cop kullanarak dağıttı. Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Atatürk Stadı

- Hakemlerin polislere çiçek ve karanfil takdimi

- Maçta anlar

- Maç sonrası islahiye spor futbolcularının üzüntüleri

-Toma su sıkarken

-Yaralılara sağlıkçıların müdahalesi

-Çevik kuvvet polislerinin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / İSLAHİYE(Gaziantep),()

=============================================

8)ANTEN DÜZELTMEK İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, çatıdaki anteni düzeltmek isteyen 41 yaşındaki Ümit Eroğlu, kiremitin kırılması sonucu 3'üncü kattan apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Zafer Mahallesi 28/4 sokakta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ümit Eroğlu, çanak anteni düzeltmek için çıktığı 3 katlı apartmanın çatısından kiremitin kırılması sonucu apartmanın boşluğuna düştü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri yerde kanlar için yatan Eroğlu'nu görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Apartmandan görüntü

- Çatı katından görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),()

==============================================

9)CEZAEVİ FİRARİLERİ GASP ETTİKLERİ CİP İLE POLİS VE JANDARMAYI ALARMA GEÇİRDİ



YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde bir cipi gasp eden 2 cezaevi firarisi, hem polis hem de jandarmayı alarma geçirdi. Yaşanan kovalamacının ardından kaza yapan cipte bulunan cinayetten hükümlü iki firari yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, geç saatlerde Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Cinayet suçundan hükümlü cezaevi firarileri E.G. (29) ile B.Ç. (26), Çiftlikköy ilçesinde bir cipi, sürücüsünü kuru sıkı tabanca ve bıçakla tehdit ederek gasp etti. İhbar üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İki firarinin gasp ettiği 77 BN 394 aracın şehir merkezinden geçişini tespit eden polis, yol üstünde barikat kurarak aracı durdurmak istedi. Parikatı aşarak kaçmaya başlayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Çınarcık ilçesi istikametine kaçan şüpheliler, buradaki jandarma sınırları içerisinde farları kapalı şekilde ilerlemeye çalıştı. Durumu fark eden jandarma ekipleri de aracı durdurmaya çalıştı. Dur ihtarına da uymayan zanlıların peşine bu kez jandarma ekipleri de katıldı. Ara yolları kullanan şüpheliler, Termal ilçesine istikamete yöneldi. Bir süre izlerini kaybettiren şüphelilerle hem polis hem de jandarma ekipleri seferber oldu.

KOVALAMACA KAZAYLA SON BULDU

Termal yolundan Yalova istikametine doğru geldiği belirlenen zanlıların içinde bulunduğu cip, yine polisin 'dur' ihtarına uymayarak şehir merkezindeki Şehit Ömer Faydalı Caddesi istikametinde kaçmaya devam etti. Benzerine film senaryolarında rastlanan kovalamaca, cezaevi firarileri E.G. ve B.Ç.'nin içinde bulunduğu cipin duvara çarpmasıyla son buldu. Polis, kazanın ardından iki şüpheliyi yakaladı.

Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu yakalanan zanlılar ilk olarak Yalova Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan iki şüpheli Yalova Emniyeti Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay Yeri İnceleme Ekipleri kaza yapan araçta inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Hastane görüntüsü

Şahısların hastaneye getirilmesi

BOYUT: 50 MB - SÜRE: 1.34 DK

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,()

==============================================

10)SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI'NDAN KONYA SEMALARINDA GÖSTERİ



Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları, Konya semalarında nefes kesen gösteri yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nce Türk Yıldızları Parkı'nda düzenlenen gösteriyi izlemek için yüzlerce kişi alana geldi. Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın konuşlu olduğu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı yanındaki parkta, ilk olarak Solo Türk gösterisi yapıldı. F-16 uçağıyla yapılan gösteride zaman zaman alçak uçuş gerçekleştirildi. Pilot ise kokpitten 'Vatan canım sana feda olsun' diyerek, izleyenleri selamladı. Solo Türk'ün ardından NF-5 2000 uçaklarıyla Türk Yıldızları gösteri yaptı. Akrobasi timinin gösterisi nefes kesti. Gösteriyi izleyenler, cep telefonlarının kamerasıyla görüntü çekti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Solo Türk gösterisi

- Türk Yıldızları gösterisi

- Vatandaşlardan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA,()

==================================

11)KILIÇDAROĞLU TİRE STADI'NI AÇTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tire ilçesinde arıtma tesisindeki incelemesinden sonra stadyuma geçti. Kılıçdaroğlu, burada tribünleri dolduran coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Halk oyunları gösterisinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kürsüye çıktı. Tire'nin yerelden kalkınma projesinin çıkış noktası olduğunu söyleyen Kocaoğlu, şunları söyledi:"Türkiye'ye örnek model olan Okul Sütü projesine, Tireli süt üretici kardeşlerimizle birlikte başladık ve birlikte başardık. Süt Kuzusu projemizde yine onlarla birlikte yol aldık. Bu bölgedeki üreticilerimizin bize olan inancı, başarımızdaki en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Tire, Bayındır, Bademli ve İğdeli'deki tarımsal kalkınma kooperatiflerini desteklerken, tek bir hedefimiz vardı; Yerelden kalkınma. Bugün birlikte çalıştığımız, desteklediğimiz kooperatifler Birleşmiş Milletler tarafından 'örnek ve başarılı model' seçiliyorsa, desteğe başladığımız 2007 senesinden bu yana üye sayılarında ortalama yüzde 161 oranında artış yaşanıyorsa, çalışanlarının sayısı ise yüzde 616 oranında artmışsa ve cirolarındaki artış oranı yüzde 658 olarak gerçekleşmişse, bu aşı tutmuş demektir. İzmir'deki tarımsal üretim Türkiye ortalamasının iki katından fazla büyümüşse, Türkiye 'tarımda yoksullaşmayı' konuşurken, İzmirli üretici mucizeler yaratıyorsa, hedefe ulaşılmış demektir. İflas aşamasındaki kooperatifler bugün ihracatçı konumuna gelmişse, biz bu işi başarmışız demektir. İzmir'de köyden kente göç durdurulmuş, köylü yeniden 'milletin efendisi' olmuşsa, kimse başka yerlerde başka modeller aramasın. İzmir'e görmezden gelmesin."

"ONLARIN YAPTIĞI GİBİ 'BANA OY VERMEYENE HİZMET ETMEM' ANLAYIŞIYLA HAREKET ETMEDİK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada CHP'li belediye başkanlarının kırsal ve kent arasında uçurum olmaması için destekleyici uygulamar yaptıklarını hatırlatarak, "Biz Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına hayat standartlarının yükselmesine özen gösteriyoruz. Bu çerçevede çalışma yapıyoruz. Biz çalışma yapıyoruz ama birileri çekemiyor kıskanıyor, eleştiriyor, gözdağı veriyor, iddianameler hazırlıyor. Sanıyorlar ki CHP'liler geri adım atacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu hakkında 397 yıl hapis cezasıyla iddianame hazırlandı. Bizler dedik ki; Kocaoğlu ve arkadaşları namsuludur, boğazlarından aşağı bir kuruş haram lokma girmez dedik. Çünkü bizim belediye başkanlarımızın vazgeçilmez iki amacı ve kuralı vardır. Kendisine oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmadan bütün beldeye hizmet götürecektir. Onların yaptığı gibi 'bana oy vermeyene hizmet etmem' anlayışıyla hareket etmedik. Bizim başkanlarımız, koltuğa oturduktan sonra herkese hangi partiden olursa olsun eşit hizmet götürüyorlar. Onlardan birinci farkımız bu. İkinci farkımız şu; Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vermek. Hizmeti kaça mal ettiğimizi sizlere sunmak. Az önce belediye başkanımız güzel bir örnek verdi. Burayı 64 milyon liraya mal etmişler. Onlar aynı yeri 200 milyon liraya ihaleye çıkardılar daha rakam belli değil. Para, vatandaşın parası" dedi.

"ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR O TAPU ONA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğinde geçici tasis belgesi olana herkese tapu vereceğini şunları söyledi:"Meşhur bir zat var ya. Arada bir 'Ey Kılıçdaroğlu' diyen zat. geçenlerde diyor ya 'bu adam diyor, Bay Kemal diyor devlete hizmet ederken maaş dışında bir şey kazanamamış. Devletin en önemli makamlarında görev yaparken malı mı götürelim? Sizin gibi mi yapalım? Bizim boğazımızdan haram lokma geçmez. Bugün yine konuşmuş Bay Recep diyor ki; Kılıçdaroğlu tapusuz binalara tapu verecekmiş, gecekondulara tapu verecekmiş. Bay Recep! Sana söylüyorum. 50 yıldır aynı yerde oturan çoluk çocuğunu yetiştirmiş, torunlarını büyütmüş, çocuklarını askere göndermiş geçici tahsis belgesi olan herkese tapusunu vereceğim. Anasının ak sütü gibi helaldir o tapu ona. Kimse senin gibi kaçak saraylarda oturmayacak. Herkes evinde huzur içinde oturacak" dedi.

"KAYBEDEN SARAYDA OTURAN VE ONUN LOBİLERİ OLACAK"

Kılıçdaroğlu, hükümetin tarım politikasını eleştirerek mercimeğin, buğdayın, samanın ithal edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, tarımın sorunlarının ithalatla çözülemeyeceğini belirterek, "Tarımın sorunları çözülmeden Türkiye'nin sorunları çözülmez. Üreticinin sorununu çözeceksiniz ki Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Kırsalda tarımı bitirirseniz oradaki insanlar kentin varoşlarına gelerek hayata tutunmaya çalışacaklardır. Herkes huzur içinde yaşasın. Bizim yol haritamız tekelleşme, ithalat değil üretime artıracağız, kendi halkımıza vereceğiz. Kaybeden sarayda oturan ve onun lobileri olacak. Sanıyorlar ki ithalat yapınca Türkiye'nin sorunlarını çözeriz. Çiğ süt, peynir, saman, bakliyat, nohut üreteceksiniz. Kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülkeden biri olan Türkiye bugün kendi kendine yetemez hale geldi. Sütü, çiçeği, fidanı, peyniri de kırsaldan alıp kentle paylaşan belediyelerimiz hem kırsala hem kente hizmet ediyor. Halka hizmeti Hak'ka hizmet olarak görüyoruz" dedi.

"OĞLUMUN POSTALINI, SENİN ASKERE GİTMEYEN ÇOCUKLARINA GÖNDEREYİM"

Suriye sınırındaki Sakız Karakolu'nda askerlerle birlikte çay içtiğini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"Hatay'a gittim. Recep Bey diyor ki 'Ey Kılıçdaroğlu senin Hatay'da ne işin var?' Recep Bey, kusura bakma ben senin gibi yapmadım. Davul zurna yanıma almadım, şehitlerimizin kanı kurumadan onlarla şarkı türkü söylemek gibi bir adet edinmedim. Şehitler üzerinden siyaset yapmadım, şehitlere her zaman her ortamda saygı duydum. 'Kılıçdaroğlu postalın eksikse postal göndereyim' demiş. Ben postalı bu ülkenin yiğit bir genci olarak 1968'li yıllarda giymiştim. Postalı da giymiştim parkayı da giymiştim. Sevgili Recep, Bay Recep, gözlerinden öptüğüm Recep, eğer sen gerçekten milliyetçiysen ben askerden yeni gelen oğlumun postalını, senin askere gitmeyen çocuklarına göndereyim. Oturup benimle uğraşıyorsun. Emin olun ben olmasan Recep Bey bunalıma girecek. İyi ki varız, bunalıma girmekten kurtarıyoruz onu. Askerlerle oturdum, acılarını paylaştım, komutanlarla beraber oldum. Şova yeltenmedik onların kahramanlıkları her zaman gururumuz oldu. Sakız Karakolu'nda görev yapan komutanlara buradan İzmir'den Tire'den selam gönderiyorum. Erlerin gözlerinden öpüyorum. Garibanın çocuğu olunca 'Allah herkese şehitlik nasip etsin' diyor. Senin çocuklarını gönder askere bakanlarının çocuklarını gönder. Onların sırtından propaganda yapacaksın dönüp Kılıçdaroğlu'na saldıracaksın. Sen benimle aynı karatta değilsin. Benim yoldaşlarım bu ülkenin 80 milyonu Kadını erkedeği yaşlığı genci Kuvva-yi Milliyecidir."

"YİĞİT KİMMİŞ 80 MİLYON GÖRSÜN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ÖSO, bizim Kurtuluş Savaşımızdaki Kuva-yi Milliye güçleri gibi bir oluşumdur" sözlerini hatırlatan kılıçdaroğlu, "Bu zat bir densizlik daha yaptı. Kalktı dedi ki 'Efendim dedi ÖSO'cular Kuvva-yi Miliyecidir' dedi. Parayla savaşa gönderiyorsun. Allah aşkına bütün vatanadaşlarıma sesleniyorum. Hangi Kuvvayi Milliyeci parayla askere gitti. Onlar bayrakları, vatandaşları çocukları için Türkiye için mücadele ettiler. 5 kuruş beklentileri olmadı. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Para için değil vatan için mücadele ettiler" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Senin belirleyeceğin bir yerde senin yandaşlarında gel er meydanına. Yiğit kimmiş 80 milyon görsün. Kaçma Recep Bey kaçma" dedi. Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ve parti yöneticileriyle stadın orta sahasına gidip kaleye şut çekerek stadın açılışını orta sahadan gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Arıtma tesisinin açılışından görüntü

Haber:Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()

==================================

12)ÇAVUŞOĞLU'NDAN OTELCİLER VE TUR ŞİRKETLERİNE 'KRİZ' ELEŞTİRİSİ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen 2 yıl içerisinde turizmde yaşanan krizlerde tur şirketlerinin ve otelcilerin takındığı tavrı eleştirdi. Çavuşoğlu, "Otelci arkadaşlara yalvardık. 'Fiyatları düşürmeyin. Bu geçicidir' dedik. Tur şirketlerinin esiri olmayalım. Maalesef tur şirketleri kriz zamanında otelcileri çok kötü suistimal ediyordu. Otelciler de bu tuzağa düşüyorlardı. Şimdi bu sene otelciler de çok pişmanö dedi.

Antalya Valiliği, kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini daha çok tanıtmak amacıyla bir çalışmaya imza attı. Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Ali İhsan Öztürk ile yapılan protokol kapsamında 1 yıl boyunca kentin dört mevsimini yansıtan tarihi, turistik ve doğal güzelliklerin fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraflardan 75'ini panolara bastıran Antalya Valiliği, Cumhuriyet Meydanı'nda 'Işıklar ve Gölgeler' adlı sergi açtı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açılan sergiye ilginin yoğun olduğu görüldü.

'2 YILDIR TÜRKİYE'YE GELMEYEN TURİSTLER KAZIKLANDILAR'

Kente gelen turistlerin bu alana gelerek bu fotoğrafları görmesinin sağlanması gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fotoğrafların albüm haline getirilip kentin tanıtımının yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Turistin 12 ay boyunca Antalya'ya gelmesi için cazibenin olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, tanıtımı sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bırakmanın yetmeyeceğini söyledi. Geçen 2 yıl içerisinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle farklı destinasyon arayışına girdiklerini ve farklı ülkelerden turistleri Türkiye'ye getirebildiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bunları yapmak için illa bir kriz daha yaşamaya gerek yok. Çin'de bu yıl Türkiye yılı. 300 milyondan fazla Çinli dünyayı geziyor. Bu Çinlilerin yüzde 5 hatta yüzde 10'unu Türkiye'ye getirebiliriz. Son 2 yıldır gelmeyen misafirlerimiz büyük bir heyecanla gelmek istiyorlar. Neden? Antalya ve Türkiye'deki misafirperverlik ve otel kalitesi hiçbir yerde yok. Bu misafirlerimiz son 2 yılda gittikleri her yerde her anlamda kazıklandıklarını gördülerö dedi.

OTELCİLER VE TUR ŞİRKETLERİNİ ELEŞTİRDİ

Turizm işiyle uğraşanların gelen turistleri beğenmemek gibi bir davranışta bulunmaması gerektiğini de belirten Çavuşoğlu, bu yıl turizmde 2014 rakamlarının geçileceğini söyledi. Turizmde kriz yaşandığı dönemle ilgili turizmciler ve tur firmalarını da eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "Otelci arkadaşlara yalvardık. 'Fiyatları düşürmeyin. Bu geçicidir' dedik. Tur şirketlerinin esiri olmayalım. Maalesef tur şirketleri kriz zamanında otelcileri çok kötü suistimal ediyordu. Otelciler de bu tuzağa düşüyorlardı. Şimdi bu sene otelciler de çok pişmanlar. Tamam kazıklamayalım ama Antalya'nın markasını düşürmeyelim. Emeğimizin karşılığını alalımö dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise fotoğrafları sergilemek isteyenlere valilik kapılarının açık olduğunu söyledi. Kentin sadece deniz kum ve güneşten ibaret olmadığını da belirten Vali Karaloğlu, "Bu düşünce kente yapılmış en büyük haksızlıktır. Bu şehir sezonluk olamaz. Hep birlikte çalışmalıyız ve turizmi 12 aya yaymalıyızö dedi.

Konuşmaların ardından sergi kurdele kesimiyle ziyarete açıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması

Sergi alanından detaylar

Bakan Çavuşoğlu'nun sergiyi gezmesi

Genel detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR / ANTALYA,()

=======================================

13)SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE'NİN BÜTÜN SULARI ÖZELLEŞTİRME ADI ALTINDA SATILIYOR

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin AB ile anlaşma yaparak, Türkiye'nin su kaynaklarının yabancı şirketlere satılacağını ileri sürdü. Karamollaoğlu, "Türkiye'nin yer altı suları dahil, bütün suları şimdi özelleştirme adı altında satılıyor. Niye yav su satılır mı? Bu vatanı satmakla emin olun eşdeğer bir şeydir. Bunu yapamazsınız. Bu vatana ihanettir. İsterse mahkemeye versinler hesabını vermeye ben hazırım" dedi.

Tekirdağ'da partisinin il kongresini katılan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin AB ile anlaşma yaparak, Türkiye'nin su kaynaklarının yabancı şirketlere satılacağını ileri sürdü. Karamollaoğlu, şöyle dedi:

"Türkiye Ortadoğu'nun en zengin su kaynaklarına sahip ülkesidir. İsrail'in ve komşularının bu su kaynaklarından eşit miktarda faydalanabilmesi için ileride, Fırat ve Dicle havzalarının üzerlerindeki tesislerle birlikte, uluslar arası bir kuruma devri gündeme gelecektir. Hoppala, Biz AB ile anlaşma imzalıyoruz, İsrail'in su ihtiyacı için bizim Fırat ve Dicle havzalarının devri için gündeme geliyor, bizim yetkililerimiz imza atıyor. Bunun hesabını nasıl verirler ya. Şimdi gündemde başka bir madde var, Türkiye'nin yer altı suları dahil, bütün suları şimdi özelleştirme adı altında satılıyor. Su birlikleri var, Türkiye'de kendi sularını kendileri çıkarıyorlar. Kim bunu yapıyor? Doğrudan doğruya çiftçinin kendisi. Ama şimdi diyorlar ki, Siz bunu beceremiyorsunuz, bunu şahıslara satacağız, şirketlere satacağız. Siz onlardan alacaksınız.' Niye yav su satılır mı? Bu vatanı satmakla emin olun eşdeğer bir şeydir. Bunu yapamazsınız. Bu vatana ihanettir. İsterse mahkemeye versinler hesabını vermeye ben hazırım. Çiftçinin kullandığı suyu sen götür başkasına ver. Göreceksiniz Allah muhafaza etsin o suların tamamını yabancılar satın alırlar. Kendi suyumuzu içerken onlara haraç ödemek zorunda kalırız. Bu mantığı anlamakta zorlanıyoruz. Bu böyle gitmez. Onun için artık, deniz bitti. Duvara tosladılar, bundan sonra bizim hiçbir problemimize çözüm üretmezler."

'BÖYLE KALKINMA OLMAZ'

SP lideri Temel Karamollaoğlu, hükümetin vatandaşları kalkınma oranlarında kandırdığını iddia ederek şunları söyledi:

"Özellikle şimdi ekonomiye gelmek istiyorum. Ekonomide bütün imkanları bitirdiler ama iş lafa geldiği zaman, uçaklarımız havalanacak, helikopterlerimiz kalkacak, tanklarımız yürüyecek. Afrin'de biz bu zaferi kendi uçaklarımız, tanklarımızla yaptık. Ağlar mısın, güler misin kendi halimize. Ben az, çok sanayiyi biliyorum. Teşvik ve uygulama genel müdürlüğü yaptım. Bir fabrika nasıl kurulur? Bir işletme nasıl ayağa kalkar? Hele de böyle uçak gibi bir konuyu ele aldığınız zaman onun yüzlerce değil, binlerce parçasını imal ettirebilmek için nasıl bir hazırlığa ihtiyacınız var. Bugün devlet elimizi sanayiden çektik diyor. Sanayiye girmeyeceğiz diyor. Arkasında da uçağı nasıl imal ettiğimizi söylüyor. Muhterem arkadaşlarım, milleti bir kere aldatırsınız. İki kere aldatırsınız, üçüncüde aldatamazsınız artık. Eğer her şey yolunda gidiyorsa şu 3,5 milyon işsizlik oranı niye var. Bunun hesabını vermek icap eder. Eğer biz kalkınıyor sanayide devrim yapıyorsak, yav tarımdan başlasak siz 5 milyon ton buğdayı niye ithal ediyorsunuz ? Sanayiyi, uçağı bıraktım, toprağı dahi ekip, biçemiyorsunuz daha. Böyle bir kalkınma olur mu?"

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Salondan detay görüntüler

-Karamollaoğlu'nun salona gelişi

-Partililerce karşılanması

-Karamollaoğlu'nun konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,()

=======================================