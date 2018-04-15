DHA YURT BÜLTENİ-1 

1)TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA ÇATIŞMA: 2 ŞEHİT, 3 YARALI



AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Çatışmada 1 teröristin de öldürüldüğü, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçmaya çalıştığı belirtildi.Doğubayazıt ilçesinde, bir bölümü İran sınırında olan Küçük Ağrı Dağı'na sızmaya çalışan bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu, biri ağır 4 asker yaralandı. Bir asker Van'a sevk edilirken, diğer 3 yaralı asker ise Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada şehit sayısı 2'ye yükselirken, 3 askerin tedavisi ise sürüyor.Çatışmada 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda teröristin de yaralı olarak kaçmaya çalıştığı belirtildi. Bölgeye hava destekli takviye birlikler gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Operasyondan görüntüler

Haber: Oğuzhan HANÇER - Kamera: DOĞUBAYAZIT (Ağrı), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)SAKARYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

AĞRI Doğubayazıt ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş (27) şehit oldu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan şehidin ailesine acı haber verildi.Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsal kesiminde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş yaralandı. Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit uzman çavuşun, Karasu Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, şehidin babası emekli polis 4 çocuk babası Polat Baş'a şehadet haberini verdi. Şehit haberini alanlar ailenin evine gelerek, baş sağlığı dileğinde bulundu. Karasu Belediyesi görevlileri şehidin evinin bulunduğu yere asılmak üzere bayraklar getirdi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş bugün öğlen Sakarya'nın Karasu ilçesinde Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, MEMLEKETİ SAKARYA'YA UĞURLANDI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Hudut kırsalında, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş (27) için Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar okundu. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın cenazesi Sakarya'nın Karasu ilçesine uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin evi

- Taziyeye helen yakınları

- Evin önündeki ambulans ve güvenlik görevlileri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya), ()

Görüntü Dökümü

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-Şehit uğurlama töreni

Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal'ın acı haberi Yozgat'ta bulunan baba ocağına ulaştı.Dün saat 12.30 sıralarında, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Mekelik kırsalında, PKK'lı teröristle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde akşam saatlerinde şehit olan Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal'ın (28) şehadet haberi Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan ve askeri yetkililer tarafından şehit babası Mehmet ve annesi Satı Pampal'a sağlık görevlileri nezaretinde verildi. Şehit evine Türk bayrakları asıldı. Evli olan ve 2 yaşında Elif isimli kız çocuğu bulunan şehidin Patnos ilçesinde ikamet ettiği, eşi Merve Pampal'ın, şehadet haberini burada aldığı öğrenildi. Şehit asker bugün havayoluyla Kayseri'ye, oradan da karayoluyla Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine getirilecek. Şehit Hamza Dursun Pampal için Sarıkaya ilçesinde öğle vakti tören düzenlenecek. Kılınacak cenaze namazının ardından şehit uzman çavuş Pampal, Küçük Çalağıl köyünde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin fotoğrafları

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / Yozgat ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPTI; 5 ÖLÜ

NEVŞEHİR-Ürgüp karayolunun Uçhisar Kavşağı'nda bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.Kaza, gece saatlerinde Nevşehir-Ürgüp karayolu Uçhisar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ürgüp istikametinden Nevşehir istikametine giden 66 AAB 610 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 50 BC 862 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öte yandan, 51 KH 644 plakalı otomobil de, kazayı görünce kaza yapan araçlara çarpmamak için duran 50 EC 090 plakalı araca arkadan çarptı. Bu kazada da araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, her iki araçta yaşamını yitirenlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor.

NEVŞEHİR, ()-

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5)TUNCELİ'DE PKK'NIN 4 GİRİŞLİ SIĞINAĞI BULUNDU

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin dün sabah saatlerinde Nazimiye ilçesi kırsal alanında başlattığı bahar operasyonunda, PKK terör örgütü mensuplarının kış dönemlerinde üstlendikleri biri 4 girişli olmak üzere toplam 3 sığınağı tespit edildi. Sığınaklar, güvenlik güçlerince imha edildi.Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda Nazımiye kırsalında, bir tanesi dört girişli ve iki koridorla birbirine bağlanmış şekilde bulunan toplam 3 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde; 1 adet su motoru, 220 kilogram un, 33 adet küçük tüp,2 adet jeneratör, 1 adet televizyon, 23 adet büyük tüp, 1 adet çay termosu, 2 adet ocak, 25 kilogram çay, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet kilim, 25 kilogram fasulye, bin 100 metre branda, 3 adet soba, 2 adet battaniye, 1 adet ekmek sacı, 1 adet bit ilacı, 6 adet el feneri, 100 metre tel, 1 adet 4'lü pil el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 çift mekap ayakkabı, 1 adet sırt çantası, 9 adet akü, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet video kayıt cihazı, 250 adet CD, 30 adet büyük pil, 50 metre kablo, 50 adet ampul, 500 adet sigara kağıdı, 1 adet lehim makinesi, 2 adet uydu alıcı, 2 adet hoparlör, 34 çift çorap, 3 kilogram tütün, 30 adet hazır çorba, 60 adet örgütsel kitap ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Görüntü Dökümü

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- Mağaradan çıkan dumanlar

- Mağaranın içi

- Malzemeler (Fotoğraflar)

Haber: Ferit DEMİR- Kamera: Tunceli ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ÇETİN ESNAFI ZİYARET ETTİ

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile beraberindeki komutanlar, Hakkari merkezde bulunan esnafla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Orgeneral Çetin'e, Hakkari'nin yaylalarından toplanan uçkun ikram edildi. Orgeneral Çetin, vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Görüntü Dökümü

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-Orgeneral Arif Çetin'in Hakkari Valiliği ziyareti

-Şeref defterini imzalaması

-Hakkari'deki esnaflarla bir araya gelmesi

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / Hakkari

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)PAZARDA 2 KİŞİYİ VURDU, EVDE YANGIN ÇIKARIP, 1 KİŞİYİ REHİN ALDI

* Kayınpeder öldü

* Mahalle halkı, saldırgana linç girişiminde bulundu

* Rehine alınan ve yaralanan evsahibi: Evin patlayacağını söyledim, öyle dışarı çıkmayı kabul etti



BURSA'da, pazarda biri kayınpederi 2 kişiyi pompalı tüfekle vurup, geldiği kayınpederinin evinde de ev sahibini rehin alan cezaevi firarisi Yakup D. (33), evde yangın çıkardı. Daha sonra pompalı tüfeği rehineye yöneltip dışarı çıkan Yakup D., çevreye ateş açarak polisin bölgeye yaklaşmamasını istedi. Dağdelen, rehin aldığı ev sahibini bacağından vurduktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri saldırgana linç girişiminde bulunan mahalle sakinlerini güçlükle engelledi.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 12. Esen Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Sırameşeler Pazarı'nda pazarcılık yapan kayınpederi Mahmut Çiftçi'nin (50) yanına giden 2 gün önce cezaevinden firar ettiği belirtilen Yakup D. eşi ve çocuğunun nasıl olduğunu sordu. Kayınpederinin sert tepkisiyle karşılaşan Yakup D., pompalı tüfekle ateş ederek kayınpederini ağır yaraladı. Bu sırada pazar tezgahına yakın yerde bulunan Halit Haşmet Müftüler'i (54) de yaralayan Yakup D., elinde silahla kayınpederinin evine geldi. Evde yangın çıkaran Yakup D., elindeki tüfekle çevreye ateş ederek, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin ve evdeki yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin eve yaklaşmasını engelledi.

REHİNEYİ VURDU

Evden alevler yükselirken alt katta oturan kayınpederinin ev sahibi Mehmet Macit Mekikçi'yi (66) başına silah dayayıp rehin alan Yakup D., sokağa çıktı ve rehineyi sokakta dolaştırdı. Bir ara yere oturan rehineye pompalı tüfekle ateş ederek sağ bacağından yaralayan Yakup D., polis ekiplerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Mahalle halkı ise 2 saat süren rehine krizinin ardından etkisiz hale getirilen saldırgana linç girişiminde bulundu, ancak polisler güçlükle engel oldu. Yaralı ev sahibi Mekikçi, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

KAYINPEDER ÖLDÜ

Saldırgan damadı tarafından pazaryerinde vurulan kayınpeder Mahmut Çiftçi kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralandığı belirlenen Müftüler'in sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

YARALI REHİNE OLAYI ANLATTI

Cezaevi firarisi Yakup D. tarafından rehin alındıktan sonra bacağından vurularak yaralanan Mehmet Macit Mekikçi olayı şöyle anlattı:

"Pazar yerinde kayınpederini vurduktan sonra eve geldi. Ben de aynı binada oturuyorum kayınpederinin ev sahibiyim. Beni rehin aldı, silahı kafama dayayıp bahçeye çıkardı. Sonra evi ateşe verdi, ahşap ev hızla yanmaya başladı. Dışarıda bir sürü polis varmış, benim haberim yoktu. İkna etmeye çalıştım, beni bırakması için ama dinlemedi. Evin patlayacağını söyledim öyle dışarı çıkmayı kabul etti. Beni dışarıya çıkardı, sokağın başına kadar götürdü. Polisler de arkamızdan geldi. 2 saat polis dil döktü ama ikna olmadı. Sonra ne olduysa ben yerde otururken beni vurdu. Sağ dizimden yaralandım, sonra da polisler onu etkisiz hale getirdi."

Görüntü Dökümü

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- Zanlının evin önünde pompalı tüfekle durması

- Polisin ikna çabası

- Evden yükselen dumanlar

- Polisin aldığı güvenlik önlemleri

- Zanlının rehine ile birlikte evden çıkması

- Vurulan rehine için ambulans çağrılması

- Zanlının gözaltına alınması

- Genel ve detay

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- Yaralanan Macit Mekikçi ile hastane odasındaki röportaj

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Halil ÖZÇOBAN / BURSA,()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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8)AKRABALAR KAVGA ETTİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ADAPAZARI'nda, akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişinin silahını ateşlemesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Olay saat 22.00 sıralarında, Adapazarı Çökekler Mahallesi 5022. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan akrabalar evlerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi tabancasını ateşleyerek Keramettin Okyar'ı omzundan ve Ahmet Okyar'ı da (52) karnından vurdu. Yaralanan iki kişi 112 sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Okyar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)5 AYLIK HAMİLE KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ



BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 5 aylık hamile olduğu belirtilen Gülsüm Şimşek Karakaş (33) evinde ölü bulundu. Genç kadının karnındaki bebeğinin de öldüğü belirlendi.

Karacabey ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Yeniköy Caddesi üzerinde ikamet eden 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Gülsüm Şimşek Karakaş, akşam saatlerinde eve gelen kayınpederi Sabri Karakaş tarafından yerde baygın halde yatarken bulundu. Karakaş, 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolü neticesinde 5 aylık hamile kadının ve karnındaki bebeğinin öldüğü tespit edildi.

Gülsüm Şimşek Karakaş'ın epilepsi hastası olduğu, uzun süredir bebek sahibi olma hayalleri kurduğu ve birçok kez çocuk düşürdüğü iddia edildi. Fabrikada çalıştığı sırada eşinin ölüm haberini alan Ramazan Karakaş evine geldiğinde sinir krizi geçirdi. Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Evin önü

- Ambulans ve polis arabaları evin önü

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)MANTAR TOPLARKEN KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki dağlık alana mantar toplamak için giden Hasan Ülker (49) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yeğeninin haber vermesi üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinin Ülker'i bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Gerzele Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Mantar toplamak için Domuz Deresi Mevkii'ne giden Hasan Ülker ile yeğeni Serkan Aşar (18) mantar aramaya başladı. Dik yamaç ve kayalıkların bulunduğu bölgede Hasan Ülker'in dengesini kaybederek Domuz Deresi'ne yuvarlandığını gören yeğeni Serkan Aşar düşen dayısını aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine Aşar durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri Ülker'i arama çalışması başlattı. Ekipler, araçların geçemediği kayalıkların bulunduğu yerleri iş makinası ile açarak arama çalışmalarını genişletti. Ekiplerinin Ülker'i bulmak için bölgede başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Bölgeden görüntü

- Arama kurtarma ekiplerinin görüntü

- İş makinesinin yol açmasından görüntü

- Bir vatandaşın olayı anlatmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Elvan Karabulut (65), yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzerindeki Gözsüz Mahallesi yolu girişinde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Erkan Altın (40), yönetimindeki 59 LB 019 plakalı otomobille önünde seyreden Elvan Karabulut'un kullandığı plakasız motosikleti sollayıp mahalleye dönmek istedi. İddiaya göre, otomobil sürücüsünün kontrolsüz şekilde dönüş yapması üzerine arkasından gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, kasksı bulunmayan sürücü Elvan Karabulut yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karabulut, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı Elvan Karabulut un yerde yatması

-Ambulans ve sağlık ekiplerinin gelişi

-Yaralıya olay yerindeki ilk müdahale

-Yaralının ambulansla hastaneye sevki

-Devrilen motosikletten detay

-Devrilen motosikletin kaldırılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)DİYARBAKIR TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA MEHMET KAYA SEÇİLDİ

DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na, eski başkanlardan Mehmet Kaya seçildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve yönetim kurulu seçimleri dün Sur ilçesi Ali Ağaoğlu Kampüsü'nde yapıldı. Dört farklı iş grubundan 16 sandığın kurulduğu seçimlerde farklı meslek gruplarından esnaflar yeşil, sarı, kırmızı ve beyaz listelerdeki adaylar için oy kullandı. Sabah 09.00'da başlayan seçimler saat 17.00'da tamamlanırken, sandıkların sayımları da sona erdi. Oy sayımlarına göre Yeşil Liste'den seçime giren Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanlarından Mehmet Kaya, başkan seçildi.

Görüntü Dökümü

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-Oy kullanmaya gelenler

-Oyların kullanılması

-Sandıklardan detaylar

-Mehmet Kaya'nın kalabalık tarafından alkışlanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)KARAYA VURAN CARETTA CARETTA ÖLDÜ

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kıyıya vuran Caretta Caretta cinsi bir deniz kaplumbağası, bir süre can çekiştikten sonra öldü.

Çeşme'nin Şifne Mahallesi'nde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, kıyıya vurdu. Naylon parçaları yiyerek soluksuz kaldığı değerlendirilen caretta caretta, bir süre can çekişip öldü. Vatandaşlar, ölen deniz kaplumbağasını gömdü.

Caretta Caretta'nın öldüğünü gören Edip Özkök, "Uzun yıllardır burada balıkçılık yapıyorum. İlk kez caretta caretta'nın karaya vurduğunu ve can çekiştiğini gördüm. Büyük olasılıkla, ince naylon parçalarını yem diye yemesi sonucu bu hale gelip, karaya vurdu" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sahile vuran caretta caretta can çekişirken görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / ÇEŞME (İzmir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)MARDİN'DE 'GÜVERCİN FESTİVALİ'

MARDİN Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Güvercin Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalda, dünyaca ünlü Mardin güvercinleri sergilendi.

Mardin Büyükşeir Belediyesi'nin organize ettiği Güvercin Festivali, sabah saatlerinde Diyarbakırkapı'dan start alan kortej yürüyüşü ile başladı. Festivale, Mardin Valisi Mustafa Yaman, TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninin ardından Vali Mustafa Yaman ve beraberindekiler festivalde sergilenen güvercinleri inceledi. Festivalde ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Mazruna Topluluğu’nun yöresel oyun gösterisi sergilendi.

Törende bir konuşma yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin’in artık güven ve huzur şehri olduğunu belirterek, "Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce bu sokaklar ve caddelerde kimse yoktu. Mardin’de kimse yoktu. Esnaf ve turizmcimizin yüzü gülmüyordu. Şu son günlerde turist sayımızda yüzde 300 üzerinde artış var. Otellerimiz tamamen dolu. Esnafımızın yüzü gülüyor. Türkiye’de artık herkes Mardin’i görmek istiyor. Mardin yüzyıllardır barış şehriydi. Bildiğiniz gibi bu az bir süre kesintiye uğramıştı. Ama sabrettiniz ve hep beraber mücadele ettik. Mardin tekrar barış ve huzur şehri oldu. Bu şehri daha temiz ve daha güzel bir şehir haline getireceğiz. Bu festival şehrimizin, bölgemizin, ülkemizin huzuruna vesile olacaktır. Mardin bir barış şehridir ve hep öyle kalacaktır" dedi.

TBMM İdare Amiri ve Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise Mardin'in, dinlerin, dillerin beraber ve kardeşçe yaşadığı güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Bir süre bu kardeşliğimizin arasına nifak tohumları ekmeye çalıştılar ama başaramadılar. Bizim birlik ve beraberliğimiz daim oldu"dedi.

Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu ise, "Bugün Arapça, Türkçe, Kürtçe ve başka dillerde türkülerimizi haykıracağız. Güvencilerimizi uçuracağız ve Mardin’i Orta Doğu’nun sembolü tıpkı Kudüs gibi yüzyıllarca barışın, semavi dinlerin sembolü olmuş bir şehir olduğunu dosta, düşmana herkese göstereceğiz"diye konuştu.

Konuşmalarında ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar hep birlikte güvercin uçurdu. Vali Yaman, daha sonra protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlara pilav dağıttı.

Görüntü Dökümü

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- Kortej yürüyüşü

- Sergilenen güvercinler

- Açılış konuşmaları

- Güvercin uçurtulması

Haber - Kamera:Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)MUMF AÇILIŞ KONSERİNİ VEREN MATSHİKİZA VE KARAHAN İKİLİSİ BÜYÜLEDİ

MERSİN'de, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nin açılış konserinde sahne alan Pumeza Matshikiza ve Murat Karahan ikilisi, müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı.Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gazeteci İsmail Küçükkaya ve sanatseverler katıldı.Kapalı gişe seslendirilen konser öncesi konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "Yaptığımız işe inanan, endüstri ve önemli sanayi işlerinin sadece yürütülemeyeceğini bilenler, kültür ve sanat olmadan olmayacağını bilenler var. Sanıyorum ki Ulu Önderimiz Atatürk'ün sanat ve sanatkar olmayan toplumda yaşam olmaz deyişi gibi, saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Uluslararası kategoride Türkiye'den dünyada listeye giren 5 festivalin biri biziz. O festivallerin arkasında holdingler var, bizim arkamızda ise halkımız var" dedi. Konuşmaların ardından bu yılki festival ödülleri sahiplerini buldu. Festival Sanat Ödülü Devlet Sanatçısı Suna Kan'a, Festival kent Ödülü Sümeroloğ Muazzez İlmiye Çığ'a ve Nevit Kodallı Genç yetenek Ödülü keman sanatçısı Yiğit Karataş'a takdim edildi. Konuşma ve ödül takdiminin ardından konsere geçildi. Alkışlarla sahneye çıkan soprano Pumeza Matshikiza ile tenor Murat Karahan, seslendirdikleri eserlerle müzik severleri büyüledi. Solo ve düet olarak eser seslendiren ikili, sempatik tavırları ile Mersinlilerin gönlünü kazandı. Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestrasının eşlik ettiği ikili, unutulmaz eserlere sesleri ile hayat verdi.

Konserin sonunda performanslarıyla göz dolduran sanatçılar, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kültür Merkezi dışından görüntüler

-Fuayeden görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın konuşması

-Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a ödülü verilirken

-Devlet Sanatçısı Suna Kan'a ödülü verilirken

-Soprano Pumeza Matshikiza'nın performansı

-Tenor Murat Karahan'ın performansı

-Seyircilerden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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