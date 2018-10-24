DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)DARGEÇİT'TE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 1 YARALI

ŞEHİT CENAZESİ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Kızıltepe Şehit İlker Düzova Kışlası'nda düzenlenen törende, Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Çoban'ın (25) Türk bayrağına sarılı tabutu, alana getirilerek katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu ve Mardin Müftüsü İsmail Çiçek tarafından dua edildi. Daha sonra şehit Çoban'ın cenazesi, Mardin Havalimanı'ndan memleketi Çorum'a gönderildi.

Törene, Vali Mustafa Yaman, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI, 20 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ

Mardin’in Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban’ın (25) Çorum’daki yakınlarına acı haber ulaştı. Şehit Muhammet Çoban, 20 gün önce Sanem Çoban ile evlenmişti.

Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban’ın, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerindeki Özmercan apartmanına gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin ablası İlknur Çalış’a verdi. Şehit Muhammat Çoban'ın babası ile annesinin ayrılması nedeniyle 12 yaşından beri ablası ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Şehidin ablasının yaşadığı binanın önüne Türk bayrağı asıldı, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu. Şehit Muhammet Çoban'ın 20 gün önce Sanem Çoban ile evlendiği öğrenilirken, acı haberi alan yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi.

Haber: KIZILTEPE(Mardin) - ÇORUM,()

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2)TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ERMENİSTAN'A SERT ÇIKTI

KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreninde Konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ topraklarından çekilmesi gerektiğini belirterek, "Ermenistan, Türkiye üzerindeki iddialarından derhal vazgeçmeli kayıtsız, şartsız gerçekleri kabul etmelidir" dedi.

Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Vali Rahmi Doğan, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kafkas Halk Dansları topluluğu bir gösteri sundu. Ardından Rektör Prof. Dr. Sami Özcan ve Milletvekili Ahmet Arslan birer konuşma yaptı.Üniversite Senatosu tarafından kendisine Fahri Doktora unvanı verilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, üniversite camiasına teşekkür etti. Yıldırım daha sonra bir konuşma yaptı. Üniversite'nin eğitim ve istihdam alanındaki başarılı çalışmalarını anlatan Yıldırım, 65'nci Dönem UDH Bakanı Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve AK Parti Kars Milletvekili Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Üniversite öğrencilerine de bir dizi nasihatlerde bulunan, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Yıldırım, Ermenistan'ın soykırım iddialarına değindi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Soykırım iddiası alçakça bir iddiadan ibarettir. Zaten soykırım etnik temizlik gibi barbarlık ifade eden kavramlar bize ait değildir, bizim medeniyetimize ait kavramlarda değildir. Bu yüzden tarihinde ayıp, günah sayılacak alçaklıklar olmayan milletlerin başında bizim milletimiz gelir. Övüneceğimiz bir medeniyetimiz var. Bugün de medeniyetimizi yeniden ihya etmenin gayreti içerisindeyiz. Tertemiz bir maziden umutlarla dolu bir istikbale yürümeye çalışıyoruz. Milletimizin mazisini karalamak isteyenlerin çirkin iddialarını hiçbir zaman kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bunu yapanların maksatları kendi lekelerini, ayıplarını Türk milletine sürmektir. Onların bu iddiaları karşısında söylediğimiz gayet açıktır. Tarih, tarihçilerin konuşması gereken bir alandır, mühim bir meseledir. Tarihte yaşanmış olayları da tarihçiler konuşup değerlendirmelidir. İstiyorlarsa, herkese arşivlerimizi açarız dedik dileyen gelsin baksın, istiyorlarsa heyet oluştursunlar bizim tarihçilerimizle, uzmanlarımızla birlikte çalışsınlar" diye konuştu.

Ermenistan'a sert çıkan Yıldırım daha sonra şunları söyledi:

"Ermenistan, eğer 'Türkiye ile ben ilişki kurmak istiyorum ilişkilerimizi geliştirmek istiyorum' diye ikide bir çıkıp beyanat veriyor. Eğer gerçekten böyle bir niyeti varsa bir kere her şeyden önce Dağlık Karabağ'daki işgal ettiği topraklardan çekilmeli. Oradan işgal sebebiyle 1 milyona yakın Azeri kaçkının yerlerine dönmelerine imkan sağlamalıdır. Türkiye üzerindeki iddialarından derhal vazgeçmeli kayıtsız, şartsız gerçekleri kabul etmelidir."

Görüntü Dökümü

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-Salondan genel ve detaylar

-Kafkas gösterisi

-Fahri doktora verilmesi

-Binali Yıldırım'ın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK /KARS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)İSVEÇ'TEN GELEN PKK YÖNETİCİSİ DİYARBAKIR'DA MİT OPERASYONUYLA YAKALANDI



İSVEÇ'te yaşayan ve PKK/KCK terör örgütü adına oluşumlarda yönetici pozisyonunda olduğu belirtilen H.B., geldiği Diyarbakır'da MİT ve polisin ortak düzenlediği operasyonla yakalandı. H.B.'nin PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yaptığı ve örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlarla İsveç'e dönmeyi planladığı açıklandı.

İsveç'te PKK/KCK terör örgütünde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen H.B., geldiği Diyarbakır'da MİT ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile yakalandı. Kayapınar ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan H.B., Türkiye'de terör örgütü PKK'nın bazı üst düzey yöneticileri ile gizli görüşmeler yapıp, talimatlar aldığını belirtildi. Konu ile ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek çalışmalar neticesinde İsveç ülkesinde faaliyet gösteren, PKK/KCK terör örgütüne müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonda olduğu tespit edilen ve terör örgütünün İsveç ülkesinde olan; H.B.'nin (Erkek 46 yaşında) Ülkemize, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak üzere geldiği ve örgütün üst yönetiminden almış olduğu talimatlarla birlikte tekrar İsveç ülkesine gideceği şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine 23/10/2018 günü ilimiz Kayapınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Gözaltına alınan H.B.'nin terör örgütü adına toplantı ve gösteri düzenleyerek, eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirtilen emniyet açıklamasında, "Adı geçen şahsın İsveç ülkesinde düzenlenen Terör Örgütüne müzahir toplantı ve gösterileri organize ederek örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili olarak gerekli tahkikatlar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülmektedir." denildi.

Görüntü Dökümü

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-H.B.'nin fotoğrafları

Haber: DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ANKARA'DA TRAFİK KAZASINDA BİR AİLE YOK OLDU: 4 ÖLÜ



ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yön levhasının direğine çarptı. Kazada, anne ve baba ile 2 çocuk yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Etimesgut ilçesine giden, İsmet Onur Elitok (36) yönetimindeki 06 BCU 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yön levhasının direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen otomobilin parçaları metrelerce savrularak etrafa saçılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, baba İsmet Onur Elitok ile anne Hilal Elitok (36) olay yerinde, çocukları Anıl (2) ile Furkan Emir (9) ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Fotoğraflar

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-Kaza yerinden görüntü

-Polisin incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)PİTBULL CİNSİ İKİ KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYAN ANNE İLE KIZI TEDAVİYE ALINDI



KIRŞEHİR'de, okul servisini beklerken pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu yaralanan anne ve kızı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölümden dönen küçük kızın kafasında doku kaybı olduğu ve bugün ameliyatla ayağından alınacak parçanın nakledileceği belirtildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Hatice Aydoğdu, okula gitmek üzere apartmanın önünde servis beklerken, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Kızının yardım çığlıklarına koşan anne Sinem Aydoğdu da saldırıya maruz kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerin ağzından alınan anne ile kızının vucudunda ve kafalarında yerin yaralar meydana geldi. Sinem ve Hatice Aydoğru, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve başından et parçası koptuğu belirlenen Hatice Aydoğdu, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bugün ameliyata alınacak olan küçük kızın ayağından alınacak dokunun kafasına nakledileceği belirtildi.

Baba Murat Aydoğdu, kızının yaşamasının mücize olduğunu belirterek olayı şöyle anlattı:

"Kızım okula gitmek üzere servis beklerken, o sırada oradan köpekler geçiyor. Köpekler çocuğu görünce üstüne koşuyorlar. Çocukta heyecanla kaçarken ayağın takılıyor ve düşüyor. Yere düşünce köpek direk çocuğun kafasını tutuyor. Bayağı bir süre bırakmıyor. O esnada annesi hemen aşağıya iniyor ve müdahale etmeye çalışıyor. Müdahale bir iki dakika sürüyor. Çocuğu bırakmıyor köpek. Bırakmadığı içinde annesi zorla köpeğe vuruyor, bıraktırmaya çalışıyor. O esnada çocuğu bırakıp annesinin eline saldırıyor köpek. Etraftaki 4-5 kişi müdahale etmeye çalışıyor. Bazı duyarlı vatandaşlarımız müdahale ediyor ama bazıları da izliyor."

Murat Aydoğdu,, çocuğunun kafasında iki kısımda doku kaybı olduğunu ve bacağından alınacak dokunun bu bölgelere nakledileceğini belirterek, "Estetik kısmı da ilerleyen günlerde yapılacak. Anne ve çocuğun psikolojik durumu iyi değil. Eşimin de parmağında lif kopuğu ve parçalanmalar var. Çocuğum ameliyat olduktan sonra annesininde tedavisine başlanacak. Köpek sahipli. Polis ekipleri köpeği ve sahibini ele geçirmişler. Köpeği hayvan barınağına teslim etmişler. Köpeğin sahibinden şikayetçi olacağım. Benim başıma gelen başkasının başına da gelmesin. İnsanlarımız pitbull cinsi köpek beslemesinler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-8 yaşındaki Hatice Aydoğdu nun görüntüleri

-Baba murat aydoğdu nun açıklamaları

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI 2 YEĞENİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, çiftçi Hüseyin İnan (58), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğenleri öğretmen Murat İnan (37) ve turizmci Uğur İnan'ı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kaçan amca Hüseyin İnan, daha sonra jandarmaya gidip teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Eskil ilçesi Gümüşdüğün köyünde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin İnan, yeğenleri Murat İnan ve Uğur İnan ile daha önceden de aralarında bulunan arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeniden tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin İnan, yeğenlerinin üzerine av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Murat İnan ve kuzeni Uğur İnan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Hüseyin İnan, jandarmaya gidip teslim oldu. Ölen iki kuzenin cesetleri otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Cesetlerden detay

- Jandarmanın inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)ABD'DEN KONYA'YA GELİP ESKİ EŞİNİN KOCASINI ÖLDÜRDÜ

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde yaşayan Halil İbrahim Kaya (30), Konya'ya gelerek kendi çocuğu hakkından kötü sözler söylediğini ileri sürdüğü eski eşinin kocası Hüseyin Alşahin'i (30) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hastürk Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Halil İbrahim Kaya, iddiaya göre boşandığı eşi M.A.'nın yeni eşi Hüseyin Alşahin ile telefonda tartışması üzerine 2 gün önce Türkiye'ye geldi. Kaya, ruhsatsız tabancasıyla Alşahin'in otomotiv ve aydınlatma malzemeleri üzerine olan iş yerine gitti. Halil İbrahim Kaya, burada da tartıştığı Alşahin'in üzerine tabancayla ateş açtı. Alşahin de fabrikanın içine kaçtı. Peşinden giden Kaya, burada da ateş etmeyi sürdürdü. Vücuduna 6 mermi isabet eden ve kanlar içinde kalan Alşahin, fabrika çalışanları tarafından çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alşahin, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Kaya da, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Kaya'nın ilk ifadesinde eski eşinin kocası olan Hüseyin Alşahin'in, kendi çocuğuyla ilgili söylediği kötü sözlere sinirlenmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Polisin inceleme yapması

- Şüpheliden detay

- Ölen Alşahin'in vesikalıt fotoğrafı

Haber-Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ /KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)FORKLİFT OPERATÖRÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık bir ay önce, 60 yaşındaki Mehmet Girgin'in, el frenini çekmediği için hareket eden forklifti durdurmak isterken, denize düşüp aracın altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, yaklaşık bir ay önce Çeşme'de meydana geldi. Forklift operatörü Mehmet Girgin, deniz kenarında akşam vardiyasındaki işini yaptığı sırada, yönetimindeki forkliftin el frenini çekmeden aşağı indi. Forkliftin hareket edip, denize doğru ilerlemeye başladığını görünce de durdurmak istedi. Başarılı olamayan Girgin, denize düşen yaklaşık 3 tonluk forkliftin altında kaldı. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Deniz polisinin yaptığı çalışma sonrasında, Girgin'in cesedi yaklaşık 150 metre açıkta bulundu.

Yaşanan kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, forkliftin hareket ettiğini fark eden Girgin'in araca doğru eğilip el frenini çekmeye çalıştığı, ancak başarılı olamayınca denize düştüğü, forkliftin de kendisinin üzerine devrildiği görülüyor.



Görüntü Dökümü

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- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI



KARAMAN'da, iddiaya göre iki grup arasındaki yan bakma tartışması taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si üniversite öğrencisi 3 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.50 sıralarında, Üniversite Mahallesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin bulunduğu İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki grup taş ve bıçaklarla bir birine saldırdı. Kavgada üniversite öğrencisi Ziya Dorla (19) ve ağabeyi Yıldırım Dorla (21) ile karşı gruptan Eren Yıldırım (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının sedyeye alınışı

-Olay yerindeki ambulanslar ve polislerden detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN /KARAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)'S' PLAKALI SERVİS ŞOFÖRLERİ KONTAK KAPATTI, ÖĞRENCİLER OKULA YÜRÜYEREK GİTTİ



ERZURUM'un Oltu ilçesinde firmalara ait 'S' (Servis taşımacılığı yapmaya yetkili) plakalı servisler kontak kapatınca yüzlerce öğrenci okula yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden ek olarak 'S' plaka alamadıkları için minibüsleri ile gittikleri Oltu Kale Meydanı'nda kontak kapatan şoförler eylemlerini plaka alana kadar sürdüreceklerini söyledi. Fazla öğrenci taşımak zorunda kaldıkları için trafik ceza ödemekten evlerine götürecek ekmek parası kalmadığını vurgulayan servis şoförlerinden Yakup Özmen, "İlçede 16 tane S plakalı servis aracı var. Mecburen servislere kapasitenin üzerinde öğrenci alıyoruz. Belediyeden 5 tane daha ek olarak S plaka istiyoruz fakat vermiyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sorunun çözüleceği güne kadar kontak kapatma kararı aldık. S plakalı servis sayısı bir an evvel artırılmalı. Öğrencileri servislere tıka basa bindirmek ve trafik ceza ödemek istemiyoruz" diye konuştu.

BELEDİYE: ÖĞRENCİ TAŞIMAYA UYGUN OLMAYAN ARAÇLAR TESPİT EDİLDİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, "Oltu ilçesinde öğrenci ve personel taşımacılığı yapan araçların yaşadığı problemler; yönetmeliğe uygun araçlarla taşımacılık yapmamalarından kaynaklanmaktadır. 25 Ekim 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği' gereği getirilen yeni şartlara uyum sağlayamamaktan kaynaklanmaktadır. Yönetmelik gereği öğrenci taşımacılığına uygun araçlar hem öğrenci hem de personel taşıyabilmektedir. Ancak personel taşımacılığına uygun araçlar öğrenci taşıyamamaktadır. Oltu'da faaliyet gösteren öğrenci ve personel taşımacılığı yapan araçların denetim ve kontrolleri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Yapılan incelemede Oltu'da öğrenci taşımacılığına uygun olmayan araçlarla öğrenci taşımacılığı yapıldığı ilçe emniyet yetkilileri denetimlerinde anlaşılmıştır. Ayrıca ilçe emniyet müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde yasa ve yönetmelik şartlarına uygun olmayan şekilde ve ruhsatlarında belirtilen istiap haddinin çok üzerinde öğrenci taşındığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna yansıyan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 'S' rumuzlu taşıma izni belgesi verilmediği katiyen doğru değildir. Belediyemiz tarafından yönetmelik şartlarını sağlayan her istekliye Özel İzin belgesi verilmektedir. İlçelerimizde öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak için tanımlı bir plaka rumuzu bulunmamaktadır" denildi.

Servislerin kontak kapatmasından dolayı ilçede birçok öğrenci yürüyerek okullarına giderken uzakta olanlar sıkıntı yaşadı. Öğrenciler, bu işin en çok onları etkilediğini söyledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Murat AYDIN/OLTU (ERZURUM), ()-

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10)DOMANİÇ'TE 2 KATLI EV YANDI

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kozcağız köyünde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Kozcağız köyünde Halil İbrahim Kahraman'a ait iki katlı ahşap evde, kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına Domaniç, Tunçbilek belediye itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalarla kontrol altına alınarak söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olayı duyar duymaz Tavşanlı ilçesinden köye gelen ev sahibi Halil İbrahim Kahraman baygınlık geçirdi. Kahraman'a ilk müdahale 112 ambulansı içerisinde gerekli müdahale yapıldı. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan evin,

-Alevlerin,

-Ekiplerin söndürme çalışmaları,

-Köy sakinlerden bir kişi ile itfaiye yetkilisinin konuşması

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT /DOMANİÇ(Kütahya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ÇADIR KENT ÇALIŞANLARINDAN ATAMA TEPKİSİ

GAZİANTEP'in, Nizip ilçesinde Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kent için kapatılma kararı çıkmasının ardından, çalışanların da atamaları farklı şehirlere yapıldı. Çadır kent çalışanları asgari ücretle memleketlerinin dışında geçinemeyeceklerini söyleyerek İl Göç İdaresi önünde eylem yaptı.Suriyeli sığınmacıların barındığı Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin'de ki çadır kentler için kapatma kararı çıktı. Buralardaki sığınmacılar sınıra daha yakın olan yerlerdeki çadır kentlere taşındı. Çadır kentte çalışan ve taşeron firmadayken kadroya geçenlerin ise farklı şehirlere atamaları yapıldı. Nizip çadır kent çalışanları atamaya itiraz ederek İl Göç İdaresi'ne başvuruda bulundu. Asgari ücretle çalıştıklarını ifade eden çalışanlar memleketlerinde geçimlerinin zor sağladıklarını farklı şehirlerde hiç geçinemeyeceklerini söylediler.İl Göç İdaresi önünde toplanan çalışanlar adına konuşan Osman Açıkgöz, devlet büyüklerinden yardım istediklerini belirterek, "Biz çadır kentte görev yaparken, taşerona, kadro yasası çıktı. Bizi de kadroya dahil ettiler. Daha sonra ise çalıştığımız Nizip çadır kenti kapattılar. Bizim tayinlerimizi de başka şehirlere çıktı. Benim Antalya'ya başka bir arkadaşım Van, bir diğer İstanbul gibi. Bizim aldığımız maaş bin 800 lira biz bu maaşla kendi memleketimizde eşten dosttan destek alarak zor geçiniyoruz başka bir memlekette nasıl geçinelim" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Çadır kent çalışanları

- Çalışanların konuşması

- İl Göç İdaresi binası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN /GAZİANTEP,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)ÇATIDA MAHSUR KALAN MANDA VİNÇLE KURTARILDI

BOLU'da bir evin bahçe kısmındaki deponun çatısına çıkan manda vinç yardımıyla halatla bağlanarak indirildi.

Bolu'nun Karacasu beldesine bağlı Hıdırşeyhler köyünde oturan Enver Demiroğlu'na ait manda, evin bahçesinde bulunan deponun çatısına çıktı. Bir tarafı yere yakın diğer tarafı yerden 3 metre yükseklikte bulunan üçgen şeklindeki çatıya çıkan manda, çatının yerden yüksek kısmına gitti ve inemedi. Bunu gören Enver Demiroğlu diğer köylülerden yardım istedi. Köylüler mandayı bulunduğu yerden indiremeyince itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekipleri de mandayı indiremeyince vinç çağrıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca çatıda duran mandayı sakinleştirmek için Demiroğlu'nun kızı ve torunu da çatıya çıktı. Mandanın ışıktan rahatsız olmaması için gözleri kapatıldı. Huysuzlanarak hareket etmeye çalışan mandayı Enver Demiroğlu'nun kızı eliyle okşayarak 'Sakin ol yavrum' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Manda, gelen vincin ucuna bağlanan halatlarla kurtarılmaya çalıştığı sırada ilk denemede halatlardan kurtularak yeniden çatıya düştü. Daha sonra tekrar halatlarla bağlanan manda vinç yardımıyla kaldırılarak çatıdan yere indirildi. Köylüler çatıdan manda kurtarma çalışmalarını şaşkınlıkla izledi.

Görüntü Dökümü

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-Çalışmalardan görüntüler

-Mandayı sakinleştirmeye çalışmaları

-Enver Demiroğlu ile röportaj

-Mandanın ilk denemede vinçten çatıya düşmesi

-Bu sırada yaşanan panik

-Kurtarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)TÜRK KONSEYİ ÜYELERİ ANKARA'DA BULUŞTU



TÜRK Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) tarafından Ankara'daki bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konseyin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı.

Türk Konseyi tarafından, '3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü' ve Baghdad Amreyev'in Türk Konseyi Genel Sekreteri olarak göreve başlaması nedeniyle Ankara'daki bir otelde resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 9 yıl önce Ankara'da büyükelçi olarak görev yaptığını ve o dönemde Türk Konseyi'nin kuruluşuna katkıda bulunduğunu belirterek o örgütün dünya sekreteri olarak bu resepsiyonda olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

'BU COĞRAFYAYI TANIMAK İÇİN TURİZM ŞART'

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, Türk Konseyi'nin önemine değinerek, "Herhangi bir gencin bu dünyayı, bu coğrafyayı, bu tarihi tanıması için turizm ve yolculuk şart. Turizm faaliyetlerinden zengin olsakta olmasakta burada yatırımlar yapılmalı. Çünkü bu dünyanın herhangi bir yerindeki genç bir öğrenci, istikbalimiz olan nesiller Özbekistan'ın, Azerbeycan'ın, Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın ve Türkiye'nin zenginliklerini ve coğrafyasını, tarihini gördükçe bu dünyayı sevecek ve benimseyecek. Bu yüzden turizm projelerine desteklerimizi sunmalıyız" dedi.

'BU BİRLİKTELİĞİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KANITLADIK'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da, "Türk dünyası çerçevesinde paylaştığımız bu dayanışmaya daha fazla ülkenin eşlik etmesini ve Türk konseyinin her geçen gün daha da genişlemesini önemsiyoruz. Bu birlikteliğin ekonomik anlamda da ne kadar büyük bir kazanıma dönüştüğünü son yıllarda orta koridor başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz önemli ulaşım ağlarıyla kanıtlamış olduk. Marmaray ile Avrasya Tüneli ile 3'üncü havaalanı ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi ile bütün bu koridorun merkezinde yer alan bir ülke olarak bu coğrafyayı paylaşan daha çok ülke ile iş birliği yapmayı önemsiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev konuşma

-Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşma

-Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran

-Katılımcılardan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM /ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİ ANTİK TİYATRODA 'İZMİR MARŞI' OKUDU



DENİZLİ'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki büyükelçilerden oluşan heyet, Hierapolis Antik Kenti'ni ve Pamukkale'yi gezdi. Antik tiyatroya hayran kalan İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, tiyatronun akustiğini İzmir Marşı okuyarak test etti.

Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri Denizli programı kapsamında son olarak UNESCO Dünya Mirası listesindeki beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni gezdi. İlk olarak Cehennem Kapısı olarak bilinen Mitolojik Dönemin yer altı tanrısı Hades'in tapınağını inceleyen büyükelçilere arkeologlar tarafından kentin tarihi hakkında bilgi verildi. Bol bol hatıra fotoğrafı çeken büyükelçiler daha sonra antik tiyatroya geçti.

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİ'NDEN İZMİR MARŞI

Tiyatroya hayran kalan İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, tiyatronun akustiğini Türkçe İzmir Marşı okuyarak test etti. Türkçesiyle İzmir Marşı'nı güzel okuyan Chilcott'ı meslektaşları alkışlayarak tebrik etti. Gazetecilerin marşın ne anlama geldiğini sorması üzerine Büyükelçi Chilcott, "Marşı Türkiye'de bulunduğum zamanda öğrendim. Marşı çok seviyorum, İzmir'e saldırıyı ve Atatürk'ün İzmir'i kurtarma operasyonudur" dedi.

ANTİK TİYATRODAN KANSER TEDAVİSİ GÖREN FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİSİNE SELAM GÖNDERİLER

Antik tiyatroda hatıra fotoğrafları çektiren büyükelçiler, ülkesinde meme kanseri tedavisi gören Finlandiya Büyükelçisi Päivi Kairamo'ya el sallayıp İngilizce 'Seni özledik' diyerek video gönderdi. Büyükelçiler, antik tiyatronun ardından beyaz travertenlere girdi. İngiltere Büyükelçisi Chilcott ile bazı büyükelçiler ayakkabıları çıkarıp, travertenlere indi sıcak suyun tadını çıkardı. Denizli gezi programı sona eren büyükelçiler, daha sonra uçakla Denizli'de ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Büyükelçilerin cehennem kapısını gezmesinden görüntü

- Antik tiyatrodan görüntü

- İngiltere Büyükelçisi Dominick Chiycott'un İzmir marşını okuması

- Travertenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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