DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)HAKKARİ'DEN ACI HABER: 1 ŞEHİT



HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik beldesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin ağır silahlarla açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit oldu.Dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesi kırsalında operasyonlar devam ederken, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1 asker ağır yaralandı. Helikoperle Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

VAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi kırsalında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın Van Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Aileye acı haber İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı, askeri yetkililerle birlikte verdi. Şehit ateşinin düştüğü baba evine Türk Bayrağı asılırken, şehit için bugün tören düzenleneği ve cenazesinin de Gürpınar İlçesi Güzelsu Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şehidin sağlık fotoğrafları

Haber: HAKKARİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)65 İŞÇİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE TEDAVİ ALTINA ALINDI

ADANA'nın Seyhan ilçesindeki bir narenciye paketleme tesisinde çalışan 65 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Mersin'in Tarsus ilçesindeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.Tarsus'un Yenice Mahallesi'ne yakın bir noktada bulunan narenciye paketleme tesisinde çalışan 65 işçisi, iddiaya göre iş yerinin akşam verdiği çorba, turşu, nohutlu ve etli pirinç pilavını yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayetinde bulunan işçiler, çağrılan ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı. İşçiler, yapılan tetkiklerin ardından gıda zehirlenmesi ön tanısıyla çoğunluğu ayakta olmak üzere tedavi altına alındı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne oluşan yoğunluk nedeniyle bazı işçiler, koridorlarda oturarak kollarına bağlanan serumların bitmesini bekledi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu gözlenirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Acil servis önündeki ambulans

- Acil servis yazısı

- Hastane acil servisinde kollarına serum bağlanan işçilerden görüntü

- Surum bağlı işçilerin yüzlerini gizlemeleri

- İşçilere takılan serumdan görüntü

- Acil 112 Ambulansının hastaneden ayrılması

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN /TARSUS(Mersin),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)BALIK AVINA GİDEN 3 ARKADAŞIN CESEDİ BULUNDU

AKSARAY'da Mamasın Baraj Gölü'nde tekneyle balık avlarken kaybolan Ahmet Şen, arkadaşları Şaban Asal ve Dumrul Duru'nun cansız bedenlerine ulaşıldı. Ahmet Şen'in ailesinin geri dönmemesi üzerine jandarmaya haber vermesiyle başlayan ve 12 saat süren arama çalışması sonucu Dumrul Duru ve Şaban Asal'ın cesedi kıyıdan yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıkta alabora olan teknenin yakınında, Ahmet Şen'in cesedi de yaklaşık 50 metre ileride bulundu. 3 kişinin cesedi ekiplerden tarafından çıkartılıp otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.çıkartıldığı Cesetlerin çıkartıldığı sırada ise aileleri sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Arama çalışmalarından detay

- Yakınlarının beklemesi

- Cesetlerin çıkartılması

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ /AKSARAY,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (ek)

4)BELEDİYE BAŞKANINA SU ABONELİĞİNİ YAPMADIĞI İÇİN SALDIRMIŞ

Konya'da Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'a (45) yönelik silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan beyaz eşya satan Bahattin Y.'nin(46), araziye yaptığı ev için belediyeye su aboneliği için müracaatta bulunduğu; ancak o bölgede şebeke hattı olmadığından aboneliği gerçekleşmediği ve bu nedenle de Başkan Oğuz ile daha önce tartıştığı ileri sürüldü. Polisteki sorgusu süren Bahattin Y.'nin sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında da tüfeklerle çektirdiği fotoğrafı yayınlaması dikkat çekti. Tedavi altına alınan ve her iki bacağından da yaralanan Oğuz'un, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkartılması

- Belediye binası dışından detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ /KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK DAVASI'NDA KARAR ÇIKTI



MARDİN'in Derik ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün 2 yıl önce görevi başındayken terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu şehit edilmesine ilişkin, 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 6 tutuklu sanıktan yazı işleri şefi Şerif Mesutoğlu'na 2 kez ağırlaştırılmış müebet ve 28 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan 2'si 5'er yıl, 1'i 1 yıl hapse çarptırılırken, cezaevinde yattıkları süre göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verildi. 2'si tutuklu 9'u tutuksuz 11 sanık ise beraat etti.Mardin'in Derik Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün, 10 Kasım 2016'da, PKK'lı teröristlerce makamına konulan bombanın patlatılması sonucu şehit edilmesi ile ilgili davanın dün Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü. 6'sı tutuklu toplam 15 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, sanıklar, tarafların avukatlarının yanı sıra, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Safitürk'ün yakınları katıldı. Basın mensuplarının 'yer olmadığı' gerekçesiyle alınmadığı duruşmada, sanıklara son sözlerinin sorulmasından sonra mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Mahkeme heyeti, verilen aradan sonra kararını açıklarken, tutuklu sanık yazı işleri şefi Şerif Mesutoğlu'nu, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek' ve 'patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanıklardan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş 1 yıl, Ahmet Deniz ve Fikret Deniz ise 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu 3 sanığın, cezaevinde yattıkları süre göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verildi. 2'si tutuklu, 9'u tutuksuz 11 sanık ise beraat etti.

AĞABEYDEN KARARA TEPKİ

Duruşmayı izleyen şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, duruşma çıkışı gazetecilere karar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağabey Safitürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kaymakamının, makam odasında çalışırken katledildiğini belirterek, "Bugün de burada bizim aklımızın erdiği hukuk sistemi katledilmiştir. Bu pozisyonda söylenecek başka bir şey bulamıyorum. Memleketimize hayırlı olur inşallah. Bugün bütün teröristler tahliye edilmişlerdir. Kendilerine ödül verilmiştir. Belki biraz sonra uğramak istedikleri bir adam olursak gelir beni tutuklarlar kolay gelsin" diye konuştu.

ŞEHİT KAYMAKAMIN BABASI: HUKUK KARARI VERMİŞTİR, SON SÖZÜ SÖYLEMİŞTİR

MARDİN'de şehit edilen kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunu şehit edenlerle ilgili yargının verdiği kararın yerinde olduğunu belirterek, "Hukuk kararı vermiştir, son sözü söylemiştir. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Vatan sağolsun" dedi. Mardin'in Derik Kaymakamıyken hain saldırıda şehit düşen Muhammed Fatih Safitürk'le ilgili görülen davada dün karar çıktı. Şehit kaymakamın Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan ailesinin yüreğindeki sızı da kararın açıklanmasıyla birlikte bir nebze de olsa dindi. Şehidin babası 73 yaşındaki Asım Safitürk, yargının verdiği kararı değerlendirdi. Asım Safitürk, hukuk sisteminin son sözü söylediğini ve verilen kararı doğru bulduğunu belirterek, "Hukuk kararı vermiştir, son sözü söylemiştir. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Vatan sağolsun, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin, hepimizin başı sağolsun. Allah bir daha terör belasından memleketi muhafaza eylesin diye dua ediyoruz. Yapılacak bir şey yok hukuk kararı vermiştir. Bir ay sonra 2 yıl bitiyor. Hukuk araştırıyor, kararını öyle hemen rastgele değil, inceliyor, kanaatlerini biriktiriyor, en son karar inşallah doğrudur diye düşünüyorum. Milletimizin başı sağolsun, hepimizin başı sağolsun. Allah milletimize memleketimize zeval vermesin. Vatan sağolsun, millet sağolsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye çıkışından görüntüler

-Safitürk'ün ağabeyinin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

-Röportaj

-Baba yürürken görüntü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER-SAKARYA,()

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ /MARDİN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ESKİ EŞİNİN FOTOĞRAFINI YAKMAK İSTERKEN, EVİNİ YAKTI

ADANA'da kapıda asılı eski eşinin fotoğrafını ateşe veren Mesut S. (35), kazara evini yaktı.

Olay, bugün saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi 2620 Sokak'ta bulanan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Evin alt katında yaşayan Mesut S., İddiaya göre gece alkol aldıktan sonra kapıda asılı olan eski eşinin fotoğrafını yakmak istedi. Mesut S.'nin fotoğrafı ateşe vermesi sonucu kapı tutuştu. Alevleri söndürmekte başarılı olmayan Mesut S., üst katta yaşayan annesi ve kardeşini de alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen iki itfaiye ekibi, alt katı saran yangını diğer eve sıçramadan söndürdü.

KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİ

Yangını söndürme çalışmları sırasında evin bulunduğu sokakta oturan Mesut S.'nin annesi ve komşuları, itfaiye erlerinin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Yangında müstakil evin alt katı oturulamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye aracından görüntü

- Sokaktaki kalabalıktan görüntü

- Eve giren itfaiye erinden gördüntü

- Evin içinde tazyikli su sıkan itfaiye eri

- Yan evin balkonundan çalışmaları izleyen komşuları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)RESTORANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

AYDIN'ın Didim ilçesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, sözleşmesi bittiği için kiracısı çıkartılmak istenen restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Çamlık Mahallesi Altınkum Yalı Caddesi'nde faaliyet gösteren, mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait restoranın kiracısı, sözleşmesi bittiği için dün çıkartılmak istendi. İddiaya göre restoranın işletmecisi ve çalışanları, işyerlerini terk etmeyeceklerini söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi avukat ve yetkililerine tepki gösterdi. Gerginlik yaşanınca olay yerine, takviye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, saat 16.00 sıralarında, işyerinin mutfağında yangın başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Restoranın büyük bir bölümü yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Restoranda çıkan yangından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)BIÇAKLA YARALADIĞI ARKADAŞINI SAĞLIK OCAĞINA GÖTÜRÜP SERUMUNU TAŞIDI

BOLU'da, tartıştığı arkadaşı Aydın Demirtaş'ı (44) bıçaklayarak yaraladıktan sonra sağlık ocağına götürüp serumunu taşıyan Aykut Halit P.(44) gözaltına alındı. Polis, Aydın Demirtaş'a kimin kendisini bıçakladığını sorarken, Demirtaş arkadaşına, "Benim desene oğlum" dedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, TIR şoförlüğü yapan Aydın Demirtaş ile yine kendisi gibi TIR şoförü olan arkadaşı Aykut Halit P. arasında nakliye işi nedeniyle tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Aykut Halit P. iddiaya göre Aydın Demirtaş'ı sırt ve karın bölgesinden bıçakladı. Aykut Halit P., vücudunda kesikler oluşan Aydın Demirtaş'ı olayın gerçekleştiği yerin yakınında bulunan Karaçayır Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Aydın Demirtaş'a burada ilk müdahale yapıldı. Sağlık merkezine polis çağrıldı.

'BENİM DESENE OĞLUM'

Aydın Demirtaş, sağlık merkezinden İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edilmek için ambulansa taşındığı sırada polis olayı kimin yaptığını sordu. Bir süre cevap vermeyen yaralı Aydın Demirtaş, polisin ısrarı üzerine yanında serumunu taşıyan ve onu sağlık merkezine getiren arkadaşı Aykut Halit P.'ye seslenerek, "Benim desene oğlum" dedi. Bunun üzerine Aykut Halit P. de polise, "Benim ama bıçaklama olayı yok. Kavga ettik. TIR'ın dorsesinin yanında ne olduysa oldu." dedi. Aydın Demirtaş hastanede tedavi altına alınırken, Aykut Halit P. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralının ambulansa taşınması

-İlginç diyaloglar

-Polisin şüpheliyi olay yerine götürmesi

-Üstünü araması

-Detaylar

Süre: 02.13-Boyut: 251 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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9)JANDARMA, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİ

ÇANAKKALE'de geçen Mayıs ayında fiber teknenin batması sonucu 7 göçmenin hayatını kaybettiği olayın ardından başlatılan operasyonlar sonucunda, Organize Göçmen Kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi. Jandarma, 54 örgüt üyesini yakaladı, bin 450 kaçağın yasa dışı geçisini önledi. Bu sayede, 7 milyon 830 bin TL suç geliri önlendi.

Ayvacık İlçesi Babakale Limanı açıklarında geçen 14 Mayıs'ta, fiber teknenin batması sonucu 7 göçmenin denizde boğularak ölmesi olayı ile ilgili olarak Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı organizatörleri takibe aldı. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda toplam 54 organizatör yakalanırken 3 organizatör ise haka aranıyor. Organizatörlerle birlikte 2 tabanca, 422 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 1 gram esrar, 39 cep telefonu, 35 sim kart, 1 dürbün, 1 teleskop, 1 hafıza kartı, 1 bot şişirme pompası, 1 fiber tekne ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

BİN 450 GÖÇMENİN YUNAN ADALARINA GEÇİŞİ ÖNLENDİ

Yapılan operasyonlarda yakalanan bin 450 göçmenin de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçişi de önlendi. Kaçak göçmenler ile birlikte, 344 can yeleği, 22 araç, 5 lastik bot ve 5 bot motoru ele geçirildi. Yetkililer, organizatörlerin umut yolculuğu için göçmenlerden kişi başı 900 dolar aldıklarını, yakalanan bin 450 kaçak göçmen ile birlikte yapılan hesapta, toplam 7 milyon 830 bin TL suç gelirinin de önlendiğini belirtti. İstanbul'dan Ayvacık ilçesi sahil şeridine göçmen şahısların getirilmesi ve gönderilmesi amacıyla nakliye araçları ile deniz araçlarına yönelik yakalamalar sonucunda da, suç örgütünün 500 bin TL civarında maddi zarara uğratıldığını bildirildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerindeki 22 araç ise yediemine teslim edildi.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereği ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yakalanan organizatörlerden görüntüler.

Haber-Kamera:Burak GEZEN /ÇANAKKALE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)VAN'DA 133 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde Narkotik polislerince yapılan denetimlerde yaklaşık 133 kilo eroin ele geçirildi. Denetimler sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet'ine bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kurulan denetim noktalarında şüpheli iki otomobilde narkotik arama köpekleri yardımıyla yapılan aramalarda toplamda 132 kilo 725 gram eroin ele geçirildi. Denetimlerden ilki Tuşba ilçesi, Özalp Yolu Kömürcüler Sitesi yakınlarında yapıldı. Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 41 plakalı bir otomobilde narkotik madde arama köpeği Alfa yardımıyla yapılan aramada aracın bagajına zulalanmış 100 paket halinde 51 kilo 25 gram eroin ele geçirildi. İkinci denetim ise, İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde yapıldı. Park halindeki 65 plakalı bir otomobilden şüphelenen polis ekipleri, narkotik madde arama köpeği Şila ile otomobilde arama yaptı. Aramalarda otomobilde bulunan valiz ve çuvallar içinde 158 paket halinde 81 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Denetimler sonucu 2 şüpheli Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek suçundan gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturmaların çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

10 AYDA 5 TONDAN FAZLA EROİN YAKALANDI

Öte yandan, Narkotik ekiplerince il genelinde 1 Ocak-22 Ekim tarihleri arasında yapılan denetim ve operasyonlarda 5 ton 114 kilo 549 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fotoğraflar

Haber: Çağatay KENARLI - Muhammed KILIÇ / VAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)6'INCI KEZ ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜYE 7 BİN 240 LİRA CEZA

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kovalamaca sonucu yakalanan ve 6'ıncı kez alkollü araç kullanan sürücü Çetin K.'ya 7 bin 240 lira para cezası kesildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda yol kontrolü yapan devriye ekipleri, şüphelendikleri 01 CKR 44 plakalı lüks cipi durdurmak istedi. Cip sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması sonucu kovalamaca başladı. Polislerden kurtulmak için Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkan cip, Yüreğir ilçe çıkışından Mithat Özsan Bulvarı'na geçmek istese de önü polis ekiplerince kesilerek durduruldu. Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalanan cipin sürücüsü Çetin K. ve yanındaki arkadaşı Tugay D.'yi indiren polisler aracı aradı. Herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polisler, sürücü Çetin K.'ya alkol kontrolü yapmak istedi. Çetin K., alkol metreyi üflememek için trafik polislerine bir süre direndi. Bu sırada Tugay D. de aracı kendisinin kullandığını iddia edip, alkol metreye üflemek istedi.

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Çetin K.'nın sorgusunu yapan ekipler, daha önce 5 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2023 yılına kadar el konulduğunu tespit etti. Polisten kaçan ve alkollü olduğu saptanan Çetin K.'ya toplamda 7 bin 240 lira para cezası kesilirken, lüks cip ise trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polislerden görüntü

- Çetin K. ve Tugay D.'den görüntü

- Polislerin aracı incelemesi

- Çetin K. ve Tugay D.'nin polislerle konuşması

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)CESİ'Yİ DEMİR SOPAYLA DÖVEN SANIĞA 3 BİN 600 TL PARA CEZASI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde, bir koltuk döşemecisinin beslediği köpeği, demir çubukla dakikalarca dövdüğü iddia edilen market işletmecisi 59 yaşındaki Efe Ö.'ye (Özgür), 'mala zarar verme' suçundan yargılandığı davada 3 bin 600 TL para cezası verildi.

Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde koltuk döşemeciliği yapan Adnan Özal'ın oğlu Yasin Özal'a ait 'Cesi' adlı köpek, 2017 yılı Kasım ayında demir çubukla dakikalarca dövüldü. İşyeri çalışanı Volkan Alaşan, sabah işe geldiğinde köpeği kanlar içinde buldu. Alaşan, köpeği hemen bir veterinere götürdü. Başına 7 dikiş atılan, sol ön ayağı ile sırtında yaralar bulunan köpek, tedaviye alındı. Köpeğin dövülmesinin, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, köpeği dövdüğü iddia edilen Efe Ö.'yü gözaltına aldı. Efe Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili Fethiye 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'mala zarar vermek' suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşması geçen 18 Ekim'de görüldü. Duruşmaya, davalı Efe Ö., davacı Yasin Özal ve tarafların avukatları katıldı. Karar duruşmasında köpeğin sahibi Yasin Özal da dinlendi. Özal ifadesinde, dövülen köpeğinin tedavi gideri olarak 380 TL ödediğini belirtip, daha önce tanımadığı sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık Efe Ö. ise suçmaları ve köpeğin sahibi Özal'ın zararını karşılamayı kabul etmediğini söyledi.

Tarafların dinlenmesinin ardından kararını veren hakim, Efe Ö.'nün üzerine atılı mala zarar verme suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirtti. Savunmasız halde bulunan köpeğin, kimsenin görmeyeceği şekilde, gece vakti dövülmesini, köpekte meydana gelen tehlike ve zararın ağırlığını dikkate alarak, 180 gün karşılığı 3 bin 600 TL adli para cezası verdi.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Karar duruşmasının ardından adliye çıkışında açıklama yapan Yasin Özal'ın avukatı Cemil Kaşlı, "Sanık için tüm aşamalarda yargılamaya yardımcı olmaması ve sürekli suçlamaları inkar etmesi nedeniyle hiçbir şekilde indirim ve ertelemeye gidilmemiştir. Bu şekilde adli para cezası almıştır. Köpeğe karşı yapılan bu haksız eylem nedeniyle sanığın ceza almasından dolayı memnunuz. Hukuk ve adalet yerini buldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köpeğin demir çubukla dövülme anından güvenlik kamerası görüntüsü

-Köpeği dövülen Yasin Özal'ın avukatı Cemil Kaşlı'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL /FETHİYE(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)TBMM BAŞKANI YILDIRIM, ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ TEST ETTİ

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da isminin verildiği üniversitenin 2018-2019 akademik yılı açılış törenine katıldı. Yıldırım, üniversite korosunun seslendirdiği türkülere eşlik etti, öğrencilerin ürettiği elektrikle çalışan otomobili yerleşke içerisinde test etti.

Hafta sonunu memleketi Erzincan'da geçiren TBMM Başkanı Binali Yıldırım, adının verildiği üniversitenin 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen törende üniversite korosu Yıldırım'ın sevdiği türküleri seslendirdi. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte zaman zaman türkülere eşlik eden Binali Yıldırım ardından konuşma yaptı. Yıldırım, "Dağları karlı Erzincan sizlerin olduğu gibi benim de memleketim. Taşını, toprağını, üzümünü, yaylasını seviyorum. İnsanlarını seviyorum çünkü onlar 24 ayar altındır. Memleketime değer katan herkesi, her kurumu her zaman takdir ettim, takdir etmeye devam edeceğim" dedi.

GENÇLERİMİZ ÜNİVERSİTELERDEN UZAK KALDI

Türkiye'de bir zamanlar gençlerin akıllarına, eserlerine değil, bedenlerini nasıl örttüklerine yoğunlaşıldığını hatırlatan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Üzücü, incitici olan, bu durum sebebiyle birçok kız evladımız okulunu, üniversitesini bırakmak zorunda kaldı ve ya başka memleketlere gidip orada tahsilini tamamlama mecburiyetinde kaldı. Bu örneklerden biri de benim kızım. Üniversiteyi tamamlayamadı, başını açmasını istediler o da bunu reddetti, bıraktı. Şimdi yıllar sonra çoluk çocuğa kavuştu, üniversite okudu. O, yarım kalan idealini gerçekleştirmek için gayret ediyor. Ne oldu, bütün bunlardan kim ne kazandı? Hiçbir şey kazanmadı. Husumet oldu, toplumda ayrışma oldu, yani zararı memleketimize, bize oldu. Gelişip ileri gitmek için insanımızın niteliğini artırmamız icap ederken gençlerimiz üniversitelerden uzakta kaldı. 'Gitsin de bir daha gelmesin' diye dua ettiğimiz o günler çok şükür geride kaldı."

Kendisinin üniversite sıralarında oturduğu zaman şimdiki gençler kadar rahat olmadığını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"1973 yılında başladığım İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 2 yıl sonra anarşik olaylar, terör nedeniyle üniversitemiz 1 yıl kapalı kaldı. Boşu boşuna 1 yıl geçip gitti, eğitimimiz geç bitti, hayata atılmamız da geç başladı. Birçok zorluklarla karşılaştık, yokluğu, yoksunluğu yaşadık, şahit olduk ama inanın hiçbir zaman yılmadık, mücadele ettik. İyi bir insan olmanın yanında ülkeme, milletime daha faydalı insan nasıl olunabilir, hep bunun düşüncesi içerisinde ve gayreti içerisinde oldum."

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN OTOMOBİLİ TEST ETTİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ardından Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 2 ayda ürettiği ve 16 bin liraya mal olan 'Kayı' isimli, elektrikle çalışan otomobilin test sürüşünü yaptı. Araç hakkında öğrencilerden bilgi alan Yıldırım daha sonra otomobilin üzerine imzasını attı.

KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI İLE BULUŞTU

Üniversitedeki kütüphane ve müze inşaatı temel atma törenin ardından Yıldırım, Erzincan Valiliği tarafından Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemeğe katıldı. Burada konuşan Yıldırım, muhtarların özlük haklarında ciddi bir iyileşme sağlandığını belirterek, şöyle dedi:

"2002 yılında 97 lira muhtar maaşı vardı, şu anda herhalde 18 kat artışla 1739 lira diyorlar, doğru mu? Allah bin bereket versin. Daha fazlası olsa daha iyi olur. Kim istemez ama devletimizin imkânları nispetinde imkânlarımız geliştikçe daha iyisini de memurumuza, muhtarımıza vereceğiz. Önce üreteceğiz, pastayı büyüteceğiz, kaynağı büyüteceğiz, ondan sonra da adil paylaşımı sağlayacağız. Üstelik emekli olmayan muhtarlarımızın da primlerini devlet karşılıyor. Bu aslında çok önemli bir şey, bunun yaşlılığı var, hastalığı var. Bugünlerde asıl lazım devlet. Sosyal devlet görevini muhtarlarımız da eksiksiz yerine getiriyor."

'FIRAT'IN DOĞUSUNDA DA KAZIYACAĞIZ'

Türkiye'nin karşısında zorluklar olduğuna dikkat çeken Yıldırım, Fırat'ın doğusunun da terörden temizleneceğini belirtti. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sıkıntılarımızın kaynağının büyük bir bölümü dışarıdan geliyor. Sadece Türkiye mahsus bir sıkıntı değil. Suriye'de 8 yıldır devam eden savaş nihayet sona doğru geliyor. Hatırlayın en son İdlib'de, Türkiye ile Rusya bir inisiyatif aldı ve bu bölgede masum insanların hayatının kurtarılmasına vesile oldu. Ve bütün dünya, Birleşmiş Milletler bu işi yapamadı, Türkiye ön ayak oldu ve bu işi halletti. Bütün dünya da bunu takdir ediyor. Bölgede çatışma durmuş gibi gözüküyor. Şimdi bütün dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmiş bulunuyoruz. Münbiç'te Amerikalılar ne yazık ki her zaman olduğu gibi sözlerini yerine getirmediler, ayak sürüyorlar, bir yandan da ha babam Fırat'ın doğusundan ta Irak'a kadar 750 kilometrelik hududumuz boyunca PKK'nın Suriye şubesini PYD'yi, YPG'yi silahlandırıyorlar, ağır silahlarla tahkim ediyorlar. Peki, ne olacak bunların işi, ne oldu? Suriye'de zaten rejim yok, iç savaş devam ediyor. Bunlar ne için silahlanıyor? Çok açık; Türkiye'ye karşı silahlanıyor. Müttefik diye düşündüğümüz Amerika'nın ne yazık ki bir terör örgütüyle bir stratejik işbirliğine girmiş olması utanç verici bir şey. Ve bu durum asla Türkiye'nin kabul edeceği bir şey değildir. Terörün doğusu batısı olmaz. Nasıl Cerablus'ta, El-Bab'da, Afrin'de bunların kökünü kazıdıysak Fırat'ın doğusunda da kazıyacağız. Hiç yolu yok, ülkemize, insanımıza, malına, canına zarar veren hiçbir örgütün hayat hakkı yok."

'İHRACAT ARTIYOR, İTHALAT AZALIYOR'

Ekonomideki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ekonomimizle ilgili zor zamanlar var ama bu zorlukların üstünden, üstesinden gelecek irade de var. Nedir? Hükümetimiz gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam ediyor, günden güne. Biz esasen buna benzer krizleri geçmişte de yaşadık; 2009'da yaşadık, 2001'de yaşadık, 1995'te yaşadık. Bunların da üstesinden geleceğiz, hiç endişeniz olmasın. Olumsuzlukların yanı sıra olumlu taraflar da var. Nedir? Turizmde muazzam bir canlılık var. Daha şimdiden turizmde 40 milyona yaklaştık. İhracatımız artmaya devam ediyor, ithalatımız azalmaya devam ediyor; aradaki fark, cari açığımız azalıyor işte. Cumhurbaşkanımızla bir kalemde 6,5 milyar dolarlık çok büyük bir projenin açılışını gerçekleştirdik. Ne anlama geliyor? Bu rafineri Türkiye'nin bütün ihtiyacı olan benzinin, mazotun yüzde 25'ini tek başına karşılıyor. Yani bağımlılığımızı azaltıyoruz, alternatifleri artırıyoruz. Bu rafinerinin devreye girmesiyle 6,5 milyar dolar ithalata daha az ödeme yapacağız. 1100 insan doğrudan çalışacak, aileleriyle 5000 kişi buradan ekmek yiyeceğiz."

Konuşmaların ardından Yıldırım muhtarların sorunlarını, taleplerini dinledi, ardından baba ocağı olan Kayı köyüne hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Üniversite salonundan genel detay görüntü

-Koronun türkü söylemesi

-Binali Yıldırım'ın türküye eşlik etmesi

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Elektrikli otomobilden görüntü

-Binali Yıldırım'ın otomobili incelemesi

-Binali Yıldırım'ın otomobile binmesi ve gezmesi

-Muhtarla günü dolayısıyla düzenlenen yemekten görüntü

-Binali Yıldırım'ın konuşması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK /ERZİNCAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN 'ANDIMIZ' OKUMALI MEMUR-SEN PROTESTOSU

BOLU Ülkü Ocakları, Memur-Sen binası önünde sendikayı protesto edip, 'Andımız'ı okudu.

Bolu Ülkü Ocakları kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Memur-Sen Bolu İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişilik grup bina önünde Danıştay'ın kararına karşı çıkan açıklamalar yapan Memur-Sen'i protesto etti. Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, ve ülkücü grup, 'Andımız'ı okuyup, 'Ülkücü Yemini' etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Grubun Memur-Sen'e dönerek 'Andımız'ı okuması

-Ülkücü Yemini

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)=AB BÜYÜKELÇİLERİ, UNESCO LİSTESİNDEKİ AFRODİSİAS 'I İNCELEDİ

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Aydın'daki temasları kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'ni ve ören yerlerini gezerek, kazı bölgelerinde incelemelerde bulundu.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, 22 ülkenin büyükelçileri ve eşlerinin de aralarında bulunduğu bir heyetle, UNESCO listesindeki Afrodisias Antik Kenti'ndeki müze ve kazıların sürdüğü Afrodisias ören yerlerini gezerek bilgi aldı. Heyet ilk olarak müzede incelemelerde bulundu. Daha sonra ören yerlerini gezdi. Heyeti, antik kentte Efeler karşıladı. Delegasyon Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger, "Dünya harikası bir yerde, Karacasu ilçesinin dünyaca ünlü Afridisias kentinin ören yerlerinde bulunup, tarihi eserleri gördük. Ayrıca müzede sergilenen çok kıymetli eserleri yakından görmek de bizleri oldukça memnun etti. Heyetteki 22 ülkenin büyükelçileri elbette burada gördüklerini kendi ülkelerinde anlatacaklar. Burada gerçekten çok değerli eserler bulunuyor" dedi. Ziyaretin ikinci bölümünde Tarihi Afrodisias Antik Kenti'nin ortaya çıkmasına yardımları olan dünyaca ünlü fotoğrafçı geçen günlerde hayatını kaybeden Ara Güler'in eserlerinin sergilendiği Kenan Erim Sergi Salonu'na geçildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Büyükyapıcı, burada heyete dahil oldu. Ara Güler'in, alanda oluşturulan bölümdeki masasına, çiçekler bırakıldı. Vali Köşger, "Karacasu ilçemizde bulunan dünyaca ünlü Afrodisias kentinin gün yüzüne çıkmasını çektiği fotoğraflarla sağlayan Ara Güler'in ölümü bizleri de oldukça üzdü. Belki de Ara Güler o fotoğrafları çekmeseydi. Bu tarihi Afrodisias Antik Kenti ortaya çıkmayacaktı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Karacasu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, heyete nar suyu ve ilçeye özgü pide ikramında bulundu. Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Batı ve Türk Müziği Korosu konser verdi. İl protokolu heyettekiler toplu fotoğraf çektirdi. AB büyükelçileri, Aydın'da 3 gün süren incelemelerini tamamladı. Heyet, programına yarın (salı) Denizli'yle devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- AB Büyükelçilerini Afrodisias kentinde efelerin karşılaması

- Büyükelçilerin müzeyi gezmeleri.

- Heyetin antik kenti ve ören yerlerini gezmesi

- Aydın Valisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger ve Büyükelçiler Ara Güler'in fotoğraflarının sergilendiği bölümde incelemelerde bulundu.

- Karacasu'nun ünlü pideleri ikramı

- Klasik Batı ve Türk Müziği konseri

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), )