DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BODRUM'DA KAÇAK GÖÇMEN TEKNESİ BATTI: 2 KİŞİ ÖLDÜ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu tekne battı. Teknede bulunan 19 kaçak göçmen kurtarılırken, hastaneye kaldırılan 5 kişiden 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Bugün saat 06.00 sıralarında Bodrum'un Gümbet Mahallesi sahilinden denize açılan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu fiber tekne, kıyıdan ayrıldıktan yaklaşık 30 metre sonra battı. Suya düşen kaçaklar göçmenlerin yardımına, ilk olarak çevrediki vatandaşlar koştu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 19 kaçak göçmen denizden çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kaçak göçmenlerden 5'i hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişiden 2 çocuk yaşamını yitirdi. Olay yerine, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik ekipleri ve balık adamlar da geldi. Denizde başka kaçak göçmenin olup olmadığının araştırıldığı, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), ()

Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (EK)

2)DEFNEDİLDİLER

Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice (4), Geçitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocuklarını öldürdükten sonra bileklerini keserek, intihar girişiminde bulunan Selma Cice'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Haber:-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK /ADANA,()

3)MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİKLERİ ORMANDA KAYBOLAN ÇİFT BULUNDU

SİNOP’ta dün ormanlık alana mantar toplamak için giden Ayten ve Fevzi Başar çifti kayboldu. 155’i arayarak yardım isteyen çift, yapılan arama ve kurtarma çalışması sonucunda bulundu.

Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ikisi de 69 yaşında olan Ayten ve Fevzi Başar çifti dün saat 14.00 sıralarında mantar toplamak için kent merkezindeki Akliman mevkiine geldi. Buradaki ormanlık alanda mantar toplamaya başlayan çift, yağmurunda etkisiyle yollarını kaybettiklerini fark etti. Ormanda kaybolan çift saat 18.00 sıralarında 155’i arayarak yardım istedi. Bulundukları bölgeyi tarif etmekte güçlük çeken çiftin yerinin tespit edilmesi için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler ilk olarak çiftin bölgeye geldiği 06 AF 8755 plakalı otomobile ulaştı. Cep telefonu ile çift ile sürekli irtibat kuran ekipler bölgeyi karış karış aramaya başladı. Arama kurtarma çalışmasına Sinop Off-Road Kulübü üyeleri de katıldı. Jandarmanın iz takip köpeğinin de yer aldığı arama çalışması sonucunda Sinop Off-Road Kulübü üyeleri çifte saat 01.00 sıralarında ulaştı. Otomobillerinin bulunduğu bölgeden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan çift sağlık kontrolü için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Sinop Off-Road Kulübü Derneği Başkanı Bülent Cevdet Durdu, “Bir amcamız, bir teyzemiz ormanda kaybolmuşlar mantar toplarken. Biz de Sinop Off-Road Kulübü olarak AFAD bizden destek bekliyordu. Aradılar, geldik. Ormanın içerisini çok iyi biliyoruz. Daha önce çok yarışlar yaptık. Bugün de antrenmanımız vardı zatenö dedi.

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, ()

4)İSLAHİYE'DE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 5 YARALI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, gece İslahiye-Nurdağı Karayolunun 4'üncü kilometresindeki hastane kavşağında meydana geldi. Bünyamin Aytekin (55) yönetimindeki 44 AF 104 plakalı otomobil, Uğur Çelik (28) idaresindeki 27 ART 67 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Rukiye Azkın (50), Ayfer Azkın (23) ve Arife Çelik (35) yaralandı. Yaralılar, kazaya yaklaşık 250 metre uzaklıkta bulunan İslahiye Devlet Hastanesi'nden gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan burnu kırılan Uğur Çelik ile kolu kırılan Ayfer Azkın Gaziantep'e sevk edildi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK /GAZİANTEP,()

5)İTFAİYE ÖNÜNDEKİ KAZADA İLK YARDIMI İTFAİYE ERLERİ YAPTI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkıp ağaca çarparak durabildi. İtfaiye binası önünde gerçekleşen kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi itfaiyesi ekipleri yaptı.

Kaza, dün gece geç saatlerde İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan itfaiye müdürlüğü'ne ait binanın önünde meydana geldi. Mahmut Avcı (37) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu İtfaiye Kavşağı'ndan kontroldan çıktı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil yoldan çıkıp yeşil alandaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Avcı ile araçta bulunan Şahin Emre Delici (38) ve Erkan Alıcı (37) yaralandı. Kazayı gören İnegöl İtfaiyesi binasındaki nöbetçi itfaiye erleri, yaralıların yardımına koştu. Yaralıları araçtan çıkaran itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi de yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),()

6)İŞÇİLER 6'NCI KEZ PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNDE



Samsun'da, market zincirinin başka firmaya devredilmesiyle işten çıkarılan bir grup işçi, tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 6'ncı kez protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Samsun Şubesi'nde toplanan işçiler, market zincirinin başka firmaya devredilmesiyle işten çıkarılmalarının ardından tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Gazi Caddesi'ndeki markete yürüdü. İşçiler, ellerinde 'Tazminatlarımız gasp edilemez', 'Alın terimiz ve emeğimiz için eylemdeyiz' ve 'Köle değil, işçiyiz hakkımızı isteriz' yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş sonunda kalabalık adına açıklama yapan Hasan Kaya, "Her zaman söyledik yine söylüyoruz. Siyaset meydanı, er meydanı burası. Milletvekili dediğimiz insanların bizim temsilcimiz olması gerekiyor. Hiçbir siyasi parti temsilcisi şu an burada değil. Siyasi partilerden beklentimiz, buraya gelerek, mallara el koyması değil; hakkımız olanı alma mücadelemize katılmalarıdır" dedi.

İşçiler, açıklamanın ardından dağılırken, protestolarını her pazar yapacaklarını da duyurdu.

Haber-Kamera: Tayfur KARA /SAMSUN,()

7)SİVAS'TA 17 AFGAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

SİVAS'ta polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otobüsten 17 Afgan uyruklu kaak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, dün gece saat 23.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktasında, Erzurum'dan Bursa'ya giden Hasan Y. yönetimindeki 34 YK 0712 plakalı yolcu otobüsü şüphe üzerine durduruldu. Otobüste yapılan incelemede aralarında 1 kadın ve 1 çocuğun da bulunduğu 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. İran üzerinden yurda kaçak giren göçmenlerin, Ankara'ya gitmek istedikleri öğrenildi. Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs şoförü Hasan Y.'ye cezai işlem uygulanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS, ()

8)OTOMOBİLİ ÇALMAK İSTERKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI



Adıyaman'da, park halinde bulunan otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalışan B.G. polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Sümerveler Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamazam Caddesi'nde park halindeki plakası açıklanmayan otomobilde bir kişiyi görünce durumundan şüphelendi. Ekipler, yaptıkları incelemede otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalıştığını belirledikleri S.G.'yi gözaltına aldı. B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,()

9)İZMİRLİLER TARİHİ BÖLGELERDE HAZİNE AVINA ÇIKTI

Kentimiz İzmir Derneği tarafından, 500 İzmirli vatandaşın yarışmacı olarak katıldığı Kurtuluş Savaşı temalı 'Basmane'de Hazine Avı' yarışması düzenlendi. Havanın güneşli olmasını da fırsat bilen İzmirliler, İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni keşfetmeyi konu edinen yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. Yarışmanın kazananları, çeşitli şifreleri çözdükten sonra saat 17.00'de Aziz Vukolos Kilisesi'nde yapılacak törende 3 bin TL ile ödüllendirilecek.

Kentimiz İzmir Derneği, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Basmane'de Hazine Avı' adlı yarışmayı düzenledi. 500 kişinin katıldığı yarışma, İzmirlilerden yoğun ilgi gördü, tüm biletler tükendi. Kentin belirli bölgelerine dikkat çekmek ve İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni tanıtmak amacıyla düzenlenen oyunda bu yıl tema 'Kurtuluş Savaşı' olarak seçildi.

YARIŞMACILAR TARİHİ BÖLGELERDEKİ ŞİFRELERİ ARADILAR

Kentimiz İzmir Derneği yetkilileri tarafından Basmane Garı'nda yapılan bilgilendirmenin ardından, yarışmacılar şifrelerin yer aldığı tarihi bölgelere dağıldı. Yarışmacılar, trafik kurallarına uymaları ile yaya ve araçlara dikkat etmeleri konusunda uyarıldı. Toplamda 150 farklı grup olmak üzere 2-3 veya 4 kişilik takımlar halinde oyuna dahil olacak yarışmacılar, yapılan bilgilendirmenin ardından kendilerine dağıtılan şifreleri çözmeye başladı.

KURTULUŞ SAVAŞI'NA SAHNE OLAN BÖLGELER

Kentimiz İzmir Derneği'nin amacının İzmir'in kültürel değerlerini korumak ve geliştirmek olduğunu kaydeden derneğin görevlisi Halis Hakyemezoğlu (30), "Yarışma Kurtuluş Savaşı hikayesinden beslenerek hazırlandı. Kurtuluş Savaşı'na sahne olmuş bölgeler konu edildi ve şifreler bu konseptte hazırlandı. Dağıtılan broşürlerdeki bilgileri kullanmadan yarışmacılar şifreleri çözemiyor. Dolayısıyla burada Basmane'deki noktaları da tanıtıyoruz. Yarışmacılar bu bölgeleri içselleştirmeden şifreleri çözemiyor. Dolayısıyla yarışmacılar için bir öğrenme sürecini de kapsıyor. Yarışmaya 18 yaş üstü herkes katılabiliyor. Yarışma ile ilgili olarak İzmir'in Tarihi Kent Merkezi'nde çalışmalar yapıldı, belirli noktalar tespit edildi ve detaylı içerik hazırlandı" dedi.

İzmir'de Kentimiz İzmir Derneği tarafından İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Basmane'de Hazine Avı' yarışmasının kazananları belli oldu. Gün boyu süren yarışmanın sonunda kazanan gruplara Aziz Vukolos Kilisesi'nde yapılan törenle ödüller takdim edildi. Törende, üçüncü olan gruba 350 TL, ikinci olan gruba bin TL, birinci olan gruba ise 3 bin TL'lik para ödülü verildi. Varış noktasına saat 14.30'da ulaşan grup birinciliğe hak kazandı. Birincilik ödülünü, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde okuyan sınıf arkadaşları Habip Yılmaz, Yağmur Kayave Şeyma Çetmen paylaştı. Yarışmayı kazandıkları için çok heyecanlı olduğunu belirten Yağmur Kaya (21), "Mimarlık bölümünde okuduğumuz için projeyi okulda duyduk. Hocalarımız bu yarışmaya katılmamızı çok istedi çünkü bölümümüz gereği Kadifekale bölgesinde çalışmalar yapıyoruz. Bu fırsatı da kaçırmak istemedik ve yarışmayı kısa sürede tamamladık" dedi. Habip Yılmaz (21) ise şunları söyledi:

"Yarışmada daha önce görmediğimiz yerler de oldu ama buralarda çok fazla vakit geçiren insanlarız. Yarıştığımız tarihi bölgelerin, İzmir halkının ve gençlerin sıklıkla uğraması gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Mimarlık öğrencisi olduğumuz için proje alanımız burada ve birçok yeri biliyoruz bu açıdan yarışmada avantajlıydık. Plana bakmadan hızlı hızlı yerleri bulduk. Kazandığımız para ödülünü ise gerçekleştireceğimiz projede kullanmayı planlıyoruz. Büyük ihtimalle ödül bizim için maket harcaması, kalem harcaması, çıktı harcaması olacak."

Haber-Kamera: Hande NAYMAN /İZMİR,()

