DHA YURT BÜLTENİ 1

1)YILDIRIM, ATATÜRK'ÜN EŞYALARININ SERGİLENDİĞİ SERGİYİ AÇTI

İZMİR'de, Folkart Galeri'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç görülemeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları ve yazdığı mektuplarından oluşan 'Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal' isimli serginin açılış töreni TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı. Törende konuşan Yıldırım, "Hepimizin hedefi İzmir'in ileri bir konuma gelmesi için İzmir ortak paydasında bir araya gelmek. Biz hep İzmir için başından beri dedik ki; İzmir'in yeri 34 İstanbul, 35 İzmir'dir. İzmir'in yeri 35'tir. 34'ten sonra İzmir geliyor" diye konuştu.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektuplar, 1923 yılında yayımlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez kapak olduğu Time Dergisi'nin 4'üncü sayısı, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a ait yastık yüzü, para kasesi, Latife Hanım'a ait gece çantası, kullandığı köstekli saat, ay yıldızlı elmas broş gibi pek çok özel eşya ilk kez Folkart Galeri'nin, 'Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal' isimli sergisinde görücüye çıktı. Sergi; TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekilleri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile açıldı. Törende konuşan Meclis Başkanı Binali Yıldırım sözlerine hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i anarak başladı. Yıldırım, bugüne kadar Atatürk ile ilgili yapılan en kapsamlı serginin bu olduğunu belirtti. Fotoğrafın 19'uncu yüzyılın başından itibaren zamanın en güçlü şahidi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İlk TBMM Başkanımız, ilk Cumhurbaşkanımız Atatürk bir konuşmasında 'Sanatkar toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı hisseden insandır' diyor. Atatürk'ün tarifine uygun sanatçılar tarafından hazırlanan ve şu anda açılışını yaptığımız sergiyi bin kat daha önemli hale geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de fotoğraf sanatçısının imkanları göz önüne alındığında dönemin ilerisinde bir lider olduğunu göstermiştir. Bu sergide bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk fotoğrafları görme fırsatımız olacak. Birçok sanat koleksiyonundan derlenen sergide, daha önce yayınlanmamış 150 adet fotoğrafı da göreceğizö dedi.

İZMİR ÖVGÜSÜ

Açılan sergilerle kültür ve sanat dünyamıza değer katıldığını ifade eden Yıldırım, "Beynimize, ruhumuza hitap eden bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi en büyük arzumuzdur. 4 ay boyunca İzmirli hemşerilerimize açık olacak bu serginin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sözlerinin devamında İzmir'in gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, "İzmir ilklerin şehri, İzmir İstiklal Harbi'ni başlatan şehir. İzmir ilk kurşunun atıldığı şehir. İstiklal Harbi başarıyla tamamlandığında bağımsızlığın ilan edildiği, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya ilan edildiği şehir. İzmir fuarcılığın başladığı şehir. İzmir hem geçmiş tarihte hem de gelecek toplumsal yaşamımızda önemini korumaya devam edecek. Hepimizin hedefi İzmir'in ileri bir konuma gelmesi için İzmir ortak paydasında bir araya gelmek. Biz hep İzmir için başından beri dedik ki; İzmir'in yeri 34 İstanbul, 35 İzmir'dir. İzmir'in yeri 35'tir. 34'ten sonra İzmir geliyorö dedi.

"BİZE CUMHURİYETYİ EMENAT ETTİİLER"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise yaptığı konuşmada, "Bugün her şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk'ün sergisinin açılışındayız. Onun silah arkadaşlarını hepsini burada saygı ile minnetle anıyoruz. Bize bu güzel vatanı kazandırıp cumhuriyeti kurarak emanet etikleri için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. İzmir insanı ile kader birliği yapmış barış içerisinde yaşan bir kent. Ulu öndere ve silah arkadaşlarına İzmirliler sonsuza kadar sahip çıkacak ve eserlerini yaşatmaya devam edecek. Binali Yıldırım'a bu etkinliğe katıldığı için teşekkür ediyorumö

"HATIRALARA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm hatıralarına sahip çıktıklarını söyleyen İzmir Valisi Erol Ayyıldız da "Başta Cumhuriyet olmak üzere tüm hatıralarına sahip çıkıyoruz. Bunun bir nişanesi olarak da serginin açılışını yapıyoruz" dedi.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da yaptığı konuşmasına fotoğraf sanatçısı Ara Güler'ün hayatını kaybettiğini anımsatarak başladı. Sancak, "Bu özel günde burada bulunarak bizlere onur verdiniz. Bir kez daha görüyoruz ki büyük Atatürk herkesi yine ortak bir sevdada buluşturdu. Sergimiz bugüne kadar yapılan en kapsamlı Atatürk sergisi. İnsanın kalbine dokunan sergiye hoş geldiniz" dedi. Folkart Galeri Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan ise Binali Yıldırım'a sergiye katıldığı için teşekkür etti. 150 adet Atatürk fotoğrafının yer aldığı sergi 24 Şubat'a kadar açık kalacak.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Sergiden görüntü

-TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve salondaki davetlilerden görüntü

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Detay ve genel görüntü



Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Tekin GÜRBULAK / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

(ÖZEL)

2)ARA GÜLER'İN DÜNYAYA TANITTIĞI KÖYDE YAŞAYANLAR HAYATLARINDAKİ DEĞİŞİMİ ANLATTI

USTA Foto Muhabiri Ara Güler, çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin görsel hafızasını olmasının yanında Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı kırsaldaki Geyre Mahallesi'nde Roma İmparatorluğu'na ait, tarihi MÖ. 500'li yıllara dayanan ve ismini tanrıça Afrodit'ten alan Afrodisias Antik Kenti'nin bulunmasını sağladı. Ara Güler'in 60 yıl önce çektiği fotoğraflarda yer alan köylülerden Mehmet Çetintepe, "Bölgemize büyük katkıları oldu. Fotoğraf çektiği alanda oynadığım için beni de çekmiş. Şimdi baktığım zaman büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Aydın'ın Geyre Mahallesi'ne bir baraj açılışı için gazeteci olarak giden, dönüşte de yolunu kaybeden Ara Güler, bir köyden geçerken köylülerin tarihle iç içe yaşadığını görür. Roma sütunlarının, tarihi eserlerin köylüler tarafından kullanıldığını gören Ara Güler, tarihi lahitlerden üzüm şırası süzüldüğüne bile tanık oluyor. Ara Güler, şaşkınlık içinde köyü fotoğraflamaya başlıyor bir yandan da köyün geçmişini araştırıyor ancak hiçbir bilgiye ulaşamıyor. Çektiği fotoğrafları çeşitli kuruluşlara gönderse de beklediği ilgiyi göremiyor. En sonunda fotoğrafları dünyaca ünlü Times Dergisi'ne gönderiyor. Times Dergisi'nin yönetimi, Ara Güler'den fotoğrafların renkli olanlarını çekmesini istiyor. Ara Güler aynı köye giderek renkli fotoğraflar çekiyor. Bu yolla dünya basınına dağıtılan fotoğraflar bir anda büyük yankı uyandırıyor. ABD'den gelen arkeologlar Geyre'de araştırma yapmaya başladıklarında burasının Roma İmparatorluğu'na ait, tarihi MÖ. 500'li yıllara dayanan ve ismini tanrıça Afrodit'ten alan Afrodisias Antik Kenti olduğunu ortaya koyuyor. Prof. Dr. Kenan Erim, Afrodisias Antik Kenti'ne gelip hayran olduktan sonra, 1961 yılında kazı çalışmalarına başlıyor.

TARİHE TANIKLAR EDEN KÖYLÜLER KONUŞTU

Ara Güler, çektiği o fotoğraflarla Geyrilerin hayatlarını da değiştirdi. Bölge turizme kazandırıldı, kültür mirası olarak seçildi ve tüm dünyanın bölgeyi tanımasına neden oldu. Şimdilerde Afrodisias Antik Kenti içerisinde kalan evlerini, yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşıyan köylülerden Aral Güler'i çocuk yaşta görenler yaşadıklarını anlattı. Büyük sanatçının 1958 yılında çektiği tarihi fotoğraflarda kendisinin de bulunduğu söyleyen Mehmet Çetintepe, şunları söyledi:

"Bölgemize büyük katkıları oldu. Ara Güler, burayı yolunu kaybederek buldu. Sonradan Prof. Dr. Kenan Erim ile konuşup bölgenin tarihi eser olarak ortaya çıkmasını sağladı. O zaman bizim evlerimiz ören yerinin içerisindeydi. Bu evlerimiz istimlak edildi, boşaltıldı biz de yeni evlerimize taşındık. Ara Güler sadece bize değil çevremizdeki köylere de büyük katkı verdi. Bizim köyden 20 kişi bu tarihi antik kentte çalışıp, emekli oldu. Bunun yanı sıra kazılarda 300 köylü görev alıyordu. Onlar da emekli oldu. Köylüler büyüm mermer küpleri pekmez ve şarap yapmak için kullanırdı. Sütunları ve sütun başlarını evlerinde kullanırlardı. Sonradan bunlar müzeye teslim edildi."

Köylülerden Erol Çetintepe ise "Ara Güler'i kazı evine geldiği zaman gördüm. Burayı ziyaret ederdi. Onun sayesinde bölgemizi dünya tanıdı. Binlerce turist geldi" dedi. Geyre yeni yerine taşınsa da tarihi eserlerin kullanımının da sürdüğü ortayla çıktı. Tarihi duvar taşının köy meydanında dibek taşı olarak kullanılması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Köylülerle röportaj.

- Köyden genel ve detay görüntüler

- Antik kenten genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM- Tekin GÜRBULAK / AYDIN,()

====================================================

3)NEMRUT DAĞI'NDAN DÖNEN TURİSTLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI



ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bulunan dünyanın 8'inci harikası Nemrut Dağ'ında, gün batımını izledikten sonra İzmir'e dönen yerli turistleri taşıyan minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde tarihi Arsemia Kalesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Nemrut Dağı'na turist götüren Ramazan Yetkin yönetimindeki 02 D 6074 plakalı minibüs, dönüşte Arsemia Kalesi yakınlarında freni boşalınca sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Yetkin ile devrilen minibüste bulunan Firdevs Çetin Uysal, Cafer Uysal, Sinan Ethemoğlu, Ayşe Nur Engindeniz, Kezban Oral, Mehmet Oral, Hanife Seval Acar, İbrahim Altan Acar, Doğan Ceylaner, Zeynep Ceylaner, Erol Özdayı, Nusret Özdayı, Bülent Bedeloğlu, Zeynep Özyar ve Nilgün Mazıcıoğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Kaza yeri

- Devrilen minibüs

- Yaralılar

- Hastane

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT / KAHTA(Adıyaman),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

4)BORÇLARINI TAHSİL EDEMEYEN PIRLANTA TOPTANCISI İNTİHAR ETTİ

ANTALYA'da pırlanta toptancısı Mehmet N. (60), 800 bin dolar alacağını tahsil edemediği ve biriken borçlarını ödeyemediği için intihar etti. N., intiharından önce yazdığı mektupta, mafya tarafından tehdit edilerek değerli arsa ve arazilerinin de elinden alındığını kaydetti.

Olay, Muratpaşa ilçesi eski Lara yolu üzerindeki Falez 3 parkı falezlerinde dün saat 18.00'de meydana geldi. Parkta gezintiye çıkan Duygu Gündüz, falezlerin uç kısmında yüz üstü hareketsiz yatan birini gördü. Bu kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğinden şüphelenen Gündüz, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri pırlanta toptancısı Mehmet N.'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri N.'ın yanında bir bardak ve içerisinde henüz belirlenemeyen bir sıvı tespit etti. Mehmet N.'ın sıvıyı içerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaparken N.'a ait olduğu değerlendirilen naylon poşete sarılı bir mektup buldu. Mektupta sattığı pırlantalardan 800 bin dolar alacağını tahsil edemediğini anlatan N.'in, çevresine de yüklüce miktarda borçlandığını yazdığı öğrenildi. Mafya tarafından tehdit edilerek arsa ve değerli arazilerinin de elinden alındığını yazan N.'ın, mektubun sonunda ailesinden özür dilediği de kaydedildi. Mehmet N.'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Olay yeri

Bardaktan detay

Cesetten görüntü

Polisin incelemesi

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

5)BALKONDAN DÜŞEN MERYEM, HAYATINI KAYBETTİ

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ortaokul öğrencisi Meryem Altıntaş (13), 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çorlu Uncular Süleyman Peker Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Meryem Altıntaş, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan aşağıya baktığı sırada dengesini kaybedip, düştü. Olayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralanan Altıntaş'ı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Meryem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Yoldan detaylar

Kızın yere düşme anı

Koşuşturanlar

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

6)TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ



ŞANLIURFA'da iki kardeş arasında yaşanan silahlı kavgada Mehmet Ayhan'ın (29) ateşlediği tabancayla ağabeyi Vedat Ayhan (34) hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet ve Vedat Ayhan adlı kardeşler arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet Ayhan'ın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği ağabeyi Vedat Ayhan kanlar içeresinde yere yığılırken, Mehmet Ayhan olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ayhan'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ağabeyinin ölümüne neden olan cinayet şüphelisi Mehmet Ayhan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Evin bulunduğu sokak ve kalabalık

-Cenaze aracından görüntü

-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

7)ANTALYA MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON: 22 GÖZALTI

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli yağma, dolandırıcılık, silah ticareti ve tefecilik yaptıkları' ileri sürülen şüphelilere yönelik 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaklaşık 9 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, Antalya, Isparta, Hatay, Balıkesir ve Ankara'da belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2'si ruhsatlı 31 tabanca, bu tabancalara ait 375 mermi, 1 kilo 335 gram esrar, balistik yelek, 7 av tüfeği, bu tüfeklere ati çok sayıda fişek, 2 kurusıkı tabanca, 3 muşta, 2 cob ve 4 bıçak ile çek, senet ve araç satış sözleşmeleri ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Polisin operasyon yapması

- Evlerde arama yapılması

- Silah ele geçirilmesi

- Şüphelilerin emniyete götürülmesi

Haber-Kamera: Yılmaz KILIÇKAYA /ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

8)'EL BOMBASI' FÜNYEYLE PATLATILDI

ADANA'da bir kebapçının otopark girişine bırakılan 'el bombası' polis ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı.

Olay, Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kebapçıya ait otoparkın önünde el bombası gören çalışanlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, el bombasını fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Ekipler, bombayı bırakan kişileri yakalamak için olay yerine çok sayıda ekipte sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

9)ANTALYA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA'da, aralarında özel harekât timlerinin de yer aldığı yaklaşık 200 polis, daha önceden belirlenen 16 adrese, helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk arasında 'Zeytinköy' olarak bilinen Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde, daha önceden belirlenen 16 adrese saat 17.00'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik Şube ekiplerinin koordinesinde gerçekleşen operasyonda, asayiş, özel harekat, çevik kuvvet, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize, güvenlik, ahlak büro ve trafik şube müdürlükleri ekipleri, mahalle giriş çıkışlarını kontrol altına aldı.

Yaklaşık 200 polis, 3 zırhlı araç, 2 narkotik köpek ve bir helikopterle havadan destekli gerçekleşen operasyonda, 16 ev arandı. Direniş gösterilen iki evin kapısı özel harekat polislerinin girişimiyle şüpheliler tarafından açıldı. Eve giren özel harekat ve narkotim ekipleri, şüpheli iki kişiyi yere yatırdı. Evde ise geniş çaplı uyuşturucu madde araması yapıldı.

Mahalle arasında sokak giriş ve çıkışlarına dağılan polisler, şüpheli gördükleri otomobil ve kişileri durdurup arama yaptı. Aşık Veysel Caddesi'nin giriş ve çıkışında da ekipler araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Polis ekiplerinin toplu çıkışı

Özel hareket ekibinin eve girişi evdeki şahısları etkisiz hale getirmeleri

Çevre emniyeti alan özel hareket polisinin görüntüsü

Polis helikopterinin görüntüsü

Parkta oynayan çocuklardan görüntü

Araçların aranması

Şahısların kimlik bilgilerini sorulması

Mahalle içinde ekiplerin görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================================

10)UYUŞTURUCU OPERASYONUNUN KOVALAMACA ANI KAMERALARDA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu tacirleriyle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Nefes kesen kovalamacanın sonunda 3 kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri 16 HF 515 plakalı otomobilde bulunun 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticaretini yaptığını tespit etti. Aracı takibe alan ekipler ile şüpheliler arasında kovaamaca yaşandı. Nefes kesen kovalamaca Turgutalp Mahallesinde son buldu. Araçta bulunan S.H., A.D. ve F.Ş. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar metanfetamin ele geçirildi. Öte yandan nefes kesen kovalamaca kameralara yansıdı. 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Olay yeri

-Kovalamaca görüntüleri

-Şahısların görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

11)AYDINLI CİNCİ HOCA' TUTUKLANDI



AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, medyumluk yapan ve 'Aydınlı cinci hoca' olarak bilinen Mehmet Pala (36), önceki gün polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Pala, emniyetteki ifadesinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Bozdoğan'da meydana geldi. Kendisini medyum olarak tanıtan ve Aydınlı cinci hoca olarak bilinen Mehmet Pala'nın sosyal medyadaki paylaşımlarının şikayet edilmesi üzerine polis tarafından incelemeye alındı. Yapılan incelemenin ardından Pala, önceki gün evine yapılan baskınla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Pala, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Mehmet Pala'nın hastaneye getirilişinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattain ALBAYRAK /BOZDOĞAN(Aydın),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

12)KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA SU İSYANI



NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Fadimana Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu'nda suların kesildiğini öne süren öğrenciler, duruma tepki gösterdi.

Yurtta 3 gündür suların düzgün akmadığını ve asansörlerin çalışmadığını iddia eden öğrenciler, bahçeye inip, ellerindeki metal eşyalarla ses çıkartarak durumu protesto etti. Bahçedeki öğrencilere açıklama yapan yurt yetkilileri, su kesintisinin kendilerinden kaynaklanmadığını, bakım onarım olduğunu, konunun belediye ile ilgili olduğunu söyledi. Yurt yetkililerinin daha önce kesinti yapılacağına dair kendilerine bilgi vermediğini belirten öğrenciler, sık sık bu sorunların yaşandığını dile getirdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

(Cep telefonu görüntüleri)

-Yurttan görüntüler

-Kız öğrencileri protestoları

Haber: Ali KADI / NİĞDE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

13)MERSİN'DE ARAMA-KURTARMA TATBİKATI

MERSİN'de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan sel ve su baskını konulu arama-kurtarma tatbikatı nefesleri kesti. Kent merkezindeki Müftü Deresi'nin denize döküldüğü noktada yapılan tatbikatta dereye düşen araçtan kurtarma, enkazda arama-kurtarma, mahsur kalma, boğulma, 'kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer' (KBRN) olaylarına müdahale senaryoları gerçekleştirildi. Ekiplerin kazazedeleri başarılı bir şekilde kurtardığı tatbikatı, yüzlerce vatandaş izledi.

Tatbikata ilişkin açıklama yapan Vali Ali İhsan Su, "Ulusal bazda, Türkiye Afet Müdahale Planımız var. Biz de ilimizde Mersin Afet Müdahale Planını hazırladık. Plan çerçevesinde hem ilgililerle masabaşı tatbikatları hem de saha tatbikatları gerçekleştiriyoruz. İlimizde daha çok yağışlara bağlı seller olabilmekte. Bu çerçevede bugünkü saha tatbikatının konusu, aşırı yağışlar sebebi ile ortaya çıkabilecek durumlarla ilgili bir senaryoyu arkadaşlarımız tatbikatla icra ediyorlar. Burada arkadaşlarımızın koordinasyonunu en üst düzeyde sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü afet durumlarında koordinasyon çok büyük önem arz etmekte" dedi.

Vali Su, tatbikatı başarı ile tamamlayan yetkililere de teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Tatbikat alanından genel görüntü

-Kurtarılmayı bekleyen bir yaralının detay görüntüsü

-Dereye uçan bir araç ve kıyıdaki insanların görüntüsü

-Araç üzerindeki yaralıların botla kurtarılmasından görüntüler

-Yaralıların kıyıda bekleyen ekiplerce alınması

- Aracın su altındaki kısmında mahsur kalan bir çocuğun kıyıya çekilmesi ve ambulansa taşınması

-Enkazın genel görüntüsü

-Enkaz altında kalanların yakınlarının olay yerine gelmesi

-Ekiplerin enkazda çalışmaları

-Botla bir kişinin kurtarılmasından görüntüler

-Dereye uçan aracın vinç ile çıkarılması

-Botla kurtarılanların ailelerine kavuşması

-Kimyasal bir olaya müdahale edilmesinden görüntüler

-Havada askı yöntemi ile sel suları altında kalan bir eve girilmesi

-Vali Ali İhsan Su ile röportaj

(BOYUT: 316MB) (SÜRE: 02.53 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

===================================

13)ORTAOKULDA DARP İDDİASI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir ortaokulda okuyan 8. sınıf öğrencisi K.K., iddiaya göre müdür yardımcısı tarafından darp edildi. Müdür yardımcısı iddiayı kabul etmezken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Fesleğen Mahallesi'ndeki bir ortaokulda geçen salı günü meydana geldiği belirtilen olay, iddiaya göre şöyle yaşandı: 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K., koridorda bir grup arkadaşlarıyla kağıttan yaptıkları topla oynayıp, ellerindeki kemerle birbirlerine vurdu. O anları gören nöbetçi öğretmen, çocuklardan K.K. ile arkadaşı S.K.'yı müdür yardımcısı A.Y.'nin odasına götürdü. Müdür yardımcısı A.Y., iddiaya göre, bu iki çocuktan K.K.'ya kızdı. Çocuğun elindeki kemeri alıp, boynuna doladı. A.Y., çocuğun başını 1 kez duvara vurdu. Okuldan sonra K.K., durumu annesi Hamiyet K.'ya anlattı. Hamiyet K. da okula gelip yöneticilerle görüştü. Daha sonra çocuğunu da yanına alarak polise giden Hamiyet K., müdür yardımcısından şikayetçi oldu. Oğluna darp raporu da alan anne Hamiyet K., boynu ve ensesinin tahriş olduğunun raporla belirlendiğini kaydetti. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, öğrenciler K.K. ve S.K.'nın ifadelerine başvurdu. Ardından okulda inceleme yaptı. Polis, okuldaki güvenlik kamera kayıtlarını da inceledi. Kamera kayıtlarında, çocukların koridorda oynarken ellerindeki kemerlerle birbirlerine vurdukları görüntülerin bulunduğu, ancak müdür yardımcısının odasında herhangi bir görüntünün bulunmadığı öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Öte yandan Müdür yardımcısı A.Y.'nin bir okul gezisi kapsamında il dışında bulunduğu belirtildi.

Müdür yardımcısının kendisini darp ettiğini iddia eden öğrenci K.K., "A.Y., odasında ensemize kalın bir kağıtla vurdu. Daha sonra kemeri boynuma dolayıp, başımı duvara vurdu, saçımı çekti. Kemeri yukarı doğru çekip, omzuma attı. Boynumda ve ensemde kemerden dolayı yaralanma oldu" dedi.

Anne Hamiyet K. ise, oğlunun olaydan dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve korku yaşadığını ifade ederek, "Olayla ilgili görüşmek için okula gittim. A.Y., beni ters bir tavırla odasından göndermek istedi. Çocuk ne yaparsa yapsın, bir eğitimcinin bunu yapmaması gerektiğini söyledim. Bana 'eşek laftan anlamıyorsa, kötekten anlar' dedi. Ben de oğlumu alıp, polise gittim, darp raporu aldım, şikayetçi oldum" dedi.

Öte yandan müdür yardımcısı A.Y.'nin, çocuğun annesi Hamiyet K.'dan kendisine hakaret ettiği gerekçisiyle şikayetçi olduğu, ayrıca suçlamayı kabul etmediği, ne K.K.'yı ne de herhangi bir çocuğu dövmediğini söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Çocuğun boynundaki izlerden görüntüler

- K.K isimli çocuğun konuşması

- Anne Hamide K.'nın konuşması

- Anne ve oğlundan detay

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

===================================================

15)SANCI ÇEKEREK YOLUN ORTASINA YATAN AT KEPÇEYLE DOĞUMA GÖTÜRÜLDÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde doğum sancısıyla caddenin ortasına kıvranan at, belediye ekiplerince kepçeyle alınarak doğum için kliniğe götürüldü. Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Cadde'sinde bir at doğum sancısıyla yerde kıvranmaya başladı. Atı gören hayvanseverler durumu polis ekipleribe bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, atın hamile olduğunu gözlemleyerek durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler, doğum sancısı çeken atı, doğum yaptırmak üzere kepçeyle alarak Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Olay yeri genel görüntü

Veterinerin tedavisi

Atın merkeze götürülme görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

16)DOKTOR ÖNLÜĞÜYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KAHRAMANMARAŞ`ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Bilgin Demir (19), memleketi Çorum'da düzenlenen törenin ardından Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Demir'in tabutu üzerinde doktor önlüğünün yer alaması herkesi hüzne boğdu.

Kaza, dün saat 03.00 sıralarına Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi. Kazada aralarında 2 asker ve 1 polisin bulunduğu 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Bilgin Demir (19) için Çorum'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda tören düzenlendi. Törende acılı anne Zeynep Salmanpakoğlu Demir, "Yavrum daha çok küçük okuyacaktı. Yavrum sana nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü. Doktor olmak hayaliyle kazandığı üniversitede başarıyla öğrenim gören Demir, son yolculuğuna tabutu üzerine doktor önlüğü konularak uğurlanması, arkadaşları, ailesi ve cenazeye katılanları hüzne boğdu.

Demir'in cenazesi tören ve helallik alınmasının ardından getirildiği Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Cenaze töreni anne ve babanın tabuta sarılması

Cenaze namazı

SÜRE: 3 dk BOYUT: 240 mb

HABER KAMERA: ÇORUM/

==============================



