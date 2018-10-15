DHA YURT BÜLTENİ 1

Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (EK)

1)ÖLÜM YOLCULUĞUNUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun kazadan dakikalar önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre ölüm yolculuğuna çıkan mültecilerin içerisinde bulunduğu kamyon kasasının üzerinin brandayla kapalı olduğu belirlendi. Kazadan kısa bir süre öncesine ait olan görüntülerde kamyon şoförünün hızla ilerlediği ortaya çıktı. Ülkelerindeki açlık ve sefaletten yeni bir yaşam umuduyla yola çıkan ve bunun için kamyon kasasında soğuğa aldırış etmeden yolculuk yapmak zorunda kalan mültecilerden 22'si hayatını kaybetti, 13'ü de yaralandı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Taylan YILDIRIM /İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)KAHRAMANMARAŞ'TA MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 11 YARALI



KAHRAMANMARAŞ'ta freni boşalan minibüsün, ormalık alana devrilmesi sonucu Gülsüm Aytekin (65) öldü, 5'i çocuk 11 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Dereli Mahallesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Bertiz Mahallesi'nden şehir merkezine giden Yaşar Aytekin (33) yönetimindeki 46 S 1112 plakalı minibüs, Çandır mevkinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada Gülsüm Aytekin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yaşar Aytekin ile minibüste bulunan Arda Aytekin (9), Mehmet Aytekin (45), Yağmur Aytekin (6), Mehmet Aras Aytekin (1), Mehmet Aytekin (78), Perihan Aytekin (27) Kevser Çam (4), Barış Çam (32), Keziban Çam (31) ve İrem Sultan Çam (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Gülsüm Aytekin'in cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan minibüs

- Kazanın meydana geldiği yol

- Olay yerinde inceleme yapılması

- Cesedin taşınması

- Tabuta konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)ASKERİ ARAÇ KAZA YAPTI: 4 ASKER YARALANDI

DÜZCE'nin Yığılca İlçesi'nde bir kaza ihbarına giden jandarma aracı şarampole devrildi. Kazada 4 uzman onbaşı yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yığılca İlçesi'nde meydana geldi. Yığılca'nın Kırık Köyü'nde bir kaza ihbarı alan Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı uzman onbaşılar Hasan Hüseyin A., İbrahim Ö., Ahmet Ç ve Metin G. içinde bulunduğu askeri araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan 4 asker yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı askerler Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Askerlerin acil servise götürülürken görüntüsü

Acil önünden görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ŞAMPİYON DEVE SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, abisinden kalan 'İstanbullu' adlı deveyi güreşler için gezdirmeye çıkarmak isteyen İsmail Candaş (60) devenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ömerbeyli Mahallesi'ndeki bir hayvan damında meydana geldi. İsmail Candaş 3 yıl önce ölen abisi İbrahim Candaş'tan kalan 9 yaşındaki 'İstanbullu' adlı şampiyon deveyi yaklaşan deve güreşlerine hazırlamak için gezintiye çıkarak istedi. Bu sırada deve Candaş'ı kolundan ısırdı. Devenin ısırmasının ardından Candaş yere düşerek devenin ayaklarının altında kaldı. Uzun süre ahırdan çıkmayan Candaş'ı merak eden yakınları ahıra girdiğinde talihsiz adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine yakınları durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Candaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Deveden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/GERMENCİK(Aydın),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)TOZ BULUTU, CEYLANPINAR'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede gökyüzü, kızıla dönerken, esnaf da iş yerlerini kapattı.

Sınırda yer alan Ceylanpınar'da, öğleden sonra Suriye üzerinden gelen toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu, ilçeyi kaplarken, gökyüzü de kızıla döndü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Toz bulutu nedeniyle nefes almakta zorlanılırken, esnaf, iş yerlerini kapattı. Yöre esnafından Muhammed Burak Uçkun, "Sabah bir şey yoktu, öğleden sonra toz bulutu gelmeye başladı. Mecburiyetten iş yerimi kapatmak zorunda kaldım" dedi.

SİVEREK'İ TOZ BULUTU KAPLADI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, yaşamı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerin de aniden etkili olan toz bulutu gökyüzünü kızıla bürüdü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede vatandaşlar erken saatlerde evlerine girdi.

Görüntü Dökümü

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(CEYLANPINAR)

- Caddelerden genel görüntü

- Sis farlarını açarak ilerleyen araçlar

- Bayraktepe'deki Türk bayrağı

- Boş cadde

- İlçeden merkezi

- İş yerini kapatan ilçe esnafı

- Kapalı olan iş yerleri

- Muhammed Burak Uçkun ile röp.

- Tozla kaplanan araçlar

(SİVEREK)

- Gökyüzü toz bulutu

- İlçenin gece görüntüsü

- Toz bulutu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-Mehmet SEZGİN /ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)BELEDİYE BAŞKANININ OĞLU OTOMOBİLDE TABANCAYLA VURULDU



KIRIKKALE'ye bağlı Yahşihan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur, TOKİ blokları yakınında otomobilinin içinde ağır yaralı olarak bulundu. Silahla başından vurulduğu belirlenen Sungur, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahallede bulunan TOKİ blokları yakınında meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, TOKİ blakları yakınandaki karayolunda kapısı açık park halinde bir otomobili fark etti. Aracı durdurup otomobilin yanına giden polisler, bir kişiyi başının arka kısmından tabanca vurulmuş şekilde bulunca, sağlık ekibine haber verdi. Polislerin bir de tabanca bulduğu otomobilde yaptığı incelemede vurulan kişinin Yahşihan Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur olduğunu saptadı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Sungur, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sungur, buradan da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, araç içerisinde Metin Sungur ile birlikte bulunduğu öne sürülen 3 kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Hastane önü

Vurulan Metin Sungur foto

Babası Belediye Başkanı Ahmet Sungur foto

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)KARABÜK'TE LAF ATMA KAVGASI: 1 YARALI, 4 GÖZALTI

KARABÜK'te, evinin balkonunda kendisine laf atıldığını iddia eden kadının yakınları, Halit G(36)'ye saldırdı. Bıçaklı muşta ve sopanın kullanıldığı kavgada Halit G., yaralanırken kadının babası, annesi ve 2 kardeşi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan ve ismi öğrenilemeyen kadın kendisine laf atıldığı gerekçesiyle cep telefonuyla yakınlarını aradı. Kadının yakınları evin önündeki Halit G.'ye saldırdı. Bıçaklı muşta ve sopanın da kullanıldığı kavgaya bölgede uygulama noktasındaki Trafik polisi ekipleri müdahale etti. Takviye gelen diğer polis ekiplerininde müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Hafif yaralanan Halit G., polis otosuyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kendisine laf atıldığını iddia eden kadının annesi, babası ve 2 erkek kardeşi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kavgaya karışanların gözaltına alınması

-Polisin elindeki muşta ve sopa

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)KARABURUN'DA 8 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ TEKNE FACİASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İZMİR'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8 kişinin cesedine ulaşılan ve 1 kişinin de 28 saat yüzerek sağ kalmayı başardığı olayla ilgili geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin battığı ve 8 kişinin cesedine ulaşılan olayla ilgili olarak, 28 saat yüzerek hayatta kalmayı başaran Irak uyruklu göçmen Mıhabat İsmael Ali'nin (30) verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. Polis, kişi başına 500 dolara anlaşıldığını ve göçmenlerin İstanbul'dan İzmir'e getirildiğini belirledi. İzmir'de göçmenleri karşılayan, 1 gece burada konaklamalarını sağladıktan sonra Foça ilçesine götüren 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, İstanbul'dan gelen göçmenleri teslim aldıklarını ve Karabağlar ilçesindeki iki evde 1 gece boyunca misafir ettiklerini söylediği öğrenildi. Ayrıca tekneyi kullanan kişinin de deniz yolu taşımacılığı konusunda hiçbir belgesinin ve tecrübesinin olmadığı ortaya çıktı. Olayda kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin teşhis ettiği şüphelilerden A.H.'nin emniyetteki ifadesinde İstanbul'dan otobüsle gelen göçmenleri İzmir'de otogarda karşıladığını ve diğer şüpheli N.S.'nin Karabağlar'daki evine götürdüğünü söylediği öğrenildi. Karaburun'da teknenin battığını haberlerden öğrendiğini söyleyen şüphelilerden R.O.'nun A.H.'nin yanına gidip, "Bunlar bizim gönderdiklerimiz, kaçalım" dediği de ifadesinde yer aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan Menderes'te göçmenleri taşıyan kamyonun dere yatağına uçtuğu olayla adliyeye sevk edilen şüphelilerin bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor. Karaburun'da ise kayıp olan göçmenlerin aranmasına devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

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- 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilme görüntüsü

Haber-Kamera: İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)TAYİNİ ÇIKINCA CAMİ LOJMANINI YIKAN İMAM HAKKINDA SORUŞTURMA



AYDIN'ın Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi'ndeki camide görev yaparken, tayini çıkan imam Mehmet Ö., 3 yıl kaldığı lojmanı balyozla yıktıktan sonra bölgeden ayrıldı. Mehmet Ö. hakkında jandarma adli, müftülük ise idari soruşturma başlattı.

Karpuzlu'nun kırsal Gölcük Mahallesi'ndeki Işıklar Camii'nde 3 yıl imamlık yapan Mehmet Ö., cemaatle ters düşünce tayinini istedi. Bunun üzerine Çine'deki başka camiye tayini çıkan Mehmet Ö., 9 Ekim'de taşındıktan sonra eski görev yerine geldi. 3 yıl boyunca kaldığı 80 metrekarelik cami lojmanını balyozla yıkan Mehmet Ö., ilçeden ayrıldı. Köylüler, Mehmet Ö.'nün bu davranışı karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, Gölcük Mahallesi'nin muhtarı Yüksel Gültekin ise jandarma ve Karpuzlu İlçe Müftülüğü'ne haber verdi. Mehmet Ö. hakkında jandarma adli, müftülük ise idari soruşturma başlattı. Yaşadıkları kötü olayın, tüm imamlara mal edilmemesi gerektiğini; ancak bir imamın, kamunun malına böyle zarar vermesine şaşırdıklarını belirten muhtar Gültekin, "Bu imam, köyümüzde 3 yıl görev yaptı. Kendisine bizzat köylümüz tarafından yaptırılan lojmanı tahsis ettik. 3 yıl boyunca bir kuruş kira da istemedik. Kendisi de ödemedi. İmam arkadaşımız tayini çıkınca balyozla lojmanı bu hale getirmiş. Giderken, cami lojmanını yıktığı gibi zimmet defterini de teslim etmedi. Lojman yıkıldığı için yeni imam da gelemiyor. Camide ezan da okunmuyor. İmam olmadığı için cuma namazlarını da kılamıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yıkılan lojmandan fotoğraflar

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)HİBE DESTEĞİ ALARAK PAKETLEME TESİSİ KURAN EV KADINI PATRON OLDU

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki ev kadını Hacer Tekeli, ziraat mühendisi eşinin tavsiyesi üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) proje ile başvurarak aldığı yüzde 50 hibe desteği ile 2 milyon 500 bin TL'ye meyve paketleme tesisi kurdu. Tesiste paketlenecek meyveler Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

Söke'de tarım ürünleri üzerine iş yeri bulunan ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Tekin Tekeli'nin eşi Hacer Tekeli TKDK'dan aldıkları destekle Germencik ilçesi Moralı Mahallesi yakınlarında meyve paketleme tesisi kurdu. Aydın ve İzmir bölgesinde yetişen, elma, mandalina, nar, ayva ve benzeri meyvelerin paketlemesi yapılacak olan 1200 metrekare kapalı alana sahip toplam 5 bin metrakerelik tesis, toplam 2 milyon 500 bin TL'ye mal oldu. Tesisin 1 milyon 250 bin TL'lik kısmını TKDK'dan alınan hibe desteği kapsamında sağlandığı bildirildi. 25'i kadın 31 kişinin çalıştığı tesiste, aylık 5 bin ton meyve paketlenmesinin hedeflendiği bilidirildi. Tesis, dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

'HEDEFİMİZ 5 BİN TON'

Çiftçilere destek olacak bir tesisin açılışını yapmaktan büyük sevinç duyduklarını belirten Hacer Tekeli, "Ev kadınıydım. Ziraat mühendisi olan eşimle birlikte bahçelere gidip, gelerek bu işe merak sardım. Kadın girişimci olarak TKDK'ya başvuru yaptım. Yüzde 50 hibeyle AB desteği ile projemiz kabul edildi. Kurduğumuz bu tesiste paketleme yaptığımız başta narenciye olmak üzere tüm ürünleri Ukrayna ve Rusya'ya ihracat edeceğiz. Aylık 3 bin ton garanti ama biz aylık 5 bin ton ürün paketleme gibi bir hedef koyduk. Ürünler bahçeden geldiği gibi yıkanıp, temizlendikten sonra özellikle kadınların çalışacağı kısımda elle büyüklüğüne göre ayrılacak. Daha sonraki işlemin tamamını ise makineler yapacak. Kasalarla üzerlerine markaları basıldıktan sonra ürünleri yurt dışına göndereceğiz" dedi. 22 yıllık ziraat mühendisi Tekin Tekeli (48) de ilerde eşinin kurduğu tesisi büyütmek istediklerini belirtti.

Tesisin açılışına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl Koordinatörlüğü görevine atanan Mustafa Bozkurt da katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Paketleme tesisinden görüntü

-Hacer Tekeli ve eşi Tekin tekeli ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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