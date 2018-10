DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)RAHİP BRUNSON, 4'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkarılmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında evinden çıkarılarak duruşmanın yapılacağı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne doğru yola çıktı.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak. Rahip Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesinin ardından evinin sokağında polis tarafından alınan güvenlik önlemleri rahibin evden çıkarılması öncesi artırıldı. Çevrede kuş uçurtmayan polis sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Rahip Burunson geniş güvenlik önlemleri altında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salona görülmek üzere saat 05.40'da evinden çıkarıldı. 7 araçlık konvoyun eşlik ettiği Brunson duruşma salonuna doğru hareket etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

BRUNSON CEZAVİ KAMPÜSÜNE GETİRİLDİ

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkarılmak üzere evinden çıkarılarak duruşmanın yapılacağı Aliağa Cezaevi Kampüsü'ne getirildi. Rahip Brunson, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemenin görüleceği salona getirilirken, kampüs çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Duruşma 09.30'da başlayacak.

2)KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA 28 ÖĞRENCİ TATLIDAN ZEHİRLENDİ

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 28 üniversite öğrencisi yedikleri tatlıdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yurtta büyük panik yaşanırken, 28 öğrenciden 6'sı müşahade altına alındı.

Olay, Serdivan Kemalpaşa Mahallesi'ndeki, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait bir kız öğrenci yurdunda yaşandı. Yemekhanede akşam yemeği yiyen bazı öğrenciler mide bulantısı ve kusma şikayetini yurt yetkililerine bildirdi. Yurda çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. 28 öğrenci yedikleri tatlıdan zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 6'sı acil serviste müşahede altına alınırken, 22 öğrenci yapılan muayene sonrası taburcu edildi. Yurt yemeklerinin özel bir şirketten temin edildiği ve yetkililerin incelenmek üzere yemeklerden numune aldığı belirtildi. Öğrencilerin neden zehirlendiği yapılacak inceleme sonrasında belirlenecek. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi.

3)BİSMİL'DE ESNAFIN SİLAHLI KAVGASI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI



DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi 604'üncü Sokak'ta sebze ve meyve komisyonculuğu yapılan bir işyerine gelen kişiler ile içeride bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, karşılıklı ateşlenen silahlardan çıkan kurşanların isabet ettiği Abdurrahman Kökel ile Mustafa Çelebi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis sevkedilirken, yaralı 2 kişi ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu belirtilen yaralı Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi. Polis olay yerinde sıkı güvenlik önlemi alırken, soruşturma sürüyor.

4)HARRAN'DA GÜVERCİN ALIŞVERİŞİ KAVGASI: 1 ÖLÜ

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde güvercin alışverişi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Suriyeli 16 yaşındaki Abdurrahim Mustafa öldü.

Olay, akşam saatlerinde Suriyelilerin barındığı Harran konteyner kent konaklama tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdürrahim Mustafa ile Said H. (25) arasında güvercin alışverişi nedeniyle tartışma çıktı. Said H., elinde bulunan bıçakla Abdurrahim Mustafa'ya saldırdı. Kanlar içerisinde kalan Mustafa için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine giden sağlık ekipleri yaralı Mustafa'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acilde tedaviye alınan Mustafa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Said H. ise saklandığı barınma merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

5)ÜZERİNE DOLAP DEVRİLEN ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

ARDAHAN'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalan 9 yaşındaki Zerrin Koç, hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonunda meydana geldi. 5'nci sınıf öğrencisi Zerrin Koç ile arkadaşları odalarında oyun oynamaya başladı. Çocukların oynadığı sırada, eşyalarını koydukları dolaplardan biri Zerrin Koç'un üzerine devrildi. Zerrin'in dolap altında kaldığını gören çocuklar, durumu yetkililere bildirdi. Pansiyona gelen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zerrin Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay üzerine hastaneye gelen Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, yetkililerden bilgi aldı. Acı olayı duyarak yaşadıkları Samanbeyli köyünden hastaneye gelen küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, öğrencilerin ifadelerine başvuruldu.

6)TARTIŞTIĞI KOCASINI UYURKEN BIÇAKLADI



GAZİANTEP'te fabrika işçisi Adem D. (25), evde tartıştığı iddia edilen kendisiyle aynı yaştaki eşi Gamze D. tarafından uykudayken 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Adem D., yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, geçen Salı akşamı Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıllık evli oldukları öğrenilen Gamze ve Adem D. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Adem D. uyumak için odasına geçti. Eşinin uyumasının ardından Gamze D., mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Adem D.'yi ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Adem D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Eşini bıçaklayan Gamze D. ise olayın ardından gözaltına alındı.

7)EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde mesai bitimi eve giden Hasan Özdemir (48) motosikletiyle emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı. Kamyonetin açık olan kasasından içeri uçan Hasan Özdemir, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde D-400 karayolunda meydana geldi. Hasan Özdemir'in kullandığı 07 LPM 33 plakalı motosiklet, yol kenarındaki güvenlik şeridinde lastik değiştirmek için duran M.Y.'ye ait 50 ND 047 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hasan Özdemir, kamyonetin açık olan kapağından kasanın içine uçtu.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Özdemir, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Özdemir'in yolda duran kalbi, hastanede doktorlar tarafından yeniden çalıştırıldı. Ancak Hasan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Acı haberi alıp hastaneye gelen Hasan Özdemir'in yakınları fenalık geçirdi. Baygınlık geçiren bir yakınına sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Özdemir'in olay yerinin karşısında bulunan akaryakıt istasyonunda çalıştığı ve mesaisi bittiği için motosikletle evine gittiği öğrenildi. Kaza sırasında Hasan Özdemir'in başında kask olduğu belirtildi.

8)TEKİRDAĞ'DA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 14 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen işçi servis midibüsündeki 14 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Erol Saygılı'nın kullandığı 59 S 0344 plakalı midibüs, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Muratla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

9)OTOMOBİL, TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 4'Ü POLİS, 5 KİŞİ YARALANDI

AKSARAY'da otomobilin, traktörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü polis memuru 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Nevşehir Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Çalışkan (45) yönetimindeki 58 ER 165 plakalı otomobil, mesai arakadaşlarıyla birlikte Aksaray'daki evlerine dönmek isterken Ahmet Naci Kaplan'ın kullandığı 68 AE 735 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada ile çarpıştı. Traktör sürücüsü Ahmet Naci Kaplan, otomobil sürücüsü İsmail Çalışkan ve mesai arkadaşları Eser Arık (42), Yusuf Düzgün (32) ve Ejder Kav (42) yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

10)DOĞURDUĞU BEBEĞİNİ 5'İNCİ KATTAN ATAN ANNE HAKİM KARŞISINDA

ÇORUM'da, lisedeki erkek arkadaşı ile girdiği ilişki sonrası hamile kalıp, doğurduğu 8 aylık kız bebeğini poşete koyarak 5'inci kattaki evlerinin banyosunun penceresinden apartman boşluğuna atan Münevver Melike B.'nin (19) yargılanmasına başlandı. Mahkemede olayı anlatan tutuklu sanık, "Şiddetli sancılarım tuttu ve tuvalete girdiğimde birden doğum gerçekleşti. Kordonunu ellerimle kopardım. Yaşam belirtisi aradım. Hiç nefes almıyordu. Yarım saat başında bekledim, hatta soğuk suyla dahi onu temizledim. Sonra da 5'inci kattan attım" dedi.

Olay, geçen yıl Çorum'un Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Münevver Melike B., 5'inci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaptı. Münevver Melike B., bebeği poşete koyup banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı. Bir süre sonra rahatsızlanan Münevver Melike B., durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanaması olduğu belirlenen Münevver Melike B.'nin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, doğum yaptığını söylemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi. Münevver Melike B., polise birkaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve kız bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını söyledi.

Şüphelinin ifadesinin ardından polis tarafından yapılan araştırmada, apartmanın banyo penceresinin baktığı boşlukta bebek cesedi bulundu. Bebek, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonra atıldığı yerden alındı. Yaklaşık 8 aylık ve 2 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen bebeğin, doğumdan önce mi yoksa sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cenaze Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Münevver Melike B. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Sanık Münevver Melike B.'nin, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmada, tutuklu sanık Münevver Melike B. ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede ifade veren Münevver Melike B., "Bebeğimin yaşadığını bilseydim zaten atmazdım. Hamileliğimi herkesten gizledim, hamileliğim boyunca hep bol elbiseler giydim, doktora da hiç gitmedim" dedi.

'HİÇ NEFES ALMIYORDU'

Doğum sonrasında bebeğinin hiç nefes almadığı ileri süren sanık Münevver Melike B., "Akşam saatleriydi. Babam il dışında çalıştığı için evde değildi. Bir ablam ve bir de annem evdeydi. Biraz onların yanında oturdum ve daha sonra da sancılarım başladığı için tuvalete gittim. Sonra birden doğum gerçekleşti ve çocuk yere düştü. Kordonunu kopardım, soğuk suyla temizledim, elimi ağzına götürdüm ve hiç yaşam belirtisi yoktu. Yarım saat başında bekledim. Belki nefes alır diye, hiç nefes almıyordu. Annem tuvaletten çıkmam için seslendi. Ben annemin bana bir poşet vermesini istedim. Poşeti ne yapacağımı sordu. Ben de 'Tuvaletin çöpünü atacağım' diye söyledim. Sonra poşete koyup attım. Atmadan çocuğu poşetle dışarı çıkarabilir miydim, bilmiyorum. Sonra bayılmışım ve ambulansla beni hastaneye götürdüler" diye konuştu.

Duruşmada, mahkeme başkanının araya girip "Peki hiç mi sırtına vurmak aklına gelmedi?" sorusu üzerine tutuklu sanık "Hiç aklıma gelmedi. Onu o anda hiç düşünemedim" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, Münevver Melike B.'nin kardeşi M.B. ile anneleri B.B.'yi tanık olarak dinlendi. Tanık ifadeleri sırasında Münevver Melike B., mahkeme salonunun dışına çıkarıldı.

ANNE: DOĞURDUĞUNU HASTANEDE ÖĞRENDİK

Sanığın annesi B.B., mahkemedeki ifadesinde, "Kızımın erkek arkadaşı olan E.S.M.'ye kızımın peşini bırakmasını sürekli olarak söylerdim. Kızım onunla bir daha hiç konuşmadığını söylerdi. Ben de inanmıştım. İşte bunlar başımıza geldi. O gün ise kızım karnının ağrıdığını ve ishal olduğunu söyledi. Tuvalete girdi. Uzun süre de çıkmadı. Ben seslendiğimde 'birazdan çıkacağım' gibi sözler söyledi. Sonra benden poşet istedi. Poşeti ne yapacağını sorduğumda da tuvaletin çöpünü boşaltacağını söylemişti. Sonra birden dışarı çıktı ve bayıldı. Çocuk doğurduğunu hastanede öğrendik" dedi.

Sanığın kardeşi M.B. ise kardeşiyle aynı odada kalmalarına rağmen hamile olduğunu hiç anlamadığını belirtti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

11)ÖNCE KEDİSİNİ EZDİLER, SONRA LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

ADANA'da daha önce kedisini otomobille ezerek öldüren kişilerle tartışan Kadir Çolak, bugün yolda karşılaştığı araç sahibi ve arkadaşları tarafından linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde iddiaya göre, Kadir Çolak'ın 2 yıldır beslediği kedisi, bir süre önce evinin önünde manevra yapan otomobilin altında kalarak öldü. Çolak ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Olay yerinde trafik polisi bulunduğu için tartışma büyümeden bitti.

Bugün öğle saatlerinde ise Kadir Çolak ile otomobil sürücüsü ve arkadaşları Obalar Caddesi'nde karşılaştı. Taraflar arasında yine tartışma çıktı. Araç sürücüsü ve arkadaşları, Çolak'ı, kedisinin öldüğü yerin 20 metre yakınında linç etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Havaya ateş açan polis, ardından biber gazı sıkarak Kadir Çolak'ı kurtardı. Linçten kurtarılan Kadir Çolak, hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen anne Fatma Çolak ambulansa sarılarak, oğluna, "Bunlar bizim kedimizi ezdi, biz şikayetçi olmadık ama her gün evimizi bastılar. Ben oğluma evden çıkma dedim ama beni dinlemedi" diyerek olaya tepki gösterdi.

Şüphelileri yakalamaya çalışan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

12)BURSA'DA 5 KATLI APARTMAN, YIKILMA TEHLİKESİNE KARŞI TAHLİYE EDİLDİ

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, kolonlarında hasar saptanan 5 katlı apartman, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi. Binanın yanındaki bir apartman ile arkasındaki kız öğrenci yurdu da güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Görükle Mahallesi'nde Erocak Sitesi içinde bulunan Sibel Apartmanı'nda oturan askere gidecek gencin evinde toplananlardan bazıları, binadan 'çıtırtı' sesi geldiğini fark etti. Asker uğurlaması için eve gelen gencin yakınlarından inşaat firması sahibi Emin Korkmaz, bodruma inerek kolonları kontrol etti. Binanın iki taşıyıcı kolonunda oluşan derin çatlak ve kırılmaları fark eden Korkmaz, bina sakinlerini uyararak evlerini boşaltmalarını istedi. 11 dairenin bulunduğu bina kısa sürede boşaltılarak, polis ve itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri, binada kalan 'Maya' adlı köpeği merdivenli araçla eve girerek kurtardı.

ÇEVRESİNDEKİ İKİ BİNA DA BOŞALTILDI

Ekipler, yıkılma tehlikesi bulunan binanın yanındaki apartman ile arkasındaki kız öğrenci yurdunu da güvenlik amacıyla tahliye etti. Kolonlarında hasar saptanan binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın önünden geçen yol ulaşıma kapatıldı.

'ÇATIRTI SESİ GELDİ'

Kolonlardaki hasarı fark eden inşaat firması sahibi Emin Korkmaz, binada oturan askere gidecek kuzenini uğurlamak için evine geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Binadan 'çatırtı' sesleri geldiğini söyledi arkadaşlar. İndim, baktım kolonların kırıldığını, taşıyıcı kolonların hasar gördüğünü fark ettim. Demirlerin genleştiğini gördüm. Binanın boşaltılmasını istedim. Polis ve itfaiyeyi aradım, yardım istedim. Binanın yıkılmasına neden olacak derecede hasarlı 2 kolon da. Yaklaşık 20 yıllık bir bina. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan bir bina. Binaya girilmez kesinlikle."

13)8 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ

KARAMAN'da 8 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken site sakinleri panikle dışarıya koştu.

Yangın, bugün 20.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi Ereğli Caddesi'nde 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binan bodrum katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede 8 katlı binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis binada bulunanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri bodrum camlarını kırarak yangına müdahale etti. Alevler, 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

14)ANNESİNİ KANSERDEN KAYBEDEN LÖSEMİ HASTASI DENİZ BARTU İÇİN SEFERBERLİK

TRABZON'da 4 yıl önce, 29 yaşındayken yumuşak doku kanserinden yaşamını yitiren öğretmen Damla Akar Menteşe'nin oğlu Deniz Bartu (6) da yaklaşık 3 yıldır lösemiyle mücadele ediyor. Doktorların, 3 ay içerisinde donör bulunmaması halinde hayati fonksiyonlarının tehlikeye gireceğini belirttiği Deniz Bartu için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı. Binlerce takipçiden karşılık bulan çağrı, kampanyaya dönüştü. Bağışçıların, illerdeki Kızılay şubelerine giderek doku tipinin belirlenebilmesi için kan bağışında bulunmaları istendi.

Akçaabat ilçesinde 2 çocuk annesi, öğretmen Damla Akar Menteşe 4 yıl önce yumuşak doku kanserinden yaşamını yitirdi. Ölüm acısı yaşayan aile, 14 Şubat 2016'da, Menteşe'nin oğlu Deniz Bartu'ya da annesi gibi kanser teşhisi konulmasıyla bir kez daha yıkıldı. Yaklaşık 3 yıldır lösemi tedavisi süren ve doktorların 3 ay içerisinde donör bulunmaması halinde hayati fonksiyonlarının tehlikeye gireceğini belirttiği Deniz Bartu için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı. Binlerce takipçiden karşılık bulan çağrı, kısa sürede kampanyaya dönüştü.

Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde çağrılar üzerine, kök hücre bağışı kampanyaları başlatıldı. Bağışçıların, illerdeki Kızılay şubelerine giderek doku tipinin belirlenebilmesi için kan bağışında bulunmaları istendi. Ailesi, Deniz Bartu'nun sağlığına kavuşabilmesi için uygun donörü umutla bekliyor.

'GÖNÜLLÜ DONÖR OLMALARINI BEKLİYORUZ'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Servisi'nde tedavisi süren Deniz Bartu'nun babası Soner Menteşe, oğlunun sağlığına kavuşması için ilik naklinin yapılması gerektiğini söyledi. Baba Menteşe, "2016 yılı 14 Şubat'ta oğluma ilk tanısı konuldu. Lösemi hastası olduğu ortaya çıktı. 2,5 buçuk yıl çok güzel bir tedavi süreci oldu. Hastalığı gün geçtikçe iyiye gidiyordu. Sonra hastalığın tekrarladığı söylendi. Ondan önce ilik nakli gerekmiyordu. Ama artık ilik nakli gerekiyor iyileşmesi için. 3 senedir buralardayız. Türkiye'de çoğu hastanelerde pediatri bölümünde yatan lösemi ya da başka kanser türü hastaları yatıyor. Uygun donör bekleyen o kadar çok hasta var ki. Deniz Bartu'nun iyileşebilmesi için ilik nakli gerekiyor. Eğer aile içi uygun donör bulunmazsa aile dışı tarama başlıyor. Bulunması çok zor, milyonda bir ihtimal. Türkiye 80 milyon ama ülkemizde donör sayısı maalesef 200 binlerde. Dünya genelinin çok çok altında. Hem Deniz Bartu'ya hem de diğer hastalara hayat olmak için vatandaşlarımızdan gönüllü donör olmalarını bekliyoruz" dedi.

'VÜCUDUNU NAKLE HAZIRLIYORLAR'

Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten Soner Menteşe, "Biz yıllardır bu işlerin içindeyiz. İnsanlara söylüyoruz. Hayat ışığınız mı söndü? Gelin onkoloji bölümünde bir iki tur atın. Hayat ışığınız geri gelecektir. Allah kimseyi buralara düşürmesin. Oğlumun tedavisİ sürüyor. Şimdi de relaps tedavisine başlandı. Yani Deniz Bartu'nun vücudunu nakle hazırlıyorlar. Yani planlamada en fazla 3 ay sonra nakil gerektiriyor. Planlama dışında her geçen gün bu ilaçlar daha fazla verilip vücudu daha da güçsüz olacak ve çocuğumun yaşama olasılığı düşecek" diye konuştu.

15)KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ŞAMİL, ORGANLARIYLA 4 KİŞİYE UMUT OLDU



BALIKESİR'in Manyas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Şamil Karabacak (23), organlarıyla 4 hastaya umut oldu.

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencisi Şamil Karabacak, memleketi Manyas'ta geçen 30 Eylül'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Karabacak'ın, kazadan 10 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Karabacak'ın ailesi, yapılan görüşmeler sonunda çocuklarının organlarını bağışlamayı kabul etti.

Hastanede yapılan operasyonun ardından Karabacak'ın kalbi, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, karaciğeri Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2 böbreği de Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören hastalara nakledilmek üzere götürüldü.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Burhan Akman, organ naklinin önemine değinerek gencin ailesine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Akman "Yakınlarına böyle bir organ nakline vesile oldukları için minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bir kişi, organlarıyla 4 kişinin canına can katmış olacak. Organ bağışı konusunda tüm halkımızı bilinçlendirmek ve bunu yaygınlaştırmak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz" dedi.

16)TBMM BAŞKANVEKİLİ ŞENTOP'TAN YEREL SEÇİMDE İTTİFAK DEĞERLENDİRMESİ

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, yerel seçimde ittifakla ilgili, Bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu dedi.

Avrasya Meclis Başkanları Toplantısı için Antalya'da bulunan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Haluk Şimşek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediye başkan yardımcıları da hazır bulundu.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, yerel seçimlerde ittifakla ilgili değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yerel seçimlerde ittifakla ilgili de bir şeyler yapıldığını ancak alt yapısının hazırlanması gerektiğini söyleyen Şentop, isteyen partilerin ittifak yapabileceğini kaydetti. Şentop, Bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu. Bir belediye başkanı üzerinde anlaşılırsa bunun şöyle bir faydası var. Bir parti seçime girmezse oy pusulasında yer almıyor. Oy pusulaları her seçim bölgesinde ayrı ayrı basılıyor. Seçime katılan oy pusulasında yer alıyor. Seçime katılmayan oy pusulasında yer almıyor dedi.

Ziyarette Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Mustafa Şentop'a belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonrasında TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'a Başkan Ramazan Çalık tarafından Serik bıçağı ve Serik Belediyespor atkısı hediye edildi.

17)CHP'Lİ SARIBAL TÜRKİYE GIDA VE ÜRETİM KRİZİYLE KARŞI KARŞIYADIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Gıda egemenliğimizi kaybettik. Gıda güvenliğimize de kaybediyoruz. Acilen çiftçiler desteklenmelidir. Çiftçinin ödeyemeyeceğini söylediği borçlar hemen sıfır faizle uzun vadeli olarak yapılandırılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. "Türkiye gıda egemenliğini kaybediyor. Üretim Türkiye'de artık bitiyor. Denetim mekanizması bütünüyle zayıf. Ve bugün dolar krizinden sonra ne yazık ki çok açık bir şekilde ülke gıda ve üretim kriziyle karşı karşıyadır? diyen Sarıbal, şöyle devam etti:

"Bugünler daha bu durumun başlangıcı. Gerçek sorunları 2019'un bahar ve yaz aylarının sonrasında göreceğiz. 10 gün önce Tarım Bakanı dedi ki : 'Bu ülkede et sorunu yoktur. İnsanlarımızın yeterli et ihtiyacı karşılanmaktadır. Yeterli etimiz vardır. Sadece et tercihi denen bir kavram vardır' lafı hiç fazla uzatmak istemiyorum. Bu ülke insanı yılda 14 kilogram civarında kırmızı et tüketmektedir. Ve bu ülkede bir grup insan da hiç et yiyememektedir. Ramazan ve Kurban bayramları olmasa daha çok et yemeyen insanla karşılaşacağız. Ama hemen yanı başımızdaki Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD ve Kanada 80 kilogram ile 110 kilogram arasında et tüketmektedir ve bu doğrulta et üretmektedir. Yani Bakan'ın söyledikleri ile TÜİK'in verdiği rakamlar hiç birbirini tutmamaktadır. Ne yazık ki Bakan baktığı yerden seyretmeye devam etmektedir."

'KAMUNUN ŞEKER ÜRETİM ORANI YÜZDE 25'E DÜŞMÜŞTÜR'

Özelleştirme öncesi kamunun elindeki şeker fabrikalarının ürettiği şeker ile özel fabrikaların ürettiği şeker yaklaşık yüzde 50, yüzde 50 düzeyindeydi diyen Sarıbal, "Yani 2.7 milyon ton şeker üretiliyorsa bunun 1 milyon 350 bin milyon tonu kamu, 1 milyon 350 bin milyon tonu özel sektör tarafından üretiliyordu. Son özelleştirmeden sonrasında kamunun şeker üretim oranı yüzde 25'e düşmüştür. Yüzde 75 ne yazık ki özel sektörün elindedir. Bugüne kadar bu topraklarda şeker posasına üretici para vermiyordu. Yıllık verdiği şeker pancarı miktarının yüzde 20'si kadar posasını geri alırdı. Özel sektör fabrikalarında bu bedava yüzde 20 oranı yüzde 10'a düşürüldü. Ve bazı kamu fabrikalarında da şimdi kartlar veriliyor ve o kartlar üzerinden tekrar fazlası ücrete tabii oluyor. Yani 100 ton pancar veriyorsanız 20 ton posa alacaksanız, özel sektör fabrikaları bugün bunu artık 10 tona düşürdü. Zaten hayvancılık batmıştı buna paralel olarak öbür taraftan siz yemi daha da kısıyorsunuz" şeklinde konuştu.

'BUĞDAY VE ARPA ÜRÜNLERİNİN PRİM DESTEĞİ ÖDENMEDİ'

"Hükümet ne yazık ki krizi görüyor ancak buna psikolojik diyor, başka bir şey diyor ama günün sonunda kriz olduğunun farkına varıyor" diyen Sarıbal şunları söyledi:

"İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 11 milyar TL'yi bankalara gönderdiler. Hükümete ve Tarım Bakanı'na bir kez daha sesleniyorum. 2017 yılı mısır primleri, 2018-2019 iyi tarım uygulamaları, 2018 yılı organik tarım uygulamaları prim desteği, buzağı desteği, buğday ve arpa ürünlerinin prim desteği ödenmedi. İstediğiniz yerlere para buluyorsunuz. İstediğiniz alanlara para var. Uçan saraya, yata, yazlık saraya her şeye para var. Ama iş köylü olunca, çiftçi olunca, iş bu ülkenin toprağından suyundan ailesinin çocuklarının alın terini kazanmak olunca 'nasıl olsa bize oy veriyorlar gerisi önemli değil' deyip o insanlara hiç bir şey yapamıyorsunuz. Gıda egemenliğimizi kaybettik. Gıda güvenliğimize de kaybediyoruz. Acilen çiftçiler desteklenmelidir. Çiftçinin ödeyemeyeceğini söylediği borçlar hemen sıfır faizle uzun vadeli olarak yapılandırılmalıdır. Buğday ve arpa gibi tohumlar bedava dağıtılmalıdır. Başka türlü bu ülkeyi büyük bir tarım, gıda ve üretim krizi beklemektedir."

'GAZİANTEP TARIM İL MÜDÜRÜ DERHAL GÖREVİNDEN ALINMALIDIR'

Gaziantep Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan'ın derhal görevinden alınması gerektiğini söyleyen CHP'li Sarıbal konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

Bu kişi 26.7 dekar alanı 110 TL kira karşılığında kiralıyor. Kiraladıktan sonra da Kırsal Kalkınma Destekleme Fonu'ndan da kredi alıyor. Aynı tarım il müdürlüğü döneminde bir salça firması diyor ki ' benim bir yerim var, bu yerime orada bir salamura tesisi yapmak istiyorum ama yer tarım alanı. Bunun tarım alanından çıkarılması ve bu yapı izninin verilmesi lazım' diyor. Elbette hemen Mehmet Karayılan devreye giriyor. Ve oranın tarım vasfı kaldırılıyor. O alanın yerine tarımsal vasfı bozulup ticari sanayi alanına dönüştürülüyor ve orada bu işletmeye izin veriliyor. Aynı tarihte bu ilgili salamura firması yaklaşık 6 bin 700 metrekareye kentin hemen yakınında bir parseli çok uygun bir paraya satıyor. Yerin piyasa değeri 400-450 bin TL civarında olduğu söyleniyor. Ancak 2 bin 500 TL'ye bu alanın satışı görülüyor. Salça fabrikası salamura tesisini yapacağı için arazisi tarım niteliğinden çıkarılıyor ve aynı firmanın 6 bin 500 metrekarelik yeri bir kişiye çok komik rakamla 2 bin 500 TL'ye satılıyor. Kime satılıyor? Gaziantep Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan'ın eşine satılıyor. Bu adam şuan da hala tarım il müdürü. Derhal tarım il müdürü görevden alınmalıdır. Hakkında soruşturma açılmalı ve bu kirli yapılardan bir an önce kurtulmalıyız."

18)İÇ HASTALIKLARI VE KARDİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. CANAN KARATAY: BİNA YAPMAYIN, ZEYTİN DİKİN

MERSİN'in Mut ilçesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu'na konuşmacı olarak katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, tarıma destek verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Yolların yapılması, yüksek katlı binaların yapılması önemli değil. Medeniyet o değil. Medeniyet çiftçinin desteklenmesi, tarımın desteklenmesidir" dedi.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda yapılan sempozyuma ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Festivalde Mut Belediyesi halk oyunları ekibi ile Gazi İlkokulu öğrencilerinin gösterisinin ardından sempozyumda konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, bir kardiyolog olarak, zeytini ve zeytin yağını halka ulaştırmak zorunda olunduğunu belirterek, "Sağlımızı korumak mecburiyetindeyiz. Bütün kurumları hiçbir ayrım yapmadan zeytini ve tarımı desteklemeye çağırıyorum. Başka hiçbir yapmayın, oturup bina yapmayın. Beton ağaç dikmeyin, zeytin ağacı dikin. Hepimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği zeytindedir ve zeytin yağındadır. Bütün dünya buna yatırım yapmaktadır. Otomotiv yatırımı önemli değil. Yolların yapılması önemli değil. 9 katlı binaların, 50 katlı AVM'lerin yapılması önemli değil. Medeniyet o değil. Medeniyet çiftçinin desteklenmesi, tarımın desteklenmesidir. Bir ülke tarımı ayakta tutarsa ayakta kalabilir. Yollarla ayakta kalamaz" dedi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ANTİOKSİDANI

Zeytinin yağının dünyanın en önemli antioksidan olduğunu vurgulayan Karatay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hipokrat, milattan önce 5'inci yüzyılda zeytinyağıyla mide ülseri ve kolerayı tedavi etmiştir. Bağırsaklarımızdaki sıkıntıları götüren soğuk sıkım zeytinyağıdır. Yaşlılarda bağırsaklar çalışmamaya başlarsa beyin de gider. Çünkü bağırsaklarımız ikinci beyin. Maalesef ben biliyorum Mut'tan zeytin alınıp başka markalarla piyasaya sürülüyor. Buna da o kadar çok üzülüyorum ki; mümkün olduğu kadar sahip çıkın. Çiftçiyi ve tarımı desteklemek mecburiyetindeyiz. O zaman hiç kimse bizi yıkamaz, bölemez."

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Yılmaz, Canan Karatay'a hemşehrilik beratı verdi. Daha sonra 1300 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı açık artırmaya çıkarıldı. Zeytinyağı 20 bin liraya alıcı buldu. Canan Karatay ve protokoldekiler Atatürk Bulvarı'nda yabancı plakalı araçlara Mut zeytinyağı hediye etti.

