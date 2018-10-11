DHA YURT BÜLTENİ-1

1)BOLU'DA SU DOLUM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

BOLU'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan su dolum fabrikasının büyük bir kısmı alev alev yandı.

Saat 01.30 sıralarında, Abant Tabiat Parkı yolunun 15'inci kilometresinde bulunan Dereceören Köyü mevkiindeki bir su dolum fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman bölge müdürlüğüne bağlı arazözler, 112 Acil, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybının olmadığı belirtilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-Ekiplerin müdahalesi

-Alevler

-Amatör kamera görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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2)MUŞ'TA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



MUŞ'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden açılan ateş sonucu çatışma çıktı. Çatışma sonucu 2'si kadın 5 terörist öldürüldü. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yapılan yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Varto ilçesi Yılanlı köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yol kontrolu sırasında şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açarak kaçmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin de ateş açmasıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmanın ardından 2'si kadın 5 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Muş Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yılanlı Köyü yolu üzerinde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan güvenlik güçlerimize aracın içinden uzun namlulu silahlarla ateş açılması üzerine güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir. Aracı durdurarak çatışmaya devam eden 2'si kadın 3'ü erkek, 5 örgüt mensubunun tamamı ölü olarak ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Haber: Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ, ()-

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3)CİNSEL İSTİSMAR İDDİASININ ARDINDAN, TEDBİR AMACIYLA İLÇEDEKİ SURİYELİ AİLELER TAHLİYE EDİLDİ

** Denizli'nin Kale ilçesinde; biri Türk, 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi tutuklandı

** İlçedeki yaklaşık 30 Suriye aile ilçe dışına götürüldü

Denizli'nin Kale İlçesi'nde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen biri Türk, 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Adliye önünde toplanarak olaya tepki gösteren yaklaşık 500 kişi otomobille adliye önünden geçen Suriye uyruklu iki kişiyi darp etmek istedi. Polis ilçede yaşayan yaklaşık 100 Suriyeliyi ilçe dışına nakletti. Kale İlçesi'nde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen biri Türk, 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi savcıya ifade verdikleri sırada kaymakamlık binası etrafında toplanan çok sayıda vatandaş olaya tepki gösterdi. Kalabalığın artması üzerine Denizli ve çevre ilçelerden takviye olarak polis ve jandarma personeli Kale İlçesi'ne sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'de ilçeye gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakamlık binası çevresinde çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet güvelik önlemi aldı. İlçeye iki TOMA, bir zırhlı araç ile çevik kuvvet polisleri de gönderildi. Toplanan vatandaşların binaya yaklaşmasına izin verilmedi.

Öfkeli kalabalığın bulunduğu alandan otomobiliyle geçmek isteyen Suriyeli 2 vatandaş kalabalık tarafından darp edilmek istendi. Ancak, 2 Suriyeli polis tarafından zırhlı araçla kalabalık arasından çıkarıldı. Kalabalık taş ve sopalarla otomobile zarar verdi. Ayrıca ilçede yaşayan 100 Suriye uyruklu kişi ise polis korumasında otobüslerle ilçe dışına nakledildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İlçede gerginliğe yolaçan olayla ilgili Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirildi.

SURİYELİLERİN İLÇEDEN TAHLİYE EDİLDİĞİ ANONSLARI YAPILDI

Kale Kaymakamı Murat Güneş ve AK Partili Kale Belediye Mehmet Salih Sağınç öfkeli kalabalıktan sağduyulu davranmalarını istedi. Kaymakam Güneş kalabalığa ilçedeki bütün Suriyelilerin tahliye edildiğini söyledi. Kale Belediyesi tarafından ilçede hoparlörden kalabalığın öfkesini dindirmek amacıyla Suriyelilerin tahliye edildiği anonsları yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli üst düzey subaylar kalabalığa sağduyu çağrısında bulunarak evlerine dağılmalarını istedi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kalabalık dışarıda beklerken, savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen biri Türk, 6'sı Suriyeli toplam 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan 7 kişi geniş güvenlik önlemleri altında arka kapıdan çıkartılıp zırhlı araçlara bindirilerek cezaevine götürüldü. Cumhuriyet Savcısı kalabalığa 7 kişinin tutuklandığını ve cezaevine götürüldüklerini söylemesinin ardından vatandaşlar dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Adliye önünde toplanan öfkeli kalabalığın görüntüsü

-Yetkililerin kalabalığı ikna etmeye çalışmasından görüntü

-Adliye çevresinde alınan önlemlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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- Adliye çevresinde toplanan kalabalık ve bağırmaları

- Polislerin ikna etmeye çalışması

- Jandarma ve polisler

- Kalabalığın bir otomobile saldırması ve polisin müdahale etmesi

- Otomobil içindeki Suriyeler'in zırhlı araca bindirilip götürülmesi

- Belediye hoparlöründen anons yapılması

- Genel ve detay

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / KALE (Denizli), ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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4)TIR'A ARKADAN ÇARPAN ARAÇTA 2 KİŞİ ÖLDÜ



TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hafif ticari araç önünde seyreden TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü.Kaza, Marmara Ereğlisi Işıklı Kavşak'ta bu gece meydana geldi. Özgür İşgüzar yönetimindeki 59 EG 346 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Mustafa Ataş'ın kullandığı 78 BU 700 plakalı demir yüklü TIR'a arkadan hızla çarptı. Kazada araçta bulunan Özgür İşgüzar ile Gökhan Gürkan, olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Mustafa Ataş'ın haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla İşgüzar ve Gürkan'ın cansız bedenleri sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR sürücüs Mustafa Ataş, çarpmayı hissettiğini belirterek, "Ancak lastik patladı zannettim. Sol aynadan baktığımda aracı görmedim. Lastik patladığını düşünerek ani fren yapamadım. Yavaşlamaya başladığımda bir sürtünme sesi duydum. Durduktan sonra araçtan indiğimde bu manzarayı gördüm. Ambulansa haber verdim" dedi.

Polis, TIR sürücüsü Mustafa Ataş'ı ifadesine başvurmak üzere gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden detaylar

-İtfaiye ekiplerini çalışması

-Araçlardan detaylar

-Vinç tarafından aracın kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera :Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ORTADAN İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra ortadan ikiye bölündü, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde D-655 Karayolu Çamköy mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce yönüne giden Sinan Pehlivan (45) yönetimindeki 81 AAH 756 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin motor kısmı karşı yöne düşerken, bagaj kısmı ise yolun diğer tarafında kaldı. Otomobilden düşen araç sürücüsü Sinan Pehlivan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu Ali Ramazan Pehlivan (10) yaralandı. Yaralı 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücü Sinan Pehlivan'ın ise cesedi ise Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntü

- Ortadan ayrılan aracın görüntüsü

- Olay yerinden görüntü

- Ölen şahsın üzerine ceset torbası ile görüntüsü

- Sağlık ve polis ekiplerinin görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ALEVLER YÜKSELDİ, 3 ARAÇ YANDI

** Geri dönüşüm deposu ve yediemindeki araçlar alev alev yandı

İZMİT'te bir geri dönüşüm deposunda başlayan yangın, yanında bulunan yediemin otoparkına sıçradı. Depodaki malzemeler ve otoparktaki 3 araç yandı.

Olay önceki gece saatlerinde, İzmit Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak'ta meydana geldi. Geri dönüşüm deposu içerisinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı. Deponun yanındaki yediemin otoparkına da sıçrayan yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan depoya müdahale etti. Yangın söndürülürken, geri dönüşüm deposundaki malzemeler tamamen yandı. Yediemin otoparkı içerisinde bulunan 3 aracın da yandığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının başlangıç sebebini bulmak için çalışma başlatırken, görgü tanıkları depo içerisinde bulunan dilek fenerlerinin yangına sebep olduğunu iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından cep telefonu görüntüleri

HABER: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta park halinde hafif ticari araç alev alıp yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesindeki Tekerek yolunda meydana geldi. Mahmut Şekerli'ye ait 46 KH 993 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle büyük çapta hasarın meydana geldiği aracın sahibi Mahmut Şekerli, aracın park halindeyken birden yanmaya başladığını söyledi. Yangının LPG sisteminden kaynaklı bir arızadan çıkmış olabileceği değerlendirilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan araç

- İtfaiyenin söndürme çalışması

Haber: Ömer KOÇ-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)MUTFAK TÜPÜ, YANAN EVDEN PATLAMADAN ÇIKARILDI

AMASYA'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında soğutma çalışması sırasında bulunan mutfak tüpünün patlamadan itfaiye erleri tarafından dışarı çıkarıldı. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın bu akşam Yüzevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ünal A.'ya ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde oturan ev sahibinin damadı Osman G., eşi Ceren G. ve kızı İkra Bulem G., alevleri görünce dışarı çıktı. Mahalle sakinleri tarafından durum polis ve Amasya Belediye itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı 2 katlı ahşap evdeki yangına müdahale etti. 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında mutfakta bulunan tüp, patlamada dışarı çıkartıldı. Soğutsa çalışmaları sürdükrülen yangında yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yükselen dumanları gösteren cep telefonu görüntüsü

(SÜRE:1 Dk) (BOYUT:10.02 MB)

Haber-Kamera:Sinan HARMANCI/AMASYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)EŞİYLE TARTIŞMASINA KOMŞULARI TEPKİ GÖSTERİNCE SOKAKTA DEHŞET SAÇTI



MALATYA'da eşi ile arasında çıkan tartışmaya tepki gösteren çevredekilere sinirlenen Rıza A., 2 tabancayla havaya rastgele ateş etti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri Rıza A.'yı etkisiz hale getirildi.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Rıza A. ile eşi arasında evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Rıza A'nın eşi sokağa çıkarak, çevredekilerden yardım istedi. Komşuların tepki göstermesi üzerine Rıza A. bulunduğu evden sokağa çıkarak, tabancayla rastgele havaya ateş açtı. Çevredekilerin korku dolu anlar yaşadığı olayda, ihbar üzerine gelen polis ekipleri Rıza A.'yı etkisiz hale getirdi ve 2 tabancaya da el koydu. Ardından Rıza A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polisler

- Boş kovanlar

- Polislerin incelemeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)RESİM TABLOLARININ İÇİNDEN KAÇAK SİGARA ÇIKTI



GAZİANTEP'te, kargoyla başka kente gönderilmek istenen 10 resim tablosuna gizlenmiş kaçak bin paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde bulunan bir kargo firmasında arama yaptı. Yapılan aramada, başka bir kente gönderilmek istenen 10 resim tablosunun içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, tabloların sahibi 1 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kargoyla gönderilmek istenen tablolar

- Tabloların içinin açılması

- Gizlenen sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)GAR SALDIRISINDA ÖLEN 103 KİŞİ, ESKİŞEHİR'DE ANILDI



ANKARA'da 3 yıl önce Gar Kavşağı'nda düzenlenen bombalı terör saldırısında ölen 103 kişi, basın açıklaması ile anıldı.

Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından akşam saatlerinde Porsuk Bulvarı'nda basın açıklaması düzenlendi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı basın açıklamasında çeşitli sloganlar atıldı. '10 Ekim Ankara. Unutmadık Unutturmayacağız' yazılı pankart açan kalabalık adına TMMOB İKK sözcüsü Neşet Aykanat konuşma yaptı. Aykanat şunları söyledi:

"Yüreği insan sevgisiyle ve barış özlemiyle dolu 103 arkadaşımız yaşamını yitirdi. Yaklaşık 500 arkadaşımız yaralandı. Halen çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarına uğrayarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yaşanan bu büyük katliamın acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Acımız kadar öfkemiz de tazeliğini koruyor. Gerçek katiller dışarıda gezdiği için isyanımız her gün biraz daha büyüyor. Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basın açıklamasına katılanlar

-Neşet Aykanat'ın basın açıklamasını okuması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

Boyut: 236 MB // Süre: 2 dakika, 06 saniye

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)KONYAALTI SAHİLİNDE ORKİNOS VE ASLAN BALIĞI GÖRÜNTÜLENDİ



ANTALYA'da, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yaklaşık 6 metre derinlikte orkinos ve Kızıldeniz'e ait tür olan aslan balığı görüntülendi.

Konyaaltı sahilinde önceki gün saat 14.00 sıralarında dalış yapan Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cumhur Tuğ ve ekibi tarafından orkinos görüntülendi. Bölgede eğitim dalışı yapan dalgıçların yaklaşık 6 metre derinlikte balıkla karşılaştığını anlatan Tuğ, dalış ekibinin köpekbalığı zannederek sudan çıktığını ve kendisine bilgi verildiğini kaydetti.

Güvenlik önlemlerini alarak ekibiyle daldığını belirten Tuğ, "6 metrede balıkla karşılaştık. Yaklaşık 1.70 metre boyundaydı ve tek dolaşıyordu. Bir süre takip ettik" dedi.

Orkinosların genelde sürü halinde dolaştığını, 50- 60 metrelerde yaşadığını kaydeden Mehmet Cumhur Tuğ, "Muhtemelen fırtına nedeniyle sürüden ayrılmış. Kıyıya yakın ve bu derinlikte nadir görülür. İnsanlar için bir tehlike oluşturmuyor" diye konuştu.

ASLAN BALIĞI GÖRÜNTÜLEDİ

Mehmet Cumhur Tuğ, dalış sırasında kayalıklara yakın bölgede aynı derinlikte Hint Okyanusu ve Büyük Okyanusa özgü bir tür olan aslan balığı görüntülediklerini de söyledi. Küresel ısınma nedeniyle Kızıldeniz yoluyla bu türün Akdeniz'e geçiş yaptığını ve Antalya kıyılarında da görüldüğünü vurgulayan Tuğ, "Kesinlikle dokunulmaması gereken bir tür. İnsanlar için tehlike teşkil eder. Kıyıya yakın yerler ile 50 metre derinlik arasındaki kısımlarda yaşar. Özellikle kayalık bölgelerde yuvalanır. Denize girerken buna dikkat etmek gerekir. Çok yavaş hareket eder. Dokunulmadığı sürece zarar vermez" dedi.

Akdeniz Ünv. Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sahilde orkinos görüldüğü bilgisi üzerine ekibi ile inceleme dalışı yaptı. Gökoğlu ve ekibi yaklaşık 6 metre derinlikte orkinosu görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Orkinostan su altı görüntüsü

- Mehmet Gökoğlu röportaj

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA - Kamera: ANTALYA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



