DHA YURT BÜLTENİ - 1

Annenin yurak burkan feryadı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde devrilen okul kapısının altında kalarak ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Ali İşler, Derince Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Reyhan İşler oğlunun tabutuna sarılarak, "Mehmet Ali'm gidiyor. Gitme Mehmet Ali'm" diyerek feryat ederken bayıldı. Yakınları Reyhan İşler'i bir sandalyeye oturtarak su verdi. Baba Selahattin İşler'in ise hüznü dikkat çekti.

Gaziantep'te 32 kişi klor gazından zehirlendi



GAZİANTEP'te, bir yüzme havuzunda klor gazı borusu patladı. Patlama nedeniyle klor gazından etkilenen 32 kişi hastanelere kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Yüzme Havuzu'nda meydana geldi. Havuzda klor gazının bulunduğu boru bilinmeyen nedenle patladı. Patlama ile havuza sızan klor gazı bu sırada yüzen kişileri etkiledi. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havuzda bulunanlar görevlilerce tahliye edilirken, gazdan etkilenenler ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yaptıkları çalışma ile gazın sızdığı boruyu onardı.

Öte yandan gazdan etkilenen ve olayın ardından havuzdan ayrıldığı anlaşılan bazı kişiler, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak kontrol için hastanelere götürüldü.

Otomobil şarampol devrildi: 2 çocuk öldü, 3 yaralı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ali Kurt Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana geldi. Çardak'tan Bozkurt yönüne giden Musa Günenç (43) yönetimindeki 20 UH 711 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Günenç, eşi Hafize Günenç ve çiftin çocukları 4 yaşındaki Berat ile ikizi Berke Günenç ve ağabeyleri 9 yaşındaki İsmet Günenç ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan İsmet Günenç ile kardeşi Berat Günenç yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Kazada yaralanan Hafize ve Musa Günenç çifti ile çocukları Berke Günenç'in tedavisi devam ediyor.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü



BURSA'da virajlı yolda kontrolünü kaybederek önündeki otomile çarpan motosiklet sürücüsü Turgut Arabacı (35) hayatını kaybetti.

Kaza, Çevre Yolu Bursa çıkış kavşağında meydana geldi. Turgut Arabacı, kullandığı 16 LF 735 plakalı motosikletiyle aşırı hız nedeniyle virajlı yolda kontrolünü kaybederek önünde giden Ömer Müftüoğlu idaresindeki 16 JNP 06 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan Arabacı ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turgut Arabacı burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından Ömer Müftüoğlu gözaltına alınırken, 2 çocuk babası Turgut arabacının cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Kocaeli'de 2 trafik kazasında 6 kişi yaralandı



KOCAELİ'nin Kartepe ve İzmit ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İlk kaza saat 23.00'te Kartepe Sapanca Yolu Caddesi Sarımeşe Işıklar mevkiinde meydana geldi. Kavşaktan geçen İsrafil Sönmez idaresindeki 41 P 5206 plakalı midibüse Mustafa Özaslan idaresindeki 41 E 7868 plakalı minibüs çarptı. Kaza nedeniyle yoldan çıkan araçlar refüj üzerindeki yön tabelalarına çarparak durabildi. Aracının içerisinde sıkışan Mustafa Özaslan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan iki aracın sürücüsü hastanelere kaldırıldı.

Diğer kaza ise saat 23.45 sıralarında, D-100 Karayolu İzmit Adalet Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Serdar İşbaralı idaresindeki 41 J 6050 plakalı İzmit-Gebze arasında çalışan özel halk otobüsü, Mehmet Kazım Kılıç idaresindeki 41 FK 614 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle bariyere çarpan otomobilde sürücü Mehmet Kazım Kılıç, eşi Fatma Kılıç ve çocukları Bilgehan Kılıç(12) ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hayati tehlikeleri olmadığı belirlenen yaralılar İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul yönü yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapandı. Her iki kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

NEHİR KIYISINDA DİNLENİRKEN BURNUNDAN VURULDU

ADANA'da, Seyhan Nehri kıyısında bankta oturan Alperen Berber(21), suyun içindeki balonlara tek saçma tüfekle ateş eden bir kişi tarafından burnundan vuruldu.

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Taş Köprü civarında meydana geldi. Arkadaşıyla gezmeye çıkan Alperen Berber, dinlenmek için Seyhan Nehri kıyısında oturdu. Bu sırada nehir üzerindeki balonlara tek saçma atabilen tüfekle ateş eden bir kişi, Berber'i burnundan vurdu. Kanlar içinde kalan Berber'i gören arkadaşı polis ve sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Berber'e ilk müdahalesi ambulansın içinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis, tüfeği kullanan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruştuma sürüyor.

Osmangazi Köprüsü'nde 'Kömürcüler OSB' eylemi



KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) protesto etmek isteyen gençler, Osmangazi Köprüsü'nün korkuluklarından sarkarak, açtıkları pankartla eylem yaptı. Eylemde 2 kişi, gözaltına alındı.

Dilovası'nda faaliyet gösteren Kayapınar- Turgut Özal Mahalleleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin üyesi oldukları öğrenilen gençler, üzerinde 'Temiz bir hava için Kömürcülere hayır' yazılı pankart açarak, Osmangazi Köprüsü'nün kenarında bulunan korkuluklara çıktı. Burada kısa süreli eylem yapan gençler, kendilerini bulundukları yerden indirmek isteyen güvenlik görevlilerine de yetkili biri gelmezse atlayacaklarını söyledi.

Eylem sırasında güvenlik görevlileriyle konuşan gençlerden biri, "İstemiyoruz, kömürcülerin buradan bir an evvel kalkması lazım. Her gün insanlar ölüyor. Yetkili birini buraya istiyoruz, yetkili gelmezse kendimizi aşağı atarız. Yetkili birini istiyoruz gelmezse canımıza kıyarız. Bir adım daha yaklaşmayın, bizim kötü bir niyetimiz yok. Size zarar vermeyiz ama Kömürcüler bize zarar veriyor. İnsanlar ölüyor" dedi.

Olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından eylem sona erdi. Köprü korkuluklarının diğer tarafına geçerek, eylemi gerçekleştiren 2 genç, polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kadın hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları yapı malzemeleriyle yakalanan kadın hırsızlar, polis nezaretinde at arabasıyla gözaltına alındı.

Olay İnegöl'ün Metal Sanayi'ndeki orman ürünleri fabrikasının deposunda meydana geldi. Fabrikanın üstü açık olan deposundaki uzay çatı malzemelerinin at arabasına yüklendiğini gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın hırsızları çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

AT ARABASIYLA POLİS MERKEZİNE GİTTİLER

At arabasındaki uzay çatı malzemeleri işyeri güvenlik görevlilerine teslim edilirken, şuçüstü yakalanan Gülümser Y. (60) ve Avşar Y. (30), hırsızlık yaparken kullandıkları at arabası ile gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi kadınlar, bir polisin at arabasına binerek yönlendirmesiyle ve bir polis aracının eskortluğuyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

