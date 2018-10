DHA YURT BÜLTENİ 1

SAKARYA'DA 20 DAKİKADA 30 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ

SAKARYA'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası hayat felç oldu. 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağmur düştü.

Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar sonrası şiddetli sağanak yağış Sakarya'yı etkisi altına aldı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış kent genelinde adeta hayatı felç etti. Aynı anda etkili olan fırtına ve sağanak yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar, en yakındaki kapalı alana sığındı. Kent merkezindeki çok sayıda iş yeri ve ev sular altında kaldı. Yağmurun iş ve okulların çıkış saatine denk gelmesi trafiğin de felç olmasına neden oldu. Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçesindeki işlek cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve SASKİ ekipleri kapanan yollarda su tahliye çalışması yaparak mahsur kalan sürücüleri kurtardı. Kentin bazı noktalarında şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine neden oldu. Serdivan ilçesinde bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. 20 dakika süren şiddetli yağış sonrası gökyüzünde mavi ve siyah bulutların birleşmesi olağanüstü bir görüntü ortaya çıkardı. Meteoroloji alınan bilgiye göre Adapazarı'nda 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Sağanak yağışın aralıklarla etkili olacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yağış sonrası yollar sular altında

-Araçların ilerlemesi

-Gökyüzündeki değişim görüntü

-Üzerine ağaç devrilen otomobil

-Durakta mahsur kalan vatandaşalr

-Kentte yağmur bulutlarının gezmesi

-Vatandaşların suyu tahliye çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ EV ALEV ALEV YANDI

DÜZCE'de, yıldırımın düştüğü iki katlı ev alev alev yandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ağa Mahallesi 1963 Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus Asan'a ait iki katlı evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Mahalle halkı yangının söndürülmesi için seferber olarak, itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

Mahalle sakinleri yıldırım nedeniyle yangın çıktığını söyleyerek, "Yağmur başladı ve bir anda eve yıldırım düştü. İçeride bir kadın vardı onu çıkardık." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

İtfaiye ekiplerinin müdahale görüntüsü

Vatandaşların itfaiyeye yardım görüntüsü

Vatandaşlarla röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

BURSA'DA OTOMOBİLLE TIR ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI



BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi, 2'si de yaralandı.

Kaza, Mustafakemalpaşa- Bursa yolunun Üç Kurnalar mevkiinde meydana geldi. Avni Kılınç (26) yönetimindeki 61 EE 239 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsa İncesu (47) yönetimindeki 34 UZ 7291 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Gülistan Karabulut (60) ve Fatma Karabulut (60) yaşamını yitirdi, sürücü Avni Kılınç ile Faden Kılınç (74) ve Ceren Kılınç (9) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, Ceren Kılınç'ın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği bildirildi. TIR sürücüsü İsa İncesu kazadan sonra gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen ve otomobildeki 5 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği, 3'ünün de yaralandığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanarak ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Avni Kılınç'ın burada yapılan tüm müdahaleye karşın yaşamını yitirdiği bildirildi.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA

Avni Kılınç'ın, Nevşehir'de görevli uzman çavuş olduğu, ailesi ve yakınlarıyla İstanbul'da katıldıkları bir düğünün ardından İzmir'e gitmek üzere yola çıktıktıkları öğrenildi.

CEREN TEDAVİ ALTINDA

Bu arada daha önce hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen Ceren Kılınç'ın ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Hayettin GÖK /MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

MOTOSİKLET, PANELVAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ADANA'da kontrolden çıkan iki motosikletten biri park halindeki panelvana arkadan çarptı, diğer, ise devrildi. Panelvana çarpan motosiklet sürücüsü Ersin Yıldırım'ın hayatını kaybettiği kazada, iki kişi yaraladı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Yolu'nda meydana geldi. Ersin Yıldırım'ın kullandığı 01 EZM 58 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 DTR 16 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Motosikletlerden biri devrilirken, Yıldırım'ın kullandığı motosiklet ise hızla park halindeki 01 BZM 56 plakalı panelvana arkadan çarptı. Çevredekilerin kazayı fark edip, ihbar etmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ersin Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın kullandığı motosiklette bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kişi ile diğer motosiklet sürücüsü, kazada yaralandı. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ölüm haberini alıp, kaza yerine gelen Yıldırım'ın yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kazada ölen şahsın yakınlarının ağlaması

- Motosikletin çarptığı panelvandan görüntü

- Kaza yerinden görüntü

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ - Can ÇELİK /ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

Dereye uçan otomobilde yaralı aradılar, sürücü yürürken bulundu



BURSA'nın İnegöl ilçesinde köprüden dereye uçan otomobilin alkollü sürücüsü Onur D. (28), kazadan yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla dereden çıkan sürücü, kaza ile ilgili soruşturma yapan polis tarafından yolda yürürken bulundu. Yapılan kontrolde sürücünün 160 promül alkollü olduğu belirtildi.

Kaza gece yarısı İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesi mevkiindeki köprüde meydana geldi. İnegöl'e seyir halinde olan Onur D.(28) yönetimindeki 16 UD 633 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Çeltikçi Mahallesi'ndeki Köprüsü'nden dereye uçtu. Bir kısmı suya gömülen otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla dereden çıkan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Kazanın ardından köprü üzerinden geçen bir TIR'ın sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma, Jandarma Trafik ve 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri, araç içinde ve çevresinde yaralı aradılar. Araç içind vedere kenarında yapılan aramalarda herhangi bir yaralıya rastlamayan ekipler, arama alanını genişletti. Ekipler, kaza yerinden yaklaşık 300 metre uzakta yol kenarında sürücüyü buldu. Alkol testinde 160 promül alkollü olduğu tespit edilen ve kazadan yara almadan kurtulan sürücü Onur D., her ihtimale karşın ambulansla Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yeri genel görüntü

Yaralının aranıp bulunması

Yaralının görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

DOLMUŞ BEKLEYEN 2 ARKADAŞ, ÜZERLERİNE GELEN OTOMOBİLDEN SON ANDA KURTULDU

KARABÜK'te, kaldırımda dolmuş bekleyen 2 arkadaş, üzerlerine gelen otomobilden geri adım atarak son anda kurtuldu. Ölümün teğet geçtiği o an güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Bulvarı üzerinde bir akaryakıt istasyonu çıkışındaki kaldırımda bekleyen 2 arkadaştan biri elini kaldırarak dolmuşa durması için işaret etti. Arkadaşlar, dolmuşun hızını azaltıp kendilerine doğru yaklaştığı sırada hızla gelen bir otomobilin az kalsın altında kalıyordu. Arkadaşlar ezilmekten son anda geri adım atarak kurtulurken, hızını alamayan otomobil ise bir süre sonra kaldırım üzerinde durabildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ölümün teğet geçtiği o an akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı



DÜZCE'de, 4 kişi arasında yaşanan kavga sırasımnda belinden tabancasını çıkaran kişi ardı ardına tetiğe bastı. Kurşunlara hedef olan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde, Çamköy Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Suat Demircan, Tamer Demircan, Harun Koca ve Onur Demircan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur Demircan belinde bulunan ve ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancasını çıkararak ateş etmeye başladı. Olayda Suat Demircan ve Tamer Demircan yaralanırken, Harun Koca ise olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Harun Koca'nın cesedi ise otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Onur Demircan olay yerinden kaçmaya çalışırken, polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden görüntü

Olay yerinde cesedin görüntüsü

Sağlık ve polis ekiplerinin görüntüsü

Kaçmaya çalışan şahsın yakalanırken görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

DÖVİZ BÜROSUNDA MASADA UNUTULAN PARAYI ÇALDI, YAKALANINCA ÖZÜR DİLEDİ

BARTIN'da bir döviz bürosunda tezgahın üzerinde unutulan 100 Euro'yu çalan kişi güvenlik kameraları sayesinde yakalanırken, polisten özür diledi.

Dün öğle saatlerinde, Bartın Hükümet Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosuna gelen 50 yaşındaki M.G., masanın üzerinde unutulan 100 Euro'yu alarak, iş yerinden ayrıldı. İş yeri sahibinin polise haber vermesi üzerine ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Polis, M.G.'yi döviz bürosunun 100 metre ilerisinde yakaladı. Polisin ceketinin iç cebinde para bulmasının ardından, "Para senin mi?" sorusuna M.G., "O arkadaşın" derken, polisin neden aldığı sorusunu ise, "Param yoktu o yüzden aldım, ben isteseydim vermezlerdi. Özür dilerim." diyerek cevap verdi. Karakola götürülen M.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 100 Euro ise sahibine teslim edildi. M.G.'nin parayı çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Parayı çalma anı

-M.G. ile polisin diyaloğu

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENİNCE YAKAYI ELE VERDİLER

UŞAK'ta bir alışveriş merkezindeki mağazadan kutu içindeki epilasyon cihazını çaldığı ileri sürülen kadın, güvenlik kameralarından tespit edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, cihazı çaldığı ileri sürülen 2 kadını, birlikte başka hırsızlık olaylarına da karıştıkları ortaya çıkan 3 erkekle birlikte otomobillerini Manisa'da durdurarak yakaladı.

Geçen 29 Eylül'de, Uşak'taki bir alışveriş merkezindeki elektronik eşya mağazasından epilasyon cihazı çalındı. Mağaza yetkililerinin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden epilasyon cihazını çalan şüphelilerin Gamze G. ve Gizem G. olduğu belirlendi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği iki kadının İstanbul plakalı bir otomobille Uşak'tan ayrılarak İzmir yönüne gittiğini ortaya koydu. Bunun üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Polis Manisa il sınırları girişinde otomobili durdurup, şüpheli 2 kadın ile yanlarındaki Mert G., Arif G. ve Selçuk G.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Gamze G.'nin 41, Gizem G.'nin 16, Arif G'nin 4, Seçuk G.'nin 3 ayrı suçtan poliste suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan parmak izi incelemesinden sahte kimlik kullandıkları ve başka illerde de hırsızlık olaylarına karıştıkları da belirlendi. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 64 parça elektronik eşya ve çeşitli market ürünleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Feyzi DAVULCU / UŞAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================

VAN'DA 'BİLİM,TEKNOLOJİ VE YENİLİK EKOSİSTEMİNDE YENİ TUBİTAK' KONFERANSI YAPILDI

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 'Bilim,Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Yeni TUBİTAK' konulu konferans yapıldı. Konferansta bölgedeki üniversitelerin TUBİTAK'tan beklentileri, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezinde yapılan konferansa TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Muş Alpararslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmaş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Emin Erkan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da geçmişte eleştiri konusu olan sorunların büyük çoğunluğunun TÜBİTAK tarafından aşıldığını belirterek, "Üniversitemizde ciddi projeler üreten hocalarımız var. Geçmişten gelen öğretim elemanlarımızın TÜBİTAK'a bir küskünlükleri var. Bu küskünlüğü aşmak için bu bölgelere has bir bütçe talep ediyoruz. Yine alt yapı projeleri açısından TÜBİTAK'ın desteklerini bekliyoruz. Bölgemizde yeni kurulan birçok üniversite var. Eski üniversitelerin de zaman zaman alt yapı sıkıntıları oluyor. Bu üniversitelere de destek verilirse memnun kalırız." dedi.

TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bölgedeki üniversitelerin sorunlarını yerinde görmek üzere böyle bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Her türlü görüş öneriye açığım, sorunlarınızı dinleyeceğim. Tabi Ankara'dan buraya bir bakış var. Bir de buradan gelip görmek var. Sizlerini gözüyle bakmak var. Daha önce YÖK'teki görevim sırasında geleceği planlama ve uygulama konusunda hep bir takım iyi bir şeyler yapılmaya çalışıldıysa bu hep rektörlerimizle istişare edilerek ortak akıl ile yapıldı. Yoksa Ankara'dan bir düşünce tarzı ile yapılması çok güç. Mayıs ayında ilk kez ulusal TUBİTAK lise ve orta okul yarışmalarımız vardı. Lise yarışmalarımız Antalya'da gerçekleşti. 12 bölgenin en başarılı öğrencileri bölgesel bir yarışma sonrası ulusal bir yarışmaya geliyorlar. Lise yarışmalarımız Antalya'da, ortaokul yarışmalarımız Kayseri'de gerçekleşti. Orada öğrenci arkadaşlarımız ile bir araya gelirken TUBİTAK'a en fazla başvurunun olduğu bölge Van bölgesi. Burada 8 ilimiz var. Ama istediğimiz ölçüde bir başarı benim gözüm de öğrencilerimiz gözünde de yeterli değildi. Çok heyecanlı bir başvuru var. Ama bunun ciddiye dönüşmesi arzu ettiğimiz düzeyde değildi. Bende kendilerine söz vermiştim. Sizin hem projelerinizi hem de öğretmenlerinizi, danışmanlarınızı yerinde göreceğim. En azından 2019 yılı için planlamamızı yaparken bu konuda daha aktif, verimli olalım diye, çalışalım diye yerinde ziyaret etmek istedim. Bu durumu Peyami Hoca ile paylaştım, o da sağolsun bu konferansı koordine etti.

Konferansın ardından TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve rektörler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi "Siber Olaylara Müdahale Merkezi, SOME Laboratuvarı ve Uzaktan Eğitim Canlı Yayın Stüdyosu"nun açılışı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Konferans salonundan detaylar

- Genel detaylar

- İstiklal Marşının okunması

- YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ın konuşması

- Detaylar

- TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması

- Detaylar

- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi "Siber Olaylara Müdahale Merkezi, SOME Laboratuvarı ve Uzaktan Eğitim Canlı Yayın Stüdyosu"nun açılışından detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ /VAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================