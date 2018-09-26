DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ÇORUM'DA 2 EV, 1 AMBAR, 1 SAMANLIK VE 10 TON BUĞDAY KÜL OLDU



ÇORUM'un Bayat ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında 2 ev, 1 ambar, 1 samanlık ile yaklaşık 10 ton buğday ve saman balyaları yandı.Yangın, dün akşam saatlerinde Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Bölükbaş'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Bu esnada yangın, evin yanındaki Ali Bölükbaş'a ait eve de sıçradı. Ardından alevler kısa sürede her yere yayıldı. Evlerinin yandığını gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Bayat ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale edip söndürdü. Yangında 2 ev, 1 ambar, 1 samanlık ile yaklaşık 10 ton buğday ve saman balyaları küle döndü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye kiplerinin alevleri söndürme çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)İKİ KATLI EV VE BİR TON TÜTÜN YANGINDA KÜL OLDU



TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, iki katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Evin üst katına kurutulmak için asılan yaklaşık 1 ton tütün de yanarak kül oldu. Yangın, dün saat 21.30 sıralarında ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Ayan köyünde Mehmet Demir'e (48) ait evde çıktı. Demir ailesinin evde olduğu sırada binanın depo olarak kullanılan ikinci katından dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören komşuları aileye haber verdi. Yangın sırasında evde bulunan Mehmet, Fadime, Rümeysa Recep, Gül ve Gülhanım Demir komşuların da yardımıyla evden çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı ahşap evi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin ikinci katında kurutulmak için asılan yaklaşık 1 ton tütün de yangında kül oldu. Evin yanında bulunan depodaki tütünler ise komşuların da yardımıyla dışarı çıkartıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Yanan binanın görüntüsü

-İtfaiyenin çalışması

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR /ERBAA(Tokat),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 4 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, çevredeki bazı evler de boşaltıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki farklı noktada aynı anda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını evlere sıçrama ihtimaline karşı İncekum Mevkii'ndeki bazı evler tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangında 4 hektar ormanlık alan zarar görürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Aleverden görüntü

- Ekipleriden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cengiz ERDİL /MİLAS(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)KASTAMONU'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ



KASTAMONU'da pazar yerindeki iş yerinde oturan Erdal Karamustafaoğlu (30), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Olay, dün gece geç saatlerde Topçuoğlu Mahallesi'nde bulunan katlı pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerindeki işyerinde oturan Erdal Karamustafaoğlu (30), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karamustafaoğlu, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücuduna 2 kurşun isabet eden Erdal Karamustafaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Ekiplerin çalışması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ /KASTAMONU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)PARKTA TARTIŞTIĞI KOCASINI VURDU

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 48 yaşındaki Emine U. evlerinin önündeki parkta tartıştığı eşi 54 yaşındaki Osman U.'yu tabanca ile ateş ederek boynundan ve bacağından vurarak yaraladı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Hendek Kemaliye Mahallesi'ndeki Zeki Cömert Parkı'nda meydana geldi. Emine U. eşi Osman U. ile evlerinin önündeki parkta bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre, tabancasını çıkaran Emine U. eşinin üzerine ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Osman U.'nun boynuna, biri de bacağına isabet etti. Yaşadığı şokla koşmaya başlayan Osman U. kendisini yakında bulunan Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine atarak, polislerden yardım istedi. 112 Acil ekibi, Osman U.'ya ilk müdahalede bulundu. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman U. tedavi altına alındı.

Emine U. olayın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinde polislerden görüntü

-Yaralının ambulansa konulması

-Polisin incelemesi

-Ambulans çıkışı

-Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /HENDEK(Sakarya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Silahla vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettir (ek)

6)AĞABEYİ VE ANNESİ DE GÖZALTINDA

Kozan'da bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili cinayet şüphelisi Emrah Gürbüz'ün ağabeyi Erkan Gürbüz ile annesi Durdu Gürbüz de yardım ve yataklıkta bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı. Oğluna yardım ettiği öne sürülen baba Erol Gürbüz'ün ise evinde bulunamadığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan Emrah Gürbüz, Erken Gürbüz ve anneleri Durdu Gürbüz, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye binasından görüntü

- Polis araçlarının adliyeye gelişi

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ /KOZAN(Adana),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Uyuşturucu bağımlısını üzerine tiner döküp yaktıkları iddiası (ek)

7)BİRİ DÖKTÜ, DİĞERİ YAKTI

Eskişehir'de çıkan tartışmada uçucu madde bağımlısı Ahmet Çelik'i (41) üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan mobilya atölyesi çalışanları İbrahim İ. (53), Sedat K. (51), Tacettin D. (41) ve mermer atölyesi çalışanı Murat Ç. (39), ifadelerinde Ahmet Çelik'in akşam saatlerinde işyerlerine gelerek kendilerinden koklamak için tiner istediğini söyledi. Şüpheliler, tiner vermedikleri Ahmet Çelik'in işyerlerinden ayrıldığını, kendilerinin de daha sonra işyerlerinin önünde içki içtiklerini belirtti. Önceki gece geç saatlere doğru Ahmet Çelik'in tekrar yanlarına gelerek tiner istediğini anlatan şüphelilerden Murat Ç. Ve Sedat K., Çelik ile Tacettin D. ve İbrahim İ. arasında tartışma çıktığını, kavgaya dönüşen olayın ardından Tacettin D.'nin işyerinden aldığı bir teneke tineri Çelik'in üzerine döktüğünü, İsmail İ.'nin de çakmakla Ahmet Çelik'i yaktığını öne sürdü.

Olayın ardından araçlarına binerek kaçtıklarını söyleyen 4 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilirken,

-Ölen Ahmet Çelik'in sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera. ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)OTOYOLDA TIR'LAR ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜ ÖLDÜ

NİĞDE-Adana otoyolunda iki TIR'ın çarpışması sonucu1 kişi hayatını kaybetti.

Göbekli Dağ Mevkii'nde henüz sürücüsünün kimliği saptanamayan havlu peçete yüklü 33 P 3358 plakalı TIR, aynı güzergahta giden dorsesinde tekstil malzemesi yüklü Hasan Hüseyin Yardımcı kontrolündeki 69 HD 269 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak alev aldı. Dorsesindeki havlu peçetelerin yandığı TIR, küle döndü. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, kimliği belirlenemeyen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri hayatını kaybeden sürücünün kimliğini belirlemeye çalışıyor. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan aracın görüntüsü

- Ekiplerin çalışması

- İtfaiye aracının görüntüsü

- Yanmış adamın görüntüsü

- Tırın görüntüsü

- Tırın dorsesindeki havlu peçetelerin yerde görüntüsü

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ /NİĞDE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)OTOMOBİL, ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 YARALI

ADANA'da alkollü sürücünün virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Güven Ö. ile yolcu konumundaki Özge A. yaralandı.Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Göl Kenarı Caddesi'nde meydana geldi. Güven Ö. yönetimindeki 01 AFG 18 plakalı otomobil, iddiaya göre virajı alamayıp, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 takla atan otomobil, göl suyunun çekilmesiyle oluşan bataklıkta durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü Güven Ö. ve yolcu konumundaki Özge A., ambulansa taşındı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Güven Ö.'nün trafik polisinin yaptığı incelemede yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Yaralılar, ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Şarampole yuvarlanan otomobilden görüntü

- Ambulanstaki yaralılardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)2 GÜN SONRA TARLADAKİ ÇUKURDA BULUNDU



BOLU'da, 2 gündür haber alınamayan Yusuf Öznur (65), arama çalışmalarına katılan vatandaşlar tarafından tarlanın ortasına kazılmış çukurun içerisine düşen traktörün altında bulundu. 5 metre derinliğindeki çukurdan AFAD ve UMKE ekipleri tarafından çıkarılan Yusuf Öznur, hastaneye kaldırıldı.

Bolu merkeze bağlı Afşar Köyü'nde yaşayan Yusuf Öznur, geçen Pazar günü akşam saat 18.30 sıralarında 14 BE 683 plakalı traktörü ile Kırha Köyü'ndeki akrabasını ziyarete gitti. Gece saatlerinde ziyaret ettiği köyden ayrılan Öznur, bir daha evine dönmedi. Yusuf Öznur'dan haber alamayan yakınları durumu, jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyde arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara köylüler ve Yusuf Öznur'un yakınları da destek verdi.

Arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan köylüler Ayhan Türk ve İsmail Akdemir, Baltalı köyü yakınında bulunan boş bir arazide açılmış bir çukur gördü. Neden açıldığı bilinmeyen 5 metre derinliğindeki çukurun yanına giden İsmail Akdemir ve Ayhan Türk, ters dönmüş traktörün altında sıkışan Yusuf Öznur'u buldu. Kendi imkanlarıyla Yusuf Öznur'u çıkaramayan köylüler, durumu AFAD ve UMKE ekiplerine haber verdi. 2 gün boyunca sıkıştığı traktörün altında yağmurlu havada mahsur kalan Yusuf Öznur ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yusuf Öznur, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Babasının bulunmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Adil Öznur, "Çok şükür bulduk. Biz gece gündüz arıyoruz. Arkadaşlar tesadüfen çukura bakmışlar, görmüşler. Sağlık durumu şu anda iyi. Çukur ne amaçla kazıldı bilmiyoruz. Pazar günü akşamdan bu yana oradaymış." dedi.

Yaşlı adamı bulan Ayhan Türk, "Arama çalışması için gelerek biz de yardımcı olmak istedik. Traktörün izlerini takip ettik. Baka baka gittik. Traktörün lastiklerini gördük. 'Yusuf dayı, sağ mısın?' diye seslendik. O da cevap verdi. Biz de ekiplere haber verdik" diye konuştu. Jandarma çukurun ne amaçla açıldığının bulunması için çalışma başlattı

Görüntü Dökümü

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-Traktörün görüntüsü

-Çukurdan görüntüler

-Ekiplerin görüntüleri

-Yaşlı adamı bulanlarla röportaj

-Oğluyla röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)MİNİBÜSÇÜLERDEN YOL KAPATMA EYLEMİ

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinden Çerkezköy'e yolcu taşıyan minibüsçüler, ilçe merkezine girişlerinin yasaklanmasını araçlarıyla yol kapatarak protesto etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün (UKOME) aldığı karar doğrultusunda Kapaklı'dan Çerkezköy'e yolcu taşıyan minibüslerin ilçe merkezine girip izin yolcu indirip bindirmesini yasakladı. Ancak, Çerkezköylü minibüsçülerin kendi ilçelerine yolcu taşımaya devam etmesine Kapaklılı minibüsçüler tepki gösterdi. Kapaklı'nın İnönü Mahallesi Gaziosman Paşa Caddesi'ni araçlarıyla kapatan minibüsçüler, kararı protesto etti. Protestocu minibüsçüler, UKOME aldığı kararla bizim Çerkezköy merkeze yolcu indirip, bindirme yapmamızı yasakladı. Şimdi ise aldıkları karar ile Çerkezköy minibüslerini bizim güzergahımıza aldılar. UKOME çifte standart uyguluyor dedi.

Minibüsçülerin caddeyi kapatması üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, Kapaklı Emniyet Müdürü Murat Sevgi de olay yerine gelerek minibüsçüleri ikna etmeye çalıştı. Yasaların gereğini yapmak durumunda olduklarını kaydeden Emniyet Müdürü Murat Sevgi, yaptığı görüşme sonrası minibüsçüleri ikna etti. Yaklaşık 40 dakika eylem yapan minibüsçüler, araçlarını çekerek yolu trafiğe açtı.

Ak Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, alınan kararın çifte standart olduğunu belirterek, düzeltilmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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Minibüslerle yolun kapatılması

Minibüscülerin yol tepkisi

Emniyet Müdürü'nün gelişi

Sürücülerin ikna edilmesi

Yolun açılması

Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA /KAPAKLI(Tekirdağ),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YAŞAMA ETKİLERİ TARTIŞILDI

EGE Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, küresel ısınmanın temel yaşam kaynaklarını tehdit eder hale geldiğini belirterek son 20 yılda iklim değişikliğine bağlı yaşanan doğal afetlerin yaşam standartlarını azalttığını vurguladı.

ESİAD 24- 30 Eylül Avrupa Birliği (AB) İklim Eylem Haftası kapsamında 'İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sürdürülebilirlik Zirvesi' düzenledi. Toplantının açılışında konuşan AB Türkiye Delegasyonu Tibor Sztaricskai, küresel ısınmadan kaynaklı tahribatlarda ekonomik işletmelerin suçlu gibi görülse de gelişen teknolojilere aktif şekilde katılımları nedeniyle iş dünyasının bu alanda kilit bir oyuncu olduğunu ifade etti. AB'nin uzun süredir sera gazı miktarının azaltılmasıyla ilgili iddialı hedefler belirlediğini belirten Sztaricskai, "2020 için hedefleri neredeyse karşıladık. 2030 hedefleri için çalışıyoruz. AB ile Türkiye ilişkileri sadece ikimli değişikliği mücadelesiyle sınırlı değil. Çevre alanında insan faaliyetlerinin olumsuz etkilerini azaltmaya çalışıyoruz. Bu faaliyetlerin denetlenmesi ve tüm canlılıların korunması için ciddi kaynaklar ayırıyoruz. Bazı özel girişimciler iş birliği yapma gönüllüsü oldukları için çevre ödülü aldı" diye konuştu.

ŞİRKETLERDE İKLİM FARKINDALIĞI

ESİAD Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı Betül Elmasoğlu, 1996 yılından beri AB Türkiye Delegasyonu ile işbirliği halinde İzmir AB Bilgi Merkezi'ne ev sahipliği yaptıklarını söyledi. AB'nin Paris İklim Antlaşması'na bağlılığını her fırsatta dile getirdiğini anlatan Elmasoğlu, iklim değişikliği konusunda farkındalığı arttırmak için 24-30 Eylül haftasının Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası olarak belirlendiğini kaydetti. Sürdürülebilirliğin içinde ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel boyutları barındıran bir kavram olduğunu anlatan Elmasoğlu, "Günümüzde yatırım kararları daha çevreci ve iklim dostu özellikler içermeye başladı. Bu konuda Türkiye'de kurumsal büyük şirketlerden başlayarak onların tedarik zincirine yayılan bir farkındalık var. Her geçen yıl daha fazla şirket bu konuda istihdam yaratıyor. ESİAD olarak bir sürdürülebilirlik merkezine dönüşme vizyonumuz var" diye konuştu.

RAKAMLARLA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri de konuşmasında sürdürülebilir kalkınma konusunun AB gündemine 1987 yılında girdiğini belirterek sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek kuşakların haklarını ihmal etmemek anlamına geldiğini ifade etti. Daha temiz, yaşanabilir bir dünya ile temiz ve kullanılabilir gıda ile suya daha kolay ulaşılmasını sağlayacak çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade eden Sivri, "Çevre ve doğal sistemler açısından koruyucu destekleyici politikalara ihtiyaç var. Dünyada 1.90 doların altında kazanan 767 milyon insan rutin açlıkla mücadele ediyor. Dünyada son 50 yılda ortalama sıcaklık artışı 1 santigirat dereceyi geçti, 2 santigirat dereceye yaklaşmak üzere. 2.7 milyar insan su sıkıntısı çekiyor. Son 30 yıldır göllerimiz kurumaya başladı. Küresel ısınma temel yaşam kaynaklarımızı tehdit eder hale geldi. Son 20 yılda iklim değişikliği sebebiyle gerçekleşen doğal afetler yaşam standartlarının azalması anlamında büyük ekonomik zararlara sebep oluyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan küresel risk araştırmasında iklim değişikliği en büyük risk teşkil eden 5 unsurdan biri oldu" dedi.

ENERJİ VE SUDA ULUSAL VERİ TABANI HAZIRLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nilgün Cılız 'İklim Değişikliğiyle Mücadele ve İyi Uygulama Örnekleriyle Sürdürülebilirlik' konulu konuşmasında üniversite olarak çok farklı sektörlerde çalışmaları sürdürdüklerini anlattı. Atıklardan geri kazanım hedefiyle tarımsal ürünlere odaklandıklarını söyleyen Prof. Dr. Cılız, çimento, zeytinyağı, süt ve gıda sektöründe değer zinciri analizi çalışmaları yaptıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Cam ürünlerle ilgili çalışmamızda Türkiye'deki ilk yaşam döngüsü değerlendirmesini yaptık. Bu kapsamda özel sektörden de destek alıyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli enerji ve su için ulusal veri tabanı oluşturmaktayız. TÜBİTAK da projemizde yer alıyor. Eko tasarım dediğimiz yaşam döngüsü değerlendirmesinin esas kapsamı hammadde ve kaynak kullanımının önemini ortaya koyuyor. Hammadde temininde yurt dışına bağımlıyız. Bu kadar çok hammaddeyi bu kadar uzaklardan temin etmeye gerek var mı? Tankerlerle hammadde taşınırken nasıl bir süreç izleniyor incelemek gerekir. Şehir sadece sosyal bir yapı değildir. Kültürel değerlerimizi yaşatmak için yerel yönetimler güçlü kalmalı. Bunun için Avrupa'da bazı kuruluşlar var. Bornova ve Karşıyaka belediyeleri buna üye olarak 2020'ye kadar enerji açısından karbon emisyonunu azaltabileceklerini, enerji tasarrufu yapabilecekleriini ve yenilebilir enerjiye geçiş yapabileceklerini ispatladı. Adeta bir güneş tarlası olan İzmir bu açıdan çok avantajlı."

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan genel ve detay görüntü,

-Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nilgün Cılız'ın konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera: Nevra UÇKAÇ - Tekin GÜRBULAK /İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)HUZUREVİ YERİNE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE

İZMİR'de sosyal sorumluluk projesi olarak hayat bulan 'Tazelenme Üniversitesi' yeni dönem için eğitime başladı. 70 akademisyenin gönüllü olarak ders verdiği, 60 yaş ve üstü öğrenciler, okuldaki 2'nci dönemlerine büyük bir heyecanla başladı. Üniversitenin en yaşlı öğrencisi Sevim Dinç, yaptığı konuşmada huzurevine gitmeyi beklerken, okula başladıklarını, bunun da tıpkı birinci sınıf öğrencileri gibi kendilerini heyecanlandırdığını söyleyerek, herkesi duygulandırdı.

60+ Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü, 2018 -2019 Eğitim Öğretim dönemi, Ege Üniversitesi Hastanesi 20 Mayıs Amfisi'nde gerçekleştirilen tören ile 2'nci döneme başladı. Bu yıl 300 öğrencinin ders alacağı üniversitede, 70 de gönüllü akademisyen görev yapacak. Yeni dönem için düzenlenen törende açılış konuşmasını en yaşlı öğrenci olan Sevim Dinç (84) yaptı. Dinç, daha düne kadar huzurevini düşünürken, şimdi okullu olduklarını belirterek herkesi duygulandırdı. Okula hazırlanırken büyük bir heyecan yaşadıklarını kaydeden Dinç, "Yalnız olduğum için bir huzurevine yerleşmeyi düşünüyordum. Şimdi ise buradayım. İlkokula başlayan birinci sınıf öğrencileri gibi heyecanla hazırlandık ve buraya koşarak geldik. Ben heyecanım ve coşkumu bu kadar ifade edebiliyorum. Bizim de bu toplumun vazgeçilmez bireylerinden olduğunu gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kendi değerimizi bize öğreten başta Rektör Hoca olmak üzere bütün hocalarımızın teşekkür ediyorum" diye konuştu.

40 KİŞİ İLE BAŞLADI

Tazelenme Üniversitesi Akdeniz Kampüsü öğrencisi Mustafa Çopelli ise yola çıktıklarında sadece 40 kişi olduklarını belirtti. Ege Üniversitesi'nin, kendilerine kucak açtığını söyleyen Çopelli, 2 yıldır burada eğitim aldıklarını kaydetti. İki yıldan bu yana gönüllü akademisyenlerin kendilerini eğittiğini dile getiren Çopelli, mutluluk için tüyolar paylaşmayı da iham etmedi. Tazelenme Üniversitesi Yürütücüsü ve Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin de geçen yıl 20 Mayıs Amfisi'nde haftada 2 gün teorik 2 gün pratik olarak yoğun bir eğitim dönemi geçirdiklerini söyledi. Geçen yıl öğrenim yılında yüzde 70 devam şartını sağlayan, projelerini yaparak bir üst döneme geçen öğrenci sayısının 200'ü bulduğunu dile getiren Sevnaz Şahin, bu çalışmada gönüllü olarak görev alan akademisyenlere teşekkür etti. Kurucu Gerontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı İsmail Tufan da yaşlılığın tıpkı gençlik ve yetişkinlik dönemleri kadar doğal bir süreç olduğunu, bunun kabul edilmesi gerektiğini aktardı. Yaşlılıkta bedenin ve zihnin iyi kullanılması gerektiğini söyleyen Tufan, zihnin tazelenmesi halinde tadına doyum olmayacak meyveler vereceğini vurguladı.

'EVDE DURUP HANIMLA KAVGA EDECEĞİME...'

5 üniversite bitirdiğini söyleyen Mehmet Deniz (80) de Tazelenme Üniversitesi'nin çok faydalı olduğunu belirterek, "Burası değişik. Buraya gelince insan tazelenmek istiyor. Arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz, dertleşiyoruz. Çok farklı dersler görüyoruz Evde durup hanımla kavga etmektense, buraya gelip tazelenmek istiyorum. Bu bizim için büyük bir nimet. Evde otursam daha fazla yaşlanacağım. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum ve benim yaşımda olanlara da gelmelerini tavsiye ederim" sözleri ile duygularını paylaştı. Bu yıl öğrenciler Hayat Boyu Sağlık, Mikrobiyoloji, Felsefi tartışmalar, hukuk, metin yazarlığı, öykü atölyesi, Psikodrama, İngilizce, Aikido, Yemek Pişirme Sanatı ve Halk Dansları dersleriyle de tanışacaklar.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntü

-Tören salonundan görüntü

-Öğrencilerden Sevim Dinç ve Mehmet Deniz ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Mücahit BEKTAŞ /İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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