DHA YURT BÜLTENİ 1

1)KARS'TA ÇALI TOPLARKEN KAYBOLAN ÇOCUK, 4 SAAT SONRA BULUNDU



KARS'ın Digor ilçesinde yakınları ile birlikte dağlık alanda çalı toplamaya giden Erdoğan Somarlar (6) kayboldu. Erdoğan Somarlar'ın bulunması için AFAD, UMKE ve jandarmadan yardım istendi. Çevre köylülerin de katıldığı arama çalışmaları devam ederken küçük çocuk, arazideki çobanlar tarafından bulundu. Digor'un Düzgeçit köyünde yaşayan Nazan-Zeki Somarlar çiftinin 3'ü erkek ikisi kız toplam 5 çocuğundan ortancısı olan Erdoğan Somarlar, dün öğlen saatlerinde yakınları ile birlikte kışın yakacak olarak kullanılan çalı toplamak için traktörle köye 5 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine gitti. Erdoğan'ın 5 dakika içerisinde kaybolduğunu söyleyen amcasının oğlu Mehmet Somarlar (20), "Çalı toplamak için herkes etrafa yayılmıştı. Erdoğan benim yanımdaydı. Topladığım çalıları traktörün römorkuna bırakıp geri döndüğümde Erdoğan'ı bulamadım. Hemen çevremdekilere seslendim. Kimse görmemişti. Aramaya başladık, fakat bulamadık. Sonra jandarma, UMKE ve AFAD'dan yadım istedik. Sağolsun onlar da hemen geldiler" diye konuştu. Baba Zeki Somarlar'ın çalışmak üzere İstanbul'da olduğu, anne Nazan ise olayı duyar duymaz bölgeye gelip arama çalışmalarına katıldı. Gözü yaşlı anne, oğlunun karanlık çökmeden bulunması için dua ettiğini söyledi. Arazide arama çalışmaları devam ederken, 4 saat sonra bölgede çobanların kaybolan bir çocuğu bulup Çatak köyüne götürdüğü ve daha sonra jandarmayı arayarak bilgi verdikleri öğrenildi. Gelen haber üzerine sevinç gözyaşları döken anne Nazan Somarlar, "Çok şükür evladıma kavuştum. Herkese teşekkür ediyorum. Dünyam yıkılmıştı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Anne ve yakınları sevinçle haberi alırken

- Arama çalışmaları

- Çocukların olayı anlatması

- Çocuğun ailesinin yanındaki görüntüleri

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- Annesi ile buluşması ve röp.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kına gecesi öncesi kendini vuran gelin öldü (2)

2)TOPRAĞA VERİLDİ

Adıyaman'ın Besni ilçesinde önceki gün, kına gecesi öncesi çenesine dayadığı tabancayla yaşamına son veren Hülya Y.'nin (23) cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınıp, Oyratlı köyüne getirildi. Hülya Y. için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, yakınları genç kızın tabutuna sarılıp ağladı. Hülya Y.'nin cenazesi, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye damat F.K.'nin katılmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Oyratlı köyü

- Cenazeyi bekleyen köy halkı

- Cenazenin getirilişi

- Kadınların ağıtları

- Köy meydanında cenaze namazının kılınması

- Helallik istenmesi

- Hülya Y.'nin yakınlarının tabuta sarılması

- Hülya Y.'nin yakınlarının yüzünü son kez görmek istemesi

- Cenazenin kaldırılarak mezarlığa götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN / ADIYAMAN ()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 233 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)AMBULANSIN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hasta almaya giden ambulansın çarptığı Mehmet Özen (69), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Telefon ile yapılan ihbar sonrası Akhisar Mahallesi'ndeki hastayı almaya giden Hüseyin S. yönetimindeki 16 RH 856 plakalı ambulans, iddiaya göre Mesudiye Altgeçidi'nde aniden yola çıkan Mehmet Özen'e çarptı. Kazada Özen ağır yaralandı. İlk müdahalesi, kendisine çarpan ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından yapılan Özen, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Özen, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri genel görüntü

- Yaralının görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)TAKLA ATAN OTOMOBİL DEMİR DUBALARIN ÜZERİNE DÜŞEREK DURDU

BURSA'da aşrı sürat nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybeden otomobil takla attıktan sonra yol kenarında bulunan demir dubanın üzerine düştü. Kazada 1 kişi ağır yaralanırken 2 kişi hafif yaralandı. Kaza saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi Belediye binasının önünde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte gezen Özgür Ş.(23), aşırı hız nedeniyle kullandığı 16 ABP 64 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarında bulunan demir dubalara çarparak kontrolden çıktı, ardından demir dubanın üzerine oturdu. Kazada İrfan Yokuş (23) araç içinde sıkışarak ağır yaralanırken, sürücü Özgür Ş. ile Umutcan G. (23) hafif yaralandı. Kazayı gören Bekçi ekipleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolcu koltuğunda sıkışan İrfan Yokuş'u sıkıştığı yerden kurtardı. 112 acil servis ekipleri yaralıları Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Yokuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının ambulansa bindirilişi

-Ambulansta müdahale ve ambulansın gidişi

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Detaylar

Süre: 1 dakika 36 saniye Boyut: 180 MB

Mehmet İNAN/BURSA,()-

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5)KAMYONET, EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 5 YARALI



DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesi TEM Otoyolu'nda, kamyonetin emniyet şeridinde duran hafif ticari araca çarpması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Vedat Yıldırım yönetimindeki 05 DH 597 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde duran Raslan Raslan yönetimindeki 06 MK 633 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Raslan Raslan ile aynı araçta bulunan Nidar Alshami (3), Revan Alshami (19) ve Ammar Aslhami (25) ile kamyonet sürücüsü Vedat Yıldırım yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralılara 112 Acil ekiplerinin müdahalesi

- Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

- Kaza yapan araçların görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu Ören mevkiinde meydana geldi. İsa A.'nın kullandığı 67 TY 071 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan otomobil sürücüsü İsa A.'yı, kısa süren çalışmanın ardından kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu İsa A., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsa A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Yaralının arabadan çıkarılması

-Yaralının ambulansa alınması

Süre: (1.49) Boyut: (355 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)HOPA'DA İŞLENEN TAKSİCİ CİNAYETİ İÇİN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ



ARTVİN'in Hopa ilçesinde, geçen 27 Ağustos'ta tabanca ile vurularak öldürülen taksi şoförü İshak Köse (25) cinayetindeki faillerin yakalanamamasını protesto eden grup, lastik yakıp Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapattı. Polis, biber gazı ve Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale ederek grubu dağıttı. Olay, saat 23:00 sıralarında Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İlçede, geçen 27 Ağustos'ta öldürülen taksi şoförü İshak Köse'nin cinayetindeki faillerin yakalanamayışına tepki gösteren grup, lastik yakarak Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen grup, kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu. Polis, kalabalığı biber gazı ve TOMA ile tazyikli su sıkarak dağıttı. Bu sırada bazı kişiler, polise tepki gösterdi. TOMA'dan sıkılan su ile yanan lastikler söndürüldü. Karayolu bir süre sonra yeniden ulaşıma açılırken, polis ise bir süre olay yerinde bekleyişini sürdürdü. Polis ekipleri, taksici İshak Köse'nin faillerinin yakalanması için Artvin ve Rize'de özel ekiplerin titizlikle çalıştığını belirtti.

TAKSİCİ CİNAYETİ

Olay, geçen 27 Ağustos'ta Hopa Terminali'nde meydana geldi. Terminalde taksicilik yapan İshak Köse, iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan kişileri uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan kimliği belirsiz kişi, tabanca ile İshak Köse'ye ateş etti. Ağır yaralanan Köse, ambulansla kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden İshak Köse, ilçede toprağa verilirken, olayın faillerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

ARTVİN EMNİYET MÜDÜRÜ SELVİ DE BİR SÜRE YÜRÜYÜŞE EŞLİK ETMİŞTİ

Hopa'da geçen 8 Eylül'de de düzenlenen yürüyüşle taksi şoförü İshak Köse cinayetindeki faillerin yakalanması ve olayın çözülmesi için protesto yürüyüşü düzenlenmişti. Yürüyüşe bir süre eşlik eden Artvin Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, olayın faillerinin en kısa sürede bulanacağını belirterek, "Failleri alacağız, merak etmeyin. Bu bizim boynumuzun borcu" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Lastik yakılarak yol kapatılması

- TOMA'nın müdahalesi

- Polise tepki gösterenler

- Detaylar

Haber-Kamera: Nurbay USTA ARTVİN-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)'ÇAKO'NUN TEPKİ VERDİĞİ MOTOSİKLETTE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



DENİZLİ'de, okulların açılmasıyla birlikte polis ekipleri, lise ve ortaokul önlerinde denetim yaptı. Narkotik köpeği 'Çako'nun tepki verdiği motosiklette bir miktar esrar bulundu, sürücü gözaltına alındı.İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Narkotik Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesindeki lise ve ortaokul önlerinde denetim yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimde, narkotik köpeği 'Çako' da kullanıldı. Polis ekipleri, denetim sırasında okul önlerinde şüpheli kişilerin kimlik kontrollerini yaptı. Şüpheli bulunan araçlar, titizlikle arandı. Polisin durdurduğu bir motosiklete narkotik köpeği 'Çako'nun tepki vermesi üzerine arama yapan polis, koltukla yakıt deposu arasına gizlenmiş, bir miktar kubar esrar buldu. Motosiklet sürücüsü, gözaltına alındı. Denetimde 338 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı, 115 araç ve metruk binaların kontrol edildiği kaydedildi.

Öte yandan, uyuşturucu kullandığı belirlenen 3 kişinin yakalandığı, üzerinden 6 gram esrar çıktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin denetim yapması

- Araçlarda arama yapılması

- Kimlik kontrolü yapılması

- Okul önlerinde çocuklardan görüntü

- Motosiklette köpeğin tepki vermesi ve arama yapılması

- Bulunan esrar maddesinden görüntü

Haber- Kamera Ramazan ÇETİN DENİZLİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)OKULLAR AÇILINCA KIRTASİYELERDE SATIŞLAR PATLADI



İZMİT'te, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye sektöründe yoğun bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Özellikle ders kitabı ve yardımcı kaynakların satışlarında artış yaşandı.Kırtasiye sektörünün neredeyse durma noktasına geldiği yaz döneminin ardından okulların açılmasıyla birlikte kitap ve kırtasiye malzemesi satışları da patladı. Kırtasiye dükkanları çocuklarının okul alışverişine gelen veliler ve öğrencilerle dolarken, özellikle soru bankaları, ders kitapları ve yardımcı kaynakların satışlarında artış görüldü.

Okul için ihtiyaçlarını almaya geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Fulya Gözüaçık, "Okul dönemi başladı, alışverişe geldik defter ve kalem alıyorum. Romanlara da bakacağım, birkaç kitap almayı da düşünüyorum . Fiyatlar bana biraz pahalı geldi daha uygun olabilir. Sıradan bir roman bile 50-60 lira olabiliyor. Ülkede de neden öğrenciler okumuyor diye soruyorlar, çünkü fiyatlar çok pahalı. Öğrencilerin kitap okumalarını istiyorsalar küçük bir para miktarı olması gerekir" dedi.

Çocukları için alışveriş yaptığını söyleyen Metin Mercan, "Çocuklarımız için ihtiyaçları olan yardımcı kaynakları almaya geldik. 5, 9 ve 10. sınıfta okuyan çocuklarım var. Sınav dönemlerini atlattık ama birkaç sene sonra yine aynı stres devam edecek, şu an ihtiyaçları neyse sadece onu alıyoruz. Fiyatlar geçen yıllara göre artmış. Gönül isterdi ki çok fazla masrafa girmeden çocuklarımızın bütün ihtiyaçlarını giderelim ama sanırım bu pek mümkün olmayacak. Geçen seneye oranla yüzde 20'lik bir artış var" dedi.

Kırtasiye işletmecisi Serkan Sakin kitap satışlarında sadece 1 TL kar ettiklerini belirterek, "Okul dönemi başladı ve kağıda zaman gelmesine rağmen biz 1 lira kar ile yine geçen sene ki fiyatlardan tüm ürünlerimizi satmaya çalışıyoruz. Kırtasiye ürünlerimizde, kitaplarda öğrencilerimize elimizden geldiğince zammı yansıtmamaya çalışıyoruz. 1 lira karla kitap satmaya çalışıyoruz. Satışlar şu an çok yüksek, kalabalık var öğrenciler okul alışverişlerine başladı. Herkes kesesine bakıyor tabii en uygun fiyattan almaya çalışıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alışveriş yapan vatandaşlardan görüntü

-Müşterilerle röp.

-Kırtasiye sahibi ile röp.

-Detay

HABER Dinçer AKBİR-KAMERA Alişan KOYUNCUİZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10=BİLAL ERDOĞAN: BATININ TEK TİPLEŞMEYİ BİZE DAYATTIĞINI GÖRÜYORUZ



DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu küreselleşme sürecini batı hegemonyasında geçirdiğimizden dolayı batının bu küreselleşmeyle birlikte tek tipleşmeyi bize dayattığını görüyoruz" dedi. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen ve önceki gün açılışı gerçekleşen II. Kılıçarslan temalı '33'üncü Ihlara Kültür Sanat ve Spor Festivali'ne geleneksel Ata sporu gösteriyle devam etti. Dün düzenlenen etkinliklere Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı ve Okçular Vakfı Kurucu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve davetliler katıldı.

Programda konuşma yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ata sporun önemine ve batının tek tipleştirme dayatmasına değindi. Türkiye'nin tek tipleşmeye karşı olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu geleneksel sporlar, geleneksel oyunlar, kültürümüzün unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımız, oyunlarımız, halk oyunlarımız, müziklerimiz, bunların hepsi acaba neden bu kadar önemli, diye merak edenler zaman zaman bize ulaşıp soruyorlar. Bakınız, dünyada küreselleşme denilen bir süreci yaşıyoruz. Nedir küreselleşme? Dünyanın küçülmesi, mesafelerin kısalması. Dolayısıyla paylaşımın çok hızlanması, insanların birbiriyle paylaşması, milletlerin birbiriyle paylaşması ve maalesef bu küreselleşme sürecini batı hegemonyasında geçirdiğimizden dolayı batının bu küreselleşme ile birlikte tek tipleşmeyi bize dayattığını görüyoruz. Tamam küreselleşme, bunun getirdiği imkânlar, dünyada artık insanların birbirleriyle çok daha hızlı ticaret yapabilmesi, bazı şeyleri çok daha ucuza elde edebilmesi, çok daha fazla dünyanın her tarafına ulaşabilmesi ama tek tipleşme niye? Bu küreselleşmeye eşlik eden tek tipleşmeye biz karşıyız. Çünkü bu tek tipleşmenin doğal bir süreç olarak değil, dayatılmış bir süreç olarak tetiklendiğini görüyoruz. Herkes birbirine benzeyecek. Ama daha çok batıya benzemek suretiyle, batının müzikleri dinlenecek, batının sporları oynanacak, batının oyunları izlenecek, batının yemekleri yenecek, batının kıyafetleri giyilecek." İnsanların tek tipleşmeden huzur duymadığını ifade eden Erdoğan, "Dünyada çatışmalar mı ortadan kalkıyor? Dünyada eşitsizlikler mi gideriliyor? Demek ki bu küreselleşme tek tipleşmeyi dayattığı zaman insanlar bundan huzur duymuyorlar. Bilakis insanlara siz değerlerini ortadan kaldırmaya çalışırcasına böyle tazyiki sunarsanız insanların insanlar buna tepki göstermeye başlıyor. Dünyanın bunca rengi, dünyanın bunca zenginliği dururken bunları yok etme, dünyada tek kültürün adeta egemen olmasına mücadele etmek doğal, doğru bir şey değil. Onun için biz, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, dünyanın bütün renklerinin, kültürlerinin güçlü olması, yaşaması, var olması gerektiğini savunuyoruz. Bunu da geleneksel sporlar alanında yürütüyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gösterilerden detay

- Bilal Erdoğan'dan detay

- Erdoğan'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)HİSARCIKLIOĞLU: BIRAKIN SİYASETİ, FUTBOLU 'NASIL PARA KAZANACAĞIZ' ONU KONUŞUN



ANKARA Ticaret Odası'nın (ATO) Bolu'da düzenlediği Ekonomik İstişare Toplantısı'nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bırakın siyaseti, futbolu. Nasıl para kazanacağız onu konuşun. Onu konuştukça insan oraya odaklanır. Ne konuşulursa insan ona odaklanır" dedi. Ankara Ticaret Odası'nın tarafından Bolu'da 28'inci Meclis üyelerinin katılımıyla Ekonomik İstişare Toplantısı düzenlendi. Bolu Dağı mevkiinde bulunan otelde düzenlenen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Ziraat Bankası Genel Başkanı Hüseyin Aydın, Bolu Valisi Aydın Baruş, ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO üyesi işadamları katıldı.

Toplantıda konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Fuar alanının olmaması Ankara'nın yıllardır eksikliği. Ankara'da fuar alanı olmaması nedeniyle birçok uluslararası fuarı başka ülkelere kaptırdık. Biz burada yaşıyoruz kardeşim. Savunma sanayi fuarları, uçak sanayisi fuarları hepsi elimizden gitti. Hizmet verecek bir altyapı yoktu gitti. Bir belediye başkanının başarısını ölçeceksen o şehre ne kadar ekonomik katkı verdiğine bakacaksın. Ben bununla ölçüyorum. Gerisi hikaye. Gerisi futbolu konuşmak gibi. Başarı kriterini esas etmezsek o zaman başka kriterler devreye giriyor. Bu da ekonomik olmak zorunda. Parası olan kuralı koyuyor dünyada. Ekonomide de parası olan kuralı koyuyor. Eğer sen bunu koydurmak istiyorsan zengin olmak durumundasın. Zenginlik de iş üretmekle, üretmekle, ihraç etmekle ve istihdamda bitiyor. O yüzden bu işin başı bu. Girişimcilik olmadan zengin olabilme şansınız yok. Bana hep sorarlar; 'Kayserili olmanın sırrı nedir? Başarılı olmanın sırrı nedir?' diye. Bakın yakın zamana kadar Kayseri'de 2 şey konuşulmazdı. Bunlar siyaset ve futboldur. Bugün hepiniz Fenerbahçe'nin teknik direktörü olursunuz. Durum kötü ya. Hangi oyuncuyu oynattı. Vay onu oynattı, bunu oynatmadı. Bakın Türkiye'yi hepimiz herkesten daha iyi yönetiriz. Hepimiz evimizde bunu konuşuyoruz. Kardeşim sanane. Gittin oyunu verdin ya. Verdin oyunu işin bitti. Girişimciliği konuşun. Kayseri eskiden öyle yapardı. Akşam oturur kim ne kazandı, nasıl kazandı onu konuşurdu. Başka bir şey konuşmazlardı. Nasıl para kazanacağım? diye düşünürlerdi. Bırakın siyaseti futbolu. Nasıl para kazanacağız onu konuşun. Onu konuştukça insan oraya odaklanır. Ne konuşulursa insan ona odaklanırö dedi.

Toplantı çeşitli konuşmacıların sunumları ve ödül törenleri ile devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konuşmadan görüntüler

-Detaylar

Süre: 02.58-Boyut: 334 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: İBADETLER İNSANI KÖTÜLÜKLERDEN UZAKLAŞTIRIYOR

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Edirne'de Roman ailelerin yoğunlukla yaşadığı Yıldırım Mahallesi'nde Kuran kursuna ziyaret edip, gençlerle bir araya geldi. Erbaş, "Namaz kılan insan haram işler mi? Bakınız ayetin mucizesi burada. İbadetler insanı kötülüklerden uzaklaştırıyor" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Edirne ziyaretinin ikinci gününde sivil toplum örgütü temsilcileri ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Erbaş, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Yıldırım Mahallesi'ndeki Kuran kursunu ziyaret etti. Buradaki öğrencilerle sohbet eden Erbaş, çocuklara dini konularda bilgi verdi. Erbaş, buluğ çağına gelenlerin ibadetlerini yapması gerektiğini belirterek, "Artık bulu çağına geldiğimizde ibadetlerimizi yapacağız. Eğer dinimizi bu yaşlarda iyi öğrenirsek kendimizi haramlardan ve yanlışlardan korumuş oluruz" dedi.

Mahallede bulunan ve gençlerin spor aktivitelerini yaptığı 15 Temmuz Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Erbaş, yapılan çalışmalar nedeniyle merkezin yöneticilerine teşekkür etti. Burada gençlere ibadet yapmanın önemini anlatan Erbaş, şunları söyledi:

"Camiler, Kuran kursları bütün bunlar aslında bizi daha iyi kul olmaya, daha iyi insan olmaya yönelten, yönlendiren vasıtalardır. İbadetler vasıta aslında, yani amaç değil araçtır. Namazı niye kılıyoruz? Daha iyi Müslüman olabilmek için. Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Namaz kılmaya başlayan insan alkol kullanıyorsa alkol kullanmaktan vazgeçer. Namaz kılan insan haram işler mi? Bakınız ayetin mucizesi burada. İbadetler insanı kötülüklerden uzaklaştırıyor. Namaz böyle, oruç böyle, hac böyle, zekat böyle. Dinimiz insanı daha nitelikli, daha iyi insan yapmak içindir."

Konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'a adının yazdığı mahallenin amatör takımı olan 'Mega Gençlik Spor' forması ve atkısı hediye edildi. Erbaş, basına kapalı başka bir programa katılmak üzere Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyüne geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelişi

- Erbaş'ın gençlerle buluşması

- Erbaş'ın gençlerle sohbeti

- Erbaş'ın Konuşması

- Adının yazıldığı forma verilmesi

- Hatıra fotoğrafı

- Detaylar

Haber-Kamera Ali Can ZERAYEDİRNE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)VAN GÖLÜ'NDE, ANTİK YOLDAN ÇARPANAK ADASI'NA YÜRÜDÜLER



VAN Gölü'ndeki 4 büyük adadan biri olan Çarpanak Adası'nın tanıtımı için etkinlik düzenlendi. Tekneyle Çarpanak Yarım Adası'na gelen dalgıç ve aktivistler, antik yolda yürüdü, sular altında kalan bölümde de yüzerek Çarpanak Adası'na geçti. Tuşba Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği tarafından tarihi Çarpanak Adası'nın güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla antik yolda yürüyüş yapıldı. Tekneyle Çarpanak Yarım Adası'na gelen dalgıç ve yüzücü ekipler, bir bölümü sular altında kalan antik yol üzerinden Çarpanak Adası'na geçti. Geçiş sırasında ekiplere tekneler de eşlik etti.

Van Gölü ve çevresinin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Çarpanak Adası'nı tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Özgökçe, "İnsanlarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam etmeleri için başta yürüme yollarını, koşu yollarını ve bisiklet yollarını oluşturarak halkımıza bir hizmet olarak sunma gayreti içinde olduk. Bugün de Van Gölü Aktivistleri ile Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneğimizle birlikte tarihi antik yolda Çarpanak Adası'na yürüyüş gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda Çarpanak Yarım Adası'ndan, Çarpanak Adası'na yüzme gerçekleştirildi. Van Denizi dünyanın en önemli ekosisteminden bir tanesini oluşturuyor. Van Gölü ve çevresi çok önemli turizm potansiyeline sahiptir. Bugün de Çarpanak Adası'nı bütün dünyaya tanıtmak için buraya geldik. Çarpanak Adası'na antik yoldan yürüyüş etkinliğini geleneksel hale getireceğiz. Yerel yönetimler olarak insanlarımızın daha mutlu, huzurlu bir yaşam sürdürmelerini amaçlıyoruz. Yürümeyi teşvik etmek amacıyla Tuşba Belediyesi olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte 'Her gün 10 bin adım' sloganıyla bir etkinlik yapmıştık. Bu vesileyle bütün insanlarımızı harekete davet ediyoruz. Bugün de Çarpanak Adası'nın güzelliklerini halka tanıtmak için buradayız. Biz bu etkinlikleri her yıl devam ettireceğiz" dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise Çarpanak Adası'nın da Akdamar Adası gibi turizme kazandırılması için bir farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyleyerek, "Van Gölü çok özel bir yer. Tarihi ve doğasıyla bunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık 1 kilometrelik antik bir yol var. Tarihle bağlantılı olan bu yol, suların yükselmesiyle su altında kaldı. Bunu dünyaya tanıtmak için bu etkinliği düzenledik. Yolda esrarengiz şeylere tanık olduk. Van için tarihi bir gün yaşıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yarım adaya teknelerle gelen vatandaşlar ve yüzücüler

-Adadan görüntüler

-Dalgıç ve yüzücülerin Van Gölü'ne girmesi

-Drone ile genel ve detay görüntüler

-Drone ile Çarpanak Adası'ndan görüntüler

-Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe'nin açıklaması

-Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel'in açıklaması

-Drone ile adaya gelen dalgıç ve yüzücülerden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Safa ATMACAVAN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ