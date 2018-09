DHA YURT BÜLTENİ - 1

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada biri öğretmen, diğeri öğrenci 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Aksaray'da bulunan Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği üyeleri ve kentteki çeşitli okullardan öğrenciler, İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e katılmak üzere midibüsle yola çıktı. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 68 S 0462 plakalı midibüs, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiine geldiğinde, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Bariyerler, midibüsün içerisine girdi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan öğrencilerden Necati Enes Solak (13) olay yerinde yaşamını yitirdi. 4'ü öğretmen, 17 yaralı ise araçtan çıkarılarak hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğretmenlerden Tufan Baydan (28) da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren öğretmen Abdullah Atar, "Genç Mucidler Derneği olarak çeşitli okullardan öğrencilerle Teknofest'e gidiyorduk. Lastik patlayınca önümüzde TIR vardı, TIR'a çarpmamak için son anda şoför manevra yaptı. Yol kenarına devrildik" dedi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Bu yöne giden araçlar, D-100 karayoluna yönlendirildi. Midibüsün yoldan kaldırılmasının ardından karayolunda trafik, yaklaşık 3 saat sonra yeniden normale döndü.

Haber-Kamera: Mesut ÇATAK-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU /KÖRFEZ(Kocaeli),()

AKSARAY'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ

AKSARAY'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Aksaray-Konya karayolunun 58'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Ferman Dursun (49) idaresindeki 38 UE 471 plakalı otomobil, Faruk Karabey (32) yönetimindeki 23 BH 949 plakalı balık yemi yüklü TIR'la çarpıştı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken sürücü Dursun ile otomobildeki Yeter Fidan (52) ağır yaraalndı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Ferman Dursun ve Yeter Fidan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Faruk Karabey ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS BARİYERLERE ÇARPTI: 17 YARALI



GAZİANTEP'te, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan ve tarım işçilerini taşıyan minibüs, bariyerlere çarptı. Kazada 5'i çocuk, 17 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden ve tarım işçilerini taşıyan Sinan Burdakoçi (42) yönetimindeki 63 EV 070 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması Gaziantep'in Nizip ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Sinan Burdakoçi ile minibüste bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 5'i çocuk 17 kişi yaralandı. Minibüste sandık içerisinde bulunan kümes hayvanları ise kazada zarar görmedi. İhbarla olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık görevlisi, yaralıları ambulanslarla Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada hurdaya dönen minibüsten çıkarılan kümes hayvanları da jandarma tarafından muhafaza altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IRAK VE SURİYE'DE SİLAHLI EĞİTİM ALAN 3 PKK ŞÜPHELİSİ, GAZİANTEP'TE YAKALANDI

GAZİANTEP'te polis tarafından düzenlenen terör operasyonunda, Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın silahlı yapılanması HPG'de, birinin de Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'de silahlı eğitim alıp faaliyet gösterdiği belirlendi. Operasyonda, 27 bin 450 ABD Doları ve 815 Türk Lirası ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, Gaziantep kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, özel harekât polislerinin koçbaşıyla kapılarını kırıp arama yaptığı adreslerde 27 bin 450 ABD Doları ve 815 Türk Lirası ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ekipler, isimleri açıklanmayan Suriyeli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, terör örgütü PKK'nın silahlı yapılanması HPG içerisinde Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde silahlı eğitim alarak 11 yıl eylem ve faaliyet yürüttüğü, birinin ise Suriye'de PYD/YPG adına silahlı eğitim alıp yabancı güçler tarafından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak adlandırılan silahlı yapı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri ise hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BABASINI ÖLDÜRÜP, GÖMMEK İÇİN KAMYONET KASASINDA SAKLADI

AKSARAY'da, borcunu öğrenip tepki gösteren babası Ali C.'yi (50), kız kardeşi Rukiye C.'nin (28) gözü önünde av tüfeğiyle başından vurup öldüren Aziz C. (30), babasının cesedini gece gömmek için bahçedeki kamyonetin kasasına sakladı. Yakınlarının kamyonet kasasına malzeme yüklediği sırada cesedi bulmaları üzerine cinayet ortaya çıktı. Aziz C., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bağlıkaya Beldesi'nde oturan çiftçi Aziz C., iddiaya göre evde sabah saatlerinde borcunu öğrenen babası Ali C.'nin, tepki göstermesi üzerine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aziz C., kız kardeşi Rukiye C.'nin gözü önünde av tüfeğiyle babası Ali C.'nin üzerine ateş açtı. Başından yaralanan ve yere yığılan Ali C. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kız kardeşini ölümle tehdit eden Aziz C., babasının cesedini hava karardıktan sonra gömmek için bahçede park halinde bulunan kamyonetin kasasına sakladı.

Gün içerisinde Ali C.'yi göremeyen yakınları ise Aziz C. ve Rukiye C.'nin çelişkili konuşmaları üzerine Ali C.'yi çevrede aradı. Yapılan aramada Ali C. bulunamadı. Daha sonra yakınları akşam saatlerinde kamyonete malzeme yüklemek isterken, Ali C.'yi kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ortaya çıkması üzerine Rukiye C., babasını ağabeyinin öldürdüğünü ve kendisini de ölümle tehdit ettiğini söyledi. Aziz C. ile Rukiye C. jandarma tarafından gözaltına alındı. Ali C.'nin cesedi ise otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

POLİS MEMURU, KAVGAYA MÜDAHALE EDERKEN BIÇAKLANDI



İZMİR'in Konak ilçesinde, annesinin evinde otururken, sokaktan gelen silah sesleri üzerine dışarıya çıkıp, yaşanan kavgaya müdahale eden polis memuru Şenol Gültekin (42), 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Gültekin, kendisini yaralayan kadını karnından vurdu.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Küçükada Mahallesi 2242 Sokak'ta meydana geldi. Annesini ziyarete giden polis memuru Şenol Gültekin, evde otururken, sokaktan gelen silah sesleri üzerine dışarıya çıktı. Burada yaşanan kavgaya müdahale eden polis memuru Gültekin, Şahsine Dikenlibudak (25) tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Bu sırada tabancasını çeken Gültekin, Dikenlibudak'ı karnından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, Gültekin'i Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dikenlibudak'ı ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Gültekin'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, kavgada tabanca kullanan A.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

HAVAİ FİŞEKLİ EVLİLİK TEKLİFİYLE ORMANI YAKTI, SERBEST KALDI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşını etkilemek için gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi sırasında orman yangınına yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.M. (29), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kemer merkezindeki Çalış Tepesi'nde önceki gün saat 20.00 sıralarında havai fişek atıldığı ve bu nedenle ormanlık alandaki çalılıklarda yangın çıktığı ihbarı üzerine Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve ekipler de bölgeye gitti.

OTEL PERSONELİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yangının çıktığı bölgede bulunan bir otelin personeli, alevlere yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ve orman ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken dumana maruz kalan personele otelin doktoru oksijen maskesi takıp, sağlık durumlarını kontrol etti.

HAVAİ FİŞEK ORMANA DÜŞTÜ

Ekipler bölgeye gelirken, biri kadın 2 kişinin Çalış Tepesi'nden aşağı indiğini görenler polise haber verdi. Polis S.M.'yi gözaltına alırken, kız arkadaşı S.K.'yi (24) de ifadesi için polis merkezine götürdü. Bir otelde restoran şefi olan S.M.'nin, Çalış Tepesi'nde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptığı sırada attığı havai fişeğin yön değiştirerek ormanlık alana düşmesinin ardından yangın başladığı belirlendi. S.K. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.M. sağlık kontrolünden sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

S.M., polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. S.M., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TİCARİ ARAÇTAN PARA ÇALAN KİŞİ, CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

ADIYAMAN'da, ekmek firmasına ait hafif ticari araçtan 300 TL çalan kişinin cezaevi firarisi K.Y. olduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanan K.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, Ulu Cami Mahallesi'nde meydana geldi. 817 numaralı sokaktaki markete ekmek bırakan hafif ticari araçtaki 300 TL çalınınca, ihbar üzerine harekete geçen polis çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, yaptıkları incelemede parayı çalan kişinin aynı zamanda uyuşturucudan 4 yıl hapis cezası bulunan K.Y. olduğunu tespit etti. Polis, şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAMERALARA YAKALANMIŞ

Güvenlik kamera görüntülerinde K.Y.'nin yanına yaklaştığı aracın kapısını açıp, ön bölümündeki parayı alıp uzaklaştığı görüldü.

NİŞANLI KIZ, KINA GECESİ ÖNCESİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Hülya Y. (23), kına gecesi öncesi tabancayla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan genç kız, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün öğleden sonra Besni'nin Oyratlı köyünde meydana geldi. Bugün nişanlısı F.K. ile yapacakları düğün öncesi bu akşamki 'kına' için hazırlık yapan Hülya Y., iddiaya göre, evde babası Haci Y.'ye ait tabancayı çenesine dayayıp ateşledi. Silah sesiyle içeri girenlerin kanlar içerisinde bulduğu genç kız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan genç kız, hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HAVALİMANINDA PİST UZATMA VE ONARIM ÇALIŞMALARINI DENETLEYEN SİİRT VALİSİ'Nİ KIZDIRAN OLAY



SİİRT Havalimanı'nda pist uzatma ve onarım çalışmalarını denetleyen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, işçilerin çalışmadığını ve başlarında yüklenici firma yetkilisi olmadığını görünce sinirlendi. Telefon ile firma yetkilisiyle görüşen Vali Atik, "Yaklaşık bir saatten beri sana ulaşmaya çalışıyoruz, telefonun meşgul çalıyor. Şimdi hanginiz yalan atıyor siz mi, yoksa size malzeme veren firma mı?" diye fırça attı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, pist uzatma ve onarım çalışmasında olan Siirt Havalimanı'nda AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile birlikte denetlemelerde bulundu. Çalışmaların durduğunu ve işçilerin çalışmadığını fark eden Vali Atik, havalimanı onarım ve bakım ihalesini alan yüklenici firma ile firmanın malzeme aldığı şirket arasında yaşanan anlaşmazlıktan ötürü işlerinin aksadığını öğrenince, "Siz burada ne iş yapıyorsunuz, şirket yetkilileri ile bir kişi bile muhatap bulamıyorum, hanginiz yalan atıyor. Bakın sizleri yüzleştireceğim ve bu işi son bulmasını sağlayacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Siirt Havalimanı'nın açılması ile alakalı tarih verildiğini ancak bu tarihin yaşanan anlaşmazlıktan ötürü erteleneceğini belirten Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "Firmanın malzeme almaması beni ilgilendirmez. Aramızda bir sözleşme var ve buna sizlerin uymanız gerekir. Bize bu tarihte bitecek diyorsunuz bitiremiyorsunuz bu nasıl bir iştir. Benimle konuşacak bir muhatap bile yok" diye konuştu.

Yüklenici firma yetkilisinin cep telefonuna ulaşan ve telefonda firma yetkilisini azarlayan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "Yaklaşık bir saatten beri sana ulaşmaya çalışıyoruz, telefonun meşgul çalıyor. Şimdi hanginiz yalan atıyor siz mi, yoksa size malzeme veren firma mı? Bu iş neden durmuş siz malzemeciye para vermediğiniz için malzemeci size malzeme göndermiyor. Bu doğrumu ve sizi çekinizi protesto etmiştir. Hanginiz yalan atıyor. Ben bu işi sonlandıracağım ve gerekli işlemleri yapacağım" dedi.

KANSER HASTALARINA, 'SANAL GÖKYÜZÜ'YLE MORAL

RİZE'de, Türk Hava Yolları (THY) pilotlarının çektiği fotoğraflarla, kentteki kemoterapi merkezinde tedavi gören hastalara moral vermek için 'sanal gökyüzü' oluşturuldu. Proje kapsamında, fotoğraflar kemoterapi merkezinin duvarlarına asıldı.

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, THY Genel Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği'nin ortaklaşa hazırladığı proje, ilk kez Rize'de hayata geçti. Pilotların çektiği gökyüzü fotoğrafları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Doğuş Çay Hacere Karakan Onkoloji Merkezi duvarlarına monte edildi, 'sanal gökyüzü' oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, Rize'deki kemoterapi merkezinde yapılan bu çalışmanın Türkiye'de ilk olacağını belirtti. Türkyımaz, "Kemoterapi süreci uzun bir süreç gerektiriyor. Kemoterapi gören hastalarının tedavi süreçlerinde psikolojik ve fiziksel değişiklikler oluyor. Bu ortama girdiklerinde hastane ortamı değil de daha rahat bir ortamda tedavi görmelerini amaçladık" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt ise günde 250 kanser hastasının il dışına çıkmasını engellediklerini kaydederek, "Kemoterapi hastalarının tedavi etkinliğine fayda sağlaması açısından bu manevi projeyi çok destekliyoruz. THY pilotları tarafından çekilen yaklaşık 40 adet fotoğrafın merkezimizin duvarlarına asılmasıyla bu projeyi gerçekleştirdik" diye konuştu.

PROJE 81 İLDE UYGULANACAK

Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Eda Küçüktülü, projeye bir hastanın vesilesiyle başladıklarını anlatarak şöyle dedi:

"Erken tanının da anlamını çok iyi biliyordu. O yüzden çok fazla imkanı olduğundan İstanbul ve Ankara illerine çok fazla uçuşlar yapıyordu. Tedavi aşamasında moral ve motivasyonunu hiç bozmadı. Bunu da uçuşlara bağlıyordu. Gökyüzünü görmenin ona çok iyi geldiğini söylüyordu. Bu düşünceden yola çıkarak hastaların kemoterapi alırken boş duvarlara bakmak zorunda kalmaması için bu fotoğrafları yerleştirdik. Türk Hava Yolları'nın pilotları bizler için fotoğraflar çekti. O fotoğraflarla da burada sanal gökyüzü oluşturmaya çalıştık. Rize'yi ilk pilot yer seçtik. Bu projeyi 81 ilde uygulayacağız."

