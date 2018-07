DHA YURT BÜLTENİ - 1

KAZA KURŞUNUYLA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU



HAKKARİ'de görev yaparken kaza kurşunuyla yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Hakkari'de geçen 12 Haziran'da kaza kurşunuyla yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı, ilk müdahalesinin ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ahmet İmalı, tüm müdahalelere rağmen dün şehit oldu. Acı haberi yakınlarını yasa boğan, evli olduğu belirtilen şehidin cenazesi, bugün Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Haber: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,()

YAYLADA MANTAR FACİASI; DEDE İLE TORUNLARI ÖLDÜ



ESKİŞEHİR'in Han ilçesi yakınlarındaki yaylada, topladıkları mantarları yiyen Lütfi (69) ile torunları Ramazan Talha (10) ve Rümeysa Karaçam (7) yaşamını yitirdi. Çocukların babası Erkan Karaçam (46) ise hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Han ilçesi ile Afyonkarahisar il sınırı yakınlarındaki Samanlı Yaylası'nda meydana geldi. Eskişehir'den Samanlı Yaylası'na geldikleri belirtilen Lütfi ile oğlu Erkan ve torunları Ramazan Talha ile Rümeysa Karaçam, kırda toplayıp, yedikleri mantardan zehirlendi. Aile fertleri, yayladaki köylüler tarafından kırda hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla yaylaya gelen sağlık ekipleri, Lütfi, Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erkan Karaçam'dan nabız alan sağlık görevlileri, bölgeye ambulans helikopter istedi. Erkan Karaçam, helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak ilk soruşturmayı Afyonkarahisar'ın Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü, Han İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da soruşturma başlattığı belirtildi.

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / HAN(Eskişehir),()

6 YAŞINDAKİ ENGELLİ ÇOCUK, ORMANLIK ALANDA KAYBOLDU



HATAY'ın Hassa ilçesinde ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Amanos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda kayboldu. Ufuk'u bulmak için karadan ve havadan arama çalışması başlatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Muhammed Tatar, dün ailesiyle birlikte Amanos Dağı eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına ziyarete geldi. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında Muhammed Tatar, 6 yaşındaki konuşma engelli oğlu Ufuk ve kardeşiyle evin yakınındaki bir su kaynağına gitti. Kardeşiyle birlikte kaynaktan su doldurduğu sırada oğlu Ufuk'un yanında olmadığını fark eden Tatar, jandarmayı arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar'ı bulmak için çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinin katıldığı aramada Drone ile de havadan destek veriliyor. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

- Vatandaşlardan görüntü

- Drone ile evlerin üzerinde arama yapılması

- Yoldan geçen araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Kasım NARCI /HASSA(Hatay),()

5 yaşındaki erkek çocuğuna istismar iddiasına gözaltı

KAYSERİ'Yİ AYAKLANDIRAN İSTİSMAR OLAYINDA VATANDAŞLARI VALİ SAKİNLEŞTİRDİ

KAYSERİ'de, 5 yaşındaki erkek çocuğuna, binanın bodrum katında cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Hüseyin D. (45), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Develi ilçesine bağlı Tren Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre, 5 yaşındaki erkek çocuğunu elinden tutarak, apartmanın bodrum katına götürdü. Aynı binada oturan ve eşinin polis olduğu öğrenilen bir kadın, çocuğu bodruma götürürken gördüğü Hüseyin D.'den şüphelenerek, emniyete haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bodrum katına operasyon düzenledi. Hüseyin D., pantolonu inik halde yakalandı. Yaz aylarında Develi'de, kışın ise İstanbul'da oturduğu belirlenen Hüseyin D., gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.

Bu sırada olayı öğrenen Develili yüzlerce vatandaş adliye önüne akın etti. "İdam isteriz" sloganları atan kalabalık grup adliye binasına girmek istedi. Olay yerine geniş güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri vatandaşların adliye binasına girmesini engelledi. Olay yerine gelen Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular vatandaşları sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Vatandaşlara seslenen Vali Kamçı, "Lütfen sakin olun. İstismar zanlısının en ağır şekilde cezalandırılması için olayı takipçisi olacağıma söz veriyorum. Sizlerde artık lütfen sakinleşin" dedi. Cinsel istismar zanlısı Hüseyin D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

-Adliye binası önündeki vatandaşlardan görüntü

-Vali Süleyman Kamçı'nın konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,()

Sapanca'da 10 iş yerini yaktığı iddia edilen şüpheli, adliyede (EK)

KUNDAKLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Sapanca'da 10 iş yerini kundaklayan C.Ş.'nin iş yerlerine girmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Ayakta durmakta zorlanan C.Ş.'nin bir kafeteryaya girerek iş yerini ateşe verdiği, tekrar sahil bandına çıktığı, sonra başka bir kafeteryaya girip ateşe verdiği kameralara yansıdı. İş yerlerini yanmaya başladıktan sonra C.Ş.'nin koşarak uzaklaştığı görüldü.

-Güvenlik kamerası görüntüleri,

-C.Ş.'nin ayakta durmakta zorlanması,

-İş yerlerine girmesi,

-İş yerinden alev yükselmesi, koşarak uzaklaşması

Haber: İsa ÇİÇEK / SAPANCA(Sakarya),()

Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (3)

OĞULLARI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İzmir'in Kınık ilçesinde, Rıfat D. ve Elif D.'nin evlerinde ölü bulunması olayıyla ilgil olrak gözlatına alınan oğulları Şahin D.'nin, jandarmadaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şahin D.'nin, alkol alması nedeniyle anne ve babasıyla sürekli olarak tartıştığını belirttiği ifadesinde, "Cumartesi gecesi ilk olarak annemin yattığı odaya gittim ve sopayla vurmaya başladım. Daha sonra babamın yattığı odaya girip ona da aynı şekilde sopayla vurdum. Sabah saat 10.30'da, aynı mahallede oturduğum arkadaşım Mustafa A.'yı aradım ve kendisinden traktörün arkasına takılan portatif römork istedim. Cesetleri römork ile bir yere gömecektim ya da dereye atacaktım ancak Soma'da yaşayan yengem Burcu D., annem ve babamı komşumuz aracılığıyla arayınca paniğe kapıldım. Muhtarı arayıp eve hırsız girmiş diyerek haber verdim" dediği öğrenildi.

Yaşlı çiftin cenazeleri, Cumalı Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazıyla, Cumalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Cenazenin kaldırılmasından görüntü

- Yaşlı çiftin fotoğrafları

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK(İzmir),()

BIÇAKLAYIP, PARASINI GASP ETTİLER

ADANA'da 3 kişi, kavga ettikleri Derviş Kızmaz'ı (35) bıçaklayıp, üzerindeki parasını gasp etti. Ağır yaralanan Kızmaz, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi DSİ'ye ait sulama kanalının yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Derviş Kızmaz ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi arasında yol ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Kızmaz, kaçmaya başladı.

YAKALAYIP DEFALARCA BIÇAKLADILAR

Zanlıların elinden kurtulmak için kaçan Kızmaz'ın bir ayakkabısı, koştuğu sırada ayağından çıktı. Buna rağmen kaçmaya devam Kızmaz'ı yakalayan şüpheliler, defalarca bıçaklayıp, üzerindeki parayı aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaralı halde yaklaşık 300 metre yürüyüp, Yeşiloba TOKİ önüne gelen Kızmaz, bağırarak yardım istedi. Dışarı çıkan mahalle sakinleri, yerde kanlar içinde yatan Kızmaz'ı görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Zanlıları eşkalini belirleyen polis, 3 şüpheliyi olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı mahallede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektiflerince sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

- Ambulanstan indirilen yaralı Derviş Kızmaz'ın üzeri örtülü halde hastaneye taşınması

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Vatandaşların olayı polise anlatması

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü

- Kızmaz'ın kaçarken ayağından çıkan ayakkabısından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

GÜRÜLTÜ YAPIYOR DİYE KOMŞU ÇİFTLİKTEKİ EŞEĞİ TÜFEKLE YARALADI



KONYA'nın Ilgın ilçesinde Osman U., iddiaya göre gürültü yaptığı gerekçesiyle, komşusu Cihan Gümüş'ün çiftliğindeki eşeği, av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükoba Mahallesi'ndeki yaylada meydana geldi. Osman U., yayladaki çiftlik komşusu Cihan Gümüş'in çiftliğindeki eşeğine, gürültü yaptığı gerekçesiyle av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar karın bölgesine isabet eden eşek yaralandı. Eşeğinin yaralandığı fark eden Gümüş de jandarmaya haber verdi. Jandarma, Osman U.'nun ifadesine başvurdu. Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü'nün Osman U. hakkında idari para cezai uygulayacağı öğrenildi. Yaralı eşeğinin Ilgın Belediyesi aracılığıyla Konya'da Veteriner Fakültesi'ne götürülerek tedavi altına alınacağı ifade eden Cihan Gümüş, şunları söyledi:

"Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Adam gelip vurmuş. Eşkiyalık mı yapalım? Vuran insan karşıya çiftlik yaptı. Burası mera ve biz eşeğimizle ekmeğimizi, suyumuzu taşıyoruz. Biz mağduruz."

Yapılan şiddete tepki gösteren Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, son dönemlerde hayvanlara yönelik şiddetin arttığını belirtti. Eşeğin tedavi için Konya'ya getirilmesi için Ilgın Belediyesi'nden yardım istediklerini ifade eden Sürmeli, "Eşek, belediyeye ait araçla veteriner fakültesine getirilip, tedavi altına alınacak. Saatlerce yaralı vaziyette orada bekledi" dedi.

- Yaralı eşekten detay

- Gümüş'ün olayı anlatması

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,()

FETÖ SANIĞI ESKİ EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ



FETHULLAHÇI Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yöneticiliğinden Sincan 1 nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu Bolu eski emniyet müdür yardımcısı Zeki Güven, dün koğuşunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

FETÖ/PDY yöneticilinden Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bir dönem Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü de yapan, eski Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Güven'in dün saat 18.30 sıralarından kalp krizi sonucu öldüğü bildirildi. Zeki Güven ve eşi Sevda Güven (45) Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alınmış ve Sincan 1 nolu F Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Güven, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 171 kişinin yargılandığı davanın sanıkları arasındaydı.

(ESKİŞEHİR)

-Güven'in polisler tarafından sağlık kontrolünden çıkarılması

-Yakalanma anı

-Görev yaptığı dönemde yaptığı açıklamalar

-Fotolar

Haber: ANKARA,()

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 KAZADA 13 KİŞİ YARALANDI



KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

İlk kaza, dün saat 20.00 sıralarında Göksun-Kahramanmaraş Karayolu'nun Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş'a giden Ahmet Bulut (40) yönetimindeki 46 LB 907 plakalı otomobil, Beşoluk mevkiinde önünde giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 37 PK 437 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Ahmet Bulut ile Hatice Bulut (37), Selcen Gül Bulut, Bilge Ece Bulut (2), Hakan Melikşah Bulut (3) ve Kayra Hakan Subaşı (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar çıkarıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

ÖNCE LEVHAYA, SONRA MOTOSİKLETE ÇARPTI

İkinci kaza ise saat 21.30 sıralarında aynı karayolunun Hasancıklı Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre Kahramanmaraş'a giden Yasin Taşan yönetimindeki 46 NC 557 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik levhasına, ardından da önünde giden Mehmet Oran'ın kullandığı 80 KR 513 plakalı motosiklete çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada motosiklette bulunan Mehmet Oran ve Fethullah Pak ile otomobilde bulunan Yasin Taşan, Ayşe Taşan, Eren Taşan, Ömer Furkan Taşan (10) Zümra Kesire Taşan (3) yaralandı. Ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Motosikleti arkadaşının kullandığını belirten Fethullah Pak, yolda giderken arkadan bir ses duyduğunu, dönüp baktığında otomobilin zigzag yaparak kendilerine çarptıktan sonra şarampole devrildiğini söyledi.

- Şarampole yuvarlanan otomobil

- Otomobilde inceleme yapan askerler

- Otomobilin çarptığı motosiklet

- Fethullah Pak ile röp.

- Acil servis önü

- 6 kişinin yaralandığı kazanın fotoları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

UYUŞTURUCUYU KOLUNDAKİ ALÇININ İÇİNE SAKLAMIŞ



ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otobüsteki yolculardan D.Z.Y.'nin kolunda bulunan alçı içinde sargı bezi içerisine gizlenmiş halde 1 kilo 834 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran günü saat 15.30 sıralarında uygulama noktasında aramalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Risk analizi yapılarak, Hakkari uzantılı uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi maksadıyla görevlilerimizce uygulanan takip ve değerlendirme neticesinde Şırnak il merkezinde bulunan Hakkari ilinden geliş noktasında görev alınmış, kontrol noktasına gelen yolcu otobüsünde bulunan D.Z.Y. şüpheli tavırlar sergilemiş, bunun üzerine Cumhuriyet Savcısından alınan talimata istinaden detaylı arama gerçekleştirilmiş. Şüphelinin yapılan kontrollerinde kolunda bulunan sargı ve alçı içerisinde zulalı toplam 1 kilo 834 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. D.Z.Y. gözaltına alınmış olup, soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi.

D.Z.Y'nin kolundaki alçının açılması

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN /ŞIRNAK,()

BURSA'DA BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ NÖBETİ

BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karaağız Mahallesi'nin sakinleri, bölgeye yapılması planlanan biyokütle enerji santrali için gerekli malzemenin yüklü olduğu TIR'ların girişini engellemek amacıyla 2 gündür nöbet tutuyor.

Bursa'nın dağlık ilçelerinden Büyükorhan'ın kırsal Karaağız Mahallesi'nde yaşayanlar, bölgede yapılmasın planlanan biyokütle enerji santraline yönelik tepkilerini sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca söz konusu tesis için bir süre önce 'ÇED gerekli değildir' raporu verildi. Kararı protesto amacıyla eylem yapan bölge sakinleri, bu kez santrali yapacak şirketin bölgeye TIR'larla malzeme göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahalleli, TIR'ların bölgeye getirilmesini engellemek amacıyla 2 gündür yol girişinde nöbet tutuyor. Bakanlığın 'ÇED gerekli değildir' raporu vermesi üzerine tesise tepki amacıyla bir süre önce yüksek katılımlı eylem gerçekleştirdiklerini belirten bir mahalle sakini, şunları söyledi:

"Bize, bu santralde şeftali çekirdeği, tarımsal atıklar, ormandan toplanan ağaç parçaları ve mısır koçanlarının yakılarak enerji üretileceği söylendi. Bu tesis yenilenebilir enerji tesisi olarak tanıtılsa da aslında orta büyüklüğe yakın bir termik santraldir. Yatırımcı şirket, yakacak olarak orman ürünleri ile mısır koçanı, zeytin dalı, domates sapları, şeftali çekirdeklerini göstermiş. Mahallemizin çevresinde ise yakacak sağlanması planlanan orman değil, korunan ardıç korulukları var. Bu santralin yakacağı kadar orman atığı üretimi yok. Şirketin TIR'larla malzeme göndereceği haberini alınca mahalle girişinde yol üzerinde toplu olarak nöbet tutmaya başladık. Amacımız, malzeme taşıyan araçların bölgeye girişine engel olmak."

Nöbet eylemini 2 gündür sürdüren Karaağız Mahallesi sakinleri, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bursa İl Müdürlüğü'ne çağrıda bulunarak, bölgeye santral yapılmasının önüne geçilmesini istedi.

-Kalabalıktan görüntü

-Çadırlardan detay

-Röp.

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: İsmail KAYA- Aydın KURMUŞ /BÜYÜKORHAN(Bursa),()

DİLOVASI'NDA KÖTÜ KOKU İSYAN ETTİRDİ

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve 1 haftadır devam eden kötü koku iki mahallenin halkını isyan ettirdi. Tesisin önüne gelen vatandaşlar kokunun bir an önce kesilmesini istedi.

Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan bir biyolojik arıtma tesisinden yayılan kötü koku rahatsızlık yarattı. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çok fabrikanın atıklarının arıtıldığı tesisten, iddiaya göre bir ilaç firmasından gelen atıkların arıtılması sırasında kapasite aşımı yapıldığı için kötü koku yayılmaya başladı. Pazartesi gününden beri devam eden kokudan bıkan Diliskelesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, çareyi arıtma tesisinin önünde eylem yapmakta buldu. Vatandaşların arıtma tesisinin önüne gelmesi üzerine tesise polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da arıtma tesisine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tesis önüne gelerek eylem yapan vatandaşlardan Ergün Karadaş, "Dilovası halkı zaten bugüne kadar yeterli çevre kirliliğine sahip bir yerdi, bugün itibariyle artık bir de kokusu var Dilovası'nın. Yetkililer gelsinler şu mahallede birkaç dakika otursunlar meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlayacaklar. Bu fevri bir olay değil, 2 yıla yakın bir zamandan beri burada bu koku var. Artık vatandaşlar dayanamıyor bu kokuya, yazık bu insanlara. Dilovası'nın bu derdi artık bitsin lütfen." dedi.

Biyolojik arıtma tesisine gelerek yetkililerden bilgi alan ve vatandaşlara konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Fabrikadaki deşarj sisteminin şu an durduğu sabaha kadar bu kokunun yavaşlayacağı iddia ediliyor. Biz bu konunun takipçisi olacağız, sabaha kadar bu koku durmazsa tekrar daha büyük bir kalabalık olarak buraya geleceğimizi yetkililere söyledik. Bu konu bir takım prosedürler, yazışmalarla değil, bir doktor olarak aynı zamanda yani buradaki bebekler, çocuklar, hastalar bunları bekleyecek halleri yok. İnsanlar hasta oluyor burada ve evlerinin içine giremiyorlar. Bu böyle olmaz dedik. Yarın sabaha kadar koku azalacak, çünkü deşarj sistemiyle ilgili teknik bilgiler aldık ama biz de, sizlerle beraber bu konunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin ise, şöyle konuştu:

"Arıtma tesisine firmalardan gelen fazla deşarjın, arıtma tesisinde kapasitesinin aşması sonucu bir koku oluşmuş, hangi firmadan kaynaklandığı konusunda geçtiğimiz hafta araştırma yaptık, çeşitli tespitleri olmuş. Bu tespitler bakanlığa gönderildi, bakanlık gerekli işlemleri yapıyor. Valilik de bu konuda tespit edilen firmaların deşarjının önlenmesi için gerekli yasal işlemleri başlattı. Biz umuyoruz ki yarın öğlene kadar koku kalmayacak. Firma yetkilileriyle de görüşülüyor. Firma yetkililerinin de bu konuda daha özenli davranması istenildi. Firmanın zaten şu an itibariyle deşarjı yok, bize teknik anlamda söylenen mevcut kirliliğin yarın sabaha kadar azalacağı ve düzeleceği anlamında. Yani şu an için bir deşarj işlemi yok."

-Vatandaşların tesis önünde beklemesi

-Güvenlik önlemi alan polisler

-Vatandaşlarla röp.

-HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun alana gelişi

-HDP milletvekili Gergerlioğlu'nun açıklaması

-Dilovası Kaymakamı Şahin'in açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / Alişan KOYUNCU /DİLOVASI(Kocaeli),()

BATAKLIĞA SAPLANAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bataklığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bataklığa saplanan bir köpeği gören çocuklar, bir süre kendi imkanlarıyla hayvanı çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan çocuklar, ailelerinin desteğiyle itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, kısa sürede köpeği saplandığı bataklıktan çıkardı. Çocuklar da köpeği kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

- İtfaiye erinin çalışması

- Köpeğin çıkarılması

- Çocukların köpekle ilgilenmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

'SUYA GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR' UYARISINA ALDIRIŞ ETMEDEN YÜZDÜLER

BİNGÖL'de, havaların ısınması ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar, yetkililerin barajlara girilmemesi konusunda yapıkları uyarılara aldırış etmeyerek baraj sularında yüzüyor.

Bingöl Devlet Su İşleri İl Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelindeki baraj, gölet, su kanallarına vatandaşların girilmemesi konusundaki uyarılarını sıcak havalarda pek dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Gülbahar Barajı ve Göynük Çayı üzerindeki sulama göledi, birçok boğulma vakası ve tehlikesinin yaşanmasına rağmen sıcaklardan bunalan gençlerin akınına uğruyor. Tehlikelere karşı yüzen gençler, sıcaklığı 35 derecenin üzerinde olduğu kentte, alternatiflerin olmadığını gerekçe göstererek boğulma tehlikelerine karşı bu sularda yüzmeye devam ediyor.

Boğulma tehlikesine rağmen barajda yüzdüğünü anlatan 19 yaşındaki Emir Dolgun, "10 kilometre uzaklıktan yüzmek için, eğlenmek için geliyoruz. Burada atlayıp ayakları kırılan, yaralananlar oldu. Onlara da bazen yardım ediyoruz. Boğulma tehlikesi de var ama mecburen geliyoruz, yüzecek başka yerimiz yok" dedi.

Bingöl'de yüzülecek başka bir yerin olmadığı için buraya geldiğini anlatan 16 yaşındaki Kadir Dolgun ise, "Yüzülecek başka bir yerimiz olmadığı için buraya geliyoruz. Önceki senelerde bir arkadaşım burada boğuldu. Bazı insanlar da burada boğulma tehlikesi geçirdiğinde yüzme bildiğimiz için biz kurtarıyoruz. Aşırı sıcaklar var, evim 2-3 kilometre uzaklıktadır. Buraya gelip aynı zamanda balık tutup piknik de yapıyoruz. Başka yüzecek yerimiz yok"diye konuştu.

- Gençlerin suya metrelerce yükseklikten atlamaları

- Yüzmeleri

- Baraj göledi ve sulardan detaylar

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ /BİNGÖL,()

4 BİN 135 RAKIMLI CİLO-SAT DAĞLARI'NDA FESTİVAL

HAKKARİ'de ,Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) organizasyonuyla 4 bin 135 rakımlı Cilo -Sat Gölleri'nde 1'inci Doğa Sporları Festivali' düzenlendi. Terörden arındırılan buzul göllerinde ilk kez düzenlenen ve 100'ün üzerinde doğaseverin katıldığı festivalde trekking, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler yapıldı.

Hakkari'de güvenlik güçlerinin son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu terörden temizlenen 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat dağlarındaki buzul göllerinde, ilk kez festival düzenlendi. Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) organizasyonuyla düzenlenen festivale, yurtiçi ve yurtdışından 100'ün üzerinde doğasever katıldı. 29- Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivale katılanlar kurulan çadırlarda kamp kurdu. Doğaseverlere yöreye ait yemekler ikram edildi. Cilo-Sat göllerine giden ve aralarında kadınlarında bulunduğu dağcı ve doğaseverler, gölün kıyısında sabah kahvaltısı yaptıktan sonra , kanolarla gölde gösteri yaptı. Buz gibi suda kano gösterisi yapan dağcı ve doğaseverler rengarenk çiçekler, 20 bin yıllık buzulların bulunduğu Sat Gölleri'nin önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.Katılımcılar, festival etkinlikleri kapsamında trekking, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler de yaptı.

KOMUTANLAR DA FESTİVALE KATILDI

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili ve Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen festival alanını ziyaret ederek doğaseverler ve sporcularla sohbet etti.

-Buzul dağındaki sat gölleri kenarında kahvaltı yapan doğaseverler

-Gölde kano gösterisi

-Kar üzerinde yürüyüş yapmaları

-Göl kenarında yürümeleri

-Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başarın açıklaması

-Detaylar

-Zirveye çıkışları

-Manzaradan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ /HAKKARİ,()

TATVAN DOĞU ANADOLU KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ BAŞLADI

BİTLİS'in Tatvan İlçesinde bu yıl 50'incisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşü ile start aldı.

Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılışı, belediye önünden Van Gölü sahilindeki fuar alanına kadar kortej yürüyüşüyle start aldı. Festivalin açılışına, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan , Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerli ve yabancı turistler katıldı.

YARIM ASIRLIK GELENEK

Açılışta konuşan Vali Ustaoğlu, Tatvan'da yarım asırdır devam eden Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali geleneğinin ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Vali Ustaoğlu, öDoğu Anadolu'nun ve bölgemizin incisi Tatvan ilçemizin böyle güzel bir organizasyon için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün 50'incisi düzenlenen bu organizasyon bölgemize, ilimize, ilçemize kültürel anlamda ve ekonomi anlamında çok değerler katmıştır. Bölgemizdeki el emeği, göz nuru ürünlerin sergilenmesinde ve en önemlisi bu tür organizasyonlara dışarıdan buraya gelen misafirlerimiz bölgemize yakışan, güzel işlerin yapılmasının altına imza atıyorlar. Tatvan son yıllarda alt yapı hizmetleriyle ilçemize yakışan çok güzel hizmetlerdir." dedi.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise ilçede yaptıkları hizmetleri ve hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Yapılan konuşmaların ardından Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve diğer katılımcılar fuar alanındaki çadırları ziyaret etti. 10 gün sürecek olan Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nde bir çok sanatçı sahne alıp konserler verecek.

-Kortej eşliğinde fuar alanına kadar yapılanyürüyüş

-Halk oyunları gösterisi

-Detaylar

-Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması

-Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'un konuşması

-Fuar ve Kongre merkezinin açılışı

-Vali ustaoğlu ve beraberindeki yetkililerin furda yer alan standları gezerken

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ceren KURTYE / TATVAN(Bitlis),()

