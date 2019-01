DHA YURT BÜLTEN-9

Bakan Selçuk: Dershane ve temel liselerin kapatılmasına şaşırılmasına şaşırdım (3)

'ARA KATLARDA EĞİTİM İSTEMİYORUZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği'nce bu yıl 18'incisi düzenlenen 'eğitim ve etik' temalı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Temel liselerin kapatılmasına yönelik soru üzerine Bakan Selçuk, bazı temel liselerin binalarının eğitime uygun olmadığını belirterek, "Uygun olmayan binalarda, özellikle bir binanın ara katında eğitim olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bu, bir yandan da ihtiyaç olan bir dönemde ihtiyacı karşılamak için alınan bir tedbir" dedi.

TEMEL LİSELERİN ÖĞRETMENLERİ NE OLACAK?

Temel liselerin kapatılmasıyla öğretmenler için ne öngörüldüğü de sorulan Bakan Selçuk, "Türkiye'de temel liselerin büyük bir kısmı okula dönüştürüldüğünde, orada çalışırlar. Türkiye'de sürekli yeni okul açılıyor. Bu okulların öğretmen ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıl içerisinde sürekli öğretmen alımı var. Burada da çalışabilirler. Bu gibi birçok seçenek var" yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2 bin 888 özel eğitim kursunun (dershane) kapatılacağını belirterek, temel liselerde ise yaklaşık 350 bin öğrenci bulunduğunu söyledi.

ANTALYA,()

Bodrum'da rüzgar ve yağmur kenti olumsuz etkiliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabahtan itibaren aralıklarla yağan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Bodrum'da geçen cumartesi günü yağan sağanak yağmurda, Akarca Deresi taştı, Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik ile nişanlısı elektrik teknisyeni Çağlar Bencik, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Bu olayın üstünden bir hafta geçmeden kentte yine olumsuz hava koşulları yaşanmaya başladı. Sabahtan itibaren rüzgarın hızı 60 kilometreye kadar ulaştı. Sağanak yağmurla şiddetli rüzgar birleşince günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur, Bitez Koyu'nda demirli, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki 'Ay Yıldız' isimli motoryatın su alıp batmasına yol açtı. Ayrıca kentteki çok sayıda balıkçı sandalı da su alarak battı. Yarımadanın çeşitli yerlerinde zaman zaman dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Turgutreis açıklarında, Ege Denizi'ne çok sayıda yıldırım düştüğü ve denizde küçük çaplı su hortumları oluştuğu görüldü. Ani sağanak yağmur sonrası şehrin cadde ve sokaklarında da su birikintileri oluştu. Bazı cadde ve sokaklarda bulunan rögarlar taştı. Sürücülerle yayalar, yolda ilerlemekte zorluk çekti. Yarımadanın farklı noktalarında bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Bazı koylarda denizin renginin kahverengiye döndüğü gözlendi.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilçede bölgesel kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (perşembe) akşam saatlerine kadar azalarak devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

- Yollardaki su birikintilerinden görüntü

- Taşan rögarlardan görüntü

- Yıldırımdan görüntü

- Batan motoryattan görüntü

- Batan balıkçı sandallarından görüntü

- Dolu yağışından cep telefonu görüntüsü

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

Sosyal deneyde düşürülen cüzdan her seferde sahibine geri verildi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir internet televizyonunun yapmış olduğu sosyal deneyde, düşürülen cüzdan her seferde bulan kişiler tarafından sahibine geri verildi.

İnternete yüklendikten çok kısa bir süre sonra izlenme rekorları kıran videoda, oyuncu Tanju Artar Gemlik sahilinde telefonla konuşarak yürürken bir anda senaryo gereği cüzdanını düşürüyor. Bunu gören insanlar ise hemen seslenip cüzdanı sahibine teslim ediyor. Dakikalarca aynı senaryo tekrar ediyor ve sosyal deney boyunca tüm Gemlikliler cüzdanı sahibine teslim ediyor.

Video yayınlandıktan kısa bir süre sonra çok sayıda kişi tarafından izlendi ve yüzlerce yorum geldi. Gelen yorumların ise ortak düşüncesi ‘İnsanlık henüz ölmemiş’ oldu.

Görüntü Dökümü:

-Çekimden detaylar

-Vatandaşların cüzdanı teslim edişi

-Cüzdanın düşürülmesi

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(BURSA),()

Yangın sırasında çatıdan düşen fabrika sahibi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste fabrikasındaki yangın sırasında çatıya çıkan iş yeri sahibi Yaşar Seçgin (68), beton zemine düşerek ağır yaralandı. Fabrikadaki yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi 28'inci Sokakta faaliyet gösteren kereste fabrikasında meydana geldi. Fabrika sahibi Yaşar Seçgin, ahşap fırınından çatıya yükselen dumanları fark etti. Dumanın nedenini tespit etmek isteyen Seçgin, çatıya çıktı. Kısa süre sonra çatıda dengesini kaybeden Yaşar Seçgin, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Yaralı Seçgin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden detaylar

-Çatıdan detaylar

-Ekiplerin çalışmaları

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

Deniz Yücel: Kimseye adaylık garantisi verilmedi

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yerel seçimlere yönelik düzenlediği basın toplantısında, adaylara yönelik değerlendirmelerde bulundu. İl örgütü olarak başından beri sürecin içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Yücel, kimseye adaylık garantisi verilmediğini söyledi. Genel merkezin CHP İzmir İl örgütünün belli konularda görüş ve önerilerini dinlenmemiş olabileceğini kaydeden Yücel, Tunç Soyer'e yönelik eleştirilere de, "Kişiler üzerinden siyaset yapmak doğru değil" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yerel seçimlere ve partisinin belediye başkan adaylarına yönelik açıklamalarda bulundu. Partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Yücel, 26 Ocak'ta gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve 23 ilçe adayının belirlendiğini anımsattı. Parti içi demokratik yarış dedikleri sürecin büyük ölçüde bittiğini vurgulayan Yücel, "Bizim için önemli olan adaylarımızın İzmir duruşuna sahip olması, İzmir ile bağ kuracak isimler olmasıdır. CHP içinde bir geçmişi ve emeği olması kriterdi. Tüm adaylarımız bu vasıflara sahip. Sürecin bu kadar uzamasının sebebi bu kriterleri aramaktı. Biz başka partilerin yaptığı gibi İzmir'i tanımayan, İzmir'le bağ kuramayan isimlerin aday olmasını tercih etmedik. Böyle bir yaklaşımın yanlış olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Deniz Yücel, Tunç Soyer'e yönelik eleştirilere de değinerek, şunları söyledi:

"İzmirlilerin ismi üzerinde birleştiği, kabullendiği ve destekleyeceği bir isim. İzmir kültürüyle yetişmiş sadece Türkiye'de değil Avrupa'da önemli başarılara imza atmış vizyon sahibi bir isim. Soyer'i atamayla gelmiş, hükümetteki görevleri süresince İzmir'i görmezden gelen isimlerle kıyaslamak doğru değil. Sarayın emriyle dışarıdan gelen, İzmir'e dayatılan ismi Tunç Soyer'le kıyaslamak mümkün değil. Bunu ancak yapsa yapsa polemik ve kutuplaşma isteyen AKP yapar. Tunç Soyer'in adaylığı noktasındaki tepkiler haklı tepkiler değil. Kişiler üzerinden siyaset yapmak doğru değil. İlkeler ve ideolojiler üzerinden siyaset yapmak doğru. Bir kişiyi ailesinin bir ferdiyle yargılamak doğru değil. Bu ne siyaset anlayışıyla ne hukukla bağdaşmaz. Ne bir kişinin yakını ve akrabasından dolayı eleştirilmesi doğrudur. Bu tepkiler ve eleştiriler haksızdır."

'BELLİ KONULARDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ DİNLENMEMİŞ OLABİLİR'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, aday belirleme süreci için de konuştu. Genel Merkezde partisinin yetkili isimleri ile görüştüğünü söyleyen Yücel, "Bu görüşmelerden çıkan sonuçta İzmir adayları için beklenen hassasiyetler tarafsız ve objektif bir şekilde masaya yatırıldı. Biz İzmir il örgütü olarak başından beri bu sürecin içindeydik. Ancak bu kararı verecek partimizin üst kurulları var. Parti içi kuralları işleterek son kararlar veriliyor. Bu süreçte örgütün sesine en çok kulak veren en çok emek harcayan il başkanlarından biriyim. Belli konularda görüş ve önerilerimiz dinlenmiştir, belli konularda görüş ve önerilerimiz dinlenmemiş olabilir. Siyaset duruş, tavır meselesidir. Bizim duruşuz CHP'dir. Bu süreci bu bakış açısıyla yürüttük. Herkesin memnun olması mümkün değil" dedi.

'KIRGINLIKLARIN, KIZGINLIKLARIN OLMASI DOĞAL'

Yeniden aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanları ile ilgili de sorulara yanıt veren CHP'li Deniz Yücel, geçici kırgınlıkların, kızgınlıklar olabileceğini, bunların çok doğal olduğunu, ancak kimseye adaylık garantisi verilmediğini ifade etti. Yücel, şunları söyledi:

"Kimseye 'aday adayı ol' ya da 'olma' denmedi. Kırgınlık varsa bile bunların kısa süreli olacağını düşünüyorum. Aday gösterilemeyenlerin partililik bilinciyle adaylarımızın etrafında birleşerek çalışmalara katılacakları konusunda şüphemiz yok. İl başkanı olarak her zaman eleştiriye açık oldum. Bu süreci il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlarıyla birlikte tarafsız adil bir şekilde yürüttüğüme inanıyorum. CHP içinde görev alıyorsak kendi istediğimiz olmadı diye bir tepki göstermemiz bence doğru değil. Çünkü kişiler üzerinden siyaset yapılması doğru değil. Biz siyaseti ilke ve ideoloji temelinde yapıyoruz. CHP'nin ilkeleri bellidir. Bu bir bayrak yarışıdır. Bugün birilerine yarın başka birilerine görev verilir. Partimizin ülkemizin geleceği her şeyin üzerindedir. CHP'de adamcılık, biat kültürü yok. Demokrasiyi işleten kurullarımız var. Bir kırgınlık, küskünlük varsa bile bunun absorbe edilmesi gerekiyor. İstediğimiz olmadı diye tepki koymamız demokrasi kültürüyle bağdaşmaz."

Değişimin ya da aday gösterilmemenin 24 Haziran sürecindeki kurultay hesabıyla yapıldığı iddialarının tamamen içi boş bir iddia olduğunu söyleyen Yücel, "Sayın Kocaoğlu bizim için çok değerli, partimiz için çok değerli. İzmir'e verdiği 15 yıllık hizmetin ötesinde bundan sonra CHP'ye katkısına her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir isim. Ben bu görevi ve siyaseti birilerini ya da kendimi bir yere taşımak için yapmıyorum. Benim için partimin, ülkemin, İzmir'in geleceği her şeyin üzerinde. Belirlenen adayların bir takım hesaplarla belirlendi iddiası spekülasyondan öteye gidecek bir şey değil. Biz devrimciliği ilke edinmiş bir partiyiz. Sol ideolojide değişim ve revizyon vardır. Başarı ve başarısızlığı aramak doğru değil. Bu bir bayrak yarışıdır. Bir kan değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu bayrağı başka arkadaşların taşımasına ihtiyaç vardır. Bunun altında başka beklentilerin olduğunu aramak doğru değil" diye konuştu.

'VİCDANIMI RAHATSIZ EDEN HİÇBİR İŞİN İÇİNDE OLMADIM'

Buca ve Bayraklı'da adayların 2 Şubat'ta belirleneceğini kaydeden Yücel, ilçelerde büyük ölçüde değişim yaşandığını ve değişimin iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Vicdanımı rahatsız eden hiçbir işin içinde olmadım. Bu spekülasyonlar CHP'nin İzmir'deki başarısını önlemek için ortaya atılıyor. Değişim kaçınılmazdır. Karşı koymamız mümkün değil. Değişim bekliyorduk. Yüzdesi kaçtır derseniz yüzde vermek mümkün değil. Değişim her zaman beklenir. Sadece belediye başkan adaylıklarında değil yönetim, genel merkez düzeyinde de beklenir. Önemli olan gelenin gideni aratmamasıdır. Değişim daha iyiyi aramaktır. Bizim böyle bir endişemiz yok. Kırgınlık, küskünlük yok. Tamir etmeyi biliriz. Elimizi taşın altına koyarız. Partimizin başarısını engelleyecek hiçbir harekete tahammülümüz yok. Tüm aday adayları bizim kardeşimizdir, partilimizdir. Mevcut belediye başkanları için de geçerlidir. Önemli CHP'nin başarıdır. Bu şiarla yola çıktık. Partinin başarısının önüne hiç kimse geçemez. Kişilerin hedefleri elbette olacak. O kırgınlıkları küskünlükleri telafi ederiz."

'PARTİNİN ÖZ EVLATLARIDIR'

CHP'nin Selçuk adayı ile Narlıdere adayına yönelik itirazların sorulması üzerine Deniz Yücel, şunları söyledi:

"İlçeler PM toplantısında belirlendi ve bu adaylar kesin. Menemen'deki istifayla ilgili gerekli çalışmayı yapıyoruz. En kısa zamanda yeni yönetim atanacak. Çalışmalara devam edilecek, yeni yönetim partiyi seçime götürecek. Selçuk ve Narlıdere adaylarımız kesindir. Kesinleşmiştir. İkisi de partinin öz evlatlarıdır. Bir tanesi 10 yıldır meclis üyeliği yapmıştır. Diğer isim partimizin il başkanlığını yapmış isimlerdir. Örgüt vicdanında karşılık görecektir. Adaylarımız kesinleşmiştir. Adayları belli olmayan iki ilçe kalmıştır."

İzmir'de hem 30 ilçe belediyesini hem de Büyükşehir'i kazanmayı hedeflediklerini aktaran Yücel, "Öncelikli hedefimiz 28 ve Büyükşehir'de CHP sonrasında da Tire ve Kiraz'da İYİ Parti adayının seçimi kazanmasını sağlamaktır. Tire ve Kiraz kararları bizi aşan kararlardır" dedi. Yücel, kadın aday sayısının da beklentinin biraz altında kaldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

-CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in düzenlediği basın toplantısından görüntü

-Deniz Yücel'in açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

Bolu'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Bolu’da, esnaftan sahte para ile alışveriş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.Ö.(19) ve T.G.(29) adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte para ile alışveriş yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelileri 3’üncü esnafa sahte para verdikleri sırada suçüstü yakaladı. Şüpheliler B.Ö. ve T.G.’nin üzerinde yapılan aramada 800 TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Süre: 01.13-Boyut: 136.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

Karlıova'da terör propagandasına 1'i okul müdürü 4 gözaltı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla, aralarında ilkokul müdürünün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda, aralarında 15 Temmuz İlkokulu Müdürü E.S.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), ()-

Yaşlı bakım merkezinde 'işkence' şüphelisi 22 kişi serbest

Iğdır'da özel bir yaşlı bakım merkezinde hastalara işkence yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli serbest bırakıldı.

Bağlar Mahallesi'ndeki Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi'nde çalışan 5 kişi, işten çıkarılmalarının ardından Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na merkezde yatarak bakım gören yaşlılara işkence yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında merkezdeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. İnceleme sonunda da savcılık, 22 isim hakkında gözaltı kararı verdi. Polis, 26 Ocak Cumartesi sabahı merkeze operasyon düzenledi. 22 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen 22 şüpheliden 12'si emniyetteki sorgularının ardından, 10'u ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Haber: Suat DENİZ / IĞDIR, ()-

İstifayla boşalan CHP Keşan İlçe Başkanlığı'na Heves Bayır Yıldız seçildi

Edirne Keşan'da, ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Salim Yatıkçı'nın yerine, yönetim kurulu üyesi Heves Bayır Yıldız getirildi. Yıldız'ın, partinin ilçe teşkilatında seçilen ilk kadın başkan olduğu bildirildi.

Salim Yatıkçı'nın Keşan İlçe Başkanlığı görevinden istifasının CHP'nin Edirne İl Başkanlığı'nca kabul edilmesinin ardından ilçe yönetimi, olağanüstü toplandı. Parti lokalindeki toplantıda Heves Bayır Yıldız ile Gökmen Oğuz, ilçe başkanlığına aday oldu. Yapılan oylamada, başkanlık görevine Heves Bayır Yıldız seçildi. Yıldız'ın, partinin ilçe teşkilatında seçilen ilk kadın başkan olduğu bildirildi. Heves Bayır Yıldız, yaptığı açıklamada, yaklaşan yerel seçimde CHP'nin belediye başkan adayının seçilebilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Haber: Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () -