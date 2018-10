DHA YURT BÜLTEN -5

RAHİP BRUNSON İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURULDU

1)RAHİP BRUNSON İÇİN YENİ İTİRAZ

İZMİR'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson için yeni itiraz süreci başladı.. Brunson için avukatı İsmail Cem Halavurt, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvurunun sonuç bölümünde, "Başvurumuzun kabul edilerek başvurucunun ev hapsinde tutulmasının hukuka aykırı olduğunun tespiti ile anayasanın 19 ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 5. maddelerinin ihlal edildiğinin tespitine karar verilmesini talep ederiz" denildi.

İzmir'de, terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanıp, hakkında İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, 'sağlık sorunları' gerekçesiyle geçen 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Brunson'un ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu. Brunson'un Avukatı İsmail Cem Halavurt, dava geçmişini anlattığı başvuru dosyasının sonunda, "Başvurucunun tazminat talebi yoktur. Yine harç ve masraflar ile vekalet ücreti talebi bulunmamaktadır. İşbu nedenle, ihlal ile ilgili olarak yazılı taleplerimizin kabulüne karar verilmesini talep ederiz. Başvurumuzun duruşmalı olarak incelenmesini, başvurucu halen ev hapsinde olması sebebiyle başvurunun öncelikli ele alınmasını ve tedbir kararı verilmesini talep ederiz. Tedbir talebi ile ilgili olarak, özellikle anayasa mahkemesinin tutukluluk süreleri ile ilgili 4 Temmuz 2013 tarihli iptal kararı da (Esas: 2012/100 karar: 2013/84) dikkate alınarak başvurucunun ev hapsi kararının kaldırılmasını talep ederiz. Başvurumuzun kabul edilerek başvurucunun ev hapsinde tutulmasının hukuka aykırı olduğunun tespiti ile anayasanın 19 ve AİHS'nin 5. maddelerinin ihlal edildiğinin tespitine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz" denildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ile firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

BARARISIZ DARBE TEŞEBBÜSÜNDEN ÜZÜNTÜ DUYMUŞ

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi.

TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVİRİLDİ

Mahkeme, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Ev hapsinin kaldırılması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedilmiş, üst mahkeme olarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararı çıkmıştı.

Taylan YILDIRIM / İZMİR

2)MARDİN'DE 3 İLÇENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK KAÇAK TRAFOLAR ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN'de, Dicle Elektrik Dağım A.Ş.(DEDAŞ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu son 9 ay içiresinde çoğu tarımsal sulamada kullanılan 550 adet kayıt dışı kaçak trafo tespit edildi. Bir kısmına savcılık kararıyla el konulan trafoların gücünün 88.000 KVA olduğu ve yaklaşık 50 bin nüfuslu 3 ilçenin tükettiği elektriğe eşdeğer olduğu belirtildi. Kaçak olarak gerçekleşen tüketimin ekonomiye 6 ayda yaklaşık 105 milyon lira zarar verdiği belirlendi. DEDAŞ ekiplerinin kayıt dışı tüketim ile mücadelesi devam ederken, Mardin'de yapılan denetimlerde kayıt dışı kaçak trafolar ele geçirildi. Enerji kalitesini en fazla etkileyen kayıt dışı kullanımla her alanda mücadele eden ekipler, denetimlerde dran dahi teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyor. Mardin'de, yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği denetimler sonucunda çoğu tarımsal sulama amacıyla kullanılan 550 adet kayıt dışı, abonesiz trafo tespit edildi. Bu trafolardan bir kısmına savcılık kararıyla el konulurken, bir kısmına ise fiziki engelleme, saklama veya kaçırma gibi sebeplerden dolayı el konulamadı. El konulamayan bu trafolar ile ilgili olarak ise yasal süreçler başlatıldı. Yapılan incelemeler sonunda, Mardin ve ilçelerinde tespit edilen 550 adet kayıt dışı trafonun toplam gücünün yaklaşık 88.000 KVA olduğu ortaya çıktı. Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, güncel olarak hesaplandığında söz konusu trafoların gerek bölge ekonomisine, gerekse milli ekonomiye verdiği zararın aylık ortalama 13 milyon, sezonda ise 105 milyon lira olduğunu söyledi. Kaçak elektrik tüketilmesi yoluyla ekonomiye verilen bu zararın kabul edilemeyeceğini belirten Bulut, "Diğer tüketicilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz elektrik enerjisi verebilmemiz için tespit edilen her kaçak trafoya ulaşıp kayıt altına almamız gerekir. Ancak, bu şekilde ekonomiye ve diğer tüketicilere verilen zararı önleyebiliriz. Kaçak elektrik kullanımının zararları ortadayken toplumun her kesiminin bu mücadelemize destek vermesi gerekir. Şirket olarak kaçak tüketimi yasalar çerçevesinde önlemekte kararlıyız"dedi.

Görüntü Dökümü

-Kaçak trafolardan görüntüler

-Kulübelerde saklanan trafolar

-Traktör römorklarında taşınan trafolar

-Trafoların Vinçle sökülmeleri

-Vatandaşların tepkisi

-Mehmet Bulut'un konuşması

-Genel ve detay görüntküler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN

3)BİR BABANIN DRAMI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kas erimesi hastası olduğunu söylediği oğlunun bir yıl ömrü kaldığını öğrenince bunalıma girdiğini belirten oto tamircisi 53 yaşındaki T.K. (Tufan Kurucu), alkollü olarak kullandığı minibüsüyle seyir halindeyken, ruhsatsız tabancasıyla etrafa rastgele ateş ederek ortalığı birbirine kattı. Uzun süren uğraşlar sonucunda ikna olup, aracını yol kenarına çeken, elindeki tabancasını bırakarak teslim olan T.K.'nın ehliyetine el konulup, 1150 lira para cezası kesildi, vizesiz olduğu belirlenen minibüsü de otoparka çekildi. Gözaltına alınan T.K., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Marmaris'te dün (salı) saat 22.00 sıralarında, 155 Polis İmdat ihbar hattına bir kişinin tabanca ile ateş ederek, tehlikeli şekilde araç kullandığı ihbarı yapıldı. Polis, ihbar edilen 33 TK 504 plakalı minibüsün, MOBESE kameralarından İçmeler Mahallesi'nden Marmaris yönüne gittiğini tespit edip, gidebileceği istikametlerde önlem aldı. Motosikletli yunus polis ekipleri de minibüsün peşine düştü. Motorize polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü T.K., bir süre izini kaybettirmek için süratli bir şekilde yoluna devam etti. Ancak, polislerden kurtulamayan T.K., yol kenarında durup, elinde tabancası ile beklemeye başladı. Polis ekipleri, T.K.'den elindeki tabancayı bırakıp, teslim olmasını isteyip, "Aksi takdirde ateş etmek zorunda kalacağız" uyarısında bulundu. Bunun üzerine T.K., tabancasını minibüsünün kapısındaki göze koyup, teslim olmak için polislere doğru elleri havada yürümeye başladı. Bir süre bu şekilde yürüyen T.K., daha sonra kaldırıma oturup, "Oğlum ölüyor" diyerek, ağlamaya başladı.

Marmaris Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olduğu belirlenen T.K.'nın minibüsünde yapılan aramada, şarjöründe 5 mermi olan, 7.65 milimetre çapında ruhsatsız bir tabanca, 4 mermi kovanı bulundu. Tabancaya incelenmek üzere el konuldu. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen T.K.'nin yapılan kontrolünde 1.49 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan T.K.'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve alkollü araç kullanmaktan 1150 lira para cezası kesildi. Vizesiz olduğu belirlenen minibüse el konulup, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

OĞLUNUN ÖLECEĞİNİ ÖĞRENİNCE BUNALIMA GİRMİŞ

muhabirine, 21 yaşındaki oğlu Tayfun K.'nin (Tayfun Kurucu) kas erimesi hastası olduğunu belirten T.K., "Allah, kas hastası olan tüm hastalara acil şifa versin. Götürdüğüm doktor benden 600 lira para aldı ve hiçbir şey yapmadan gönderdi. 'Cebinde paran var mı' diye soran olmadı. Çocuğumun bir yıl ömrü kaldığını söylediler. Çok bunaldım, dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

Gözaltına alınıp, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirilen T.K., sürekli olarak "Oğlum" diyerek gözyaşı döktü. T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından ardından, savcının talimatıyla polis gözetiminde evine götürülüp, serbest bırakıldı.

T.K.'nin eşinin de 5 yıdır meme kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Minibüsün görüntüsü

-Minübüsün kırık sağ ön camından görüntü

-Minibüsün kapısı gözündeki ruhsatsız tabancanın görüntüsü

-Polisin minibüste inceleme yaması

-T.K.'nın (Tufan Kurucu) ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 6 dakika 12 saniye-448 MB HD görüntü)

Haber -Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla)

4)ÖMRÜNÜN 63 YILINI KAZI ALANLARINDA GEÇİRDİ

BURDUR merkez Hacılar köyündeki Hacılar Büyük Höyük kazısında onursal başkanlık yapan Prof. Dr. Refik Duru (86) meslekteki 63'üncü yılını kutluyor. Daha önce birçok araştırmaya katılan Duru, 42 yıldır Burdur'da, 7 yıldır da Hacılar Büyük Höyük'te çalışıyor. Prof. Dr. Duru, "İyi ki hayatımda böyle bir mesleği seçme şansını bulmuşum" dedi.

İstanbul'da 1932 yılında doğan Refik Duru, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Prehistorya Bölümü'nü 1955 yılında bitirdi. Mezun olduğu yıldan bu yana arkeolojik kazı ve araştırmalara katılan Duru, bu yıl meslekte 63'üncü yılını kutluyor. Duru ilerleyen yaşına rağmen onursal başkanlığını yaptığı Hacılar Büyük Höyük Kazısı için sabah erken saatlerde öğrencilerle birlikte kazı alanına gidiyor ve kazı işçilerine yapacakları çalışmaları anlatıyor.

'63 YILDIR ARAZİDEYİM'

Prof. Dr. Refik Duru, "Arkeolojiyle ilgili çalışmalarım öğrenciliğimle beraber başladı. 1955 yılı temmuz ayında Gaziantep çevresinde o zamanki hocam Prof. Bahadır Arkın'ın yönetiminde arkeolojik faaliyetlere fiilen katıldım. O günden bu güne hemen hemen hiçbir yıl aksatmadan geldim. 63 yıldır arazideyim" dedi.

1976'DA BURDUR'A GELDİ

Gaziantep'in İslahiye ilçesi yakınlarında 19 yıl muhtelif höyüklerde kazı yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Refik Duru, "Çok güzel ve enteresan yerlerde çalıştım. 1976 yılında Burdur bölgesine geldim ve İstanbul Üniversitesi adına Burdur bölgesi araştırma projesine başladık. O günden bu güne bu projenin muhtelif etapları gerçekleşti. Kuruçay Höyük, Höyücek Höyük ile Antalya'ya bağlı Bademağacı Höyüğünde kazılar yaptık. 2011 yılından bu güne de Hacılar Büyük Höyük'te çalışıyoruz" diye konuştu.

'ÇOK GÖSTERİŞLİ BİR YERLEŞME'

Hacılar'ın arkeolojik açıdan Anadolu'nun dünyaca tanınmış yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Duru, şöyle dedi:

"Anadolu'da 'neolitik' dediğimiz cilalı taş devri ya da tarımın başlaması olayını temsil eden yerleşmeler ilk kez 1957 yılında Hacılar'da bulundu ve o günden bu güne Anadolu'nun ne derece yüksek neolitik kültürlere ev sahipliği yaptığı anlaşıldı. Hacılar Büyük Höyük abartmadan söyleyeyim ki Anadolu'nun şimdiye kadar hiç bilinmeyen bir dönemini aydınlatan, çok değerli bilgiler veren, çok gösterişli bir yerleşme. Anadolu'da şimdiye kadar hiç rastlanmayan bir yöntemle çok görkemli ve sağlam bir surla çevrili bir yerleşme. Çok uzun yıllar bu höyükte çalışmaların devam edeceğine eminim. Burası Anadolu kültür tarihinin bir aşamasını fevkalade iyi temsil etmektedir. Bundan dolayı da bu işe aracı olduğumuz için çok mutluyuz."

'HAYATIMDAN ÇOK MEMNUNUM'

Arkeolojinin yorucu ama çok zevkli bir meslek olduğuna işaret eden Prof. Dr. Refik Duru, arkeolojinin bir nevi iğneyle kuyu kazmak olduğunu anlattı. Duru, şunları söyledi:

"İnsanların mesleklerine bazen çok düşkün bazen de pişman olarak devam ettiklerini biliyoruz. Bu iş hem pratik hem bilimsel bir iş. Herkesin masallarda duyduğu, dinlediği toprağı kazarak bir şey bulma arzusu bizde devamlı bir mesleki çalışma alanı. Masallardaki gibi define bulmadık ama bulduğumuz bir duvar, bir plan, kap kacak bize fevkalade zevk veriyor ve yorgunlukları, güneşin altında saatlerce durmanın yorgunluğunu unutuyoruz. İyi ki hayatımda böyle bir mesleği seçme şansını bulmuşum. Bu tabii birçok tesadüfler bir araya gelerek oluşan bir durum. Kişisel tercihimden çok beni şartlar bugüne getirdi ve hayatımdan çok memnunum. Gerçekten yorucu ama çok da zevkli. Herkesin merakla, özenle seyrettiği şeyleri biz çıkartıyoruz, yayınlıyoruz. Bu arada ülkenin ekonomisine de katkı oluyor. Hem buraya harcanan para çevre köylülere gelir olarak dağılıyor. Hem de turizmin bir ayağı arkeoloji. Arkeolojik bölgeleri göremeye gelenler oluyor. Yaptığınız kişisel bir keyif ve tutku değil aynı zamanda bilime ve Türk ekonomisine katkı oluyor."

Görüntü Dökümü

- Refik Duru kazı çalışmalarına yardım ederken

- Kazı ekibinin başında

- Refik Duru ile röportaj

- Kazı alanından detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR

5)ADİLCEVAZ'DA CEVİZ HASADI

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde ekim ayına girilmesi ile birlikte ceviz hasadına başlandı. Büyüklüğü, lezzeti ve yağ oranıyla Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinden olan Adilcevaz cevizinde bu yıl yaklaşık bin 175 ton ürün bekleniyor.

Bitlis kent merkezine yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaliteli ceviziyle ün kazanan Van Gölü kıyısındaki Adilcevaz ilçesinde yoğun bir ceviz hasadı yapılıyor. Sahili, tarihi dokusu ve sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleriyle görenleri kendisine hayran bıraktıran Adilcevaz'daki ceviz hasadı, bir taraftan dededen kalma sırık usulüyle, bir taraftan da teknolojik imkanlardan yararlanılarak traktöre bağlanan sirkeleme makineleriyle yapılıyor. Üreticiler yoğun bir çalışma içerisine girerken, bu durum ilçede yaşayan 7'den 70'e herkese de büyük heyecan yaşatıyor.

Kaliteli ceviz çeşitleri arasında bulunan ve piyasada kilosu 25 liradan satılan cevizin bu yılki verimi ise beklenenin altında. İlçe Tarım Müdürü Selami Savaş, bunun mevsimsel faktörlerden kaynaklandığını belirtti. Savaş, geçen yıllara oranla kar yağışının çok az olduğunu, bunu da ceviz üretiminin düşmesine neden olduğunu söyledi. İlçede 47 bin hasat edilen, 150 bin tohumdan üretilen çöyür fidanı ve 25 bin aşılı fidan olduğunu anlatan Savaş, bu yıl bin 175 ton ürün beklediklerini, geçen yılki verimin ise bin 600 ton olduğunu ifade etti.

İlçenin en büyük ceviz üreticilerinden olan Mehmet Akkoyun (53) ise ceviz için yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Babadan kalma ceviz üretimini büyük bir heyecanla sürdüren 4 çocuk babası Akkoyun, rakım ve ikliminin ceviz üretimene elverişli olduğunu, bundan dolayı da verilen desteklerin artırılması gerektiğini söyledi. Tarım İl Müdürlüğü'nün verdiği desteklerle 6 sera kurup, burada sertifikalı aşılı ceviz fidanı üretimi yaptığını anlatan Akkoyun, "Aşılı fidan yetiştiriciliğini büyük bir titizlikle ve özveriyle yapıyorum. Yetiştirdiğim sertifikalı aşılı ceviz fidanlarını da Türkiye'nin her tarafına gönderiyorum. 5 yılda 100'ün üzerinde bahçe kurdum" dedi.

Görüntü Dökümü

-Seralardake ceviz fidelerinden görüntü

-Seralarda yapılan çalışmalar

-Ağaçlarda bulunan cevizlerden görüntü

-Ceviz ağaçlarından görüntü

-Ceviz sirkelenmesinde kullanılan traktörden görüntü

-Ceviz ağaçlarının sirkelenmesi

-Ağaçtan düşen cevizler

-Cevizlerden görüntü

-İlçe Tarım Müdürü Selami Savaş ile ropörtaj

-Detaylar

-Mehmet Akkoyun ile ropörtaj

-Cevizlerden görüntü

-Detaylar

Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ- Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis)



6)SOKAKTA TAKİPÇİ VE BEĞENİ SATIYOR

ADANA'da Yılmaz Fikriderin (38) adlı girişimci, son dönemde sosyal medya platformlarında fenomen olmak isteyen kişiler için sokağa tezgah açarak sanal takipçi, beğeni ve yorum satışı yapıyor.

Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde arkadaşının fotoğrafçı dükkanı önünde tabela açarak sanal takipçi, beğeni ve yorum satışı yapan ve işinden çok memnun olduğunu söyleyen Ahmet Fikriderin, "Fenomen olmak ve ürünlerini internet üzerinde satmak isteyen birçok insanın olduğunu fark ettim ve bu tür takipçi, beğeni ve yorum satışı yapan internet siteleri gördüm. 'Neden bunu sokağa dökerek insanların gözünün önünde yapmayayım?' diye düşündüm. Gayet de iyi tepkiler aldım. Tabi şaşıranlar, komik ve saçma bulanlarda oluyor. Ama takipçi ihtiyacı olan bir çok müşterim var" dedi.

20-30 BİN ARASI SATIŞ YAPIYORUM

Günde rtalama 20-30 bin arası takipçi ve beğeni satışı yaptığını söyleyen Fikriderin, şöyle konuştu:

"Aslında sokaklara yabancı değilim. Daha önce birçok kez seyyar satıcılık yaptım. İnsanlar gözleriyle gördüklerinde, yüz yüze alışveriş yaptıklarında daha mutlu oluyor. Ben de bunu gözlemledim. Özellikle genç yaştaki kişiler ve e-ticaret yapan firmalar yoğun bir şekilde takipçi, beğeni ve yorum satın alıyorlar. Farklı sektördeki birçok insana hizmet veriyorum. Benim takipçilerim gerçek. Ben insanlara dürüst oluyorum ve gerçek takipçi gönderiyorum. Tabi ki biraz düşme oluyor gönderdiğim takipçi sayısında ama genel anlamda kalıcı takipçiler, yorumlar ve beğeniler satıyorum.ö

Görüntü Dökümü

- Yılmaz Fikriderin'in tabela ile birlikte görüntüsü

- Tabeladan detay görüntüler

- Yılmaz Fikriderin'in müşterileri ile konuşurken görüntüleri

- Yılmaz Fikriderin ile röp.

SÜRE:02'28" BOYUT:274 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: Sude UÇAROĞLU/ADANA

7)BURSA'DA SAHTE ENGELLİ RAPORUYLA 1 MİLYON 250 BİN LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

BURSA'da sahte engelli raporlaru düzenleyerek 1 milyon 250 bin lira değerinde vurgun yapan çete çökertildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında sahte engelli raporu düzenledikleri yönünde ihbarda bulunulan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik takibin ardından sahte engelli raporları düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını 1 milyon 250 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 7 kişiyi yakalamak üzere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda F.K., Z.G., Z.T., K.G., C.K., Ö.Y. ve A.O.E.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardında çok sayıda kişiye sahte Engelli Sağlık Kurulu raporu tanzim ederek yüklü miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri ve kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Şahısların emniyetten çıkışı

Enver Fatih TIKIR/BURSA

38 saniye

73.2 MB

8)ENZİME DİRENÇLİ NİŞASTALI BÖREK YİYİP, DİYET YAPABİLİRSİNİZ

KONYA'da bir firma tarafından açılan fırında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından lisansı verilen enzime dirençli nişasta kullanılarak pasta, kek, börek, ekmek gibi unlu mamul üretiliyor. Enzime dirençli nişastayla üretilen börek sayesinde diyet yapılabileceğini belirten fırında görevli diyetisyen Beyhan Koyuncu, "Biz burada hem kalorisini, hem karbonhidratını azalttık ve lif bakımından ürünlerimizi zenginleştirdik." dedi.

Enzime dirençli nişasta yapılan unlu mamuller sayesinde artık pasta ve börek yiyerek de diyet yapılacak. Diyetisyen Beyhan Koyuncu, enzime dirençli nişastayla yapılan ürünlerin ince bağırsakta sindirilip, kan şekerini yükseltmediğini belirtti. Koyuncu, şunları söyledi:

"Diyet yapan, diyabetli olan, çöl yak gibi özel spesifik hastalıklara yönelik ürünleri geliştirmek ve kullandığımız unlarla insanlara farklı bir lezzet sunmayı amaçlıyoruz. Şu an bir pastanede olabilecek tüm ürünlerimiz burada var. Kek, kurabiye, ekmek çeşitlerimiz, makarna, geverek ve kendimize ait olan diyet ve diyabetik unların satışını sunuyoruz. Müşterilerimiz gayet memnun. Türkiye'nin ilk diyabet fırınının Konya'da olması bizi çok mutlu ediyor. Gelen müşterilerimizden güzel geri dönüşler alıyoruz. Ürün esas olarak TÜBİTAK tarafından geliştirilen enzime dirençli nişasta içeriyor. Bunu lif olarak düşünebilirsiniz. Bu sayede bu kısım ince bağırsakta sindirilmeden kalın bağırsağa geçiyor. Normal beyaz unlar gibi ince bağırsakta sindirilip kan şekerini yükseltmiyor. Aynı zamanda bu sindirim kalın bağırsakta sindirildiği için oradaki hücrelerin enerji kaynağı oluyor. Hem oradaki yararlı bakterilerin sayısını arttırıyor hem hücreleri besliyor aynı zamanda kolon kanseri gibi kanserlerin önlenmesinde yardımcı oluyor."

KALORİYİ VE KARBONHİDRATI AZALTTIK

Yapılan ürünlerde kalori ve karbonhidrat oranını azalttıklarını belirten Koyuncu, "Biz burada hem kalorisini azalttık hem karbonhidratını azalttık. Lif bakımından ürünlerimizi zenginleştirdik. Bir pastaneye gittiğinde insan çekinerek yediği bir kurabiye yada böreği burada rahatlıkla yiyebilir." dedi. Diyet deyince insanların aklına salata, meyve tabaklarının geldiğini ifade eden Koyuncu, "Bizim yaptığımız ürünleri de yiyebilerek diyetlerine rahatlıkla devam edebilirler." dedi.

ÜRÜNÜN KULLANIMI ARTACAK

Enzime dirençli nişastanın kullanımının ilerleyen dönemlerde artacağını da belirten Koyuncu, "Enzime dirençli nişasta zamanla daha çok yaygınlaşacak. Her türlü üründe kullanılmaya başlanacak. Çünkü beslenme tarzımız çok yanlış. Lif bakımından çok fakir besleniyoruz. İlerleyen zamanlarda bu tür mekanlar bu tür ürünler hızla artacak. Bunun kazancıda ürünleri lif bakımında zenginleştirmemiz. Bir salatadan ya da meyveden aldığınız lifi aslında biz beyaz una katarak onu nitelikli hale getirdik." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Ürünlerden detay

- Diyetisyen röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

9)ORMANDAN TOPLAYIP TONUNU 9 BİN LİRADAN SATIYOR

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Zafer Şen ormandan kestirdiği defne ağaçlarının dallarını tesiste kurutmaya bırakarak, yapraklarının tonunu 8-9 bin TL arasında satarak para kazanıyor. Zafer Şen ormanda doğal olarak yetişen defnenin kıymetinin bilinmediğini, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan defne yaprağının Türkiye'den 56 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Akçakoca'da Zafer Şen, Orman İşletme Müdürlüğü'nün ihalesini kazandı. 20 çalışanı, Ağustos ile Mayıs ayları arasında ormanda defne ağaçlarının dallarını budayarak, tesislerde 40 derecede kurutmaya bırakıyor. Yaklaşık 600 ton dal kurutmaya bırakılırken, kurutma işleminin ardından 150 ton defne yaprağı elde ediliyor. Zafer Şen, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan defne yapraklarını ihracat yapan firmalara tonunu 8-9 bin lira arasında satıyor.

Defne yapraklarını işleyerek ekonomiye katkı sağladığını belirten Zafer Şen, önümüzdeki süreçte Akçakoca Dadalı köyünde bulunan kurutma tesislerini büyütmek istediğini söyledi. Orman İşletme Müdürlüğü'nün ihalesini kazanarak, ormanda defne ağaçlarının dallarını budadıklarını belirten Zafer Şen, "Defne dalları kurutma odalarında 40 derecede kurtuluyor. Daha sonra yaprakları çuvallara dolduruluyor . İhracatçılara veriyoruz. Defne yaprakları yurt dışına gidiyor, iç piyasada pek alımı yok. Bir yılda 150 ton defne sevkiyatı yapıyorum, tonunu 8 bin ile 9 bin TL arasında ihracatçılara satıyorum. İhracatçılar daha yüksek rakamlarda satıyor. Türkiye'den 56 ülkeye ihraç ediliyor." dedi. Ormanda doğal olarak yetişen defnenin kıymetinin bilinmediğini söyleyen Şen, "Ormanda kendiliğinden yetişiyor. Çok değerli, fakat kıymetini bilmediğimiz defnenin büyük bir bölümü ilaç sanayisine gidiyor. Baharat olarak da kullanılıyor." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Budamadan görüntü

Defne dallarının kurutulmaya bırakılması

Çuvallardan görüntü

Röportaj

Haber-Kamera:Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce)

10)'KARTOPU' SAYESİNDE KÜTÜPHANE İLE TANIŞIYORLAR

ERZURUM İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı merkez Aziziye ilçesindeki Çocuk Kütüphanesi'ne alınan ve 'Kartopu' adı verilen kuzu, öğrenci sayısında artışa neden oldu.

'Kartopu' adı verilen 2 aylık kuzuyu sevmek için kütüphanenin bahçesine gelen öğrenciler, bu arada kitapla da tanışıyor. Öğrencileri kitap dostu yapmak ve kütüphaneye çekmek için personelin bu tür projeler yaptıklarını söyleyen İl Kültür ve Turzim Müdürü Cemal Almaz, ekibini tebrik etti. Kütüphane görevlilerinin, ilçedeki öğrencileri çocuk kütüphanesine çekmek için geçen yıl da bahçede tavşan beslediğini hatırlatan Almaz, bu tür projelerin devam edeceğini belirterek önümüzdeki yıl midilli alınması için kendisinin de yardımcı olacağını söyledi. Çocuk kütüphanelerinin diğer kütüphanelerden çok farklı olduğunu ifade eden Almaz şunları söyledi:

"Bu kütüphaneye okuma çağındaki öğrencileri çekebilmek için çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Bu bazen oyun, bazen oyuncak bazen de çocuklar tarafından sevilen hayvanlar oluyor. Öğrencilere burada hem kitap okuyor hem de oyuncaklarla oynayıp hayvanları seviyor. Burada sadece kitap yok. Oyun ortamları da var. Bahçede oyun parkımız var. Kuzu sayesinde kütüphaneye gelen öğrenci sayısında artış olduğu gözlendi. Kar gibi beyaz rengi ile öğrencilerin 'Kartopu' adını verdiği kuzu çok sevimli. Kartopu sayesinde çocuklara hem kitap hem de hayvan sevgisi aşılanmış oluyor. Velilerde çocuklarını getirip buraya bırakıyor. Burada bir ailem ortamı var. Amacımız çocukların ilgisini çekmekti bunu da başardık. Kartopu sayesinde çocuklara hem kitap hem de hayvan sevgisi aşılanmış oluyor."

Görüntü Dökümü

-Çocukların kütüphaneye gelmesi

-Çocukların kuzuyu sevmesi

-Çocukların oyun parkınde oynaması

-Çocukların kütüphanede kitap okuması ve oyuncaklarla oynaması

-İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM

