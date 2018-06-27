DHA YURT BÜLTEN-13

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: TÜRKİYE YENİ SIÇRAMAYA HAZIR

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, ihracatta dünyada ilk 10'a girmeyi hedeflediklerini belirterek, orta vadede en az yüzde 1'in yakalanması gerektiğini söyledi. Şimşek, "Ülkemiz taze 5 yıllık bir perspektifle yeni bir döneme giriyor. Cumhurbaşkanı'mızın da liderliğinde ülkemiz, rasyonel politika setiyle çok güçlü mikro, makro düzeydeki reformla dönüşümle yeni bir sıçramaya hazırdır" dedi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'te, bu yıl 27'ncisi düzenlenen 'GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı'nın açılışına katıldı. Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışına Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve firma temsilcileri katıldı.Açılış öncesi konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin ihracat rakamlarına değinerek, dünyada ilk 10'u hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin orta vadede dünya ihracatının en azından yüzde 1'ini yakalaması gerektiğini belirten Şimşek, şunları söyledi: "Irak pazarı toplam ihracatımızın yüzde 12'sini oluşturuyor. Sonra Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan ve Almanya ile Bulgaristan önemli bir pazar. Şimdi bizim o zaman ilk 5'e giren ülkelere daha yoğun bir şekilde konsantre olmamız gerektiği ortadadır. Bunun için ne tür bir yapısal, sektörel dönüşüm gerekiyorsa burada hükümet olarak yanınızda olacağız. Biz size üretimden nihai aşamada Turquality yoluyla pazara erişiminizde biz size yardımcı olacağız. Biz zaten bunun için varız. Dolayısıyla kat edeceğimiz mesafe çok. Dünya ihracatından aldığımız pay, bizim Türkiye olarak genel ihracattan aldığımız payın yarısı. 24'üncü sıradayız; ama biz iddialıyız, ilk 10'u hedefliyoruz. En azından orta vadede bizim yüzde 1'i yakalamamız lazım. Bu da muazzam bir fırsat, potansiyel demek; ama bir o kadar da tabi ki değişim ve değişimi yönetmemiz gerekecek. Bunu biz önemsiyoruz ve gerçekten de hükümet olarak sektörle her zaman yakın çalıştık, bir sürü tedbir aldık. Bundan sonra da yakın çalışmayı zaten esas olarak öngörüyoruz. Ama sektörde özellikle makineleşme, tasarım, bir miktar o anlamda Ar-Ge denilecek teknolojiyi bu konularda daha yakın çalışmamız lazım. Sonuçta bu bir sektör. Yeni bir seçimden çıktık. Ülkemiz taze 5 yıllık bir perspektifle yeni bir döneme giriyor. Cumhurbaşkanı'mızın da liderliğinde ülkemiz rasyonel politika setiyle çok güçlü mikro, makro düzeydeki reformla dönüşümle yeni bir sıçramaya hazırdır. Buradaki dönüşümden işte her anlamda 4'üncü Sanayi Devrimi'nin gereklerini, küresel rekabetin gereklerini gerçekten hem farkında, bu beyannameye, niyete, programa yansımış durumda. İnşallah çok güçlü bir uygulamayla da önümüzdeki dönemde, biz bunun meyvelerini ülkemiz açısından toplarız."

'TERÖRLE MÜCADELEDE BAŞARI VAR'

Ülkelerin, komşularıyla yükselip, büyüyeceğini kaydeden Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin terörle mücadelede başarılı olduğunu vurguladı. Şimşek, "Zor tabi ki coğrafya, zor bir dönem yani hakikaten; ama inşallah o anlamda da en kötü geride kalıyor. Çünkü terörle mücadelede bir başarı var, kim ne derse desin. Bu çok önemli. Suriye’de belki sorunlar çözülmüş değil ama hiç olmazsa eskisi kadar sıcak bir sorun değil en azından. Terör bir taraftan onunla mücadele çok güçlü, başarı bir taraftan. Suriye'de göreceli bir istikrar. Irak zaten önemli bir pazar. Orada nispeten geçmişe göre, 1- 2 yıl öncesine kadar çok daha istikrarlı bir ortam söz konusu. Bu pazarlar tabi önemli, yakın pazarlar çok önemli. Ülkeler komşularıyla yükselirler, büyürler. Biz bu coğrafyada istikrar, barış ve refah istiyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, protokol üyeleriyle birlikte Gaziantep'in yanı sıra Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa ile Çin ve Suriye’den 135 firmanın 350 markayla katıldığı, 30 Haziran'a kadar açık kalacak fuarın açılışını yapıp, stantları gezerek, ürünleri inceledi.

Görüntü Dökümü

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- Açılışa katılanlar

- Fuardan detay

- Mehmet Şimşek'in konuşması

- Açılışın yapılması

- Şimşek'in stantları dolaşması

- Ürünlerden detay

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 367 MB

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2)HEMŞİRENİN PARMAĞINI KESTİĞİ BEBEK ADANA'DA AMELİYAT EDİLDİ

ŞANLIURFA'da yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede eline bağlanan serum iğnesinin çıkarılması sırasında baş parmağı kesilen 1.5 aylık Zeliha K., Adana'da 7 saatlik ameliyat geçirdi. Burcu ile Yusuf K. çiftinin 1,5 aylık bebekleri Zeliha K., yüksek ateş şikayetiyle geçen pazar akşamı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi süresince serum takviyesi yapılan bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya gelen sağlık personeli, iddiaya göre bebeğin sağ baş parmağını yanlışlıkla makasla kesti. Bir anda kanlar içerisinde kalan bebek, kesilen parmakla ambulansla konulup Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada plastik cerrahinin olmaması nedeniyle bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Adana'ya sevk edildi.

'BEBEĞİMİN PARMAĞINI BUZUN ARASINDA GÖRDÜM'

Yenişehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğinin parmağının müdahale odasında kesildiğini anlatan anne Burcu Kenkeş (28), şöyle konuştu: "Müdahale odasına gittik kızımın elinde kelebek vardı. Taburcu olacağımız için onu açacaklardı. Hemşire alkol döküp bandı çekmedi, büyük makasla kesmek istedi. Bandı ortadan kaldırdığında kan fışkırdı. Ben o anda çok kötü oldum. 'Ne oluyor' diye sorduğumda 'git hemşirelere söyle cerrah doktorları çağırsınlar' dediler. Bütün doktorlar odaya geldi beni içeri almadılar. Kızımın parmağının koptuğunu bilmiyordum. Daha sonra odaya girmek istediğimde iki buzun arasında kızımın parmağını gördüm."

7 SAAT AMELİYAT EDİLDİ

Adana'da bebeğinin 7 saat ameliyat edildiğini söyleyen Kenkeş, "Nöbet değişimi olduğu için çocuğuma sürekli aynı hemşire bakmıyordu. Damar yolu açarken de çocuğun damarı zor bulunuyordu, şişme oluyordu. En sonunda güzel bir damar bulunmuştu. Tam taburcu olacakken başımıza bunlar geldi. Bana parmağının önünden kan akıyor dedi. Tuttu kapattı parmağı. Ben buzun üzerinde görünce anladım. Şu an parmağı risk altında. İlk 48 saat çok önemli dediler. 'Damarlarda uyuşma kanlanma olursa parmak tutabilir' diyorlar ama yüzde 10'luk bir şans var. Şikayetçi olduk sonuna kadar hakkımızı savunacağız."

Görüntü Dökümü

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- Annenin konuşması

- Bebeğin hasta yatağında genel ve detay görüntüleri

- Babanın konuşması

- Hastaneden detay görüntüler

SÜRE: 03'44" BOYUT:228 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,()

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3)KOCAELİ'DE EŞİNİ ÖLDÜREN POLİS, TUTUKLANDI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde boşanma davası açan eşi Elif Kaya Yavuz'u iki el ateş açarak öldüren polis memuru İbrahim Yavuz tutuklanarak cezaevine gönderildi.Önceki gün, Körfez Güney Mahallesi Bodur Sokak'ta meydana gelen olayda, İzmit'te bir polis merkezinde görevli polis memuru İbrahim Yavuz boşanma davası açan eşi, 3 çocuk annesi Elif Kaya Yavuz'u tabanca ile iki el ateş ederek vurdu. Evin yakınındaki Tütünçiftlik Polis Merkezi'nde bulunan polisler silah seslerini duyarak eve yönelirken, polis merkezine giden İbrahim Yavuz eşini vurduğunu söyledi. Ağır yaralanan Elif Kaya Yavuz kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan polis memuru İbrahim Yavuz sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Elif Kaya Yavuz'un cenazesi, 95 Evler Körfez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Cenaze namazına Elif Kaya Yavuz'un cinayet sırasında babasına engel olmaya çalışan oğlu 17 yaşındaki B.Y., kardeşleri, ailesi ve vatandaşlar katıldı. B.Y., kız kardeşi ve erkek kardeşi büyük üzüntü yaşadı. B.Y.'yi lise öğrencisi arkadaşları cenaze namazında yalnız bırakmayarak destek oldu. Cenaze namazının ardından Lütfü Kaya kızı için helallik istedi. Elif Kaya Yavuz cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenaze namazından görüntü

Ailesinden görüntüler

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () -

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4)"MEİN SCHİFF 2' BODRUM'A 2 BİN ALMAN TURİST GETİRDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bu yıl ikinci seferini gerçekleştiren Malta bayraklı 'Mein Schiff 2' isimli yolcu gemisi, esnafın yüzünü güldürdü. Gemiden inen turistler, havanın da zaman zaman bulutlu olması nedeniyle çarşı da gezerek bol bol alışveriş yaptı.

Bodrum'a bu yıl ikinci seferini gerçekleştiren 265 metre uzunluğundaki 'Mein Schiff 2' kruvaziyer gemisi, bugün sabah saatlerinde Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndan Bodrum'a gelen gemi, 2 bin 77 Alman turist getirdi. Gemiden inen turistlerden kimisi ilçenin tarihi ve turistik mekanları gezerken, kimisi de Bodrum Çarşısı'nda bol bol alışveriş yaptı. Gemiden inen turistlerin bir kısmı da Bodrum plajlarında denize girip, güneşlendi. 798 personeli bulunan yolcu gemisinin bugün akşam saatlerinde Mikonos'a gideceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-'Mein Schiff 2' isimli yolcu gemisinin görüntüsü

-Gemiden inen yolculardan görüntü

-Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yapan turistlerden görüntü

(Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()



