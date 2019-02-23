DHA YURT - BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle: BUDO: 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30 Bursa (Mudanya)...