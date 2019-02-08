DHA YURT - BEKÇİLERİN ÜZERİNE OTOMOBİL SÜREN ŞÜPHELİLER KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

ADANA'da otomobilini kendisini durdurmak isteyen mahalle bekçilerinin üzerine sürüp kaçan sürücü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, şüphelendikleri 01 EMC 88 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp, bekçilerin üzerine otomobili süren sürücü kaçtı. Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, otomobilin kaçış güzergahlarında önlem aldı. Dadaloğlu Bulvarı'nda önlem polislerin durdurmak istediği otomobil, yine kaçınca bu kez kovalamaca başladı. Birkaç kilometre süren kovalamaca sonunda otomobili durduran polisler, ismi öğrenilemeyen sürücüyü ve yanındaki iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ve otomobil, detaylı arama yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yakalanan otomobilden görüntü

- Otomobilin çevresindeki polislerden görüntü

- Zırhlı polis aracından görüntü

- Polisin otomobili sürerek götürmesi

- Polis araçlarının gidişi

SÜRE: 00'55" - BOYUT: 103 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()