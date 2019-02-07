DHA YURT - BALIKESİR ADLİYESİ'NDE GAZDAN ZEHİRLENEN BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

BALIKESİR Adliyesi’nde yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan İnfaz Koruma Memuru Savaş Fikret (39), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merkez Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Balıkesir Adliyesi'nde geçen pazartesi günü bodrum katındaki yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazı nedeniyle 4’ü ağır toplam 59 kişi zehirlenerek hastanelere kaldırıldı. Yaşanan olayda gaz sızıntısına maruz kalan kişilere yardım etmek isterken kendisi de etkilenen Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan Savaş Fikret, tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde bu gece hayatını kaybetti.Evli ve 2 çocuk babası Savaş Fikret'in ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu.

Bu arada gazden etkilenen ve durumları ağır olan 3 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Adliye çevresinden olay günü ve sonrasından detaylar

- Yaşamını yitiren Savaş Fikret'in sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()