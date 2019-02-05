DHA YURT - ANTALYA'NIN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

ANTALYA’nın 5 ilçesinde yarın beklenen fırtına ve hortum riski nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Antalya’nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riski uyarısında bulunuldu. Antalya Valiliği, bu 5 ilçede yarın beklenen meteorolojik durumu dikkate alarak tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.

Antalya Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği; 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtınanın hızının 100 km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Valiliğimizce 06.02.1019 Çarşamba günü tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Haber: ANTALYA,()