DHA YURT - Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Korkuteli İlçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, bugün saat 03.26'da merkez üssü Korkuteli ilçesinde Richter ölçeğine göre...