DHA YURT - AĞABEYİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA VURULDU

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ağabeyi Uğur Ünlü(39) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Mehmet Ünlü, kanlar içinde refüjde yatarken bulundu. Göğsünden ve sağ elinden yaralanan Mehmet Ünlü, hastaneye kaldırıldı. Ağabeyi Uğur Ünlü de gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 00.10 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anıt Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Ünlü, aralarında daha önceden husumet bulunan kardeşi Mehmet Ünlü'ye aralarında çıkan tartışma sonucu sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Göğsünden ve sağ elinden yaralanan Mehmet Ünlü, kanlar içinde refüje yığıldı. Uğur Ünlü de olay yerinden uzaklaştı.

Bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gören çevredekiler de polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Ünlü, polise, kendisini ağabeyi Uğur Ünlü'nün vurduğunu söyledi. Mehmet Ünlü, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tekrar olay yerine gelen Uğur Ünlü, kardeşini ruhsatlı tüfeğiyle kendisinin vurduğunu ve aralarında husumet olduğu belirtti. Bunun üzerine Uğur Ünlü gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin olay yerinde inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ (Konya) ()