DHA YURT - Adıyaman'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.34'te Adıyaman'nın Samsat İlçesi'nde Richter Ölçeği‘ne göre, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevre ilçelerde ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşlar evlerinden sokaklara indi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Deprem sonrası kent merkezinden ilk görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN,()