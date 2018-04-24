DHA YURT - Adıyaman'da 5.1 büyüklüğünde deprem (2)

BAZI EVLERDE HASAR OLUŞTU

Adıyaman'da gece saatlerinde meydana gelen merkez üssü Samsat ilçesine bağlı Kırmacık Köyü olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, bazı evlerin hasar görmesine yol açtı. Deprem sonrası artçı şoklar da gece boyu sürerken bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.34'te Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde Richter ölçeğine göre, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitü ise depremin büyüklüğünü 5.3, derinliğini ise14.4 kilometre olarak açıkladı. Deprem Adıyaman'ın yanı sıra çevrede bulunan Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da şiddetli hissedildi.

Geniş bir alanı etkileyen depremle birlikte Samsat başta olmak üzere yerleşim birimlerinde halk panik halinde sokağa fırladı. Samsat'ta bazı evlerde hasar oluştu. Depremin merkez üssü olan Samsat'ın Kırmacık Köyü'ndeki evlerde hasar gördü. İlk depremi gece boyu artçı şoklar izlerken köylüler geceyi sokakta geçirdi. Depremin olduğu bölgelere AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk depremin ardından 23 dakika sonra saat 03.57'de büyüklükleri 1.8 ile 2.9 arasında değişen sarsıntılar meydana geldi.

GEÇEN YIL 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde geçen yıl 2 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremde çok sayıda ev yıkılmıştı. İlçede evleri yıkılan çok sayıda vatandaş, halen konteyner ve çadırlarda barınıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonu görüntüleri

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-Sokaklardan görüntü

-Sokağa çıkan vatandaşlar

-Röportajlar

-Evlerinin balkonlarında bekleyenler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mahir ALAN / SAMSAT(Adıyaman),()