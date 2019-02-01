DHA YURT - ADANA'DA FİLM GİBİ KOVALAMACA: 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ADANA’da polisin dur ihtarına uymayıp bir araçla kaçan 5 kişi, 5 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda uygulama yapan polisler, şüphelendikleri 01 DHY 39 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçınca kovalamaca başladı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan Kuzey Kıyıboyu Caddesi’ne çıkan hafif ticari araç, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ne, buradan da İsmet Paşa Caddesi’nden Şehit Mehmet Özer Caddesi’ne geçti. Narlıca Mahallesi’nde aracı terk edilmiş halde bulan polisler, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Veysel B. Ve 4 arkadaşını yakaladı. Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, Veysel B. ve 4 arkadaşı sorgulanmak üzere Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Sokaktaki polislerden görüntü

- Kaçan araçtan görüntü

- Gözaltına alınan şüphelilerden birinden görüntü

- Polislerin aracın içinde ve motor kısmında arama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()