DHA YURT - 6 ilde terör operasyonu: 15 tutuklama

VAN merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden, 15'i tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ünün muhtar olduğu belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından Van merkezli İstanbul,Sakarya,Bursa, Çanakkale ve Antalya'da geçen Salı günü PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ünün muhtar olduğu öğrenildi. 25 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan bilgilendirmede, halkın huzuru ve devletin selameti için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polisin bir dairenin kapısını açması

-Özel Harekat polislerinin şüphelileri gözaltına alması (sesler)

-Gözaltına alınanların emniyetten adliyeye getirilmesi

Haber: VAN,()