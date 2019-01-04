DHA YURT - 50 YAŞINDAKİ KADER ERENULUĞ, TABANCAYLA BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İZMİR'in Konak ilçesinde, 50 yaşındaki Kader Erenuluğ, yaşadığı dairenin kapısında tabancayla başından vurularak öldürdü. Polis, cinayet zanlısı olarak Erenuluğ'nun kızı ile imam nikahlı evli olduğu ileri sürülen ve birçok suçtan kaydı bulunan O.B.'yi arıyor.

Olay, saat 00.30 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. 1148/1 sokakta bulunan bir apartmandan silah sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu adrese sevk edilen polis ekipleri, apartmana girdiklerinde kanlar içerisinde yatan bir kadın ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının olay yerinde öldüğü belirledi.

Konuya ilişkin araştırma yapan polis ekipleri, ölen kadının, 50 yaşındaki Kader Erenuluğ olduğunu tespit etti. Erenuluğ'nun yaşadığı dairenin kapısında başına ateş edilmesi sonucu öldürüldüğü öğrenildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Erenuluğ'nun kızı ile imam nikahlı evli olduğu ileri sürülen ve birçok suçtan kaydı bulunan O.B.'yi cinayet zanlısı olarak aramaya başladı. O.B.'nin, olay sonrasında bir otomobile binerek kayıpları karıştığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı O.B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Cenaze aracından görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()