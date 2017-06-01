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DHA Telefon Dolandırıcısının Yakalanma Anını Görüntüledi

DHA, kendisini polis olarak tanıtıp bir kadını dolandıran şahısın yakalanma anını saniye saniye görüntüledi...

01 Haziran 2017 Perşembe 17:41
DHA Telefon Dolandırıcısının Yakalanma Anını Görüntüledi

KÜTAHYA'da kendisini polis olarak tanıtıp aynı anda 2 kadının getirdiği altın poşetini alan telefon dolandırıcısı 30 yaşındaki Hakan Dağ polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı, saniye saniye DHA kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Yunus Emre Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki Şelale Camii önünde meydana geldi. Kendisini emniyet amiri olarak tanıtan Hakan Dağ, Süleyman Kılıç'ı telefonla arayarak, nüfus cüzdanının terör örgütlerinin eline geçtiği, bu kişileri yakalamak için evinde bulunan altın ve paraları getirmesini istedi. Süleyman Kılıç'ın şüphelenmesi üzerine yakınları durumu polise bildirdi.

Şüpheli Hakan Dağ, Süleyman Kılıç'a Kütahya Emniyet Müdürlüğü önüne gidip kendilerini beklemesini; kısa süre sonra da Kılıç'ın kızı Emel Kılıç'ı arayıp altınları poşet içerisine koyup Akçay Caddesi'ndeki Şelale Camii önüne getirmesini istedi. 

Şüpheli, dolandırmak istediği Hayriye Güngör'e de altınlarla birlikte aynı cami önüne gelmesini söyledi. Polis ekipleri Süleyman Kılıç'ın kızı Emel Kılıç'ı takibe aldı. Bu sırada polisler cami yakınında türbanlı olan Hayriye Güngör adlı kadının da cep telefonuyla konuştuğunu fark etti. Bu kadının yol kenarına otların arasına bıraktığı içinde altın olan poşeti şüpheli Hakan Dağ aldı. Hakan Dağ daha sonra caminin önünde bekleyen Emel Kılıç'ın yanına geldi. Hakan Dağ, polislerin daha önceden poşetin içerisine değersiz metal eşyaları koyduğu, kendisinin altın sandığı poşeti Emel Kılıç'tan almak isterken Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 

Yakalanma anı DHA muhabiri tarafından saniye saniye kameraya kaydedildi. Şüphelinin üzerindenn 20 bin liraya yakın altın ve para çıktı. Polisler Hayriye Güngör'ün poşetteki altınlarını geri verdi. Şüpheli Hakan Dağ, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dolandırılmak istenen Süleyman Kılıç yaşadığı olayla ilgili olarak, "Telefonum çaldı. 'Savcılıktan arıyorum emniyet amiriyim' dedi. 'Acele emniyete gelir misin?' dediler. 'Acele gelemem, bir saat içinde ancak gelirim' dedim. 'Araban var mı?' diye sordular. Anında aklıma dolandırıcılık geldi. Sonra ev telefonu ile 155'i arayıp durumu bildirdik. Hemen 3 dakika sonra 2 araba geldi. Ben de şaşırdım, acaba bunlar gerçek polis mi sahte polis mi? diye. Sonra söylediler, biz böyle böyleyiz diye sonra tedbir aldık. Kızım dahil oldu. Teşekkür ediyorum polislere" diye konuştu.



Son Güncelleme: 01.06.2017 17:45
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