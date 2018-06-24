DHA SEÇİM BÜLTENİ- 9

1 - ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE, GENİŞ HABER GEÇİLECEK

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2 - CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU OYUNU KULLANDI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ve oğlu ile birlikte oyunu Ankara Çukurambar Arjantin Ortaokulu '4173' numaralı sandıkta kullandı. Çıkışta açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kamu görevlilerine seslenerek, "Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayın" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Çukurambar'daki Arjantin Ortaokulu'nda kullandı. Oyunu kullandığı salonda görevlilerle tek tek tokalaşan Kılıçdaroğlu, oy kullanacağı kabinin önünde bir süre eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmasını bekledi. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ben, eşim ve oğlum az önce oylarımızı kullandık. Genel merkezde arkadaşlarım çalışıyorlar. Türkiye'nin değişik illerinde görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarımız var. Türkiye'nin genelinde şu ana kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadık ama bazı bölgelerde ciddi şikayetler geliyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde bazı şikayetler geliyor. Milletvekili arkadaşlarım sorunu çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

'KAMU GÖREVLİLERİNE AÇIK VE NET ÇAĞRIDA BULUNUYORUM'

Kılıçdaroğlu, öğleden sonra konuyla ilgili parti sözcüsünün daha ayrıntılı açıklama yapacağını belirterek, "Bütün kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin bekası için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısı altında kalmayınız. Sandıktaki arkadaşlarımız görevlerini yaptıkları sürece demokrasi konusunda bir kaygımız olmayacaktır. Öğleden sonra arkadaşlar basın ile daha farklı bilgiler paylaşacaklar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun oyunu kullanması ve açıklaması

Özkan ARSLAN/ANKARA,()

GÖRÜNTÜLER "ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da kullandı" BAŞLIĞI İLE ANKARA SIRASINDA

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3 - BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ OYUNU ANKARA'DA KULLANDI

ANKARA () - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Ankara'da ailesiyle beraber oy kullanmak üzere sandık başındaydı. Destici, Etlik'teki Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 3203 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Mustafa Destici , oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

"TÜRKİYE SEÇİMLERİN EN GÜVENLİ OLDUĞU ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR"

Destici "Öncelikle seçimlerin hem cumhurbaşkanlığı ayağının hem milletvekili ayağının ülkemiz için, milletimiz için, Türk ve İslam coğrafyası için, seçime katılan siyasi partilerimiz için, adaylarımız için hayırlı olmasını ben Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah güven içinde, huzur içinde, birlik içinde , barış ve kardeşlik içinde bir seçimi daha tamamlayacağız. Ve sandıktan çıkacak sonuca da , milli iradeye de hepimizin ram olma gibi bir yükümlülüğü var. Gördüğüm kadarıyla sandıklarda da rahat bir oy kullanma var, okullarda ve sandıklarda . ve dolayısıyla da seçim güvenliği noktasında da hiç bir problemin olmadığını şu ana kadar gördük. Ve sayımlar aşamasında da oy kullanımı bittikten sonra böyle bir şeyin olmayacağına ben yürekten inanıyorum. Çünkü Türkiye seçimlerin en sakin, huzurlu bir şekilde yapıldığı ve demokrasiye katkı anlamında katılımın çok yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor ve seçimlerin güvenli yapıldığı ülkelerin başında geliyor. Ben onun için sandıktan bu akşam milli iradenin tam olarak, net olarak tecelli edeceğine de yürekten inanıyorum. Tabii, Türkiyemiz açısından ben yine bu seçimlerde istikrarın, güvenin , birliğin, kardeşliğin , terörle mücadelenin , güçlü Meclisi hedefleyenlerin, güçlü ve istikrarlı hükümeti hedefleyen bizlerin galip geleceğine de yürekten inanıyorum ve bir kere daha seçimler hayırlı olsun diyorum. Bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim miletimizin idraki çok yüksektir, İrfanı çok yüksektir ve milletimiz macera aramayacaktır. Milletimiz tekrar kaoslara , krizlere, darbelere , kalkışmalara, ayaklanmalara fırsat verecek ve ondan sonra Türkiye'yi geri götürecek bir adım atmayacaktır. Tam tersine , Türkiye'yi güvene istikrara, huzura kavuşturacak ve ileriye daha güçlü daha huzurlu, refah payı daha yüksek bir halde taşıyacak yeni bir sisteme evet diyeceğine ben yürekten inanıyorum tekrar hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun , var olun Allaha emanet olun, hayırlı olsun inşallah." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Oy kullanması ve açıklama

Görüntüler "BBP Genel Başkanı Destici oyunu Ankara'da kullandı" başlığı ile ANKARA sistemde

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4 - BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ OYUNU YOZGAT SORGUN'DA KULLANDI

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bugün seçim sonuçları itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girecektir. Yeni sisteme göre Türk halkı ilk cumhurbaşkanını, ilk parlamento üyelerini seçecektir" dedi. Bozdağ, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde memleketi ve seçim bölgesi Yozgat'ın Sorgun ilçesi Yeşilyurt İlkokulu 1079 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanımı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Bozdağ, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçiminin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Bozdağ, "Bugün seçim sonuçları itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girecektir. Yeni sisteme göre Türk halkı ilk cumhurbaşkanını, ilk parlamento üyelerini seçecektir. Cumhurbaşkanı parlamento üyeleri seçimi sonucu Türkiye artık yeni bir döneme kapı aralayacaktır. Ben yeni dönemin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yozgat'ta ve Türkiye'nin dört bir yanında da seçimin demokratik bir olgunluk içinde geçtiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"İnşallah seçim bu demokratik olgunluk içinde tamamlanacaktır. Çünkü daha önceki seçimleri de Türk halkı büyük bir demokratik olgunluk içerisinde geçirdi, seçimin rekabeti bitti. Artık siyasetçiler sustu, bugün sandıkta Türk halkı konuşuyor. Halkın söylediği mesajı akşam hepimiz beraber sandıklar açılınca göreceğiz. Milletin verdiği mesaj karar her ne ise bizim şimdiden başımızın tacıdır. Ülkemiz, milletimizin verdiği karar doğrultusunda yeni dönemi karşılayacak ve yeni dönemi beraber, milletin kararı istikametinde devam ettireceğiz inşallah. Seçimlerimizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın oy kullanacığı okula gelişi

-Sandık görevlileri ile tokalaşması

-Oy kullanması

-Okuldan ayrılışı

-Basın açıklaması

Halit YILMAZ /SORGUN, (Yozgat) )-

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5 - BAKAN ZEYBEKCİ, OYUNU DENİZLİ'DE KULLANDI

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oyunu Denizli'de kullandı. Eşi Ayşen Zeybekci, kızı Fatma Özkan ve damadı İbrahim Özkan ile birlikte gelen Zeybekci, 1198 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kendisinin kullandığı otomobille eşi Ayşen Zeybekci, kızı Fatma Özkan ve damadı İbrahim Özkan ile birlikte, oy kullanmak için Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne geldi. Bakan Zeybekci ve ailesi, 1198 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Zeybekci, seçime katılımın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Kampanya sırasında da genel itibariyle son derece demokratik, anlayışlı ve hoşgörülü bir kampanya dönemi geçirildi. Ben inanıyorum ki bu akşam, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni anayasaya göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre seçilen ilk cumhurbaşkanı birinci turda seçilecek. Ve ondan sonra ülkemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği o muasır medeniyet ve daha ilerisine doğru, namerde değil, merde bile muhtaç olmayacak. O Türkiye'ye doğru artık, o yükselme dönemi, yarın itibariyle mutlaka başlayacaktır. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Bakan Zeybekci ve yakınları daha sonra okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Zeybekci'nin okula gelmesi

- Oyunu kullanması

- Bakan Zeybekci'nin açıklaması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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6 - AK PARTİLİ YILMAZ, OYUNU ANNESİ İLE BERABER KULLANDI

BİNGÖL'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, oyunu 78 yaşındaki annesi Saadet Yılmaz ile birlikte kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl 1'inci sıraü milletvekili adayı Cevdet Yılmaz, oyunu merkez 100'üncü Yıl İlköğretim Okulu'nda 78 yaşındaki annesi Saadet Yılmaz ile kullandı. Yılmaz'a, 2'nci sıra milletvekili adayı Feyzi Berdibek, İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, kadın ve gençlik kolları başkan ve üyeleri de eşlik etti.

Oyunu 1001 numaralı sandıkta kullanan Ak Partili Yılmaz, oy kullanma işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yönetim sisteminin ilk seçimi yapıldığını hatırlatarak, "Bu yeni sisteme göre Cumhurbaşkanımızı ve meclisimizi seçiyoruz. Ülkemiz için, milletimizin için, demokrasimiz için hayırlara vesile olsun inşallah. Bingöl'de oyumuzu kullandık, huzur içinde bir seçim yaşıyoruz. Şuana kadar bize yanmışız herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Vatandaşımızı sandıklara gidiyor ve özgür iradesini sandığa yansıtıyor. Bugün sözde karar da milletimizindir ve çıkacak sonuç başımızın, gözümüzün üstünedir. Milletimizin tercihini akşam saatlerinde öğrenmiş olacağız. Önemli olan halkımıza, milletimize bu seçimlerin sonucunda hizmet etmek, onların huzurunu arttırmaktır. Geçmişte bu kadar rahat seçimler yaşamadığımız dönemlerde oldu ama gerek huzur ortamı gerek sandık güvenliği açısından çok daha olumlu bir seçim yaşadığımızı rahatlıkla ifade edebilirim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-AK Partili Yılmaz ve beraberindekilerinin detayları

-AK Partili Yılmaz ve annesinin oy kullanması

-Yılmaz'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()-

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7 - OY ZARFINI AĞZIYLA ATTI

Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giden seçmenler arasında engelliler ve yaşlılar da yer aldı. Oy kullanmaya gelenlerden Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan (85) yakınları ve sandık görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı. Yaklaşık 21 yıl önce elektrik çarpması sonucu iki kolunu da dirsekten itibaren kaybeden Serik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü engelli kadrosunda çalışan Bülent Bodur (37) da vatandaşlık görevini yerine getirdi. Sandık görevlilerinden oy pusulaları, zarfı ve mührü alan Bülent Bodur, kabinde eşinin yardımıyla tercihini yaptı. Bülent Bodur daha sonra oy zarfını ağzıyla getirerek sandığa attı.

95 YAŞINDA SANDIĞA GİTTİ

Kaş ilçesinde oturan Ümmü Gülsüm Gökçe (95) Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kendi kullandı. Daha önce çeşitli kuruluşlara yardımlarda bulunan ve bir 10 Kasım'da 200 öğrenciye Atatürk tişörtü yaptırarak giydiren Gökçe, Kaş Merkez Ortaokulu'ndaki 1007 nolu sandıkta oyunu kullandı. Okula hukukçu oğlu İsmail ile gelen Ümmü Gülsüm Gökçe, oyunu kendi kullandı. Gökçe, "Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıtım. Oyumu çocuklarımın, torunlarımın ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için kullandım. Bu ülke Atatürk'ün ve cumhuriyetin değerini bilmeli. Bu Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı" dedi.

16 YIL SONRA İLK DEFA OY KULLANDI

Manavgat ilçesinde seçimler kapsamında rahatsız ve yürüyemeyecek durumda olduklarını hastane raporuyla kanıtlayan seçmenler için seyyar sandık uygulaması yapıldı. Saat 08.00'de İlçe Seçim Kurulu'ndan çıkarak tespit edilen 20 hasta ve yatalak seçmenin evlerine giden sandık başkanı ve sandık görevlisi; parti temsilcileri ve polis nezaretinde yaşlı ve yatalak hastaların vatandaşlık görevlerini yapmalarını sağladı. Seçmenler buldukları yerden kurulan seyyar paravan ile oylarını kullandı. 15 sene önce geçirdiği bir trafik kazası sonucu yürüme güçlüğü çeken Hasan Fehmi Acar (57), 16 yıl sonra sonra oy kullandı. Seçim görevlilerinin evine kadar gelmesinden memnun olduğunu belirten Acar, "Sandığın eve gelmesi çok iyi bir şey. Bize bu imkanı tanıyan devletimize teşekkür ederim. En son 2002'de oy kullandım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Manavgat)

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- İlçe seçim kurulundan çıkış

- Seçmenlerin evlerine gidilmesi

- Apartmanda merdivenden sandığın çıkarılması

- Hatice Öz'ün oy kullanması

- Hasan Fehmi Acar'ın oy kullanması

- Hasan Fehmi Acar'ın konuşması

- Seçim görevlilerinin ayrılması

401 MB /// 03.35"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Serik)

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- İki kolu olmayan Bülent Bodur'un ağzıyla zarfı sandığa atması

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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8 - DÜZCE'DE 40 KİŞİ SEYYAR SANDIKTA OYUNU KULLANDI

YÜKSEK Seçim Kurulu tarafından okullarda kurulan sandıklara gidemeyecek durumdaki hastalar için uygulamaya konulan seyyar sandık kapsamında Düzce şehir merkezinde Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 40 kişinin evine sandıklar gitti.

Düzce Merkez İlçe Seçim Kurulu seyyar sandığı başvuruda bulunanların evlerine götürdü. Seyyar sandık uygulaması kapsamında, Nusrettin Mahallesi'nde oturan ve 2 yıldır KOAH hastalığı nedeniyle cihazlara ve yatağa bağımlı olarak yaşayan Orhan Arı'nın (60) evine gidildi. Oy mührü, oy pusulaları ve sandık Orhan Arı'nın yanına kadar götürüldü. Orhan Arı oyunu kullanarak sandığa attı. Oy kullanma işleri sonrasında konuşan Orhan Arı, " Ben 2 yıl oldu böyle yatıyorum, KOAH hastasıyım. Çok güzel bir uygulama." dedi.

Görüntü Dökümü

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Sandığın eve getirilmesi

Ekiplerin oy kullandırma işleri

Orhan Arı ile röp ve detaylar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () -

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9 - ADANA'DA OY VEREN YAŞLILARA POZİTİF AYRIMCILIK KAVGASI

ADANA'da oy vermeye gelen, içindeki yaşlı kadın nedeniyle okul bahçesine alınan otomobildeki aileyle, kendi aracı içeri alınmadığı için ayrımcılığa uğradığını öne süren kişi arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan kişi ile fenalık geçiren bir kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yüreğir ilçesindeki Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Saat 10.30 sıralarında, yaşlı bir kadının içinde bulunduğu otomobil, oy kullanma işlemleri sırasında yaşlılara sağlanan kolaylıklar kapsamında okulun bahçesine girdi. Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir kişi, ayrımcılık yapıldığını, kendi aracının içeriye alınmadığını öne sürerek yaşlı kadın ve yanındaki ailesine iddiaya göre küfredince kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların da karıştığı kavgada, küfrettiği öne sürülen kişi başından yaralanırken, bir kadın da fenalık geçirdi.

Yaralı ile kadın hastaneye götürülürken, kavgaya karışanlar ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Okulun girişindeki polisler

- Ambulansa alınan yaralı kadın

- Kadının yakınının polis ile görüşmesi

- Ambulansın görüntüsü

- Olay yerinden genel ve detay

- Kavga edenlerin yakını olan yaşlı kadından görüntüler

- Polis aracının zgörüntüsü

- Okul binası ve tabelası

SÜRE: 01'36" BOYUT:98 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,()

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10 - AK PARTİ'NİN EN GENÇ MİLLETVEKİLİ ADAYI OYUNU KULLANDI

AK Parti'nin, Türkiye'deki en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki Elifnur Bayram, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde oyunu kullandı.

Ak Parti Kocaeli Milletvekili adayı liseden bu yıl mezun olan Elifnur Bayram, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 17 Ağustos Ortaokulu'nda 1121 nolu sandıkta oyunu kullandı. Seçimlerin vatana, millete hayırlı olması dileklerinde bulunan Elifnur Bayram, "İlk defa oyumu kullandım. Gençlere seçme ve seçilme hakkı verildiği bu seçimin inşallah vatanımıza, milletimize, kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Temennimiz güven ve istikrarın devamı yönünde." dedi. Genç vekil adayını gören vatandaşların bazıları Elifnur Bayramı tebrik etti.

Görüntü Dökümü

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-Genç vekil adayının gelmesi

-Oyunu kullanması

-Röp

(Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Dinçer AKBİR-KARTEPE-

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11 - TERÖR MAĞDURU ENGELLİ MÜHENDİS EVİNDE OY KULLANDI

ZONGULDAK'ta terör mağduru Asım Özkan(53), ilk kez uygulanan seyyar sandık uygulamasıyla evinde oy kullandı.

446 bin 863 seçmenin bin 505 sandıkta oy kullanacağı Zonguldak'ta, vatandaşlar sabah saatlerinden oylarını kullanmaya başladı. Tepebaşı ve Bahçelievler Mahallesi'ndeki okullarda kurulan sandıklarda vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren oylarını kullanmak için geldi. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar da "Vatana, millete hayırlı olsun." diyerek Fener Lisesi'nde oyunu kullandı. İl Seçim Kurulu görevlileri, bu yıl ilk kez uygulanan seyyar sandık uygulaması kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 28 Haziran 2016'daki canlı bomba saldırısında yaralanarak belden aşağısı felç olan makine mühendisi Asım Özkan'ın İncivez Mahallesi'ndeki evine gitti. Özkan, sandık görevlilerinin getirdiği oy pusulasıyla oyunu kullandı. Seçimin engelliler için tanınan hak sayesinde oyunu kullandığını ifade eden Özkan, "İnsanların terörden uzak kalmasını, canlı bomba olmamasını istiyorum. Terör sonucu engelli duruma düşmüş vatandaşım. Dilerim bu tür olaylar ileriki yıllarda tekrarlanmaz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve bütün insanlığa hayırlı olsun." dedi. Merkez ilçede 23 engellinin seyyar sandıkla evinde oy kullanacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Asım Özkan'ın oy kullanması

-Asım Özkan'ın açıklaması

-Okullarda oy kullanması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

Süre: (5.08) Boyut: (576 MB)

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12 - NİĞDE'DE 2 SEYYAR SEÇİM SANDIĞINDA 27 ENGELLİ OYUNU KULLANDI

NİĞDE'de Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimi kapsamında, 2 seyyar seçim sandığında 27 hasta ve yatağa bağlı engelli vatandaş evlerinde oylarını kullandı.

Niğde'de başvuruları önceden kabul edilen yatalak hasta seçmen, oylarını evlerinde kullandı. Sandığa gidemeyecek durumda olan 27 hasta için oluşturulan aralarında Sandık Kurul Başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu 2 ekip, hastaları evlerinde ziyaret etti. Evlerinde oy kullanan seçmenler, bu uygulamayla oy verebilmenin mutluluğunu yaşadı. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan, seyyar sandık sayesinde oyunu kullanan Gülay Karayalın, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır yatalak hasta olduğunu söyledi. Diyabet hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen ve gözleri görmeyen İstiklal Taşdelen de uygulamanın çok güzel olduğunu anlatarak, "Ben oy kullanmaya gidemezdim. Böyle çok iyi oldu. Sağ olsunlar geldiler, oyumuzu kullandık. Şekerden dolayı ayak parmaklarım kesildi, diğer ayağım kırıldı. Şekerden dolayı gözlerim görmüyor" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sandık görevlilerinin engelilerin evine girmesi

-Engelli vatandaşın evinden görüntü

-Engelli vatandaşın oy kullanırken görüntüsü

-Sandık görevlilerinin evden çıkışı

-Yatağa bağlı hasta ile röportaj

-Diyabet hastası ve görme engelli vatandaşın oy kullanması

BOYUT: 40,2 MB SÜRE: 04'02"

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,()

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13 - KONYA'DA SİYASETÇİLER OYUNU KULLANDI

KONYA'da Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Ahmet Sorgun ile CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, sandık başına giderek oyunu kullandı. Dışişleri Bakanlığı döneminden itibaren memleketi Konya'da oyunu kullanan ve milletvekilliğine yeniden aday olmayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da, bu kez İstanbul'da oyunu kullanmayı tercih etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Ahmet Sorgun, merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi'nde Muhittin Güzel Kılıç Anadolu Lisesi'ndeki 1116 nolu sandığa oyunu kullanmaya geldi. Sandık başkanı, Sorgun'a, milletvekili olduğu için oyunu kullanamayacağı uyarısında bulundu. Bunun üzerine şaşıran Sorgun, "Sende böyle diyorsan, senin sandık başkanlığını sorgulamak gerekir." dedi. 1116 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Sorgun, 'Ülkemiz açısından önemli bir seçim. Milletimiz hem cumhurbaşkanını, hem de parlamentoyu seçecek. Seçime katılımın iyi olduğunu görüyoruz. İnşallah ülkemiz, milletimiz için en iyisi olur" dedi.

Sandık başkanıyla yaşadığını polemiğe de değinen Ahmet Sorgun, şöyle konuştu:

"Gerek milletvekilleri, gerek milletvekilleri adayları 298 sayılı Seçmen Kütükleri ve Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanun'da, kayıtlı olduğu sandıkta veya herhangi bir istediği sandıkta oyunu kullanabilirler. Buradaki arkadaşımız bu konuyu yeterince bilmediğinden; eğer hukukçu olmasanız eğer konuyu çok iyi bilmeseniz baktığınızda gerçekten bir engele sebep olabilirdi. Bizim bir parolamız vardı. En iyi bilen siz olun, ilk bilen siz olun diye. Bu konuda herhangi bir tereddüt söz konusu değil. Kanunun ilgili maddesini de arkadaşımıza öğretmiş olduk."

ABDÜLLATİF ŞENER OYUNU KULLANDI

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener de merkez Selçuklu ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu'ndaki 2359 nolu sandıkta oyunu kullandı. İl Başkanı Barış Bektaş ve partililerle birlikte okula gelen Şener, seçimlerin Konya'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Abdüllatif Şener, "Milletimizin hem cumhurbaşkanını, hem de milletvekillerini seçeceği bir seçim olacak. Görüyorum ki katılım oldukça yüksek. Seçim güvenliği içerisinde bir seçim olmasını diliyorum" dedi.

DAVUTĞLU, OYUNU KONYA'DA KULLANMADI

Dışişleri Bakanlığı döneminden itibaren memleketi Konya'da merkez Meram ilçesi Meram İlçesi Kürdan Mahallesi Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanan ve milletvekilliğine yeniden aday olmayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bu kez İstanbul'da oyunu kullanmayı tercih etti.

(Görüntü Dökümü

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- Ahmet Sorgun'ın sandık başkanı polimiği

- Sorgun oy kullanası

- Sorgun açıklama

- Abdüllatif Şener'in oy kullanması

- Şener'in açıklaması

(KJ:Haber- Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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