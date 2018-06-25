DHA SEÇİM BÜLTENİ-6

1)CHP, 41 YIL SONRA NEVŞEHİR’DEN MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI



CHP, 41 yıl sonra Nevşehir'den milletvekili çıkardı ve ilk sıra adayı Faruk Sarıaslan'ı Meclis'e göndermeyi başardı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, İl genelinde kullanılan oyların yüzde 71,33’ünü alan Cumhur İttifakı içindeki AK Parti, yüzde 52,32’lik oranla 2 milletvekili çıkarırken, yüzde 17,86 oy oranına sahip olmasına rağmen, aynı ittifak içindeki MHP milletvekili çıkaramadı. Buna karşılık Millet İttifakı’nın Nevşehir’de aldığı yüzde 26,87’lik oy oranından yüzde 16,44’ünü alan CHP’nin ilk sıra adayı Faruk Sarıaslan, 41 yıl aradan sonra CHP’nin Nevşehir’den Meclis’e gönderdiği isim oldu. CHP’nin Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’dan önce sosyal- demokrat görüşe sahip son Nevşehir Milletvekili, 31 yıl önce Halkçı Parti’den Cemal Seymen olmuştu. CHP ise tam 41 yıl önce Yaşar Kemal Yüksekli’yi Nevşehir Milletvekili olarak Meclis’e göndermişti.

CHP Nevşehir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP’nin Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir halkının kendisini CHP’nin milletvekili olarak seçtiğini, kendisinin de bunun bilincinde görev yapacağını bildirdi. Sarıaslan, "Nevşehir’in sorunlarını biliyorum ve bu sorunlara çözüm bulmak için milletvekiliyim. Bu sorunları çözerken de ben her şeyi bilirim iddiasında değilim. Tarımda ve turizmde Nevşehir’in ciddi sorunları var. Yoksulluk da Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Nevşehir’de de var. Nevşehir’in sorunlarını Meclis’e ileteceğim ve çözümü noktasında da takipçisi olacağım. Nevşehir’de Millet İttifakı’nın getirdiği bir avantaj var, bunu kabul etmemiz lazım. Ancak bunun yanında, CHP olarak biz Nevşehir’den 26-27 bin bandında bir oy alıyorduk. Bu son seçimde, 31-32 bin bandında bir oy aldık. Bu da gösteriyor ki, Nevşehir halkında sosyal-demokrat görüşe, sola, CHP’ye doğru bir eğilim var. Biz bunu giderek artırmak istiyoruz. Seçildikten sonra Nevşehir’e gelmeyeceğimi söyleyenler var ama o arkadaşlar mahcup olacaklar, çok sık Nevşehir’e geleceğim" dedi.

Belediye seçimlerinde sosyal-demokratlara ve CHP’ye karşı bir eğilim olduğunu ifade eden Sarıaslan, "Yerel seçimlerde büyükşehirler bazında çok yeri alacağımızı düşünüyorum. Nevşehir’de de oturup düşüneceğiz, arkadaşlarla değerlendireceğiz. Bu ittifak içinde yeniden bir Belediye Başkanı adayı çıkarabilir miyiz, bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, siyasi mücadeleyi sürdüreceğini söylediğini ve 'Sen önümüzde olursan, arkandan geliriz denirse, elbette ben de bu yolda devam ederim' sözlerini hatırlatan bir gazeteciye de Sarıaslan, "Bu seçimlerde sayın Muharrem İnce ciddi bir performans gösterdi. Kendisi CHP’nin adayıydı. CHP içinde eksiklikler varsa tabii ki oturulur, tartışılır. Nerede hata yapıldığı tartışılır. Zaten demokrasinin gereği de bu. Şimdiden bu konularla ilgili yorum yapmak bana pek düşmez. Bir adımımızı atalım bakalım, Meclis’e bir girelim, nelerle karşılaşacağız hep beraber göreceğiz. CHP’de erken kongre kararı alınacağını ben pek zannetmiyorum, gerek olduğunu da düşünmüyorum. Muharrem beyin bu konuda neyi kastettiğini bilmiyorum, bu konuda ben yorum yapamam, kendisinin yorum yapması lazım" karşılığını verdi.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () -

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2)KÜTAHYA'NIN İLK KADIN MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'DEN SEÇİLDİ, CHP 41 YIL SONRA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

AK Parti 3'üncü sıra adayı makine mühendisi Ceyda Çetin Erenler Kütahya'nın ilk kadın milletvekili seçildi. CHP'nin 1'inci sıra adayı çocuk hastalıkları uzmanı Dr.Ali Fazıl Kasap ise partisine 41 yıl sonra Kütahya'dan milletvekilliğini kazandırdı.

Kütahya'da Ak Parti 3, MHP 1 ve CHP 1 milletvekili çıkardı. Ak Parti'den Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, MHP'den Ahmet Erbaş, CHP'den de Ali Fazıl Kasap milletvekili oldu. Evli 2 çocuk annesi makine mühendisi Ceyda Çetin Erenler (43) seçimlere Kütahya'dan Ak Parti 3'üncü sıra milletvekili adayı olarak girdi. Partisinin 3 milletvekili çıkarmasının ardından milletvekili seçilen Erener'in Kütahya'nın da ilk kadın milletvekili olduğu belirtildi.

41 YIL SONRA CHP KÜTAHYA'DA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

CHP ise, 41 yıl aradan sonra Kütahya'da Ali Fazıl Kasap'la milletvekili kazandı. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olan Dr.Ali Fazıl Kasap (53), 1995 yılından buyana Kütahya'da çocuk doktoru olarak görev yapıyor. Evli 2 çocuk babası olan Ali Fazıl Kasap'tan 41 yıl önce 1977 yılında CHP'den Nizamettin Çoban milletvekili olmuştu.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, ()-

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3)ÇANAKKALE'DE, AK PARTİ'DEN PİLAVLI ZAFER KUTLAMASI

ÇANAKKALE'de, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'ni kutlamak için 5 bin kişilik 'zafer pilavı' dağıtıldı. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'ni kutlamak için Cumhuriyet meydanında 5 bin kişilik pilav dağıttı. Meydanda pilav dağıtımı öncesi alana getirilen 10 kazan içindeki pilav hazırlanan stantlara yerleştirildi. Pilav dağıtımına başlamadan önce bir kadının Recep Tayyip Erdoğan müzikleri ile oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Daha sonra görevli ekipler tarafından etli bulgur pilavı ve yoğurt katılımcılara ikram edildi. Dağıtıma katılan AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, vatandaşların tebriklerini kabul edip, kendilerine pilav ikramında bulundu.

24 Haziran'ın arifesinde, 25 Haziran'da yepyeni bir günde Çanakkale'de kutlama ikramı için bir araya geldiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, "Geçtiğimiz hafta Ramazan bayramını yaşandık. Dünkü seçim ile halkımız ikinci bir bayramı yaşadı. Biz de bu bayram için pilav ikramında bulunalım istedik. Bu coşkuyu hep beraber yaşayalım istedik. İnşallah hem Türkiye hem de Çanakkale için bu yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir sisteme geçti. Daha güçlü bir meclis, daha güçlü bir yürütme, bağımsız bir yargı, Türkiye'nin önünü açacak tam bağımsız Türkiye'yi inşa edecek özgürce yaşayacağımız ülkenin temellerini dün attık hep beraber uygulamaya geçtik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımızın teveccühü ile seçilmiş olması, bu göreve layık olması bence bu sistemin uygulanması bakımından en büyük şans olacak. İnşallah ülkemizi, Çanakkale'mizi, çocuklarımızı çok güzel günler bekliyor. Allah mahcup etmesin. Her şeyin başlangıcı, kardeşçe yaşayacağız. Hep beraber yaşayacağız. Özgürce yaşayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından partililer ve vatandaşlar, seçim müzikleri ile alınan sonucu tekrar kutladı.

Görüntü Dökümü

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-AK Parti'nin Cumhuriyet meydanında pilav dağıtmasından genel ve detay görüntü.

-Pilav dağıtımında oynayan kadının görüntüsü.

-Gültekin Yıldız açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

2 dakika 59 saniye. 332 MB.

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4)MHP' NİN KONYA' DAKİ İLK KADIN VEKİLİNDEN İDAM ÇIKIŞI

MHP'nin Konya'dan ilk kez çıkarttığı kadın milletvekili Esin Kara, kadın ve çocuklara yönelik tecavüz suçlularına idam cezasının çıkartılmasını istedi. Kara, "Türk'ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu vicdanı da, halkın vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da rahat eder." dedi.

MHP dün yapılan seçimlerle Konya'da kesin olmayan sonuçlara göre aldığı 203 bin 294 oy ile 1 olan milletvekili sayısını 2'ye çıkarttı. Bununla birlikte ikinci sıradan milletvekilliğine seçilen evli 1 çocuk annesi mali müşavir Esin Kara (42) ile parti olarak kenti ilk kez kadın milletvekiliyle temsil edecek.

ÇOCUKLUK HAYALİ MİLLETVEKİLİ OLMAKTI

MHP'nin Konya'da ilk kadın milletvekili olma şansını yakalan Esin Kara, ülkücü bir aileden yetiştiğini ve çocukluğundan itibaren milletvekili olmak istediğini söyledi. Kara, şöyle konuştu:

"İlkokul öğretmenin bana ne olmayı düşündüğümü sorduğunda ben, milletvekili olacağım diyordum. Dün ilkokul öğretmenim beni arayıp tebrik etti. Çocukluğumdan beri olan bir idealimdi. Devlet beyin karşısına yeminli mali müşavir olup, hukuk fakültesini bitirip 3 diploma sahibi olarak çıkmak istiyordum. Seçimler erkene alınınca yeminli mali müşavir sınavlarına giremeden aday oldum."

Kadınların Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olduğunu anlatan Kara, dün yapılan seçimle 89 kadının milletvekili olarak seçilmesinin de önemli olduğunu belirtti. Kadınlara ilk seçme ve seçilme hakkı verildiğinde, kadınları 1 milletvekilinin temsil ettiğini ifade eden Kara, bugün ulaşılan 89 rakamında, kadınlar için önemli olduğunu kaydetti.

ÜLKÜ EVİ SAYESİNDE KADINLARA İŞ İMKANI

Kadınların ekonomik kazanç elde edebilmesi için 'Ülkü Evi' adı altında bir projesinin olduğunu ifade eden Kara, şunları söyledi:

"Ev hanımlarımızın boş zamanları olmakta ve bunu değerlendirmekte güçlük çekmektedir. Türkiye'nin her bir yerinde kendi imkanları doğrultusunda ürün yetiştiren kadınlarımız var. Ereğli'de beyaz kiraz üretiliyor, bunu kadın çiftçilerimiz üretip satıyor. Elazığ'da dutu kaynatıp içine ceviz koyarak orcik yapıp satıyorlar. Bunlar doğal besinlerdir. Kadınlarımız bunları kendi evlerinde 'Ülkü' markasıyla yapıp, 'Ülkü Evleri'nde ve internet satabilecekler. Böylelikle hem üretime katkıları olacak, hem kendi ekonomik kazançlarını elde edecek. Konya'mızda ayakkabı üretilmektedir. Burada sayaçlık çok önemlidir, çünkü el işçiliği yapmaktadır. Bunu kadınlarımız rahatlıkla yapabilir. Ülkü Evleri'ne alınacak bir kaç makinayla kadınlarımız üretim yapabilirler ve kendilerine gelir kaynağı olur. MHP olarak Türkiye genelinde bu projeyi geliştirip hayata geçirebiliriz."

TECAVÜZ SUÇUNA İDAM

MHP'nin seçim beyannamesindeki 'af' vaadinde, çocuk ve kadınlara yönelik cinsel istismar, tecavüz ve şiddet olaylarının 'af' kapsamı dışında tutulacağını yer aldığını hatırlatan Kara, "Kadınlara şiddet ve tecavüz suçları asla 'af' gelmeyecektir. Çünkü MHP olarak aday adaylığı sürecinde bile genel merkezimiz istihbarat çalışması yapıp, aday adayının kadına yönelik en küçük şiddetinin olup, olmadığını araştırdı. Aday adaylığım söz konusu olmadan önce Adana'da 3 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edilmişti. Ben bir anne olarak gece yarası uyanıp ağladım. Ardından da başta Adana milletvekilimiz olmak üzere yöneticilerimiz elektronik postayla ile duyarlılığımı dile getirdim. Ben bu mesajı pazartesi göndermiştir. Salı günü genel başkanımız, meclisteki grup toplantısında çıktı, çocuk istismarında bulunanlara idam getirilmesini istedi. MHP olarak bizim affedemeyeceğimiz şeyler var. Türk'ün töresinde de bu var. Türk'ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu vicdanı da, halkın vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da rahat eder." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Esin Kara röp.

- Esin Kara'dan detay

(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA ))

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