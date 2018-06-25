DHA SEÇİM BÜLTENİ-36

CHP İZMİR İL BAŞKANI DENİZ YÜCEL SEÇİMİ DEĞERLENDİRDİ

"Hile hurda çıkarsa gerekli itirazlarımıza yapacağız"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin sonuçlarının büyük oranda belli olmasından sonra, değerlendirmelerde bulundu. Deniz Yücel, ellerindeki ıslak imzalı tutanaklarla Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sonuçlarını karşılaştıracaklarını söyleyip, "Hile hurda çıkarsa gerekli itirazları yapacağız" dedi.

Seçim sonuçlarını parti binasında değerlendiren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, seçimlerin Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Deniz Yücel, "Seçim süreci halen devam ediyor. Arkadaşlarımız sabahın erken saatlerinden itibaren görevlerinin başındaydılar. Demokratik yarışta vatandaşlık görevini yerine getirerek sandığa giden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Halen İzmir'de sayım döküm işlemleri devam ediyor. Resmi sonuçlar açıklanmadı. Seçimde bireysel olaylar yaşanmış olmakla birlikte seçimin sıhhatini etkileyecek olaylar yaşanmadı. Erken kutlamalara başlayan bazı vatandaşlarımızın taşkınlık yaptıklarını görüyoruz. Emniyet teşkilatının gereksiz yere kuvvet kullandığını görüyoruz. Partililerimiz zarar gördü. Bu olayları yerinde inceledik" dedi.

Kent genelinde sandıklara hakim olduklarını da vurgulayan Deniz Yücel, "Muharrem İnce'nin İzmir'de yüzde 54.35 oy aldığı görülüyor. Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 32.66 oy almış görülüyor. Milletvekilliği genel seçimlerinde ise CHP 41.93, AKP ise yüzde 27.23 oy almış. Birinci Bölge'de 7, İkinci Bölge'de 7 olmak üzere 14 milletvekili çıkarmış görülüyor. Bunlar resmi sonuçlar değil. Elimize ulaşan ıslak imzalı tutanaklarla YSK sonuçlarını karşılaştıracağız, seçime hile hurda karıştırıldığını belirlersek itirazlarımızı yapacağız. Bu bir demokratik yarış ve bitmedi bizim verdiğimiz mücadele de devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamadan görüntü.

- Başkan Deniz Yücel'in görüntüsü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()

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Bayraklı'da biber gazlı müdahale (2)

PROTESTO SÜRÜYOR

Bayraklı İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu okul önünde toplanan yaklaşık bin kişi seçim sonuçlarını protesto etmeyi sürdürdü. Grubun sloganlar attığı sırada yoldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti bayraklarıyla süslenmiş bir otomobil geçit. Okul önünde bekleyenlerin tekme attığı otomobil, polisin TOMA ile su sıkması sonrası kalabalığın arasından çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aracın geçişi

- Polis araçları

- Sloganlar

- Detaylar

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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DENİZLİ'DE ZEYBEKLİ KUTLAMA

AK Partililer Denizli'deki Delikliçınar Meydanı'nda kurulan platformda, seçim sonucunu zeybek oynayarak kutladı.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından, Delikliçınar Meydanı'nda kutlama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin sonucu kutlandı. Kutlamaya katılanlar, ellerinde Türk bayrağı ve parti bayrakları taşıdı. Meydana kurulan platforma çıkan, AK Parti'den milletvekili seçilen Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ile Nilgün Ök ve seçilemeyen adaylar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, birer konuşma yaptı. Ardından milletvekilleri ile Başkan Zolan, seçim zaferini kutlayarak zeybek oynadı. Kutlama gecenin ilerleyen saatine kadar sürdü. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de meydana görüntülü bağlanıp, partilileri kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Meydandan görüntü

- Platformdakilerin zeybek oynaması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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KÜTAHYA'DA AK PARTİ'LİLERİN SEVİNÇ GÖSTERİSİ

KÜTAHYA'da kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Parti'liler Zafer Meydanı'nda toplandı.

Ak Partililer ilk olarak Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüyüş yaptı. Daha sonra Zafer Meydanı'na gelen kalabalık burada sevinç gösterilerinde bulundu. Meydana kurulan platformda Ak Parti milletvekilleri ile Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu kalabalığı selamladı. Partililer daha sonra oluşturdukları araç konvoylarla kentte tur attı.

Görüntü dökümü:

- Ak Parti önündeki kalabalığın,

- Yürüyüş

- Zafer Meydanı'ndaki kalabalık

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA /

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