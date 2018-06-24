DHA SEÇİM BÜLTENİ-33

BAKAN BAK: CUMHURBAŞKANIMIZ 5'İNCİ KEZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'inci dönem milletvekili seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Bak,"Spor terimiyle Cumhurbaşkanımız 4 olimpiyat gördü, 4 olimpiyatta şampiyon oldu. Cumhurbaşkanımız 5'inci kez olimpiyat şampiyonu oldu" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada kazananın millet olduğunu belirterek cumhur ittifakının, millet ittifakı ile Avrupa ve ABD'yi sandığa gömdüğünü söyledi. Erdoğan'ın 16 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatan Bakan Bak, "Spor terimiyle Cumhurbaşkanımız 4 olimpiyat gördü. 4 olimpiyatta şampiyon olmuş. Buda 5'inci olimpiyat şampiyonluğu oldu. Karşısındaki rakiplerin Türkiye şampiyonluğu hatta il şampiyonlukları bile yok. Kendi partilerinde bile genel başkan olamamışlar. Millet 'Ben bütün oyunları bozarım' dedi. Pensilvan'ya, ABD ne derse desin milletin dediği olur. Hiç kimse millete diz çöktüremez. Hiç kimse bayrağı indirmez, ülkeyi bölemez" dedi.

YAZICI: GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİMİZİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, seçimlerin çok ders verici bir süreç olduğunu belirterek "Milletten aldığımız bu destekle Türkiye'yi 2023'e taşıyacağız. İktidar, Türkiye'nin iktidarıdır. hükümet Türkiye'nin hükümetidir, parlamento milletin parlamentosudur. Bu modelle parlamento daha da güçlenmiştir. Güçlü meclis, güçlü hükümet ve ikisinden doğan güçlü büyük Türkiye hedefimizi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hayati Yazıcı açıklama

Bakan Bak açıklama

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Osman ŞİŞKO /

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BAKAN YILMAZ: YARINA UMUTLA UYANACAĞIZ

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Türkiye'nin yarını aydınlıktır, yarına gerçekten umutla uyanacağız. Hiç kimsenin Türkiye'nin geleceğinden karamsarlığa düşmesine gerek yoktur" dedi.

Seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmasının ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, partisinin il başkanlığına geçerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimlerin Sivas'a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, milletin en doğruyu seçtiğini ve en iyi kararı verdiğini belirtti. Milletin terazisinin şaşmayacağını söyleyen Yılmaz "Milletimiz Cumhurbaşkanı seçimlerinde bütün adaylar içerisinde en tecrübelisini seçti. Türkiye'yi bulunduğu konumdan alıp da çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkartacak bir lideri seçti. İnanıyorum ki Türkiye'nin geleceği daha aydınlıktır. Bakın herkes hiçbir ayrım gözetmeksizin bayram havasında. Dolayısıyla da aziz milletime şunu söylüyorum; böyle bir tercihte bulunan milletimize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah iki cihanda yüzlerini ak eylesin. AK Parti'nin değerli mensupları büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalıştılar, kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız hükümeti kuracak, bu cumhurbaşkanımıza parlamentoda yardım olacak, destek olacak, önüne engel çıkartmayacak, olan engelleri açacak, istikrarı kurumsallaştıracak, Türkiye'de güven ve istikrarın kalıcı hale gelmesi için gereken yasaları çıkartacak bir parlamento çoğunluğunun AK Parti'ye verilmesini istedik. 290'nın üzerindeki, 300'ü belki geçebilir yurt dışı oyları da var. Ama ne olursa olsun mevcut durumda dahi gerçekten AK Parti halka hizmet verebileceği bir milletvekiliyle parlamentoya koydu" dedi.

'MHP'YE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Cumhur ittifakının ortaklarına da teşekkür eden Bakan Yılmaz, "Gerçekten bakıyoruz, değerlendiriyoruz MHP'ye ve BBP'ye teşekkür ediyorum. İttifakın gereğini eksiksiz olarak yerine getirdiler. İnanıyoruz ki Cumhur İttifakı içinde aynı destek ve kararlılıkla sayın cumhurbaşkanımıza, milletin adamına büyük destek vereceklerdir. Türkiye'yi bu zor dönemde birçokların terör kuşağıyla kuşatmak istediği alanda Türkiye'nin önünü açacak, ayaklarına vurulmak istenen prangaları kıracak, zincirleri kıracaktır. Bundan dolayı MHP'nin değerli yöneticilerine, milletvekili adaylarına ve Sivas'tan MHP'ye destek veren hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'DEMOKRASİ GÜÇLENDİ'

Sivas'ta seçimlerin sıkıntısız atlatıldığını dile getiren Yılmaz, seçimlere katılımın yüzde 82 civarında olduğunu ifade ederek oy veren bütün vatandaşlara teşekkür etti.

"AK Parti'ye oy verirseniz Türkiye kazanır, ancak hangi partiye oy verirseniz verin Türkiye'de demokrasi güçlenir" ifadelerini kullanan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'yi izleyenler, bu seçim sonuçlarının sadece Türkiye'de olan 81 milyon vatandaşımız değil, Avrupa'daki, Afrika'daki, Orta Doğu'daki de takip ediyor. Onlar şunu gördüler, Türkiye'de büyük bir demokrasi olgunluğu, istisna bir iki olay hariç hiçbir olaysız şekilde vatandaşlarımız sandığa gitti ve yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla demokratik olgunluğunu gösterdi ve milli iradesini teşkil etti. Bundan dolayı da bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin yarını aydınlıktır, yarına gerçekten umutla uyanacağız. Hiç kimsenin Türkiye'nin geleceğinden karamsarlığa düşmesine gerek yoktur. Türkiye birlik ve beraberliğini devam ettirdiği sürece inşallah bölgesel güç olmaktan çıkıp, küresel güç olacaktır. Bundan 81 milyon vatandaşımız faydalanacak."

Görüntü Dökümü:

-Parti binasından görüntü

-Bakan Yılmaz'ın açıklamaları

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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AYDIN'DA AK PARTİLİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

AYDIN'da, seçim sonuçlarının ülke genelinde büyük oranda belli olmasının ardından araçlarıyla caddelere çıkan AK Partililer kutlama yaptı.

Atatürk Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan yüzlerce AK Partili, kesin olmayan seçim sonuçlarını ellerindeki parti bayraklarını sallayıp, meşaleler yakarak, davul zurna eşliğinde kutladı. Kalabalık, "Recep Tayyip Erdoğan", "Muharrem pabucu yarım çık dışarı oynayalım" sloganları attı. Polis, olası bir olumsuzluk yaşanmaması için Atatürk Kent Meydanı'nda geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AK Partililer'in araç konvoyundan ve sevinç gösterilerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI ŞENGÜL DE BALKON KONUŞMASI YAPTI

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin balkonundan seçim sonuçlarını değerlendirdi. Havai fişeklerin patlatıldığı kutlamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazılan şarkılar da çalındı.

İzmir’de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlamalar başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle vatandaşlar "Başkan Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Ellerindeki parti ve Erdoğan'ın resmi olan bayraklarla sevinen Ak Partililer kazandıkları zaferi doyasıya kutladı. Seçim sonuçlarını il başkanlığı önünde kurulan büyük ekranlardan takip eden partililer, sonuçlar kesinleştikçe alanı doldurdu. İl binasının çevresindeki yol ve caddelerde de trafik durma noktasına geldi. Ak Partililer'in il binası önündeki kutlamalarına MHP’liler de ellerindeki üç hilalli bayraklarla katıldı. Ak Partililer'in de MHP’lilerle birlikte bozkurt işareti yaptıkları görüldü. İl binasının önünün tamamen dolmasının ardından Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, milletvekili adayları Ceyda Bölünmez Çankırı, Emre Cemil Ayvalı ve Gözde Keskin ile birlikte balkona çıkarak vatandaşları selamladı. Burada bir konuşma yapan ve seçim sonuçlarını değerlendiren Şengül, "Ülkemiz için, İzmirimiz için, tüm İslam alemi için seçim sonuçları hayırlı olsun. Biz sonuna kadar halkımıza güvendik. Biz biliyorduk ki bu seçim 5 yıllık bir seçim değil, gelecek yüzyılın seçimiydi. Halkımız 'Reis' dedi, 'Özgürlük' dedi, 'Demokrasi' dedi. Halkımız artık Türkiye'nin emir alan ülke bir olmasını istemiyordu. Kendi kararlarını alan, memleketi adına doğru kararları alan, dik duran bir lider istiyordu. O liderini buldu, liderinin arkasında durdu. Bu seçim de bunu gösterdi.

Biz bütün seçimlerde halkımıza güvendik. Biz de teşkilat olarak Reisimizin arkasında durduk, durmaya devam edeceğiz. Artık hedefimiz yerel seçimlerde İzmirli'nin gönlünü kazanmak, İzmir’e partimizin bayrağını dikmek. Hemen 15 gün sonra sahaya inerek çalışmalarımıza başlayacağız. Teşekkürler İzmir, teşekkürler Türkiye."

AK Parti il binasında hava fişekler patlatılırken, partililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazılan şarkılarla seçim zaferini kutlamaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kutlamalardan görüntü

- İl başkanı açıklama

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ – Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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DENİZLİ'DE KUTLAMALARIN ADRESİ DELİKLİÇINAR MEYDANI OLDU

DENİZLİ'de oy sayım işlemleri sürerken, 'Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaş ve partililer, Delikliçınar Meydanı'nı doldurup, kutlama yaptı.

Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili yarışında sandıkların tamamı açılmasa da şu ana kadar gelen sonuçlar özellikle AK Partilileri sokağa dökmeye yetti. Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar Delikliçınar Meydanı'nda kutlamalara başladı. Meşaleler ve sloganlar eşliğindeki kutlamalara, araç sürücüleri de korna çalarak eşlik etti. Meydandaki kutlamalara AK Partililerin yanı sıra MHP ve BBP'liler de katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Meydandaki kutlamalardan detay

- Meşale yakanlardan görüntüler

- Horoz heykelinden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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BATMAN VE SİİRT'TE HDP'LİLERİN KUTLAMALARI

BUGÜN yapılan seçimlerde Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin yüzde 10 seçim barajını aşmasıyla Batman ve Siirt'te partililer araç konvoyları ile kutlamalar yaptı. Hayların çekildiği kutlamalarda bazı HDP'liler Türk bayraklarınıda açarak kutlama yaptı.

24 Haziran seçimlerinde Batman'dan 4 vekil çıkaran HDP'de partililer, Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlediği araç konvoyu ile kutlama yaptı. Partililer, HDP'nin yüzde 10'luk barajı aştığı haberiyle birlikte Turgut Özal bulvarında HDP ve Türk bayraklarının da asıldığı yüzlerce araçla kutlamalar gerçekleşti. Konvoyun geçtiği yollarda güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemeleri alınırken, trafik ekipleri, yolu aşmakta zorlandı. HDP'li yöneticiler, yolların açılması için partilelere uyarılarda bulundu.

SİİRT'TE HALAYLI KUTLAMA

Siirt'te ise, sandıkların açılması ile beraber HDP Siirt İl Başkanlığı önüne toplanan kalabalık, HDP'nin barajı aşması duyulması ile beraber büyük sevinç ile karşıladı. Parti binası önünde bulanan kalabalık, yoldan geçen araçları durdurarak sevinç gösterileri yaptılar. Grup daha sonra il binası önünde halay çekerek kutlamalarına devam etti.



Görüntü Dökümü:

BATMAN

-Görüntü dökümü:

-Kutlamalar

-Türk bayraklı sevinç turu

-Konvoydan görüntü

-Genel ve detay görüntü

SİİRT

-Kutlamardan görüntü

-Sandıkların açılması ve oyların açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ-Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/BATMAN-SİİRT, ()

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BURSA'DA AK PARTİ'LİLER SEÇİM SONUCUNU KUTLADI

BURSA'da seçimleri kazanan AK Parti'liler, sandıktan çıkan soncu AK Parti İl Teşkilatı'nın bulunduğu Demokrasi Meydanı'nda sevinç gösterileriyle kutladı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından otomobiller ve Bursaray ile Ak Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu Demokrasi Meydanı'nın önüne gelen AK Parti'liler, MHP'lilerin de katılımıyla sevinç gösterisinde bulundu. Horon oynayan partililerden bazıları Demokrasi Meydanı'nda bulunan Osmangazi Heykeli'nin üzerine çıktı. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı sevinç gösterilerinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bu arada AK Parti'nin seçimlerden açık ara önde çıkmasının ardından Bursa'nın birçok ilçesinde partililer otomobilleri ile konvoy oluşturup şehir turu yaptı.

Görüntü dökümü

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Kalabalıktan görüntü

Sevinç gösterisi

Konvoy görüntüsü

Heykelin üzerine çıkan partililer

Horon tepenlerin görüntüsü

Detaylar

Gürkan DURAL/BURSA, ()-

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ÇANAKKALE'DE AK PARTİ'DEN DAVULLU ZURNALI KUTLAMA

CUMHURBAŞKANI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin gayriresmi sonuçları belli olur olmaz Çanakkale'de AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan taraftarları kutlama için sokaklara döküldü.

Oyunu Çanakkale'de kullanan ve seçim sonuçlarını da buradaki ofisinden takip eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile 2'nci sıradan Çanakkale milletvekili seçilen Jülide İskenderoğlu, gayriresmi sonuçların belli olmasından sonra parti binası önüne gelerek kutlamalara katıldı. Hem ülke genelinde hem de Çanakkale'de birinci olan AK Parti taraftarları davul zurna eşliğinde büyük bir coşku yaşarken, AK Partili Turan da davul çalarak kutlamaya katıldı.

Çanakkale'de davul çalmanın bir ritüel olduğunu ifade eden Bülent Turan, "Biz seçim kampanyasına başlarken, Çanakkale halkının hizmete 'Evet' diyeceğini ve bizi birinci yapacağını söylemiştik. Bugün de Çanakkale'de AK Parti birinci oldu. 'Çanakkale'ye en çok AK Parti yakışır, AK Parti'ye en çok Çanakkale yakışır' demiştik. Bugün de hemşehrilerimiz bizi mahcup etmedi. Birinci parti olma onurunu yaşıyoruz. O yüzden davulla zurnayla kutluyoruz. Allah bizi mahcup etmesin. Oy veren de vermeyen de kazandı. Çanakkale hizmete 'Evet' dedi. Aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Bu seçimlerin ardından Türkiye'yi nasıl bir dönem beklediği yönündeki soruyu da yanıtlayan Turan, "Türkiye 1950'den beri demokratik rejim içerisinde, çok partili hayat içerisinde çok önemli aşamalar yaşadı. En önemli sistem değişikliğini bugün hep beraber demokratik bir olgunlukla ilan ediyoruz. Milletimiz yeni sisteme 'Evet' dedi. Artık bundan sonra tüm hizmetlerin hızlanacağı, vesayetçi odakların çok zayıflayacağı yeni bir döneme başlıyoruz. Demokratik, şeffaf, usulüne uygun seçimleri, hep beraber partilerin takibiyle yaşadık. Hiç kimsenin mızmız yapmaya hakkı yok. Hiç kimsenin sonuçlara itiraz etmeye hakkı yok. Halkımız kararını verdi. Bu karar baş tacı diyoruz" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, partisinden 2'nci sıra milletvekili seçilen Jülide İskenderoğlu ile aracına bindikten sonra partilileri selamladı. Ardından, partililer tarafından oluşturulan konvoya katılarak şehir turu attı. Konvoydaki vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları, AK Parti bayrakları ile Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tezahüratları ile kutlama yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AK Parti İl binası önünde Bülent Turan'ın davul çalmasından görüntüler.

-Bülent Turan açıklama görüntüsü.

-AK partililerin davul zurna kutlamaları ve araç konvoylarından görüntü.

-AK partili vatandaşlardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

